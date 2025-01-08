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Konuşmalı Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası
Messenger pazarlama yazılımı olarak da adlandırılan konuşmaya dayalı pazarlama yazılımı, potansiyel müşterilerle kişiselleştirilmiş bire bir etkileşimler başlatarak onları belirli ürün önerileri veya tekliflerine yönlendirir. Tüketici markaları bu teknolojiyi sosyal ağlarda veya ürün web sitelerinde ilgilenen alıcıları belirlemek, sorguları yanıtlamak, en uygun ürünleri önermek ve işlemin tamamlanması için müşterileri sorunsuz bir şekilde ödeme ağ geçitlerine veya satış temsilcilerine aktarmak için kullanır. Satış departmanları, entegre sohbet robotu ve yapay zeka yetenekleriyle akıllı yanıt akışları tasarlayabilir ve ziyaretçilere, kullanıcı etkinliğine ve diğer bağlamsal ayrıntılara dayalı anlamlı konuşmalar yoluyla rehberlik edebilir. Bu, işletmelerin hemen satın alma işlemi yapamayacak olan ilgili müşterileri takip ederek konuşmayı sorunsuz bir şekilde sürdürmesine olanak tanır. Konuşmaya dayalı pazarlama platformları, müşteri hizmetleri standartlarını geniş ölçekte yükselterek küresel satın alma sürecini günün her saatinde basitleştirir. Bu platformların başarılı bir şekilde kullanılması yalnızca değerli, nitelikli potansiyel müşteriler yaratmakla kalmaz, aynı zamanda müşteri demografik özellikleri ve tercihleri hakkında bilgi sağlayarak sonuçta satış döngüsünü hızlandırır.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü tek bir platformda. Değerli zamanınızdan tasarruf edecek ve doğru müşterileri geniş ölçekte çekip dönüştürecek kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm içeriğe sahip olacaksınız. Ayrıca Marketing Hub, HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulduğu için pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilirler. Pazarlamacılar, CRM platformunun tamamını kullanırken yatırım getirisini kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarda benzersiz bir uyum elde edebilir. İster stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenize olanak tanır. HubSpot daha iyi büyümeniz için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
ManyChat
manychat.com
Manychat, dünyadaki D2C markaları, Perakende mağazaları, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Restoranlar, Emlak şirketleri için 1 numaralı çok kanallı platformdur. 2016 yılında kurulan Manychat, her yıl 1 milyardan fazla konuşmaya güç sağlıyor ve 190'dan fazla ülkede kullanılıyor. Müşterilerinizle anında etkileşime geçin. Markanızı büyütmek için Instagram Direkt Mesajlar, Facebook Messenger, WhatsApp ve SMS'teki etkileşimli konuşmaları otomatikleştirin. İster daha fazla potansiyel müşteri elde etmek, kampanyalarınızı otomatikleştirmek veya SLA sürelerinizi artırarak müşteri memnuniyetini artırmak istiyor olun, Manychat işletmenizin pazarlama ihtiyaçlarını çözecek tüm araçlara sahiptir. Sohbet Pazarlaması budur ve Manychat budur.
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği genelinde kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan, maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetini artıran tek eksiksiz Müşteri Hizmetleri çözümüdür. Çoğu müşteri görüşmesinin insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü, ekibin daha yüksek değere sahip müşteri görüşmeleri üzerinde çalışmasına olanak tanıyan bir gelecek inşa ediyoruz. Atlassian, Amazon ve Lyft Business'ın da aralarında bulunduğu 25.000'den fazla küresel kuruluş, her ölçekte benzersiz kullanıcı deneyimleri sunmak için Intercom'a güveniyor. Intercom'un platformu ayda 500 milyondan fazla mesaj göndermek için kullanılıyor ve aylık 600 milyondan fazla aktif son kullanıcıyla etkileşime olanak sağlıyor. 2011 yılında kurulan ve aralarında Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners ve Social Capital'in de bulunduğu önde gelen risk sermayedarları tarafından desteklenen Intercom, internet işini kişiselleştirme misyonunu üstleniyor.
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
Spike
spikenow.com
Spike, e-postayı, ekip sohbetini, ortak çalışmaya dayalı belgeleri ve toplantıları tek bir akışta bir araya getirerek ekiplerin ve bireylerin iletişim kaosunu çözer. Kişisel Kullanım için Spike: Spike'ın e-postalarınızı sohbete dönüştüren sohbet e-posta uygulamasıyla daha iyi bir e-posta deneyimi yaşayın. Bu, en önemli mesajlarınıza öncelik veren, böylece en önemli şeylere odaklanabilmenizi sağlayan güçlü bir mesajlaşma platformuna sahip olmak gibidir. Mevcut e-postanızı kullanın ve karmaşadan uzak bir e-posta deneyiminin keyfini çıkarın. Takımlar için Spike: Takımlar için iletişim netliği! Spike, ekipler için kapsamlı bir üretkenlik paketi sunuyor. Ekip sohbetini, e-postayı, görüntülü toplantıları, yapay zeka araçlarını ve ortak çalışma belgelerini birleşik bir akışta birleştirir. Spike kullansalar da kullanmasalar da, iş arkadaşları, ortaklar, müşteriler ve satıcılar dahil olmak üzere dahili ekipler ve harici paydaşlarla zahmetsizce iletişim kurun ve işbirliği yapın. Spike, anlamlı ekip etkileşimleri için tasarlanmış ilk iş e-posta hizmetidir. Kendi e-posta alan adınızı kullanarak veya Spike'tan özel bir alan adı satın alarak marka tutarlılığını koruyun. Sorunsuz iletişim sağlayan güvenli, güvenilir ve arşivlenebilir e-posta ve mesajlaşmanın keyfini çıkarın.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – çevrimiçi satışlarınızı sohbetlerle artırın! Smartsupp ile satışları otomatikleştirin. Çevrimiçi satışlarınızı artırmak için ihtiyacınız olan her şeyi sunuyoruz: Yapay zeka, LeadGen sohbet robotları, canlı sohbet ve ziyaretçilerinizle doğru zamanda etkileşime geçmek için kullanabileceğiniz çok daha fazlası. Ve onları kısa sürede sadık müşterilere dönüştürün. Smartsupp, şu anda 100.000'den fazla web mağazasını ve web sitesini destekleyen, dünyanın önde gelen ve en güvenilir sohbet ve sohbet robotu çözümlerinden biridir.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (Freshworks Inc.'in bir ürünü), işletmelerin müşterilerle web sohbeti, e-posta, telefon gibi birden fazla kanal ve WhatsApp, Instagram ve iMessage gibi sosyal kanallar üzerinden etkileşim kurmasına yardımcı olan bir sohbete dayalı etkileşim çözümüdür. Freshchat ayrıca, işletmelerin geniş ölçekte kişiselleştirilmiş self-servis sağlamasına yardımcı olan, kod gerektirmeyen bir oluşturucuyla kolayca oluşturulabilen yerel yapay zeka destekli sohbet robotları da sunuyor. Freshchat'in yolculuk oluşturucusu ve hazır taktik kitapları sayesinde işletmeler, müşterilerinin ihtiyaçlarının ilerisinde kalabilir ve gerektiğinde onları proaktif bir şekilde destekleyebilir. Freshchat ayrıca müşterinin konuşma geçmişine ve diğer ilgili bilgilere ilişkin kapsamlı bir görünüm sunarak temsilcileri daha üretken hale getiriyor ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmalarına olanak tanıyor.