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Konuşmalı Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Filipinler
Messenger pazarlama yazılımı olarak da adlandırılan konuşmaya dayalı pazarlama yazılımı, potansiyel müşterilerle kişiselleştirilmiş bire bir etkileşimler başlatarak onları belirli ürün önerileri veya tekliflerine yönlendirir. Tüketici markaları bu teknolojiyi sosyal ağlarda veya ürün web sitelerinde ilgilenen alıcıları belirlemek, sorguları yanıtlamak, en uygun ürünleri önermek ve işlemin tamamlanması için müşterileri sorunsuz bir şekilde ödeme ağ geçitlerine veya satış temsilcilerine aktarmak için kullanır. Satış departmanları, entegre sohbet robotu ve yapay zeka yetenekleriyle akıllı yanıt akışları tasarlayabilir ve ziyaretçilere, kullanıcı etkinliğine ve diğer bağlamsal ayrıntılara dayalı anlamlı konuşmalar yoluyla rehberlik edebilir. Bu, işletmelerin hemen satın alma işlemi yapamayacak olan ilgili müşterileri takip ederek konuşmayı sorunsuz bir şekilde sürdürmesine olanak tanır. Konuşmaya dayalı pazarlama platformları, müşteri hizmetleri standartlarını geniş ölçekte yükselterek küresel satın alma sürecini günün her saatinde basitleştirir. Bu platformların başarılı bir şekilde kullanılması yalnızca değerli, nitelikli potansiyel müşteriler yaratmakla kalmaz, aynı zamanda müşteri demografik özellikleri ve tercihleri hakkında bilgi sağlayarak sonuçta satış döngüsünü hızlandırır.
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Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü tek bir platformda. Değerli zamanınızdan tasarruf edecek ve doğru müşterileri geniş ölçekte çekip dönüştürecek kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm içeriğe sahip olacaksınız. Ayrıca Marketing Hub, HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulduğu için pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilirler. Pazarlamacılar, CRM platformunun tamamını kullanırken yatırım getirisini kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarda benzersiz bir uyum elde edebilir. İster stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenize olanak tanır. HubSpot daha iyi büyümeniz için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği genelinde kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan, maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetini artıran tek eksiksiz Müşteri Hizmetleri çözümüdür. Çoğu müşteri görüşmesinin insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü, ekibin daha yüksek değere sahip müşteri görüşmeleri üzerinde çalışmasına olanak tanıyan bir gelecek inşa ediyoruz. Atlassian, Amazon ve Lyft Business'ın da aralarında bulunduğu 25.000'den fazla küresel kuruluş, her ölçekte benzersiz kullanıcı deneyimleri sunmak için Intercom'a güveniyor. Intercom'un platformu ayda 500 milyondan fazla mesaj göndermek için kullanılıyor ve aylık 600 milyondan fazla aktif son kullanıcıyla etkileşime olanak sağlıyor. 2011 yılında kurulan ve aralarında Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners ve Social Capital'in de bulunduğu önde gelen risk sermayedarları tarafından desteklenen Intercom, internet işini kişiselleştirme misyonunu üstleniyor.
ManyChat
manychat.com
Manychat, dünyadaki D2C markaları, Perakende mağazaları, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Restoranlar, Emlak şirketleri için 1 numaralı çok kanallı platformdur. 2016 yılında kurulan Manychat, her yıl 1 milyardan fazla konuşmaya güç sağlıyor ve 190'dan fazla ülkede kullanılıyor. Müşterilerinizle anında etkileşime geçin. Markanızı büyütmek için Instagram Direkt Mesajlar, Facebook Messenger, WhatsApp ve SMS'teki etkileşimli konuşmaları otomatikleştirin. İster daha fazla potansiyel müşteri elde etmek, kampanyalarınızı otomatikleştirmek veya SLA sürelerinizi artırarak müşteri memnuniyetini artırmak istiyor olun, Manychat işletmenizin pazarlama ihtiyaçlarını çözecek tüm araçlara sahiptir. Sohbet Pazarlaması budur ve Manychat budur.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (Freshworks Inc.'in bir ürünü), işletmelerin müşterilerle web sohbeti, e-posta, telefon gibi birden fazla kanal ve WhatsApp, Instagram ve iMessage gibi sosyal kanallar üzerinden etkileşim kurmasına yardımcı olan bir sohbete dayalı etkileşim çözümüdür. Freshchat ayrıca, işletmelerin geniş ölçekte kişiselleştirilmiş self-servis sağlamasına yardımcı olan, kod gerektirmeyen bir oluşturucuyla kolayca oluşturulabilen yerel yapay zeka destekli sohbet robotları da sunuyor. Freshchat'in yolculuk oluşturucusu ve hazır taktik kitapları sayesinde işletmeler, müşterilerinin ihtiyaçlarının ilerisinde kalabilir ve gerektiğinde onları proaktif bir şekilde destekleyebilir. Freshchat ayrıca müşterinin konuşma geçmişine ve diğer ilgili bilgilere ilişkin kapsamlı bir görünüm sunarak temsilcileri daha üretken hale getiriyor ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmalarına olanak tanıyor.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan ve web sitenizden elde edilen verilerden yararlanın; pazarlamanızın size zaman kaybettirmeden etkili, ilgi çekici ve akılda kalıcı olmasını sağlayın. İşletmenizi farklı kılan kişisel dokunuşlara odaklanabilmeniz ve müşterilerinizin hiçbirinde tek bir adımı kaçırmadığınızdan emin olabilmeniz için otomasyonu sizin için çalıştırıyoruz. ActiveCampaign ile yapabileceğiniz bazı şeyler nelerdir? -Tüm müşteri temas noktalarınızda kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirin -Daha derin segmentasyon ve daha etkili erişim için müşteri yaşam döngüsünün tamamında alıcı tercihlerini, davranışlarını ve birçok özel özelliği izleyin -Gönderimleri neredeyse tüm parametrelere göre özelleştirin, böylece mesajlarınız her zaman doğru hedeflenir hedef kitle -Her müşteri için en iyi içeriği, gönderme zamanını ve dağıtım kanalını seçmek için tüm müşteri yaşam döngüsünden elde edilen verileri kullanın -Minimum çabayla tamamen özelleştirilmiş kampanyalar oluşturun ve ardından müşteri davranışlarına göre gönderme stratejinizi gerçek zamanlı olarak geliştirin -Müşteri davranışlarını çoğaltın İşletmeniz ne kadar büyürse büyüsün, her müşteri için 1-1 kişisel deneyim
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ:ZI), işletmelerin müşterilerini bulmasına, kazanmasına ve büyütmesine yardımcı olan pazara açılma platformudur. ZoomInfo, dünya çapında 35.000'den fazla şirkete doğru, gerçek zamanlı veriler, öngörüler ve teknoloji sunuyor. İşletmeler verimliliği artırmak, satış ve pazarlama ekiplerini uyumlu hale getirmek ve teknoloji yığınlarını birleştirmek için verilerini ve platformunu kullanıyor. Sektör lideri GDPR ve CCPA uyumluluğu ve çok sayıda veri güvenliği ve gizlilik sertifikasıyla veri gizliliğinde tanınmış bir liderdir. Uzmanlık Alanları: GTM platformu, GTM stratejisi, satış zekası, konuşma zekası, pazarlama zekası, satış katılımı, iletişim verileri, amaç verileri, potansiyel müşteri yaratma, gelişmiş potansiyel müşteri bulma, iş bilgileri, iş bağlantıları, hesap tabanlı pazarlama (ABM), veri doğruluğu, veritabanı Hijyen ve veri düzenleme.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitelikli yeni bağlantı bulmasına yardımcı olduk.
Helpwise
helpwise.io
Müşterileri elde tutmak, yenilerini kazanmak kadar önemlidir. Sadık müşteriler daha fazla gelir elde eder ve size sıfır maliyetle yönlendirmeler getirir. İyi müşteri hizmeti sunmak, müşteriyi elde tutmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Helpwise ile müşteri hizmetlerini yönetmek kolaydır. 1. Müşteri hizmetleri merkezinizi tam anlamıyla dakikalar içinde kurun. 2. Müşterilerle tüm kanallardan iletişim kurun ve ekibinizle işbirliği yapın. 3. Artık paylaşılan şifreler olmadan sorumluluk oluşturun. 4. Self servis ve otomasyonu kurun. 5. Ekip üretkenliğini ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik eyleme dönüştürülebilir bilgiler edinin. Helpwise, E-posta (destek@, satış@, kariyer@ vb.), Canlı Sohbet, Whatsapp, SMS, Sosyal Medya ve daha fazlasını düşünün. İşletmenizin gelirini artıran bir müşteri hizmetleri çözümü olan Helpwise'ı kullanmaya başlayın.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – çevrimiçi satışlarınızı sohbetlerle artırın! Smartsupp ile satışları otomatikleştirin. Çevrimiçi satışlarınızı artırmak için ihtiyacınız olan her şeyi sunuyoruz: Yapay zeka, LeadGen sohbet robotları, canlı sohbet ve ziyaretçilerinizle doğru zamanda etkileşime geçmek için kullanabileceğiniz çok daha fazlası. Ve onları kısa sürede sadık müşterilere dönüştürün. Smartsupp, şu anda 100.000'den fazla web mağazasını ve web sitesini destekleyen, dünyanın önde gelen ve en güvenilir sohbet ve sohbet robotu çözümlerinden biridir.
