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Konuşmalı Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Maldivler
Messenger pazarlama yazılımı olarak da adlandırılan konuşmaya dayalı pazarlama yazılımı, potansiyel müşterilerle kişiselleştirilmiş bire bir etkileşimler başlatarak onları belirli ürün önerileri veya tekliflerine yönlendirir. Tüketici markaları bu teknolojiyi sosyal ağlarda veya ürün web sitelerinde ilgilenen alıcıları belirlemek, sorguları yanıtlamak, en uygun ürünleri önermek ve işlemin tamamlanması için müşterileri sorunsuz bir şekilde ödeme ağ geçitlerine veya satış temsilcilerine aktarmak için kullanır. Satış departmanları, entegre sohbet robotu ve yapay zeka yetenekleriyle akıllı yanıt akışları tasarlayabilir ve ziyaretçilere, kullanıcı etkinliğine ve diğer bağlamsal ayrıntılara dayalı anlamlı konuşmalar yoluyla rehberlik edebilir. Bu, işletmelerin hemen satın alma işlemi yapamayacak olan ilgili müşterileri takip ederek konuşmayı sorunsuz bir şekilde sürdürmesine olanak tanır. Konuşmaya dayalı pazarlama platformları, müşteri hizmetleri standartlarını geniş ölçekte yükselterek küresel satın alma sürecini günün her saatinde basitleştirir. Bu platformların başarılı bir şekilde kullanılması yalnızca değerli, nitelikli potansiyel müşteriler yaratmakla kalmaz, aynı zamanda müşteri demografik özellikleri ve tercihleri hakkında bilgi sağlayarak sonuçta satış döngüsünü hızlandırır.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği genelinde kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan, maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetini artıran tek eksiksiz Müşteri Hizmetleri çözümüdür. Çoğu müşteri görüşmesinin insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü, ekibin daha yüksek değere sahip müş...
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileş...
ManyChat
manychat.com
Manychat, dünyadaki D2C markaları, Perakende mağazaları, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Restoranlar, Emlak şirketleri için 1 numaralı çok kanallı platformdur. 2016 yılında kurulan Manychat, her yıl 1 milyardan fazla konuşmaya güç sağlıyor ve 190'dan fazla ülkede kullanılıyor. Müşterilerinizle anında...
Spike
spikenow.com
Spike, e-postayı, ekip sohbetini, ortak çalışmaya dayalı belgeleri ve toplantıları tek bir akışta bir araya getirerek ekiplerin ve bireylerin iletişim kaosunu çözer. Kişisel Kullanım için Spike: Spike'ın e-postalarınızı sohbete dönüştüren sohbet e-posta uygulamasıyla daha iyi bir e-posta deneyimi ya...
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – çevrimiçi satışlarınızı sohbetlerle artırın! Smartsupp ile satışları otomatikleştirin. Çevrimiçi satışlarınızı artırmak için ihtiyacınız olan her şeyi sunuyoruz: Yapay zeka, LeadGen sohbet robotları, canlı sohbet ve ziyaretçilerinizle doğru zamanda etkileşime geçmek için kullanabileceğin...
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (Freshworks Inc.'in bir ürünü), işletmelerin müşterilerle web sohbeti, e-posta, telefon gibi birden fazla kanal ve WhatsApp, Instagram ve iMessage gibi sosyal kanallar üzerinden etkileşim kurmasına yardımcı olan bir sohbete dayalı etkileşim çözümüdür. Freshchat ayrıca, işletmelerin geniş ö...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS, B2B şirketleri için modern pazara açılma platformudur. Şirketler ve kişiler hakkında en büyük, en doğru ve en sık yenilenen içgörü, istihbarat ve satın alma niyeti veri tabanına sahibiz. Potansiyel müşteriler ve müşterilerinizle etkileşime geçmenize yardımcı olmak için bu zekanın ü...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan...
