Konuşmalı Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Timor-Leste

Hoory Conversations

hoory.com

Hoory, işletmenizin müşteri iletişimlerini otomatikleştirmesine ve sıfır gecikmeyle 7/24 destek sunarak her etkileşimi mükemmel bir müşteri deneyimine dönüştürmesine yardımcı olan, yapay zeka destekli bir müşteri destek asistanıdır. Konuşmaya dayalı yapay zeka, makine öğrenimi ve doğal dil işlemeyle desteklenen Hoory, otomasyonun ötesine geçiyor. Müşterinin amacını anlar, ilgili yanıtlar sağlar ve müşteri sadakatini artırırken, aynı zamanda zamandan tasarruf sağlar ve iş maliyetlerini azaltır. Gelişmiş yapay zeka yeteneklerine ek olarak Hoory, ortak bir gelen kutusu işlevi de görerek temsilcilerinize müşterileriyle iletişim kurmaları için kusursuz bir yol sunar. Temel Özellikler ● Gelen Kutusu Bu eksiksiz yönetim sistemi aracılığıyla tüm müşteri iletişimlerinizin sorumluluğunu üstlenin: Tüm müşteri etkileşimlerini gerçekleştirebilir ve takip edebilirsiniz - temsilcilerinizin konuşmaları yapay zeka asistanınızdan devralmasını sağlayabilirsiniz - müşterilerinizin konuşma geçmişlerine ve diğer verilere erişebilirsiniz (iletişim bilgileri, konum ve diğer tanımlayıcılar dahil) - konuşmaları etiketlere, sorgu durumuna, atanan kişilere, konuma vb. göre filtreleyin - yolculuklarını daha iyi anlamak için kullanıcıların göz atma ve etkinlik geçmişini analiz edin - konuşmaları etiketler ve notlar ekleyerek düzenleyin - öncelikli konuşmaları işaretleyin bir yıldızla Seçtiğiniz kullanıcılarınızı daha iyi tanımlayın ● Eğitim Müşterilerinize doğru ve etkili destek sağlamak için AI asistanınızı eğitin - ortak müşteri sorgularını tanımlayın ve Hoory'ye her soruya anında yanıt vermeyi öğretin - düğmeler, bağlantılar ve resimler ekleyerek konuşmaları daha etkileşimli ve anlamlı hale getirin - Hoory'nin müşterilerin adını kullanmasını, konumlarına referans vermesini vb. sağlayarak her etkileşime kişiselleştirme ekleyin. ● Ekip İşbirliği Ekip üyelerinizi AI asistanınızı birlikte kullanmaya ve müşterileri işbirliği içinde desteklemeye davet edin. Bireysel izinleri yönetin ve belirli görevleri doğru uzmanlara atayın. ● Özelleştirilebilir Widget Stili Hoory, widget'ınızı adlandırarak, birçok avatar seçeneğinden birini seçerek ve doğru renk şemasını ayarlayarak marka kimliğinize uyum sağlar. ● Konuşma Tanıma Yapay zeka yardımcınızın konuşmayı metne ve tersini zahmetsizce dönüştürmesini sağlayarak müşterilerinize daha fazla iletişim seçeneği sunun. Gelecek özellikler ● Kişiler Son kullanıcılarla olan tüm etkileşimleri görüntülemek ve yönetmek için gelişmiş aramayla Kişiler uygulamasında müşteri tabanınızın tamamına erişin. ● Çok Dilli Destek Çok dilli bir pazarda mı çalışıyorsunuz? Tek bir diyalog oluştururken Hoory'yi aynı anda birden fazla dilde eğiterek 100'den fazla dilde müşteri desteği sağlayın. ● Formlar Doğru veri toplama formlarını tetiklemek için görüşmeleri kullanarak daha fazla müşteri bilgisi toplayın ve yapay zeka yardımcınızdan daha fazla yararlanın. ● Varlıklar Özel varlıklar oluşturarak ve AI yardımcınızın müşteri sorgularında bu varlıkları (ör. ülke, e-posta, telefon numarası, hesap numarası vb.) tanımasını ve bunlara göre koşullu eylemler gerçekleştirmesini sağlayarak daha yüksek kişiselleştirme sağlayın. ● Diyaloglar Asistanınızın çok adımlı konuşmalar yapmasını ve müşterilerinizle ilgi çekici diyaloglar oluşturmasını sağlayın.