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ:ZI), işletmelerin müşterilerini bulmasına, kazanmasına ve büyütmesine yardımcı olan pazara açılma platformudur. ZoomInfo, dünya çapında 35.000'den fazla şirkete doğru, gerçek zamanlı veriler, öngörüler ve teknoloji sunuyor. İşletmeler verimliliği artırmak, satış ve pazarlama ekiplerini uyumlu hale getirmek ve teknoloji yığınlarını birleştirmek için verilerini ve platformunu kullanıyor. Sektör lideri GDPR ve CCPA uyumluluğu ve çok sayıda veri güvenliği ve gizlilik sertifikasıyla veri gizliliğinde tanınmış bir liderdir. Uzmanlık Alanları: GTM platformu, GTM stratejisi, satış zekası, konuşma zekası, pazarlama zekası, satış katılımı, iletişim verileri, amaç verileri, potansiyel müşteri yaratma, gelişmiş potansiyel müşteri bulma, iş bilgileri, iş bağlantıları, hesap tabanlı pazarlama (ABM), veri doğruluğu, veritabanı Hijyen ve veri düzenleme.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan ve web sitenizden elde edilen verilerden yararlanın; pazarlamanızın size zaman kaybettirmeden etkili, ilgi çekici ve akılda kalıcı olmasını sağlayın. İşletmenizi farklı kılan kişisel dokunuşlara odaklanabilmeniz ve müşterilerinizin hiçbirinde tek bir adımı kaçırmadığınızdan emin olabilmeniz için otomasyonu sizin için çalıştırıyoruz. ActiveCampaign ile yapabileceğiniz bazı şeyler nelerdir? -Tüm müşteri temas noktalarınızda kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirin -Daha derin segmentasyon ve daha etkili erişim için müşteri yaşam döngüsünün tamamında alıcı tercihlerini, davranışlarını ve birçok özel özelliği izleyin -Gönderimleri neredeyse tüm parametrelere göre özelleştirin, böylece mesajlarınız her zaman doğru hedeflenir hedef kitle -Her müşteri için en iyi içeriği, gönderme zamanını ve dağıtım kanalını seçmek için tüm müşteri yaşam döngüsünden elde edilen verileri kullanın -Minimum çabayla tamamen özelleştirilmiş kampanyalar oluşturun ve ardından müşteri davranışlarına göre gönderme stratejinizi gerçek zamanlı olarak geliştirin -Müşteri davranışlarını çoğaltın İşletmeniz ne kadar büyürse büyüsün, her müşteri için 1-1 kişisel deneyim
Botpress
botpress.com
Botpress, ChatGPT sohbet robotları oluşturmaya yönelik üretken bir yapay zeka platformudur ve kullanıcıların, OpenAI tarafından sunulan LLM'ler ve GPT'deki en son gelişmelerle desteklenen, sezgisel bir oluşturma deneyimine sahip sohbet robotları oluşturmasına olanak tanır. Platform, yeni nesil bir sohbet robotu düzenleyicisi sağlayan GPT-Native Engine ve Conversation Studio dahil olmak üzere çok çeşitli özellikler sunuyor. Ayrıca platform, kullanıcıların sohbet robotlarını diğer araç ve hizmetlerle entegre etmek için kullanabilecekleri en geniş entegrasyon koleksiyonu olan Hub'ı da içeriyor. Ayrıca belgeler, video eğitimleri, SDK ve Discord'da bir topluluk forumu dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar sunar. Botpress Cloud, kullanıcıların sohbet robotlarını daha hızlı oluşturmak ve dağıtmak için deneyebilecekleri platformun yeni özelliğidir; Görsel Akış Düzenleyicisi ise kullanıcıların kullanıcılarının konuşmalarını hayata geçirmesine olanak tanıyan sezgisel, görsel bir akış düzenleyicisi sunar. Platform ayrıca, en büyük açık kaynak sohbet robotu topluluğu tarafından desteklenen çeşitli önceden oluşturulmuş entegrasyonlar ve beceriler sunarak kullanıcıların oluşturma süreçlerini hızlandırmasına olanak tanır. Kullanıcılar, sohbet robotlarını sürekli olarak geliştirmek için platformun Analitik, Yanlış Anlaşılan ve Duygu Analizi'nden elde ettiği içgörülerden yararlanabilir. Ek olarak Botpress, kullanıcılarla bulundukları yerde buluşmak için tüm kanallarında tek tıklamayla dağıtım olanağı sunuyor. Botpress binlerce kuruluş tarafından güvenilmektedir ve Alışveriş Yardımcısı, Sağlık Botu Şablonu, Bankacılık Desteği, BT Asistanı, Telco Faturalama Danışmanı, Fitness Arkadaşı, İK Yardımcısı ve Dil Öğretmeni sohbet robotları dahil olmak üzere çeşitli şablonlar oluşturmuştur. Genel olarak Botpress, sohbet robotlarının oluşturulmasını ve dağıtılmasını daha hızlı ve zahmetsiz hale getiren çeşitli araçlar ve özellikler sunar.
Helpwise
helpwise.io
Müşterileri elde tutmak, yenilerini kazanmak kadar önemlidir. Sadık müşteriler daha fazla gelir elde eder ve size sıfır maliyetle yönlendirmeler getirir. İyi müşteri hizmeti sunmak, müşteriyi elde tutmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Helpwise ile müşteri hizmetlerini yönetmek kolaydır. 1. Müşteri hizmetleri merkezinizi tam anlamıyla dakikalar içinde kurun. 2. Müşterilerle tüm kanallardan iletişim kurun ve ekibinizle işbirliği yapın. 3. Artık paylaşılan şifreler olmadan sorumluluk oluşturun. 4. Self servis ve otomasyonu kurun. 5. Ekip üretkenliğini ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik eyleme dönüştürülebilir bilgiler edinin. Helpwise, E-posta (destek@, satış@, kariyer@ vb.), Canlı Sohbet, Whatsapp, SMS, Sosyal Medya ve daha fazlasını düşünün. İşletmenizin gelirini artıran bir müşteri hizmetleri çözümü olan Helpwise'ı kullanmaya başlayın.
Drift
drift.com
Alıcı deneyimi ve Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka şirketi Drift®, işletmelere her seferinde bir konuşma yaparak daha ilgi çekici müşteri deneyimleri yaratma konusunda ilham veriyor. İnsan odaklı, yapay zeka destekli platformu, her temas noktasında kişiselleştirilmiş deneyimler ve öneriler sunmak için alıcıları dinler, anlar ve onlardan öğrenir. Drift, yapay zekanın insanların sohbetleri ilişkilere dönüştürmesi için çalıştığı bir dünya yaratıyor. Drift, dünya çapında binlerce müşterinin konuşma verilerini ve alıcı davranışlarını daha derin ilişkilere, daha fazla satış hattına ve daha fazla gelire dönüştürmesine yardımcı oluyor. Konuşmalı Pazarlamada öncü olan şirket, B2B satın alma sürecindeki aksaklıkların ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak için 2015 yılında kuruldu. Alıcı beklentileri artmaya devam ettikçe ve yapay zeka, anlamlı müşteri yolculuklarını geniş ölçekte güçlendirmede merkezi hale geldikçe, Drift, yarattığı kategoriyi bozuyor.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye, yerel markalar ve çok lokasyonlu işletmeler için en yüksek puan alan itibar yönetimi ve dijital müşteri deneyimi platformudur. 100.000'den fazla işletme, müşterilerle sorunsuz bir şekilde iletişim kurmak, sadakati artırmak ve yerel pazarlarında üstünlük sağlamak için Birdeye'nin yapay zeka destekli platformundan yararlanıyor.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitelikli yeni bağlantı bulmasına yardımcı olduk.
Engati
engati.com
Engati sohbet robotu ve canlı sohbet platformu, 2021 CODiE Ödülünün sahibi oldu. Programlama gerektirmeden dakikalar içinde akıllı botlar oluşturmanıza olanak sağlar. Bir kez oluşturun ve 15 kanalda yayınlayın: WhatsApp, Messenger, Instagram, Kik, Telegram, Line, Viber, Skype, Slack, WeChat, Twitter, Skype kurumsal, web siteniz ve mobil uygulamanız. Akıllı yolları, eğitimi, kopyalamayı, analitiği ve özel etiketlemeyi destekler. Engati'yi kullanarak, kendi sohbet robotunuzu tasarlamak ve müşterilerinizle 50'den fazla dilde etkileşim kurmak için makine öğreniminin, NLP/NLU'nun gücünden yararlanabilirsiniz.
