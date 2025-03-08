Konuşmalı Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Uruguay

Hoory Conversations

hoory.com

Hoory, işletmenizin müşteri iletişimini otomatikleştirmesine ve sıfır gecikmelerle 7/24 destek sağlamasına yardımcı olan ve her etkileşimi mükemmel bir müşteri deneyimine dönüştüren AI destekli bir müşteri destek asistanıdır. Konuşma yapay zekası, makine öğrenimi ve doğal dil işleme ile güçlendirilen Hoory, otomasyonun ötesine geçiyor. Müşteri niyetini anlar, zaman kazandırırken ve iş maliyetlerini azaltırken, ilgili cevaplar sağlar ve müşteri sadakatini geliştirir. Ve gelişmiş AI yeteneklerine ek olarak, Hoory paylaşılan bir gelen kutusu olarak ikiye katlanır ve aracılarınıza müşterilerle iletişim kurmak için kesintisiz bir yol verir. Anahtar Özellikler ● Gelen kutusu, tüm müşteri etkileşimlerini gerçekleştirebileceğiniz ve takip edebileceğiniz - AI asistanınızdan konuşmaları devralmasını sağlayın - müşterilerinizin konuşma geçmişlerine ve diğer verilere (iletişim bilgileri, konum ve diğer tanımlayıcılar dahil) - filtre konuşmalarını etiketler, sorgu durumu, atanan, atama, vb. Seçim kullanıcılarınızı daha iyi tanımlamak için öncelikli konuşmaları işaretleyin ● Eğitim Eğitim Eğitim AI asistanınızı müşterilerinize doğru ve verimli destek sağlamak için eğitin - ortak müşteri sorgularını belirleyin ve her bir soru için anında yanıtlar vermeyi öğretin - düğmeler, bağlantılar ve görüntüler ekleyerek konuşmaları daha etkileşimli ve amaçlı hale getirin - her etkileşimi, müşterilerinin adını referans vererek, ek ekip üyeleri, bir araya getirerek ve ekip üyelerinizi kullandığınız için kişiselleştirme ekleyerek, hoory kullanımını destekleyerek yardımcı olur, bir araya gelerek yardım ederek yardımcı olur, işbirliği içinde. Bireysel izinleri yönetin ve doğru uzmanlara belirli görevler atayın. ● Widget'ınızı adlandırarak, birçok avatar seçeneğinden birini seçerek ve doğru renk şemasını oluşturarak marka kimliğinize uyacak şekilde özelleştirilebilir widget stili hoory. ● Konuşma tanıma, AI asistanınızın konuşmayı zahmetsizce metne dönüştürmesini sağlayarak müşterilerinize daha fazla iletişim seçeneği sunar. Yaklaşan özellikler ● Kişiler, son kullanıcılarla tüm etkileşimleri görüntülemek ve yönetmek için gelişmiş arama ile People uygulamasındaki tüm müşteri tabanınıza erişir. ● Çok dilli bir pazarda çalışan çok dilli destek? Tek bir diyalog oluştururken Hoory'yi aynı anda birden fazla dilde eğiterek 100'den fazla dilde müşteri desteği sağlayın. ● Formlar Daha fazla müşteri bilgisi toplayın ve doğru veri toplama formlarını tetiklemek için konuşmaları kullanarak AI asistanınızdan daha fazlasını elde edin. ● Varlıklar, özel varlıklar oluşturarak ve AI asistanınızın müşteri sorgularında bu varlıkları (örneğin ülke, e -posta, telefon numarası, hesap numarası, vb.) Müşteri sorgularında tanımasını ve bunlara dayalı şartlı işlemler yapmasını sağlayarak daha yüksek kişiselleştirme sağlar. ● Diyaloglar asistanınızın çok adımlı konuşmalar yapmasını ve müşterilerinizle ilgi çekici diyaloglar oluşturmasını sağlar.