CallPage
callpage.io
CallPage, web sitenizdeki ziyaretçinizin 28 saniye içinde ücretsiz arama yoluyla sizinle bağlantı kurmasına yardımcı olan bir widget'tır. CallPage widget'ı, web sitenizin ziyaretçilerini aramanıza olanak tanır ve %30-125 oranında daha fazla potansiyel müşteri kazanmanıza yardımcı olur. CallPage ile şunları kolayca yapabilirsiniz: - Kaliteli potansiyel müşteri sayısını artırın - Müşteri edinme maliyetini düşürün - Dönüşüm oranını artırın - Müşteri deneyimini iyileştirin
Engati
engati.com
Engati sohbet robotu ve canlı sohbet platformu, 2021 CODiE Ödülünün sahibi oldu. Programlama gerektirmeden dakikalar içinde akıllı botlar oluşturmanıza olanak sağlar. Bir kez oluşturun ve 15 kanalda yayınlayın: WhatsApp, Messenger, Instagram, Kik, Telegram, Line, Viber, Skype, Slack, WeChat, Twitter, Skype kurumsal, web siteniz ve mobil uygulamanız. Akıllı yolları, eğitimi, kopyalamayı, analitiği ve özel etiketlemeyi destekler. Engati'yi kullanarak, kendi sohbet robotunuzu tasarlamak ve müşterilerinizle 50'den fazla dilde etkileşim kurmak için makine öğreniminin, NLP/NLU'nun gücünden yararlanabilirsiniz.
Sender
sender.net
Sender'ın temel güçlü yönleri, yüksek e-posta teslim edilebilirliği, ödüllü kullanıcı dostu olması ve benzersiz ekonomikliğidir. Sender, birçok ek özelliğiyle e-ticaret ve blog yazarları için özel olarak tasarlanmıştır, ancak tek kişilik şirketlerden orta ve büyük şirketlere kadar her türlü işletmeye mükemmel şekilde uyar. E-ticaret platformları için özel olarak hazırlanmış entegrasyonlar sayesinde, bir ürünün URL'sini kopyalayıp yapıştırarak bültenlerinize kolayca ürün ekleyebilirsiniz; Sender, ürün resimlerini, açıklamalarını, fiyatlarını ve daha fazlasını otomatik olarak çıkaracaktır. Blogcular ve bilgi pazarlamacıları, Sender'ın kapsamlı otomasyon özelliklerini kullanabilir ve haber bültenlerini sosyal medya takipçileriyle paylaşabilir ve sonuçları takip edebilir. Ayrıca Sender, anlık bildirimler, işlemsel ve otomatik e-posta dizileri, API entegrasyonları ve kullanımı kolay sürükle&bırak abonelik formu oluşturucu ile en iyi pazarlama sonuçlarına ulaşmanıza yardımcı olacak birçok ek özellik sunar. Bu özelliklerin tümü, her ay 2.500 aboneye 15.000'e kadar e-posta gönderilmesine olanak tanıyan cömert ÜCRETSİZ-SONSUZA KADAR planı da dahil olmak üzere tüm Sender planlarında mevcuttur.
WotNot
wotnot.io
WotNot, sohbet robotlarıyla müşteri etkileşimlerinizi geniş ölçekte otomatikleştirir. Daha fazla potansiyel müşteri elde etmek, daha fazla randevu almak, müşteri desteğinizi son teknoloji sohbet robotlarıyla ölçeklendirmek gibi iş zorluklarını çözün. Müşteriler WotNot'u mevcut veya gelecekteki müşterilerine 7/24 ulaşılabilir, anında yanıt veren, tamamen güvenilir ve müşterinin dilini konuşan kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimi sunmak için kullanıyor. Birden fazla kullanım senaryosunu karşılamak için Emlak, Sigorta, Finans, Sağlık, Otomotiv, SaaS, Bankacılık, Tüketim Malları, Üretim ve Eğitim gibi herhangi bir sektöre bir sohbet robotu ekleyin. WotNot'un Kodsuz Bot Oluşturucusu ile sezgisel bir görsel oluşturucuyla oldukça kolay bir şekilde botlar oluşturabilirsiniz. Sizin tarafınızdan tanımlanan tetikleyicilere ve koşullara göre farklı etkinlikler için birden fazla botu yönetin. Ayrıca WotNot, deneyimli konuşma tasarımı uzmanlarından oluşan ekibimizin ihtiyaçlarınızı anladığı ve işletmenizin ihtiyaçlarına uygun bir konuşma akışını dikkatlice oluşturduğu ve sonuçları inceleyerek akışı optimize etmeye devam ettiği, size özel bir hizmet sunar. Müşteri etkileşimlerinde WotNot'a güvenen dünya çapında 3000'den fazla işletmeye katılın.
Sailes
sailes.com
Sailebot'lar tüm potansiyel müşteri aramalarını otomatikleştiriyor Araştırma ve keşiften etkileşime, etkileşime ve fırsatlara kadar her şeyi otomatikleştiren tek yapay zeka ile mümkün hale gelen Satış Görevlisi Potansiyelini hayata geçirin; eller serbest.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel, WhatsApp için hepsi bir arada B2B satış platformunuzdur. Özellikleri: - 2 yönlü mesajlaşmayla paylaşılan ekip gelen kutusu - Kodsuz WhatsApp sohbet robotu oluşturucu - WhatsApp yayınları ve toplu mesajlaşma - API'leri ve Web Kancalarını açın - Otomasyonlar - Entegrasyonlar (HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce (yakında), Zapier ile 5000'den fazla uygulama ve daha fazlası) - iOS ve Android için mobil uygulamalar Rasayel hızlı, güvenilir ve sezgiseldir. Rasayel'in ortak ekip gelen kutusunu kullanarak müşteri görüşmelerinizi WhatsApp üzerinden yönetebilir, yüksek kalitede satış görüşmeleri sağlayabilir ve olağanüstü müşteri deneyimleri sunabilirsiniz. Ekibiniz Rasayel mobil uygulamasını kullanarak müşterilere hareket halindeyken yanıt verebilir. Bir daha asla hiçbir fırsatı kaçırmaz veya bir müşterinin izini kaybetmezsiniz. Rasayel, ekibinizin her zaman tam içeriğe sahip olmasını sağlamak için araç setinizin geri kalanıyla bütünleşerek insan hatasını azaltır ve size zaman kazandırır: - HubSpot: Rasayel kişilerini HubSpot'taki mevcut kişilerle otomatik olarak eşleştirin. Tüm etkinliklerinizi günlüğe kaydedin ve WhatsApp verilerinden yerel HubSpot raporları oluşturun. - Pipedrive: Tüm etkinlikleri günlüğe kaydedin, kişileri otomatik olarak eşleştirin ve raporlar oluşturun. - Salesforce: Çok yakında. Betaya katılmak için bizimle konuşun. - Zapier: Rasayel'i 5000'den fazla uygulama ve sisteme bağlayın. Gelişmiş kullanım örnekleri için, Rasayel'in API'si, Rasayel platformunun gücünün kilidini açarak onu mevcut sistemlerinize, süreçlerinize ve daha fazlasına yerleştirmenize olanak tanır.
Messagely
messagely.com
Contactly'nin müşteri destek yazılımı ve mesajlaşma platformu. Daha mutlu müşterilerle daha anlamlı görüşmeler yapın ve işinizi daha hızlı büyütün.
Jebbit
jebbit.com
Jebbit'in Kurumsal Deneyim Platformu, markaların her kanalda geniş ölçekte sıfır taraf verilerini yakalayan güzel etkileşimli deneyimler oluşturmasına olanak tanır. Ürün tavsiyesi ve kişilik testlerinden önemsiz bilgilere, alışveriş yapılabilir arama kitaplarına, daha iyi anketlere, oylamalara, formlara ve daha fazlasına kadar - Jebbit deneyimleri, tüketici beklentilerini aştığı ve tercihleri, ilgi alanları, yaşam tarzları ve davranışları hakkında ilgili bilgiler karşılığında gerçek değer sunduğu için daha yüksek etkileşim sağlar. niyetler. Tüketici tarafından beyan edilen bu sıfır taraf verileri, markalar için nihai rekabet avantajı sağlar ve müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında somut yatırım getirisi sağlar. L'Oréal, PepsiCo, Haleon, NFL, Shiseido Group, Live Nation, ASICS, NBA, JCPenney, Free People, Monster Worldwide ve daha fazlası dahil olmak üzere Jebbit'in müşterileri, endüstriyi yönlendiren daha iyi tüketici deneyimleri oluşturmak için Jebbit yazılım platformunu kullanıyor - etkileşime liderlik edin, yüksek miktarda sıfır taraf verisi toplayın, zenginleştirilmiş potansiyel müşteriler elde edin, daha fazla çevrimiçi dönüşüm sağlayın ve sadakati ve YBD'yi artırın.