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel AI, devrim niteliğindeki AI teknolojisini kullanarak işletmelerin müşteri iletişimini bir sonraki seviyeye taşımasını sağlayan bir sohbet robotu oluşturucusudur. Platform, müşterilerle insan gibi, dostane bir şekilde iletişim kurabilen ve sorularına ayrıntılı yanıtlar verebilen sohbet robotları oluşturmanın basit ve güçlü bir yolunu sunuyor. Araç, işletmelerin müşterilere ürün ve hizmetleri hakkında bilgi vermesini, sorularını yanıtlamasını, ürün önermesini ve daha fazlasını yapabilmesini sağlamak için Open AI'nin yerleşik ChatGPT'sini kullanıyor. Chatfuel AI, web sitelerinin yanı sıra Telegram, Facebook Messenger, Instagram ve WhatsApp gibi popüler mesajlaşma programlarında da çalışır. Chatfuel AI, Grow ve Enterprise olmak üzere iki fiyatlandırma planı sunuyor; ilki ayda 79 dolardan başlıyor ve 14 günlük ücretsiz deneme süresi sunuyor. Kurumsal plan, özel yapay zeka kişiliği, konuşma stili, web kancaları, entegrasyonlar ve daha fazlasıyla kurumsal müşteriler için özel hazırlanmış bir makine öğrenimi çözümü sunar. Platformun kurulumu yalnızca birkaç dakika içinde kolaydır ve kullanıcılar ekipten yardım almak için arama rezervasyonu yapabilir. Chatfuel AI, Grow gibi şirketler tarafından güveniliyor ve diğer özelliklerin yanı sıra mesajlaşma programları, sosyal medya ve sınırsız bilgi tabanı güncellemeleri ile entegrasyonlar sunuyor.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox, WhatsApp Business API'lerini kullanarak müşteri etkileşimini artırmak ve satış süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir iletişim çözümüdür. Bu platform, kesintisiz iletişimi kolaylaştırmak için gelişmiş WhatsApp Chatbot'larını kullanarak işletmelerin müşteri etkileşimlerini eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmesine olanak tanır. Kuruluşlar, bu araçlardan yararlanarak müşteri sorgularını verimli bir şekilde yönetebilir, potansiyel müşteriler oluşturabilir ve sonuçta satış artışını artırabilir. Öncelikle müşteri iletişim stratejilerini optimize etmek isteyen işletmeleri hedefleyen Gallabox, çok çeşitli sektörlere hitap etmektedir. Kullanıcı dostu arayüzü ve çok aracılı paylaşılan gelen kutusu, ekiplerin etkili bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyarak hiçbir müşteri sorgusunun yanıtsız kalmamasını sağlar. Platform özellikle e-ticaret, hizmet sağlayıcılar ve müşteri destek ekipleri gibi müşteri etkileşimine büyük ölçüde güvenen işletmeler için faydalıdır. Gallabox ile şirketler, WhatsApp damlama kampanyalarını uygulayabilir ve belirli hedef kitle segmentlerine özel olarak hazırlanmış mesajlar yayınlayabilir, böylece pazarlama çabalarını geliştirebilir ve müşteri tutma oranını artırabilir. Gallabox'un öne çıkan özelliklerinden biri entegrasyon yetenekleridir. Platform, işletmelerin mevcut sistemlere ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) araçlarına bağlanmasına olanak tanıyan basit tak ve çalıştır seçenekleri sunuyor. Buna Zoho, Shopify, WooCommerce, Wix, WebEngage, Razorpay ve Shiprocket gibi popüler platformlar dahildir. İşletmeler, WhatsApp'ı mevcut iş akışlarına entegre ederek operasyonlarını kolaylaştırabilir ve tüm temas noktalarında tutarlı bir müşteri deneyimi sağlayabilir. Ayrıca Gallabox'un WhatsApp Chatbot'ları müşteri etkileşimlerinin otomatikleştirilmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu akıllı botlar, sık sorulan soruları yanıtlamaktan müşterilere satın alma süreci boyunca rehberlik etmeye kadar çeşitli görevleri yerine getirebilir. Bu sadece insan temsilcilerinin iş yükünü azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda müşterilerin zamanında yanıt almasını sağlayarak genel memnuniyeti artırıyor. Konuşmaları akıllı eylemlere dönüştürme yeteneği, işletmelerin veriye dayalı kararlar almasına ve tekliflerini müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlamasına daha da güç verir. Genel olarak Gallabox, müşteri etkileşimi için WhatsApp'ın gücünden yararlanmak isteyen işletmelere güçlü bir çözüm sunuyor. Kullanım kolaylığı, entegrasyon esnekliği ve otomasyon yeteneklerine odaklanan Gallabox, iletişim stratejilerini geliştirmeyi ve satış büyümesini artırmayı hedefleyen kuruluşlar için değerli bir araç olarak öne çıkıyor.
Haptik
haptik.ai
Haptik, markaların 20 kanal ve 100'den fazla dilde yapay zeka odaklı, kişiselleştirilmiş, konuşma deneyimleriyle kullanıcıları edinmesine, dönüştürmesine, etkileşime geçmesine ve memnun etmesine yardımcı oluyor. 21. yüzyılın en ilgi çekici etkileşimli ticaret platformunu yaratma vizyonuyla Haptik'in Konuşmalı Ticaret platformu, markaların müşterilerinin yolculuğunun her aşamasında dönüşüm oranlarını artıran keyifli deneyimler tasarlamasına olanak tanıyor. Haptik'in önde gelen müşterileri ve ortakları arasında KFC, Whirlpool, Starhub, HP, Reliance Jio, CEAT, Disney Hotstar, OLA ve Zurich Insurance yer alıyor.
Contlo
contlo.com
Contlo, çok kanallı kampanyalar, gerçek zamanlı üretken müşteri yolculukları, bire bir hiper kişiselleştirme için yapay zeka destekli segmentasyon ve müşteri davranışınız hakkında eyleme dönüştürülebilir bilgiler aracılığıyla otonom müşteri etkileşimlerini destekleyen lider bir üretken yapay zeka pazarlama platformudur. Yapay zekanın öncelikli olduğu dünya için tasarlanan Contlo, modern işletmelerin uçtan uca pazarlamalarını düzenlemek için yapay zekadan yararlanmasını sağlar. Platform, markaların müşteri yaşam boyu değerini artırmasına, müşteri etkileşimlerini artırmasına ve en değerli müşterilerini elde tutmak için son derece kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasına yardımcı oluyor. Contlo, müşteri yaşam döngüsü boyunca sadık müşterilerle etkileşim kurarak ve daha hızlı veriye dayalı kararlar alarak satışlarını artırmak için 1000'lerce hızlı büyüyen işletme tarafından güvenilmektedir. Aşağıdakilerin yardımıyla bireysel müşteri deneyimlerini ölçmelerine ve optimize etmelerine olanak sağlamak: * Her müşteri temas noktası için otonom, kişiselleştirilmiş kampanyalar: E-posta, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook ve Instagram gibi tüm önemli pazarlama kanallarında yapay zeka destekli otonom kampanyalarla müşterilerinizle zahmetsizce etkileşime geçin. * LLM'ler tarafından desteklenen gerçek zamanlı üretken müşteri yolculukları: Şablonlaştırılmış otomasyon akışlarına elveda! Yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmak için yapay zekanın, son etkileşimlerine dayalı olarak en uygun müşteri etkileşimi iş akışlarını ve müşteri yolculuklarını oluşturmasına izin verin. * Yapay Zekayı kullanarak Bire Bir Kişiselleştirme için Müşteri Segmentleri oluşturun: Davranışsal verilere, demografik bilgilere ve web sitesindeki son eylemlere dayalı olarak son derece kişiselleştirilmiş ve hedeflenmiş müşteri etkileşimlerini düzenleyin. * LLM, içgörüler, analizler ve otonom raporlama üretti: Yapay zeka tarafından oluşturulan içgörüler, öneriler ve otonom raporlamanın yanı sıra müşteri davranışınıza, kampanya performansınıza ve genel iş zekanıza ilişkin ayrıntılı görünürlük elde edin. * Otonom müşteri etkileşimi, Yüksek Lisans destekli sohbet robotları ve birleşik bir konuşma gelen kutusu: Facebook/Instagram/WhatsApp üzerinden sohbet yoluyla müşterilerinize kusursuz bir marka deneyimi sunun ve doğrudan tek bir kontrol panelinden telefon görüşmeleri yapın. Contlo, markaların işletmeleri etrafında güçlü bir otonom pazarlama teknolojisi yığını oluşturmasına yardımcı olmak için 200'den fazla platformla sorunsuz bir şekilde entegre olur.
Regal.io
regal.io
Regal, yapay zeka destekli CX'te yeni standarttır. Regal, gerçek zamanlı müşteri amacı sinyallerini anlar ve çoklu dokunmatik gelen ve giden etkileşimleri, Regal AI Temsilcileri ve insan temsilcilerinizin bir karışımıyla otomatik olarak uyarlar. Angi (eski adıyla Angie's List), AAA, Google, Harvard (Podium Education aracılığıyla), K Health, Kin Insurance, Ro, Toyota ve Varsity Tutors gibi müşteriyi ön planda tutan markalar, Regal aracılığıyla yüz milyonlarca müşteriyle etkileşimlerini geliştirerek lider oldu. geliri 5 milyar dolara ulaştı. Regal.io, New York merkezlidir ve Emergence Capital, Founder Collective ve Homebrew gibi önde gelen yatırımcılardan 83 milyon dolar ile desteklenmektedir.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai, üretken yapay zeka destekli müşteri hizmetleri otomasyon platformumuz aracılığıyla işletmelerin unutulmaz müşteri görüşmeleri oluşturmasına olanak tanır. Vizyonumuz, benzersiz verimliliğin kilidini açan ve operasyonel maliyetleri önemli ölçüde azaltan, tamamen otonom müşteri desteğinin geleceğine doğru ilerlemektir. Merkezi San Mateo'da bulunan Yellow.ai, aralarında Sony, Domino's, Hyundai, Ferrellgas, Waste Connections, Randstad, Tiket.com, Lulu Group International, Arabic Radio Network, Papa Johns, Hyundai, Volkswagen, ITC Ltd, OYO'nun da bulunduğu 1000'den fazla kuruluşa hizmet vermektedir. , Skoda Auto, 85'ten fazla ülkede. Platformumuz çoklu LLM mimarisi üzerine kuruludur ve her yıl 16 milyardan fazla görüşme konusunda sürekli olarak eğitilerek işletmelerin daha yüksek deneyimler sunmasına ve kalıcı müşteri ilişkileri kurmasına olanak tanır. 2016 yılında altı ülkede ofisleriyle kurulan Yellow.ai, birinci sınıf yatırımcılardan 102 milyon doların üzerinde fon topladı.
