Dönüşüm Oranı Optimizasyon Araçları - En Popüler Uygulamalar - Rusya

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Dönüşüm oranı optimizasyonu (CRO) araçları, kullanıcı deneyimini geliştirmeyi ve işletmeler için dönüşüm oranlarını yükseltmeyi amaçlayan test ve görselleştirme yetenekleriyle donatılmış bir yazılım kategorisini temsil eder. Ziyaretçi davranışını izlemek için dijital analiz yazılımıyla birlikte çalışan CRO araçları, web sitesi kullanım kalıplarına ilişkin verileri toplar ve analiz eder. İçgörüleri fark ederek, kullanılabilirliği kolaylaştırmak ve çekiciliği artırmak için fırsatları belirlerler. Çeşitli CRO araçları türleri, mevcut dönüşüm oranlarını değerlendirmekten, dönüşüm oranları üzerindeki etkilerini ölçmek için yeni web sitesi deneyimlerini denemeye kadar farklı işlevlere hizmet eder.
Yeni Uygulama Gönder
Webflow
webflow.com
Webflow, insanların kod yazmadan tamamen özel web siteleri tasarlamasına, oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanıyan görsel bir web geliştirme platformudur. Tasarım, animasyon, içerik yönetimi, pazarlama ve e-ticaret araçlarını tek bir platformda birleştiren Webflow, hem kodlayıcı olmayanlara hem de kodlayıcılara her türden web sitesini daha hızlı, daha uygun maliyetli ve daha işbirliğine dayalı bir şekilde gönderme ve tanıtma yetkisi verir. Webflow, Allianz, Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork ve Dell gibi yenilikçi şirketlerin web sitelerini destekler. 2013 yılında kurulan ve merkezi San Francisco'da bulunan Webflow, Accel, CapitalG, Silversmith Capital Partners, Y-Combinator ve Draper Associates tarafından desteklenmektedir.
Miro
miro.com
Miro, her büyüklükteki farklı ekiplerin geleceği birlikte hayal etmelerini, tasarlamalarını ve inşa etmelerini sağlayan, inovasyona yönelik görsel bir çalışma alanıdır. Miro'nun Akıllı Kanvası'nın büyüsüyle konseptleri, fikirleri ve çözümleri ekip olarak görselleştirmek her yerde yapılabilir; kuru silme işaretleyicilerine gerek yoktur. Uzak, dağıtılmış veya hibrit çalışma ortamlarında bile ekibinizle senkronize olun, akış sağlayın ve yan yana çalışmanın bağlantısını hissedin. Miro'nun müşterileri Miro'yu aşağıdaki amaçlarla kullanmayı seviyor: * Çevrimiçi toplantılar ve ekip çalıştayları düzenleyin * Sınırsız bir tahtada yeni fikirler ve tasarımlar üzerinde beyin fırtınası yapın * Belgeleri ve PDF'leri düzenleyin, açıklama ekleyin ve işaretleyin * Apple Pencil ile dijital notlar alın (ve kağıt kullanımını azaltın!) * Kaynakları, fotoğrafları, belgeleri, bağlantıları ve referansları kolayca toplayın * Çevik iş akışlarını ve scrum ritüellerini planlayın ve yönetin * Kullanıcı yolculukları oluşturun, süreçleri haritalayın ve kişilikler geliştirin * İşbirliğine dayalı bir alanda etkileşimli sınıfları öğretin ve kolaylaştırın * Fikir ve ilhamdan oluşan bir vizyon panosu oluşturun Miro, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde oluşturmanıza olanak tanır. 200'den fazla önceden hazırlanmış şablon, sürükle ve bırak arayüzü ve ortak çalışanlarda sınırlama olmaması sayesinde Miro panosunda çalışmak hızlı ve eğlencelidir.
Taplink
taplink.at
Taplink, 10 dakika içinde Instagram'da işletmeniz için yüksek dönüşüm sağlayan bir açılış sayfası oluşturmanıza yardımcı olur. Satışlarınızı artırmak için çok sayıda pazarlama özelliğini kullanın
Wix
wix.com
Wix'i kullanarak işletmenizi çevrimiçi ortamda güvenle oluşturun ve ölçeklendirin. Işık hızında web performansı, kurumsal düzeyde güvenlik ve güvenilir altyapı ile sitenizin her zaman çalışır durumda olacağından emin olabilirsiniz. Ve Wix ile bir web sitesi oluşturucudan çok daha fazlasını elde edersiniz; çevrimiçi planlamadan ödemelere, derin marka bilinci oluşturma ve e-Ticaret çözümlerine kadar sitenizi istediğiniz yöne yönlendirebilirsiniz. Konu bir işletmeyi çevrimiçi yönetmek olduğunda, hiç bu kadar sezgisel olmamıştı; önde gelen SEO ve pazarlama araçları, gelişmiş analizler ve hatta bir mobil uygulama ile her yerden her şeyden haberdar olabilirsiniz. Çevrimiçi hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için Wix'i kullanan milyonlarca kullanıcıya katılın. Wix'in temel özellikleri nelerdir? * Sitenizi sezgisel olarak oluşturmak için akıllı sürükle ve bırak düzenleyici * 900'den fazla stratejik olarak tasarlanmış web sitesi şablonu * Arama motorları için optimize etmek için gelişmiş SEO özellikleri * Mağazanızı yönetmek ve çevrimiçi satış yapmak için güçlü e-Ticaret çözümleri * Müşterilerinize kusursuz bir rezervasyon deneyimi sunan çevrimiçi planlama yazılımı * İşletmenizi çevrimiçi ortamda yönetmenize ve büyütmenize yardımcı olacak yerleşik pazarlama araçları * Sadık bir hedef kitle oluşturmanıza ve içerikten para kazanmanıza yardımcı olan tam bloglama özellikleri * Özel işlevsellik için tam kapsamlı web geliştirme araçları
Sentry
sentry.io
Yazılım ekipleri için Sentry, uygulama kodunun durumunu izlemek açısından çok önemlidir. Geliştiriciler, Hata izlemeden Performans izlemeye kadar ön uçtan arka uca kadar uygulamaları daha net görebilir, daha hızlı çözebilir ve uygulamaları hakkında sürekli bilgi edinebilir. Dünya çapında 3,5 milyondan fazla geliştirici ve 87.000'den fazla kuruluş tarafından sevilen Sentry, Disney, Peloton, Cloudflare, Eventbrite, Slack, Supercell ve Rockstar Games gibi dünyanın en tanınmış şirketlerinin çoğuna kod düzeyinde gözlemlenebilirlik sağlıyor.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü tek bir platformda. Değerli zamanınızdan tasarruf edecek ve doğru müşterileri geniş ölçekte çekip dönüştürecek kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm içeriğe sahip olacaksınız. Ayrıca Marketing Hub, HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulduğu için pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilirler. Pazarlamacılar, CRM platformunun tamamını kullanırken yatırım getirisini kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarda benzersiz bir uyum elde edebilir. İster stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenize olanak tanır. HubSpot daha iyi büyümeniz için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex.Metrica, Yandex tarafından sunulan, web sitesi trafiğini izleyen ve raporlayan ücretsiz bir web analiz hizmetidir. Yandex, hizmeti 2008 yılında başlattı ve 2009 yılında halka açtı. 2019 yılı itibarıyla Yandex.Metrica, web üzerinde en yaygın kullanılan üçüncü web analizi hizmetidir.
