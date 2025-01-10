Web uygulamaları için uygulama mağazası
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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Dönüşüm Oranı Optimizasyon Araçları - En Popüler Uygulamalar - Filipinler
Dönüşüm oranı optimizasyonu (CRO) araçları, kullanıcı deneyimini geliştirmeyi ve işletmeler için dönüşüm oranlarını yükseltmeyi amaçlayan test ve görselleştirme yetenekleriyle donatılmış bir yazılım kategorisini temsil eder. Ziyaretçi davranışını izlemek için dijital analiz yazılımıyla birlikte çalışan CRO araçları, web sitesi kullanım kalıplarına ilişkin verileri toplar ve analiz eder. İçgörüleri fark ederek, kullanılabilirliği kolaylaştırmak ve çekiciliği artırmak için fırsatları belirlerler. Çeşitli CRO araçları türleri, mevcut dönüşüm oranlarını değerlendirmekten, dönüşüm oranları üzerindeki etkilerini ölçmek için yeni web sitesi deneyimlerini denemeye kadar farklı işlevlere hizmet eder.
Yeni Uygulama Gönder
Wix
wix.com
Wix'i kullanarak işletmenizi çevrimiçi ortamda güvenle oluşturun ve ölçeklendirin. Işık hızında web performansı, kurumsal düzeyde güvenlik ve güvenilir altyapı ile sitenizin her zaman çalışır durumda olacağından emin olabilirsiniz. Ve Wix ile bir web sitesi oluşturucudan çok daha fazlasını elde edersiniz; çevrimiçi planlamadan ödemelere, derin marka bilinci oluşturma ve e-Ticaret çözümlerine kadar sitenizi istediğiniz yöne yönlendirebilirsiniz. Konu bir işletmeyi çevrimiçi yönetmek olduğunda, hiç bu kadar sezgisel olmamıştı; önde gelen SEO ve pazarlama araçları, gelişmiş analizler ve hatta bir mobil uygulama ile her yerden her şeyden haberdar olabilirsiniz. Çevrimiçi hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için Wix'i kullanan milyonlarca kullanıcıya katılın. Wix'in temel özellikleri nelerdir? * Sitenizi sezgisel olarak oluşturmak için akıllı sürükle ve bırak düzenleyici * 900'den fazla stratejik olarak tasarlanmış web sitesi şablonu * Arama motorları için optimize etmek için gelişmiş SEO özellikleri * Mağazanızı yönetmek ve çevrimiçi satış yapmak için güçlü e-Ticaret çözümleri * Müşterilerinize kusursuz bir rezervasyon deneyimi sunan çevrimiçi planlama yazılımı * İşletmenizi çevrimiçi ortamda yönetmenize ve büyütmenize yardımcı olacak yerleşik pazarlama araçları * Sadık bir hedef kitle oluşturmanıza ve içerikten para kazanmanıza yardımcı olan tam bloglama özellikleri * Özel işlevsellik için tam kapsamlı web geliştirme araçları
Webflow
webflow.com
Webflow, insanların kod yazmadan tamamen özel web siteleri tasarlamasına, oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanıyan görsel bir web geliştirme platformudur. Tasarım, animasyon, içerik yönetimi, pazarlama ve e-ticaret araçlarını tek bir platformda birleştiren Webflow, hem kodlayıcı olmayanlara hem de kodlayıcılara her türden web sitesini daha hızlı, daha uygun maliyetli ve daha işbirliğine dayalı bir şekilde gönderme ve tanıtma yetkisi verir. Webflow, Allianz, Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork ve Dell gibi yenilikçi şirketlerin web sitelerini destekler. 2013 yılında kurulan ve merkezi San Francisco'da bulunan Webflow, Accel, CapitalG, Silversmith Capital Partners, Y-Combinator ve Draper Associates tarafından desteklenmektedir.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü tek bir platformda. Değerli zamanınızdan tasarruf edecek ve doğru müşterileri geniş ölçekte çekip dönüştürecek kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm içeriğe sahip olacaksınız. Ayrıca Marketing Hub, HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulduğu için pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilirler. Pazarlamacılar, CRM platformunun tamamını kullanırken yatırım getirisini kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarda benzersiz bir uyum elde edebilir. İster stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenize olanak tanır. HubSpot daha iyi büyümeniz için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. Mailchimp'in Pazarlama ve CRM mobil uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllıca pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşiniz sizi nereye götürürse götürsün, ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın; deneyime gerek yok. Mailchimp ile satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın misyonunu paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp'i şunlar için kullanın: * Pazarlama CRM'si - Mailchimp'in Pazarlama CRM'si ile kişilerinizi takip edin. Kartvizit tarayıcı gibi kişileri içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. Hedef kitlenin büyümesini takip edin ve kontrol panelinde bireysel kişiler hakkındaki bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın; doğrudan uygulamadan çağrı yapın, mesaj gönderin ve e-posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için her etkileşimden sonra notlar kaydedin ve etiketler ekleyin. * Raporlar ve Analizler - Satış ve pazarlama performansınıza daha derinlemesine bakın. Tüm kampanyalarınızın sonuçlarını izleyin ve nasıl iyileştirilebileceğine dair uygulanabilir öneriler alın. E-posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya gönderileri ve kartpostallara ilişkin raporları ve analizleri görüntüleyin. * E-postalar ve Otomasyonlar - E-posta