Continually
continual.ly
Web siteniz için ücretsiz sohbet robotları ve canlı sohbet. Sohbet robotu oluşturucuyu sürükleyip bırakın, kodlama becerisi gerekmez. Web sitenizdeki başka bir ipucunu asla kaçırmamanızı sağlıyoruz. Günümüzde insanlar sitenizi ziyaret ettiğinde (örneğin bir ürün demosu istemek için) hemen yanıt vermenizi bekliyorlar. Mesai saatleri dışında olsa veya başka bir saat diliminde olsalar bile. Çoğu web sitesi müşterilerden uzun formlar doldurmalarını ve birçok bilgi sağlamalarını ister. Kişisel olmayan ve düşmanca bir deneyim. Ve bir müşteri olarak ne zaman yanıt alacağınızı bilemezsiniz. Insidesales.com tarafından yapılan araştırma, bir müşteriye yanıt vermek için 5 dakika bile beklemenin işletmeyi kapatma şansınızı önemli ölçüde azalttığını gösteriyor. Potansiyel müşterilere otomatik olarak yanıt vermek ve ek satış personeli masrafı olmadan daha nitelikli potansiyel müşteriler oluşturmak için sitenize ekleyebileceğiniz tek bir kod satırı veriyoruz. Sürekli olarak formları basit mesajlarla değiştirmenize olanak tanıyarak müşterilerin ihtiyaç duydukları bilgilere mümkün olan en kısa sürede ulaşmalarını kolaylaştırır. Web sitesi ziyaretçilerini müşterilere dönüştürmenize yardımcı olmak için neler yapabileceğimize dair bazı örnekler: * yeni ziyaretçileri karşılayın ve yardıma ihtiyaç duydukları bir konu olup olmadığını sorun * potansiyel müşterileri belirlemek için keşif sorularını kullanın * sıcak potansiyel müşteriler için hızlı bir şekilde randevu alın * sorarak bülten listenizi oluşturun doğru zamanda kaydolmak için * blog makaleleri, videolar veya e-kitaplar gibi faydalı içerikleri belirtin
Bonzo
getbonzo.com
Bonzo, danışmanlar ve küçük işletmeler için tam kapsamlı bir pazarlama otomasyonu ve CRM seçeneğidir. Çok kanallı ve sosyal medya desteğiyle "İlişkiyi" CRM'e geri koyduk. Metin, Video, Arama, E-posta, Sosyal - hepsini Bonzo'da yapın.
Landbot
landbot.io
Landbot.io, işletmelerin uçtan uca sorunsuz konuşma deneyimleri oluşturmasına olanak tanıyan kodsuz bir sohbet robotu platformudur. Görüşmeleri kârlı sonuçlara dönüştüren Landbot, Pazarlama, Operasyon ve Müşteri Hizmetleri ekiplerinin verimliliklerini üç katına çıkarmasına ve işletme maliyetlerini %30 veya daha fazla azaltmasına yardımcı oluyor. İster WhatsApp, Web veya Messenger olsun, müşterilerle daha iyi etkileşim kurmak ve dönüşüm oranlarını artırmak için herkes otomatik sohbet robotu akışları oluşturabilir. Landbot ayrıca, Landbot'un kodsuz yeteneklerini diğer Büyük Dil Modelleriyle birleştirerek sohbet robotu oluşturma deneyimini daha da erişilebilir hale getirmeye yardımcı olmak için GPT ve yapay zekadaki son gelişmelerden de yararlanıyor.
Kindly
kindly.ai
Desteği otomatikleştirmek ve satışları artırmak için oluşturulmuş üretken yapay zeka destekli sohbet robotları. Müşteri hizmetleri ve iletişim için yapay zeka ve otomasyon çözümlerinin geliştirilmesinde uzmanlaşmış, Avrupa'nın önde gelen premium chatbot sağlayıcılarından biriyiz. Müşteri deneyimini geliştirmek ve müşteri hizmetleri süreçlerinin verimliliğini artırmak için gelişmiş makine öğrenimi tekniklerini ve doğal dil işlemeyi (NLP) birleştiren bir platform sunuyoruz. Kindly'i farklı kılan nedir? Daha az bakım ve daha fazla içerik üretimi! Kindly'nin yapay zekası, bir düğmeye tıklayarak kabul edebileceğiniz yeni eğitim verileri önerecektir. Özelleştirilmesi kolay Chatbot'un markanıza uyması için kodlamaya gerek yok! Düğmelerden daha fazlası Kindly'nin sohbet robotları, kullanıcıları alakalı bile olmayabilecek bir dizi düğmeyi kullanmaya zorlamak yerine belirli soruları yanıtlayabilir. Çok dilli Chatbot'u tek bir dilde eğittiğinizde yüzden fazla soruyu anlayacaktır! Müşterilerimiz arasında Adecco, VOI, Norveç Air, Lindex, Hertz, Comviq, Schibsted, Jotun ve Kahoot bulunmaktadır. Dixa, Salesforce, Freshdesk, Zendesk ve Hubspot gibi önde gelen CRM sağlayıcılarıyla kolayca entegre olun.
Userlike
userlike.com
Userlike, Almanya'da müşteri mesajlaşma ve destek otomasyonu için lider yazılım çözümüdür. Şirketlerin farklı kanallardan mesajları tek bir merkezi gelen kutusunda almasına olanak tanıyan birleşik bir mesajlaşma çözümüdür. Web sitesi sohbeti, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram ve daha fazlası aracılığıyla alınan tüm istekler doğrudan Userlike'nin Mesaj Merkezine ulaşır. Userlike, potansiyel müşteri oluşturmak ve müşterileri takip etmek için modern bir web sitesi mesajlaşma programı sunar. Müşteri hizmetleri ekipleri sesli mesajlar, canlı çeviriler ve akıllı yönlendirme gibi profesyonel hizmet özellikleriyle desteklenmektedir. Karmaşık talepler için servis temsilcileri, sohbetten ekran paylaşımını da içeren tarayıcı tabanlı video görüşmesine kolaylıkla geçiş yapabilir. Userlike'nin Yapay Zeka Otomasyon Merkezi ile dijital müşteri hizmetlerinizin yaklaşık %70'ini otomatikleştirmek için yalnızca birkaç adımda yapay zeka destekli sohbet robotları, akıllı SSS sayfaları ve etkileşimli iletişim formları oluşturabilirsiniz. Daha da iyi sonuçlar için, dünyanın en güçlü büyük dil modelinin becerilerini müşteri desteğinize ekleyen GTP-4 entegrasyonumuzu seçin. Bu, chatbot'un bilgi tabanınızdaki yanıtları yaratıcı bir şekilde birleştirmesine ve müşterilere kişiselleştirilmiş yanıtlar sunmasına olanak tanır. Yapay zeka destek botu, takip eden soruların kategorize edilmesi ve doğru şekilde yanıtlanması için sohbet içeriğini bile hatırlar. Userlike'nin sohbet robotu API'si aynı zamanda mevcut sohbet robotlarınızı yazılıma entegre etmenize de olanak tanır. Userlike 10 yılı aşkın bir süre önce kurulduğundan beri veri koruması her zaman en önemli öncelik olmuştur. Tüm veriler Alman sunucularında güvenli bir şekilde saklanıyor ve Userlike'ı GDPR uyumlu bir müşteri mesajlaşma çözümü haline getiriyor. Userlike, güvenli veri altyapısı ve özel özellikleriyle müşterileriniz, çalışanlarınız ve şirketinizin tamamı için veri koruma ve güvenliğini garanti eder. Userlike, yazılımın esnek olması ve ihtiyaçlarınıza ve hedeflerinize uyum sağlaması nedeniyle her ölçekteki şirket için uygundur. Küçük ve orta ölçekli şirketlerin yanı sıra Toyota ve Hermes gibi büyük şirketler de halihazırda Userlike'ye güveniyor.
Messagely
messagely.com
Contactly'nin müşteri destek yazılımı ve mesajlaşma platformu. Daha mutlu müşterilerle daha anlamlı görüşmeler yapın ve işinizi daha hızlı büyütün.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX™ platformuna binlerce küçük, orta ve büyük işletme güvenmektedir ve dünya çapında sektör lideri bulut çağrı merkezi çözümü ve müşteri deneyimi (CX) platformu olarak tanınmaktadır. Müşteri görüşmesinin nerede başladığı veya bittiği önemli değil, Genesys Cloud CX müşteri deneyiminizi dönüştürür. Ekipler, araçlar ve etkileşimler arasındaki öngörüleri birbirine bağlar, böylece müşterilerin sorunlarını kolaylıkla çözecek verilere sahip olursunuz. Bir dizi dijital kanalla müşterilerinizle her yerde, her zaman, her kanalda buluşun. * Başarılı Sonuçları Otomatikleştirin Müşterilerle farklı kanallarda bağlantı kurma şeklinizi basitleştirin. Tüm müşteri yolculuğu boyunca akıllı otomasyon sayesinde, en iyi sonuçları elde etmek amacıyla doğru zamanda doğru eylemi gerçekleştirmek için elde edilen verileri ve öngörüleri kullanabilirsiniz. * Geniş Ölçekte Yenilik Yapın Bağlılığı artırmak, müşteri etkileşimlerini geliştirmek ve ekibinizin performansını artırmak için oluşturulmuş bir araçla çalışanlarınıza ve çağrı merkezi temsilcilerinize ihtiyaç duydukları bilgileri verin. * Önemli Deneyimleri Yeniden Tasarlayın Genesys Cloud CX'i hepsi bir arada bulut çağrı merkezi uygulaması olarak kullanın ve paketi yüzlerce paket entegrasyonla kolayca genişletin. Müşterilere her an, her kanaldan ulaşabilmeniz için üçüncü taraf entegrasyonlar ve uygulamalarla şekillendirilebilir müşteri deneyimi platformundan tam olarak yararlanın. Genesys Cloud CX'teki hepsi bir arada dijital özellikler paketiyle çağrı merkezi çalışanları ve müşteriler sohbet, e-posta, metin ve sosyal medya gibi dijital kanallarda kesintisiz görüşmelere katılabilir. Botlar ve tahmine dayalı yapay zeka (AI) ile müşteri deneyimini geliştirin ve müşterilerin daha karmaşık ihtiyaçları olduğunda bir insan çağrı merkezi temsilcisine yönlendirin. Genesys, yenilikçi çağrı merkezi yazılımıyla müşteri deneyimini yeniden tanımlıyor. Ödüllü Genesys Cloud CX'imiz birkaç gün içinde devreye alınır, kullanımı sezgiseldir ve her hafta yükseltmelerle yenilikler yapar. Gerçek zamanlı kontrol panelleri, basit yönetim araçları ve analizlerle Genesys Cloud CX, işinizi yürütmek için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri sağlar. Temsilcilerinizin nerede bulunduğu veya hangi kanalları yönettikleri önemli değil, iletişim merkezinizi ve müşteri deneyimi stratejinizi yarına taşıyacaksınız.
