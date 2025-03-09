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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Messenger pazarlama yazılımı olarak da adlandırılan konuşmaya dayalı pazarlama yazılımı, potansiyel müşterilerle kişiselleştirilmiş bire bir etkileşimler başlatarak onları belirli ürün önerileri veya tekliflerine yönlendirir. Tüketici markaları bu teknolojiyi sosyal ağlarda veya ürün web sitelerinde ilgilenen alıcıları belirlemek, sorguları yanıtlamak, en uygun ürünleri önermek ve işlemin tamamlanması için müşterileri sorunsuz bir şekilde ödeme ağ geçitlerine veya satış temsilcilerine aktarmak için kullanır. Satış departmanları, entegre sohbet robotu ve yapay zeka yetenekleriyle akıllı yanıt akışları tasarlayabilir ve ziyaretçilere, kullanıcı etkinliğine ve diğer bağlamsal ayrıntılara dayalı anlamlı konuşmalar yoluyla rehberlik edebilir. Bu, işletmelerin hemen satın alma işlemi yapamayacak olan ilgili müşterileri takip ederek konuşmayı sorunsuz bir şekilde sürdürmesine olanak tanır. Konuşmaya dayalı pazarlama platformları, müşteri hizmetleri standartlarını geniş ölçekte yükselterek küresel satın alma sürecini günün her saatinde basitleştirir. Bu platformların başarılı bir şekilde kullanılması yalnızca değerli, nitelikli potansiyel müşteriler yaratmakla kalmaz, aynı zamanda müşteri demografik özellikleri ve tercihleri hakkında bilgi sağlayarak sonuçta satış döngüsünü hızlandırır.
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Amio
amio.io
Amio, müşteri hizmetleri otomasyonu sektörüne yön veren bir yapay zeka konuşma platformudur. Kullanımı kolay ve son derece verimli bir çözüm, soruların %80'inden fazlasına yanıt vererek müşteri destek ekibinize yardımcı olur. Müşteri deneyimi ekibi, birden fazla kanalda 7/24 gerçek zamanlı destekten yararlanır. Ve son olarak, satış ve pazarlama departmanları proaktif destek ile satış öncesi etkileşimde bir artış görüyor. Amio, uygun maliyetli iletişim araçlarını kullanarak müşterilerinizle etkileşim şeklinizi yeniden tasarlar. Bu aynı zamanda müşterilerinizin size tercih ettikleri kanaldan ulaşabilmesi sayesinde sadakati de artırır.
Cloodot
cloodot.com
Cloodot, hepsi bir arada çok kanallı bir müşteri deneyimi yönetim paketidir. Cloodot, birden fazla dijital platform aracılığıyla itibar oluşturmak, müşterilerle etkileşim kurmak ve uzun vadeli ilişkiler geliştirmek için verimli ve tutarlı bir iş akışını kolaylaştırır. Birden fazla Google benim işletmem listesinden, Facebook sayfasından, WhatsApp numarasından, Google işletme mesajı listelerinden, Web sitelerinden, SMS/ Kullanımı kolay tek bir kontrol paneli aracılığıyla metin numaraları vb. 1. Daha iyi çevrimiçi itibar Daha fazla yorumu kolayca toplayın, sergileyin ve yanıtlayın. 2. Kolay Omni varlığı Tüm sohbetleri kullanımı kolay, çoklu temsilci gelen kutusuna taşıyın. Daha fazla soruyu kolayca almak için Google aramada doğrudan sohbet seçeneği. Kanalları bir veya daha fazla kullanıcıya dağıtın ve atayın, kullanıcılar ve departmanlar arasındaki sohbetleri ve incelemeleri saniyeler içinde aktarın. Birden fazla temsilci, orijinal yerel uygulamalar kullanılarak mümkün olmayan WhatsApp, Google mesajları vb. gibi kanalları işbirliği yapabilir ve yönetebilir. 3. Hızlı ve kaliteli etkileşim İlk ve ortalama yanıt sürelerini saatlerden yalnızca saniyelere indirin. Özel şablon yanıtları, hatırlatıcılar, etiketler, görevler, notlar vb. 4. Otomatik CSAT ölçümü Katılım kalitesini ölçmek için her sohbet kanalında otomatik CSAT anketi. 5. Yeniden katılım kampanyaları Teklifler ve programlar hakkında periyodik olarak toplu mesajlar göndererek mevcut müşterilerden daha fazla gelir elde edin. 6. İş yükünün azaltılması Otomatik inceleme yanıtları ve Agent-Bot işbirliğine dayalı sohbet yönetimi iş akışı, insan gücü katılımını %50 - 80 oranında azaltır. CS temsilcileri için müşteri etkileşimini son derece kolaylaştırır. 7. Kolay denetim Gerçek zamanlı performans izleme ve raporlama, daha fazla sorumluluk getirir. Temsilciler daha üretken hale gelir ve sonuçta müşteriler için daha hızlı ve kaliteli bir deneyim sağlanır. 8. Maliyet azaltma Bir düzine farklı ücretli aracın 1/2'sinin yerini alır. Verimliliği artırır ve genel giderleri azaltır. 9. Güvenli erişim CS temsilcilerine yerel platformlara erişim sağlamaya gerek yoktur. Temsilcilerin dikkati diğer sosyal medya faaliyetleri tarafından dağıtılmayacaktır. 10. Üstün destek Özel hesap yöneticisi Çağrı sırasında destek Maliyet yok personel eğitimi yok Kurulum maliyeti yok
Blip
blip.ai
BLIP, AI destekli sohbet botları kullanarak işletmelerin müşteri iletişimini ve katılımını artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.
