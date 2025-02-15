Dönüşüm Oranı Optimizasyon Araçları - En Popüler Uygulamalar - Sint Maarten

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Dönüşüm oranı optimizasyonu (CRO) araçları, kullanıcı deneyimini geliştirmeyi ve işletmeler için dönüşüm oranlarını yükseltmeyi amaçlayan test ve görselleştirme yetenekleriyle donatılmış bir yazılım kategorisini temsil eder. Ziyaretçi davranışını izlemek için dijital analiz yazılımıyla birlikte çalışan CRO araçları, web sitesi kullanım kalıplarına ilişkin verileri toplar ve analiz eder. İçgörüleri fark ederek, kullanılabilirliği kolaylaştırmak ve çekiciliği artırmak için fırsatları belirlerler. Çeşitli CRO araçları türleri, mevcut dönüşüm oranlarını değerlendirmekten, dönüşüm oranları üzerindeki etkilerini ölçmek için yeni web sitesi deneyimlerini denemeye kadar farklı işlevlere hizmet eder.
Yeni Uygulama Gönder
EQUP
equp.com
EQUP, işletme sahiplerinin pazarlama, satış, faturalandırma, iletişim vb. iş süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan hepsi bir arada bir yazılımdır. EQUP ile işletme sahiplerinin genel çözümlerle yetinmesi gerekmez; Hizmet, SAAS veya E-ticaret sektörlerinde olsun, iş sorunlarına sektöre özel çözümler sunar. EQUP, size tek bir hesap ve tek bir abonelikle birden fazla şirketi yönetme seçeneğini sunan, piyasada bulunan tek CRM+Pazarlama Otomasyonu yazılımıdır. Diğer işletmelerinizi yönetmek için yeni bir plan satın almanıza gerek yok. EQUP'un envanter havuzu özelliği, hiçbir özelliğin kullanılmadan kalmaması için E-postalarınızı, Kullanıcılarınızı, Anlaşmalarınızı, Etiketlerinizi, Görevlerinizi, Randevularınızı vb. şirketleriniz arasında bir havuzda toplamanıza olanak tanır. EQUP'ta işinizi yönetmek ve büyütmek için ihtiyacınız olan tüm araçlar tek bir yerde mevcuttur; birden fazla program öğrenmenize ve gerekli bilgiler için bunlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan işinizi yönetmenizi kolaylaştırır. Ayrıca, yalnızca işe alım konusunda size yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda yazılım ihtiyaçlarınızda da size yardımcı olacak özel bir hesap yöneticisine erişiminiz olacak.
Morphic
getmorphic.com
Morphic, ajans web sitesi tasarımı ve geliştirme hizmetlerini, pazarlama materyali tasarımını, marka stili kılavuzunu ve şirkete özel rehberliği otomatikleştiren, kodsuz bir SaaS platformudur. Kullanıcılarımız, markanın vizyonunu göz önünde bulunduran herkese, tüm teknoloji yığınınıza entegre edilmiş, yüksek kalitede, özel bir web sitesi oluşturma ve yönetme yetkisi vererek zamandan ve paradan tasarruf sağlar. Kullanıcılar görmek istedikleri değişiklikleri profesyonel ajans kalitesinde sonuçlarla uygulayabilir ve Morphic'i marka yönetimi için gerçek kaynağı olarak kullanabilirler. Morphic, platformu SEO, uyumluluk, tasarım trendleri ve en iyi uygulamalar ve daha fazla web sitesi özelliği ve entegrasyonunu desteklemek için sürekli olarak yükseltir. Bu aynı zamanda tüm web sitelerinin mevcut en güvenilir ve performanslı altyapı tarafından desteklenmesini sağlar. Morfik web siteleri genellikle Google Lighthouse En İyi Uygulama ve SEO puanlarından 100 alır.
Tarvent
tarvent.com
Tarvent, sınırlı bütçelere sahip, hızlı büyüyen küçük işletmeler için oluşturulmuş bir pazarlama otomasyonu ve e-posta pazarlama çözümüdür. Amacımız, en büyük rakiplerimizden bazılarının kurumsal düzeydeki özelliklerini herkesin karşılayabileceği bir fiyata sunmaktır. Çoğu durumda, bu gelişmiş özellikler için binlerce dolar ödemeye gerek yoktur, ancak gerçekte işe yaramaları o kadar da maliyetli değildir. Fiyatlarımız da aynı şekilde belirlenmektedir. Eğer yeniyseniz, şunu kullanın:
Kickpages
kickpages.com
Kickpages ile açılış sayfaları, satış hunileri, üyelik siteleri, tam web siteleri ve çok daha fazlasını oluşturabilirsiniz! 2017 yılında kurulan Kickpages, İrlanda'nın Donegal kentinde bulunan First Ignition Media'nın bir parçasıdır. Küresel, dağıtılmış bir tasarım ve geliştirme ekibiyle Kickpages, sayfa oluşturucu pazarının en ileri noktasında yenilikçi bir platformdur.
Airtory
airtory.com
AirTory, reklamverenlerin birkaç dakika içinde yüksek performanslı ve ilgi çekici zengin medya ekran reklamları oluşturmalarını sağlayan bir yaratıcı yönetim platformudur. Airtory'nin inşa edilmesi kolay zengin medya reklamlarıyla daha iyi ve daha yüksek yatırım getirisi sağlayın ve marka katılımını geliştirin! Masaüstü, mobil, yerli ve etkileşimli videoda 500'den fazla şablon var (yalnızca kullanmanız için ısmarlama şablonlar oluşturabiliriz veya Google Web tasarımcısında inşa edilmiş reklamları yutmanın ve bunları AirTory etiketleri olarak çalıştırmanın bir yolunu bulduk. bu çok özel bir kerelik). Bunlar kolayca DSP'lerde veya doğrudan yayıncılara uygulanabilir. CTV ve OTT platformlarının popülaritesindeki artışla AirTory, dinamik içeriği, etkileşimli özellikleri ve QR kodlarını destekleyen video reklamları da tanıttı. Bu reklamlar, tüm CTV ve OTT platformlarında uygulanabilir ve reklamverenlerin bu kullanıcılarla da etkileşime girmesini sağlar. AirTory'nin zengin medya reklamlarını vitrin sayfasında kontrol edebilirsiniz: https://formats.airtory.com/ Ayrıca, yayıncıların reklamverenlere reklam envanterini kurmalarını sağlayan bir SaaS sunumu olan başka bir ürün Self Serve+ ve doğrudan reklam kampanyalarını özerk bir şekilde yönetin. Airtory'nin zengin medya üreticisi de entegre edilebilir, bu sadece bir kiraz! Son olarak, AirTory, zengin medya kampanyalarınızı bir sonraki seviyeye yükseltebilecek ek özelliklere sahiptir. Airtory’nin DCO süitiyle hiper-kişisel reklamlar oluşturun veya bir sonraki kampanyanızda bir teklif olarak dahil etmek için açılış sayfası oluşturucumuzu kullanın. Kısacası, reklam oluşturma/para kazanma dikeyinde daha hızlı, daha ucuz, daha kolay ve daha çevik bir sağlayıcıyız.
Elite Funnels
elitefunnels.com
Elite Funnels, bireyler ve işletmeler tarafından kullanılan, hepsi bir arada huni ve web sitesi oluşturma platformudur. 1000'lerce entegrasyon, 12 farklı ödeme işlemcisi, mevcut API ve web kancaları ile ayrıca şunları yapma olanağına da sahipsiniz: - Sürükle ve bırak web sitesi oluşturucumuzu kullanarak çarpıcı web siteleri oluşturun. Mobil cihazlar için optimize edilmiş ve hiçbir kodlama gerektirmeyen 100'lerce kullanıma hazır şablon vardır. - Efsanevi satış hunileri oluşturun - Kendi e-Ticaret mağazanızı oluşturun - Kurslar ve üyelikler oluşturun ve satın - CRM yönetimi Daha çok yönlü, uygun maliyetli bir yazılım platformu arayan herkes - Elite Funnels tam size göre!