Sender
sender.net
Sender'ın temel güçlü yönleri, yüksek e-posta teslim edilebilirliği, ödüllü kullanıcı dostu olması ve benzersiz ekonomikliğidir. Sender, birçok ek özelliğiyle e-ticaret ve blog yazarları için özel olarak tasarlanmıştır, ancak tek kişilik şirketlerden orta ve büyük şirketlere kadar her türlü işletmeye mükemmel şekilde uyar. E-ticaret platformları için özel olarak hazırlanmış entegrasyonlar sayesinde, bir ürünün URL'sini kopyalayıp yapıştırarak bültenlerinize kolayca ürün ekleyebilirsiniz; Sender, ürün resimlerini, açıklamalarını, fiyatlarını ve daha fazlasını otomatik olarak çıkaracaktır. Blogcular ve bilgi pazarlamacıları, Sender'ın kapsamlı otomasyon özelliklerini kullanabilir ve haber bültenlerini sosyal medya takipçileriyle paylaşabilir ve sonuçları takip edebilir. Ayrıca Sender, anlık bildirimler, işlemsel ve otomatik e-posta dizileri, API entegrasyonları ve kullanımı kolay sürükle&bırak abonelik formu oluşturucu ile en iyi pazarlama sonuçlarına ulaşmanıza yardımcı olacak birçok ek özellik sunar. Bu özelliklerin tümü, her ay 2.500 aboneye 15.000'e kadar e-posta gönderilmesine olanak tanıyan cömert ÜCRETSİZ-SONSUZA KADAR planı da dahil olmak üzere tüm Sender planlarında mevcuttur.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI, dünya çapındaki işletmelerin Hesap Tabanlı Pazarlama çözümleriyle daha hızlı ölçeklenmesine yardımcı olan Yapay Zeka Destekli bir Satış ve Pazarlama platformudur. Tek bir platformda: Hedef hesaplarınızı belirleyin ve keşfedin, Hedef gruplarla birebir görüşmeler düzenleyin, Onlarla birden fazla kanalda etkileşime geçin, Yapay Zeka Destekli ABM Reklamları Çalıştırın, Tüm kampanyalarınızda ABM başarısını ölçün ve optimize edin. Temelinde Yapay Zeka bulunan SalesboxAI Avatar, çok kanallı, iki yönlü görüşmeler yoluyla hedef hesaplarla otomatik olarak iletişim kurarak, etkileşim kurarak, nitelendirerek ve takip ederek şirketlerin müşterileri daha hızlı ve verimli bir şekilde bulmasına ve güvence altına almasına yardımcı olur. Daha fazla bilgi edinmek için şu adresi ziyaret edin: https://salesbox.ai
Rasayel
rasayel.io
Rasayel, WhatsApp için hepsi bir arada B2B satış platformunuzdur. Özellikleri: - 2 yönlü mesajlaşmayla paylaşılan ekip gelen kutusu - Kodsuz WhatsApp sohbet robotu oluşturucu - WhatsApp yayınları ve toplu mesajlaşma - API'leri ve Web Kancalarını açın - Otomasyonlar - Entegrasyonlar (HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce (yakında), Zapier ile 5000'den fazla uygulama ve daha fazlası) - iOS ve Android için mobil uygulamalar Rasayel hızlı, güvenilir ve sezgiseldir. Rasayel'in ortak ekip gelen kutusunu kullanarak müşteri görüşmelerinizi WhatsApp üzerinden yönetebilir, yüksek kalitede satış görüşmeleri sağlayabilir ve olağanüstü müşteri deneyimleri sunabilirsiniz. Ekibiniz Rasayel mobil uygulamasını kullanarak müşterilere hareket halindeyken yanıt verebilir. Bir daha asla hiçbir fırsatı kaçırmaz veya bir müşterinin izini kaybetmezsiniz. Rasayel, ekibinizin her zaman tam içeriğe sahip olmasını sağlamak için araç setinizin geri kalanıyla bütünleşerek insan hatasını azaltır ve size zaman kazandırır: - HubSpot: Rasayel kişilerini HubSpot'taki mevcut kişilerle otomatik olarak eşleştirin. Tüm etkinliklerinizi günlüğe kaydedin ve WhatsApp verilerinden yerel HubSpot raporları oluşturun. - Pipedrive: Tüm etkinlikleri günlüğe kaydedin, kişileri otomatik olarak eşleştirin ve raporlar oluşturun. - Salesforce: Çok yakında. Betaya katılmak için bizimle konuşun. - Zapier: Rasayel'i 5000'den fazla uygulama ve sisteme bağlayın. Gelişmiş kullanım örnekleri için, Rasayel'in API'si, Rasayel platformunun gücünün kilidini açarak onu mevcut sistemlerinize, süreçlerinize ve daha fazlasına yerleştirmenize olanak tanır.
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya ve Asya-Pasifik bölgesindeki çok çeşitli perakendecilere profesyonel sohbet ticareti çözümleri sunmaktadır. Resmi WhatsApp İş Çözümleri Sağlayıcısı ve Meta ve LINE'ın resmi ortağı olarak, sosyal mesajlaşma kanallarında (WhatsApp, Facebook, Instagram, LINE ve web sitesi canlı sohbeti) gelişmiş verimlilik, kullanıcı davranışı analizi ve dolayısıyla yeniden pazarlama stratejisi geliştirme ile gelişmiş iş çözümleri sunuyoruz. Çok kanallı mesajlaşma, Pazarlama otomasyonu, Çevrimiçi-birleştirme-çevrimdışı perakendecilik, Sosyal müşteri veri platformu, ChatGPT'nin yanı sıra WhatsApp Kataloğu ve Ödeme ile entegre "Omni AI" aracılığıyla sohbet ticaretinin potansiyelini ortaya çıkarma misyonuyla Omnichat, şirketleri donatıyor Çok kanallı perakendecilik ortamından doğan fırsatları yakalayacak şekilde kusursuz bir müşteri yolculuğu sağlamak. Çevrimiçi-birleştirme-çevrimdışı satış özelliği, ziyaretçileri çevrimiçi kanallardan takip için fiziksel mağazalardaki satış görevlilerine kolayca yönlendirebilir, çevrimiçi ve çevrimdışı ortamda dönüşümleri ve gelir takibini kolaylaştırabilir. AI destekli sohbet robotumuz “Omni AI”, ChatGPT'den yararlanarak müşterilerin sorularını yanıtlamak, ürün önermek ve pazarlama kampanyası planlamasını kolaylaştırmak için perakendecilerin dijital asistanı olarak hizmet ediyor. WhatsApp Kataloğu ve Ödeme, perakendecilerin ürünlere göz atmaktan, belirlenen satışlarla iletişim kurmaya, satın alma yapmaya, müşterilerin karar verme sürecini kısaltıp satın alma sürecini hızlandırmaya kadar müşteri yolculuğunu WhatsApp üzerinde tamamlamasına olanak tanır ve satıcılara anında gelir sağlar. Son üç yılda yıllık bazda %300 Sürekli Gelir (ARR) artışı yakalayan Omnichat, aralarında Watsons, Fortress, Sasa Cosmetic, Lukfook Jewellery, LVMH Group, Mannings, Swire Resources, OSIM'in de bulunduğu 5.000'den fazla perakende ve e-ticaret şirketine güç veriyor. Logitech, Timberland, Tom Lee Music, Vita Green ve devlet daireleri.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby, gelişmiş ekip işbirliği, olağanüstü müşteri hizmetleri ve mobil ödeme talepleri için İş Anlık Mesajlaşmasını sağlayan lider bir bulut tabanlı iletişim platformudur. Ticari hizmet departmanlarının doğru kişiye doğru zamanda ulaşmasına yardımcı olur. İşletmelerin halihazırda parmaklarının ucunda bulunan verileri ve kaynakları kullanan Kimoby, anlık pazarlama kampanyaları, otomatik hatırlatıcılar, multimedya dosyaları ve daha fazlasıyla etkileşimi ve satışları artırmayı kolaylaştırır.