Prokeep
prokeep.com
Prokeep, toptancı dağıtıcılar için müşteri iletişimini merkezi hale getiren ve satışları artıran bir yönetim yazılımıdır.
Payemoji
payemoji.com
Payemoji, her türlü müşterinin ve çalışanın WhatsApp Business gibi günlük mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla yolculuk yapmasına olanak tanıyan çok kanallı bir mesajlaşma hizmetidir. BT becerisi gerekmez. İndirilecek mobil uygulama yok.
Kindly
kindly.ai
Kindly, müşteri destek ve satış otomasyonu için yapay zeka destekli sohbet botları sunan bir platformdur. Çok dilli destek ve özelleştirme imkanı sağlar.
Hubtype
hubtype.com
Hubtype, markaların müşterileriyle sorunsuz, anlamlı ve ilham verici bir şekilde iletişim kuracağı yeni bir iletişim çağının yolunu açıyor. Hubtype, şirketlerin konuşma uygulamaları aracılığıyla basit, anlamlı ve müşteri odaklı görüşmeleri geniş ölçekte benimsemesine olanak tanıyor; Sohbet robotlarının ötesine geçen ve harika UX ile en iyi mesajlaşma uygulamalarını (WhatsApp, FB Messenger vb.) veya web sohbeti sağlayan en iyi grafik arayüzlerini (web siteleri ve mobil uygulamalar gibi) birleştiren yeni bir teknoloji.
Drips
drips.com
Drips yapay zeka destekli platform, markaların Konuşmalı Mesajlaşma® ve arama yoluyla potansiyel müşteriler ve müşterilerle etkileşim kurmasına yardımcı oluyor. Benzersiz bir doğal dil işleme modeliyle desteklenen, gürültüyü aşmak, amacı yakalamak ve anlamlı sonuçlar elde etmek için insan benzeri mesajlaşmadan yararlanıyoruz.
SalesCaptain
salescaptain.com
SalesCaptain, yerel işletmelerin kazanmasına yardımcı olan yapay zeka destekli bir müşteri deneyimi pazarlama (CXM) platformudur. Çevrimiçi incelemeleri kolaylaştırmak, kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları başlatmak, web sohbeti, ödemeler ve çok daha fazlasına kadar yerel işletmelerin işlerini kurmalarına ve müşterileriyle iletişim kurma yöntemlerini modernleştirmelerine yardımcı oluyoruz.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel, WhatsApp üzerinden iş iletişimini yönetmek için ekiplerin kullanabileceği bir B2B satış platformudur.
ChipBot
getchipbot.com
Etkileşimli videolarla satışları artırmak ve canlı sohbeti kolay self servis desteği ile değiştirmek için ChipBot'u kullanın. Paradan, zamandan ve akıl sağlığınızdan tasarruf edin. Bugün müşterileri kazanmaya başlayın.
Botco.ai
botco.ai
Botco.ai, sağlayıcılar ve tüketiciler arasında anlamlı ve akıllı görüşmelere olanak tanıyan HIPAA uyumlu bir platformdur. Botco.ai, geniş ölçekte uygulanabilen, tam otomatik, yapay zeka destekli bir pazarlama sohbet çözümüdür. Şirket, daha fazla müşteriyi hızlı ve etkili bir şekilde dönüştürmek için sektör lideri yazma, web sohbeti ve yapay zeka makine öğrenimi yetenekleri sunuyor. Botco.ai'nin Entegre Analitik Kontrol Paneli, web ve Facebook Messenger gibi birden fazla kanaldaki sohbet kampanyalarının kapsamlı bir görünümünü sağlar. API tabanlı arayüz, potansiyel müşterileri, transkriptleri ve verileri Salesforce, Hubspot, Adobe Marketing Cloud ve Zoho gibi kurumsal satış ve pazarlama otomasyonu ürünlerine aktarmak için kullanılabilir. Daha fazla bilgi için Botco.ai'yi ziyaret edin.
Futr
futr.ai
Futr, herhangi bir dilde ve herhangi bir kanalda otomatik, canlı, video ve sosyal sohbet ile müşteri hizmetleri yeteneklerini güçlendiren bir hizmet olarak sohbet platformudur. Çok sayıda polis teşkilatı, önde gelen perakendeciler ve hayır kurumlarının da dahil olduğu müşterileri ile Futr, akıllı kuruluşların her zaman açık, her zaman anında, her zaman anlayışlı sohbet hizmetleri aracılığıyla hedef kitleleriyle bağlantı kurmasına yardımcı oluyor. Bu konuda bizim sözümüze güvenmeyin. Bir aylık denememizle Futr platformunu ücretsiz deneyin! - Anında Otomatik Sohbet dağıtımı - İzlenen kullanım ve karşılaştırmalı yatırım getirisi - Planlanmış check-in'lerle özel destek - Deneme sonu iş senaryosu incelemesi - Yükümlülük yok - kredi kartına gerek yok
Hoory Conversations
hoory.com