GoSquared
gosquared.com
Dünyanın ilk sürdürülebilir e-posta pazarlama platformu. Daha iyi e-posta kampanyaları göndermek, hedef kitlenizi büyütmek ve gezegeni yeniden canlandırmak için MailChimp'ten geçiş yapın.
PowerTextor
powertextor.com
İşletmeler için Metin Mesajlaşma Hizmeti. PowerTextor, Microsoft Dynamics 365 ve Power Platform için bir SMS Bağlayıcısıdır. Kısa mesaj pazarlamanın ve Microsoft Power Automate'in gücüyle işletmelerin müşterileriyle daha iyi ilişkiler kurmasına yardımcı oluyoruz.
Joonbot
joonbot.com
Joonbot, dönüşümlerinizi artırmak için kod gerektirmeyen ve kullanımı kolay bir sohbet robotu oluşturucudur. Joonbot ile hedef kitlenize kısa sürede rehberlik edebilir, toplayabilir ve bilgi iletebilirsiniz. Bazı kullanım örnekleri: Daha nitelikli potansiyel müşteriler elde edin Satışları artırın Müşteri çözümlerini otomatikleştirin
Drips
drips.com
Drips yapay zeka destekli platform, markaların Konuşmalı Mesajlaşma® ve arama yoluyla potansiyel müşteriler ve müşterilerle etkileşim kurmasına yardımcı oluyor. Benzersiz bir doğal dil işleme modeliyle desteklenen, gürültüyü aşmak, amacı yakalamak ve anlamlı sonuçlar elde etmek için insan benzeri mesajlaşmadan yararlanıyoruz.
OmniOmni
omniomni.io
OmniOmni, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Instagram, Viber ve Çevrimiçi Sohbet gibi mesajlaşma araçları aracılığıyla müşteri desteği ve satışlara yönelik bir hizmettir.
Futr
futr.ai
Futr, herhangi bir dilde ve herhangi bir kanalda otomatik, canlı, video ve sosyal sohbet ile müşteri hizmetleri yeteneklerini güçlendiren bir hizmet olarak sohbet platformudur. Çok sayıda polis teşkilatı, önde gelen perakendeciler ve hayır kurumlarının da dahil olduğu müşterileri ile Futr, akıllı kuruluşların her zaman açık, her zaman anında, her zaman anlayışlı sohbet hizmetleri aracılığıyla hedef kitleleriyle bağlantı kurmasına yardımcı oluyor. Bu konuda bizim sözümüze güvenmeyin. Bir aylık denememizle Futr platformunu ücretsiz deneyin! - Anında Otomatik Sohbet dağıtımı - İzlenen kullanım ve karşılaştırmalı yatırım getirisi - Planlanmış check-in'lerle özel destek - Deneme sonu iş senaryosu incelemesi - Yükümlülük yok - kredi kartına gerek yok
Cloodot
cloodot.com
Cloodot, hepsi bir arada çok kanallı bir müşteri deneyimi yönetim paketidir. Cloodot, birden fazla dijital platform aracılığıyla itibar oluşturmak, müşterilerle etkileşim kurmak ve uzun vadeli ilişkiler geliştirmek için verimli ve tutarlı bir iş akışını kolaylaştırır. Birden fazla Google benim işletmem listesinden, Facebook sayfasından, WhatsApp numarasından, Google işletme mesajı listelerinden, Web sitelerinden, SMS/ Kullanımı kolay tek bir kontrol paneli aracılığıyla metin numaraları vb. 1. Daha iyi çevrimiçi itibar Daha fazla yorumu kolayca toplayın, sergileyin ve yanıtlayın. 2. Kolay Omni varlığı Tüm sohbetleri kullanımı kolay, çoklu temsilci gelen kutusuna taşıyın. Daha fazla soruyu kolayca almak için Google aramada doğrudan sohbet seçeneği. Kanalları bir veya daha fazla kullanıcıya dağıtın ve atayın, kullanıcılar ve departmanlar arasındaki sohbetleri ve incelemeleri saniyeler içinde aktarın. Birden fazla temsilci, orijinal yerel uygulamalar kullanılarak mümkün olmayan WhatsApp, Google mesajları vb. gibi kanalları işbirliği yapabilir ve yönetebilir. 3. Hızlı ve kaliteli etkileşim İlk ve ortalama yanıt sürelerini saatlerden yalnızca saniyelere indirin. Özel şablon yanıtları, hatırlatıcılar, etiketler, görevler, notlar vb. 4. Otomatik CSAT ölçümü Katılım kalitesini ölçmek için her sohbet kanalında otomatik CSAT anketi. 5. Yeniden katılım kampanyaları Teklifler ve programlar hakkında periyodik olarak toplu mesajlar göndererek mevcut müşterilerden daha fazla gelir elde edin. 6. İş yükünün azaltılması Otomatik inceleme yanıtları ve Agent-Bot işbirliğine dayalı sohbet yönetimi iş akışı, insan gücü katılımını %50 - 80 oranında azaltır. CS temsilcileri için müşteri etkileşimini son derece kolaylaştırır. 7. Kolay denetim Gerçek zamanlı performans izleme ve raporlama, daha fazla sorumluluk getirir. Temsilciler daha üretken hale gelir ve sonuçta müşteriler için daha hızlı ve kaliteli bir deneyim sağlanır. 8. Maliyet azaltma Bir düzine farklı ücretli aracın 1/2'sinin yerini alır. Verimliliği artırır ve genel giderleri azaltır. 9. Güvenli erişim CS temsilcilerine yerel platformlara erişim sağlamaya gerek yoktur. Temsilcilerin dikkati diğer sosyal medya faaliyetleri tarafından dağıtılmayacaktır. 10. Üstün destek Özel hesap yöneticisi Çağrı sırasında destek Maliyet yok personel eğitimi yok Kurulum maliyeti yok
Blip
blip.ai
Küresel vizyon sahibi liderler, markalarını, müşteri ilişkilerini ve çeşitli iletişim stratejilerini bir sonraki seviyeye taşımak için Yapay Zeka Konuşma platformumuza güveniyor. 125.000'den fazla sanal asistan yaratarak değerin kilidini açtık ve bugüne kadar dünya çapında 2000'den fazla müşteriyle 20 milyardan fazla mesaj alışverişinde bulunduk. Sezgisel ve kullanımı kolay bulut platformumuz ve profesyonel hizmetlerimiz, şirketinize ve karşılaştığınız zorluklara göre özel olarak tasarlanmıştır. Markaların müşterilere istedikleri zaman ve yerde ulaşmalarını ve onlarla etkileşime geçmelerini sağlıyoruz. Önde gelen çok kanallı iletişim platformlarının tercih edilen ortaklarıyız; tamamen entegre, güvenli ve uyumlu. Potansiyel olarak sonsuz ve alakalı ilişkiler ve konuşmalar yaratarak büyümenizi destekleyeceğimize güvenin.
Prokeep
prokeep.com
2016 yılında kurulan Prokeep, toptan distribütörlere yönelik dağıtımın önde gelen müşteri deneyimi yönetimi yazılımıdır. Prokeep iletişimi ticarete dönüştürerek ilişkileri ve işi büyütür; merkezi iletişim yoluyla satışları artırmak, daha iyi içgörüler ve etkileşim fırsatları aracılığıyla müşteri deneyimini iyileştirmek ve sistem otomasyonu yoluyla üretkenliği artırmak. Prokeep, Kuzey Amerika'da 8.000'den fazla distribütör tarafından kullanılıyor ve 11 milyonun üzerinde görüşme ve 6 milyar doların üzerinde gelir sağlıyor. Dağıtım işinizi büyütün. Daha güçlü müşteri ilişkileri kurun. İşgücü verimliliğini artırın. Tümü, distribütörlerin modern pazarlarda başarılı olmaları için özel olarak oluşturulmuş Prokeep Müşteri Deneyimi Yönetim Yazılımı ile birlikte gelir. Prokeep: - 50 eyalet, 10 il ve 2 bölgedeki distribütörler tarafından kullanılmaktadır. - Prokeep üzerinden 11 milyondan fazla konuşma geçiyor - Prokeep'teki konuşmaların %82'si satışla sonuçlanıyor veya gelirle ilgili - her ay çalışan başına 9 saat tasarruf sağlar - Yüklenici tutarsızlıklarından kullanıcı başına ayda 3.000$ tasarruf sağlar Prokeep ile siparişi daha verimli hale getirmek için iletişimi merkezileştirecek, operasyon otomasyonu oluşturmak için 3. taraf sistemlerinizi bağlayacak ve daha fazla etkileşim sağlamak ve daha fazla para kazanmak için müşteri içgörülerini kullanacaksınız.
