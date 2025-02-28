Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Dönüşüm oranı optimizasyonu (CRO) araçları, kullanıcı deneyimini geliştirmeyi ve işletmeler için dönüşüm oranlarını yükseltmeyi amaçlayan test ve görselleştirme yetenekleriyle donatılmış bir yazılım kategorisini temsil eder. Ziyaretçi davranışını izlemek için dijital analiz yazılımıyla birlikte çalışan CRO araçları, web sitesi kullanım kalıplarına ilişkin verileri toplar ve analiz eder. İçgörüleri fark ederek, kullanılabilirliği kolaylaştırmak ve çekiciliği artırmak için fırsatları belirlerler. Çeşitli CRO araçları türleri, mevcut dönüşüm oranlarını değerlendirmekten, dönüşüm oranları üzerindeki etkilerini ölçmek için yeni web sitesi deneyimlerini denemeye kadar farklı işlevlere hizmet eder.
Yeni Uygulama Gönder
Wix
wix.com
Wix kullanarak işletmenizi çevrimiçi olarak güvenle geliştirin ve ölçeklendirin. Lightning-Fast Web performansı, kurumsal sınıf güvenlik ve güvenilir altyapı ile, sitenizin her zaman çalışır durumda olacağından emin olabilirsiniz. Ve Wix ile bir web sitesi oluşturucudan çok daha fazlasını elde edersiniz - çevrimiçi zamanlamadan ödeme, derin markalama ve e -ticaret çözümlerine kadar, sitenizi istediğiniz herhangi bir yöne götürebilirsiniz. Çevrimiçi bir işletmeyi yönetmek söz konusu olduğunda, önde gelen SEO ve pazarlama araçları, gelişmiş analitik ve hatta bir mobil uygulama ile asla daha sezgisel olmamıştı, her yerden her şeyin üstünde kalabilirsiniz. Çevrimiçi hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için WIX'i kullanan milyonlarca kullanıcıya katılın. WIX'in ana özellikleri nelerdir? * Sitenizi sezgisel olarak oluşturmak için akıllı sürükle ve bırak düzenleyicisi * 900+ stratejik olarak tasarlanmış web sitesi şablonları * Arama motorları için optimize edilecek gelişmiş SEO özellikleri * Mağazanızı yönetmek ve çevrimiçi satmak için güçlü e -ticaret çözümleri * Müşterileriniz için kesintisiz bir rezervasyon deneyimi sunan çevrimiçi zamanlama yazılımı * İşletmenizi çevrimiçi yönetmeye ve büyütmeye yardımcı olacak yerleşik pazarlama araçları * Sadık bir kitleyi büyütmenize ve içerikten para kazanmanıza yardımcı olan tam bloglama özellikleri * Özel işlevsellik için tam yığın web geliştirme araçları
ClickFunnels
clickfunnels.com
Clickfunnels, kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde ziyaretçileri potansiyel müşterilere ve ödeme yapan müşterilere dönüştüren güzel satış sayfaları oluşturabildiği dünyanın en popüler çevrimiçi satış hunisi platformlarından biridir. Hiçbir teknoloji, tasarım veya kodlama deneyimi gerekmez. Yüzlerce tak ve çalıştır şablonu parmaklarınızın ucunda. Veya kendi dönüşüm hunilerinizi özelleştirin. Clickfunnels eğitimler, öğreticiler ve sorunsuz 3. taraf uygulaması, e-posta ve ödeme entegrasyonuyla birlikte gelir. Kullanıcılar 10 dakika kadar kısa bir sürede çalışan huniler oluşturdular!
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için tam bir pazarlama, satış, müşteri hizmeti ve CRM yazılımı - ayrıca metodoloji, kaynaklar ve destek - sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Pazarlama merkezi ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü bir platformda. Değerli zaman kazandıracak ve doğru müşterileri ölçekte çeken ve dönüştüren kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm bağlamı elde edersiniz. Ayrıca, pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilir, çünkü pazarlama merkezi HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulur. Tam CRM platformunu kullanırken, pazarlamacılar YG'yi kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarla benzersiz bir uyum sağlayabilirler. Stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot, karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenizi sağlar. HubSpot, daha iyi büyümek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp, küçük işletmeler için inşa edilmiş hepsi bir arada pazarlama platformudur. Raporlama ve analiz, pazarlama CRM, e -posta kampanyaları, bültenler ve içerik yönetimi gibi araçlarla, müşterilerinizi merkeze koyabilirsiniz, böylece daha akıllı pazarlayabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. MailChimp'in Pazarlama ve CRM Mobil Uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllı pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşinizin sizi aldığı her yerde ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın - deneyime gerek yok. MailChimp ile bir satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın görevini paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp kullanın: * Pazarlama CRM - MailChimp'ten CRM pazarlama ile olan kişilerinize ayak uydurun. Kartvizit tarayıcısı gibi iletişim içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. İzleyici büyümesini izleyin ve gösterge tablosundaki bireysel kişilerle ilgili bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın - doğrudan uygulamadan arayın, metin ve e -posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için notları kaydedin ve her etkileşimden sonra etiket ekleyin. * Raporlar ve Analytics - Satış ve pazarlama performansınıza daha derin bir bakış alın. Tüm kampanyalarınız için sonuçları izleyin ve nasıl geliştirileceğine dair eyleme geçirilebilir öneriler alın. E -posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya yayınları ve kartpostallar için raporları ve analitikleri görüntüleyin. * E -postalar ve otomasyonlar - E -posta pazarlama kampanyaları, bültenleri ve otomasyonları oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Tek tıklamayla açılış olmayanlara ve ürün yeniden hedefleme e-postalarına yeniden katılma ile müşterileri yeniden etkiler ve satışları hemen büyütebilirsiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklamlar taslak ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle uğraşın, özel kitleler kurun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmeye yardımcı olacak işlem yapılabilir öneriler alın. Terk edilmiş bir sepet e -postası kurmanın veya markanızın logosunu ayarlamak için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdan görüntüleri doğrudan MailChimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, dünya çapında 29.500'den fazla büyüyen şirketi destekleyen dünyanın 1 numaralı uygun fiyatlı hepsi bir arada pazarlama, satış ve destek CRM yazılımıdır. EngageBay, şirketlerin web ziyaretçilerini edinmelerine, onlarla etkileşime geçmelerine, onları beslemelerine ve onları mutlu müşterilere dönüştürmelerine ve işlerini 5 kat ve daha fazla büyütmelerine yardımcı olur. EngageBay aşağıdakiler dahil çok sayıda özellik sunar: - Basit ve güçlü Hepsi Bir Arada CRM - Kullanımı kolay pazarlama otomasyon yazılımı - E-posta pazarlama - Ücretsiz Canlı Sohbet Yazılımı - Güçlü yardım masası yazılımı - E-posta Dizileri - Açılış Sayfaları - Çevrimiçi potansiyel müşterileri yakalamak için Web Formları - Pazarlama, satış ve destek departmanlarında 360 Derece Müşteri Görünümü - Randevu Planlama Yazılımı - İletişim Yönetimi Yazılımı - Ücretsiz CRM yazılımı ve çok daha fazlası.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Google Analytics gibi web analizi araçlarıyla birlikte çalışır. 2014 yılında kurulan Hotjar, 20 ülkede 100'den fazla ekip üyesi tarafından tamamen uzaktan çalıştırılıyor ve dünya çapında 500.000'den fazla sitede kullanılıyor.