Verint
verint.com
Verint, dünyanın en ikonik markalarının kurum genelinde iş, veri ve deneyimleri birbirine bağlayarak kalıcı müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı oluyor. Bu yaklaşımla markalar, işin geleceğine uyum sağlarken ilerleyebilir ve gelişebilir, organizasyonel ve veri silolarının yarattığı verimsizlikleri ortadan kaldırabilir ve her etkileşimde tutarlı bir şekilde geniş ölçekte farklı deneyimler sunabilir. Verint'in çözümleri, markaların müşteri beklentilerini karşılayan deneyimler sunmak için gerekli kaynaklara sahip olmadıklarında ortaya çıkan boşluğu kapatmalarına yardımcı oluyor. Bu Katılım Kapasitesi Boşluğunun kapatılması™, müşterilerle kalıcı ilişkiler kurmalarına ve gerçek iş sonuçları elde etmelerine yardımcı olur. Verint Müşteri Etkileşimi Platformu, sürekli artan, sürekli değişen tüketici etkileşimlerini ve taleplerini karşılamak için yapay zeka ve analitik, açık entegrasyon ve müşteri etkileşimi bilimindeki en son gelişmelerden yararlanıyor. Geniş bir çözüm ve iş ortağı ekosistemiyle yakın işbirliği içinde çalışarak müşterilerinin teknoloji yatırımlarından daha fazla değer elde etmelerine yardımcı oluyorlar. Verint ile markalar, müşterilerine ve çalışanlarına tutarlı bir şekilde farklılaştırılmış deneyimler sunmak için işin her alanında müşteri etkileşimi potansiyelini nihayet ortaya çıkarabilir ve bunu somut iş sonuçları elde etmek için geniş ölçekte yapabilir. Küresel Varlık • Genel merkezi Melville, N.Y.'dedir ve dünya çapında 40'tan fazla ofisi bulunmaktadır • 4.500 uzman profesyonel ve küresel bir iş ortağı ağı tarafından desteklenmektedir Katılım Kapasitesi Açığının Kapatılması Günümüzde markalar, hepsi aynı ekip ve kaynaklarla düzinelerce etkileşim kanalı, yüzlerce müşteri yolculuğu ve milyonlarca etkileşim üzerinden kaliteli müşteri deneyimleri sunma konusunda zorlanıyor. Bu, Katılım Kapasitesi Açığı ile sonuçlanır. Verint çözümleri benzersiz bir şekilde bu boşluğu kapatmaya yöneliktir.
Terminus
terminusplatform.com
İşleri yapmanın eski yolu artık işe yaramıyor. Ve geride kalmayı göze alamazsınız. B2B stratejileri gelişti ve oyunun kuralları değişti. Özellikle her dolar ile daha verimli olma yönündeki artan baskı göz önüne alındığında, işletmenizin olması gereken yere sizi ulaştırmak için platforma, uzmanlara ve taktiksel taktik kitaplarına ihtiyacınız var. Terminus, başarınız için oluşturulmuş bir platformdur. Ekibinizin tüm yaşam döngüleri boyunca hesaplarla tanışmasına yardımcı olur; alıcıları hesap edinmeden genişletme ve yenilemeye kadar ilgi çekici dijital deneyimlerle çevreleyen, birinci taraf verilere dayanan bir platforma ihtiyacınız vardır. Motorumuz yatırım getirisini artırmak, dolandırıcılığı en aza indirmek, marka güvenliğine öncelik vermek ve amacı GTM ekipleri için ilgili, eyleme geçirilebilir içgörüye dönüştürmek için tasarlandı.
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly, işletmelerin WhatsApp aracılığıyla geniş ölçekte kolayca otomatik, etkileşimli ve kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturmasına ve göndermesine olanak tanır. Bu, potansiyel müşterilerin ve müşterilerin satın alma yolculuklarını seçebilecekleri, dönüşümlerin yanı sıra katılımı da artırabilecekleri 2 yönlü bir konuşmayı (SMS ve e-postadan farklı olarak) teşvik eder. Connectly ayrıca müşteri iletişimlerini WhatsApp, SMS, Facebook Messenger ve Instagram üzerinden birleşik bir gelen kutusunda merkezileştirerek şirketlerin hedef kitlelerini segmentlere ayırmasına ve akıllı raporlamaya dayalı olarak veriye dayalı kararlar almasına olanak tanıyor.
Text Request
textrequest.com
Metin İsteği, müşteri katılımını teşvik etmek için oluşturulmuş iş mesajlaşma platformudur. Gürültüyü ortadan kaldırabilmeniz ve müşterilerle istediğiniz zaman, istediğiniz yerde bağlantı kurabilmeniz için günlük iletişim sorunlarınıza tak ve çalıştır mesajlaşma çözümleri geliştirdik. Metin İsteği, birkaç görüşmeyi yöneten bir kişiden milyonlarca mesaj gönderen binlerce çalışana ve API'mız üzerine oluşturulan özel çözümlere kadar sizinle birlikte ölçeklenecek şekilde tasarlanmıştır. Textrequest.com'da sizin gibi yoğun iş liderlerine sohbetli mesajlaşma ve müşteri etkileşimi konusunda nasıl yardımcı olduğumuz hakkında daha fazla bilgi edinin.
Prokeep
prokeep.com
2016 yılında kurulan Prokeep, toptan distribütörlere yönelik dağıtımın önde gelen müşteri deneyimi yönetimi yazılımıdır. Prokeep iletişimi ticarete dönüştürerek ilişkileri ve işi büyütür; merkezi iletişim yoluyla satışları artırmak, daha iyi içgörüler ve etkileşim fırsatları aracılığıyla müşteri deneyimini iyileştirmek ve sistem otomasyonu yoluyla üretkenliği artırmak. Prokeep, Kuzey Amerika'da 8.000'den fazla distribütör tarafından kullanılıyor ve 11 milyonun üzerinde görüşme ve 6 milyar doların üzerinde gelir sağlıyor. Dağıtım işinizi büyütün. Daha güçlü müşteri ilişkileri kurun. İşgücü verimliliğini artırın. Tümü, distribütörlerin modern pazarlarda başarılı olmaları için özel olarak oluşturulmuş Prokeep Müşteri Deneyimi Yönetim Yazılımı ile birlikte gelir. Prokeep: - 50 eyalet, 10 il ve 2 bölgedeki distribütörler tarafından kullanılmaktadır. - Prokeep üzerinden 11 milyondan fazla konuşma geçiyor - Prokeep'teki konuşmaların %82'si satışla sonuçlanıyor veya gelirle ilgili - her ay çalışan başına 9 saat tasarruf sağlar - Yüklenici tutarsızlıklarından kullanıcı başına ayda 3.000$ tasarruf sağlar Prokeep ile siparişi daha verimli hale getirmek için iletişimi merkezileştirecek, operasyon otomasyonu oluşturmak için 3. taraf sistemlerinizi bağlayacak ve daha fazla etkileşim sağlamak ve daha fazla para kazanmak için müşteri içgörülerini kullanacaksınız.
Dashly
dashly.io
Dashly, konuşmaya dayalı bir pazarlama platformudur. Müşterilerle olan her etkileşimi yüz yüze bir sohbete dönüştürerek 700'den fazla SaaS ve Eğitim Teknolojisi şirketinin dönüşümleri ve gelirlerini artırmasına yardımcı olur. Arama planlama ve görüntülü aramalarla bunu başka bir seviyeye taşıyın. Proaktif mesajlaşma, sohbet robotu ve açılır pencerelerle daha fazla potansiyel müşteri oluşturabilir ve bunları değerlendirebilirsiniz. Potansiyel müşteriler eCRM'de toplanır ve bölümlere ayrılır; e-posta pazarlamasına bu şekilde başlarsınız. Hem manuel hem de tetiklenen iletişimi yönetin; bunlar canlı sohbet mesajları, açılır pencereler ve e-postalarla kullanılabilir. Özellikler: - Kullanımı kolay Chatbot Builder'da oluşturulan chatbot'u kullanarak potansiyel müşterileri yakalayın; - Bunları eCRM'de saklayın ve yönetin; - Ziyaretçilerinizin eylemlerini takip edin; - Açılır pencereyi kullanarak en iyi teklifleri yapın; - Favori hizmetlerinizle entegre olun; - Tüm ziyaretçilerin mesajlarını tek bir yönetici panelinde bulundurun; - Mükemmel destek için ziyaretçilerinize Canlı sohbette yanıt verin; - Tetiklenen e-postalarla dönüşümleri artırın; - Performans oluşturma hunilerinizi analiz edin.