Payemoji
payemoji.com
Payemoji, her türlü müşterinin ve çalışanın WhatsApp Business gibi günlük mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla yolculuk yapmasına olanak tanıyan çok kanallı bir mesajlaşma hizmetidir. BT becerisi gerekmez. İndirilecek mobil uygulama yok.
Whisbi
whisbi.com
Whisbi, B2C işletmeleri için mobil odaklı bir satış ve pazarlama platformu sağlar. Çözümümüz, Satış ve Pazarlama profesyonellerine satış dönüşümünü artırma, canlı katılımı iyileştirme ve farklı bir çevrimiçi müşteri deneyimi sunma fırsatı yaratıyor. Whisbi, müşterileriniz için görüntülü arama, sohbet, chatbot, tıkla ve ara veya geleneksel telefon görüşmesi gibi tüm iletişim kanallarını tek bir merkezi, veri odaklı kullanıcı arayüzünde birleştirir. Bir BI motoruyla geliştirilen Whisbi, doğru müşteriye doğru zamanda doğru kanalı sağlar. Whisbi çözümü, çağrı merkezlerinden fiziksel mağazalara ve sanal showroomlara kadar mevcut altyapılarla kolayca entegre olur. Çözümün web sitelerine basit bir şekilde dahil edilmesi, çevrimiçi dönüşüm oranlarını önemli ölçüde artıran gerçek anlamda çok kanallı bir müşteri deneyimi sağlama yeteneği sağlar. Satış ve pazarlama için birinci sınıf bir konuşma platformu sunuyoruz ve sektöre özel içgörüleri ve uzmanlığı paylaşabiliyoruz. Telekomünikasyon, otomotiv, seyahat, sigorta ve bankacılık alanlarında küresel şirketlerle yakın çalışma konusunda benzersiz bir deneyime sahibiz. Çözümlerimiz şunları başardı: * 700 milyon gösterim, * 47 milyon tıklama, * 18M çağrı talebi, * 10 milyon konuşma Bugüne kadar dünya çapındaki müşterilerimize 1,5 milyondan fazla satış gerçekleştirdik. Ve daha yeni başlıyoruz! Whisbi, insan etkileşimlerini çevrimiçi müşteri deneyiminin merkezine koyuyor ve dijital pazarlama kampanyalarının yatırım getirisini artırıyor. Markaların web sitesi trafiğinden daha iyi yararlanmalarına, NPS puanlarını artırmalarına, CX aracılığıyla farklılaşmalarına ve çevrimiçi olarak daha fazla satış yapmalarına olanak tanır. Salesforce, Google Adwords, Google Analytics ve Adobe Marketing Cloud dahil en iyi pazarlama ve satış çözümlerini entegre ederek müşteri yolculuğunun tamamına ilişkin daha güçlü bilgiler sunmaya yardımcı oluyoruz. Temelde Whisbi, modern pazarlama ve satış ekiplerinin mevcut dijital ticaret sistemlerini destekleyen ve tamamlayan çok kanallı deneyimler sunmasına olanak tanır.
Kindly
kindly.ai
Desteği otomatikleştirmek ve satışları artırmak için oluşturulmuş üretken yapay zeka destekli sohbet robotları. Müşteri hizmetleri ve iletişim için yapay zeka ve otomasyon çözümlerinin geliştirilmesinde uzmanlaşmış, Avrupa'nın önde gelen premium chatbot sağlayıcılarından biriyiz. Müşteri deneyimini geliştirmek ve müşteri hizmetleri süreçlerinin verimliliğini artırmak için gelişmiş makine öğrenimi tekniklerini ve doğal dil işlemeyi (NLP) birleştiren bir platform sunuyoruz. Kindly'i farklı kılan nedir? Daha az bakım ve daha fazla içerik üretimi! Kindly'nin yapay zekası, bir düğmeye tıklayarak kabul edebileceğiniz yeni eğitim verileri önerecektir. Özelleştirilmesi kolay Chatbot'un markanıza uyması için kodlamaya gerek yok! Düğmelerden daha fazlası Kindly'nin sohbet robotları, kullanıcıları alakalı bile olmayabilecek bir dizi düğmeyi kullanmaya zorlamak yerine belirli soruları yanıtlayabilir. Çok dilli Chatbot'u tek bir dilde eğittiğinizde yüzden fazla soruyu anlayacaktır! Müşterilerimiz arasında Adecco, VOI, Norveç Air, Lindex, Hertz, Comviq, Schibsted, Jotun ve Kahoot bulunmaktadır. Dixa, Salesforce, Freshdesk, Zendesk ve Hubspot gibi önde gelen CRM sağlayıcılarıyla kolayca entegre olun.
Hubtype
hubtype.com
Hubtype, markaların müşterileriyle sorunsuz, anlamlı ve ilham verici bir şekilde iletişim kuracağı yeni bir iletişim çağının yolunu açıyor. Hubtype, şirketlerin konuşma uygulamaları aracılığıyla basit, anlamlı ve müşteri odaklı görüşmeleri geniş ölçekte benimsemesine olanak tanıyor; Sohbet robotlarının ötesine geçen ve harika UX ile en iyi mesajlaşma uygulamalarını (WhatsApp, FB Messenger vb.) veya web sohbeti sağlayan en iyi grafik arayüzlerini (web siteleri ve mobil uygulamalar gibi) birleştiren yeni bir teknoloji.
Botco.ai
botco.ai
Botco.ai, sağlayıcılar ve tüketiciler arasında anlamlı ve akıllı görüşmelere olanak tanıyan HIPAA uyumlu bir platformdur. Botco.ai, geniş ölçekte uygulanabilen, tam otomatik, yapay zeka destekli bir pazarlama sohbet çözümüdür. Şirket, daha fazla müşteriyi hızlı ve etkili bir şekilde dönüştürmek için sektör lideri yazma, web sohbeti ve yapay zeka makine öğrenimi yetenekleri sunuyor. Botco.ai'nin Entegre Analitik Kontrol Paneli, web ve Facebook Messenger gibi birden fazla kanaldaki sohbet kampanyalarının kapsamlı bir görünümünü sağlar. API tabanlı arayüz, potansiyel müşterileri, transkriptleri ve verileri Salesforce, Hubspot, Adobe Marketing Cloud ve Zoho gibi kurumsal satış ve pazarlama otomasyonu ürünlerine aktarmak için kullanılabilir. Daha fazla bilgi için Botco.ai'yi ziyaret edin.
SalesCaptain
salescaptain.com
SalesCaptain, yerel işletmelerin kazanmasına yardımcı olan yapay zeka destekli bir müşteri deneyimi pazarlama (CXM) platformudur. Çevrimiçi incelemeleri kolaylaştırmak, kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları başlatmak, web sohbeti, ödemeler ve çok daha fazlasına kadar yerel işletmelerin işlerini kurmalarına ve müşterileriyle iletişim kurma yöntemlerini modernleştirmelerine yardımcı oluyoruz.