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel bir iş analitiği hizmet şirketidir. Kullanıcıların web ve mobil uygulamalarla olan etkileşimlerini izler ve bunlarla hedefe yönelik iletişim için araçlar sağlar. Araç seti, uygulama içi A/B testleri ve kullanıcı anket formlarını içerir. Toplanan veriler, özel raporlar oluşturmak ve kullanıcı katılımını ve kullanıcıyı elde tutmayı ölçmek için kullanılır. Mixpanel, başta SaaS olmak üzere web uygulamalarıyla çalışır ancak aynı zamanda mobil uygulamaları da destekler.
Smartlook
smartlook.com
Kullanıcı davranışını daha önce mümkün olmayan yöntemlerle analiz edin. Smartlook, kullanıcı davranışını analiz etmede eksik olan yapboz parçasıdır. Mobil uygulamanızı ve web sitenizi geliştirmenize yardımcı olacak gerçek niteliksel bilgiler edinin.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, küçük işletmeler, solopreneurlar, antrenörler ve pazarlamacılara, kitlelerini büyütmek, aboneleriyle etkileşim kurmak ve aboneleri ödeme müşterilerine dönüştürmek için güçlü ve uygun fiyatlı araçlar sağlayan kapsamlı bir e -posta pazarlama platformudur. 25 yılı aşkın uzmanlıkla müşterilerimiz, kullanıcı dostu çözümümüz, ödüllü 7/24 müşteri desteğimiz ve e-posta pazarlamasının ötesine geçen güçlü araçlar-otomasyon, liste büyümesi ve web seminerleri ve canlı gibi ek iletişim araçları ile GetResponse'u seçin İşletmelerin kişisel markalarını oluşturmalarına, ürün ve hizmetlerini satmalarına ve bir topluluk oluşturmalarına yardımcı olmak için sohbetler. Daha gelişmiş bir platforma mı ihtiyacınız var? GetResponse Max ve Max², gelişmiş pazarlama özellikleri ve güvenilir destek arayan zorlu kullanıcılar için çözümlerdir.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlama araçları sağlar.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan ve web sitenizden elde edilen verilerden yararlanın; pazarlamanızın size zaman kaybettirmeden etkili, ilgi çekici ve akılda kalıcı olmasını sağlayın. İşletmenizi farklı kılan kişisel dokunuşlara odaklanabilmeniz ve müşterilerinizin hiçbirinde tek bir adımı kaçırmadığınızdan emin olabilmeniz için otomasyonu sizin için çalıştırıyoruz. ActiveCampaign ile yapabileceğiniz bazı şeyler nelerdir? -Tüm müşteri temas noktalarınızda kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirin -Daha derin segmentasyon ve daha etkili erişim için müşteri yaşam döngüsünün tamamında alıcı tercihlerini, davranışlarını ve birçok özel özelliği izleyin -Gönderimleri neredeyse tüm parametrelere göre özelleştirin, böylece mesajlarınız her zaman doğru hedeflenir hedef kitle -Her müşteri için en iyi içeriği, gönderme zamanını ve dağıtım kanalını seçmek için tüm müşteri yaşam döngüsünden elde edilen verileri kullanın -Minimum çabayla tamamen özelleştirilmiş kampanyalar oluşturun ve ardından müşteri davranışlarına göre gönderme stratejinizi gerçek zamanlı olarak geliştirin -Müşteri davranışlarını çoğaltın İşletmeniz ne kadar büyürse büyüsün, her müşteri için 1-1 kişisel deneyim
flowpoint.ai
flowpoint.ai
Dijital çağda, web sitelerindeki kullanıcı davranışını anlamak, kullanıcı deneyimlerini geliştirmek ve dönüşüm oranlarını artırmak açısından çok önemlidir. İşte tam bu noktada Flowpoint.ai devreye giriyor ve işletmelerin web sitesi trafiğini analiz etme biçiminde devrim yaratıyor. Flowpoint.ai, yapay zeka destekli analitiğiyle kullanıcıların neden ayrıldığına dair derinlemesine bir inceleme sunarak web sitesi performansını önemli ölçüde artırabilecek eyleme geçirilebilir bilgiler sağlıyor. Pazarlamacılar, UX/UI tasarımcıları ve web geliştiricileri için tasarlanan Flowpoint.ai, karmaşık veri analizi görevini basitleştirerek onu tüm dijital yeterlilik seviyeleri için erişilebilir ve uygulanabilir hale getiriyor.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Yapay zekanın gücüyle içeriğinizin performansını optimize edin. Tahmine dayalı ısı haritalarımız, herhangi bir içerikte hedef kitlenizin dikkatini ilk çeken şeyin ne olduğunu anında göstererek, sizi yavaşlatmadan veri bilgisine dayalı kararlar almanıza yardımcı olur. • Müşterilerinizin gerçekten dikkatini çeken şeyleri ortaya çıkaran gerçek zamanlı bilgiler edinin • Tahmine dayalı analizlerle tasarım döngünüz genelinde verimliliği artırın • Tüm kanallarda dönüşüm oranlarını iyileştirin • Kanallar arasında dikkat payınızı en üst düzeye çıkararak yatırım getirinizi artırın En büyük markalar ve ajanslar Dragonfly AI kullanıyor Sony, GSK ve BBDO dahil olmak üzere içeriklerinin performansını ölçmek ve optimize etmek. Daha fazlasını öğrenmek için Dragonflyai.co'yu ziyaret edin
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dakika içinde açılış sayfaları oluşturmanıza olanak tanır. SendPulse ayrıca çevrimiçi kurslar oluşturmak için bir platform da sunuyor. SendPulse'un ücretsiz CRM'si ile tüm pazarlama faaliyetlerinizi ve müşteri bilgilerinizi kolayca takip edebilirsiniz.