Botpress
botpress.com
Botpress, ChatGPT sohbet robotları oluşturmaya yönelik üretken bir yapay zeka platformudur ve kullanıcıların, OpenAI tarafından sunulan LLM'ler ve GPT'deki en son gelişmelerle desteklenen, sezgisel bir oluşturma deneyimine sahip sohbet robotları oluşturmasına olanak tanır. Platform, yeni nesil bir ...
Helpwise
helpwise.io
Müşterileri elde tutmak, yenilerini kazanmak kadar önemlidir. Sadık müşteriler daha fazla gelir elde eder ve size sıfır maliyetle yönlendirmeler getirir. İyi müşteri hizmeti sunmak, müşteriyi elde tutmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Helpwise ile müşteri hizmetlerini yönetmek kolaydır. 1. Müşteri hizm...
Drift
drift.com
Alıcı deneyimi ve Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka şirketi Drift®, işletmelere her seferinde bir konuşma yaparak daha ilgi çekici müşteri deneyimleri yaratma konusunda ilham veriyor. İnsan odaklı, yapay zeka destekli platformu, her temas noktasında kişiselleştirilmiş deneyimler ve öneriler sunmak için al...
BirdEye
birdeye.com
Birdeye, yerel markalar ve çok lokasyonlu işletmeler için en yüksek puan alan itibar yönetimi ve dijital müşteri deneyimi platformudur. 100.000'den fazla işletme, müşterilerle sorunsuz bir şekilde iletişim kurmak, sadakati artırmak ve yerel pazarlarında üstünlük sağlamak için Birdeye'nin yapay zeka ...
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitel...
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel AI, devrim niteliğindeki AI teknolojisini kullanarak işletmelerin müşteri iletişimini bir sonraki seviyeye taşımasını sağlayan bir sohbet robotu oluşturucusudur. Platform, müşterilerle insan gibi, dostane bir şekilde iletişim kurabilen ve sorularına ayrıntılı yanıtlar verebilen sohbet robot...
Engati
engati.com
Engati sohbet robotu ve canlı sohbet platformu, 2021 CODiE Ödülünün sahibi oldu. Programlama gerektirmeden dakikalar içinde akıllı botlar oluşturmanıza olanak sağlar. Bir kez oluşturun ve 15 kanalda yayınlayın: WhatsApp, Messenger, Instagram, Kik, Telegram, Line, Viber, Skype, Slack, WeChat, Twitter...
Gallabox
gallabox.com
Gallabox, işletmelerin müşterilerle verimli bir şekilde etkileşime geçmesine, daha fazla potansiyel müşteri elde etmesine ve WhatsApp Business API'leri aracılığıyla satışları artırmasına yardımcı olur. İşletmeniz için WhatsApp Chatbot'ları kullanarak müşteri konuşmalarını akıllı eylemlere dönüştürün...
Contlo
contlo.com
Contlo, çok kanallı kampanyalar, gerçek zamanlı üretken müşteri yolculukları, bire bir hiper kişiselleştirme için yapay zeka destekli segmentasyon ve müşteri davranışınız hakkında eyleme dönüştürülebilir bilgiler aracılığıyla otonom müşteri etkileşimlerini destekleyen lider bir üretken yapay zeka pa...
Haptik
haptik.ai
Haptik, markaların 20 kanal ve 100'den fazla dilde yapay zeka odaklı, kişiselleştirilmiş, konuşma deneyimleriyle kullanıcıları edinmesine, dönüştürmesine, etkileşime geçmesine ve memnun etmesine yardımcı oluyor. 21. yüzyılın en ilgi çekici etkileşimli ticaret platformunu yaratma vizyonuyla Haptik'in...
Regal.io
regal.io
Regal, yapay zeka destekli CX'te yeni standarttır. Regal, gerçek zamanlı müşteri amacı sinyallerini anlar ve çoklu dokunmatik gelen ve giden etkileşimleri, Regal AI Temsilcileri ve insan temsilcilerinizin bir karışımıyla otomatik olarak uyarlar. Angi (eski adıyla Angie's List), AAA, Google, Harvar...