Hoory Conversations
hoory.com
Hoory, işletmenizin müşteri iletişimlerini otomatikleştirmesine ve sıfır gecikmeyle 7/24 destek sunarak her etkileşimi mükemmel bir müşteri deneyimine dönüştürmesine yardımcı olan, yapay zeka destekli bir müşteri destek asistanıdır. Konuşmaya dayalı yapay zeka, makine öğrenimi ve doğal dil işlemeyle desteklenen Hoory, otomasyonun ötesine geçiyor. Müşterinin amacını anlar, ilgili yanıtlar sağlar ve müşteri sadakatini artırırken, aynı zamanda zamandan tasarruf sağlar ve iş maliyetlerini azaltır. Gelişmiş yapay zeka yeteneklerine ek olarak Hoory, ortak bir gelen kutusu işlevi de görerek temsilcilerinize müşterileriyle iletişim kurmaları için kusursuz bir yol sunar. Temel Özellikler ● Gelen Kutusu Bu eksiksiz yönetim sistemi aracılığıyla tüm müşteri iletişimlerinizin sorumluluğunu üstlenin: Tüm müşteri etkileşimlerini gerçekleştirebilir ve takip edebilirsiniz - temsilcilerinizin konuşmaları yapay zeka asistanınızdan devralmasını sağlayabilirsiniz - müşterilerinizin konuşma geçmişlerine ve diğer verilere erişebilirsiniz (iletişim bilgileri, konum ve diğer tanımlayıcılar dahil) - konuşmaları etiketlere, sorgu durumuna, atanan kişilere, konuma vb. göre filtreleyin - yolculuklarını daha iyi anlamak için kullanıcıların göz atma ve etkinlik geçmişini analiz edin - etiketler ve notlar ekleyerek konuşmaları düzenleyin - öncelikli konuşmaları işaretleyin seçilen kullanıcılarınızı daha iyi tanımlamak için bir yıldızla ● Eğitim Müşterilerinize doğru ve etkili destek sağlamak için AI asistanınızı eğitin - ortak müşteri sorgularını tanımlayın ve Hoory'ye her soruya anında yanıt vermeyi öğretin - düğmeler ekleyerek konuşmaları daha etkileşimli ve anlamlı hale getirin, bağlantılar ve resimler - Hoory'nin müşterilerin adını kullanmasını, konumlarına referans vermesini vb. sağlayarak her etkileşime kişiselleştirme ekleyin. ● Ekip İşbirliği Ekip üyelerini AI asistanınızı birlikte kullanmaya ve müşterilere işbirliği içinde destek vermeye davet edin. Bireysel izinleri yönetin ve belirli görevleri doğru uzmanlara atayın. ● Özelleştirilebilir Widget Stili Hoory, widget'ınızı adlandırarak, birçok avatar seçeneğinden birini seçerek ve doğru renk şemasını ayarlayarak marka kimliğinize uyum sağlar. ● Konuşma Tanıma Yapay zeka yardımcınızın konuşmayı metne ve tersini zahmetsizce dönüştürmesini sağlayarak müşterilerinize daha fazla iletişim seçeneği sunun. Gelecek özellikler ● Kişiler Son kullanıcılarla olan tüm etkileşimleri görüntülemek ve yönetmek için gelişmiş aramayla Kişiler uygulamasında müşteri tabanınızın tamamına erişin. ● Çok Dilli Destek Çok dilli bir pazarda mı çalışıyorsunuz? Tek bir diyalog oluştururken Hoory'yi aynı anda birden fazla dilde eğiterek 100'den fazla dilde müşteri desteği sağlayın. ● Formlar Doğru veri toplama formlarını tetiklemek için görüşmeleri kullanarak daha fazla müşteri bilgisi toplayın ve yapay zeka yardımcınızdan daha fazla yararlanın. ● Varlıklar Özel varlıklar oluşturarak ve AI yardımcınızın müşteri sorgularında bu varlıkları (ör. ülke, e-posta, telefon numarası, hesap numarası vb.) tanımasını ve bunlara göre koşullu eylemler gerçekleştirmesini sağlayarak daha yüksek kişiselleştirme sağlayın. ● Diyaloglar Asistanınızın çok adımlı konuşmalar yapmasını ve müşterilerinizle ilgi çekici diyaloglar oluşturmasını sağlayın.
Amio
amio.io
Amio, müşteri hizmetleri otomasyonu sektörüne yön veren bir yapay zeka konuşma platformudur. Kullanımı kolay ve son derece verimli bir çözüm, soruların %80'inden fazlasına yanıt vererek müşteri destek ekibinize yardımcı olur. Müşteri deneyimi ekibi, birden fazla kanalda 7/24 gerçek zamanlı destekten yararlanır. Ve son olarak, satış ve pazarlama departmanları proaktif destek ile satış öncesi etkileşimde bir artış görüyor. Amio, uygun maliyetli iletişim araçlarını kullanarak müşterilerinizle etkileşim şeklinizi yeniden tasarlar. Bu aynı zamanda müşterilerinizin size tercih ettikleri kanaldan ulaşabilmesi sayesinde sadakati de artırır.
ChipBot
getchipbot.com
Etkileşimli videolarla satışları artırmak ve canlı sohbeti kolay self servis desteğiyle değiştirmek için ChipBot'u kullanın. Paradan, zamandan ve akıl sağlığınızdan tasarruf edin. Bugün müşteri kazanmaya başlayın.
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly, işletmelerin WhatsApp aracılığıyla geniş ölçekte kolayca otomatik, etkileşimli ve kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturmasına ve göndermesine olanak tanır. Bu, potansiyel müşterilerin ve müşterilerin satın alma yolculuklarını seçebilecekleri, dönüşümlerin yanı sıra katılımı da artırabilecekleri 2 yönlü bir konuşmayı (SMS ve e-postadan farklı olarak) teşvik eder. Connectly ayrıca müşteri iletişimlerini WhatsApp, SMS, Facebook Messenger ve Instagram üzerinden birleşik bir gelen kutusunda merkezileştirerek şirketlerin hedef kitlelerini segmentlere ayırmasına ve akıllı raporlamaya dayalı olarak veriye dayalı kararlar almasına olanak tanıyor.
SharurAI
sharurai.com
SharurAI, işletmelerin müşterileriyle etkileşim kurma biçimini dönüştüren isteğe bağlı yapay zeka sohbet robotu hizmetleri sunan, yapay zeka uygulama geliştirme alanında dinamik bir oyuncudur. SharurAI, en son yapay zeka teknolojisine odaklanarak, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlanmış özel yapay zeka sohbet robotları oluşturma konusunda uzmanlaşmıştır. Misyonumuz, müşteri etkileşimlerini geliştirmek, verimliliği artırmak ve büyümeyi desteklemek için yapay zekanın gücünden yararlanmaktır. Mevcut sistemlerinize ve süreçlerinize kusursuz bir şekilde entegre olan, kişiselleştirilmiş ve verimli müşteri desteği, satış yardımı ve daha fazlasını sunan yapay zeka sohbet robotları oluşturma yeteneğimizle gurur duyuyoruz. SharurAI olarak her işletmenin benzersiz olduğunu anlıyoruz ve bu nedenle müşterilerimizle yakın işbirliği içinde çalışarak onların özel amaç ve hedeflerine uygun yapay zeka sohbet robotları geliştiriyoruz. İster operasyonları kolaylaştırmak, müşteri memnuniyetini artırmak veya satışları artırmak istiyor olun, yapay zeka uzmanlarından oluşan ekibimiz vizyonunuzu hayata geçirmek için burada.
Twixor
twixor.com
Twixor, mesajlaşma kanallarında dinamik müşteri yolculukları yaratarak Müşteri Deneyimini Üretken Yapay Zeka ve NLP ile yeniden tanımlıyor. Twixor'un az kodlu/kodsuz CX platformu, Dijital Asistan ile Akıllı Süreç Otomasyonunu birleştirerek kişiselleştirilmiş, hedefe yönelik etkileşimler sunar. Senaryolu yanıtların ötesine geçerek empatik, özelleştirilmiş öneriler ve çözümler üreterek pazarlama, ticari işlemler ve destek operasyonlarında müşteri memnuniyetini artırır. * Kanıtlanmış Başarı: Fortune 500 şirketleri de dahil olmak üzere dünya çapında 400'den fazla müşterisi ve her üç ayda bir yönetilen 1 milyardan fazla etkileşimi ile Twixor'a güvenilmekte ve 7 patentle tanınmaktadır. * Dönüştürücü Faydalar: Twixor ile %25'in üzerinde konuşma oranına ulaşın, işletme maliyetlerini %15-25 azaltın ve marka bağlılığını %80 artırın. * Temel Özellikler: Platformumuz, sürükle ve bırak Journey Builder Studio, AI ve NLP destekli konuşma motoru, Canlı ve Sanal Temsilciler, Akıllı Kampanya Yönetimi, 120 dil için çok kanallı destek ve AI destekli Analitik Kontrol Paneli sunar. * Hindistan'da Perakende ve E-ticaret alanında En İyi Müşteri Deneyimi Platformu olarak tanınan, aynı zamanda MEA bölgesinde yeni ortaya çıkan bir Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka Satıcısı olarak da tanındık. Twixor'un tercih ettiği ortaklar arasında dünyanın en büyük Bankacılık Platformlarından ve CPaaS Oyuncularından biri ile MEA ve APAC genelinde beyaz etiketli çözümlerimize güvenen birçok kişi yer alıyor. Kısacası Twixor, sizi sektörünüzde farklı kılan olağanüstü müşteri deneyimi sunarak, işletmelerin dinamik müşteri yolculukları oluşturmasına olanak tanır.