Hoory, işletmenizin müşteri iletişimini otomatikleştirmesine ve sıfır gecikmelerle 7/24 destek sağlamasına yardımcı olan ve her etkileşimi mükemmel bir müşteri deneyimine dönüştüren AI destekli bir müşteri destek asistanıdır. Konuşma yapay zekası, makine öğrenimi ve doğal dil işleme ile güçlendirilen Hoory, otomasyonun ötesine geçiyor. Müşteri niyetini anlar, zaman kazandırırken ve iş maliyetlerini azaltırken, ilgili cevaplar sağlar ve müşteri sadakatini geliştirir. Ve gelişmiş AI yeteneklerine ek olarak, Hoory paylaşılan bir gelen kutusu olarak ikiye katlanır ve aracılarınıza müşterilerle iletişim kurmak için kesintisiz bir yol verir. Anahtar Özellikler ● Gelen kutusu, tüm müşteri etkileşimlerini gerçekleştirebileceğiniz ve takip edebileceğiniz - AI asistanınızdan konuşmaları devralmasını sağlayın - müşterilerinizin konuşma geçmişlerine ve diğer verilere (iletişim bilgileri, konum ve diğer tanımlayıcılar dahil) - filtre konuşmalarını etiketler, sorgu durumu, atanan, atama, vb. Seçim kullanıcılarınızı daha iyi tanımlamak için öncelikli konuşmaları işaretleyin ● Eğitim Eğitim Eğitim AI asistanınızı müşterilerinize doğru ve verimli destek sağlamak için eğitin - ortak müşteri sorgularını belirleyin ve her bir soru için anında yanıtlar vermeyi öğretin - düğmeler, bağlantılar ve görüntüler ekleyerek konuşmaları daha etkileşimli ve amaçlı hale getirin - her etkileşimi, müşterilerinin adını referans vererek, ek ekip üyeleri, bir araya getirerek ve ekip üyelerinizi kullandığınız için kişiselleştirme ekleyerek, hoory kullanımını destekleyerek yardımcı olur, bir araya gelerek yardım ederek yardımcı olur, işbirliği içinde. Bireysel izinleri yönetin ve doğru uzmanlara belirli görevler atayın. ● Widget'ınızı adlandırarak, birçok avatar seçeneğinden birini seçerek ve doğru renk şemasını oluşturarak marka kimliğinize uyacak şekilde özelleştirilebilir widget stili hoory. ● Konuşma tanıma, AI asistanınızın konuşmayı zahmetsizce metne dönüştürmesini sağlayarak müşterilerinize daha fazla iletişim seçeneği sunar. Yaklaşan özellikler ● Kişiler, son kullanıcılarla tüm etkileşimleri görüntülemek ve yönetmek için gelişmiş arama ile People uygulamasındaki tüm müşteri tabanınıza erişir. ● Çok dilli bir pazarda çalışan çok dilli destek? Tek bir diyalog oluştururken Hoory'yi aynı anda birden fazla dilde eğiterek 100'den fazla dilde müşteri desteği sağlayın. ● Formlar Daha fazla müşteri bilgisi toplayın ve doğru veri toplama formlarını tetiklemek için konuşmaları kullanarak AI asistanınızdan daha fazlasını elde edin. ● Varlıklar, özel varlıklar oluşturarak ve AI asistanınızın müşteri sorgularında bu varlıkları (örneğin ülke, e -posta, telefon numarası, hesap numarası, vb.) Müşteri sorgularında tanımasını ve bunlara dayalı şartlı işlemler yapmasını sağlayarak daha yüksek kişiselleştirme sağlar. ● Diyaloglar asistanınızın çok adımlı konuşmalar yapmasını ve müşterilerinizle ilgi çekici diyaloglar oluşturmasını sağlar.
CallPage
callpage.io
CallPage, web sitenizdeki ziyaretçinizin 28 saniye içinde ücretsiz arama yoluyla sizinle bağlantı kurmasına yardımcı olan bir widget'tır. CallPage widget'ı, web sitenizin ziyaretçilerini aramanıza olanak tanır ve %30-125 oranında daha fazla potansiyel müşteri kazanmanıza yardımcı olur. CallPage ile şunları kolayca yapabilirsiniz: - Kaliteli potansiyel müşteri sayısını artırın - Müşteri edinme maliyetini düşürün - Dönüşüm oranını artırın - Müşteri deneyimini iyileştirin
Botgate AI
botgate.ai
Botgate AI, işletmelerin potansiyel müşterileriyle daha fazla etkileşim kurmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir Konuşmalı Pazarlama, Satış ve Mesajlaşma Platformudur. Güvenli bulut tabanlı platformumuz, en verimli görüşmeleri oluşturmak için sınıfının en iyisi yapay zeka ve makine öğrenimi araçlarından yararlanır. Müşteri Adayı Yakalama ve Nitelendirme konuşma akışlarıyla işletmelerin daha hızlı büyümesine yardımcı oluyoruz. Botgate AI, Müşteri Adayı Yaratma sürecini geliştirerek ve satış döngüsünü hızlandırarak potansiyel müşterilerinizle sürekli etkileşim sağlar.
giosg
giosg.com
Giosg, şirketlerin web sitesi ziyaretçilerini hızlı bir şekilde satışa dönüştüren ilgi çekici çevrimiçi deneyimler oluşturmasına yardımcı olmak için canlı sohbeti, sohbet robotlarını, yapay zekayı ve etkileşimli içeriği birleştiren bir Satış Hızlandırma Platformudur. Dijital dünyada kuruluşlar ve insanlar arasındaki etkileşimi yeniden hayal etmek, yeniden tanımlamak ve yeniden değerlendirmek istiyoruz. Bugün, diğerlerinin yanı sıra perakende, otomotiv ve emlak sektörlerinde dünya çapında 1200'den fazla şirket arayışımıza katıldı.
Joonbot
joonbot.com
Joonbot, dönüşümlerinizi artırmak için kod gerektirmeyen ve kullanımı kolay bir sohbet robotu oluşturucudur. Joonbot ile hedef kitlenize kısa sürede rehberlik edebilir, toplayabilir ve bilgi iletebilirsiniz. Bazı kullanım örnekleri: Daha nitelikli potansiyel müşteriler elde edin Satışları artırın Müşteri çözümlerini otomatikleştirin
Kimoby
kimoby.com
Kimoby, işletmelerin müşteri iletişimini yönetmesini ve SMS pazarlaması yapmasını kolaylaştıran bulut tabanlı bir iletişim platformudur.