Jebbit
jebbit.com
Jebbit'in Kurumsal Deneyim Platformu, markaların her kanalda geniş ölçekte sıfır taraf verilerini yakalayan güzel etkileşimli deneyimler oluşturmasına olanak tanır. Ürün tavsiyesi ve kişilik testlerinden önemsiz bilgilere, alışveriş yapılabilir arama kitaplarına, daha iyi anketlere, oylamalara, formlara ve daha fazlasına kadar - Jebbit deneyimleri, tüketici beklentilerini aştığı ve tercihleri, ilgi alanları, yaşam tarzları ve davranışları hakkında ilgili bilgiler karşılığında gerçek değer sunduğu için daha yüksek etkileşim sağlar. niyetler. Tüketici tarafından beyan edilen bu sıfır taraf verileri, markalar için nihai rekabet avantajı sağlar ve müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında somut yatırım getirisi sağlar. L'Oréal, PepsiCo, Haleon, NFL, Shiseido Group, Live Nation, ASICS, NBA, JCPenney, Free People, Monster Worldwide ve daha fazlası dahil olmak üzere Jebbit'in müşterileri, endüstriyi yönlendiren daha iyi tüketici deneyimleri oluşturmak için Jebbit yazılım platformunu kullanıyor - etkileşime liderlik edin, yüksek miktarda sıfır taraf verisi toplayın, zenginleştirilmiş potansiyel müşteriler elde edin, daha fazla çevrimiçi dönüşüm sağlayın ve sadakati ve YBD'yi artırın.
GoSquared
gosquared.com
Dünyanın ilk sürdürülebilir e-posta pazarlama platformu. Daha iyi e-posta kampanyaları göndermek, hedef kitlenizi büyütmek ve gezegeni yeniden canlandırmak için MailChimp'ten geçiş yapın.
Blip
blip.ai
Küresel vizyon sahibi liderler, markalarını, müşteri ilişkilerini ve çeşitli iletişim stratejilerini bir sonraki seviyeye taşımak için Yapay Zeka Konuşma platformumuza güveniyor. 125.000'den fazla sanal asistan yaratarak değerin kilidini açtık ve bugüne kadar dünya çapında 2000'den fazla müşteriyle 20 milyardan fazla mesaj alışverişinde bulunduk. Sezgisel ve kullanımı kolay bulut platformumuz ve profesyonel hizmetlerimiz, şirketinize ve karşılaştığınız zorluklara göre özel olarak tasarlanmıştır. Markaların müşterilere istedikleri zaman ve yerde ulaşmalarını ve onlarla etkileşime geçmelerini sağlıyoruz. Önde gelen çok kanallı iletişim platformlarının tercih edilen ortaklarıyız; tamamen entegre, güvenli ve uyumlu. Potansiyel olarak sonsuz ve alakalı ilişkiler ve konuşmalar yaratarak büyümenizi destekleyeceğimize güvenin.
Senter
senterhq.com
Senter, günlük uygulamalara bağlanan basit İnceleme Yönetimi ve SMS pazarlama yazılımıdır. Kurulumu kolay, entegrasyonu hızlı ve güçlü SMS pazarlama kampanyaları göndermek kolaydır.
Instabot
instabot.io
Instabot, kullanıcılarınızı anlayan, ardından bilgileri derleyen, soruları yanıtlayan, kişileri yakalayan ve toplantı rezervasyonlarını anında yapan sohbet robotları oluşturmanıza ve başlatmanıza olanak tanıyan, etkileşimli bir pazarlama platformudur. Bunun dönüşümleri artırdığı ve maliyetleri düşürdüğü kanıtlanmıştır. Instabot'u web sitenizde veya bir açılış sayfası olarak 20 dakika veya daha kısa sürede oluşturun, entegre edin ve başlatın. Instabot tarafından toplanan verileri CRM'nize, pazarlama otomasyonunuza, e-posta platformlarınıza veya dahili portallarınıza aktararak hızla kullanın. Dağıtıldıktan sonra müşterilerle canlı sohbet edebilir, zengin bot analizlerini, optimizasyon önerilerini görebilir ve botunuzu anında düzenleyebilirsiniz. Hiçbir teknik kaynağa ihtiyaç duymadan web botlarını kolayca oluşturun, başlatın ve optimize edin; yapay zeka ve doğal dil işleme (NLP) ile botları karmaşık hale getirin. Instabot'un Özellikleri: • Teknik Olmayan Kullanıcılar için Sezgisel Arayüz • Beyaz etiketleme + Tam Özelleştirme • Bot'un Nasıl + Ne Zaman Görüldüğüne İlişkin Tam Kontrol • Sağlam + Şeffaf Analitik • Canlı Sohbet Aktarma • Kolay, Instabot Planlama için Takvim Entegrasyonu • Doğal Dil İşleme (NLP) • Salesforce, Eloqua ve Zapier ile entegrasyon • E-posta Uyarıları + Özelleştirilmiş Hedef Analitiği Instabot Ne Kadar Farklıdır: • Piyasadaki en güçlü platform (Yapay Zeka, Doğal Dil İşleme ve özel kodlama dahil) • Kullanımı Kolay -yönetin • İşletmeniz ve müşterileriniz hakkında mükemmel bilgiler için derin analizler • Dakikalar içinde bir sohbet robotu oluşturun ve başlatın • Harika, hızlı yanıt veren müşteri desteği Instabot'u karşılaştırmanın en iyi yolu, onu kendiniz denemektir. KPI'nızı belirleyin, size ücretsiz bir bot oluşturalım. Dönüşüm ölçümlerinizi iyileştiremezsek veya verimlilik yaratamazsak size hiçbir maliyeti olmaz. Daha fazla bilgi için [email protected] adresinden bize e-posta gönderin
Gleen AI
gleen.ai
Glenn olarak misyonumuz müşterilerimizin müşterilerini memnun etmektir. Gleen AI, müşteri başarısı ekipleri için dünyanın en doğru ve yetenekli üretken yapay zekasıdır. Üretken yapay zekamız halüsinasyon görmez, 2 saatten daha kısa sürede devreye alınabilir, önde gelen yardım masası çözümleriyle entegre olur, harekete geçerek soruları yanıtlamanın ötesine geçer ve parçalanmış bilgileri otomatik olarak birleştirir. Gleen'in merkezi Pleasanton, CA'da bulunmaktadır ve ekibimizde LinkedIn, Microsoft, Uber, Facebook, Siemens, Accenture ve McKinsey & Company'den deneyimli kişiler bulunmaktadır.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell, mobil mesajlaşma ve Sohbet Ticareti yeniliklerinde öncüdür. Clickatell Sohbet Ticaret Platformu, markaların tüketicilerle güvenli ve geniş ölçekte mesajlaşma kolaylığı yoluyla yenilikçi, sezgisel sohbete dayalı ticaret yolculukları sunarak bağlantı kurmasına, etkileşimde bulunmasına ve işlem yapmasına olanak tanır. Küresel markalar, tüketici yaşam döngüsünün tüm aşamalarında değeri en üst düzeye çıkarırken ve müşteri deneyimlerini yükseltirken maliyetleri azaltmak için Clickatell'in güvenilir Sohbet Ticaret Platformunu kullanıyor. Clickatell'in genel merkezi Körfez Bölgesi'ndedir ve Kanada, Güney Afrika ve Nijerya'da ofisleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgiyi www.clickatell.com adresinde bulabilirsiniz.
OmniOmni
omniomni.io
OmniOmni, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Instagram, Viber ve Çevrimiçi Sohbet gibi mesajlaşma araçları aracılığıyla müşteri desteği ve satışlara yönelik bir hizmettir.
WotNot
wotnot.io
WotNot, sohbet robotlarıyla müşteri etkileşimlerinizi geniş ölçekte otomatikleştirir. Daha fazla potansiyel müşteri elde etmek, daha fazla randevu almak, müşteri desteğinizi son teknoloji sohbet robotlarıyla ölçeklendirmek gibi iş zorluklarını çözün. Müşteriler WotNot'u mevcut veya gelecekteki müşterilerine 7/24 ulaşılabilir, anında yanıt veren, tamamen güvenilir ve müşterinin dilini konuşan kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimi sunmak için kullanıyor. Birden fazla kullanım senaryosunu karşılamak için Emlak, Sigorta, Finans, Sağlık, Otomotiv, SaaS, Bankacılık, Tüketim Malları, Üretim ve Eğitim gibi herhangi bir sektöre bir sohbet robotu ekleyin. WotNot'un Kodsuz Bot Oluşturucusu ile sezgisel bir görsel oluşturucuyla oldukça kolay bir şekilde botlar oluşturabilirsiniz. Sizin tarafınızdan tanımlanan tetikleyicilere ve koşullara göre farklı etkinlikler için birden fazla botu yönetin. Ayrıca WotNot, deneyimli konuşma tasarımı uzmanlarından oluşan ekibimizin ihtiyaçlarınızı anladığı ve işletmenizin ihtiyaçlarına uygun bir konuşma akışını dikkatlice oluşturduğu ve sonuçları inceleyerek akışı optimize etmeye devam ettiği, size özel bir hizmet sunar. Müşteri etkileşimlerinde WotNot'a güvenen dünya çapında 3000'den fazla işletmeye katılın.