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange, web sitenizin neden satışa veya olası satışlara dönüşmeyen trafik aldığını anlamanıza yardımcı olabilir. Dönüşüm oranı optimizasyon araçlarımıza, dünya çapında 450.000'den fazla web sitesi, insanların web sitelerinde ne yaptığına dair fikir edinmek için güvenmektedir. Satışlarınızı artırın ve web sitenizin ziyaretçileri hakkında daha fazla bilgi edinin Oturum Kayıtlarımız ve Dinamik Isı Haritalarımız, insanların web sitenizde nereye tıkladığını, kaydırdığını ve dokunduğunu görmenizi ve onları satın almaktan alıkoyan şeyin ne olduğunu görmenizi sağlar. Hayal kırıklığına uğramış veya kafası karışmış ziyaretçilerin oturum tekrarlarını izlemek için Optimize Edilebilir Segmentleri kullanarak tek bir kişinin ziyaretçi yolculuğunun ayrıntılarına inin. Dinamik Isı Haritaları ile insanların en çok veya en az etkileşim kurduğu şeylerin toplu görünümüne bakarak büyük resmi görün. İnsanların harekete geçirici mesajlarınızı görmek için sayfada yeterince aşağı kaydırıp kaydırmadıklarını veya siz onları dönüştüremeden ayrılıp ayrılmadıklarını görmek için Kaydırma Isı Haritası kullanın. Sepeti terk etme oranını azaltın Canlı Sohbet ve ziyaretçilerinizin canlı görüntüsünün güçlü kombinasyonu, sepetlerin terk edilmesini önleyebilir. Birinin gerçek zamanlı olarak zorlandığını görürseniz, ihtiyacı olan şeyi bulmasına yardımcı olup olamayacağınızı veya sorularını yanıtlayıp yanıtlayamayacağınızı görmek için Canlı Sohbet'i kullanabilirsiniz. Lucky Orange Duyurular aracı, bir üst satış fırsatını vurgulayan bir açılır pencere oluşturmanıza, bir indirim sunmanıza veya ürün incelemesi istemenize olanak tanır.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'dadır ve ofisleri Amsterdam, Hollanda, Köln, Almanya, Londra, Birleşik Krallık ve Sidney, Avustralya'dadır. .
Webflow
webflow.com
Webflow, insanların kod yazmadan tamamen özel web siteleri tasarlamasına, oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanıyan görsel bir web geliştirme platformudur. Tasarım, animasyon, içerik yönetimi, pazarlama ve e-ticaret araçlarını tek bir platformda birleştiren Webflow, hem kodlayıcı olmayanlara hem de kodlayıcılara her türden web sitesini daha hızlı, daha uygun maliyetli ve daha işbirliğine dayalı bir şekilde gönderme ve tanıtma yetkisi verir. Webflow, Allianz, Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork ve Dell gibi yenilikçi şirketlerin web sitelerini destekler. 2013 yılında kurulan ve merkezi San Francisco'da bulunan Webflow, Accel, CapitalG, Silversmith Capital Partners, Y-Combinator ve Draper Associates tarafından desteklenmektedir.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) Müşteri İlişkileri Yönetimi Hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar sunar. 2020'de Fortune Magazine, bir çalışan memnuniyet anketine dayanarak, Salesforce'u altı numaralı 'çalışmak için en iyi 100 şirket listesinde' sıraladı.
Amplitude
amplitude.com
Amplitude, işletmelerin işbirlikçi analizlerin yardımıyla ziyaretçileri takip etmesine yardımcı olan bir ürün analiz platformudur. Platform, kullanıcıların ürünlerle olan etkileşimlerini anlamak için davranış raporlarını kullanıyor ve gerçek zamanlı olarak çalışmayı hızlandıracak öngörüler sağlıyor.
FullStory
fullstory.com
Fullstory, tıklamalar arasında gömülü olan duyguyu ortaya çıkaran ve tüketici davranışlarının ardındaki anlatılmamış hikayeyi ortaya çıkaran davranışsal bir veri platformudur. Fullstory, daha iyi dolandırıcılık algılama ve tahmin oluşturmadan gerçekten yankı uyandıran kişiselleştirme oluşturmaya kadar ürün, mühendislik ve veri ekiplerinin bir sonraki en iyi eylemi kasıtlı olarak tasarlamak için duyarlılık sinyallerini diğer veri kaynaklarına bağlamasına olanak tanır. Geleneksel web ve ürün analitiğinin ötesinde, yalnızca ne olduğunu ortaya çıkarabilen ancak nedenini ortaya çıkaramayan daha derin ve daha hızlı eyleme geçirilebilir bilgiler sağlayan Fullstory, geliri artıran anlık deneyimler oluşturmak için gereken bağlamı sağlayan tek davranışsal veri platformudur. Otomatik olarak yakalanan, dizine eklenen ve semantik olarak yapılandırılmış birinci taraf verileriyle (veri ekosisteminize veya oturum tekrarı özellikli ürün analitiğimiz aracılığıyla sunulan) Fullstory'nin davranışsal verileri, yapay zeka için hazırdır. Kuruluşlar artık veri oluşumunu analiz etmek, eksik veya yanlış verileri güncellemek, ekipler arasında veri kümelerini tanımlamak ve mevcut teknoloji yığınlarına entegre olmak için verileri yeniden biçimlendirmek için sayısız saat ve kaynak israf etmiyor. Ekipler, anlık kişiselleştirilmiş deneyimler ve gerçek zamanlı eylemlere ve verilere dayanan doğru tahminler sayesinde analize daha az, geliri artırmaya daha fazla zaman harcıyor.