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Framer
framer.com
Prototip oluşturma basitleştirildi; kod gerekmez, tarayıcı tabanlıdır ve herkes için ücretsizdir. Yarı sürede yüksek doğruluk. Framer, kolaylıkla çarpıcı, duyarlı web siteleri oluşturmak için tasarlanmış güçlü bir web oluşturucudur. Kullanıcıların her ölçekte modern site tasarlamasına ve yayınlamasına olanak tanıyan sezgisel bir arayüz sunarak hem yeni başlayanlar hem de deneyimli geliştiriciler için uygun hale getiriyor. Framer ayrıca eklentiler ve şablonlar için bir pazarı destekleyerek işlevselliğini artırır ve kullanıcıların benzersiz web sitelerini zahmetsizce oluşturmasına olanak tanır. İster bir portföy, ister iş sitesi veya açılış sayfası oluşturmak istiyor olun, Framer daha akıllı tasarım yapmak ve daha hızlı yayınlamak için ihtiyaç duyduğunuz araçları sağlar. Ücretsiz başlayın ve olasılıkları keşfedin!
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Google Analytics gibi web analizi araçlarıyla birlikte çalışır. 2014 yılında kurulan Hotjar, 20 ülkede 100'den fazla ekip üyesi tarafından tamamen uzaktan çalıştırılıyor ve dünya çapında 500.000'den fazla sitede kullanılıyor.
FlowMapp
flowmapp.com
Çevrimiçi işbirliği araçlarıyla güzel ürünler, web siteleri ve uygulamalar için olağanüstü kullanıcı deneyimi tasarlayın. Basit ve güçlü görsel UX platformu. Daha verimli UX planlaması ve web geliştirme sağlamak için site haritaları, kullanıcı akışları ve tel çerçeveler oluşturun. FlowMapp, ekiplerin dijital deneyimleri birlikte, gerçek zamanlı ve tek bir yerde planlamalarına ve tasarlamalarına olanak tanır FlowMapp nasıl kullanılır? — Kullanıcı Deneyimi ve Geliştirme — Planlama — Takım Çalışması — Herşeyi Organize Edin — Hi-Fi prototipleri oluşturun ve sunun — İçeriği Planlayın ve Saklayın — Müşteriyle iletişim kurun — Satışları Artırın — Çevrimdışı Çalış
Flowcode
flowcode.com
Flowcode, fiziksel ve dijital alanlar arasındaki boşluğu doldurarak markaların müşterileriyle daha etkili bir şekilde bağlantı kurmasını sağlamak için tasarlanmış bir teknoloji platformudur. Flowcode, değerli birinci taraf verilerinin yakalanmasını kolaylaştırarak işletmelerin pazarlama stratejilerini geliştirmelerine ve müşteri katılımını optimize etmelerine olanak tanır. Bu yenilikçi çözüm, özellikle tüketici davranışını anlamanın, dönüşümleri teşvik etmek ve marka bağlılığını geliştirmek için gerekli olduğu günümüzün dijital ortamıyla ilgilidir. Öncelikle müşteri etkileşimlerini iyileştirmeyi amaçlayan markaları hedefleyen Flowcode, perakende, eğlence ve konaklama da dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlere hizmet veriyor. Araçları, dönüşüm hunilerini optimize etmek için tasarlanmış olup, işletmelerin müşteri ilgi alanlarını doğru bir şekilde tanımlamasına ve haritalandırmasına olanak tanır. Bu yetenek, özellikle hedef kitlesinde yankı uyandıracak kişiselleştirilmiş deneyimler yaratmak isteyen kuruluşlar için faydalıdır. Markalar, Flowcode'dan yararlanarak yalnızca müşteri çekmekle kalmayıp aynı zamanda tekrarlanan etkileşimi teşvik eden benzersiz deneyimlerin kilidini açabilir. Flowcode'un öne çıkan özelliklerinden biri, 711 milyondan fazla etkileşimi kolaylaştırma yeteneğidir ve büyük mekan ve etkinliklerde müşteri deneyimlerini geliştirmedeki etkinliğini ortaya koymaktadır. Bu düzeydeki etkileşim, Flowcode'un markalar ve tüketiciler arasında anlamlı etkileşimler sağlama kapasitesini gösteriyor. Ayrıca platform, Fortune 500'ün %60'ından fazlasının güvenini kazanıyor ve bu da büyük ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamadaki güvenilirliğini ve etkinliğini gösteriyor. Flowcode'un benzersiz satış noktaları arasında, markaların müşteri etkileşimlerinden eyleme geçirilebilir bilgiler toplamasına olanak tanıyan fiziksel ve dijital temas noktalarının kusursuz entegrasyonu yer alıyor. Platform, gerçek zamanlı analiz araçları sunarak işletmelerin katılım ölçümlerini takip etmesine ve stratejilerini buna göre ayarlamasına olanak tanıyor. Bu veriye dayalı yaklaşım, yalnızca pazarlama çabalarını geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda müşteri tercihlerinin daha derinlemesine anlaşılmasını da teşvik ederek sonuçta daha etkili kampanyalara yol açıyor. Özetle Flowcode, markaları müşterileriyle yenilikçi yollarla buluşturan kapsamlı bir çözüm sunarak teknoloji dünyasında öne çıkıyor. Flowcode, birinci taraf veri toplama ve etkileşim optimizasyonuna odaklanarak, işletmeleri gelişen dijital ortamda gezinmek ve hedef kitleleriyle kalıcı ilişkiler kurmak için ihtiyaç duydukları araçlarla donatıyor.
MailerLite
mailerlite.com
Otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özelliklerle gelişmiş e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun. 14 günlük deneme süresiyle premium özelliklere ücretsiz erişin!
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. Mailchimp'in Pazarlama ve CRM mobil uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllıca pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşiniz sizi nereye götürürse götürsün, ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın; deneyime gerek yok. Mailchimp ile satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın misyonunu paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp'i şunlar için kullanın: * Pazarlama CRM'si - Mailchimp'in Pazarlama CRM'si ile kişilerinizi takip edin. Kartvizit tarayıcı gibi kişileri içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. Hedef kitlenin büyümesini takip edin ve kontrol panelinde bireysel kişiler hakkındaki bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın; doğrudan uygulamadan çağrı yapın, mesaj gönderin ve e-posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için her etkileşimden sonra notlar kaydedin ve etiketler ekleyin. * Raporlar ve Analizler - Satış ve pazarlama performansınıza daha derinlemesine bakın. Tüm kampanyalarınızın sonuçlarını izleyin ve nasıl iyileştirilebileceğine dair uygulanabilir öneriler alın. E-posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya gönderileri ve kartpostallara ilişkin raporları ve analizleri görüntüleyin. * E-postalar ve Otomasyonlar - E-posta pazarlama kampanyaları, haber bültenleri ve otomasyonlar oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Açmayanlara Tek Tıklamayla Yeniden Gönderme ve Ürün Yeniden Hedefleme e-postalarıyla, müşterilerinizle yeniden etkileşim kurabilecek ve kısa sürede satışlarınızı artırabileceksiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklam taslakları oluşturun ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle etkileşime geçin, özel hedef kitleler oluşturun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmenize yardımcı olacak uygulanabilir öneriler alın. Terk Edilmiş Sepet e-postası oluşturmanın veya markanızın logosunu ayarlamanız için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdaki görselleri doğrudan Mailchimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak kabul edilmektedir. 2016, Mediacorp Canada Inc.OpenText yazılım uygulamaları, büyük şirketler, devlet kurumları ve profesyonel hizmet firmaları için içeriği veya yapılandırılmamış verileri yönetir. OpenText, ürünlerini, büyük hacimli içeriğin yönetimi, yasal gerekliliklere uyum ve mobil ve çevrimiçi deneyim yönetimi dahil olmak üzere bilgi yönetimi gereksinimlerini karşılamayı amaçlamaktadır. OpenText, dünya çapında 14.000'den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır ve NASDAQ'da (OTEX) listelenmiş, halka açık bir şirkettir. ve Toronto Menkul Kıymetler Borsası (OTEX).