TITANPush
titanpush.com
SİTE ETKİLEŞİMİNİZİ VE DÖNÜŞÜMÜNÜZÜ %20'YE KADAR ARTIRIN! TITANPush, markaların web siteleri aracılığıyla daha fazla satış yapmasına ve müşterileriyle daha iyi iletişim kurmasına yardımcı olan araçlara sahip bir platformdur. Uygulamada şunları bulacaksınız: * GEÇMİŞ: Her müşteri tarafından daha önce ziyaret edilen ürünlerin geçmişini sitenizde kullanılabilir hale getirin. Bunu kayan bir balondan görüntülemeyi veya sitenize entegre etmeyi seçin, her bir öğenin görünümünü özelleştirin ve her birinin görüntüleneceği sayfaları yapılandırın. Ayrıca yeniden hedefleme açılır penceresi şeklinde bir çeşidimiz de var! * EN ÇOK GÖRÜNTÜLENENLER: Müşterilerinize web sitenizde en çok ziyaret edilen ürünlerin listesini gösterin ve satın alma konusunda bir ivme yaratın. Bunu bir balon şeklinde göstermeyi veya web sitenize entegre etmeyi seçin, kartın görünümünü özelleştirin ve sitenizde kartın bulunacağı sayfaları ayarlayın. * WEB PUSH BİLDİRİMLERİ: Telefonlara ve masaüstü bilgisayarlara her an ulaşabilecek kısa mesajlar gönderin. Manuel ve otomatik kampanyalar gönderebilir, hedef kitlenizi segmentlere ayırabilir ve farklı dağıtım türleri arasında seçim yapabilirsiniz: Normal, Akıllı ve Planlı. * POP-UP'LAR: Müşterinin siteden ayrılmaya çalıştığını tespit ettiğinde son derece dikkat çekici bir pop-up pencere gösterir. O zamana kadar pencere görünmeyecek! Açılır pencerede ayarlanabilir metinler, yazı tipleri, renkler ve resimler bulunabilir. * AFİŞLER: Sitenizdeki ilgili mesajları özel metin, yazı tipleri ve renklerle iletin. Yapılandırılabilir hedef URL'ye sahip bir düğme de ekleyebilirsiniz. Her banner'a kişiselleştirilmiş görünürlük sağlamak için günleri, saatleri ve sayfaları da seçebilirsiniz. * BAĞLANTI SAYFASI: Tüm bağlantılarınızı bir ana bağlantıyla iletin. Özel renkler, metin, tipografi, resim, simgeler ve arka plan ayarlayarak sınırsız bağlantılar oluşturun. İstemcilerinizin düğme başına tıklama sayısını görselleştirin ve ihtiyacınız olduğunda kurtarmak için düğmeleri geçici olarak gizleyin. * SOHBET: WhatsApp ve Messenger iletişim düğmelerini doğrudan sitenizde ayarlayın. Bu düğmelerin sitenizin ekranındaki konumunu yapılandırabilecek, düğmeye metin ekleyebilecek ve bunların görüntüleneceği günleri ve saatleri seçebileceksiniz.
PropFuel
propfuel.com
PropFuel, derneklerin yayın iletişimlerini sohbetlere dönüştürmesine yardımcı olan bir SaaS platformudur. Bu görüşmeler Üyenin Sesini yansıtır, bireysel ihtiyaçları belirler ve bire bir katılımı kolaylaştırır.
Global Message Services
gms.net
Global Mesaj Hizmetleri (GMS), dünya çapındaki İşletmeler ve Mobil Operatörler için güvenilir iletişim hizmeti sağlayıcısıdır. GMS'nin CPaaS çözümü, markaların çok kanallı müşteri iletişimlerini tek bir API ve self servis platform aracılığıyla birleştirmesine olanak tanır. Bunu tamamlayan yapay zeka destekli sohbet robotları ve CCaaS platformu, markaların herhangi bir temas noktasında ilgi çekici, iki yönlü, 7/24 iletişim kurmasını sağlayarak müşteri deneyimini önemli ölçüde artırıyor. Mobil Operatörlerin değerli bir ortağı olan GMS, SMS ve ses sahtekarlığını önlerken A2P, P2P ve P2A trafik alışverişini optimize ederek mesajlaşma işlerini geliştirir ve gelirlerini korur. 2006 yılında kurulan GMS, güvenli, meşru ve şeffaf mesajlaşmanın lideri ve sektör elçisidir. Merkezi İsviçre'nin Baar kentinde olup dünya çapında bölgesel ofisleri bulunmaktadır.
Makerobos
makerobos.com
Makerobos'ta köklü iş ilişkileri kuruyoruz, müşterilerimize Strateji ve İnovasyondan Dağıtıma kadar uzanan yapay zeka yolculuklarında danışmanlık yapıyoruz. Müşterilerimizin şirket içi yapay zeka kapasitesini artırmaya kendimizi adadık. Benzersiz verilerini ve kurumsal uzmanlıklarını değerli fikri mülkiyet varlıklarına dönüştürmelerine yardımcı oluyoruz. Sınıfının en iyisi yapay zeka teknolojisinden yararlanıyoruz. Birçok önde gelen küresel kuruluşun güvendiği MakeRobos, en hızlı büyüyen AIaaS şirketidir
JeffreyAI
jeffreyai.com
JeffreyAI, satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri görevlerini otomatikleştirerek büyüyen şirketlerin büyümeyi hızlandırmasına yardımcı olan akıllı bir etkileşim platformudur. Bir CRM görevi gören JeffreyAI, size zaman kazandırmak, gelir kayıplarını kurtarmak ve satışları teşvik etmek için programlanmıştır. Özellikler şunları içerir: -Kutudan çıktığı gibi Outlook ve GMail entegrasyonu -Temiz ve sezgisel kullanıcı arayüzü -VOiP entegrasyonu -E-posta yönetimi ve pazarlama otomasyonu -Kontrol Panelleri -Mükemmel müşteri adayı stratejisi oluşturmanıza yardımcı olacak satış akışı sanal alanı Carbon and Finch'ten doğmuş Başarılı BT danışmanlığı, küresel satış ekiplerine satış hatlarını yönetmelerine ve görevlerine devam etmelerine yardımcı olan ERP teklifinin önemli bir parçasını oluşturur. Daha fazla bilgi almak veya mevcut satış süreçlerinize ilişkin tavsiye almak için aşağıdaki bağlantıyı takip edin.
Voxie
voxie.com
Voxie, perakende, hizmet ve restoran tutkusu markalarının önemli ölçüde daha fazla gelir elde etmek için müşterileriyle bağlantı kurmasına ve onlardan öğrenmesine yardımcı olan, etkileşimli yapay zeka metin pazarlama lideridir. Daha fazla bilgi edinmek için www.voxie.com adresini ziyaret edin.
Routee
routee.net
Routee, gelişmiş Web ve API otomasyon çözümleri tasarlayan, geliştiren ve dağıtan lider bir bulut iletişim sağlayıcısıdır. Sağlam platformu ve ölçeklenebilir API'si sayesinde dünya çapındaki şirketlerin, perakende işletmelerinin ve hizmet sağlayıcıların hedef kitleleriyle etkili bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olur. AMD Telecom'un güçlü altyapısıyla desteklenen Routee, güvenilir küresel ortaklarına ve en ünlü Fortune 500 şirketlerinden bazılarına güçlü bir etkileşim araç seti getiriyor. Routee ile yapabileceğiniz bazı şeyler nelerdir? -SMS Routee'nin sağladığı SMS servislerini kullanarak mesajınızı tüm dünyaya verimli bir şekilde yayın. Pazarlama SMS'i, İşlemsel SMS, İki Yönlü SMS, SMS İki Faktörlü Kimlik Doğrulama, SMS Anketi, Toplu MMS, Doğrulanmış SMS Gönderen. -SES Çok sayıda VoIP seçeneği aracılığıyla insanların işletmenizin sesini duymasını sağlayın. Ses Yayını, İki Yönlü Ses, Tıkla ve Ara, Metinden Konuşmaya, Bulut IVR ve Sesli İki Faktörlü Kimlik Doğrulama ile markanızı yükseltin. -EMAIL Hangi E-posta hizmetinin size uygun olduğunu keşfedin, özelleştirin ve gerçekleştirin. Promosyon E-postası, İşlemsel E-posta, E-posta Doğrulayıcı. Hangisine ihtiyacınız var? -MESAJLAMA UYGULAMALARI Müşterilerinize daha interaktif mesajlarla ulaşın, gelirlerinizi artırın. Viber, RCS, Facebook, Telegram ve WhatsApp aracılığıyla onlarla etkileşime geçin. -NUMARALAR Kendi Premium Tarifenizi veya Ücretsiz numaralarınızı alın, kişi listenizi doğrulayın ve aramalarla ilgili sahtekarlığı önleyin. Bu gelişmiş iletişim platformu Sanal Numaralar, Numara Doğrulama, Numara Arama, Cevapsız Arama, Çağrı Maskeleme, Ücretsiz Numaraları içerir. -İKİ FAKTÖRLÜ DOĞRULAMA İki farklı bileşenin birleşimini kullanarak işletmenize ikinci bir güvenlik katmanı ekleyin. Dolandırıcıların hassas bilgilerinize, uygulamanıza veya yazılımınıza erişmesini önleyin. Geri Dönüş, SMS, Ses, Viber veya Cevapsız Çağrı ile İki Faktörlü Kimlik Doğrulama arasında kullanın.
