Konuşmalı Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Messenger pazarlama yazılımı olarak da adlandırılan konuşmaya dayalı pazarlama yazılımı, potansiyel müşterilerle kişiselleştirilmiş bire bir etkileşimler başlatarak onları belirli ürün önerileri veya tekliflerine yönlendirir. Tüketici markaları bu teknolojiyi sosyal ağlarda veya ürün web sitelerinde ilgilenen alıcıları belirlemek, sorguları yanıtlamak, en uygun ürünleri önermek ve işlemin tamamlanması için müşterileri sorunsuz bir şekilde ödeme ağ geçitlerine veya satış temsilcilerine aktarmak için kullanır. Satış departmanları, entegre sohbet robotu ve yapay zeka yetenekleriyle akıllı yanıt akışları tasarlayabilir ve ziyaretçilere, kullanıcı etkinliğine ve diğer bağlamsal ayrıntılara dayalı anlamlı konuşmalar yoluyla rehberlik edebilir. Bu, işletmelerin hemen satın alma işlemi yapamayacak olan ilgili müşterileri takip ederek konuşmayı sorunsuz bir şekilde sürdürmesine olanak tanır. Konuşmaya dayalı pazarlama platformları, müşteri hizmetleri standartlarını geniş ölçekte yükselterek küresel satın alma sürecini günün her saatinde basitleştirir. Bu platformların başarılı bir şekilde kullanılması yalnızca değerli, nitelikli potansiyel müşteriler yaratmakla kalmaz, aynı zamanda müşteri demografik özellikleri ve tercihleri hakkında bilgi sağlayarak sonuçta satış döngüsünü hızlandırır.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği ile müşteri hizmetleri sürecini kolaylaştıran bir mesajlaşma platformudur.
Podium
podium.com
Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri için iletişim ve pazarlama araçları sunan bir platformdur.
ManyChat
manychat.com
Manychat, işletmelerin sosyal medya platformları üzerinden müşteri etkileşimlerini yönetmelerine ve otomatik sohbet akışları oluşturmalarına yardımcı olan bir platformdur.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp, canlı sohbet ve chatbot çözümleri sunarak işletmelerin müşteri etkileşimlerini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.
Spike
spikenow.com
Spike, e-posta, sohbet, işbirliği belgeleri ve toplantıları tek bir arayüzde birleştiren bir iletişim platformudur.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.
Botpress
botpress.com
Botpress, kullanıcıların sohbet botları oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan bir yapay zeka platformudur. Görsel akış düzenleyici ve çok kanallı entegrasyon destekler.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat, işletmelerin web, e-posta, telefon ve sosyal medya gibi kanallarda müşteri etkileşimlerini yönetmelerini sağlayan bir canlı sohbet çözümüdür.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, pazarlama otomasyonu ve CRM işlevleri sunarak kullanıcıların hedefli kampanyalar oluşturmasını ve müşteri etkileşimlerini yönetmesini sağlar.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye, çevrimiçi itibar yönetimi ve müşteri etkileşimi sağlayan bir platformdur. İşletmelere incelemeleri izleme, yanıt verme ve sosyal medya yönetimi sunar.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizdeki ziyaretçileri tanımanıza ve onlarla etkileşim kurmanıza yardımcı olan bir lider bulma ve yapay zeka platformudur.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise, çoklu iletişim kanallarında müşteri destek hizmetlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur.
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel, işletmelerin WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi platformlarda sohbet botları oluşturarak müşteri etkileşimlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan bir araçtır.
Engati
engati.com
Engati, çeşitli platformlarda chatbot ve canlı sohbet oluşturarak müşteri etkileşimini geliştiren bir yapay zeka platformudur.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox, işletmelerin WhatsApp aracılığıyla müşteri etkileşimini artırmasına ve satış süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan bir iletişim platformudur.
Haptik
haptik.ai
Haptik, markaların kullanıcılarla yapay zeka destekli, kişiselleştirilmiş konuşma deneyimleri sunmasını sağlayan bir platformdur.