MoEngage
moengage.com
MoEngage, hantal karmaşıklıktan ziyade çevikliğe değer veren pazarlamacılar ve ürün sahipleri için oluşturulmuş, kanallar arası bir müşteri etkileşimi platformudur. Gerçek zamanlı bilgiler ve kişiselleştirilmiş kanallar arası iletişim yoluyla tüketici markalarının değişen müşteri beklentilerine hızlı bir şekilde uyum sağlamasına yardımcı oluyoruz. MoEngage'e Soundcloud, Citi, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino's, Nestle, Deutsche Telekom ve Airtel dahil olmak üzere 1.200'den fazla küresel tüketici markası güvenmektedir. On ülkede ofisleri bulunan MoEngage, Goldman Sachs Asset Management, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast ve Helion Ventures tarafından desteklenmektedir. Ürün Açıklaması: * Kanallar Arası Pazarlama Müşterilerinizi eylemlerine, davranışlarına, niteliklerine ve tercihlerine göre tercih ettikleri kanal aracılığıyla, tercih ettikleri zamanda, gerçek zamanlı olarak segmentlere ayırın ve onlarla etkileşime geçin. MoEngage, web siteniz, e-postanız, mobil uygulamanız, SMS'iniz, WhatsApp'ınız ve sosyal medyanız üzerinden on bir kanal aracılığıyla müşterilerinizle etkileşim kurmanıza olanak tanır. * Müşteri İçgörüleri Müşteri verilerinizi MoEngage'e getirin ve müşteri davranışları ve tercihleri hakkında öngörüler elde etmek için yapay zeka motorumuz Sherpa'dan yararlanın. Müşterileri tek bir kontrol panelinden kolayca segmentlere ayırın ve onlarla etkileşime geçin. Sadece birkaç tıklamayla artık hazırsınız! * Web ve Uygulama Kişiselleştirme Web sitenizi ve uygulamanızın ziyaretçilerini tercihlerine, beğenilerine, yolculuk aşamalarına ve yaşam tarzı eğilimlerine göre kişiselleştirilmiş içerik, teklifler ve önerilerle memnun edin. * Gerçek Zamanlı İşlem Uyarıları MoEngage Inform, kanallar ve satıcılar arasındaki kritik uyarıları tek bir API ile yönetmek için birleşik bir altyapı sağlar.
UserWise
userwise.io
UserWise, oyunlar için mevcut en gelişmiş canlı operasyon motorudur ve stüdyoların oyuncularını ömür boyu elinde tutmasına olanak tanır. UserWise, gelişmiş segmentasyon araçları, sezgisel bir canlı çalışma takvimi, görsel bir kampanya oluşturucu ve özelleştirilebilir çerçevelerle gücü ellerinize veriyor.
Retainly
retainly.app
Retainly, daha fazla müşterinizin işletmenize defalarca geri gelmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Öğrenmesi ve üzerinde çalışması kolaydır, bu da etkili kampanyaları zorluk yaşamadan yürütebileceğiniz anlamına gelir. Retainly ile müşterilerinizin ilgisini canlı tutabilir ve daha güçlü, daha uzun süreli ilişkiler kurabilirsiniz.
Solitics
solitics.com
Solitics, Ziyaretçi aktivasyonu, Müşteri etkileşimi ve son teknoloji ürünü Aanalytics paketi konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir müşteri etkileşim platformudur. Platform, B2C markalarının müşteri yaşam döngülerini otomatikleştirmesine, kişiselleştirmesine ve tamamen yönetmesine, en iddialı vizyonu uygulamaya koymasına ve büyümeyi hızlandırmasına olanak tanır. Hızlı uygulama (45 gün içinde yayında!) ve sürekli yenilik taahhüdüyle Solitics ortakları ve müşterileri, dönüşüm, elde tutma ve YBD'de olağanüstü sonuçlara tanık oluyor. Dünya çapındaki yüzlerce marka, birden fazla sektörde, Solitics'i kullanarak müşterileriyle yenilikçi ve kişisel bir şekilde, gerçek zamanlı olarak etkileşime geçiyor.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer hepsi bir arada pazarlama otomasyon platformunuzdur! Kullanımı kolay ama inanılmaz derecede güçlü. Platformumuzda Pazarlama otomasyonu E-posta pazarlaması Etkinlik yönetimi Anketler ve değerlendirmeler Açılış sayfaları Mobil uygulamalar Mobil pazarlama için araçlar bulacaksınız
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital, pazarlama ekiplerine son derece kişiselleştirilmiş kanallar arası yolculuklarla müşteri beklentilerini aşma gücü veren, hepsi bir arada bir müşteri deneyimi ve veri platformudur (CXDP). Dotdigital ile pazarlamacılar müşteri verilerini sorunsuz bir şekilde birleştirebilir, zenginleştirebilir ve segmentlere ayırabilir. Veri silolarını ortadan kaldıran Dotdigital, karar alma sürecini kolaylaştırıyor ve geniş ölçekte müşteri etkileşimi sağlayan pazarlama yaratıcılığının önünü açıyor. Güçlü yapay zeka yetenekleriyle Dotdigital, web, e-posta, SMS, WhatsApp, sohbet, push, sosyal, reklamlar ve daha fazlasında derinlemesine kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirmeyi kolaylaştırır. E-ticaret, perakende, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, eğitim, finansal hizmetler ve diğer sektörlerde 4.000'den fazla markanın güvendiği Dotdigital, dünya çapındaki pazarlamacılara olanak sağlıyor. Merkezi Londra'da bulunan ve 1999 yılında kurulan Dotdigital, müşteri odaklı işletmeleri güçlendiren güvenilir, bağlantılı ve geleceğe yönelik çözümler oluşturmaya odaklanmıştır. Dotdigital.com'da daha fazla bilgi edinin.
Silktide
silktide.com
Silktide, tek bir platformda otomatik erişilebilirlik testi, içerik optimizasyonu ve dijital pazarlama ile web sitenizi daha iyi hale getirmek için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar. Silktide, her yıl binlerce müşteri tarafından on milyonlarca web sitesini analiz etmek için kullanılıyor. İçerik, erişilebilirlik, pazarlama, mobilite, hız ve yasal uyumluluk da dahil olmak üzere web'deki varlığınızın neredeyse her yönünü ele alıyoruz. Canlı platform gösterimini görmek için web sitemizi ziyaret edin.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare, işletmenizi dönüştüren müşteri deneyiminin eşi benzeri görülmemiş bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için geleneksel analitiğin ötesine geçiyor. Her kullanıcının davranışını, niyetini ve tutumunu ortaya çıkaran sezgisel teknolojiyle, işletmelerin gizliliği ve erişilebilirliği sağlarken daha hızlı bir şekilde daha fazla insan deneyimi sunmasına olanak sağlıyoruz. Bu daha hızlı büyüme, daha fazla çeviklik ve daha mutlu müşterilerle sonuçlanır. Daha insani hale getirilen yeni dijital deneyime güç veriyoruz.
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzman koçluğu, derinlemesine eğitim, olağanüstü destek ve girişimcilerden oluşan özel bir topluluk sunar.
