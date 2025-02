Konuşmalı Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Turks ve Caicos Adaları

TITANPush

titanpush.com

SİTE ETKİLEŞİMİNİZİ VE DÖNÜŞÜMÜNÜZÜ %20'YE KADAR ARTIRIN! TITANPush, markaların web siteleri aracılığıyla daha fazla satış yapmasına ve müşterileriyle daha iyi iletişim kurmasına yardımcı olan araçlara sahip bir platformdur. Uygulamada şunları bulacaksınız: * GEÇMİŞ: Her müşteri tarafından daha önce ziyaret edilen ürünlerin geçmişini sitenizde kullanılabilir hale getirin. Bunu kayan bir balondan görüntülemeyi veya sitenize entegre etmeyi seçin, her bir öğenin görünümünü özelleştirin ve her birinin görüntüleneceği sayfaları yapılandırın. Ayrıca yeniden hedefleme açılır penceresi şeklinde bir çeşidimiz de var! * EN ÇOK GÖRÜNTÜLENENLER: Müşterilerinize web sitenizde en çok ziyaret edilen ürünlerin listesini gösterin ve satın alma konusunda bir ivme yaratın. Bunu bir balon şeklinde göstermeyi veya web sitenize entegre etmeyi seçin, kartın görünümünü özelleştirin ve sitenizde kartın bulunacağı sayfaları ayarlayın. * WEB PUSH BİLDİRİMLERİ: Telefonlara ve masaüstü bilgisayarlara her an ulaşabilecek kısa mesajlar gönderin. Manuel ve otomatik kampanyalar gönderebilir, hedef kitlenizi segmentlere ayırabilir ve farklı dağıtım türleri arasında seçim yapabilirsiniz: Normal, Akıllı ve Planlı. * POP-UP'LAR: Müşterinin siteden ayrılmaya çalıştığını tespit ettiğinde son derece dikkat çekici bir pop-up pencere gösterir. O zamana kadar pencere görünmeyecek! Açılır pencerede ayarlanabilir metinler, yazı tipleri, renkler ve resimler bulunabilir. * AFİŞLER: Sitenizdeki ilgili mesajları özel metin, yazı tipleri ve renklerle iletin. Yapılandırılabilir hedef URL'ye sahip bir düğme de ekleyebilirsiniz. Her banner'a kişiselleştirilmiş görünürlük sağlamak için günleri, saatleri ve sayfaları da seçebilirsiniz. * BAĞLANTI SAYFASI: Tüm bağlantılarınızı bir ana bağlantıyla iletin. Özel renkler, metin, tipografi, resim, simgeler ve arka plan ayarlayarak sınırsız bağlantılar oluşturun. İstemcilerinizin düğme başına tıklama sayısını görselleştirin ve ihtiyacınız olduğunda kurtarmak için düğmeleri geçici olarak gizleyin. * SOHBET: WhatsApp ve Messenger iletişim düğmelerini doğrudan sitenizde ayarlayın. Bu düğmelerin sitenizin ekranındaki konumunu yapılandırabilecek, düğmeye metin ekleyebilecek ve bunların görüntüleneceği günleri ve saatleri seçebileceksiniz.