Regal.io
regal.io
Regal.io, gerçek zamanlı müşteri niyetlerini anlayarak etkileşimleri otomatik olarak kişiselleştiren bir yapay zeka destekli müşteri deneyimi uygulamasıdır.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai, işletmelerin müşteri hizmetlerini otomatikleştirmesine olanak tanıyan bir yapay zeka platformudur.
Contlo
contlo.com
Contlo, çok kanallı pazarlama kampanyaları oluşturan ve müşteri etkileşimlerini yöneten bir yapay zeka pazarlama platformudur.
Bonzo
getbonzo.com
Bonzo, danışmanlar ve küçük işletmeler için tam bir pazarlama otomasyonu ve CRM çözümüdür. Metin, video, çağrı, e-posta ve sosyal medya ile iletişim sağlar.
Kindly
kindly.ai
Kindly, müşteri destek ve satış otomasyonu için yapay zeka destekli sohbet botları sunan bir platformdur. Çok dilli destek ve özelleştirme imkanı sağlar.
Drift
drift.com
Drift, işletmelerin web sitesi ziyaretçileriyle etkileşimde bulunmasını ve müşteri destek süreçlerini otomatikleştirmesini sağlayan bir iletişim platformudur.
Userlike
userlike.com
Userlike, farklı iletişim kanallarından gelen müşteri mesajlarını merkezi bir kutuda toplayan, sohbet yazılımı ve destek otomasyon çözümüdür.
Continually
continual.ly
Continually, web siteniz için ücretsiz sohbet botları ve canlı sohbet sunan bir uygulamadır. Kodlama bilgisi olmadan chatbot oluşturmanıza olanak tanır.
Sender
sender.net
Gönderen, e-posta pazarlama kampanyalarını yönetmek için kullanıcı dostu bir platformdur. Otomasyon ve analiz araçlarıyla işletmelere destek sağlar.
Prokeep
prokeep.com
Prokeep, toptancı dağıtıcılar için müşteri iletişimini merkezi hale getiren ve satışları artıran bir yönetim yazılımıdır.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI, işletmelerin müşteri adaylarını daha hızlı bulup güvence altına almasını sağlayan, AI tabanlı bir satış ve pazarlama platformudur.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud, çoklu kanallarda müşteri etkileşimlerini yönetmek için bulut tabanlı bir iletişim merkezi platformudur.
Verint
verint.com
Verint, işletmelere müşteri deneyimlerini yönetme, analiz etme ve geliştirme konusunda kapsamlı bir platform sunar.
Landbot
landbot.io
Landbot, teknik bilgi gerektirmeden sohbet botları oluşturmaya yarayan bir platformdur. Kullanıcılar, çeşitli amaçlar için etkileşimli sohbet deneyimleri tasarlayabilir.
Messagely
messagely.com
Mesajely, kullanıcıların bireysel ve grup mesajlaşma yapabilmesini sağlayan, güvenli ve entegre bir iletişim platformudur.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby, işletmelerin müşteri iletişimini yönetmesini ve SMS pazarlaması yapmasını kolaylaştıran bulut tabanlı bir iletişim platformudur.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel, WhatsApp üzerinden iş iletişimini yönetmek için ekiplerin kullanabileceği bir B2B satış platformudur.
Blip
blip.ai
BLIP, AI destekli sohbet botları kullanarak işletmelerin müşteri iletişimini ve katılımını artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat, perakendecilerin sohbet ticareti çözümleri sunarak müşteri etkileşimlerini geliştiren bir platformdur.
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly.ai, işletmelerin WhatsApp üzerinden otomatik ve kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturup göndermesini sağlayan bir uygulamadır.
GoSquared
gosquared.com
Dünyanın ilk sürdürülebilir e-posta pazarlama platformudur. MailChimp'tan geçerek daha iyi kampanyalar oluşturmanıza ve genişlemenize yardımcı olur.