Force24
force24.co.uk
Anlamlı konuşmaların günün 24 saati gerçekleşmesini sağlayan güçlü pazarlama otomasyon platformu Force24 ile hedef kitlenizi besleyin ve büyütün.
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow, e-ticarete yönelik hepsi bir arada huni oluşturucudur. Açılır pencereleri, formları, testleri, ürün önerilerini, açılış sayfalarını ve daha fazlasını oluşturun, test edin ve kişiselleştirin; kodlamaya veya geliştiriciye gerek yok. CONVERTFLOW'DAN ÖNCE: Dönüşüm huniniz, uygulamalar, eklentiler, komut dosyaları ve zap'lerden oluşan kaotik bir karmaşadır. Kişiselleştirilmiş değil. Raporlama kafa karıştırıcıdır. Değişiklik yapmak geliştiricilerin haftalarca beklemesini gerektirir. Artan gelir, daha fazla trafik için ödeme yapmak anlamına gelir. CONVERTFLOW SONRASI: Mağazanızın tüm dönüşüm kampanyaları tek bir kontrol panelinde düzenlenir. Raporlama açıktır. Huni denemelerini yürütmek kolaydır. Huni oluşturucuyla değişiklik yapmak dakikalar alır. ROAS'ı artırır ve web sitesi ziyaretçisi başına geliri en üst düzeye çıkarırsınız. Liste Büyüme Hunilerini Başlatın: • Kişiselleştirilmiş teklifleri yeni ve geri dönen müşterilere hedefleyerek e-posta ve SMS listenizi daha hızlı büyütün • 100'den fazla liste aboneliği şablonu arasından seçim yapın • Açılır pencereleri, yapışkan çubukları, yerleştirmeleri ve açılış sayfalarını başlatın • Ürün ilgi alanına, alışveriş sepetine göre kişiselleştirin ve daha fazlası • Klaviyo, Attentive, MailChimp vb. ile senkronize olur Ürün Test Hunilerini Başlatın: • Ürün testleri alışveriş yapanların tercihlerini ortaya çıkarır, alışveriş yapanları doğru hedef kitlelere ayırır ve kişiselleştirilmiş ürün önerilerinde bulunur • Çok çeşitli sektörlere yönelik sınav şablonları • Açılır pencereler, sayfalar ve yerleştirilebilir formatlar olarak görüntüleme • Yanıtlar ve puanlar kullanan koşullu ürün önerileri • Yanıtları Klaviyo, Attentive, MailChimp vb. ile senkronize edin Sepette Üst Satış Hunilerini Başlatın: • 1 tıklamayla AOV'yi büyütün üst satışlar ve sepette çapraz satışlar • Sepete yeni eklenen ürüne dayalı tetikleyiciler • Çapraz satışları açılır pencereler olarak, sayfalarda ve birlikte görüntüleyin yerleştirmeler • Alışveriş yapanlar tüm ürünleri tek bir tıklamayla sepete ekleyebilir • Çapraz satışları geri dönen abone segmentlerine hedefleyin Sepeti Terk Etme Hunilerini Başlatın: • Alışverişten çıkanlara teklifler sunarak alışveriş sepetinin terk edilmesini gerçekleşmeden önler • Fare çıkış için hareket ettiğinde masaüstünde tetiklenir veya geri düğmesi tıklandığında mobil cihazda • Alışveriş sepetinden ayrılma e-postası ve SMS dizilerini tetikler Açılış Sayfası Dönüşüm Hunileri Oluşturun: • Reklam kampanyalarınızla eşleşen açılış sayfaları oluşturun ve A/B testi yapın, geliştiricileri beklemeden • Düzinelerce açılış sayfası şablonu arasından seçim yapın • Çok adımlı kişiselleştirilmiş satış hunileri oluşturun • Sayfaları kendi özel alanınızda barındırın, Shopify sayfalarıyla senkronize edin veya istediğiniz yere yerleştirin
AdPage
adpage.io
Hassas Takip Alın. Daha İyi Sonuçlar Elde Edin. AdPage, Lightspeed, Shopify, Magento ve WooCommerce de dahil olmak üzere çeşitli çevrimiçi mağazalara hizmet veren e-Ticaret Ajansları için özel olarak tasarlanmış son teknoloji Sunucu Tarafı Etiketleme çözümüyle e-ticaret alanında devrim yaratıyor. Yenilikçi yaklaşımımız, müşterilerinizin mevcut en güvenilir ve sağlam izleme kurulumlarına ulaşmasını sağlar ve e-ticaret analitiğinde hassasiyet ve performans için yeni bir standart belirler. Sunucu tarafı teknolojisine vurgu yapan AdPage, yaygın istemci tarafı sınırlamalarını atlayarak daha güvenli, daha hızlı ve reklam engelleyicilere dayanıklı bir izleme yöntemi sunar. Bu, ajansların müşterilerine sektörde benzeri olmayan bir düzeyde veri bütünlüğü ve doğruluğu sunabileceği anlamına gelir. AdPage, önde gelen e-ticaret platformlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek, sunucudan doğrudan analiz kontrol panelinize kusursuz bir veri akışını kolaylaştırır. Çözümümüz, izleme kurulumlarının karmaşıklığını basitleştirecek ve ajansların birden fazla müşteri hesabını uygulamasını ve yönetmesini her zamankinden daha kolay hale getirecek şekilde tasarlandı. Yalnızca izlemenin ötesinde, AdPage aşağıdakileri sunarak değer teklifinizi geliştirir: Gerçek dönüşüm kaynaklarını ortaya çıkarmak için yüzeyin ötesine geçen gelişmiş ilişkilendirme modelleri. Mağazadaki gerçek dönüşümlerle karşılaştırarak izleme kurulumunuzu izleyen otomatik raporlama özellikleri. Sınırsız sayıda müşteri hesabını ve kullanıcı erişim düzeyini destekleyen, ajansınızla birlikte büyüyebilecek sınırsız ölçeklenebilirlik. Müşterilerinizin izleme çabalarının sorunsuz uygulanmasını ve sürekli başarıyı sağlamak için özel destek. Ajanslar, AdPage ile müşterilerini aşağıdaki konularda güçlendirebilir: E-ticaret izlemenin karmaşıklıklarında kolaylıkla ve hassas bir şekilde gezinme. Sunucu tarafı doğruluğuyla verilerinin tüm potansiyelinden yararlanın. Kapsamlı ve güvenilir ölçümlerle desteklenen bilinçli kararlar alın. Endüstri standartlarını aşmak ve rekabette üstünlük sağlamak için izleme kurulumlarını yükseltin. E-ticaret müşterileriniz için AdPage'i seçin ve izleme teknolojisinde ön saflarda yer alın, dijital pazarlama çabaları üzerinde benzersiz bir netlik ve kontrol sağlayın.
Onepage
onepage.io
Kullanmaktan keyif alacağınız web sitesi oluşturma aracı. Web Sitelerinin, Açılış Sayfalarının, Linktree'lerin, Sınavların hızlı bir şekilde oluşturulmasına yardımcı olur. Daha sonra hepsini tek bir aletle birbirine bağlayın. Üretkenlik ve UX yönlerine odaklanan bu ürün, kısayol tuşları, komut satırı ve son derece hızlı yazılım performansıyla birlikte sunulur.
Unstack
unstack.com
Unstack, işinizi büyütmek için yeni nesil girişimcilere ve pazarlama ekiplerine tek bir birleşik sistemle güç sağlamaya kararlıdır. Unstack platformu, güzel pazarlama web siteleri, üyelik siteleri ve dinamik açılış sayfaları oluşturmak için en hızlı kodsuz web sitesi barındırma olanağını sunar. Şablon kitaplığı ve kullanıma hazır tasarım öğeleriyle herhangi bir sayfayı dakikalar içinde başlatabilirsiniz; geliştirici kaynağına gerek yoktur. Unstack ayrıca entegre A/B testi, SEO araçları, form ve iletişim yönetimi ve tam dönüşüm hunisi ölçümleri sunar. Ayrıca Unstack'ın tek tıklamayla entegrasyonları, tüm temel pazarlama araçlarınızla çalışmanıza olanak tanır. İnşaata başlamaya hazır mısınız? Platformu ücretsiz olarak test etmek için unstack.com'a gidin.