Miro
miro.com
Miro, her boyutta dağıtılmış ekiplerin hayalini kurmasını, tasarlamasını ve geleceği birlikte inşa etmesini sağlayan görsel bir çalışma alanıdır. Miro'nun akıllı tuvalinin büyüsü ile, bir ekip olarak kavramları, fikirleri ve çözümleri görselleştirmek her yerde olabilir-kuru erase belirteçlerine gerek yok. Uzak, dağıtılmış veya hibrit çalışma ortamlarında bile ekibinizle birlikte çalışmanın yan yana bağlantısını senkronize edin ve hissedin. Miro'nun müşterileri Miro'yu kullanmayı seviyor: * Çevrimiçi toplantılar ve takım atölyeleri düzenleyin * Sınırsız bir tahtada yeni fikirler ve tasarımlar beyin fırtınası * Belgeleri ve PDF'leri düzenleyin, açıklama ve işaretleyin * Bir elma kalemi ile dijital notlar alın (ve kağıt kullanımını azaltın!) * Kaynakları, fotoğrafları, dokümanları, bağlantıları ve referansları kolayca toplayın * Çevik iş akışlarını ve scrum ritüellerini planlayın ve yönetin * Kullanıcı yolculukları, harita süreçleri oluşturun ve kişiler geliştirin * İşbirlikçi bir alanda etkileşimli dersleri öğretin ve kolaylaştırın * Bir Vizyon Fikir ve İlham Kurulu Oluşturun Miro, her zaman, her yerde oluşturmanıza izin verir. 200'den fazla önceden hazırlanmış şablon, bir sürükleme ve damla arayüzü ve işbirlikçileri üzerinde sınırsız, bir MIRO tahtası üzerinde çalışmak hızlı ve eğlencelidir.
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi verimlilik araçları ve SaaS uygulamaları ile çalıştırın. 50 milyondan fazla kullanıcı bize dünya çapında güveniyor. Sonsuza dek ücretsiz planımızı deneyin!
Framer
framer.com
Prototip oluşturma basitleştirildi; kod gerekmez, tarayıcı tabanlıdır ve herkes için ücretsizdir. Yarı sürede yüksek doğruluk. Framer, kolaylıkla çarpıcı, duyarlı web siteleri oluşturmak için tasarlanmış güçlü bir web oluşturucudur. Kullanıcıların her ölçekte modern site tasarlamasına ve yayınlamasına olanak tanıyan sezgisel bir arayüz sunarak hem yeni başlayanlar hem de deneyimli geliştiriciler için uygun hale getiriyor. Framer ayrıca eklentiler ve şablonlar için bir pazarı destekleyerek işlevselliğini artırır ve kullanıcıların benzersiz web sitelerini zahmetsizce oluşturmasına olanak tanır. İster bir portföy, ister iş sitesi veya açılış sayfası oluşturmak istiyor olun, Framer daha akıllı tasarım yapmak ve daha hızlı yayınlamak için ihtiyaç duyduğunuz araçları sağlar. Ücretsiz başlayın ve olasılıkları keşfedin!
Builder.io
builder.io
Builder, geliştiricilere ve pazarlamacılara tasarımları hızlı bir şekilde optimize edilmiş web ve mobil deneyimlere dönüştürmeleri için yapay zeka destekli araçlar sağlar. Figma tasarımlarını otomatik olarak temiz koda dönüştüren yapay zeka destekli bir tasarımdan koda dönüştürme aracı (Visual Copilot) ve pazarlamacıların web ve mobil deneyimlerini herhangi bir sorun yaşamadan hızla oluşturmasına, yinelemesine ve optimize etmesine olanak tanıyan bir görsel içerik yönetim sistemi (Visual CMS) sağlar. mühendisliğe bağlıdır.
Elicit
elicit.org
Yapay Zeka Araştırma Asistanı. Elicit, GPT-3 destekli bir araştırma asistanıdır. Elicit, veri kümelerini sınıflandırmanıza, araştırma soruları üzerine beyin fırtınası yapmanıza ve yayınlar arasında arama yapmanıza yardımcı olur.
Leadpages
leadpages.com
Leadpages®, küçük işletmelerin hızlı ve kolay bir şekilde çevrimiçi olmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, kodsuz bir web sitesi ve açılış sayfası oluşturucudur. Eksiksiz bir dönüşüm araç seti ile donatılmış platform, potansiyel müşteri yaratma sürecini basitleştirir, böylece çevrimiçi işinizi ölçeklendirebilir ve büyütebilirsiniz. İster teknoloji konusunda bilgili bir pazarlamacı olun ister web tasarımında tamamen yeni olun, Leadpages sizin ve hedef kitlenizin seveceği bir çevrimiçi varlık oluşturmanıza yardımcı olur. 2013'ten bu yana güvenilir bir lider olan Leadpages, dönüşüm pazarlamasının dehalarından oluşan bir ekibin yanı sıra gezegendeki en dost canlısı teknik destek ekibi tarafından desteklenmektedir. Çevrimiçi işinizi oluşturmak için neden Leadpages'i seçmelisiniz? Çünkü sizin de işletmeniz için çalışan ve sizin kadar emek veren bir web sitesine ihtiyacınız var. Leadpages ile yayınladığınız her sayfa, potansiyel müşteri toplamak ve satışları kapatmak için titizlikle optimize edilir. Hiçbir güçlük yoktur ve hiçbir teknik beceri gerekmez. Profesyonel tasarımlı bir şablon seçin, onu size ait kılmak için Sürükle ve Bırak Oluşturucu'yu kullanın, yayınla'ya tıklayın ve ardından onu dünyayla paylaşın.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider, bulut tabanlı kurumsal arama motoruyla doğru arama sonuçları sağlar. Keyspider ile ek zaman veya maliyet olmadan kendi kişiselleştirilmiş web sitesi aramanızı oluşturabilirsiniz. Keyspider müşterinin gereksinimlerini anlar ve arama sorgularına doğru sonuçları sunar. Web sitelerine yönelik, daha iyi arama deneyimlerinin ve gelişmiş dönüşümlerin önünü açacak çözüm. Müşterilerin, çevrilmemiş hiçbir taş bırakmayan bir hizmet olarak arama ile müşterilerin web sitelerinde nasıl gezineceğini yeniden tanımlamayı amaçlıyor. Özel aramayla ortamlar arasındaki alaka düzeyini artırın.
Plasmic
plasmic.app
Plasmic, dahili araçlardan müşteriye yönelik ürünlere ve web sitelerine kadar tüm ekibinizin üretim düzeyinde web uygulamalarını hızlı bir şekilde oluşturmasına olanak tanıyan görsel bir geliştirme platformudur. Plasmic, kodsuzluğun sınırlarını aşar ve sonsuz olasılıklar için kod tabanınızla bütünleşir.
Duda
duda.co
Duda, dijital pazarlama ajanslarına ve SaaS şirketlerine müşterilerinin dijital varlığını oluşturma ve yönetme konusunda güç veren lider web sitesi geliştirme platformudur. Duda'nın ödüllü düşük kodlu kodsuz platformu, ajansların ve SaaS şirketlerinin, e-ticaret, müşteri yönetimi, SEO, otomasyon ve beyaz etiketlemeyi kapsayan geniş bir yetenek yelpazesiyle daha yüksek üretkenliğe ve benzeri görülmemiş bir büyümeye ulaşmasını sağlar.