Senter
senterhq.com
Senter, günlük uygulamalara bağlanan basit İnceleme Yönetimi ve SMS pazarlama yazılımıdır. Kurulumu kolay, entegrasyonu hızlı ve güçlü SMS pazarlama kampanyaları göndermek kolaydır.
360dialog
360dialog.com
360dialog, WhatsApp Business API'nin resmi bir iş çözümü sağlayıcısıdır (BSP). 360dialog WhatsApp API çok hafiftir ve herhangi bir özel belgeye ihtiyaç duymaz; WhatsApp'ın sağladığı orijinal belgeleri kullanabilirsiniz. 360dialog, WhatsApp API çevresinde birçok kurumsal hizmet sağlıyor.
Bonzo
getbonzo.com
Bonzo, danışmanlar ve küçük işletmeler için tam kapsamlı bir pazarlama otomasyonu ve CRM seçeneğidir. Çok kanallı ve sosyal medya desteğiyle "İlişkiyi" CRM'e geri koyduk. Metin, Video, Arama, E-posta, Sosyal - hepsini Bonzo'da yapın.
Verse.ai
verse.ai
Verse.ai, yeni potansiyel müşterilerinizi anında Yapay Zeka Odaklı ve İnsan Gücüyle yapılan görüşmeler yoluyla satışa hazır fırsatlara dönüştüren bir potansiyel müşteri dönüşüm platformudur. Müşteri adaylarına milyarlarca dolar harcanıyor, ancak aslında yalnızca %27'sine yanıt veriliyor; Verse.ai, her işletmenin en acil sorunu olan müşteri adaylarına yanıt verme ve takip için fiili teknoloji çözümü olarak ortaya çıktı. Yalnızca Verse.io'nun çok yönlü potansiyel müşteri yanıtının aciliyeti nedeniyle potansiyel müşteri dönüşümü olasılığı 21 kat artar. Verse.ai, yenilikçi teknolojiyi endüstri uzmanlığıyla birleştirerek, ortalamanın altındaki çevrimiçi potansiyel müşterileri elemek için harcanan zamanı azaltmak için mükemmel formülü geliştirdi, böylece satış temsilcilerinin ciddi potansiyel müşterilere odaklanmalarını en üst düzeye çıkarmalarına ve dönüşüm oranlarını %300'e kadar artırmalarına olanak tanıdı. Platform abonelik esasına göre kullanılabilir. Verse.ai platformu tüm potansiyel müşteri türleri, kaynaklar ve CRM'lerle çalışır ve potansiyel müşterileri alınır alınmaz otomatik olarak yönlendirir. Verse.io, statik potansiyel müşteri etkileşimi çözümlerinin aksine, her müşteri adayıyla anında iletişime geçmek ve onları kapsamlı bir şekilde incelemek için otomasyon, insan dokunuşu ve kanıtlanmış komut dosyalarının mükemmel bir karışımını kullanır. Ayrıca Verse.io, satış ekiplerine lider katılım süreci üzerinde tam kontrol sağlar: özelleştirilmiş tercihler, gerçek zamanlı görüşme erişimi ve tüm etkileşim verilerini CRM'nize geri aktarma gücü. Potansiyel müşteri uygun görüldükten sonra satış temsilcisine geri iletilir. Bu devir, canlı transfer yoluyla veya doğrudan satış temsilcisinin takviminden alınan bir randevu aracılığıyla gerçekleştirilir. Verse.io, hem ruhen hem de ismen ekibinizin bir uzantısı olarak hareket eder. Sonuç olarak şirket ve potansiyel müşteri için kusursuz bir deneyim yaratılır.
SocialNowa
socialnowa.io
SocialNowa Chatbot bir Messenger Chatbot ve Instagram DM Otomasyon Aracıdır. Piyasadaki en iyi chatbot otomasyon araçlarından biridir. SocialNowa'ya özgü olan ve Rakiplerinin çoğu tarafından sağlanmayan bazı ek özelliklere sahiptir. Sınırsız Kişi/Abone Listesi, Çoklu Botlar ve Sosyal Medya Planlaması gibi. SocialNowa Chatbot ile Chatbot Hunileri oluşturmak kolaydır ve anlaşmaların çok hızlı dönüştürülmesine yardımcı olur. Araç, birçok ödeme ağ geçidiyle entegrasyonu sayesinde girişimcilerin ürün veya hizmetleri chatbot içinde satmasını son derece basit hale getiriyor. Ayrıca ürün satışlarının artmasına yardımcı oluyor ve müşterilerin Facebook Messenger ve Instagram DM'lerinde doğru ürünü bulmasına yardımcı oluyor. SocialNowa, işletmelerin ürün sorularını otomatik olarak yanıtlayabilmesini, ürün testleri oluşturabilmesini ve müşterileri satın alma noktasına gönderebilmesini sağlar. SocialNowa Chatbot, müşteri edinme maliyetlerini büyük ölçüde azaltmaya yardımcı olabilir. Diğer Özellikler İçerir - Facebook Messenger Bot Instagram DM Otomasyonu Instagram Otomatik Yorum - Yanıtla Facebook Otomatik Yorum - Yanıtla E-Ticaret Özelliği Dijital Ürün Mağazası Sosyal Medya Zamanlayıcı Görsel Sürükle ve Bırak Akış Oluşturucu Abone Yayını Canlı Sohbet Fetaure Messenger Tercih Formu Chatbot Şablonları Web Sitesi Karşılaştırması ( Yaklaşan) Hashtag Araştırması (Yaklaşan) Facebook İlgi Alanı Gezgini (Yaklaşan) GMB Yöneticisi (Yaklaşan) Data Insight Analytics Entegre Google Sayfası
Dashly
dashly.io
Dashly, konuşmaya dayalı bir pazarlama platformudur. Müşterilerle olan her etkileşimi yüz yüze bir sohbete dönüştürerek 700'den fazla SaaS ve Eğitim Teknolojisi şirketinin dönüşümleri ve gelirlerini artırmasına yardımcı olur. Arama planlama ve görüntülü aramalarla bunu başka bir seviyeye taşıyın. Proaktif mesajlaşma, sohbet robotu ve açılır pencerelerle daha fazla potansiyel müşteri oluşturabilir ve bunları değerlendirebilirsiniz. Potansiyel müşteriler eCRM'de toplanır ve bölümlere ayrılır; e-posta pazarlamasına bu şekilde başlarsınız. Hem manuel hem de tetiklenen iletişimi yönetin; bunlar canlı sohbet mesajları, açılır pencereler ve e-postalarla kullanılabilir. Özellikler: - Kullanımı kolay Chatbot Builder'da oluşturulan chatbot'u kullanarak potansiyel müşterileri yakalayın; - Bunları eCRM'de saklayın ve yönetin; - Ziyaretçilerinizin eylemlerini takip edin; - Açılır pencereyi kullanarak en iyi teklifleri yapın; - Favori hizmetlerinizle entegre olun; - Tüm ziyaretçilerin mesajlarını tek bir yönetici panelinde bulundurun; - Mükemmel destek için ziyaretçilerinize Canlı sohbette yanıt verin; - Tetiklenen e-postalarla dönüşümleri artırın; - Performans oluşturma hunilerinizi analiz edin.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai, dünyanın önde gelen yapay zeka satış destek otomasyonu ve B2C veri araştırma platformudur. Temel Özellikler şunları içerir: Anonim web sitesi ziyaretçilerinizi e-postayla tanımlama, şablonlu satış destek otomasyon araçları, binlerce iş üretkenliği aracıyla entegrasyonlar, herhangi bir hedef kitleye yönelik e-posta destek kampanyaları oluşturmak için yüz milyonlarca tüketici kaydı. Customers.ai satış destek otomasyonları, dünya çapındaki her iş kolunda ve ülkede bir milyondan fazla işletme tarafından kullanılmaktadır.