Chekkit
chekkit.io
Chekkit, yerel işletmeleri güçlendirmek için tasarlanmış bir platformdur. Müşteri katılımını ve olası dönüşümleri önemli ölçüde artırarak rekabette üstün performans gösterir. Yazılım, İnceleme Yönetimi, İş Metin Mesajları, Metin Sohbeti, Merkezi Gelen Kutusu, Mesaj Yazılabilir Sabit Hat, Müşteri Anketleri, Rekabetçi Karşılaştırma ve daha fazlası için hepsi bir arada bir çözüm sunar! Bu entegre yaklaşım, müşteri etkileşimlerini basitleştirir, iş operasyonlarını geliştirir ve büyümeyi teşvik eder.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo, pasif web sitesi trafiğini aktif potansiyel müşterilere ve somut iş sonuçlarına dönüştüren bir dönüşüm platformudur. Satın alma kararlarının %83'ünün çevrimiçi olarak gerçekleşmesi nedeniyle, web sitesi dönüşüm fırsatları hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Ancak site ziyaretçilerinin çoğu pasiftir ve satın almaya hazır değildir. Ortalama olarak site ziyaretçilerinin %98'i dönüşüm gerçekleştirmeden siteden ayrılıyor. Bu düşük dönüşüm oranları performansı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, daha iyi dönüşüm sağlamak ve birlikte yeni ticari verimlilikler yaratmak için pazarlama ve satış ekiplerini uyumlu hale getirme ve güçlendirme misyonundalar. Bunu şu yollarla yaparlar: * Dönüşüm yolculuklarını artırmak için yerinde botlarla etkileşime geçmek * Kullanıcı deneyimini geliştirmek için güçlü kişiselleştirme * Potansiyel müşterileri belirlemek için şirket kimliği * Satış döngülerini haritalandırmak için kullanıcı yolculuğu haritalaması * Kullanıcıları anlamak için analitik * Site içeriğine göre kullanıcı sorularını otomatik olarak yanıtlayan yapay zeka * Ticari ekipleri desteklemek için satış uyarıları * Hepsini bir araya getirmek için CRM entegrasyonu * Leadoo ayrıca sitedeki dönüşüm yolculuklarını ayarlayan ve sürekli olarak optimize eden dönüşüm uzmanlarından oluşan özel bir ekiple birlikte gelir. 800 Leadoo müşterisi için ilk 12 ay boyunca baz dönüşüm oranlarındaki ortalama artışın %74 olduğunu buldular. Basit bir ifadeyle Leadoo aşağıdakiler için gereken tüm araçları ve bilgileri sağlar: * Web sitesi ziyaretçilerini tanımlayın * Bunları yerinde etkinleştirin * Satın alma yolculuklarında onları besleyin * Sonuçta daha fazlasını müşteriye dönüştürün
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne, gerçek zamanlı ürün önerileriyle görsel sohbet ve destek sunan bir müşteri hizmeti yazılımıdır.
Regal.io
regal.io
Regal, yapay zeka destekli CX'te yeni standarttır. Regal, gerçek zamanlı müşteri amacı sinyallerini anlar ve çoklu dokunmatik gelen ve giden etkileşimleri, Regal AI Temsilcileri ve insan temsilcilerinizin bir karışımıyla otomatik olarak uyarlar. Angi (eski adıyla Angie's List), AAA, Google, Harvard (Podium Education aracılığıyla), K Health, Kin Insurance, Ro, Toyota ve Varsity Tutors gibi müşteriyi ön planda tutan markalar, Regal aracılığıyla yüz milyonlarca müşteriyle etkileşimlerini geliştirerek lider oldu. geliri 5 milyar dolara ulaştı. Regal.io, New York merkezlidir ve Emergence Capital, Founder Collective ve Homebrew gibi önde gelen yatırımcılardan 83 milyon dolar ile desteklenmektedir.
Sailes
sailes.com
Sailes, satış süreçlerini otomatikleştirerek, satış ekiplerinin müşteri ilişkilerini yönetmelerine ve daha etkili etkileşimler kurmalarına yardımcı olur.
360dialog
360dialog.com
360dialog, WhatsApp Business API'nin resmi bir iş çözümü sağlayıcısıdır (BSP). 360dialog WhatsApp API çok hafiftir ve herhangi bir özel belgeye ihtiyaç duymaz; WhatsApp'ın sağladığı orijinal belgeleri kullanabilirsiniz. 360dialog, WhatsApp API çevresinde birçok kurumsal hizmet sağlıyor.
SharurAI
sharurai.com
SharurAI, işletmelerin müşterileriyle etkileşim kurma biçimini dönüştüren isteğe bağlı yapay zeka sohbet robotu hizmetleri sunan, yapay zeka uygulama geliştirme alanında dinamik bir oyuncudur. SharurAI, en son yapay zeka teknolojisine odaklanarak, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlanmış özel yapay zeka sohbet robotları oluşturma konusunda uzmanlaşmıştır. Misyonumuz, müşteri etkileşimlerini geliştirmek, verimliliği artırmak ve büyümeyi desteklemek için yapay zekanın gücünden yararlanmaktır. Mevcut sistemlerinize ve süreçlerinize kusursuz bir şekilde entegre olan, kişiselleştirilmiş ve verimli müşteri desteği, satış yardımı ve daha fazlasını sunan yapay zeka sohbet robotları oluşturma yeteneğimizle gurur duyuyoruz. SharurAI olarak her işletmenin benzersiz olduğunu anlıyoruz ve bu nedenle müşterilerimizle yakın işbirliği içinde çalışarak onların özel amaç ve hedeflerine uygun yapay zeka sohbet robotları geliştiriyoruz. İster operasyonları kolaylaştırmak, müşteri memnuniyetini artırmak veya satışları artırmak istiyor olun, yapay zeka uzmanlarından oluşan ekibimiz vizyonunuzu hayata geçirmek için burada.