Elicit
elicit.org
Yapay Zeka Araştırma Asistanı. Elicit, GPT-3 destekli bir araştırma asistanıdır. Elicit, veri kümelerini sınıflandırmanıza, araştırma soruları üzerine beyin fırtınası yapmanıza ve yayınlar arasında arama yapmanıza yardımcı olur.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dakika içinde açılış sayfaları oluşturmanıza olanak tanır. SendPulse ayrıca çevrimiçi kurslar oluşturmak için bir platform da sunuyor. SendPulse'un ücretsiz CRM'si ile tüm pazarlama faaliyetlerinizi ve müşteri bilgilerinizi kolayca takip edebilirsiniz.
Builder.io
builder.io
Builder, geliştiricilere ve pazarlamacılara tasarımları hızlı bir şekilde optimize edilmiş web ve mobil deneyimlere dönüştürmeleri için yapay zeka destekli araçlar sağlar. Figma tasarımlarını otomatik olarak temiz koda dönüştüren yapay zeka destekli bir tasarımdan koda dönüştürme aracı (Visual Copilot) ve pazarlamacıların web ve mobil deneyimlerini herhangi bir sorun yaşamadan hızla oluşturmasına, yinelemesine ve optimize etmesine olanak tanıyan bir görsel içerik yönetim sistemi (Visual CMS) sağlar. mühendisliğe bağlıdır.
LogRocket
logrocket.com
Modern Ön Uç İzleme ve Ürün Analitiği. LogRocket, oturum tekrarını, performans izlemeyi ve ürün analitiğini birleştirerek yazılım ekiplerine ideal web ve mobil ürün deneyimi yaratma gücü verir.
Referrizer
referrizer.com
Yerel İşletmenizi Güçlendirecek Dünyanın En Gelişmiş Pazarlama Otomasyon Platformu. ÜCRETSİZ DENEME hesabımızla daha fazla müşteri edinin, yönlendirmeleri en üst düzeye çıkarın ve müşteri tutma oranınızı artırın. Yerel işletme sahipleriyle ortaklık kurun ve sonuçları daha da artırmak için tonlarca premium uygulamayı ve önceden oluşturulmuş entegrasyonu keşfedin. ÜCRETSİZ kayıt olun (Kredi kartı gerekmez).
Exatom
exatom.io
Mevcut çevrimiçi formlarınızın daha iyi performans göstermesine yardımcı oluyoruz. Çok daha iyi. Formunuzla etkileşime giren ziyaretçilerin genellikle iki haneli bir yüzdesi dönüştürücülere yönelmiyor. Neden yarı yolda veya başarısız bir gönderimden sonra web formunuzu terk ediyorlar? Form performansınızın nasıl iyileştirilebileceğini öğrenin. Exatom form ve saha analizleri, normal web analiz araçlarının durduğu yerden başlayarak Google Analytics veya Adobe Analytics gibi mevcut analiz platformlarınızı tamamlar. Exatom, diğer web analizi araçlarının sağlayamadığı form ayrıntılarına lazer odaklıdır. Form alanı başına etkileşim ve tereddüt süresi gibi. Bu, çevrimiçi formlarınızın daha da iyi performans göstermesini sağlar. Çevrimiçi formunuzun potansiyel müşteri yaratma, e-ticaret veya incelemeler için tasarlanmış olması önemli değildir. Bu arada, çözümümüz çerezsizdir ve herhangi bir PII verisi toplamıyoruz. Gizlilik dostu. 10 günlük ücretsiz deneme sunuyoruz. Ajans mısınız? Acenteler Exatom'u kurumsal web sitelerinde ücretsiz olarak kullanabilir ve müşterilerine %15 indirimden faydalanabilirler.
Amplitude
amplitude.com
Amplitude, işletmelerin işbirlikçi analizlerin yardımıyla ziyaretçileri takip etmesine yardımcı olan bir ürün analiz platformudur. Platform, kullanıcıların ürünlerle olan etkileşimlerini anlamak için davranış raporlarını kullanıyor ve gerçek zamanlı olarak çalışmayı hızlandıracak öngörüler sağlıyor.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica, mobil uygulama kullanıcı davranışınız, uygulama içi geliriniz, mobil satın alma kampanyalarınız ve kilitlenme analizleriniz hakkında kapsamlı bir analiz sağlayan, uygun fiyatlı ve güvenilir (evet, mümkün) hepsi bir arada mobil uygulama analiz aracıdır. 2013 yılında piyasaya sürülen bu platform, dünya çapında Azur Games, METRO, Burger King ve Brave Stars gibi 60.000'den fazla mobil uygulamanın eyleme geçirilebilir bilgiler bulmasına ve uygulama gelirlerini en üst düzeye çıkarmasına olanak tanıyor. AppMetrica, birden fazla sektördeki kullanıcı edinme ekipleri, ürün yöneticileri, gelir yöneticileri ve analiz uzmanları tarafından kullanılır. Neden AppMetrica'ya geçmelisiniz: - Mevcut ürün analitiği aracınızdan, yani huniler, segmentasyon ve kullanıcı düzeyindeki verilerden daha fazla işlevselliğe ihtiyacınız var. - Kullanıcı edinme kampanyalarınızı Google Ads'ün ötesine genişletiyorsunuz ve bir MMP'ye ihtiyacınız var. - Mevcut ürün analitiğiniz veya MMP'niz çok pahalı. - Verilere boğulmuş durumdasınız ve uygulamanızın büyümesine ilişkin öngörüler bulmanın kolay bir yolunu bulmak istiyorsunuz. - 7/24 yüksek kaliteli desteğe değer veriyorsunuz. Sonuçta geçiş yapmanıza gerek yok; alternatif bir gerçek bilgi kaynağı olarak AppMetrica'yı kullanabilirsiniz. Ücretsiz bir hesap oluşturmanız yeterli. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: https://appmetrica.com
Verint
verint.com