EventCreate
eventcreate.com
Dakikalar içinde güzel bir etkinlik web sitesi oluşturun. Bir etkinlik web sitesi oluşturun, kayıtları toplayın, bilet satın ve etkinliğinizi çevrimiçi olarak tanıtın. Güvenilir ve emniyetli. Nike, MIT ve Refinery29 planlamacıları da dahil olmak üzere dünya çapında 1.000.000'den fazla kişi tarafından güvenilmektedir.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch, blogcular, solo girişimciler, yeni başlayanlar ve işletmeler için eksiksiz bir lider geliştirme ve e-posta pazarlama hizmetidir. B2B'den B2C'ye kadar 500.000'den fazla işletme, her gün binlerce potansiyel müşteri oluşturmak ve e-posta pazarlamasından elde ettikleri geliri artırmak için Mailmunch'a güveniyor. İşte Mailmunch ile yapabileceğiniz her şey: - Her sektör ve kullanım durumu için çok çeşitli katılım formları içeren e-posta listeleri oluşturun - Bu potansiyel müşterileri potansiyel müşteri yetiştirme dizileriyle besleyin - Alışveriş sepetini terk etme oranını azaltın ve oluşturulması kolay ürünlerle tekrar satışlar oluşturun otomatik yanıtlayıcılar - Yüksek teslim edilebilirlik yayınlarıyla yeni kampanyaları tanıtın veya ürün güncellemelerini duyurun - Yüksek çekiş için tasarlanmış göz alıcı açılış sayfalarımızla dönüşümleri artırın Mailmunch'un kurulumu da inanılmaz derecede kolaydır. Yüzlerce ücretsiz şablonun yanı sıra sezgisel sürükle ve bırak oluşturucumuz, ister bir katılım formu, ister bir e-posta kampanyası veya bir açılış sayfası olsun, herhangi bir kampanyayı birkaç dakika içinde başlatabilmenizi sağlar. Mailmunch'un kuruluşunuza uygun olup olmadığını merak ediyorsanız endişelenmeyin. Mailmunch'un her sektör ve sektör için bir seçeneği vardır. Mailmunch katılım formları hakkında daha fazla bilgi: - Altı farklı katılım formu türü - Her kullanım durumu için geniş şablon kütüphanesi - Gelişmiş görüntüleme kuralları ve A/B testi - Kolay özelleştirme için sürükle ve bırak oluşturucu - İyi görünen mobil uyumlu formlar her cihazda Mailmunch açılış sayfaları hakkında daha fazla bilgi: - Her sektör için geniş şablon kitaplığı - Kolay özelleştirme için sürükle ve bırak oluşturucu - Önde gelen e-posta pazarlama hizmetleriyle kullanıma hazır entegrasyonlar - Yüksek dönüşümler için optimize etmek için A/B testi Mailmunch e-posta pazarlaması hakkında daha fazla bilgi : - Her kampanya ve niş için geniş şablon kütüphanesi - Kolay özelleştirme için Sürükle ve bırak oluşturucu - Otomatik yanıtlayıcı dizileri - Tasarımı kolay ve yayınları planlamak Tüm e-posta pazarlama ihtiyaçlarınızı karşılayacak güçlü araç paketimizde çok daha fazlası var. Tüm ücretli planlarımız, bulabileceğiniz en kolay potansiyel müşteri geliştirme ve e-posta pazarlama aracını deneme konusunda size güven vermek için 60 günlük para iade garantisiyle birlikte gelir.
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge, bağlı kuruluş sektörünün köpekbalıkları için birinci sınıf bir izleme yazılımıdır. Birinci sınıf yardıma, sezgisel arayüze ve reklam kampanyalarını optimize etmenize olanak tanıyan eksiksiz bir dizi özelliğe sahip, istikrarlı ve güvenilir bir üründür.
Fabl
fabl.co
Ocak 2021'de Britelite Immersive tarafından satın alınan Fabl, marka yayıncılarının üretim ve yönetim maliyetlerini azaltırken kitle etkileşimini artırmak için geliştirildi. Fabl'ın kapsamlı yazılım platformu, pazarlamacıların markalı içerik programlarını ölçeklendirmede etkileşim ve dönüşüm verilerini kendilerinin oluşturmasına, yönetmesine, dağıtmasına ve analiz etmesine olanak tanır; hiçbir ajansa, geliştiriciye veya tasarımcıya gerek yoktur. Fabl, içerik pazarlama sayfası etkileşimini çoğu CMS platformuyla karşılaştırıldığında ortalama 6 kat artırır. Kullanımı herhangi bir açılış sayfası oluşturucu kadar kolay, herhangi bir CMS kadar sağlam olan Fabl, yüksek düzeyde ilgi çekici, veriye dayalı içerik sayfalarının geniş ölçekte verimli bir şekilde üretilmesine yönelik bir içerik pazarlama, yönetim ve yayınlama platformudur. Tipik bir içerik pazarlama platformunun ötesinde Fabl, sayfa etkileşimini ve dönüşüm oranlarını katlanarak artırırken pazarlamacıları maliyet, zaman ve teknolojik kısıtlamalardan kurtarır.
Referrizer
referrizer.com
Yerel İşletmenizi Güçlendirecek Dünyanın En Gelişmiş Pazarlama Otomasyon Platformu. ÜCRETSİZ DENEME hesabımızla daha fazla müşteri edinin, yönlendirmeleri en üst düzeye çıkarın ve müşteri tutma oranınızı artırın. Yerel işletme sahipleriyle ortaklık kurun ve sonuçları daha da artırmak için tonlarca premium uygulamayı ve önceden oluşturulmuş entegrasyonu keşfedin. ÜCRETSİZ kayıt olun (Kredi kartı gerekmez).
GreenRope
greenrope.com
GreenRope, büyük işler yapan işletmeler için tasarlanmış, hepsi bir arada, eksiksiz bir CRM, pazarlama otomasyonu ve müşteri hizmetleri çözümüdür. GreenRope satış, pazarlama ve operasyonları işletmeniz için oluşturulmuş, son derece özelleştirilebilir tek bir yazılım çözümünde birleştirir. GreenRope bir yazılımdan daha fazlasıdır; iş yapmanın bir yoludur. Kolaylaştırılmış iş süreçleri oluşturmak için kullanıcılarımızın departmanlardaki siloları parçalamalarına yardımcı oluyoruz. GreenRope'un CRM'si satış, pazarlama, müşteri hizmetleri ve operasyonlar için ihtiyacınız olan tüm araçlara ve entegrasyonlara sahiptir. Gerçek güç entegre bir yaklaşımdan gelir ve GreenRope'un sunduğu da tam olarak budur. GreenRope, gelişmiş pazarlama otomasyonu yetenekleri, sürükle ve bırak müşteri yolculuğu haritalaması, satış gücü otomasyonu, müşteri hizmetleri araçları ve işinizi yönetmenize ve işletmenize yardımcı olacak diğer özelliklerden oluşan bir araç kutusu içerir. GreenRope, satıştan pazarlamaya ve müşteri hizmetlerine kadar tüm işletmeniz üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlar. Müşterilerinizin 360 derecelik bir görünümünü elde eder ve KPI'larınızı yönetmenin ve onlara ulaşmanın daha iyi bir yolunu elde edersiniz. GreenRope tek gerçek hepsi bir arada çözümlerden biridir. Kuruluşunuzdaki herkes satışları yönetmek, pazarlama girişimlerini artırmak ve daha iyi müşteri deneyimleri oluşturmak amacıyla verileri kullanmak için GreenRope'u kullanabilir. Ayrıca ek kullanıcılar her zaman ücretsizdir. Kapsamlı satış etkinleştirme araçlarıyla satış hattınızı etkili bir şekilde yönetin. Kişilerinizi görüntüleme, randevu planlama, takipleri otomatikleştirme ve tüm satış fırsatlarını kolayca görüntüleme şeklinizi özelleştirin. GreenRope size kurulumu, test edilmesi ve yürütülmesi kolay pazarlama otomasyonu sunar. Kişiselleştirilmiş iletişim ve veriye dayalı stratejiler aracılığıyla en iyi müşteri deneyimini sunma fırsatını asla kaçırmayın. GreenRope ile birden fazla kanalı (web siteleri, e-posta, mobil, sosyal ve daha fazlası) aynı platformda yönetebilirsiniz. Bize ihtiyacınız olduğunda buradayız. Sohbet, e-posta ve daha fazlası aracılığıyla bize 7/24 ulaşın. Ayrıca, başarınızı garantilemek için kişiselleştirilmiş eğitim, sertifika programı ve yüzlerce çevrimiçi kaynakla kapsamlı bir başlangıç süreci sağlıyoruz. GreenRope, müşterilerimize olağanüstü değer sağlamak üzerine kurulmuş bir şirkettir. 2008'de başladığımızdan bu yana, ilk e-posta pazarlama servis sağlayıcılarından biri olmaktan, piyasadaki ilk, gerçek anlamda Tam CRM'ye dönüştük. Satış, pazarlama ve operasyonları tek bir platformda birleştiren GreenRope, müşterileriniz, satıcılarınız ve çalışanlarınızla işbirliğine ilham verir ve biz, işinizi yürütmek istediğiniz şeyi oluşturmak için sizin gibi insanları dinleyerek bu işbirliği kültürünü yaşarız. GreenRope'un Eksiksiz CRM'si, işletme sahiplerinin, satış yöneticilerinin ve pazarlamacıların, departmanlar arasındaki boşluğu kapatmasına ve verilere genel olarak erişilebilmesine yardımcı olur, böylece işletmeniz, bir ekibin potansiyel müşterilere ve müşterilere daha iyi hedeflemek ve hizmet vermek için ihtiyaç duyduğu tüm bilgilerle sorunsuz ve etkili bir şekilde çalışır.