Twixor
twixor.com
Twixor, mesajlaşma kanallarında dinamik müşteri yolculukları yaratarak Müşteri Deneyimini Üretken Yapay Zeka ve NLP ile yeniden tanımlıyor. Twixor'un az kodlu/kodsuz CX platformu, Dijital Asistan ile Akıllı Süreç Otomasyonunu birleştirerek kişiselleştirilmiş, hedefe yönelik etkileşimler sunar. Senaryolu yanıtların ötesine geçerek empatik, özelleştirilmiş öneriler ve çözümler üreterek pazarlama, ticari işlemler ve destek operasyonlarında müşteri memnuniyetini artırır. * Kanıtlanmış Başarı: Fortune 500 şirketleri de dahil olmak üzere dünya çapında 400'den fazla müşterisi ve her üç ayda bir yönetilen 1 milyardan fazla etkileşimi ile Twixor'a güvenilmekte ve 7 patentle tanınmaktadır. * Dönüştürücü Faydalar: Twixor ile %25'in üzerinde konuşma oranına ulaşın, işletme maliyetlerini %15-25 azaltın ve marka bağlılığını %80 artırın. * Temel Özellikler: Platformumuz, sürükle ve bırak Journey Builder Studio, AI ve NLP destekli konuşma motoru, Canlı ve Sanal Temsilciler, Akıllı Kampanya Yönetimi, 120 dil için çok kanallı destek ve AI destekli Analitik Kontrol Paneli sunar. * Hindistan'da Perakende ve E-ticaret alanında En İyi Müşteri Deneyimi Platformu olarak tanınan, aynı zamanda MEA bölgesinde yeni ortaya çıkan bir Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka Satıcısı olarak da tanındık. Twixor'un tercih ettiği ortaklar arasında dünyanın en büyük Bankacılık Platformlarından ve CPaaS Oyuncularından biri ile MEA ve APAC genelinde beyaz etiketli çözümlerimize güvenen birçok kişi yer alıyor. Kısacası Twixor, sizi sektörünüzde farklı kılan olağanüstü müşteri deneyimi sunarak, işletmelerin dinamik müşteri yolculukları oluşturmasına olanak tanır.
TITANPush
titanpush.com
SİTE ETKİLEŞİMİNİZİ VE DÖNÜŞÜMÜNÜZÜ %20'YE KADAR ARTIRIN! TITANPush, markaların web siteleri aracılığıyla daha fazla satış yapmasına ve müşterileriyle daha iyi iletişim kurmasına yardımcı olan araçlara sahip bir platformdur. Uygulamada şunları bulacaksınız: * GEÇMİŞ: Her müşteri tarafından daha önce ziyaret edilen ürünlerin geçmişini sitenizde kullanılabilir hale getirin. Bunu kayan bir balondan görüntülemeyi veya sitenize entegre etmeyi seçin, her bir öğenin görünümünü özelleştirin ve her birinin görüntüleneceği sayfaları yapılandırın. Ayrıca yeniden hedefleme açılır penceresi şeklinde bir çeşidimiz de var! * EN ÇOK GÖRÜNTÜLENENLER: Müşterilerinize web sitenizde en çok ziyaret edilen ürünlerin listesini gösterin ve satın alma konusunda bir ivme yaratın. Bunu bir balon şeklinde göstermeyi veya web sitenize entegre etmeyi seçin, kartın görünümünü özelleştirin ve sitenizde kartın bulunacağı sayfaları ayarlayın. * WEB PUSH BİLDİRİMLERİ: Telefonlara ve masaüstü bilgisayarlara her an ulaşabilecek kısa mesajlar gönderin. Manuel ve otomatik kampanyalar gönderebilir, hedef kitlenizi segmentlere ayırabilir ve farklı dağıtım türleri arasında seçim yapabilirsiniz: Normal, Akıllı ve Planlı. * POP-UP'LAR: Müşterinin siteden ayrılmaya çalıştığını tespit ettiğinde son derece dikkat çekici bir pop-up pencere gösterir. O zamana kadar pencere görünmeyecek! Açılır pencerede ayarlanabilir metinler, yazı tipleri, renkler ve resimler bulunabilir. * AFİŞLER: Sitenizdeki ilgili mesajları özel metin, yazı tipleri ve renklerle iletin. Yapılandırılabilir hedef URL'ye sahip bir düğme de ekleyebilirsiniz. Her banner'a kişiselleştirilmiş görünürlük sağlamak için günleri, saatleri ve sayfaları da seçebilirsiniz. * BAĞLANTI SAYFASI: Tüm bağlantılarınızı bir ana bağlantıyla iletin. Özel renkler, metin, tipografi, resim, simgeler ve arka plan ayarlayarak sınırsız bağlantılar oluşturun. İstemcilerinizin düğme başına tıklama sayısını görselleştirin ve ihtiyacınız olduğunda kurtarmak için düğmeleri geçici olarak gizleyin. * SOHBET: WhatsApp ve Messenger iletişim düğmelerini doğrudan sitenizde ayarlayın. Bu düğmelerin sitenizin ekranındaki konumunu yapılandırabilecek, düğmeye metin ekleyebilecek ve bunların görüntüleneceği günleri ve saatleri seçebileceksiniz.
PropFuel
propfuel.com
PropFuel, derneklerin yayın iletişimlerini sohbetlere dönüştürmesine yardımcı olan bir SaaS platformudur. Bu görüşmeler Üyenin Sesini yansıtır, bireysel ihtiyaçları belirler ve bire bir katılımı kolaylaştırır.