Verint, dünyanın en ikonik markalarının kurum genelinde iş, veri ve deneyimleri birbirine bağlayarak kalıcı müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı oluyor. Bu yaklaşımla markalar, işin geleceğine uyum sağlarken ilerleyebilir ve gelişebilir, organizasyonel ve veri silolarının yarattığı verimsizlikleri ortadan kaldırabilir ve her etkileşimde tutarlı bir şekilde geniş ölçekte farklı deneyimler sunabilir. Verint'in çözümleri, markaların müşteri beklentilerini karşılayan deneyimler sunmak için gerekli kaynaklara sahip olmadıklarında ortaya çıkan boşluğu kapatmalarına yardımcı oluyor. Bu Katılım Kapasitesi Boşluğunun kapatılması™, müşterilerle kalıcı ilişkiler kurmalarına ve gerçek iş sonuçları elde etmelerine yardımcı olur. Verint Müşteri Etkileşimi Platformu, sürekli artan, sürekli değişen tüketici etkileşimlerini ve taleplerini karşılamak için yapay zeka ve analitik, açık entegrasyon ve müşteri etkileşimi bilimindeki en son gelişmelerden yararlanıyor. Geniş bir çözüm ve iş ortağı ekosistemiyle yakın işbirliği içinde çalışarak müşterilerinin teknoloji yatırımlarından daha fazla değer elde etmelerine yardımcı oluyorlar. Verint ile markalar, müşterilerine ve çalışanlarına tutarlı bir şekilde farklılaştırılmış deneyimler sunmak için işin her alanında müşteri etkileşimi potansiyelini nihayet ortaya çıkarabilir ve bunu somut iş sonuçları elde etmek için geniş ölçekte yapabilir. Küresel Varlık • Genel merkezi Melville, N.Y.'dedir ve dünya çapında 40'tan fazla ofisi bulunmaktadır • 4.500 uzman profesyonel ve küresel bir iş ortağı ağı tarafından desteklenmektedir Katılım Kapasitesi Açığının Kapatılması Günümüzde markalar, hepsi aynı ekip ve kaynaklarla düzinelerce etkileşim kanalı, yüzlerce müşteri yolculuğu ve milyonlarca etkileşim üzerinden kaliteli müşteri deneyimleri sunma konusunda zorlanıyor. Bu, Katılım Kapasitesi Açığı ile sonuçlanır. Verint çözümleri benzersiz bir şekilde bu boşluğu kapatmaya yöneliktir.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark, dünyanın her yerindeki işletmelerin müşterileriyle ilişkilerini alevlendirmesine yardımcı olma misyonuna sahip bir e-posta pazarlama platformudur. * DÖNÜŞTÜREN E-POSTALAR OLUŞTURUN Her beceri düzeyindeki kullanıcılar, sonuç sağlayan e-posta kampanyaları oluşturabilir. Sezgisel, kodsuz e-posta oluşturucu, yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğin gücüyle bir araya gelerek hedef kitlenizde yankı uyandıran mesajlar göndermeyi her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Sıfırdan başlayın veya hazır şablonlardan oluşan kapsamlı bir kitaplıktan seçim yapın. * LİSTENİZİ BÜYÜTÜN Listenizi büyütmek ve ilginizi çekmek için özel açılış sayfaları, formlar ve anketler oluşturun. Yeni abonelerin ilgisini çekmek için herkes Benchmark Email'in basit potansiyel müşteri yaratma araçlarını kullanabilir. Veya Zapier ile sevdiğiniz öncü araçlara bağlanın. * ERİŞİMİ KİŞİSELLEŞTİRİN Görsel oluşturucudaki otomasyon iş akışlarını kullanarak zamanında, kişiselleştirilmiş e-posta içeriği gönderin. Kişilerinizin davranışına veya özelliklerine göre e-postaları tetikleyin. * BAŞARIYI OPTİMİZE EDİN VE ÖLÇÜN Raporlama araçları en iyi performans gösteren kampanyalara ilişkin bilgi verirken, a/b testi temel ölçümlerinizi iyileştirmeniz için bir araç sağlar. Onlarca yıldır Benchmark Email, dünya çapındaki işletmelere hedef kitlelerine ulaşmalarına yardımcı olacak akıllı e-posta pazarlama araçları sağlıyor.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM, satış takibi, iletişim yönetimi, pazarlama otomasyonu, web analitiği, 2 yönlü e-postalar, telefon, temiz ve modern bir arayüze sahip yardım masası içeren tam entegre bir CRM'dir. Agile CRM ile KOBİ'ler artık şunları yapabilir: * Basit ve güçlü sürükle-bırak düzenleyiciyle pazarlama, satış ve müşteri tutma süreçlerini otomatikleştirin * Web sitesi ziyaretçilerini doğrudan CRM'deki potansiyel müşterilere dönüştürün - Web veya e-posta etkinliğine göre potansiyel müşterileri otomatik olarak geliştirin, takip edin ve puanlayın * Aynı sayfadan bir kişiyi arama, e-posta gönderme veya tweet atma özelliğiyle çok kanallı iletişimi etkinleştirin * Müşteri davranışlarını izleyin ve müşteri faaliyetleri için gerçek zamanlı uyarılar alın * Tüm müşteri geçmişini içeren yardım masası çağrılarını tek bir yerden yönetin * Müşterinin tüm ayrıntılarının ve iletişim geçmişinin kronolojik olarak sıralanmış şekilde tek bir sayfada ayrıntılı bir kaydına sahip olun * Kapsamlı entegrasyonlar kullanarak diğer çeşitli iş uygulamalarındaki müşteri verilerini tek sayfada görün
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paketi satar. 2020 yılında Fortune dergisi, çalışanların memnuniyet anketine göre Salesforce'u 'Çalışılacak En İyi 100 Şirket Listesi'nde altıncı sıraya koydu.
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzman koçluğu, derinlemesine eğitim, olağanüstü destek ve girişimcilerden oluşan özel bir topluluk sunar.
UXCam
uxcam.com
UXCam, işletmelerin kullanıcı davranışını anlamasını sağlayan hepsi bir arada mobil uygulama analiz platformudur. UXCam bir oturum tekrarı ve ısı haritası çözümü olarak başladı ancak niteliksel verilerin tek başına yanıtlayamayacağı pek çok soru olduğunu fark ettik. Bu nedenle niteliksel verilerin ayrıntı düzeyini niceliksel verilerin etkisiyle birleştirdik. UXCam ile her aşamada insanların yüzde kaçının ayrıldığını görmek için huniler, elde tutma grafikleri ve gösterge tabloları oluşturabilirsiniz. Bir düşüş gördüğünüzde, bunun neden olduğunu anlamak için yakınlaştırıp kayıtlara ve ısı haritalarına bakabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için UXCam web sitesinde ücretsiz ve hızlı bir demo rezervasyonu yapın.