VBOUT
vbout.com
VBOUT, hedef kitlelerine ilgi çekici, kişiselleştirilmiş deneyimler sunarken pazarlama faaliyetlerini otomatikleştirmek ve merkezileştirmek için dünya çapında 1000'lerce işletmenin güvendiği yapay zeka destekli bir pazarlama platformudur. Ajanslar ve iş ortakları, özel planlar oluşturmak, alt hesapları yönetmek ve varlıkları bir müşteri hesabından birçok müşteri hesabına paylaşmak için VBOUT'u doğrudan veya beyaz etiket kurulumu aracılığıyla kullanır. VBOUT ile şunları yapabilirsiniz: * Tüm sosyal medyanızı tek yerden yönetin. * Kazandıran e-posta kampanyaları oluşturup göndererek müşterilerinizle etkileşim kurun. * Kodlama olmadan çarpıcı, kişiselleştirilmiş ve dinamik açılış sayfaları tasarlayın. * Sezgisel bir görsel oluşturucuyla otomasyonlar oluşturun. * Tıklamadan kapatmaya ve ötesine giden yolları besleyin. * Kitle listelerinizi kolayca büyütün ve koruyun. * Özelleştirilebilir bir kontrol panelinde tüm pazarlama faaliyetlerinizi takip edin ve analiz edin. Platform, kolay sürükle ve bırak açılış sayfaları ve formlarına, sezgisel bir görsel otomasyon oluşturucuya, sosyal medya yönetimine, e-posta pazarlama araçlarına ve geniş bir pazarlama kampanyası yelpazesi için önceden oluşturulmuş şablonlardan oluşan büyüyen bir kitaplığa sahiptir. Derinlemesine yerel analizler ve potansiyel müşteri takibi, pazarlamacılara satış kanallarının, liste etkileşimlerinin ve kampanya performanslarının tam bir görünümünü sağlar. Büyüyen işletmeler ve ajanslar, doğru müşterileri çekmelerine, daha fazla ziyaretçiyi müşteriye dönüştürmelerine ve kullanımı kolay tek bir platformda eksiksiz pazarlama kampanyaları yürütmelerine yardımcı olmak için VBOUT'un esnek platformuna ve ödüllü, ücretsiz premium desteğine güveniyor.
AllClients
allclients.com
Çok küçük işletmeler için 1 Numaralı Müşteri Yönetimi ve Pazarlama Otomasyon Sistemi. Çok küçük işletmeler için tasarlanmıştır. Kişilerinizi kolayca yönetin, e-posta gönderin ve pazarlamanızı otomatik pilota alın.
BOWWE
bowwe.com
BOWWE, fikir, tasarım ve geliştirmeden işletmenizin bakımına ve istikrarlı büyümesine kadar web sitesi oluşturmanın her aşamasında sizi desteklemek için tasarlanmıştır. Orijinal teknolojinin kullanımıyla güçlü tasarımlar oluşturmanıza ve internette tam özerkliğe ulaşmanıza olanak tanıyan bir NoCode ve LowCode platformu. Web Siteleri, Açılış Sayfaları ve Mikro Sayfalar, Portföyler ve CV'ler veya Blog oluşturmak düşündüğünüzden daha kolay ve hızlıdır. Sıfırdan oluşturabilir veya 500'den fazla tamamen özelleştirilebilir şablon ve 570'den fazla hazır widget, bölüm ve blok kullanabilirsiniz. Bir oluşturucunun, uygulamaların, pazarlama araçlarının ve yapay zekanın benzersiz bir kombinasyonu, sitelerinizi yalnızca güzelleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda otomatik olarak yanıt veren, hızlı yüklenen ve önemli arama motoru sonuçları için hazırlanmış hale getirecektir. İçeriğinizi oluşturabilir, analiz edebilir ve optimize edebilirsiniz. Önceden programlama deneyimi olsun veya olmasın, 1 günden kısa sürede çarpıcı ve güçlü bir web projesi oluşturun.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon, her perakendecinin sorununa çözüm sunan, ödüllü bir çok kanallı pazarlama otomasyon platformudur: Her ziyaretçiye doğru mesajın, doğru zamanda, doğru içerikle nasıl gönderileceği. Tek kişilik mağazaların ve kurumsal perakendecilerin, müşteri/ziyaretçi davranışlarına ve katalog değişikliklerine saniyeler içinde tepki veren veri odaklı Otomasyonlar ve Kişiselleştirilmiş Kampanyaları kolayca oluşturmak için Büyük Veri platformunun kullanımından faydalanmasına olanak tanır. İşte bu nedenle ContactPigeon, satışlarını artırmaya yönelik üç ana hedefi ele alarak müşterilere yardımcı olur: • Zenginleştirilmiş müşteri öngörüleri: Müşteri davranışı verilerini toplamak ve zenginleştirilmiş, birleşik bir müşteri görünümü oluşturmak • Geliştirilmiş müşteri etkileşimleri: Müşteri yolculuğunda doğru anda otomatik ve tahmine dayalı mesajları tetikleyin. satış dönüşümünü ve elde tutmayı optimize etmek için. • Çok kanallı erişim: İşletmelerin, tek bir platformda çok çeşitli mesajlaşma kanalları (örn. e-posta, SMS, Viber, mobil, anlık bildirimler, web sitesi, Facebook, Google, kartpostallar) üzerinden ilgi çekici kampanyalar tasarlamasına olanak tanır.
OptimizePress
optimizepress.com
Eksiksiz WordPress pazarlama araçları paketi WordPress sitenizde daha fazla potansiyel müşteri ve satış elde etmek için hepsi bir arada platform Çözümleri bir araya getirmeyi bırakın ve daha fazla potansiyel müşteri ve satış elde eden bir site oluşturmak için yaratıcılar, girişimciler ve dijital pazarlamacılar için tasarlanmış tek platformu kullanmaya başlayın
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop, kullanımı kolay bir oluşturucuyla yüksek düzeyde dönüşüm sağlayan web projeleri oluşturmanıza olanak tanıyan, kodsuz, güçlü bir web sitesi ve açılış sayfası oluşturucudur. Olası satış yaratma, ürün, portföy, etkinlik ve daha fazlasını satmak için idealdir.