Dorik
dorik.com
Dorik, herkesin herhangi bir tasarım veya kodlama deneyimi olmadan birkaç dakika içinde güzel bir web sitesi oluşturmasını kolaylaştıran bir AI web sitesi oluşturma platformudur. Dorik esnek, kullanımı kolay ve en uygun fiyatlı web sitesi oluşturma platformlarından biridir.
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow, e-ticarete yönelik hepsi bir arada huni oluşturucudur. Açılır pencereleri, formları, testleri, ürün önerilerini, açılış sayfalarını ve daha fazlasını oluşturun, test edin ve kişiselleştirin; kodlamaya veya geliştiriciye gerek yok. CONVERTFLOW'DAN ÖNCE: Dönüşüm huniniz, uygulamalar, eklentiler, komut dosyaları ve zap'lerden oluşan kaotik bir karmaşadır. Kişiselleştirilmiş değil. Raporlama kafa karıştırıcıdır. Değişiklik yapmak geliştiricilerin haftalarca beklemesini gerektirir. Artan gelir, daha fazla trafik için ödeme yapmak anlamına gelir. CONVERTFLOW SONRASI: Mağazanızın tüm dönüşüm kampanyaları tek bir kontrol panelinde düzenlenir. Raporlama açıktır. Huni denemelerini yürütmek kolaydır. Huni oluşturucuyla değişiklik yapmak dakikalar alır. ROAS'ı artırır ve web sitesi ziyaretçisi başına geliri en üst düzeye çıkarırsınız. Liste Büyüme Hunilerini Başlatın: • Kişiselleştirilmiş teklifleri yeni ve geri dönen müşterilere hedefleyerek e-posta ve SMS listenizi daha hızlı büyütün • 100'den fazla liste aboneliği şablonu arasından seçim yapın • Açılır pencereleri, yapışkan çubukları, yerleştirmeleri ve açılış sayfalarını başlatın • Ürün ilgi alanına, alışveriş sepetine göre kişiselleştirin ve daha fazlası • Klaviyo, Attentive, MailChimp vb. ile senkronize olur Ürün Test Hunilerini Başlatın: • Ürün testleri alışveriş yapanların tercihlerini ortaya çıkarır, alışveriş yapanları doğru hedef kitlelere ayırır ve kişiselleştirilmiş ürün önerilerinde bulunur • Çok çeşitli sektörlere yönelik sınav şablonları • Açılır pencereler, sayfalar ve yerleştirilebilir formatlar olarak görüntüleme • Yanıtlar ve puanlar kullanan koşullu ürün önerileri • Yanıtları Klaviyo, Attentive, MailChimp vb. ile senkronize edin Sepette Üst Satış Hunilerini Başlatın: • 1 tıklamayla AOV'yi büyütün üst satışlar ve sepette çapraz satışlar • Sepete yeni eklenen ürüne dayalı tetikleyiciler • Çapraz satışları açılır pencereler olarak, sayfalarda ve birlikte görüntüleyin yerleştirmeler • Alışveriş yapanlar tüm ürünleri tek bir tıklamayla sepete ekleyebilir • Çapraz satışları geri dönen abone segmentlerine hedefleyin Sepeti Terk Etme Hunilerini Başlatın: • Alışverişten çıkanlara teklifler sunarak alışveriş sepetinin terk edilmesini gerçekleşmeden önler • Fare çıkış için hareket ettiğinde masaüstünde tetiklenir veya geri düğmesi tıklandığında mobil cihazda • Alışveriş sepetinden ayrılma e-postası ve SMS dizilerini tetikler Açılış Sayfası Dönüşüm Hunileri Oluşturun: • Reklam kampanyalarınızla eşleşen açılış sayfaları oluşturun ve A/B testi yapın, geliştiricileri beklemeden • Düzinelerce açılış sayfası şablonu arasından seçim yapın • Çok adımlı kişiselleştirilmiş satış hunileri oluşturun • Sayfaları kendi özel alanınızda barındırın, Shopify sayfalarıyla senkronize edin veya istediğiniz yere yerleştirin
Knak Templates
knak.com
Ücretsiz E-posta Şablonları. Pazarlamacılar olarak, e-posta oluştururken karşılaştığınız tasarım ve programlama zorluklarını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle Marketo ve Eloqua e-posta şablon kitaplıklarımızın tamamını ücretsiz olarak vermeye karar verdik. E-bültenler, e-posta pazarlama kampanyaları, promosyon e-postaları ve daha fazlası için 50'den fazla ücretsiz şablona erişin. 50'den fazla ücretsiz e-posta ve açılış sayfası şablonunu almak için e-posta adresinizi vermeniz yeterlidir; kodlamaya gerek yoktur.
LightFunnels
lightfunnels.com
Lightfunnels, tıklamaları potansiyel müşterilere ve satışa dönüştürmenize yardımcı olan, bulut tabanlı bir huni oluşturucu web sitesidir. Lightfunnels'da dijital ve fiziksel ürünler satabilir, yukarı ve aşağı satış ayarlayabilir, farklı açılış sayfalarını ayrı ayrı test edebilir, e-posta listenizi oluşturabilir, web seminerlerine ve çevrimiçi kurslara kaydolabilirsiniz. Lightfunnels, kullanımı kolay bir sayfa oluşturucuya ve ziyaretçileri müşteriye dönüştürmeye yardımcı olacak çeşitli özelliklere sahiptir.
WebinarJam
home.webinarjam.com
Kayıttan tekrar oynatılmaya kadar eksiksiz bir canlı yayın etkinliği üreten tek web semineri sistemiyle satışlarınızı ve katılımınızı artırın. WebinarJam daha fazla özelliğe sahiptir, indirme gerektirmez ve Canlı Yayın, Etkinlik Yayını ve Web Semineri Yayınında şimdiye kadar halka sunulan en çarpıcı gelişmedir. 50.000'den fazla müşteri tarafından güvenilmektedir.