LanderLab
landerlab.io
Kodlama yok, sunucu becerisine gerek yok! LanderLab ile, birkaç tıklamayla daha fazla dönüşüm sağlayan güzel ve duyarlı açılış sayfaları oluşturabilir, düzenleyebilir ve yayınlayabilirsiniz. Kullanıma hazır şablonlardan oluşan zengin bir koleksiyon arasından seçim yapın veya mevcut açılış sayfanızı içe aktarın. Yerleşik, kullanımı kolay Görsel Düzenleyicimiz ile görselleri, başlıkları, harekete geçirici mesajları veya diğer herhangi bir bölümü özelleştirin. Facebook, Google Analytics vb. gibi popüler platformlara yönelik herhangi bir izleme pikselini kolayca yükleyerek hedef kitlenizi oluşturun. Açılış sayfanızı çevrimiçi olarak önizleyin ve yayınlayın. Açılış sayfalarını doğrudan Adplexity gibi casus araçlardan içe aktarın. ECom, Diyet, Finans, Leadgen ve daha fazlası için kullanıma hazır şablonlar. Mevcut açılış sayfalarınızı .zip olarak yükleyin. Boş bir şablondan yeni bir açılış sayfası oluşturun. Düzenleyicide açın ve görselleri, metni veya düzeni özelleştirin. Tam SSL desteğiyle (Let's Encrypt aracılığıyla) siteleri sahip olduğunuz tüm özel alan adlarında yayınlayın.
Algolia
algolia.com
Algolia dünyanın tek uçtan uca yapay zeka arama ve keşif platformudur. Mühendislerimiz katlanarak daha iyi arama ve keşif sağlamak için yapay zekanın çığır açıcı kullanımını icat etti. Tescilli NeuralSearch teknolojimiz, vektör tabanlı doğal dil işlemeyi ve anahtar kelime eşleştirmeyi tek bir API'de birleştirir. Algolia, yılda 1,75 Trilyon veya haftada 30 Milyardan fazla arama isteğini karşılayarak 150'den fazla ülkede 17.000'den fazla müşterinin uygulama içi kullanıcıları ve/veya çevrimiçi ziyaretçileri için (herhangi bir web sitesini kullanarak) son derece hızlı ve alakalı arama ve keşif deneyimleri oluşturmasına olanak tanır. mobil veya sesli cihaz) – istenen içeriği anında ve geniş ölçekte ortaya çıkararak. Daha fazla bilgi edinmek için www.algolia.com adresini ziyaret edin.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, küçük işletmelere, solo girişimcilere, koçlara ve pazarlamacılara hedef kitlelerini büyütmek, aboneleriyle etkileşim kurmak ve aboneleri ödeme yapan müşterilere dönüştürmek için güçlü ve uygun fiyatlı araçlar sağlayan kapsamlı bir e-posta pazarlama platformudur. 25 yılı aşkın uzmanlığımızla müşterilerimiz, kullanıcı dostu çözümümüz, ödüllü 7/24 müşteri desteğimiz ve otomasyon, liste büyütme ve web seminerleri ve canlı yayın gibi ek iletişim araçlarıyla e-posta pazarlamanın ötesine geçen güçlü araçlarımız için GetResponse'u tercih ediyor. işletmelerin kişisel markalarını oluşturmalarına, ürün ve hizmetlerini satmalarına ve bir topluluk oluşturmalarına yardımcı olacak sohbetler. Daha gelişmiş bir platforma mı ihtiyacınız var? GetResponse MAX ve MAX², gelişmiş pazarlama özellikleri ve güvenilir destek arayan zorlu kullanıcılara yönelik çözümlerdir.
Instapage
instapage.com
Instapage, pazarlamacılara geniş ölçekte kişiselleştirilmiş ve optimize edilmiş açılış sayfaları oluşturma olanağı vererek kampanya sonuçlarının ve yatırım getirisinin iyileşmesini sağlar. Hiçbir geliştiriciye ihtiyaç duymadan ve kullanıcı dostu bir arayüzle, birden fazla hedef kitleyi ve kampanya hedefini destekleyen alakalı reklamdan açılış sayfasına deneyimleri hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Piyasadaki en gelişmiş açılış sayfası çözümü olan Instapage, reklam haritalama, yapay zeka destekli içerik ve denemeler ile yerleşik analizler için birleşik bir ortam sağlar.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital, pazarlama ekiplerine son derece kişiselleştirilmiş kanallar arası yolculuklarla müşteri beklentilerini aşma gücü veren, hepsi bir arada bir müşteri deneyimi ve veri platformudur (CXDP). Dotdigital ile pazarlamacılar müşteri verilerini sorunsuz bir şekilde birleştirebilir, zenginleştirebilir ve segmentlere ayırabilir. Veri silolarını ortadan kaldıran Dotdigital, karar alma sürecini kolaylaştırıyor ve geniş ölçekte müşteri etkileşimi sağlayan pazarlama yaratıcılığının önünü açıyor. Güçlü yapay zeka yetenekleriyle Dotdigital, web, e-posta, SMS, WhatsApp, sohbet, push, sosyal, reklamlar ve daha fazlasında derinlemesine kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirmeyi kolaylaştırır. E-ticaret, perakende, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, eğitim, finansal hizmetler ve diğer sektörlerde 4.000'den fazla markanın güvendiği Dotdigital, dünya çapındaki pazarlamacılara olanak sağlıyor. Merkezi Londra'da bulunan ve 1999 yılında kurulan Dotdigital, müşteri odaklı işletmeleri güçlendiren güvenilir, bağlantılı ve geleceğe yönelik çözümler oluşturmaya odaklanmıştır. Dotdigital.com'da daha fazla bilgi edinin.
Dorik
dorik.com
Dorik, herkesin herhangi bir tasarım veya kodlama deneyimi olmadan birkaç dakika içinde güzel bir web sitesi oluşturmasını kolaylaştıran bir AI web sitesi oluşturma platformudur. Dorik esnek, kullanımı kolay ve en uygun fiyatlı web sitesi oluşturma platformlarından biridir.
AWeber
aweber.com
AWeber, küçük işletme e-posta pazarlama yazılımında pazar lideridir. 1998 yılında kurulan AWeber, dünya çapında bir milyondan fazla müşterinin güçlü ve basit e-posta pazarlama yazılımı aracılığıyla potansiyel müşterileri ve müşterileriyle güvenilir bir şekilde bağlantı kurmasına yardımcı olan 20 yılı aşkın kanıtlanmış bir başarıya sahiptir. AWeber, ödüllü 7/24 ABD merkezli müşteri desteğinin yanı sıra, hızlı bir şekilde duyarlı açılış sayfaları oluşturma, kişileri yükleme ve yönetme, harika e-postalar gönderme, anında anlık bildirimler gönderme ve bir teknoloji dehası olmanıza gerek kalmadan sonuçları analiz etme yeteneği sunar. . AWeber, 1.000'den fazla iş ortağı yazılım çözümüyle çalışarak müşterilerin çalışmak ve büyümek için güvendikleri uygulama ve hizmetlerle sorunsuz bir şekilde entegre olmalarına olanak tanır. Özel bir şirket olan AWeber'in genel merkezi Chalfont, Pennsylvania'da bulunmaktadır.