Continually
continual.ly
Web siteniz için ücretsiz sohbet robotları ve canlı sohbet. Sohbet robotu oluşturucuyu sürükleyip bırakın, kodlama becerisi gerekmez. Web sitenizdeki başka bir ipucunu asla kaçırmamanızı sağlıyoruz. Günümüzde insanlar sitenizi ziyaret ettiğinde (örneğin bir ürün demosu istemek için) hemen yanıt ver...
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai, üretken yapay zeka destekli müşteri hizmetleri otomasyon platformumuz aracılığıyla işletmelerin unutulmaz müşteri görüşmeleri oluşturmasına olanak tanır. Vizyonumuz, benzersiz verimliliğin kilidini açan ve operasyonel maliyetleri önemli ölçüde azaltan, tamamen otonom müşteri desteğinin ge...
Bonzo
getbonzo.com
Bonzo, danışmanlar ve küçük işletmeler için tam kapsamlı bir pazarlama otomasyonu ve CRM seçeneğidir. Çok kanallı ve sosyal medya desteğiyle "İlişkiyi" CRM'e geri koyduk. Metin, Video, Arama, E-posta, Sosyal - hepsini Bonzo'da yapın.
Landbot
landbot.io
Landbot.io, işletmelerin uçtan uca sorunsuz konuşma deneyimleri oluşturmasına olanak tanıyan kodsuz bir sohbet robotu platformudur. Görüşmeleri kârlı sonuçlara dönüştüren Landbot, Pazarlama, Operasyon ve Müşteri Hizmetleri ekiplerinin verimliliklerini üç katına çıkarmasına ve işletme maliyetlerini %...
Kindly
kindly.ai
Desteği otomatikleştirmek ve satışları artırmak için oluşturulmuş üretken yapay zeka destekli sohbet robotları. Müşteri hizmetleri ve iletişim için yapay zeka ve otomasyon çözümlerinin geliştirilmesinde uzmanlaşmış, Avrupa'nın önde gelen premium chatbot sağlayıcılarından biriyiz. Müşteri deneyim...
Userlike
userlike.com
Userlike, Almanya'da müşteri mesajlaşma ve destek otomasyonu için lider yazılım çözümüdür. Şirketlerin farklı kanallardan mesajları tek bir merkezi gelen kutusunda almasına olanak tanıyan birleşik bir mesajlaşma çözümüdür. Web sitesi sohbeti, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram ve daha fazlası ar...
Messagely
messagely.com
Contactly'nin müşteri destek yazılımı ve mesajlaşma platformu. Daha mutlu müşterilerle daha anlamlı görüşmeler yapın ve işinizi daha hızlı büyütün.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX™ platformuna binlerce küçük, orta ve büyük işletme güvenmektedir ve dünya çapında sektör lideri bulut çağrı merkezi çözümü ve müşteri deneyimi (CX) platformu olarak tanınmaktadır. Müşteri görüşmesinin nerede başladığı veya bittiği önemli değil, Genesys Cloud CX müşteri deneyiminizi ...
Sender
sender.net
Sender'ın temel güçlü yönleri, yüksek e-posta teslim edilebilirliği, ödüllü kullanıcı dostu olması ve benzersiz ekonomikliğidir. Sender, birçok ek özelliğiyle e-ticaret ve blog yazarları için özel olarak tasarlanmıştır, ancak tek kişilik şirketlerden orta ve büyük şirketlere kadar her türlü işletmey...
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI, dünya çapındaki işletmelerin Hesap Tabanlı Pazarlama çözümleriyle daha hızlı ölçeklenmesine yardımcı olan Yapay Zeka Destekli bir Satış ve Pazarlama platformudur. Tek bir platformda: Hedef hesaplarınızı belirleyin ve keşfedin, Hedef gruplarla birebir görüşmeler düzenleyin, Onlarla birden...
Rasayel
rasayel.io
Rasayel, WhatsApp için hepsi bir arada B2B satış platformunuzdur. Özellikleri: - 2 yönlü mesajlaşmayla paylaşılan ekip gelen kutusu - Kodsuz WhatsApp sohbet robotu oluşturucu - WhatsApp yayınları ve toplu mesajlaşma - API'leri ve Web Kancalarını açın - Otomasyonlar - Entegrasyonlar (HubSpot CRM, Pi...