Kickpages
kickpages.com
Kickpages ile açılış sayfaları, satış hunileri, üyelik siteleri, tam web siteleri ve çok daha fazlasını oluşturabilirsiniz! 2017 yılında kurulan Kickpages, İrlanda'nın Donegal kentinde bulunan First Ignition Media'nın bir parçasıdır. Küresel, dağıtılmış bir tasarım ve geliştirme ekibiyle Kickpages, sayfa oluşturucu pazarının en ileri noktasında yenilikçi bir platformdur.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap, merkezi Mountain View, California'da bulunan, SaaS tabanlı bir müşteri yaşam döngüsü yönetimi ve mobil pazarlama şirketidir. Mayıs 2013'te kurulan şirket, aralarında Sony, Vodafone, Carousell, DC Comics, Go-Jek, BookMyShow ve DealsPlus'ın da bulunduğu 8.000'den fazla kişiye mobil uygulama analitiği ve kullanıcı etkileşimi ürünleri sağlıyor. Şirket, Sequoia Capital, Tiger Global Management, Accel Partners ve Recruit Holdings tarafından desteklenmektedir.
Localo
localo.com
En İyi Yerel SEO Aracıyla Müşterinizin İşini Artırın - Localo Müşterinizin yerel görünürlüğünü hızla artırmak için ajansınızın hizmet yelpazesini en güçlü yerel SEO aracıyla güçlendirin - Localo. Bu güçlü yapay zeka tabanlı araç, yerel işletmelere rekabet avantajı sağlamak, daha fazla yerel müşteri çekmek ve optimize edilmiş yerel SEO stratejileri aracılığıyla yatırım getirisini artırmakla ilgilidir. * Müşterilerinin yerel SEO'sunu yönetmek için daha hızlı ve daha verimli bir yol arayan tüm pazarlama ajansları ve serbest çalışan SEO danışmanları için uygundur. Temel Özellikler ve Faydalar: * Akıllı Görevler: Kişiselleştirilmiş haftalık görevler ve gelişmiş bilgilerle rekabette önde olun. Müşterinizin yerel arama görünürlüğünü artırın ve yeni müşteriler çekin. * Konum Kontrol Edici ve İzleme: Müşterilerinizin Google yerel sıralamalarını doğru bir şekilde takip edin ve görünürlüklerini artırmak için veriye dayalı kararlar alın. * Localo AI: Akıllı AI'mız, Google yayınlarını, inceleme yanıtlarını ve işletme profili bilgilerini otomatikleştirmenize ve optimize etmenize yardımcı olur. * İnceleme Yöneticisi: Müşterinizin Google incelemelerini yönetmek ve geliştirmek için olağanüstü bir araç. Müşteri ilişkilerini geliştirin ve çevrimiçi güvenilirlik oluşturun. * GBP Koruması: Müşterinizin işletmesini, yerel arama sıralamalarını etkileyebilecek yersiz değişikliklerden koruyun. * GBP Gönderileri: Müşterilerin zamanında, bilgilendirici Google gönderileriyle etkileşimde kalmasını sağlayın. * Büyüme İstatistikleri: Kapsamlı büyüme istatistikleriyle bilinçli kararlar alın. Yerel arama görünürlüğünü daha iyi anlayın ve etkili stratejiler oluşturun. * Localo'yu bugün kullanmaya başlayın ve uzun vadeli taahhüt gerekmeden 30 günlük para iade garantisi alın. Müşterileriniz dijital varlıkları konusunda size güveniyor; onların beklentilerini karşılamakla kalmayın, onları aşın. Ajansınızı Localo - En İyi Yerel SEO aracıyla donatın ve sürekli gelişen dijital ortamda üstünlük kazanın. ŞİMDİ zaman sınırlı teklifimizden yararlanın ve müşterilerinizin işletmelerini yerel hakimiyete taşımamıza izin verin!
Prelay
prelay.com
Prelay'in Ekip Satış Platformu, şirketlerin karmaşık anlaşmalarını basitleştirmelerine ve ekip olarak geliri daha hızlı artırmak için en değerli dahili kaynaklarını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur. Çok fazla gelir ekibi, statik CRM dosyalarının ve eski araçların satış potansiyellerini bastırmasına izin veriyor. Karmaşık anlaşmaları yönetmek için amaca yönelik oluşturulmuş bir çözüm olmadığında, iç paydaşlar herhangi bir merkezi izleme, gözetim veya öğrenme olmaksızın anlık e-postalara, sohbetlere ve belgelere başvururlar. Sonuç? Dahili gecikmeler, kör noktalar ve anlaşmanın bozulması. Prelay, amaca yönelik oluşturulmuş Ekip Satış Platformu ile anlaşma kaosunu fethediyor. Dahili bir düzenleme katmanı görevi gören Prelay, anlaşma koordinasyonunu anahtar yazılımınızla entegre olacak şekilde tek bir yerde düzenler. Satış temsilcileri ve onların muadilleri için daha az baş ağrısı yaşanır ve satış, ön satış ve iptal liderleri, ekip kapasitesi ve anlaşmaları başarılı kılan unsurlar hakkında fikir sahibi olur. İster değerlendirme yürütüyor olun, ister anlaşma masası onaylarını yönlendiriyor olun, ister bir ürün uzmanına danışıyor olun, Prelay karmaşık anlaşma süreçlerinizi basitleştirir ve en değerli dahili kaynaklarınızın etkisini en üst düzeye çıkarır, böylece ekip olarak gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.
Monsido
monsido.com
Monsido, kuruluşların dijital varlıklarında üstün ve kapsayıcı bir kullanıcı deneyimi sunmalarını sağlamak ve iletişimlerin açık, optimize edilmiş ve uyumlu olmasını sağlama yolculuklarını desteklemek için tasarlanmış lider bir web yönetim çözümüdür. Monsido Platformu, web erişilebilirliği, web sitesi kalite güvencesi, marka ve içerik uyumluluğu, kullanıcı izni yönetimi, sosyal içerik ve web içeriği arşivleme ve daha fazlası için uyumlu bir araç paketi içerir. Daha fazla bilgi için monsido.com'u ziyaret edin.
AdOptics
adoptics.com
AdOptics, reklam düzeyinde çalışan bir dönüşüm iyileştirme hizmeti sağlar. Hizmetin ana bileşeni Google Ads için otomatik A/B testidir.
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io, e-Ticaret için dünyanın ilk açılış sayfası düzenleyicisidir. Dakikalar içinde etkileyici açılış sayfaları oluşturun ve geniş Şablon setimizi, modüllerimizi, düzenlerimizi ve düzenleme seçeneklerimizi keşfedin.