PowerTextor
powertextor.com
PowerTextor, Microsoft Dynamics 365 ve Power Platform için bir SMS bağlantısıdır. İşletmelerin SMS ile müşteri ilişkilerini geliştirmelerini sağlar.
Global Message Services
gms.net
Global Mesaj Hizmetleri (GMS), dünya çapındaki İşletmeler ve Mobil Operatörler için güvenilir iletişim hizmeti sağlayıcısıdır. GMS'nin CPaaS çözümü, markaların çok kanallı müşteri iletişimlerini tek bir API ve self servis platform aracılığıyla birleştirmesine olanak tanır. Bunu tamamlayan yapay zeka destekli sohbet robotları ve CCaaS platformu, markaların herhangi bir temas noktasında ilgi çekici, iki yönlü, 7/24 iletişim kurmasını sağlayarak müşteri deneyimini önemli ölçüde artırıyor. Mobil Operatörlerin değerli bir ortağı olan GMS, SMS ve ses sahtekarlığını önlerken A2P, P2P ve P2A trafik alışverişini optimize ederek mesajlaşma işlerini geliştirir ve gelirlerini korur. 2006 yılında kurulan GMS, güvenli, meşru ve şeffaf mesajlaşmanın lideri ve sektör elçisidir. Merkezi İsviçre'nin Baar kentinde olup dünya çapında bölgesel ofisleri bulunmaktadır.
Makerobos
makerobos.com
Makerobos'ta köklü iş ilişkileri kuruyoruz, müşterilerimize Strateji ve İnovasyondan Dağıtıma kadar uzanan yapay zeka yolculuklarında danışmanlık yapıyoruz. Müşterilerimizin şirket içi yapay zeka kapasitesini artırmaya kendimizi adadık. Benzersiz verilerini ve kurumsal uzmanlıklarını değerli fikri mülkiyet varlıklarına dönüştürmelerine yardımcı oluyoruz. Sınıfının en iyisi yapay zeka teknolojisinden yararlanıyoruz. Birçok önde gelen küresel kuruluşun güvendiği MakeRobos, en hızlı büyüyen AIaaS şirketidir
JeffreyAI
jeffreyai.com
JeffreyAI, satış, pazarlama ve müşteri hizmetlerini otomatikleştirerek büyüyen şirketlere zaman kazandıran bir akıllı katılım platformudur.
Voxie
voxie.com
Voxie, perakende, hizmet ve restoran tutkusu markalarının önemli ölçüde daha fazla gelir elde etmek için müşterileriyle bağlantı kurmasına ve onlardan öğrenmesine yardımcı olan, etkileşimli yapay zeka metin pazarlama lideridir. Daha fazla bilgi edinmek için www.voxie.com adresini ziyaret edin.
Routee
routee.net
Routee, işletmelere SMS, sesli iletişim ve e-posta gibi çok çeşitli iletişim hizmetleri sunan bir bulut iletişim platformudur.
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly.ai, işletmelerin WhatsApp üzerinden otomatik ve kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturup göndermesini sağlayan bir uygulamadır.
Verse.ai
verse.ai
Verse.ai, yeni potansiyel müşterilerinizi anında Yapay Zeka Odaklı ve İnsan Gücüyle yapılan görüşmeler yoluyla satışa hazır fırsatlara dönüştüren bir potansiyel müşteri dönüşüm platformudur. Müşteri adaylarına milyarlarca dolar harcanıyor, ancak aslında yalnızca %27'sine yanıt veriliyor; Verse.ai, her işletmenin en acil sorunu olan müşteri adaylarına yanıt verme ve takip için fiili teknoloji çözümü olarak ortaya çıktı. Yalnızca Verse.io'nun çok yönlü potansiyel müşteri yanıtının aciliyeti nedeniyle potansiyel müşteri dönüşümü olasılığı 21 kat artar. Verse.ai, yenilikçi teknolojiyi endüstri uzmanlığıyla birleştirerek, ortalamanın altındaki çevrimiçi potansiyel müşterileri elemek için harcanan zamanı azaltmak için mükemmel formülü geliştirdi, böylece satış temsilcilerinin ciddi potansiyel müşterilere odaklanmalarını en üst düzeye çıkarmalarına ve dönüşüm oranlarını %300'e kadar artırmalarına olanak tanıdı. Platform abonelik esasına göre kullanılabilir. Verse.ai platformu tüm potansiyel müşteri türleri, kaynaklar ve CRM'lerle çalışır ve potansiyel müşterileri alınır alınmaz otomatik olarak yönlendirir. Verse.io, statik potansiyel müşteri etkileşimi çözümlerinin aksine, her müşteri adayıyla anında iletişime geçmek ve onları kapsamlı bir şekilde incelemek için otomasyon, insan dokunuşu ve kanıtlanmış komut dosyalarının mükemmel bir karışımını kullanır. Ayrıca Verse.io, satış ekiplerine lider katılım süreci üzerinde tam kontrol sağlar: özelleştirilmiş tercihler, gerçek zamanlı görüşme erişimi ve tüm etkileşim verilerini CRM'nize geri aktarma gücü. Potansiyel müşteri uygun görüldükten sonra satış temsilcisine geri iletilir. Bu devir, canlı transfer yoluyla veya doğrudan satış temsilcisinin takviminden alınan bir randevu aracılığıyla gerçekleştirilir. Verse.io, hem ruhen hem de ismen ekibinizin bir uzantısı olarak hareket eder. Sonuç olarak şirket ve potansiyel müşteri için kusursuz bir deneyim yaratılır.