pazarlama kampanyaları, haber bültenleri ve otomasyonlar oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Açmayanlara Tek Tıklamayla Yeniden Gönderme ve Ürün Yeniden Hedefleme e-postalarıyla, müşterilerinizle yeniden etkileşim kurabilecek ve kısa sürede satışlarınızı artırabileceksiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklam taslakları oluşturun ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle etkileşime geçin, özel hedef kitleler oluşturun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmenize yardımcı olacak uygulanabilir öneriler alın. Terk Edilmiş Sepet e-postası oluşturmanın veya markanızın logosunu ayarlamanız için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdaki görselleri doğrudan Mailchimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paketi satar. 2020 yılında Fortune dergisi, çalışanların memnuniyet anketine göre Salesforce'u 'Çalışılacak En İyi 100 Şirket Listesi'nde altıncı sıraya koydu.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan ve web sitenizden elde edilen verilerden yararlanın; pazarlamanızın size zaman kaybettirmeden etkili, ilgi çekici ve akılda kalıcı olmasını sağlayın. İşletmenizi farklı kılan kişisel dokunuşlara odaklanabilmeniz ve müşterilerinizin hiçbirinde tek bir adımı kaçırmadığınızdan emin olabilmeniz için otomasyonu sizin için çalıştırıyoruz. ActiveCampaign ile yapabileceğiniz bazı şeyler nelerdir? -Tüm müşteri temas noktalarınızda kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirin -Daha derin segmentasyon ve daha etkili erişim için müşteri yaşam döngüsünün tamamında alıcı tercihlerini, davranışlarını ve birçok özel özelliği izleyin -Gönderimleri neredeyse tüm parametrelere göre özelleştirin, böylece mesajlarınız her zaman doğru hedeflenir hedef kitle -Her müşteri için en iyi içeriği, gönderme zamanını ve dağıtım kanalını seçmek için tüm müşteri yaşam döngüsünden elde edilen verileri kullanın -Minimum çabayla tamamen özelleştirilmiş kampanyalar oluşturun ve ardından müşteri davranışlarına göre gönderme stratejinizi gerçek zamanlı olarak geliştirin -Müşteri davranışlarını çoğaltın İşletmeniz ne kadar büyürse büyüsün, her müşteri için 1-1 kişisel deneyim
Dorik
dorik.com
Dorik, herkesin herhangi bir tasarım veya kodlama deneyimi olmadan birkaç dakika içinde güzel bir web sitesi oluşturmasını kolaylaştıran bir AI web sitesi oluşturma platformudur. Dorik esnek, kullanımı kolay ve en uygun fiyatlı web sitesi oluşturma platformlarından biridir.
Miro
miro.com
Miro, her büyüklükteki dağınık ekibin geleceği birlikte hayal etmesine, tasarlamasına ve inşa etmesine olanak tanıyan inovasyon için görsel bir çalışma alanı sağlar. Bugün dünya çapında Nike, Ikea, Deloitte, WPP ve Cisco dahil 200.000 kuruluşta toplam 70 milyondan fazla kullanıcı, ürün geliştirme iş birliğini geliştirmek, pazara sunma süresini hızlandırmak ve yeni ürün ve hizmetlerin müşterilere sunulmasını sağlamak için Miro'ya güveniyor ihtiyaçlar. Miro'nun görsel çalışma alanı, dağınık ekiplerin bir araya gelerek bilgiyi sentezlemelerine, strateji geliştirmelerine, ürün ve hizmetler tasarlamalarına ve inovasyon yaşam döngüsü boyunca süreçleri yönetmelerine olanak tanır. Miro Board'a baktığınızda, yüzlerce işbirlikçinin ekranda isimlendirilmiş imleçler halinde hareket ettiğini, tasarım yaptığını, fikirlere katkıda bulunduğunu, geri bildirim sağladığını ve paylaşılan araçlar ve bilgilerle birlikte yarattığını görebilirsiniz.
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzman koçluğu, derinlemesine eğitim, olağanüstü destek ve girişimcilerden oluşan özel bir topluluk sunar.
MailerLite
mailerlite.com
Otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özelliklerle gelişmiş e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun. 14 günlük deneme süresiyle premium özelliklere ücretsiz erişin!
Elicit
elicit.org
Yapay Zeka Araştırma Asistanı. Elicit, GPT-3 destekli bir araştırma asistanıdır. Elicit, veri kümelerini sınıflandırmanıza, araştırma soruları üzerine beyin fırtınası yapmanıza ve yayınlar arasında arama yapmanıza yardımcı olur.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlama araçları sağlar.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, dünya çapında 29.500'den fazla büyüyen şirketi destekleyen dünyanın 1 numaralı uygun fiyatlı hepsi bir arada pazarlama, satış ve destek CRM yazılımıdır. EngageBay, şirketlerin web ziyaretçilerini edinmelerine, onlarla etkileşime geçmelerine, onları beslemelerine ve onları mutlu müşterilere dönüştürmelerine ve işlerini 5 kat ve daha fazla büyütmelerine yardımcı olur. EngageBay aşağıdakiler dahil çok sayıda özellik sunar: - Basit ve güçlü Hepsi Bir Arada CRM - Kullanımı kolay pazarlama otomasyon yazılımı - E-posta pazarlama - Ücretsiz Canlı Sohbet Yazılımı - Güçlü yardım masası yazılımı - E-posta Dizileri - Açılış Sayfaları - Çevrimiçi potansiyel müşterileri yakalamak için Web Formları - Pazarlama, satış ve destek departmanlarında 360 Derece Müşteri Görünümü - Randevu Planlama Yazılımı - İletişim Yönetimi Yazılımı - Ücretsiz CRM yazılımı ve çok daha fazlası.
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Clarity ile kullanıcılarınızın ne istediğini görün. Clarity, gerçek kişilerin sitenizi gerçekte nasıl kullandığını gösteren ücretsiz, kullanımı kolay bir araçtır. Kurulum kolaydır ve birkaç dakika içinde veri almaya başlayacaksınız.