PostHog
posthog.com
PostHog, mühendislerin daha iyi ürünler geliştirmesine yardımcı olan açık kaynaklı, hepsi bir arada bir platformdur. Yazılım ekiplerinin olayları yakalamasına, analiz yapmasına, kullanıcı oturumlarını kaydetmesine, deneyler yapmasına ve yeni özellikleri dağıtmasına tek bir platformda olanak sağlıyoruz. - DAHA İYİ TASARIM: Sağlam ürün analitiği. Çok değişkenli A/B denemeleri. Kullanıcı segmentasyonu ve 50'den fazla entegrasyon. PostHog, daha iyi ürünler oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. - DAHA İYİ OLUŞTURUN: Özellik bayraklarıyla yeni özellikleri güvenli bir şekilde kullanıma sunun, oturum kayıtlarındaki sorunları ayıklayın ve korelasyon analiziyle yeni özellikler planlayın - hepsi PostHog'da. - DAHA İYİ GELİŞTİRİN: Bir SDK, API, olay işlem hatları, derin analiz için SQL benzeri bir sözdizimi ve açık kaynaklı bir uygulama platformu bekleyin. - DAHA İYİ ÖLÇEKLENDİRİN: ClickHouse tarafından desteklenen ABD veya AB barındırma seçeneği mevcuttur. Her şey SOC2 sertifikalıdır, GDPR'ye hazırdır ve HIPAA uyumludur. PostHog her büyüklükteki ekibe göre ölçeklenebilir ve kullanıma göre fiyatlandırılır. Tamamen açık kaynak olduğundan her kod satırını inceleyebilir, önerilerde bulunabilir ve hatta yeni özellikler ve entegrasyonlar eklemek için doğrudan ürünün üzerine derleme yapabilirsiniz.
AWeber
aweber.com
AWeber, küçük işletme e-posta pazarlama yazılımında pazar lideridir. 1998 yılında kurulan AWeber, dünya çapında bir milyondan fazla müşterinin güçlü ve basit e-posta pazarlama yazılımı aracılığıyla potansiyel müşterileri ve müşterileriyle güvenilir bir şekilde bağlantı kurmasına yardımcı olan 20 yılı aşkın kanıtlanmış bir başarıya sahiptir. AWeber, ödüllü 7/24 ABD merkezli müşteri desteğinin yanı sıra, hızlı bir şekilde duyarlı açılış sayfaları oluşturma, kişileri yükleme ve yönetme, harika e-postalar gönderme, anında anlık bildirimler gönderme ve bir teknoloji dehası olmanıza gerek kalmadan sonuçları analiz etme yeteneği sunar. . AWeber, 1.000'den fazla iş ortağı yazılım çözümüyle çalışarak müşterilerin çalışmak ve büyümek için güvendikleri uygulama ve hizmetlerle sorunsuz bir şekilde entegre olmalarına olanak tanır. Özel bir şirket olan AWeber'in genel merkezi Chalfont, Pennsylvania'da bulunmaktadır.
RevSetter
revsetter.com
RevSetter, dünya genelinde müşteri başarısını, hesap yönetimini ve gelir ekiplerini güçlendirmek için benzersiz bir veri modeli ve öngörü motoru üzerine kurulu, son teknoloji ürünü bir CS ve gelir platformudur. RevSetter, gelirle karşı karşıya olan ekiplerinizin verimliliğinin kilidini açar; kolaylaştırılmış bir işe alım ve hızlı değer elde etme süresiyle başlayarak, IC'ler, yöneticiler ve Üst Düzey Yöneticiler için tamamen özelleştirilebilir ve tam gelir yolculuğunun eylemlerini ve iş akışlarını güçlendirebilir . Platformumuzu pazarın mevcut zorluklarına yanıt verecek ve aynı zamanda dünya çapındaki gelir ekiplerinin gelişen ihtiyaçlarını geleceğe hazırlayacak şekilde oluşturduk. Otomatik iş akışlarından güçlü veri yönetimine, dinamik müşteri yolculuklarından ürün kullanım analitiğine ve çok daha fazlasına kadar uzanan kapsamlı bir dizi çözümle işinizi güçlendirmenin zamanı geldi; hepsi tek bir yenilikçi çözümde.
Narrative BI
narrative.bi
Verilerinizi anlamlı anlatılara dönüştürün. Pazarlama ve reklam verilerinizden otomatik olarak değerli bilgiler alın. Tüm veri kaynaklarınızı tek bir yere bağlayın. Sıfır kodlama.
Zoho PageSense
zoho.com
Dönüşüm Optimizasyonu ve Kişiselleştirme Platformu. Temel web sitesi ölçümlerinizi ölçün, ziyaretçilerinizin çevrimiçi davranışlarını anlayın ve dönüşümleri artırmak için onlara kişiselleştirilmiş bir web sitesi deneyimi sunun.
Unbounce
unbounce.com
İster bir pazarlama uzmanı olun ister yeni başlıyor olun, Unbounce açılış sayfaları daha fazla ziyaretçinizi potansiyel müşterilere, satışa ve kayıtlara dönüştürür. Her beceri seviyesine yönelik kullanımı kolay oluşturucuların yanı sıra yapay zeka destekli optimizasyon özellikleriyle Unbounce, yalnızca birkaç dakika içinde güzel, yüksek performanslı sayfalar oluşturmanıza ve yayınlamanıza yardımcı olur.
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
Analytics Araç Seti, çevrimiçi pazarlama kampanyalarını analiz etmek ve optimize etmek amacıyla günlük Google Analytics görevlerinin kurulumunu, denetimini, bakımını ve analizini otomatikleştirmek için tasarlanmış bir web analizi yazılımıdır.
Userback
userback.io
Kullanıcıları anlamak ve daha iyi ürünler geliştirmek isteyen küçük ekipler için önde gelen kullanıcı araştırma platformu Userback ile tanışın. Userback ile meta verilerle zenginleştirilmiş görsel geri bildirimler toplayabilir ve NPS, CES ve CSAT ölçümleri gibi uygulama içi anketlerle kullanıcılarınızın duyarlılığı ve davranışları hakkında derinlemesine bilgiler elde edebilirsiniz. Tam oturumu tekrar oynatma özellikleri aracılığıyla herhangi bir geri bildirime derin bağlam ekleyin. Kullanıcı segmentleri oluşturun ve her kullanıcıyı giriş yaptıkları andan itibaren takip edin. Yalnızca sizin için önemli olan grupları araştırın ve deneme aşamasından kayıp aşamasına kadar tüm yaşam döngüsü boyunca kullanıcı deneyimlerinizi anlayın. Geri bildirim yükünü %70 azaltmak ve geri bildirim kapatma sürelerini 10 kat artırmak için tüm bunları markalı özellik portalları, genel yol haritaları ve tüm geri bildirimleriniz için merkezi bir konumla tamamlayın. Kod yok mu? Sorun değil, dahili QA ve hata takibi için mükemmel olan, kodsuz bir tarayıcı uzantısıyla anında başlayın. Küçük ekipleri güçlü kılmak için tasarlanmış bir platformdur
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