Bonzo
getbonzo.com
Bonzo, danışmanlar ve küçük işletmeler için tam kapsamlı bir pazarlama otomasyonu ve CRM seçeneğidir. Çok kanallı ve sosyal medya desteğiyle "İlişkiyi" CRM'e geri koyduk. Metin, Video, Arama, E-posta, Sosyal - hepsini Bonzo'da yapın.
Whisbi
whisbi.com
Whisbi, B2C işletmeleri için mobil odaklı bir satış ve pazarlama platformu sağlar. Çözümümüz, Satış ve Pazarlama profesyonellerine satış dönüşümünü artırma, canlı katılımı iyileştirme ve farklı bir çevrimiçi müşteri deneyimi sunma fırsatı yaratıyor. Whisbi, müşterileriniz için görüntülü arama, sohbet, chatbot, tıkla ve ara veya geleneksel telefon görüşmesi gibi tüm iletişim kanallarını tek bir merkezi, veri odaklı kullanıcı arayüzünde birleştirir. Bir BI motoruyla geliştirilen Whisbi, doğru müşteriye doğru zamanda doğru kanalı sağlar. Whisbi çözümü, çağrı merkezlerinden fiziksel mağazalara ve sanal showroomlara kadar mevcut altyapılarla kolayca entegre olur. Çözümün web sitelerine basit bir şekilde dahil edilmesi, çevrimiçi dönüşüm oranlarını önemli ölçüde artıran gerçek anlamda çok kanallı bir müşteri deneyimi sağlama yeteneği sağlar. Satış ve pazarlama için birinci sınıf bir konuşma platformu sunuyoruz ve sektöre özel içgörüleri ve uzmanlığı paylaşabiliyoruz. Telekomünikasyon, otomotiv, seyahat, sigorta ve bankacılık alanlarında küresel şirketlerle yakın çalışma konusunda benzersiz bir deneyime sahibiz. Çözümlerimiz şunları başardı: * 700 milyon gösterim, * 47 milyon tıklama, * 18M çağrı talebi, * 10 milyon konuşma Bugüne kadar dünya çapındaki müşterilerimize 1,5 milyondan fazla satış gerçekleştirdik. Ve daha yeni başlıyoruz! Whisbi, insan etkileşimlerini çevrimiçi müşteri deneyiminin merkezine koyuyor ve dijital pazarlama kampanyalarının yatırım getirisini artırıyor. Markaların web sitesi trafiğinden daha iyi yararlanmalarına, NPS puanlarını artırmalarına, CX aracılığıyla farklılaşmalarına ve çevrimiçi olarak daha fazla satış yapmalarına olanak tanır. Salesforce, Google Adwords, Google Analytics ve Adobe Marketing Cloud dahil en iyi pazarlama ve satış çözümlerini entegre ederek müşteri yolculuğunun tamamına ilişkin daha güçlü bilgiler sunmaya yardımcı oluyoruz. Temelde Whisbi, modern pazarlama ve satış ekiplerinin mevcut dijital ticaret sistemlerini destekleyen ve tamamlayan çok kanallı deneyimler sunmasına olanak tanır.
SocialNowa
socialnowa.io
SocialNowa Chatbot bir Messenger Chatbot ve Instagram DM Otomasyon Aracıdır. Piyasadaki en iyi chatbot otomasyon araçlarından biridir. SocialNowa'ya özgü olan ve Rakiplerinin çoğu tarafından sağlanmayan bazı ek özelliklere sahiptir. Sınırsız Kişi/Abone Listesi, Çoklu Botlar ve Sosyal Medya Planlaması gibi. SocialNowa Chatbot ile Chatbot Hunileri oluşturmak kolaydır ve anlaşmaların çok hızlı dönüştürülmesine yardımcı olur. Araç, birçok ödeme ağ geçidiyle entegrasyonu sayesinde girişimcilerin ürün veya hizmetleri chatbot içinde satmasını son derece basit hale getiriyor. Ayrıca ürün satışlarının artmasına yardımcı oluyor ve müşterilerin Facebook Messenger ve Instagram DM'lerinde doğru ürünü bulmasına yardımcı oluyor. SocialNowa, işletmelerin ürün sorularını otomatik olarak yanıtlayabilmesini, ürün testleri oluşturabilmesini ve müşterileri satın alma noktasına gönderebilmesini sağlar. SocialNowa Chatbot, müşteri edinme maliyetlerini büyük ölçüde azaltmaya yardımcı olabilir. Diğer Özellikler İçerir - Facebook Messenger Bot Instagram DM Otomasyonu Instagram Otomatik Yorum - Yanıtla Facebook Otomatik Yorum - Yanıtla E-Ticaret Özelliği Dijital Ürün Mağazası Sosyal Medya Zamanlayıcı Görsel Sürükle ve Bırak Akış Oluşturucu Abone Yayını Canlı Sohbet Fetaure Messenger Tercih Formu Chatbot Şablonları Web Sitesi Karşılaştırması ( Yaklaşan) Hashtag Araştırması (Yaklaşan) Facebook İlgi Alanı Gezgini (Yaklaşan) GMB Yöneticisi (Yaklaşan) Data Insight Analytics Entegre Google Sayfası
Dashly
dashly.io
Dashly, müşteri iletişimini kişisel hale getirerek satışları artıran bir konuşma pazarlama platformudur. Canlı sohbet, sohbet botları ve e-posta yönetimi sunar.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai, dünyanın önde gelen yapay zeka satış destek otomasyonu ve B2C veri araştırma platformudur. Temel Özellikler şunları içerir: Anonim web sitesi ziyaretçilerinizi e-postayla tanımlama, şablonlu satış destek otomasyon araçları, binlerce iş üretkenliği aracıyla entegrasyonlar, herhangi bir hedef kitleye yönelik e-posta destek kampanyaları oluşturmak için yüz milyonlarca tüketici kaydı. Customers.ai satış destek otomasyonları, dünya çapındaki her iş kolunda ve ülkede bir milyondan fazla işletme tarafından kullanılmaktadır.