ClickFunnels
clickfunnels.com
Clickfunnels, kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde ziyaretçileri potansiyel müşterilere ve ödeme yapan müşterilere dönüştüren güzel satış sayfaları oluşturabildiği dünyanın en popüler çevrimiçi satış hunisi platformlarından biridir. Hiçbir teknoloji, tasarım veya kodlama deneyimi gerekmez. Yüzlerce tak ve çalıştır şablonu parmaklarınızın ucunda. Veya kendi dönüşüm hunilerinizi özelleştirin. Clickfunnels eğitimler, öğreticiler ve sorunsuz 3. taraf uygulaması, e-posta ve ödeme entegrasyonuyla birlikte gelir. Kullanıcılar 10 dakika kadar kısa bir sürede çalışan huniler oluşturdular!
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.
Landingi
landingi.com
Platform, açılış sayfalarını kullanarak pazarlama kampanyası oluşturmanın her adımında pazarlamacıları desteklemek için çok sayıda çözüm sunar: tasarımdan kampanyanın başlatılmasına, entegrasyonuna, optimizasyonuna ve dönüşüme kadar. Landingi platformu, güzel açılış sayfalarını, mobil sayfaları ve satış hunilerini zahmetsizce tasarlayabileceğiniz inanılmaz derecede sezgisel, piksel açısından mükemmel bir sürükle ve bırak düzenleyicisine sahiptir. Çeşitli sektörlere uyacak ve pazarlama kampanyası hedeflerine hizmet edecek şekilde tasarlanmış 400'den fazla kullanıma hazır şablonla, yüksek dönüşüm sağlayan bir açılış sayfasının oluşturma süreci zamandan tasarruf sağlar ve sorunsuz hale gelir. Landingi, müşterinin iş akışını otomatikleştirmek, pazarlama etkinliğini artırmak ve sonuçta hedeflere daha hızlı ulaşmak için 150'den fazla entegrasyon sunuyor.
Flowcode
flowcode.com
Doğrudan bağlantıların gücünün kilidini açın. Flowcode, anında dönüşümler ve gerçek zamanlı veriler için 1 numaralı güvenilir QR sağlayıcısıdır. Birinci taraf veri toplama, yeni nesil coğrafi raporlama verileri, mobil öncelikli açılış sayfaları ve API entegrasyonları gibi çevrimdışı ve çevrimiçi araçlar sunuyoruz.
LightFunnels
lightfunnels.com
Lightfunnels, tıklamaları potansiyel müşterilere ve satışa dönüştürmenize yardımcı olan, bulut tabanlı bir huni oluşturucu web sitesidir. Lightfunnels'da dijital ve fiziksel ürünler satabilir, yukarı ve aşağı satış ayarlayabilir, farklı açılış sayfalarını ayrı ayrı test edebilir, e-posta listenizi oluşturabilir, web seminerlerine ve çevrimiçi kurslara kaydolabilirsiniz. Lightfunnels, kullanımı kolay bir sayfa oluşturucuya ve ziyaretçileri müşteriye dönüştürmeye yardımcı olacak çeşitli özelliklere sahiptir.
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow, web sitesi içgörülerini dönüştürmeye kendini adamıştır. Isı haritaları, davranış takibi ve olay analizini içeren yenilikçi analiz araçlarımız veriye dayalı kararları güçlendirir. Kullanıcı dostu kontrol panelimiz kullanıcı eylemlerini yorumlayarak olağanüstü bir dijital yolculuk için bilinçli tasarım seçimlerine olanak tanır. Kullanıcı deneyimlerini optimize etmek ve etkileşimi artırmak için gerçek zamanlı tekrarları, tıklama dökümlerini ve daha fazlasını ortaya çıkarın. Verilerin başarının kilidini açmanın anahtarı olduğuna inanıyoruz ve WebTrackFlow ile dijital ortamda gezinmek için güvenilir bir ortağa sahipsiniz. Eyleme dönüştürülebilir bilgilerle çevrimiçi varlığınızı güçlendirin; web sitenizin tüm potansiyeline ulaşma yolculuğumuzda bize katılın.
RealEye
realeye.io
Web Kamerası Göz Takibi Özelliğine Sahip Çevrimiçi Araştırma Platformu. Bu: - geleneksel göz izleme donanımından çok daha hızlı ve daha ucuz - doğru (düğme boyutu doğruluğu) ve akademik çalışmalarda kullanılıyor - kullanımı kolay (müşteriler kullanıcı dostu arayüzü için bizi övüyor) RealEye şunları yapmanızı sağlayan çevrimiçi bir araçtır: 1. Normal web kameralarını kullanarak göz takibi, 2. Duygu analizi (yüz kodlama), 3. Fare hareketlerini ve tıklamaları takip edin, 4. Gelişmiş anket modülünü kullanın, 5. Katılımcıları/paneli anında işe alın, 6. Verileri tamamen çevrimiçi analiz edin, 7. verileri CSV'ye aktarın, 8. harici araçlara bağlanın, 9. çalışmaları %100 uzaktan yürütün. RealEye diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki alanlarda da hizmet verebilir: 1. müşteri içgörü çalışmaları (paket ve raf/ planogram değerlendirmesi) 2. UX çalışmaları / maket testi 3. farklı reklam değerlendirmeleri (video, display vb.) 4. akademik araştırma Şirket Hakkında: - 2017'de başlatıldı - 2500'den fazla müşteri Şirketlerin ve Üniversitelerin Güvendiği - Dünyanın Her Yerinde Avrupa ve Latin Amerika'daki Genel Merkez
Mousestats
mousestats.com
Web sitenizin ziyaretçilerinin videosunu + web sitesi ısı haritalarını + form analizlerini + anketleri kaydedin ve izleyin
EyeQuant
eyequant.com
EyeQuant, insanların ne gördüğünü, ilk olarak nereye baktıklarını ve dikkatlerinin ne kadarının tasarımınızın belirli öğeleri tarafından çekildiğini görsel olarak vurgulayan tahmine dayalı bir yapay zekadır.