Verint
verint.com
Verint, dünyanın en ikonik markalarının kurum genelinde iş, veri ve deneyimleri birbirine bağlayarak kalıcı müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı oluyor. Bu yaklaşımla markalar, işin geleceğine uyum sağlarken ilerleyebilir ve gelişebilir, organizasyonel ve veri silolarının yarattığı verimsizlikleri ortadan kaldırabilir ve her etkileşimde tutarlı bir şekilde geniş ölçekte farklı deneyimler sunabilir. Verint'in çözümleri, markaların müşteri beklentilerini karşılayan deneyimler sunmak için gerekli kaynaklara sahip olmadıklarında ortaya çıkan boşluğu kapatmalarına yardımcı oluyor. Bu Katılım Kapasitesi Boşluğunun kapatılması™, müşterilerle kalıcı ilişkiler kurmalarına ve gerçek iş sonuçları elde etmelerine yardımcı olur. Verint Müşteri Etkileşimi Platformu, sürekli artan, sürekli değişen tüketici etkileşimlerini ve taleplerini karşılamak için yapay zeka ve analitik, açık entegrasyon ve müşteri etkileşimi bilimindeki en son gelişmelerden yararlanıyor. Geniş bir çözüm ve iş ortağı ekosistemiyle yakın işbirliği içinde çalışarak müşterilerinin teknoloji yatırımlarından daha fazla değer elde etmelerine yardımcı oluyorlar. Verint ile markalar, müşterilerine ve çalışanlarına tutarlı bir şekilde farklılaştırılmış deneyimler sunmak için işin her alanında müşteri etkileşimi potansiyelini nihayet ortaya çıkarabilir ve bunu somut iş sonuçları elde etmek için geniş ölçekte yapabilir. Küresel Varlık • Genel merkezi Melville, N.Y.'dedir ve dünya çapında 40'tan fazla ofisi bulunmaktadır • 4.500 uzman profesyonel ve küresel bir iş ortağı ağı tarafından desteklenmektedir Katılım Kapasitesi Açığının Kapatılması Günümüzde markalar, hepsi aynı ekip ve kaynaklarla düzinelerce etkileşim kanalı, yüzlerce müşteri yolculuğu ve milyonlarca etkileşim üzerinden kaliteli müşteri deneyimleri sunma konusunda zorlanıyor. Bu, Katılım Kapasitesi Açığı ile sonuçlanır. Verint çözümleri benzersiz bir şekilde bu boşluğu kapatmaya yöneliktir.
Table Duck
tableduck.com
Table Duck, müşteri görüşmelerini tek bir gelen kutusundan yönetmek ve otomatikleştirmek için kullanılan bulut tabanlı bir platformdur. İşletmelerin 7/24 müşteri desteği sağlamasına ve CSAT puanlarını artırmasına olanak tanır. Canlı sohbet, e-posta gibi mesajlaşma kanalları ve Facebook Messenger gibi sosyal mesajlaşma kanalları tek bir yerde bir araya geliyor. Komut dosyası olmayan, yapay zeka destekli bir sohbet robotu, müşterilerle doğal, insan benzeri etkileşimler sağlar. Önceden eğitilmiş modeller dakikalar içinde kolayca uygulamaya olanak sağlar. Desteklenen diller İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Felemenkçe ve İsveççe'dir.
ShopPop
shoppop.com
ShopPop, geniş ölçekte konuşmalar başlatıp otomatikleştirerek Messenger'ı işletmeniz için güçlü bir pazarlama kanalı haline getirir. ShopPop'u işletmenize bağladığınızda hedef kitlenizi büyütecek, tüm konuşmaları tek bir gelen kutusunda yönetecek ve daha fazla satış elde etmek ve daha iyi potansiyel müşteriler elde etmek için onları yeniden etkileşime geçireceksiniz.
Userlike
userlike.com
Userlike, Almanya'da müşteri mesajlaşma ve destek otomasyonu için lider yazılım çözümüdür. Şirketlerin farklı kanallardan mesajları tek bir merkezi gelen kutusunda almasına olanak tanıyan birleşik bir mesajlaşma çözümüdür. Web sitesi sohbeti, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram ve daha fazlası aracılığıyla alınan tüm istekler doğrudan Userlike'nin Mesaj Merkezine ulaşır. Userlike, potansiyel müşteri oluşturmak ve müşterileri takip etmek için modern bir web sitesi mesajlaşma programı sunar. Müşteri hizmetleri ekipleri sesli mesajlar, canlı çeviriler ve akıllı yönlendirme gibi profesyonel hizmet özellikleriyle desteklenmektedir. Karmaşık talepler için servis temsilcileri, sohbetten ekran paylaşımını da içeren tarayıcı tabanlı video görüşmesine kolaylıkla geçiş yapabilir. Userlike'nin Yapay Zeka Otomasyon Merkezi ile dijital müşteri hizmetlerinizin yaklaşık %70'ini otomatikleştirmek için yalnızca birkaç adımda yapay zeka destekli sohbet robotları, akıllı SSS sayfaları ve etkileşimli iletişim formları oluşturabilirsiniz. Daha da iyi sonuçlar için, dünyanın en güçlü büyük dil modelinin becerilerini müşteri desteğinize ekleyen GTP-4 entegrasyonumuzu seçin. Bu, chatbot'un bilgi tabanınızdaki yanıtları yaratıcı bir şekilde birleştirmesine ve müşterilere kişiselleştirilmiş yanıtlar sunmasına olanak tanır. Yapay zeka destek botu, takip eden soruların kategorize edilmesi ve doğru şekilde yanıtlanması için sohbet içeriğini bile hatırlar. Userlike'nin sohbet robotu API'si aynı zamanda mevcut sohbet robotlarınızı yazılıma entegre etmenize de olanak tanır. Userlike 10 yılı aşkın bir süre önce kurulduğundan beri veri koruması her zaman en önemli öncelik olmuştur. Tüm veriler Alman sunucularında güvenli bir şekilde saklanıyor ve Userlike'ı GDPR uyumlu bir müşteri mesajlaşma çözümü haline getiriyor. Userlike, güvenli veri altyapısı ve özel özellikleriyle müşterileriniz, çalışanlarınız ve şirketinizin tamamı için veri koruma ve güvenliğini garanti eder. Userlike, yazılımın esnek olması ve ihtiyaçlarınıza ve hedeflerinize uyum sağlaması nedeniyle her ölçekteki şirket için uygundur. Küçük ve orta ölçekli şirketlerin yanı sıra Toyota ve Hermes gibi büyük şirketler de halihazırda Userlike'ye güveniyor.
DemandHub
demandhub.co
DemandHub, iş sonuçlarına yön veren müşteri etkileşimlerine olanak tanır. Müşterilerinizle iletişim şeklinizi geliştiriyor ve değerli geri bildirimler alıyoruz. Bu, ekibinizin iş sonuçlarına yön veren ve müşteri deneyiminizi geliştiren daha iyi kararlar almasına olanak tanır.
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya ve Asya-Pasifik bölgesindeki çok çeşitli perakendecilere profesyonel sohbet ticareti çözümleri sunmaktadır. Resmi WhatsApp İş Çözümleri Sağlayıcısı ve Meta ve LINE'ın resmi ortağı olarak, sosyal mesajlaşma kanallarında (WhatsApp, Facebook, Instagram, LINE ve web sitesi canlı sohbeti) gelişmiş verimlilik, kullanıcı davranışı analizi ve dolayısıyla yeniden pazarlama stratejisi geliştirme ile gelişmiş iş çözümleri sunuyoruz. Çok kanallı mesajlaşma, Pazarlama otomasyonu, Çevrimiçi-birleştirme-çevrimdışı perakendecilik, Sosyal müşteri veri platformu, ChatGPT'nin yanı sıra WhatsApp Kataloğu ve Ödeme ile entegre "Omni AI" aracılığıyla sohbet ticaretinin potansiyelini ortaya çıkarma misyonuyla Omnichat, şirketleri donatıyor Çok kanallı perakendecilik ortamından doğan fırsatları yakalayacak şekilde kusursuz bir müşteri yolculuğu sağlamak. Çevrimiçi-birleştirme-çevrimdışı satış özelliği, ziyaretçileri çevrimiçi kanallardan takip için fiziksel mağazalardaki satış görevlilerine kolayca yönlendirebilir, çevrimiçi ve çevrimdışı ortamda dönüşümleri ve gelir takibini kolaylaştırabilir. AI destekli sohbet robotumuz “Omni AI”, ChatGPT'den yararlanarak müşterilerin sorularını yanıtlamak, ürün önermek ve pazarlama kampanyası planlamasını kolaylaştırmak için perakendecilerin dijital asistanı olarak hizmet ediyor. WhatsApp Kataloğu ve Ödeme, perakendecilerin ürünlere göz atmaktan, belirlenen satışlarla iletişim kurmaya, satın alma yapmaya, müşterilerin karar verme sürecini kısaltıp satın alma sürecini hızlandırmaya kadar müşteri yolculuğunu WhatsApp üzerinde tamamlamasına olanak tanır ve satıcılara anında gelir sağlar. Son üç yılda yıllık bazda %300 Sürekli Gelir (ARR) artışı yakalayan Omnichat, aralarında Watsons, Fortress, Sasa Cosmetic, Lukfook Jewellery, LVMH Group, Mannings, Swire Resources, OSIM'in de bulunduğu 5.000'den fazla perakende ve e-ticaret şirketine güç veriyor. Logitech, Timberland, Tom Lee Music, Vita Green ve devlet daireleri.