Acumbamail
acumbamail.com
Kolayca e-posta ve SMS kampanyaları gönderin ve işinizi geliştirin. Mükemmel performans elde etmek için pazarlamanın karmaşık olmaması gerekir. Tek bir araçla e-posta kampanyalarınızı, SMS'lerinizi, açılış sayfalarınızı ve çok daha fazlasını yönetebilirsiniz.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan ve web sitenizden elde edilen verilerden yararlanın; pazarlamanızın size zaman kaybettirmeden etkili, ilgi çekici ve akılda kalıcı olmasını sağlayın. İşletmenizi farklı kılan kişisel dokunuşlara odaklanabilmeniz ve müşterilerinizin hiçbirinde tek bir adımı kaçırmadığınızdan emin olabilmeniz için otomasyonu sizin için çalıştırıyoruz. ActiveCampaign ile yapabileceğiniz bazı şeyler nelerdir? -Tüm müşteri temas noktalarınızda kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirin -Daha derin segmentasyon ve daha etkili erişim için müşteri yaşam döngüsünün tamamında alıcı tercihlerini, davranışlarını ve birçok özel özelliği izleyin -Gönderimleri neredeyse tüm parametrelere göre özelleştirin, böylece mesajlarınız her zaman doğru hedeflenir hedef kitle -Her müşteri için en iyi içeriği, gönderme zamanını ve dağıtım kanalını seçmek için tüm müşteri yaşam döngüsünden elde edilen verileri kullanın -Minimum çabayla tamamen özelleştirilmiş kampanyalar oluşturun ve ardından müşteri davranışlarına göre gönderme stratejinizi gerçek zamanlı olarak geliştirin -Müşteri davranışlarını çoğaltın İşletmeniz ne kadar büyürse büyüsün, her müşteri için 1-1 kişisel deneyim
RealEye
realeye.io
Web Kamerası Göz Takibi Özelliğine Sahip Çevrimiçi Araştırma Platformu. Bu: - geleneksel göz izleme donanımından çok daha hızlı ve daha ucuz - doğru (düğme boyutu doğruluğu) ve akademik çalışmalarda kullanılıyor - kullanımı kolay (müşteriler kullanıcı dostu arayüzü için bizi övüyor) RealEye şunları yapmanızı sağlayan çevrimiçi bir araçtır: 1. Normal web kameralarını kullanarak göz takibi, 2. Duygu analizi (yüz kodlama), 3. Fare hareketlerini ve tıklamaları takip edin, 4. Gelişmiş anket modülünü kullanın, 5. Katılımcıları/paneli anında işe alın, 6. Verileri tamamen çevrimiçi analiz edin, 7. verileri CSV'ye aktarın, 8. harici araçlara bağlanın, 9. çalışmaları %100 uzaktan yürütün. RealEye diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki alanlarda da hizmet verebilir: 1. müşteri içgörü çalışmaları (paket ve raf/ planogram değerlendirmesi) 2. UX çalışmaları / maket testi 3. farklı reklam değerlendirmeleri (video, display vb.) 4. akademik araştırma Şirket Hakkında: - 2017'de başlatıldı - 2500'den fazla müşteri Şirketlerin ve Üniversitelerin Güvendiği - Dünyanın Her Yerinde Avrupa ve Latin Amerika'daki Genel Merkez
Plasmic
plasmic.app
Plasmic, dahili araçlardan müşteriye yönelik ürünlere ve web sitelerine kadar tüm ekibinizin üretim düzeyinde web uygulamalarını hızlı bir şekilde oluşturmasına olanak tanıyan görsel bir geliştirme platformudur. Plasmic, kodsuzluğun sınırlarını aşar ve sonsuz olasılıklar için kod tabanınızla bütünleşir.
Feng-GUI
feng-gui.com
Yapay zekayla desteklenen ve onlarca yıllık nörobilim araştırmalarıyla doğrulanan Feng-GUI, dijital ajansların müşterileri için sonuçları en üst düzeye çıkarmasını sağlayan eyleme geçirilebilir bilgiler ve önerilerle birlikte tahmine dayalı görsel analizler sunar. https://feng-gui.com/ Feng-GUI hizmeti, 2007'den bu yana, dünya çapında 30.000 profesyonel için web sitelerinden, reklamlardan ve videolardan tabela ve ambalajlamaya kadar tüm medya kanallarında, önde gelen firmalar da dahil olmak üzere 4 milyondan fazla görseli analiz etti. : WSI, Omnicom, Walker Sands, OgilvyOne, WPP, McCann Erickson, Interpublic ve Publicis.
Reactflow
reactflow.com
Reactflow, ziyaretçilerinizin müşteriye dönüşmemesinin görsel ve mantıksal nedenlerini vurgular ve daha hızlı yatırım getirisi elde etmek için kusursuz bir satış hunisi sağlar. Reactflow, müşterinizin aktivite kayıtlarını video olarak oynatır, Isı Haritalarını, Huni Analizlerini, Hataları, Konsol Günlüklerini Derler ve müşterinin sıkıntılı noktalarını anlamanıza, bunları çözmenize ve olağanüstü akışlar üretmenize yardımcı olan geri bildirimler sağlar.
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow, 210.000'den fazla dijital pazarlama, UX, Ürün, Startup ve Kurumsal müşteri tarafından web sitesi deneyimlerini optimize etmek için kullanılan bir davranış analizi aracıdır. Mouseflow ile şunları yapabilirsiniz: • Ziyaretçilerinizin oturumlarının video kayıtlarını izleyerek tıklamaları arasında neler olduğunu öğrenin. • Nelerin dikkatini çektiğini anlamak için tüm sayfalarınız için otomatik olarak 6 tür ısı haritası oluşturun. • Ziyaretçilerinizin nereye ve neden düştüğünü izlemek için dönüşüm hunileri oluşturun. • Potansiyel müşteri yaratmanızı geliştirmek için form analitiğini kullanın. • Ziyaretçileriniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için geri bildirim kampanyaları başlatın. • Tüm planlarda bulunan güçlü filtreleme seçenekleriyle verilerinizi ihtiyaç duyduğunuz şekilde analiz edin. • Ziyaretlerinizi sürtünme puanına göre filtreleyerek web sitenizdeki sorunları bulmak yerine çözmeye zaman ayırın; makine öğrenimi aracımız hiçbir ekstra ücret ödemeden ve tüm planlarda mevcuttur.
Squeaky
squeaky.ai
Gizliliğe öncelik veren müşteri analiz platformu. Squeaky, daha iyi dijital deneyimler oluşturarak işinizi büyütmenize yardımcı olur. Hepsi bir arada aracımız analizleri, oturum kaydını, geri bildirimi ve ısı haritalarını içerir.
Silktide
silktide.com
Silktide, tek bir platformda otomatik erişilebilirlik testi, içerik optimizasyonu ve dijital pazarlama ile web sitenizi daha iyi hale getirmek için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar. Silktide, her yıl binlerce müşteri tarafından on milyonlarca web sitesini analiz etmek için kullanılıyor. İçerik, erişilebilirlik, pazarlama, mobilite, hız ve yasal uyumluluk da dahil olmak üzere web'deki varlığınızın neredeyse her yönünü ele alıyoruz. Canlı platform gösterimini görmek için web sitemizi ziyaret edin.
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop, kullanımı kolay bir oluşturucuyla yüksek düzeyde dönüşüm sağlayan web projeleri oluşturmanıza olanak tanıyan, kodsuz, güçlü bir web sitesi ve açılış sayfası oluşturucudur. Olası satış yaratma, ürün, portföy, etkinlik ve daha fazlasını satmak için idealdir.