Quantum Metric
quantummetric.com
Hızlı bir dağıtımla platformumuz, müşterilerinizin web, yerel uygulama ve kiosk üzerinde deneyimlediği her şeyi alıp görselleştirmeye başlar. Her müşteri etkileşiminin etkisi otomatik olarak ölçülür, her müşteri oturumu tekrar oynatılabilir ve en önemlisi tüm ekipleriniz tek bir doğruluk sürümünden çalışabilir. Alaska Airlines, lululemon, Lenovo ve Western Union gibi en büyük markaların Quantum sıçramasını gerçekleştirmesinin nedeni budur.
Builder.io
builder.io
Builder, geliştiricilere ve pazarlamacılara tasarımları hızlı bir şekilde optimize edilmiş web ve mobil deneyimlere dönüştürmeleri için yapay zeka destekli araçlar sağlar. Figma tasarımlarını otomatik olarak temiz koda dönüştüren yapay zeka destekli bir tasarımdan koda dönüştürme aracı (Visual Copilot) ve pazarlamacıların web ve mobil deneyimlerini herhangi bir sorun yaşamadan hızla oluşturmasına, yinelemesine ve optimize etmesine olanak tanıyan bir görsel içerik yönetim sistemi (Visual CMS) sağlar. mühendisliğe bağlıdır.
ShortStack
shortstack.com
ShortStack, çevrimiçi pazarlama başarısı için ihtiyacınız olan tüm araçları içeren, en özelleştirilebilir hepsi bir arada yarışma yazılımıdır. Açılış sayfası yarışmaları oluşturmak için ShortStack'i kullanın; çekilişler ve testler; sosyal medya yarışmalarına katılmak için hashtag ve yorum çalıştırın; ve e-posta gönderin. ShortStack'in güçlü stil ve kişiselleştirme özellikleri, kendi markanızı kullanmanıza olanak tanır. Açılış sayfalarınızın nerede yayınlanacağını siz kontrol edersiniz. Bunları web sitenize yerleştirin veya kendi özel alan adlarınızı kullanın. Hiçbir kodlama becerisine gerek yoktur, bu da BT'nin dahil edilmesine gerek olmadığı anlamına gelir.
Squeaky
squeaky.ai
Gizliliğe öncelik veren müşteri analiz platformu. Squeaky, daha iyi dijital deneyimler oluşturarak işinizi büyütmenize yardımcı olur. Hepsi bir arada aracımız analizleri, oturum kaydını, geri bildirimi ve ısı haritalarını içerir.
Silktide
silktide.com
Silktide, tek bir platformda otomatik erişilebilirlik testi, içerik optimizasyonu ve dijital pazarlama ile web sitenizi daha iyi hale getirmek için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar. Silktide, her yıl binlerce müşteri tarafından on milyonlarca web sitesini analiz etmek için kullanılıyor. İçerik, erişilebilirlik, pazarlama, mobilite, hız ve yasal uyumluluk da dahil olmak üzere web'deki varlığınızın neredeyse her yönünü ele alıyoruz. Canlı platform gösterimini görmek için web sitemizi ziyaret edin.
Retainly
retainly.app
Retainly, daha fazla müşterinizin işletmenize defalarca geri gelmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Öğrenmesi ve üzerinde çalışması kolaydır, bu da etkili kampanyaları zorluk yaşamadan yürütebileceğiniz anlamına gelir. Retainly ile müşterilerinizin ilgisini canlı tutabilir ve daha güçlü, daha uzun süreli ilişkiler kurabilirsiniz.
AllClients
allclients.com
Çok küçük işletmeler için 1 Numaralı Müşteri Yönetimi ve Pazarlama Otomasyon Sistemi. Çok küçük işletmeler için tasarlanmıştır. Kişilerinizi kolayca yönetin, e-posta gönderin ve pazarlamanızı otomatik pilota alın.
