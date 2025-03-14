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Konuşmalı Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Messenger pazarlama yazılımı olarak da adlandırılan konuşmaya dayalı pazarlama yazılımı, potansiyel müşterilerle kişiselleştirilmiş bire bir etkileşimler başlatarak onları belirli ürün önerileri veya tekliflerine yönlendirir. Tüketici markaları bu teknolojiyi sosyal ağlarda veya ürün web sitelerinde ilgilenen alıcıları belirlemek, sorguları yanıtlamak, en uygun ürünleri önermek ve işlemin tamamlanması için müşterileri sorunsuz bir şekilde ödeme ağ geçitlerine veya satış temsilcilerine aktarmak için kullanır. Satış departmanları, entegre sohbet robotu ve yapay zeka yetenekleriyle akıllı yanıt akışları tasarlayabilir ve ziyaretçilere, kullanıcı etkinliğine ve diğer bağlamsal ayrıntılara dayalı anlamlı konuşmalar yoluyla rehberlik edebilir. Bu, işletmelerin hemen satın alma işlemi yapamayacak olan ilgili müşterileri takip ederek konuşmayı sorunsuz bir şekilde sürdürmesine olanak tanır. Konuşmaya dayalı pazarlama platformları, müşteri hizmetleri standartlarını geniş ölçekte yükselterek küresel satın alma sürecini günün her saatinde basitleştirir. Bu platformların başarılı bir şekilde kullanılması yalnızca değerli, nitelikli potansiyel müşteriler yaratmakla kalmaz, aynı zamanda müşteri demografik özellikleri ve tercihleri ​​hakkında bilgi sağlayarak sonuçta satış döngüsünü hızlandırır.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom, otomasyon ve insan desteği ile müşteri hizmetleri sürecini kolaylaştıran bir mesajlaşma platformudur.

Podium

Podium

podium.com

Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri için iletişim ve pazarlama araçları sunan bir platformdur.

ManyChat

ManyChat

manychat.com

Manychat, işletmelerin sosyal medya platformları üzerinden müşteri etkileşimlerini yönetmelerine ve otomatik sohbet akışları oluşturmalarına yardımcı olan bir platformdur.

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

Smartsupp, canlı sohbet ve chatbot çözümleri sunarak işletmelerin müşteri etkileşimlerini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.

Spike

Spike

spikenow.com

Spike, e-posta, sohbet, işbirliği belgeleri ve toplantıları tek bir arayüzde birleştiren bir iletişim platformudur.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.

Botpress

Botpress

botpress.com

Botpress, kullanıcıların sohbet botları oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan bir yapay zeka platformudur. Görsel akış düzenleyici ve çok kanallı entegrasyon destekler.

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Freshchat, işletmelerin web, e-posta, telefon ve sosyal medya gibi kanallarda müşteri etkileşimlerini yönetmelerini sağlayan bir canlı sohbet çözümüdür.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign, pazarlama otomasyonu ve CRM işlevleri sunarak kullanıcıların hedefli kampanyalar oluşturmasını ve müşteri etkileşimlerini yönetmesini sağlar.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Birdeye, çevrimiçi itibar yönetimi ve müşteri etkileşimi sağlayan bir platformdur. İşletmelere incelemeleri izleme, yanıt verme ve sosyal medya yönetimi sunar.

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals, web sitenizdeki ziyaretçileri tanımanıza ve onlarla etkileşim kurmanıza yardımcı olan bir lider bulma ve yapay zeka platformudur.

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Helpwise, çoklu iletişim kanallarında müşteri destek hizmetlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur.

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Chatfuel, işletmelerin WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi platformlarda sohbet botları oluşturarak müşteri etkileşimlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan bir araçtır.

Engati

Engati

engati.com

Engati, çeşitli platformlarda chatbot ve canlı sohbet oluşturarak müşteri etkileşimini geliştiren bir yapay zeka platformudur.

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Gallabox, işletmelerin WhatsApp aracılığıyla müşteri etkileşimini artırmasına ve satış süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan bir iletişim platformudur.

Haptik

Haptik

haptik.ai

Haptik, markaların kullanıcılarla yapay zeka destekli, kişiselleştirilmiş konuşma deneyimleri sunmasını sağlayan bir platformdur.

Regal.io

Regal.io

regal.io

Regal.io, gerçek zamanlı müşteri niyetlerini anlayarak etkileşimleri otomatik olarak kişiselleştiren bir yapay zeka destekli müşteri deneyimi uygulamasıdır.