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge, bağlı kuruluş sektörünün köpekbalıkları için birinci sınıf bir izleme yazılımıdır. Birinci sınıf yardıma, sezgisel arayüze ve reklam kampanyalarını optimize etmenize olanak tanıyan eksiksiz bir dizi özelliğe sahip, istikrarlı ve güvenilir bir üründür.
Onepage
onepage.io
Kullanmaktan keyif alacağınız web sitesi oluşturma aracı. Web Sitelerinin, Açılış Sayfalarının, Linktree'lerin, Sınavların hızlı bir şekilde oluşturulmasına yardımcı olur. Daha sonra hepsini tek bir aletle birbirine bağlayın. Üretkenlik ve UX yönlerine odaklanan bu ürün, kısayol tuşları, komut satırı ve son derece hızlı yazılım performansıyla birlikte sunulur.
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia, müşteri yolculuğu haritalarını, kişileri ve etki haritalarını çevrimiçi oluşturmanıza, dışa aktarmanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan, işbirliğine dayalı bir müşteri deneyimi haritalama platformudur. Araç seti yeni başlayanlar için basit ancak profesyoneller için güçlüdür. Ekipler özellikle işbirliği seçeneklerinden ve farklı projeleri standartlaştırma ve ölçeklendirme olanağından yararlanacak. Temel özellikler: - Şablon kitaplığı: 13'ten fazla sektör için 100'den fazla ücretsiz müşteri yolculuğu haritası ve kişisel şablonlar - Kullanıcı rolleri ve ekipler - Ekip kitaplığı (temas noktaları, kanallar, resimler vb.) - Çoklu kişiler - Yolculuk atlası (hiyerarşi) - Yapay zeka- destekli kişilik oluşturucu - E-posta ve şifre korumalı doğrudan bağlantı paylaşımı - Markalama - Azure AD entegrasyonu, SSO, MFA - Google Analytics, Mixpanel, Slack, Jira, Azure DevOps entegrasyonları - Sürüm geçmişi - PNG, PDF, CSV, PPTX'e aktarma Temel özellikler ücretsiz olarak sunulmaktadır.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics, silolanmış pazarlama, satış, gelir ve müşteri verilerini aşağıdakilere bağlayan bir pazarlama ölçüm ve ilişkilendirme platformudur: - Müşteri yolculuğunuzun tam bir dönüşüm hunisi görünümünü sağlayın - Geliri kanal, kampanya, içerik ve anahtar kelime düzeyinde doğru bir şekilde ilişkilendirin - Çoklu dokunuş oluşturun 6 farklı ilişkilendirme modeli (ilk tıklama, son tıklama, doğrusal, konum tabanlı, zamana bağlı azalma ve veriye dayalı ilişkilendirme) kullanan ilişkilendirme raporları - Reklam platformlarınızı, CRM ve BI araçlarınızı maliyet, fırsat, gelir ve yatırım getirisi ile zenginleştirin veriler - 'Karanlık sosyal' aktivite ve sıfır tıklama kanallarından gelen çevrimdışı ve/veya görünmez temas noktalarının etkisini ölçün ve tahmin edin - Başarıyı 1. taraf verileriyle ölçerek, geleneksel analiz sistemlerinde 'çerezin ölümü'nden kaynaklanan doğruluk sorunlarının üstesinden gelin Pazarlama stratejinizi yalnızca dönüşümlere değil, gelire ve yatırım getirisine dayalı olarak optimize etmeye başlamak için Ruler Analytics ile bir demo rezervasyonu yapın.
WebEngage
webengage.com
WebEngage, dünya çapında 800'den fazla marka için müşteri katılımını kolaylaştıran tam kapsamlı bir Saklama İşletim Sistemidir. Platform, işletmelerin çeşitli dijital kanallar üzerinden kullanıcılarıyla kişiselleştirilmiş ve anlamlı ilişkiler kurmasına olanak tanır. Kapsamlı araç ve çözüm paketiyle WebEngage, işletmelerin müşterileri etkili bir şekilde anlamasını, etkileşime geçmesini ve elde tutmasını sağlar. - MÜŞTERİ VERİLERİNİ BİRLEŞTİRİN: WebEngage, işletmelerin çeşitli kaynaklardan gelen müşteri verilerini birleştirmesine olanak tanır, gerçek zamanlı bilgiler sağlar ve belirli müşteri özelliklerine ve davranışlarına dayalı olarak hedeflenen kampanyalar için dinamik mikro segmentasyona olanak tanır. - ÇOK KANALLI YOLCULUKLAR: WebEngage'in sezgisel sürükle ve bırak iş akışı oluşturucusu ile işletmeler, çok kanallı müşteri yolculuklarını sorunsuz bir şekilde tasarlayabilir ve otomatikleştirebilir, böylece e-posta, SMS, anlık bildirimler ve daha fazlası gibi kanallar arasında tutarlı ve kişiselleştirilmiş deneyimler sağlayabilir. - HEDEFLENMİŞ KAMPANYALAR: WebEngage, işletmelere, müşteri eylemleri ve önceden tanımlanmış iş etkinlikleri tarafından tetiklenen kişiselleştirilmiş kampanyaları otomatikleştirme yetkisi verir. Bu, müşteri katılımını ve dönüşüm oranlarını artırmak için zamanında ve ilgili iletişimi sağlar. - YAPAY DESTEKLİ ÖNGÖRÜCÜ MODELLER: WebEngage Analytics panosu, öncelikli müşterileri segmentlere ayırmak, onlarla etkileşime geçmek ve elde tutmak, pencereleri dönüştürmek ve yatırım getirisi optimizasyonu için gerekli tüm ölçümleri güçlendirir. Bu, işletmelerin müdahalelerine ve kampanyalarına maksimum etki ve daha iyi yatırım getirisi için odaklanmalarına olanak tanır. - 1:1 KİŞİSELLEŞTİRME: WebEngage, işletmelerin geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasına olanak tanır. İşletmeler, kullanıcının amacını, tercihlerini ve diğer ilgili verileri birleştirerek iletişimlerini her bir müşteriye özel hale getirebilir ve çok kanallı müşteri katılımını teşvik edebilir. Dahası ne? WebEngage platformunun entegrasyonu hızlı ve kolaydır. ESP ve MSP serisiyle uyumludur, teknik ekibin birkaç saat içinde müdahale etmesi yeterlidir. Dünya genelinde varlık: Genel merkezi Hindistan'da bulunan WebEngage, Orta Doğu ve Afrika bölgesi, Güneydoğu Asya ve Güney Amerika'daki ofisleri ve varlığıyla operasyonlarını küresel olarak genişletti.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst, müşterileriniz aracılığıyla büyümeyi hızlandıracak lider platformdur. Tüm müşteri deneyimi boyunca değer sunmak üzere tasarlandı; Catalyst, yeni alıcıları ömür boyu gelire dönüştürür. Elde tutma odaklı iş akışları ve gelir odaklı otomasyonlarla müşteri odaklı ekipleri güçlendiriyoruz. Catalyst'in kusursuz kurumsal entegrasyonları, silolanmış müşteri verilerini gelişmiş iş akışlarıyla desteklenen sektörün en sezgisel platformunda merkezileştirir. Sınıfının en iyisi müşteri yolculuklarınızı otomatikleştirin ve ölçeklendirin; Kullanıcı üretkenliğini ve benimsenmesini artırmak; ve işe alımdan savunuculuğa kadar müşteri deneyimini hassas bir şekilde optimize eden, müşteri sağlığına ilişkin net bilgiler sunun. Müşteri odaklı büyüme stratejinizi oluşturmak, yinelemek ve ölçeklendirmek için Catalyst'in güvenilir ekibi ve sezgisel platformuyla ortak olun. Daha fazla bilgi için https://catalyst.io/ adresini ziyaret edin.