Apxor
apxor.com
Apxor, tüketici uygulamaları ve web sitelerinin ürün ve büyüme ekipleri için elde tutma ve geliri artırmaya yardımcı olmak üzere tasarlanmış, öncü, kodsuz bir dijital dürtme platformudur. Apxor, bağlamsal özellik keşfi ve eğitimi yoluyla kullanıcı deneyimini ve katılımını artırmaya yardımcı olur. Bu, ürünlerin kullanıcıları hızlı bir şekilde benimsemesine ve etkinleştirmesine ve dönüşüm hunisinden ayrılmaları en aza indiren bağlamsal rehberlik oluşturmasına olanak tanır. Apxor'un teknolojisi akıllı kullanıcı etkileşimi çözümlerine odaklanıyor. Resim İçinde Resim Videoları, Araç İpuçları, Koç İşaretleri, Rozetler, Çözüm Yolları, Mikro anketler ve daha fazlası gibi özellikler sağlar ve bunlar, kullanıcının katılımını, özellik keşfini ve genel uygulama etkileşimini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Apxor dürtmeler her gün 20 milyondan fazla kullanıcıya ulaşıyor. Apxor'a, Dream11, Vedantu, Porter gibi Unicorn markaları ve GCash, ICICI bankası ve daha fazlası gibi kuruluşlar, uygulama içi deneyimlerini geliştirmek ve elde tutma ve geliri artırmak için güvenmektedir.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch, blogcular, solo girişimciler, yeni başlayanlar ve işletmeler için eksiksiz bir lider geliştirme ve e-posta pazarlama hizmetidir. B2B'den B2C'ye kadar 500.000'den fazla işletme, her gün binlerce potansiyel müşteri oluşturmak ve e-posta pazarlamasından elde ettikleri geliri artırmak için Mailmunch'a güveniyor. İşte Mailmunch ile yapabileceğiniz her şey: - Her sektör ve kullanım durumu için çok çeşitli katılım formları içeren e-posta listeleri oluşturun - Bu potansiyel müşterileri potansiyel müşteri yetiştirme dizileriyle besleyin - Alışveriş sepetini terk etme oranını azaltın ve oluşturulması kolay ürünlerle tekrar satışlar oluşturun otomatik yanıtlayıcılar - Yüksek teslim edilebilirlik yayınlarıyla yeni kampanyaları tanıtın veya ürün güncellemelerini duyurun - Yüksek çekiş için tasarlanmış göz alıcı açılış sayfalarımızla dönüşümleri artırın Mailmunch'un kurulumu da inanılmaz derecede kolaydır. Yüzlerce ücretsiz şablonun yanı sıra sezgisel sürükle ve bırak oluşturucumuz, ister bir katılım formu, ister bir e-posta kampanyası veya bir açılış sayfası olsun, herhangi bir kampanyayı birkaç dakika içinde başlatabilmenizi sağlar. Mailmunch'un kuruluşunuza uygun olup olmadığını merak ediyorsanız endişelenmeyin. Mailmunch'un her sektör ve sektör için bir seçeneği vardır. Mailmunch katılım formları hakkında daha fazla bilgi: - Altı farklı katılım formu türü - Her kullanım durumu için geniş şablon kütüphanesi - Gelişmiş görüntüleme kuralları ve A/B testi - Kolay özelleştirme için sürükle ve bırak oluşturucu - İyi görünen mobil uyumlu formlar her cihazda Mailmunch açılış sayfaları hakkında daha fazla bilgi: - Her sektör için geniş şablon kitaplığı - Kolay özelleştirme için sürükle ve bırak oluşturucu - Önde gelen e-posta pazarlama hizmetleriyle kullanıma hazır entegrasyonlar - Yüksek dönüşümler için optimize etmek için A/B testi Mailmunch e-posta pazarlaması hakkında daha fazla bilgi : - Her kampanya ve niş için geniş şablon kütüphanesi - Kolay özelleştirme için Sürükle ve bırak oluşturucu - Otomatik yanıtlayıcı dizileri - Tasarımı kolay ve yayınları planlamak Tüm e-posta pazarlama ihtiyaçlarınızı karşılayacak güçlü araç paketimizde çok daha fazlası var. Tüm ücretli planlarımız, bulabileceğiniz en kolay potansiyel müşteri geliştirme ve e-posta pazarlama aracını deneme konusunda size güven vermek için 60 günlük para iade garantisiyle birlikte gelir.
Quadient
quadient.com
Beanworks'ün Quadient AP Automation'ı, CFO'lardan AP profesyonellerine kadar muhasebe ekiplerine her yerden birlikte çalışma olanağı sağlar. Quadient AP ile takipleri azaltabilir, yapay zeka destekli veri yakalamayla veri girişinin %83'ünü ortadan kaldırabilir ve fatura işleme maliyetlerini %86 oranında azaltabilirsiniz. İstekleri otomatik olarak doğru personele doğru zamanda yönlendiren PO'lar, faturalar ve ödemeler için onay iş akışlarıyla AP kontrollerini güçlendirin. AP genelinde daha fazla kontrol ve daha iyi görünürlük sayesinde riskleri azaltabilir ve tüm departmanları takip eden finans süreçlerinden sorumlu tutabilirsiniz.
Wyng
wyng.com
Wyng, daha alakalı deneyimler sunmak için markaların büyümesine ve hedef kitlelerini anlamasına yardımcı oluyor. Wyng ile pazarlamacılar, müşterilerle doğru anlarda etkileşim kuran, tercihleri ve diğer sıfır taraf verilerini elde eden ve gerçek zamanlı olarak kişiselleştiren etkileşimli dijital deneyimleri kolayca oluşturabilir. Deneyim ister ürün bulma testi, tanıtım veya tercih merkezi olsun; Wyng deneyimleri her zaman doğru zamanlanmıştır, kullanıcı dostudur ve tüketicilere gerçek değer sunar. Wyng, aralarında AAA, Disney, Estée Lauder, Sony ve Unilever'in de bulunduğu 250'den fazla global markaya hizmet veriyor ve bu markalar, katılımları artırmak, satışları artırmak ve tüketici güvenini ve marka bağlılığını güçlendirmek için Wyng'i kullanıyor.
Osortoo
osortoo.com
Osortoo, yarışmalar, çekilişler veya çekilişler için kazananları çekmeyi, güzel bir açılış sayfası oluşturmayı, etkinlik kayıt sayfası oluşturmayı, etkinlik sırasında yarışmayı sergilemeyi, sosyal ağdan kazananı seçmeyi kolaylaştırır.
TierPeak
tierpeak.com
KOBİ'ler için Hepsi Bir Arada Satış ve Pazarlama Platformu. KOBİ'ler için hepsi bir arada pazarlama ve satış platformu.