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya ve Asya-Pasifik bölgesindeki çok çeşitli perakendecilere profesyonel sohbet ticareti çözümleri sunmaktadır. Resmi WhatsApp İş Çözümleri Sağlayıcısı ve Meta ve LINE'ın resmi ortağı olarak, sosyal mesajlaşma kanallarında (WhatsApp, Facebook, Instagram, LI...
Kimoby
kimoby.com
Kimoby, gelişmiş ekip işbirliği, olağanüstü müşteri hizmetleri ve mobil ödeme talepleri için İş Anlık Mesajlaşmasını sağlayan lider bir bulut tabanlı iletişim platformudur. Ticari hizmet departmanlarının doğru kişiye doğru zamanda ulaşmasına yardımcı olur. İşletmelerin halihazırda parmaklarının ucun...
Terminus
terminusplatform.com
İşleri yapmanın eski yolu artık işe yaramıyor. Ve geride kalmayı göze alamazsınız. B2B stratejileri gelişti ve oyunun kuralları değişti. Özellikle her dolar ile daha verimli olma yönündeki artan baskı göz önüne alındığında, işletmenizin olması gereken yere sizi ulaştırmak için platforma, uzmanlara v...
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly, işletmelerin WhatsApp aracılığıyla geniş ölçekte kolayca otomatik, etkileşimli ve kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturmasına ve göndermesine olanak tanır. Bu, potansiyel müşterilerin ve müşterilerin satın alma yolculuklarını seçebilecekleri, dönüşümlerin yanı sıra katılımı da...
Text Request
textrequest.com
Metin İsteği, müşteri katılımını teşvik etmek için oluşturulmuş iş mesajlaşma platformudur. Gürültüyü ortadan kaldırabilmeniz ve müşterilerle istediğiniz zaman, istediğiniz yerde bağlantı kurabilmeniz için günlük iletişim sorunlarınıza tak ve çalıştır mesajlaşma çözümleri geliştirdik. Metin İsteği, ...
Verint
verint.com
Verint, dünyanın en ikonik markalarının kurum genelinde iş, veri ve deneyimleri birbirine bağlayarak kalıcı müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı oluyor. Bu yaklaşımla markalar, işin geleceğine uyum sağlarken ilerleyebilir ve gelişebilir, organizasyonel ve veri silolarının yarattığı verimsizlikleri ...
Dashly
dashly.io
Dashly, konuşmaya dayalı bir pazarlama platformudur. Müşterilerle olan her etkileşimi yüz yüze bir sohbete dönüştürerek 700'den fazla SaaS ve Eğitim Teknolojisi şirketinin dönüşümleri ve gelirlerini artırmasına yardımcı olur. Arama planlama ve görüntülü aramalarla bunu başka bir seviyeye taşıyın. Pr...
Jebbit
jebbit.com
Jebbit'in Kurumsal Deneyim Platformu, markaların her kanalda geniş ölçekte sıfır taraf verilerini yakalayan güzel etkileşimli deneyimler oluşturmasına olanak tanır. Ürün tavsiyesi ve kişilik testlerinden önemsiz bilgilere, alışveriş yapılabilir arama kitaplarına, daha iyi anketlere, oylamalara, form...
GoSquared
gosquared.com
Dünyanın ilk sürdürülebilir e-posta pazarlama platformu. Daha iyi e-posta kampanyaları göndermek, hedef kitlenizi büyütmek ve gezegeni yeniden canlandırmak için MailChimp'ten geçiş yapın.
Blip
blip.ai
Küresel vizyon sahibi liderler, markalarını, müşteri ilişkilerini ve çeşitli iletişim stratejilerini bir sonraki seviyeye taşımak için Yapay Zeka Konuşma platformumuza güveniyor. 125.000'den fazla sanal asistan yaratarak değerin kilidini açtık ve bugüne kadar dünya çapında 2000'den fazla müşteriyle ...