Heyflow
heyflow.com
Heyflow, web sitesi ziyaretçilerini potansiyel müşterilere, kayıtlara ve satışa dönüştürmenize yardımcı olur. Sürükle ve bırak oluşturucusunu kullanarak ilgi çekici bir web sitesi deneyimi oluşturmak için kayıt hunileri, potansiyel müşteri yaratma akışları ve etkileşimli çok adımlı formlar oluşturabilirsiniz. Büyüme pazarlamacılarının ihtiyaç duyduğu pazarlama araçlarını yerel olarak entegre ederek akışlarınızın performansını analiz edin. ** Oluşturun: Kısa sürede çok yönlü bir akış oluşturmak için 25'ten fazla yapı taşı arasından seçim yapın - yalnızca sürükleyip bırakın! Daha akıllı, daha insani ve daha iyi bir etkileşim sağlamak için rotaları ve eğer-bu-o zaman-bu mantığını tanımlayın. Akışınızı herhangi bir web sitesine yerleştirin veya bağımsız bir açılış sayfası olarak kullanın. Akışınız mobil cihazlar için optimize edilmiştir, %100 duyarlıdır ve kullanıcılarınızın internet bağlantısı yavaş olsa bile son derece hızlı yüklenir. ** Tasarım: Akışınızı markanıza mükemmel şekilde uyacak ve değerlerinizi aktaracak şekilde tamamen özelleştirin. Stil değişkenlerinin gücünden ve mükemmel piksel deneyiminden yararlanın. Üç tutarlı ağırlıkta, 53 kategoride ve 720 alt kategoride 30.000'den fazla simge, iş akışınızı hızlandırmanız için hazır. ** Analiz Et: Heyflow'un analiz kontrol paneliyle kullanıcılarınızın davranışlarını anlayın. Google Etiket Yöneticisi, Google Analytics veya Facebook Pixel'i yerel olarak entegre ederek akışınızın performansını ölçün. URL parametrelerini açılış sayfanızdan akışınıza otomatik olarak aktarın. ** Bütünleştirin: Yanıtlarınızı e-posta, GSheets, Pipedrive, Slack, Asana ve Zapier aracılığıyla 2.000'den fazla diğer hizmet aracılığıyla alın.
GreatPages
greatpages.com.br
Piyasadaki en güçlü açılış sayfası oluşturucuyla inanılmaz derecede hızlı ve optimize edilmiş sayfalar oluşturun, ziyaretçilerinizi dönüştürün ve işinizi büyütün.
SproutLoud
sproutloud.com
Önde gelen dağıtılmış pazarlama platformu SproutLoud, markadan yerele ekiplerin kanal ortakları, lokasyonlar ve ön saflardaki çalışanlar aracılığıyla etkili bir şekilde pazarlama ve satış yapmasına yardımcı olur. SproutLoud'un yapay zeka destekli platformu, geleneksel, dijital ve sosyal medya taktikleri yoluyla yerelleştirilmiş, uyumlu içeriğin işbirliği içinde dağıtılmasını kolaylaştırmak için dijital varlık yönetimini, kanal teşviklerini, ortak pazarlama fonlarını ve son kilometre pazarlamasını birleştirir. SproutLoud, markaların tüketiciye hizmet vermeye en yakın tarafların eylemlerini etkilemesine olanak tanıyan, çok katmanlı dağıtım endüstrileri için özel olarak oluşturulmuş tek platformdur. SproutLoud'un yazılımı, yüzlerce veya binlerce yerel kullanıcı genelinde pazara sunma hızını, marka uyumluluğunu ve mevzuat uyumluluğunu ölçeklendirerek artırır. SproutLoud ile müşteriler, veriye dayalı kararlarla yerel pazar koşullarına hızla yanıt verme avantajına sahip oluyor.
Mobiz
app.mobiz.co
Mobiz, işletmelerin abone sayısını artırmasına ve geniş ölçekte 1:1 kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri sunmasına yardımcı olan hepsi bir arada bir metin pazarlama çözümüdür. En yüksek açılma oranlarını ve dönüşümleri yakalamak için kişiselleştirilmiş resimli kısa mesajlardan ve satış sayfalarından yararlanın. Daha fazla kazanmak için gelişmiş kampanya analizlerinden yararlanın ve aboneleri, belirli ürünleri diğerlerinden satın alma olasılığı yüksek olan satış sayfası amaç verilerine göre segmentlere ayırın. Mesajlaşma uzmanlarımız yardıma hazır.
Unicorn Platform
unicornplatform.com
Unicorn Platform, teknoloji girişimlerine yönelik basit bir açılış sayfası oluşturucudur. SaaS, mobil uygulamalar, masaüstü uygulamalar ve teknoloji ürünlerinden 5.000'in üzerinde yetenekli kurucu ve pazarlamacı, projeleri için bir web sitesi oluşturmak için sihrimizi kullanıyor.
Marketplan
marketplan.io
Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformu. Tüm pazarlama stratejinizi tek bir güçlü yerden planlayın, yürütün, projelendirin ve optimize edin.
Moosend
moosend.com
Moosend, ödüllü hepsi bir arada kullanıcı arayüzünü korurken, işinizi ilk günden itibaren büyütmenize yardımcı olan birinci sınıf özelliklere, son teknoloji otomasyon akışlarına ve müşteri adayı oluşturma araçlarına sahip güçlü bir e-posta pazarlama otomasyon yazılımıdır. . -E-posta pazarlama kampanyaları gönderin Hedef kitlenizle bir profesyonel gibi etkileşime geçmek için güzel, profesyonel e-posta kampanyaları oluşturun. -Kitlenizi Yönetin Gelişmiş segmentasyon özelliklerimizi kullanarak doğru hedef kitleye doğru e-postayı gönderin, abone etiketleriyle organize olun ve abonelikten çıkmaları en aza indirin. -Kitlenizi Büyütün Çarpıcı açılış sayfaları ve abonelik formlarını tek bir araçla oluşturun, başlatın ve optimize edin. -Pazarlamanızı Otomatikleştirin Tekrarlanan görevleri otomatikleştirin ve müşterileriniz için keyifli, kişiselleştirilmiş dijital deneyimler yaratın. -Çabalarınızı Takip Edin Pazarlama başarınızı ölçün ve daha iyi karar vermek için güçlü veriler toplayın. Moosend's'i ücretsiz deneyebilir, KOBİ ve Kurumsal özelliklerimizin tamamını ücretsiz deneyebilirsiniz! Kredi kartı gerekmez. Aylık 9$ gibi düşük bir ücretle başlayın veya iş ihtiyaçlarınızı destekleyecek özel bir plan oluşturmak için satış ekibimizle iletişime geçin. Aşağıdaki bağlantıları kopyalayıp tarayıcınıza yapıştırın: -Moosend'i ücretsiz deneyin: https://moosend.com/register/ -Özel Teklif Alın: https://moosend.com/contact-us/sales/
Knak Templates
knak.com
Ücretsiz E-posta Şablonları. Pazarlamacılar olarak, e-posta oluştururken karşılaştığınız tasarım ve programlama zorluklarını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle Marketo ve Eloqua e-posta şablon kitaplıklarımızın tamamını ücretsiz olarak vermeye karar verdik. E-bültenler, e-posta pazarlama kampanyaları, promosyon e-postaları ve daha fazlası için 50'den fazla ücretsiz şablona erişin. 50'den fazla ücretsiz e-posta ve açılış sayfası şablonunu almak için e-posta adresinizi vermeniz yeterlidir; kodlamaya gerek yoktur.
Knak Enterprise
knak.com
Kurumsal pazarlama ekipleri için ölçeklenebilir bir kampanya oluşturma platformu. Knak Enterprise, marka kontrolünü korurken küresel, merkezi olmayan pazarlama ekipleri arasında verimli işbirliğine olanak tanır. Çalışanlarınızın, kodlamaya gerek kalmadan dakikalar içinde güzel e-postalar ve açılış sayfaları oluşturmasını sağlayın.