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

Yellow.ai, işletmelerin müşteri hizmetlerini otomatikleştirmesine olanak tanıyan bir yapay zeka platformudur.

Contlo

Contlo

contlo.com

Contlo, çok kanallı pazarlama kampanyaları oluşturan ve müşteri etkileşimlerini yöneten bir yapay zeka pazarlama platformudur.

Bonzo

Bonzo

getbonzo.com

Bonzo, danışmanlar ve küçük işletmeler için tam bir pazarlama otomasyonu ve CRM çözümüdür. Metin, video, çağrı, e-posta ve sosyal medya ile iletişim sağlar.

Kindly

Kindly

kindly.ai

Kindly, müşteri destek ve satış otomasyonu için yapay zeka destekli sohbet botları sunan bir platformdur. Çok dilli destek ve özelleştirme imkanı sağlar.

Drift

Drift

drift.com

Drift, işletmelerin web sitesi ziyaretçileriyle etkileşimde bulunmasını ve müşteri destek süreçlerini otomatikleştirmesini sağlayan bir iletişim platformudur.

Userlike

Userlike

userlike.com

Userlike, farklı iletişim kanallarından gelen müşteri mesajlarını merkezi bir kutuda toplayan, sohbet yazılımı ve destek otomasyon çözümüdür.

Continually

Continually

continual.ly

Continually, web siteniz için ücretsiz sohbet botları ve canlı sohbet sunan bir uygulamadır. Kodlama bilgisi olmadan chatbot oluşturmanıza olanak tanır.

Sender

Sender

sender.net

Gönderen, e-posta pazarlama kampanyalarını yönetmek için kullanıcı dostu bir platformdur. Otomasyon ve analiz araçlarıyla işletmelere destek sağlar.

Prokeep

Prokeep

prokeep.com

Prokeep, toptancı dağıtıcılar için müşteri iletişimini merkezi hale getiren ve satışları artıran bir yönetim yazılımıdır.

SalesboxAI

SalesboxAI

salesbox.ai

SalesboxAI, işletmelerin müşteri adaylarını daha hızlı bulup güvence altına almasını sağlayan, AI tabanlı bir satış ve pazarlama platformudur.

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Genesys Cloud, çoklu kanallarda müşteri etkileşimlerini yönetmek için bulut tabanlı bir iletişim merkezi platformudur.

Verint

Verint

verint.com

Verint, işletmelere müşteri deneyimlerini yönetme, analiz etme ve geliştirme konusunda kapsamlı bir platform sunar.

Landbot

Landbot

landbot.io

Landbot, teknik bilgi gerektirmeden sohbet botları oluşturmaya yarayan bir platformdur. Kullanıcılar, çeşitli amaçlar için etkileşimli sohbet deneyimleri tasarlayabilir.

Messagely

Messagely

messagely.com

Mesajely, kullanıcıların bireysel ve grup mesajlaşma yapabilmesini sağlayan, güvenli ve entegre bir iletişim platformudur.

Kimoby

Kimoby

kimoby.com

Kimoby, işletmelerin müşteri iletişimini yönetmesini ve SMS pazarlaması yapmasını kolaylaştıran bulut tabanlı bir iletişim platformudur.

Rasayel

Rasayel

rasayel.io

Rasayel, WhatsApp üzerinden iş iletişimini yönetmek için ekiplerin kullanabileceği bir B2B satış platformudur.

Blip

Blip

blip.ai

BLIP, AI destekli sohbet botları kullanarak işletmelerin müşteri iletişimini ve katılımını artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.

Omnichat

Omnichat

omnichat.ai

Omnichat, perakendecilerin sohbet ticareti çözümleri sunarak müşteri etkileşimlerini geliştiren bir platformdur.

Connectly.ai

Connectly.ai

connectly.ai

Connectly.ai, işletmelerin WhatsApp üzerinden otomatik ve kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturup göndermesini sağlayan bir uygulamadır.

GoSquared

GoSquared

gosquared.com

Dünyanın ilk sürdürülebilir e-posta pazarlama platformudur. MailChimp'tan geçerek daha iyi kampanyalar oluşturmanıza ve genişlemenize yardımcı olur.

Dashly

Dashly

dashly.io

Dashly, müşteri iletişimini kişisel hale getirerek satışları artıran bir konuşma pazarlama platformudur. Canlı sohbet, sohbet botları ve e-posta yönetimi sunar.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus, B2B satış süreçlerini optimize eden, veriye dayalı dijital deneyimler sunan bir platformdur.