Watermelon
watermelon.ai
Karpuz, kodlama gerektirmeden konuşmaları otomatikleştiren en kullanıcı dostu konuşma platformudur. Hizmet kanallarını bağlayarak iş yükünüzü azaltın, yazılımınızı entegre edin ve yapay zeka sohbet robotu kullanarak müşteri hizmetlerinizi otomatikleştirmeye başlayın. Chatbot, müşteri yolculuklarının her adımında müşterilerinizin 7/24 ulaşılabilir olmasını sağlar.
Routee
routee.net
Routee, gelişmiş Web ve API otomasyon çözümleri tasarlayan, geliştiren ve dağıtan lider bir bulut iletişim sağlayıcısıdır. Sağlam platformu ve ölçeklenebilir API'si sayesinde dünya çapındaki şirketlerin, perakende işletmelerinin ve hizmet sağlayıcıların hedef kitleleriyle etkili bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olur. AMD Telecom'un güçlü altyapısıyla desteklenen Routee, güvenilir küresel ortaklarına ve en ünlü Fortune 500 şirketlerinden bazılarına güçlü bir etkileşim araç seti getiriyor. Routee ile yapabileceğiniz bazı şeyler nelerdir? -SMS Routee'nin sağladığı SMS servislerini kullanarak mesajınızı tüm dünyaya verimli bir şekilde yayın. Pazarlama SMS'i, İşlemsel SMS, İki Yönlü SMS, SMS İki Faktörlü Kimlik Doğrulama, SMS Anketi, Toplu MMS, Doğrulanmış SMS Gönderen. -SES Çok sayıda VoIP seçeneği aracılığıyla insanların işletmenizin sesini duymasını sağlayın. Ses Yayını, İki Yönlü Ses, Tıkla ve Ara, Metinden Konuşmaya, Bulut IVR ve Sesli İki Faktörlü Kimlik Doğrulama ile markanızı yükseltin. -EMAIL Hangi E-posta hizmetinin size uygun olduğunu keşfedin, özelleştirin ve gerçekleştirin. Promosyon E-postası, İşlemsel E-posta, E-posta Doğrulayıcı. Hangisine ihtiyacınız var? -MESAJLAMA UYGULAMALARI Müşterilerinize daha interaktif mesajlarla ulaşın, gelirlerinizi artırın. Viber, RCS, Facebook, Telegram ve WhatsApp aracılığıyla onlarla etkileşime geçin. -NUMARALAR Kendi Premium Tarifenizi veya Ücretsiz numaralarınızı alın, kişi listenizi doğrulayın ve aramalarla ilgili sahtekarlığı önleyin. Bu gelişmiş iletişim platformu Sanal Numaralar, Numara Doğrulama, Numara Arama, Cevapsız Arama, Çağrı Maskeleme, Ücretsiz Numaraları içerir. -İKİ FAKTÖRLÜ DOĞRULAMA İki farklı bileşenin birleşimini kullanarak işletmenize ikinci bir güvenlik katmanı ekleyin. Dolandırıcıların hassas bilgilerinize, uygulamanıza veya yazılımınıza erişmesini önleyin. Geri Dönüş, SMS, Ses, Viber veya Cevapsız Çağrı ile İki Faktörlü Kimlik Doğrulama arasında kullanın.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne, müşterilerinize gerçek zamanlı olarak ürünleri göstermek ve önermek için entegre kataloğa sahip tek görsel sohbettir (canlı sohbet, sohbet robotu ve Mesajlaşma). Sosyal kanallarınız ve e-mağazanız üzerinden insan temsilciler veya chatbot aracılığıyla 7/24 kişiselleştirilmiş yardım sunun. Chatbot'umuzla daha insancıllaştırılmış bir deneyim için chatGPT ile entegrasyon.
Sailes
sailes.com
Sailebot'lar tüm potansiyel müşteri aramalarını otomatikleştiriyor Araştırma ve keşiften etkileşime, etkileşime ve fırsatlara kadar her şeyi otomatikleştiren tek yapay zeka ile mümkün hale gelen Satış Görevlisi Potansiyelini hayata geçirin; eller serbest.
PowerTextor
powertextor.com
İşletmeler için Metin Mesajlaşma Hizmeti. PowerTextor, Microsoft Dynamics 365 ve Power Platform için bir SMS Bağlayıcısıdır. Kısa mesaj pazarlamanın ve Microsoft Power Automate'in gücüyle işletmelerin müşterileriyle daha iyi ilişkiler kurmasına yardımcı oluyoruz.
Global Message Services
gms.net
Global Mesaj Hizmetleri (GMS), dünya çapındaki İşletmeler ve Mobil Operatörler için güvenilir iletişim hizmeti sağlayıcısıdır. GMS'nin CPaaS çözümü, markaların çok kanallı müşteri iletişimlerini tek bir API ve self servis platform aracılığıyla birleştirmesine olanak tanır. Bunu tamamlayan yapay zeka destekli sohbet robotları ve CCaaS platformu, markaların herhangi bir temas noktasında ilgi çekici, iki yönlü, 7/24 iletişim kurmasını sağlayarak müşteri deneyimini önemli ölçüde artırıyor. Mobil Operatörlerin değerli bir ortağı olan GMS, SMS ve ses sahtekarlığını önlerken A2P, P2P ve P2A trafik alışverişini optimize ederek mesajlaşma işlerini geliştirir ve gelirlerini korur. 2006 yılında kurulan GMS, güvenli, meşru ve şeffaf mesajlaşmanın lideri ve sektör elçisidir. Merkezi İsviçre'nin Baar kentinde olup dünya çapında bölgesel ofisleri bulunmaktadır.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai, dünyanın önde gelen yapay zeka satış destek otomasyonu ve B2C veri araştırma platformudur. Temel Özellikler şunları içerir: Anonim web sitesi ziyaretçilerinizi e-postayla tanımlama, şablonlu satış destek otomasyon araçları, binlerce iş üretkenliği aracıyla entegrasyonlar, herhangi bir hedef kitleye yönelik e-posta destek kampanyaları oluşturmak için yüz milyonlarca tüketici kaydı. Customers.ai satış destek otomasyonları, dünya çapındaki her iş kolunda ve ülkede bir milyondan fazla işletme tarafından kullanılmaktadır.
Payemoji
payemoji.com
Payemoji, her türlü müşterinin ve çalışanın WhatsApp Business gibi günlük mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla yolculuk yapmasına olanak tanıyan çok kanallı bir mesajlaşma hizmetidir. BT becerisi gerekmez. İndirilecek mobil uygulama yok.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson, kurumsal görüşmelerde dünya lideridir. HSBC, Chipotle ve Virgin Media dahil olmak üzere dünyanın önde gelen yüzlerce markası, milyonlarca tüketiciyle güvenli ve sorumlu bir şekilde etkileşim kurmak için Conversational Cloud platformumuzu kullanıyor. Daha iyi iş sonuçları elde etmek için Üretken Yapay Zeka ve Büyük Dil Modellerinin gücünü ortaya çıkarmak için benzersiz derecede zengin bir veri kümesi ve güvenlik araçları sağlayarak her ay bir milyar konuşma etkileşimine güç veriyoruz. LivePerson'un çözümleri ile müşterilerin ne istediğini anlayabilir, doğru kanallara bağlanabilir, temsilcilerinize yardımcı olabilir ve yapay zeka destekli otomasyonu benimseyebilirsiniz; bunların hepsi işletmenizin ve müşterilerinizin hizmetindedir. Bu verimli döngüye Konuşmalı Volan adını veriyoruz ve yaptığımız her şeyin özünde bu yer alıyor.
JeffreyAI
jeffreyai.com
JeffreyAI, satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri görevlerini otomatikleştirerek büyüyen şirketlerin büyümeyi hızlandırmasına yardımcı olan akıllı bir etkileşim platformudur. Bir CRM görevi gören JeffreyAI, size zaman kazandırmak, gelir kayıplarını kurtarmak ve satışları teşvik etmek için programlanmıştır. Özellikler şunları içerir: -Kutudan çıktığı gibi Outlook ve GMail entegrasyonu -Temiz ve sezgisel kullanıcı arayüzü -VOiP entegrasyonu -E-posta yönetimi ve pazarlama otomasyonu -Kontrol Panelleri -Mükemmel müşteri adayı stratejisi oluşturmanıza yardımcı olacak satış akışı sanal alanı Carbon and Finch'ten doğmuş Başarılı BT danışmanlığı, küresel satış ekiplerine satış hatlarını yönetmelerine ve görevlerine devam etmelerine yardımcı olan ERP teklifinin önemli bir parçasını oluşturur. Daha fazla bilgi almak veya mevcut satış süreçlerinize ilişkin tavsiye almak için aşağıdaki bağlantıyı takip edin.
Voxie
voxie.com
Voxie, perakende, hizmet ve restoran tutkusu markalarının önemli ölçüde daha fazla gelir elde etmek için müşterileriyle bağlantı kurmasına ve onlardan öğrenmesine yardımcı olan, etkileşimli yapay zeka metin pazarlama lideridir. Daha fazla bilgi edinmek için www.voxie.com adresini ziyaret edin.