Personizely
personizely.net
Personizely, her web sitesi ziyaretçisinin iletişim bilgilerini toplayarak, ortalama sipariş değerini artırarak ve hedeflenen açılır pencerelerle satışları artırarak en iyi şekilde yararlanmak için kullanılan bir dönüşüm pazarlama araç setidir. Size tam tasarım özgürlüğü veren, kullanımı kolay oluşturucuyla yüksek dönüşüm sağlayan açılır pencere oluşturmayı kolaylaştırır. Web sitesi kişiselleştirme aracını kullanarak, web sitenizi ziyaretçinin etkinlik geçmişine, yönlendirme kaynağına, coğrafi konuma, cihaza, sepet değerine, sipariş geçmişine ve daha pek çok şeye göre, site içi görsel editörüyle web sitesini varyasyonlara bölerek kolayca düzenleyebilirsiniz.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk, meşgul pazarlamacılar için oluşturulmuş bir dönüşüm optimizasyon araç setidir. Satışlarınızı üç şekilde artırmanıza yardımcı olabilecek hızlı, kullanımı kolay çözümler sunar: 1. Akıllı E-Ticaret Açılır Pencereleri, listelerinizi daha hızlı oluşturmanıza, sepet terklerini azaltmanıza ve e-ticaret satışlarınızı daha önce hiç olmadığı kadar artırmanıza yardımcı olur. 2. Web Sitesi Kişiselleştirme özellikleri, daha alakalı ve anlamlı deneyimler için web sitenizi ve kampanya açılış sayfası mesajlarınızı müşteri segmentlerine göre kolayca uyarlamanıza olanak tanır. 3. Kullanımı kolay A/B testi, açılır pencere ve kişiselleştirilmiş açılış sayfası performansını hızla ayarlamanıza, test etmenize ve karşılaştırmanıza olanak tanır. Ek olarak, sonuç üzerindeki etkiyi ölçmek için müşteri yolculuklarının tamamını karşılaştırabilirsiniz.
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok, dijital ajanslar, pazarlamacılar, işletmeler ve danışmanlar için hepsi bir arada web pazarlama platformunuz. İşlevsellik Web Sitesi Oluşturucu, Huni Oluşturucu, Açılış sayfaları, Açılır Pencereler, E-Ticaret, E-posta pazarlamalı CRM, Form Oluşturucu, Anket Oluşturucu, Çevrimiçi Planlama, İş Akışı Otomasyonu, Analizler, Web Kancaları ve daha fazlasını içerir! Başvuracağınız çözüm. Kodsuz, sürükle ve bırak basitliği ve bir dizi dönüştürme aracı, parasal yatırım getirinizi garanti eder. 14 günlük ücretsiz deneme sürümüyle başlayın!
Upflowy
upflowy.com
Upflowy, web deneyimleri oluşturmak ve optimize etmek için sürükle ve bırak kod gerektirmeyen bir araçtır. Kolayca A/B testi kayıt akışları, satış fırsatı hunileri, müşteri katılımı ve daha fazlası. Upflowy, yalnızca birkaç tıklamayla ilgi çekmeye değer bir hikaye oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar.
Hushly
hushly.com
Hushly, alıcı deneyimlerini iyileştirmek ve B2B pazarlamacılar için dönüşümleri artırmak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir dönüşüm bulutudur. Katılım sistemimiz, hesap tabanlı deneyimlerin yanı sıra web sitesi kişiselleştirme, içerik kişiselleştirme, açılış sayfası oluşturucu ve kişiselleştirme, talep yakalama, zenginleştirme, insan tarafından doğrulanmış potansiyel müşteriler gibi çeşitli araç ve yetenekleri içerir. Bu araçlar, pazarlamacıların hedef kitleleri için daha alakalı ve ilgi çekici deneyimler oluşturmasına olanak tanır; bu da sonuçta artan katılım, daha yüksek dönüşüm oranları ve daha fazla müşteri sadakati gibi daha iyi iş sonuçları elde edilmesine yardımcı olabilir. Alıcılar, daha iyi eğitim almalarına ve daha hızlı bilinçli kararlar almalarına olanak tanıyan dinamik, kişiselleştirilmiş içerikten ve bağlantılı dijital deneyimlerden yararlanır.
Leadpages
leadpages.com
Leadpages®, küçük işletmelerin hızlı ve kolay bir şekilde çevrimiçi olmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, kodsuz bir web sitesi ve açılış sayfası oluşturucudur. Eksiksiz bir dönüşüm araç seti ile donatılmış platform, potansiyel müşteri yaratma sürecini basitleştirir, böylece çevrimiçi işinizi ölçeklendirebilir ve büyütebilirsiniz. İster teknoloji konusunda bilgili bir pazarlamacı olun ister web tasarımında tamamen yeni olun, Leadpages sizin ve hedef kitlenizin seveceği bir çevrimiçi varlık oluşturmanıza yardımcı olur. 2013'ten bu yana güvenilir bir lider olan Leadpages, dönüşüm pazarlamasının dehalarından oluşan bir ekibin yanı sıra gezegendeki en dost canlısı teknik destek ekibi tarafından desteklenmektedir. Çevrimiçi işinizi oluşturmak için neden Leadpages'i seçmelisiniz? Çünkü sizin de işletmeniz için çalışan ve sizin kadar emek veren bir web sitesine ihtiyacınız var. Leadpages ile yayınladığınız her sayfa, potansiyel müşteri toplamak ve satışları kapatmak için titizlikle optimize edilir. Hiçbir güçlük yoktur ve hiçbir teknik beceri gerekmez. Profesyonel tasarımlı bir şablon seçin, onu size ait kılmak için Sürükle ve Bırak Oluşturucu'yu kullanın, yayınla'ya tıklayın ve ardından onu dünyayla paylaşın.