Jebbit

Jebbit

jebbit.com

Jebbit, markaların etkileşimli deneyimler yaratarak müşteri verilerini toplamasını sağlayan bir platformdur. Sınavlar ve analiz araçları sunar.

Senter

Senter

senterhq.com

Senter, günlük uygulamalara bağlanan basit bir inceleme yönetim ve SMS pazarlama yazılımıdır. Kurulumu kolay, hızlı entegrasyona sahiptir.

OmniOmni

OmniOmni

omniomni.io

OmniOmni, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Instagram, Viber ve Çevrimiçi Sohbet gibi anlık mesajlaşma uygulamalarıyla müşteri desteği ve satış hizmeti sunar.

Text Request

Text Request

textrequest.com

Metin İsteği, işletmelerin müşteriyle iletişimini kolaylaştıran bir mesajlaşma platformudur. Kişiselleştirilmiş mesajlar ve analiz araçları sunar.

Oct8ne

Oct8ne

oct8ne.com

Oct8ne, gerçek zamanlı ürün önerileriyle görsel sohbet ve destek sunan bir müşteri hizmeti yazılımıdır.

Clickatell

Clickatell

clickatell.com

Clickatell, işletmelerin SMS ve diğer platformlar üzerinden kesintisiz iletişim kurmasını sağlayan bir mobil mesajlaşma platformudur.

Instabot

Instabot

instabot.io

Instabot, kullanıcılarla sohbet eden chat botları oluşturan bir pazarlama platformudur. Bilgi toplar, soruları yanıtlar ve randevu alır.

Watermelon

Watermelon

watermelon.ai

Karpuz, kodlama gerektirmeden müşteri hizmetlerini otomatikleştiren bir sohbet yapay zekası platformudur.

Routee

Routee

routee.net

Routee, işletmelere SMS, sesli iletişim ve e-posta gibi çok çeşitli iletişim hizmetleri sunan bir bulut iletişim platformudur.

Gleen AI

Gleen AI

gleen.ai

Gleen AI, müşteri başarı ekipleri için geliştirilmiş, özelleştirilebilir ve çok dilli yapay zeka araçları sunan bir platformdur.

Sailes

Sailes

sailes.com

Sailes, satış süreçlerini otomatikleştirerek, satış ekiplerinin müşteri ilişkilerini yönetmelerine ve daha etkili etkileşimler kurmalarına yardımcı olur.

Leadoo

Leadoo

leadoo.com

Leadoo, pasif web trafiğini aktif potansiyel müşterilere dönüştüren bir platformdur ve kullanıcı deneyimini iyileştiren çeşitli araçlar sunar.

Verse.ai

Verse.ai

verse.ai

Verse.ai, potansiyel müşteri dönüşümünü sağlamak için yapay zeka ve insan gücü ile anında etkileşim sunan bir platformdur.

WotNot

WotNot

wotnot.io

WotNot, işletmelerin müşteri etkileşimlerini otomatikleştiren ve özelleştirilebilir chatbotlar oluşturan bir platformdur. 7/24 hizmet sunar.

Global Message Services

Global Message Services

gms.net

Global Message Services (GMS), işletmelere ve mobil operatörlere güvenilir iletişim hizmetleri sunar. Müşteri iletişimini API üzerinden birleştirir.

PowerTextor

PowerTextor

powertextor.com

PowerTextor, Microsoft Dynamics 365 ve Power Platform için bir SMS bağlantısıdır. İşletmelerin SMS ile müşteri ilişkilerini geliştirmelerini sağlar.

LivePerson

LivePerson

liveperson.com

LivePerson, işletmelerin müşterileriyle mesajlaşma ve sesli iletişim kanallarında etkili etkileşim kurmalarını sağlayan bir yapay zeka platformudur.

Table Duck

Table Duck

tableduck.com

Table Duck, müşteri konuşmalarını yönetmek ve otomatikleştirmek için bulut tabanlı bir platformdur. Canlı sohbet, e-posta ve sosyal medya mesajlarını tek bir kutuda toplar.

ShopPop

ShopPop

shoppop.com

ShopPop, Messenger'ı işiniz için otomatikleştirilmiş iletişim ve pazarlama kanalı olarak kullanmanızı sağlar, hedef kitlenizi büyütmenize yardımcı olur.

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