Limey
limey.io
Dakikalar içinde güzel tek sayfalık web siteleri oluşturun. Hedef kitlenizle bağlantı kurun, potansiyel müşterileri yakalayın ve bunları dışa aktarın.
ShortStack
shortstack.com
ShortStack, çevrimiçi pazarlama başarısı için ihtiyacınız olan tüm araçları içeren, en özelleştirilebilir hepsi bir arada yarışma yazılımıdır. Açılış sayfası yarışmaları oluşturmak için ShortStack'i kullanın; çekilişler ve testler; sosyal medya yarışmalarına katılmak için hashtag ve yorum çalıştırın; ve e-posta gönderin. ShortStack'in güçlü stil ve kişiselleştirme özellikleri, kendi markanızı kullanmanıza olanak tanır. Açılış sayfalarınızın nerede yayınlanacağını siz kontrol edersiniz. Bunları web sitenize yerleştirin veya kendi özel alan adlarınızı kullanın. Hiçbir kodlama becerisine gerek yoktur, bu da BT'nin dahil edilmesine gerek olmadığı anlamına gelir.
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io, e-Ticaret için dünyanın ilk açılış sayfası düzenleyicisidir. Dakikalar içinde etkileyici açılış sayfaları oluşturun ve geniş Şablon setimizi, modüllerimizi, düzenlerimizi ve düzenleme seçeneklerimizi keşfedin.
Phonesites
phonesites.com
Ziyaretçilerinizin daha fazlasını müşteriye dönüştürün. Yalnızca 10 dakikada kolayca web siteleri, açılış sayfaları, anketler, açılır pencereler ve dijital kartvizitler oluşturun. Tamam, telefonunuzdan!
Framer
framer.com
Prototip oluşturma basitleştirildi; kod gerekmez, tarayıcı tabanlıdır ve herkes için ücretsizdir. Yarı sürede yüksek doğruluk. Framer, kolaylıkla çarpıcı, duyarlı web siteleri oluşturmak için tasarlanmış güçlü bir web oluşturucudur. Kullanıcıların her ölçekte modern site tasarlamasına ve yayınlamasına olanak tanıyan sezgisel bir arayüz sunarak hem yeni başlayanlar hem de deneyimli geliştiriciler için uygun hale getiriyor. Framer ayrıca eklentiler ve şablonlar için bir pazarı destekleyerek işlevselliğini artırır ve kullanıcıların benzersiz web sitelerini zahmetsizce oluşturmasına olanak tanır. İster bir portföy, ister iş sitesi veya açılış sayfası oluşturmak istiyor olun, Framer daha akıllı tasarım yapmak ve daha hızlı yayınlamak için ihtiyaç duyduğunuz araçları sağlar. Ücretsiz başlayın ve olasılıkları keşfedin!
RealEye
realeye.io
Web Kamerası Göz Takibi Özelliğine Sahip Çevrimiçi Araştırma Platformu. Bu: - geleneksel göz izleme donanımından çok daha hızlı ve daha ucuz - doğru (düğme boyutu doğruluğu) ve akademik çalışmalarda kullanılıyor - kullanımı kolay (müşteriler kullanıcı dostu arayüzü için bizi övüyor) RealEye şunları yapmanızı sağlayan çevrimiçi bir araçtır: 1. Normal web kameralarını kullanarak göz takibi, 2. Duygu analizi (yüz kodlama), 3. Fare hareketlerini ve tıklamaları takip edin, 4. Gelişmiş anket modülünü kullanın, 5. Katılımcıları/paneli anında işe alın, 6. Verileri tamamen çevrimiçi analiz edin, 7. verileri CSV'ye aktarın, 8. harici araçlara bağlanın, 9. çalışmaları %100 uzaktan yürütün. RealEye diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki alanlarda da hizmet verebilir: 1. müşteri içgörü çalışmaları (paket ve raf/ planogram değerlendirmesi) 2. UX çalışmaları / maket testi 3. farklı reklam değerlendirmeleri (video, display vb.) 4. akademik araştırma Şirket Hakkında: - 2017'de başlatıldı - 2500'den fazla müşteri Şirketlerin ve Üniversitelerin Güvendiği - Dünyanın Her Yerinde Avrupa ve Latin Amerika'daki Genel Merkez
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow, web sitesi içgörülerini dönüştürmeye kendini adamıştır. Isı haritaları, davranış takibi ve olay analizini içeren yenilikçi analiz araçlarımız veriye dayalı kararları güçlendirir. Kullanıcı dostu kontrol panelimiz kullanıcı eylemlerini yorumlayarak olağanüstü bir dijital yolculuk için bilinçli tasarım seçimlerine olanak tanır. Kullanıcı deneyimlerini optimize etmek ve etkileşimi artırmak için gerçek zamanlı tekrarları, tıklama dökümlerini ve daha fazlasını ortaya çıkarın. Verilerin başarının kilidini açmanın anahtarı olduğuna inanıyoruz ve WebTrackFlow ile dijital ortamda gezinmek için güvenilir bir ortağa sahipsiniz. Eyleme dönüştürülebilir bilgilerle çevrimiçi varlığınızı güçlendirin; web sitenizin tüm potansiyeline ulaşma yolculuğumuzda bize katılın.
Webflow
webflow.com
Webflow, insanların kod yazmadan tamamen özel web siteleri tasarlamasına, oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanıyan görsel bir web geliştirme platformudur. Tasarım, animasyon, içerik yönetimi, pazarlama ve e-ticaret araçlarını tek bir platformda birleştiren Webflow, hem kodlayıcı olmayanlara hem de kodlayıcılara her türden web sitesini daha hızlı, daha uygun maliyetli ve daha işbirliğine dayalı bir şekilde gönderme ve tanıtma yetkisi verir. Webflow, Allianz, Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork ve Dell gibi yenilikçi şirketlerin web sitelerini destekler. 2013 yılında kurulan ve merkezi San Francisco'da bulunan Webflow, Accel, CapitalG, Silversmith Capital Partners, Y-Combinator ve Draper Associates tarafından desteklenmektedir.