Testeum
testeum.com
Web veya mobil uygulamanızdan Kullanıcıyı Elde Tutmayı, Kullanıcı Deneyimini ve kullanılabilirliği iyileştirin. Tutkulu kitle test uzmanlarından oluşan küresel bir ağdan kullanıcı testi alın. Kusursuz performans için web veya mobil uygulamanızı optimize edin.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider, bulut tabanlı kurumsal arama motoruyla doğru arama sonuçları sağlar. Keyspider ile ek zaman veya maliyet olmadan kendi kişiselleştirilmiş web sitesi aramanızı oluşturabilirsiniz. Keyspider müşterinin gereksinimlerini anlar ve arama sorgularına doğru sonuçları sunar. Web sitelerine yönelik, daha iyi arama deneyimlerinin ve gelişmiş dönüşümlerin önünü açacak çözüm. Müşterilerin, çevrilmemiş hiçbir taş bırakmayan bir hizmet olarak arama ile müşterilerin web sitelerinde nasıl gezineceğini yeniden tanımlamayı amaçlıyor. Özel aramayla ortamlar arasındaki alaka düzeyini artırın.
PostHog
posthog.com
PostHog, mühendislerin daha iyi ürünler geliştirmesine yardımcı olan açık kaynaklı, hepsi bir arada bir platformdur. Yazılım ekiplerinin olayları yakalamasına, analiz yapmasına, kullanıcı oturumlarını kaydetmesine, deneyler yapmasına ve yeni özellikleri dağıtmasına tek bir platformda olanak sağlıyoruz. - DAHA İYİ TASARIM: Sağlam ürün analitiği. Çok değişkenli A/B denemeleri. Kullanıcı segmentasyonu ve 50'den fazla entegrasyon. PostHog, daha iyi ürünler oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. - DAHA İYİ OLUŞTURUN: Özellik bayraklarıyla yeni özellikleri güvenli bir şekilde kullanıma sunun, oturum kayıtlarındaki sorunları ayıklayın ve korelasyon analiziyle yeni özellikler planlayın - hepsi PostHog'da. - DAHA İYİ GELİŞTİRİN: Bir SDK, API, olay işlem hatları, derin analiz için SQL benzeri bir sözdizimi ve açık kaynaklı bir uygulama platformu bekleyin. - DAHA İYİ ÖLÇEKLENDİRİN: ClickHouse tarafından desteklenen ABD veya AB barındırma seçeneği mevcuttur. Her şey SOC2 sertifikalıdır, GDPR'ye hazırdır ve HIPAA uyumludur. PostHog her büyüklükteki ekibe göre ölçeklenebilir ve kullanıma göre fiyatlandırılır. Tamamen açık kaynak olduğundan her kod satırını inceleyebilir, önerilerde bulunabilir ve hatta yeni özellikler ve entegrasyonlar eklemek için doğrudan ürünün üzerine derleme yapabilirsiniz.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, dünya çapında 29.500'den fazla büyüyen şirketi destekleyen dünyanın 1 numaralı uygun fiyatlı hepsi bir arada pazarlama, satış ve destek CRM yazılımıdır. EngageBay, şirketlerin web ziyaretçilerini edinmelerine, onlarla etkileşime geçmelerine, onları beslemelerine ve onları mutlu müşterilere dönüştürmelerine ve işlerini 5 kat ve daha fazla büyütmelerine yardımcı olur. EngageBay aşağıdakiler dahil çok sayıda özellik sunar: - Basit ve güçlü Hepsi Bir Arada CRM - Kullanımı kolay pazarlama otomasyon yazılımı - E-posta pazarlama - Ücretsiz Canlı Sohbet Yazılımı - Güçlü yardım masası yazılımı - E-posta Dizileri - Açılış Sayfaları - Çevrimiçi potansiyel müşterileri yakalamak için Web Formları - Pazarlama, satış ve destek departmanlarında 360 Derece Müşteri Görünümü - Randevu Planlama Yazılımı - İletişim Yönetimi Yazılımı - Ücretsiz CRM yazılımı ve çok daha fazlası.
VWO
vwo.com
Bir deney programını çalıştırmak zordur. Amacınız ister web sitesi dönüşümünü artırmak ister kullanıcı deneyimini geliştirmek olsun, işleri doğru yapmak için yapmanız gereken çok şey var. Bu nedenle WMG, eBay, Ubisoft, Qualicorp ve diğerleri gibi dünyanın önde gelen binlerce kurumsal markası, dijital deneylerini yürütmek ve ölçeklendirmek için VWO'ya güveniyor. VWO, benzersiz bir deneyim sunmak için büyüyen işletmelerin web deneyimlerini masaüstü, mobil ve diğer cihazlarda optimize etmelerine olanak tanıyan, dünyanın önde gelen web test ve dönüşüm optimizasyon platformudur. Kullanıcı içgörülerini toplamak, hipotezleri önceliklendirmek, bir yol haritası planlamak, testler yapmak, sonuçları analiz etmek - VWO, 9 metrenin tamamını kapsamanıza olanak tanır. VWO, deney kolaylığı sağlayacak şekilde özenle tasarlanmıştır. BT'den herhangi bir yardım almadan birkaç dakika içinde bir test başlatabilirsiniz. BS ve ISO gibi sertifikalara sahip VWO, tamamen GDPR uyumludur ve tasarımı ve varsayılanı itibarıyla sağlam bir güvenlik sağlar. Sektör lideri 7/24 destek ve %98 müşteri memnuniyeti oranıyla, günde bir milyar talebe hizmet verirken %100 çalışma süresi sağlayan VWO, İşletmeler için tasarlandı! VWO'nun küresel müşteri tabanı Vodafone, Samsung, Toyota ve eBay gibi markaları içeriyor ve bugüne kadar dünya çapında 4.500'den fazla markanın 600.000'den fazla deney gerçekleştirmesine yardımcı oldu.
June
june.so
June, B2B SaaS için kurulumu basit ve anlaşılması kolay bir ürün analizi aracıdır. Bu, ana metrikleriniz hakkında hazır raporlar sayesinde mümkündür. Artık sıfırdan kontrol panelleri oluşturmanıza gerek kalmayacak! June, özellikle hızlı hareket eden B2B SaaS için tasarlandı. Tüm ana ölçümler şirket düzeyinde de mevcuttur. Yalnızca birkaç tıklamayla şirketi elde tutma veya hunileri şirket düzeyinde çalıştırın. Canlı veri göndermek için Segment, Rudderstack'ı bağlayın veya SDK'larımızı kullanın. Ayrıca geçmiş Amplitude veya Mixpanel verilerinizi de içe aktarabilirsiniz; geçiş engeli yoktur.
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