Verint
verint.com
Verint, işletmelere müşteri deneyimlerini yönetme, analiz etme ve geliştirme konusunda kapsamlı bir platform sunar.
Table Duck
tableduck.com
Table Duck, müşteri görüşmelerini tek bir gelen kutusundan yönetmek ve otomatikleştirmek için kullanılan bulut tabanlı bir platformdur. İşletmelerin 7/24 müşteri desteği sağlamasına ve CSAT puanlarını artırmasına olanak tanır. Canlı sohbet, e-posta gibi mesajlaşma kanalları ve Facebook Messenger gibi sosyal mesajlaşma kanalları tek bir yerde bir araya geliyor. Komut dosyası olmayan, yapay zeka destekli bir sohbet robotu, müşterilerle doğal, insan benzeri etkileşimler sağlar. Önceden eğitilmiş modeller dakikalar içinde kolayca uygulamaya olanak sağlar. Desteklenen diller İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Felemenkçe ve İsveççe'dir.
ShopPop
shoppop.com
ShopPop, geniş ölçekte konuşmalar başlatıp otomatikleştirerek Messenger'ı işletmeniz için güçlü bir pazarlama kanalı haline getirir. ShopPop'u işletmenize bağladığınızda hedef kitlenizi büyütecek, tüm konuşmaları tek bir gelen kutusunda yönetecek ve daha fazla satış elde etmek ve daha iyi potansiyel müşteriler elde etmek için onları yeniden etkileşime geçireceksiniz.
Senter
senterhq.com
Senter, günlük uygulamalara bağlanan basit İnceleme Yönetimi ve SMS pazarlama yazılımıdır. Kurulumu kolay, entegrasyonu hızlı ve güçlü SMS pazarlama kampanyaları göndermek kolaydır.
OmniOmni
omniomni.io
OmniOmni, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Instagram, Viber ve Çevrimiçi Sohbet gibi mesajlaşma araçları aracılığıyla müşteri desteği ve satışlara yönelik bir hizmettir.
ManyChat
manychat.com
Manychat, işletmelerin sosyal medya platformları üzerinden müşteri etkileşimlerini yönetmelerine ve otomatik sohbet akışları oluşturmalarına yardımcı olan bir platformdur.
Sender
sender.net
Gönderen, e-posta pazarlama kampanyalarını yönetmek için kullanıcı dostu bir platformdur. Otomasyon ve analiz araçlarıyla işletmelere destek sağlar.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox, işletmelerin WhatsApp aracılığıyla müşteri etkileşimini artırmasına ve satış süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan bir iletişim platformudur.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.
WotNot
wotnot.io
WotNot, işletmelerin müşteri etkileşimlerini otomatikleştiren ve özelleştirilebilir chatbotlar oluşturan bir platformdur. 7/24 hizmet sunar.
Userlike
userlike.com
Userlike, farklı iletişim kanallarından gelen müşteri mesajlarını merkezi bir kutuda toplayan, sohbet yazılımı ve destek otomasyon çözümüdür.
Terminus
terminusplatform.com
İşleri yapmanın eski yolu artık işe yaramıyor. Ve geride kalmayı göze alamazsınız. B2B stratejileri gelişti ve oyunun kuralları değişti. Özellikle her dolar ile daha verimli olma yönündeki artan baskı göz önüne alındığında, işletmenizin olması gereken yere sizi ulaştırmak için platforma, uzmanlara ve taktiksel taktik kitaplarına ihtiyacınız var. Terminus, başarınız için oluşturulmuş bir platformdur. Ekibinizin tüm yaşam döngüleri boyunca hesaplarla tanışmasına yardımcı olur; alıcıları hesap edinmeden genişletme ve yenilemeye kadar ilgi çekici dijital deneyimlerle çevreleyen, birinci taraf verilere dayanan bir platforma ihtiyacınız vardır. Motorumuz yatırım getirisini artırmak, dolandırıcılığı en aza indirmek, marka güvenliğine öncelik vermek ve amacı GTM ekipleri için ilgili, eyleme geçirilebilir içgörüye dönüştürmek için tasarlandı.
Spike
spikenow.com
Spike, e-posta, sohbet, işbirliği belgeleri ve toplantıları tek bir arayüzde birleştiren bir iletişim platformudur.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp, canlı sohbet ve chatbot çözümleri sunarak işletmelerin müşteri etkileşimlerini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.
Pypestream
pypestream.com
Pypestream, işletmelerin müşterileriyle etkileşim kurma ve onları güçlendirme biçimini dönüştüren bir self-servis otomasyon platformudur. Müşterilerin daha iyiyi hak ettiği inancıyla 2015 yılında kurulan dijital platformumuz, her kanalda, her zaman olağanüstü müşteri hizmeti sunmaktadır. Başta Fortune 500'de yer alan ve olumlu müşteri deneyimleri sunmaya kendini adamış işletmeler olmak üzere birçok sektördeki müşterilere hitap ediyoruz. Pypestream, sigorta, sağlık hizmetleri, seyahat, telekomünikasyon, akış, finansal hizmetler ve e-Ticaret gibi çeşitli sektörlerde olağanüstü müşteri deneyimleri sunmaya kendini adamış orta ve büyük ölçekli şirketlere hizmet vermektedir.
Podium
podium.com
Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri için iletişim ve pazarlama araçları sunan bir platformdur.
Messagely
messagely.com
Mesajely, kullanıcıların bireysel ve grup mesajlaşma yapabilmesini sağlayan, güvenli ve entegre bir iletişim platformudur.
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