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzman koçluğu, derinlemesine eğitim, olağanüstü destek ve girişimcilerden oluşan özel bir topluluk sunar.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan ve web sitenizden elde edilen verilerden yararlanın; pazarlamanızın size zaman kaybettirmeden etkili, ilgi çekici ve akılda kalıcı olmasını sağlayın. İşletmenizi farklı kılan kişisel dokunuşlara odaklanabilmeniz ve müşterilerinizin hiçbirinde tek bir adımı kaçırmadığınızdan emin olabilmeniz için otomasyonu sizin için çalıştırıyoruz. ActiveCampaign ile yapabileceğiniz bazı şeyler nelerdir? -Tüm müşteri temas noktalarınızda kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirin -Daha derin segmentasyon ve daha etkili erişim için müşteri yaşam döngüsünün tamamında alıcı tercihlerini, davranışlarını ve birçok özel özelliği izleyin -Gönderimleri neredeyse tüm parametrelere göre özelleştirin, böylece mesajlarınız her zaman doğru hedeflenir hedef kitle -Her müşteri için en iyi içeriği, gönderme zamanını ve dağıtım kanalını seçmek için tüm müşteri yaşam döngüsünden elde edilen verileri kullanın -Minimum çabayla tamamen özelleştirilmiş kampanyalar oluşturun ve ardından müşteri davranışlarına göre gönderme stratejinizi gerçek zamanlı olarak geliştirin -Müşteri davranışlarını çoğaltın İşletmeniz ne kadar büyürse büyüsün, her müşteri için 1-1 kişisel deneyim
Acumbamail
acumbamail.com
Kolayca e-posta ve SMS kampanyaları gönderin ve işinizi geliştirin. Mükemmel performans elde etmek için pazarlamanın karmaşık olmaması gerekir. Tek bir araçla e-posta kampanyalarınızı, SMS'lerinizi, açılış sayfalarınızı ve çok daha fazlasını yönetebilirsiniz.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM, satış takibi, iletişim yönetimi, pazarlama otomasyonu, web analitiği, 2 yönlü e-postalar, telefon, temiz ve modern bir arayüze sahip yardım masası içeren tam entegre bir CRM'dir. Agile CRM ile KOBİ'ler artık şunları yapabilir: * Basit ve güçlü sürükle-bırak düzenleyiciyle pazarlama, satış ve müşteri tutma süreçlerini otomatikleştirin * Web sitesi ziyaretçilerini doğrudan CRM'deki potansiyel müşterilere dönüştürün - Web veya e-posta etkinliğine göre potansiyel müşterileri otomatik olarak geliştirin, takip edin ve puanlayın * Aynı sayfadan bir kişiyi arama, e-posta gönderme veya tweet atma özelliğiyle çok kanallı iletişimi etkinleştirin * Müşteri davranışlarını izleyin ve müşteri faaliyetleri için gerçek zamanlı uyarılar alın * Tüm müşteri geçmişini içeren yardım masası çağrılarını tek bir yerden yönetin * Müşterinin tüm ayrıntılarının ve iletişim geçmişinin kronolojik olarak sıralanmış şekilde tek bir sayfada ayrıntılı bir kaydına sahip olun * Kapsamlı entegrasyonlar kullanarak diğer çeşitli iş uygulamalarındaki müşteri verilerini tek sayfada görün
AWeber
aweber.com
AWeber, küçük işletme e-posta pazarlama yazılımında pazar lideridir. 1998 yılında kurulan AWeber, dünya çapında bir milyondan fazla müşterinin güçlü ve basit e-posta pazarlama yazılımı aracılığıyla potansiyel müşterileri ve müşterileriyle güvenilir bir şekilde bağlantı kurmasına yardımcı olan 20 yılı aşkın kanıtlanmış bir başarıya sahiptir. AWeber, ödüllü 7/24 ABD merkezli müşteri desteğinin yanı sıra, hızlı bir şekilde duyarlı açılış sayfaları oluşturma, kişileri yükleme ve yönetme, harika e-postalar gönderme, anında anlık bildirimler gönderme ve bir teknoloji dehası olmanıza gerek kalmadan sonuçları analiz etme yeteneği sunar. . AWeber, 1.000'den fazla iş ortağı yazılım çözümüyle çalışarak müşterilerin çalışmak ve büyümek için güvendikleri uygulama ve hizmetlerle sorunsuz bir şekilde entegre olmalarına olanak tanır. Özel bir şirket olan AWeber'in genel merkezi Chalfont, Pennsylvania'da bulunmaktadır.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark, dünyanın her yerindeki işletmelerin müşterileriyle ilişkilerini alevlendirmesine yardımcı olma misyonuna sahip bir e-posta pazarlama platformudur. * DÖNÜŞTÜREN E-POSTALAR OLUŞTURUN Her beceri düzeyindeki kullanıcılar, sonuç sağlayan e-posta kampanyaları oluşturabilir. Sezgisel, kodsuz e-posta oluşturucu, yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğin gücüyle bir araya gelerek hedef kitlenizde yankı uyandıran mesajlar göndermeyi her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Sıfırdan başlayın veya hazır şablonlardan oluşan kapsamlı bir kitaplıktan seçim yapın. * LİSTENİZİ BÜYÜTÜN Listenizi büyütmek ve ilginizi çekmek için özel açılış sayfaları, formlar ve anketler oluşturun. Yeni abonelerin ilgisini çekmek için herkes Benchmark Email'in basit potansiyel müşteri yaratma araçlarını kullanabilir. Veya Zapier ile sevdiğiniz öncü araçlara bağlanın. * ERİŞİMİ KİŞİSELLEŞTİRİN Görsel oluşturucudaki otomasyon iş akışlarını kullanarak zamanında, kişiselleştirilmiş e-posta içeriği gönderin. Kişilerinizin davranışına veya özelliklerine göre e-postaları tetikleyin. * BAŞARIYI OPTİMİZE EDİN VE ÖLÇÜN Raporlama araçları en iyi performans gösteren kampanyalara ilişkin bilgi verirken, a/b testi temel ölçümlerinizi iyileştirmeniz için bir araç sağlar. Onlarca yıldır Benchmark Email, dünya çapındaki işletmelere hedef kitlelerine ulaşmalarına yardımcı olacak akıllı e-posta pazarlama araçları sağlıyor.
BlueCamroo
bluecamroo.com
BlueCamroo, şirketler için birçok temel hizmeti tek, kolayca benimsenebilir ve uygun fiyatlı bir çözümde birleştiren bir SaaS İşletme Yönetimi Platformudur. KOBİ'ler için özel olarak tasarlanmış olup, onlara daha büyük kurumsal düzeydeki sistemlerin kapsamını ve tüm iş yaklaşımını sunar, ancak çok daha yönetilebilir bir şekilde sunulur. Bu tamamen entegre yaklaşım, çalışmayı bir araya getirilmiş tek amaçlı uygulamalar kümesinden daha verimli hale getirir, daha iyi veri güvenliği sağlar, öğrenilmesi, benimsenmesi, kullanılması, yönetilmesi daha kolaydır ve daha ucuzdur. KOBİ'ler, farklı iç iş birimlerine kademeli olarak benimsenerek kendi ihtiyaçlarıyla uyum içinde büyümek ve aynı zamanda kurumsal yönetim ihtiyacını ortadan kaldırmak üzere tasarlanmış tam özellikli bir iş çözümüne (CRM, Satış ve Pazarlama, Projeler, Destek, İş Akışı Otomasyonu ve çok daha fazlası…) sahip olur. tek amaçlı uygulamalardan oluşan bir paket. Her şey Ücretsiz bir CRM ile başlar.
Brizy Cloud
brizy.cloud
İşletmeniz veya müşterileriniz için yüksek oranda dönüşüm sağlayan satış açılış sayfaları, potansiyel müşteri yaratma ve pazarlama açılış sayfaları oluşturmanın en kolay yolu.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlama araçları sağlar.
Dorik
dorik.com
Dorik, herkesin herhangi bir tasarım veya kodlama deneyimi olmadan birkaç dakika içinde güzel bir web sitesi oluşturmasını kolaylaştıran bir AI web sitesi oluşturma platformudur. Dorik esnek, kullanımı kolay ve en uygun fiyatlı web sitesi oluşturma platformlarından biridir.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital, pazarlama ekiplerine son derece kişiselleştirilmiş kanallar arası yolculuklarla müşteri beklentilerini aşma gücü veren, hepsi bir arada bir müşteri deneyimi ve veri platformudur (CXDP). Dotdigital ile pazarlamacılar müşteri verilerini sorunsuz bir şekilde birleştirebilir, zenginleştirebilir ve segmentlere ayırabilir. Veri silolarını ortadan kaldıran Dotdigital, karar alma sürecini kolaylaştırıyor ve geniş ölçekte müşteri etkileşimi sağlayan pazarlama yaratıcılığının önünü açıyor. Güçlü yapay zeka yetenekleriyle Dotdigital, web, e-posta, SMS, WhatsApp, sohbet, push, sosyal, reklamlar ve daha fazlasında derinlemesine kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirmeyi kolaylaştırır. E-ticaret, perakende, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, eğitim, finansal hizmetler ve diğer sektörlerde 4.000'den fazla markanın güvendiği Dotdigital, dünya çapındaki pazarlamacılara olanak sağlıyor. Merkezi Londra'da bulunan ve 1999 yılında kurulan Dotdigital, müşteri odaklı işletmeleri güçlendiren güvenilir, bağlantılı ve geleceğe yönelik çözümler oluşturmaya odaklanmıştır. Dotdigital.com'da daha fazla bilgi edinin.
Duda
duda.co
Duda, dijital pazarlama ajanslarına ve SaaS şirketlerine müşterilerinin dijital varlığını oluşturma ve yönetme konusunda güç veren lider web sitesi geliştirme platformudur. Duda'nın ödüllü düşük kodlu kodsuz platformu, ajansların ve SaaS şirketlerinin, e-ticaret, müşteri yönetimi, SEO, otomasyon ve beyaz etiketlemeyi kapsayan geniş bir yetenek yelpazesiyle daha yüksek üretkenliğe ve benzeri görülmemiş bir büyümeye ulaşmasını sağlar.