Howuku
howuku.com
Howuku, startup şirketlerinin ısı haritaları, AB testleri ve anketler aracılığıyla değerli müşteri geri bildirimleri ve öngörüleri elde etmesine yardımcı olan bir davranış analitiği çözümüdür. Pazarlamacılara, bir web sitesinde nereye tıkladıklarını ve kaydırdıklarını gösteren görsel temsil yoluyla müşteri davranışını ölçmede yardımcı olur. A/B testi, ekiplerin içerikle etkileşimi artırmasına ve düşük performans gösteren sayfaları belirlemesine olanak tanır. Ürün sahipleri, optimize edilmiş bir pazarlama stratejisi için gerçek zamanlı geri bildirim alabilir, birden fazla cihazdaki çekiş gücünü karşılaştırabilir, önemli kullanıcı segmentlerini belirleyebilir ve kullanıcının dikkatini gözlemleyebilir.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago, CEO'lar için yalın ancak güçlü, güvenilir gelir artırma ortakları olmak isteyen, etki yaratmaya aç e-Ticaret pazarlama ekiplerine yönelik bir Müşteri Etkileşim Platformudur. Yapay zeka odaklı çözümlerimiz halihazırda 50 ülkede 2000'den fazla orta ölçekli işletmenin yanı sıra Vodafone, Lacoste, New Balance ve Victoria's Secret gibi birçok tanınmış küresel marka tarafından benimsendi. SALESmanago, üç ilkeden yararlanarak gelir artışını en üst düzeye çıkarma ve e-Ticaret KPI'larını iyileştirme vaadini yerine getiriyor: (1) Sıfır ve Birinci Taraf Verilerine dayalı özgün müşteri ilişkileri oluşturmak için Müşteri Yakınlığı; (2) Hiperkişiselleştirme sayesinde üstün Omnichannel müşteri deneyimi sağlamak için Hassas Uygulama; ve (3) Maksimum etki için pragmatik ve daha hızlı karar almayı mümkün kılan insan ve yapay zeka tabanlı rehberliği birleştiren Büyüme Zekası. Daha fazla bilgi: www.salesmanago.com
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'dadır ve ofisleri Amsterdam, Hollanda, Köln, Almanya, Londra, Birleşik Krallık ve Sidney, Avustralya'dadır. .
Sentry
sentry.io
Yazılım ekipleri için Sentry, uygulama kodunun durumunu izlemek açısından çok önemlidir. Geliştiriciler, Hata izlemeden Performans izlemeye kadar ön uçtan arka uca kadar uygulamaları daha net görebilir, daha hızlı çözebilir ve uygulamaları hakkında sürekli bilgi edinebilir. Dünya çapında 3,5 milyondan fazla geliştirici ve 87.000'den fazla kuruluş tarafından sevilen Sentry, Disney, Peloton, Cloudflare, Eventbrite, Slack, Supercell ve Rockstar Games gibi dünyanın en tanınmış şirketlerinin çoğuna kod düzeyinde gözlemlenebilirlik sağlıyor.
WebinarJam
home.webinarjam.com
Kayıttan tekrar oynatılmaya kadar eksiksiz bir canlı yayın etkinliği üreten tek web semineri sistemiyle satışlarınızı ve katılımınızı artırın. WebinarJam daha fazla özelliğe sahiptir, indirme gerektirmez ve Canlı Yayın, Etkinlik Yayını ve Web Semineri Yayınında şimdiye kadar halka sunulan en çarpıcı gelişmedir. 50.000'den fazla müşteri tarafından güvenilmektedir.
APTANIA
aptania.com
Müşteri Veri Platformumuz (CDP), kullanımı kolay, sezgisel bir arayüz aracılığıyla verilerinizi yönetmeye yönelik merkezi bir yaklaşım sağlar. Temel iş verilerinin yalnızca bir kez depolanmasına izin veren bir veri modeliyle desteklenen, birçok farklı sistem veya ürün arasında karmaşık entegrasyon ihtiyacını ortadan kaldırır. CRM, e-posta pazarlama, işlemsel ve web analitik verilerini tek bir sistemde saklıyoruz. Bu veriler bir araya gelerek müşterilerimize güçlü segmentasyon ve analitik hizmetler sağlar.
Unicorn Platform
unicornplatform.com
Unicorn Platform, teknoloji girişimlerine yönelik basit bir açılış sayfası oluşturucudur. SaaS, mobil uygulamalar, masaüstü uygulamalar ve teknoloji ürünlerinden 5.000'in üzerinde yetenekli kurucu ve pazarlamacı, projeleri için bir web sitesi oluşturmak için sihrimizi kullanıyor.
Toonimo
toonimo.com
Kullanıcı Deneyimi Herkes İçin Kolaylaştırıldı. Toonimo, şirket içi çalışan eğitimi ve müşteri katılımı girişimlerine yönelik çabaları kolaylaştıran kuruluşlara yönelik lider bir Dijital Benimseme Platformudur. Kullanıcıların yeni veya halihazırda kullanılan yazılım çözümlerini benimsemesini desteklemek isteyen ancak çalışanlarını saatlerce e-Öğrenim modülleri okumaya veya kullanım kılavuzlarını okumaya zorlamak istemeyen kuruluşlar için Toonimo, öğrenmeyi doğrudan üstteki bir katmana eklemek için güçlü araçlar sunar Yazılımın gerçek zamanlı olarak kullanılması, kullanıcıların yaparak öğrenmesine ve görevleri anında yerine getirmesine olanak tanır. Toonimo, etkili bir self-servis ortam yaratarak metin balonları, efektler ve ses kullanarak eğitmeni ihtiyaç duyduğunuz anda yanınıza yerleştirir. Sonuç, kullanıcıların benimsenmesinde çarpıcı bir artış, kurum genelinde dahili eğitim maliyetlerinden tasarruf, daha yüksek çalışan morali ve görevlerin yerine getirilmesinde artan verimliliktir. Kullanım Durumları: - Çalışan eğitimi - Yeni müşteriler kazandırın - Müşteri desteğini azaltın - Web sitesi dönüşümünü geliştirin - Yönetim değişikliği Ana Özellikler: - Gerçek zamanlı insan sesi rehberliği - Zengin medya efektleri - Adım Adım İzlenecek Yollar - Self-servis editör - Çoklu dil desteği - A/B testi - Raporlama ve analiz Ve çok daha fazlası...
