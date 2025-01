Konuşmalı Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası

Genesys Cloud

Genesys Cloud CX™ platformuna binlerce küçük, orta ve büyük işletme güvenmektedir ve dünya çapında sektör lideri bulut çağrı merkezi çözümü ve müşteri deneyimi (CX) platformu olarak tanınmaktadır. Müşteri görüşmesinin nerede başladığı veya bittiği önemli değil, Genesys Cloud CX müşteri deneyiminizi dönüştürür. Ekipler, araçlar ve etkileşimler arasındaki öngörüleri birbirine bağlar, böylece müşterilerin sorunlarını kolaylıkla çözecek verilere sahip olursunuz. Bir dizi dijital kanalla müşterilerinizle her yerde, her zaman, her kanalda buluşun. * Başarılı Sonuçları Otomatikleştirin Müşterilerle farklı kanallarda bağlantı kurma şeklinizi basitleştirin. Tüm müşteri yolculuğu boyunca akıllı otomasyon sayesinde, en iyi sonuçları elde etmek amacıyla doğru zamanda doğru eylemi gerçekleştirmek için elde edilen verileri ve öngörüleri kullanabilirsiniz. * Geniş Ölçekte Yenilik Yapın Bağlılığı artırmak, müşteri etkileşimlerini geliştirmek ve ekibinizin performansını artırmak için oluşturulmuş bir araçla çalışanlarınıza ve çağrı merkezi temsilcilerinize ihtiyaç duydukları bilgileri verin. * Önemli Deneyimleri Yeniden Tasarlayın Genesys Cloud CX'i hepsi bir arada bulut çağrı merkezi uygulaması olarak kullanın ve paketi yüzlerce paket entegrasyonla kolayca genişletin. Müşterilere her an, her kanaldan ulaşabilmeniz için üçüncü taraf entegrasyonlar ve uygulamalarla şekillendirilebilir müşteri deneyimi platformundan tam olarak yararlanın. Genesys Cloud CX'teki hepsi bir arada dijital özellikler paketiyle çağrı merkezi çalışanları ve müşteriler sohbet, e-posta, metin ve sosyal medya gibi dijital kanallarda kesintisiz görüşmelere katılabilir. Botlar ve tahmine dayalı yapay zeka (AI) ile müşteri deneyimini geliştirin ve müşterilerin daha karmaşık ihtiyaçları olduğunda bir insan çağrı merkezi temsilcisine yönlendirin. Genesys, yenilikçi çağrı merkezi yazılımıyla müşteri deneyimini yeniden tanımlıyor. Ödüllü Genesys Cloud CX'imiz birkaç gün içinde devreye alınır, kullanımı sezgiseldir ve her hafta yükseltmelerle yenilikler yapar. Gerçek zamanlı kontrol panelleri, basit yönetim araçları ve analizlerle Genesys Cloud CX, işinizi yürütmek için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri sağlar. Temsilcilerinizin nerede bulunduğu veya hangi kanalları yönettikleri önemli değil, iletişim merkezinizi ve müşteri deneyimi stratejinizi yarına taşıyacaksınız.