Emma
myemma.com
Emma by Marigold, pazarlamacıların gerçek iş sonuçları sağlayan kişiselleştirilmiş, hedefe yönelik e-posta ve SMS kampanyaları oluşturup sunmalarına yardımcı olur. İster tek kişiden oluşan bir ekip olun ister küresel olarak dağıtılmış bir ekip olun, kaynaklarımız kanallar arasında bağlantı kuran ve dönüşüm sağlayan basit, veriye dayalı kampanyalar oluşturmanızı kolaylaştırır. Ayrıca özelleştirilebilir şablonlar (premium hesaplarla sınırlı değildir), uygulamalı müşteri desteği ve size göre ölçeklendirilecek işlevsellik de sunuyoruz. * Planlayın — Ekipler arasında işbirliği yapın, kampanyalarınız ve müşteri desteğiniz konusunda proaktif olun. * Tasarım — Birinci sınıf düzenleyicimiz ve yüzlerce duyarlı şablon, ilgi çekici mobil e-postalar tasarlamanıza ve etkili CTA'ları test etmenize yardımcı olur. * Hedefleyin ve Etkileşime Geçin — Müşterileriniz hakkında bildiklerinize dayalı olarak daha kişiselleştirilmiş mesajları desteklemek için segmentasyonu kullanın; otomasyon araçlarımız, markanızı akıllarda tutacak devam eden kampanyaları verimli bir şekilde oluşturmanıza ve yürütmenize yardımcı olur. * Analiz Edin ve Optimize Edin — Hareket halindeyken bile programlarınızın etkisini anlayın ve gerçek zamanlı analizler, testler ve öngörülerle zaman içinde iyileştirin. * Entegrasyonlar — Emma, en iyi CRM, e-ticaret ve analiz platformlarıyla entegre olur, böylece en çok kullandığınız teknolojilerden gelen verileri bilinçli ve dinamik yaratıcı ürünler oluşturmak için kullanabilirsiniz.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode, fiziksel ve dijital alanlar arasındaki boşluğu doldurarak markaların müşterileriyle daha etkili bir şekilde bağlantı kurmasını sağlamak için tasarlanmış bir teknoloji platformudur. Flowcode, değerli birinci taraf verilerinin yakalanmasını kolaylaştırarak işletmelerin pazarlama stratejilerini geliştirmelerine ve müşteri katılımını optimize etmelerine olanak tanır. Bu yenilikçi çözüm, özellikle tüketici davranışını anlamanın, dönüşümleri teşvik etmek ve marka bağlılığını geliştirmek için gerekli olduğu günümüzün dijital ortamıyla ilgilidir. Öncelikle müşteri etkileşimlerini iyileştirmeyi amaçlayan markaları hedefleyen Flowcode, perakende, eğlence ve konaklama da dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlere hizmet veriyor. Araçları, dönüşüm hunilerini optimize etmek için tasarlanmış olup, işletmelerin müşteri ilgi alanlarını doğru bir şekilde tanımlamasına ve haritalandırmasına olanak tanır. Bu yetenek, özellikle hedef kitlesinde yankı uyandıracak kişiselleştirilmiş deneyimler yaratmak isteyen kuruluşlar için faydalıdır. Markalar, Flowcode'dan yararlanarak yalnızca müşteri çekmekle kalmayıp aynı zamanda tekrarlanan etkileşimi teşvik eden benzersiz deneyimlerin kilidini açabilir. Flowcode'un öne çıkan özelliklerinden biri, 711 milyondan fazla etkileşimi kolaylaştırma yeteneğidir ve büyük mekan ve etkinliklerde müşteri deneyimlerini geliştirmedeki etkinliğini ortaya koymaktadır. Bu düzeydeki etkileşim, Flowcode'un markalar ve tüketiciler arasında anlamlı etkileşimler sağlama kapasitesini gösteriyor. Ayrıca platform, Fortune 500'ün %60'ından fazlasının güvenini kazanıyor ve bu da büyük ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamadaki güvenilirliğini ve etkinliğini gösteriyor. Flowcode'un benzersiz satış noktaları arasında, markaların müşteri etkileşimlerinden eyleme geçirilebilir bilgiler toplamasına olanak tanıyan fiziksel ve dijital temas noktalarının kusursuz entegrasyonu yer alıyor. Platform, gerçek zamanlı analiz araçları sunarak işletmelerin katılım ölçümlerini takip etmesine ve stratejilerini buna göre ayarlamasına olanak tanıyor. Bu veriye dayalı yaklaşım, yalnızca pazarlama çabalarını geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda müşteri tercihlerinin daha derinlemesine anlaşılmasını da teşvik ederek sonuçta daha etkili kampanyalara yol açıyor. Özetle Flowcode, markaları müşterileriyle yenilikçi yollarla buluşturan kapsamlı bir çözüm sunarak teknoloji dünyasında öne çıkıyor. Flowcode, birinci taraf veri toplama ve etkileşim optimizasyonuna odaklanarak, işletmeleri gelişen dijital ortamda gezinmek ve hedef kitleleriyle kalıcı ilişkiler kurmak için ihtiyaç duydukları araçlarla donatıyor.
Wishpond
wishpond.com
Wishpond, 5.000'den fazla işletme tarafından kullanılan, müşteri adayı oluşturma ve pazarlama otomasyonuna yönelik basit araçlardan oluşan bir platformdur: Açılış Sayfaları: Dakikalar içinde mobil uyumlu Açılış Sayfaları oluşturun, yayınlayın ve A/B bölüm testi yapın. Web Sitesi Açılır Pencereleri: Web sitesi açılır pencere formlarıyla daha fazla web sitesi ziyaretçisini potansiyel müşterilere dönüştürün. Formlar: Potansiyel Müşteri Oluşturma Formlarını web sitenize ve blogunuza yerleştirin. Yarışmalar ve Promosyonlar: Facebook Çekilişleri, Fotoğraf Yarışmaları, Instagram Hashtag Yarışmaları ve daha fazlasını düzenleyin. Pazarlama Otomasyonu: Potansiyel müşterilerinize etkinliklerine ve kişisel ayrıntılarına göre kişiselleştirilmiş e-postalar gönderin. E-posta Pazarlama: Her bir Potansiyel Müşteriye yönelik e-postalarınızı herhangi bir etkinliğe veya kişisel ayrıntılara göre kişiselleştirin. Potansiyel Müşteri Yönetimi: Potansiyel müşterilerinizin sitenizdeki ve kampanyalardaki etkinliklerine göre Listeler oluşturun. Potansiyel Müşteri Puanlaması: Hangisinin satın almaya hazır olduğunu görmek için potansiyel müşterilerinizi etkinliklerine ve kişisel ayrıntılarına göre puanlayın. Potansiyel Müşteri Profilleri: Potansiyel Müşterileriniz hakkında bilgi edinin. Web sitesi etkinliklerini, açtıkları e-postaları ve daha fazlasını görüntüleyin.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dakika içinde açılış sayfaları oluşturmanıza olanak tanır. SendPulse ayrıca çevrimiçi kurslar oluşturmak için bir platform da sunuyor. SendPulse'un ücretsiz CRM'si ile tüm pazarlama faaliyetlerinizi ve müşteri bilgilerinizi kolayca takip edebilirsiniz.
Swipe Pages
swipepages.com
Mobil öncelikli AMP açılış sayfalarını kullanarak daha fazla potansiyel müşteri yakalayın ve dönüşüm oranını artırın. 7500'den fazla pazarlamacının güvendiği, özelliklerle dolu açılış sayfası oluşturucu.
Taplink
taplink.at
Taplink, 10 dakika içinde Instagram'da işletmeniz için yüksek dönüşüm sağlayan bir açılış sayfası oluşturmanıza yardımcı olur. Satışlarınızı artırmak için çok sayıda pazarlama özelliğini kullanın
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