Witbe
witbe.net
Deneyim Kalitesi (QoE) sektöründe yenilikçiliğe öncülük eden Witbe, herhangi bir interaktif hizmetin (telefon, video, Web) kullanıcılarına herhangi bir cihazda (PC, akıllı telefon, STB) sunulan QoE'yi izlemek için ödüllü bir yaklaşım sunar ve herhangi bir ağ üzerinden (sabit, mobil, OTT). 2000 yılındaki kuruluşundan bu yana Witbe sürekli olarak büyüdü ve şu anda 50 farklı ülkede 300'den fazla müşteri tarafından güveniliyor. Yayıncılar, Operatörler, İçerik Sağlayıcılar ve Uygulama Geliştiricilerin tümü kusursuz hizmetler sağlamak için Witbe Robots'a güveniyor. Witbe, Euronext Growth'ta (ALTWIT.PA) listelenen halka açık bir şirkettir ve Paris, New York, San Jose, Denver, Montreal, Londra ve Singapur dahil olmak üzere dünyanın her yerinde ofisleri bulunmaktadır.
Knak Templates
knak.com
Ücretsiz E-posta Şablonları. Pazarlamacılar olarak, e-posta oluştururken karşılaştığınız tasarım ve programlama zorluklarını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle Marketo ve Eloqua e-posta şablon kitaplıklarımızın tamamını ücretsiz olarak vermeye karar verdik. E-bültenler, e-posta pazarlama kampanyaları, promosyon e-postaları ve daha fazlası için 50'den fazla ücretsiz şablona erişin. 50'den fazla ücretsiz e-posta ve açılış sayfası şablonunu almak için e-posta adresinizi vermeniz yeterlidir; kodlamaya gerek yoktur.
Viavoo
viavoo.com
Social CEM* çözümlerinin SaaS yayıncısı viavoo®, şirketlere müşterinin dijital sesinin gerçek zamanlı toplanması ve analizi için birleşik bir platform sunuyor ve bunu müşteri deneyimine ilişkin kullanılabilir verilere dönüştürüyor. Yenilikçi dil teknolojisi, nereden gelirlerse gelsinler tüketicilerin kelimeleriyle ifade edilen durumları, fikirleri ve duyguları çok hassas bir şekilde anlıyor. viavoo Smarter Feedback™, 2010 yılından bu yana birçok önde gelen marka tarafından müşterinin dijital sesini rekabet avantajına dönüştürmelerine olanak sağlamak amacıyla benimsenmiştir. Tüm dijital müşteri ilişkileri kanallarında, web'de ve sosyal ağlarda faaliyet gösteren viavoo®, sadakat, müşteriyi elde tutma ve maliyet azaltma zorluklarına yanıt veriyor. 2013'ün başında teklif, sosyal ağdaki tüketicileri kelimesi kelimesine analiz ederek müşteri deneyimine yönelik rekabetçi bir istihbarat çözümü olan viavoo Social Play™'in piyasaya sürülmesiyle zenginleştirildi.
Limey
limey.io
Dakikalar içinde güzel tek sayfalık web siteleri oluşturun. Hedef kitlenizle bağlantı kurun, potansiyel müşterileri yakalayın ve bunları dışa aktarın.
Knak Enterprise
knak.com
Kurumsal pazarlama ekipleri için ölçeklenebilir bir kampanya oluşturma platformu. Knak Enterprise, marka kontrolünü korurken küresel, merkezi olmayan pazarlama ekipleri arasında verimli işbirliğine olanak tanır. Çalışanlarınızın, kodlamaya gerek kalmadan dakikalar içinde güzel e-postalar ve açılış sayfaları oluşturmasını sağlayın.
Marketplan
marketplan.io
Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformu. Tüm pazarlama stratejinizi tek bir güçlü yerden planlayın, yürütün, projelendirin ve optimize edin.
Moosend
moosend.com
Moosend, ödüllü hepsi bir arada kullanıcı arayüzünü korurken, işinizi ilk günden itibaren büyütmenize yardımcı olan birinci sınıf özelliklere, son teknoloji otomasyon akışlarına ve müşteri adayı oluşturma araçlarına sahip güçlü bir e-posta pazarlama otomasyon yazılımıdır. . -E-posta pazarlama kampanyaları gönderin Hedef kitlenizle bir profesyonel gibi etkileşime geçmek için güzel, profesyonel e-posta kampanyaları oluşturun. -Kitlenizi Yönetin Gelişmiş segmentasyon özelliklerimizi kullanarak doğru hedef kitleye doğru e-postayı gönderin, abone etiketleriyle organize olun ve abonelikten çıkmaları en aza indirin. -Kitlenizi Büyütün Çarpıcı açılış sayfaları ve abonelik formlarını tek bir araçla oluşturun, başlatın ve optimize edin. -Pazarlamanızı Otomatikleştirin Tekrarlanan görevleri otomatikleştirin ve müşterileriniz için keyifli, kişiselleştirilmiş dijital deneyimler yaratın. -Çabalarınızı Takip Edin Pazarlama başarınızı ölçün ve daha iyi karar vermek için güçlü veriler toplayın. Moosend's'i ücretsiz deneyebilir, KOBİ ve Kurumsal özelliklerimizin tamamını ücretsiz deneyebilirsiniz! Kredi kartı gerekmez. Aylık 9$ gibi düşük bir ücretle başlayın veya iş ihtiyaçlarınızı destekleyecek özel bir plan oluşturmak için satış ekibimizle iletişime geçin. Aşağıdaki bağlantıları kopyalayıp tarayıcınıza yapıştırın: -Moosend'i ücretsiz deneyin: https://moosend.com/register/ -Özel Teklif Alın: https://moosend.com/contact-us/sales/