Dashly
dashly.io
Dashly, müşteri iletişimini kişisel hale getirerek satışları artıran bir konuşma pazarlama platformudur. Canlı sohbet, sohbet botları ve e-posta yönetimi sunar.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus, B2B satış süreçlerini optimize eden, veriye dayalı dijital deneyimler sunan bir platformdur.
Jebbit
jebbit.com
Jebbit, markaların etkileşimli deneyimler yaratarak müşteri verilerini toplamasını sağlayan bir platformdur. Sınavlar ve analiz araçları sunar.
Senter
senterhq.com
Senter, günlük uygulamalara bağlanan basit bir inceleme yönetim ve SMS pazarlama yazılımıdır. Kurulumu kolay, hızlı entegrasyona sahiptir.
OmniOmni
omniomni.io
OmniOmni, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Instagram, Viber ve Çevrimiçi Sohbet gibi anlık mesajlaşma uygulamalarıyla müşteri desteği ve satış hizmeti sunar.
Text Request
textrequest.com
Metin İsteği, işletmelerin müşteriyle iletişimini kolaylaştıran bir mesajlaşma platformudur. Kişiselleştirilmiş mesajlar ve analiz araçları sunar.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne, gerçek zamanlı ürün önerileriyle görsel sohbet ve destek sunan bir müşteri hizmeti yazılımıdır.
Instabot
instabot.io
Instabot, kullanıcılarla sohbet eden chat botları oluşturan bir pazarlama platformudur. Bilgi toplar, soruları yanıtlar ve randevu alır.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell, işletmelerin SMS ve diğer platformlar üzerinden kesintisiz iletişim kurmasını sağlayan bir mobil mesajlaşma platformudur.
Watermelon
watermelon.ai
Karpuz, kodlama gerektirmeden müşteri hizmetlerini otomatikleştiren bir sohbet yapay zekası platformudur.
Routee
routee.net
Routee, işletmelere SMS, sesli iletişim ve e-posta gibi çok çeşitli iletişim hizmetleri sunan bir bulut iletişim platformudur.
Gleen AI
gleen.ai
Gleen AI, müşteri başarı ekipleri için geliştirilmiş, özelleştirilebilir ve çok dilli yapay zeka araçları sunan bir platformdur.
Sailes
sailes.com
Sailes, satış süreçlerini otomatikleştirerek, satış ekiplerinin müşteri ilişkilerini yönetmelerine ve daha etkili etkileşimler kurmalarına yardımcı olur.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo, pasif web trafiğini aktif potansiyel müşterilere dönüştüren bir platformdur ve kullanıcı deneyimini iyileştiren çeşitli araçlar sunar.
Verse.ai
verse.ai
Verse.ai, potansiyel müşteri dönüşümünü sağlamak için yapay zeka ve insan gücü ile anında etkileşim sunan bir platformdur.
WotNot
wotnot.io
WotNot, işletmelerin müşteri etkileşimlerini otomatikleştiren ve özelleştirilebilir chatbotlar oluşturan bir platformdur. 7/24 hizmet sunar.
PowerTextor
powertextor.com
PowerTextor, Microsoft Dynamics 365 ve Power Platform için bir SMS bağlantısıdır. İşletmelerin SMS ile müşteri ilişkilerini geliştirmelerini sağlar.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson, işletmelerin müşterileriyle mesajlaşma ve sesli iletişim kanallarında etkili etkileşim kurmalarını sağlayan bir yapay zeka platformudur.
Table Duck
tableduck.com
Table Duck, müşteri konuşmalarını yönetmek ve otomatikleştirmek için bulut tabanlı bir platformdur. Canlı sohbet, e-posta ve sosyal medya mesajlarını tek bir kutuda toplar.
ShopPop
shoppop.com
ShopPop, Messenger'ı işiniz için otomatikleştirilmiş iletişim ve pazarlama kanalı olarak kullanmanızı sağlar, hedef kitlenizi büyütmenize yardımcı olur.
Hoory Conversations
hoory.com
Hoory, çok kanallı müşteri iletişimini yöneten AI destekli bir asistan. Kullanıcılar, müşteri etkileşimlerini tek bir panelden düzenleyip yönetebilir.
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