Prokeep
prokeep.com
2016 yılında kurulan Prokeep, toptan distribütörlere yönelik dağıtımın önde gelen müşteri deneyimi yönetimi yazılımıdır. Prokeep iletişimi ticarete dönüştürerek ilişkileri ve işi büyütür; merkezi iletişim yoluyla satışları artırmak, daha iyi içgörüler ve etkileşim fırsatları aracılığıyla müşteri den...
Clickatell
clickatell.com
Clickatell, mobil mesajlaşma ve Sohbet Ticareti yeniliklerinde öncüdür. Clickatell Sohbet Ticaret Platformu, markaların tüketicilerle güvenli ve geniş ölçekte mesajlaşma kolaylığı yoluyla yenilikçi, sezgisel sohbete dayalı ticaret yolculukları sunarak bağlantı kurmasına, etkileşimde bulunmasına ve i...
Instabot
instabot.io
Instabot, kullanıcılarınızı anlayan, ardından bilgileri derleyen, soruları yanıtlayan, kişileri yakalayan ve toplantı rezervasyonlarını anında yapan sohbet robotları oluşturmanıza ve başlatmanıza olanak tanıyan, etkileşimli bir pazarlama platformudur. Bunun dönüşümleri artırdığı ve maliyetleri düşür...
WotNot
wotnot.io
WotNot, sohbet robotlarıyla müşteri etkileşimlerinizi geniş ölçekte otomatikleştirir. Daha fazla potansiyel müşteri elde etmek, daha fazla randevu almak, müşteri desteğinizi son teknoloji sohbet robotlarıyla ölçeklendirmek gibi iş zorluklarını çözün. Müşteriler WotNot'u mevcut veya gelecekteki müşte...
OmniOmni
omniomni.io
OmniOmni, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Instagram, Viber ve Çevrimiçi Sohbet gibi mesajlaşma araçları aracılığıyla müşteri desteği ve satışlara yönelik bir hizmettir.
Watermelon
watermelon.ai
Karpuz, kodlama gerektirmeden konuşmaları otomatikleştiren en kullanıcı dostu konuşma platformudur. Hizmet kanallarını bağlayarak iş yükünüzü azaltın, yazılımınızı entegre edin ve yapay zeka sohbet robotu kullanarak müşteri hizmetlerinizi otomatikleştirmeye başlayın. Chatbot, müşteri yolculuklarının...
Gleen AI
gleen.ai
Glenn olarak misyonumuz müşterilerimizin müşterilerini memnun etmektir. Gleen AI, müşteri başarısı ekipleri için dünyanın en doğru ve yetenekli üretken yapay zekasıdır. Üretken yapay zekamız halüsinasyon görmez, 2 saatten daha kısa sürede devreye alınabilir, önde gelen yardım masası çözümleriyle ent...
Routee
routee.net
Routee, gelişmiş Web ve API otomasyon çözümleri tasarlayan, geliştiren ve dağıtan lider bir bulut iletişim sağlayıcısıdır. Sağlam platformu ve ölçeklenebilir API'si sayesinde dünya çapındaki şirketlerin, perakende işletmelerinin ve hizmet sağlayıcıların hedef kitleleriyle etkili bir şekilde iletişim...
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne, müşterilerinize gerçek zamanlı olarak ürünleri göstermek ve önermek için entegre kataloğa sahip tek görsel sohbettir (canlı sohbet, sohbet robotu ve Mesajlaşma). Sosyal kanallarınız ve e-mağazanız üzerinden insan temsilciler veya chatbot aracılığıyla 7/24 kişiselleştirilmiş yardım sunun. Cha...
Sailes
sailes.com
Sailebot'lar tüm potansiyel müşteri aramalarını otomatikleştiriyor Araştırma ve keşiften etkileşime, etkileşime ve fırsatlara kadar her şeyi otomatikleştiren tek yapay zeka ile mümkün hale gelen Satış Görevlisi Potansiyelini hayata geçirin; eller serbest.
Senter
senterhq.com
Senter, günlük uygulamalara bağlanan basit İnceleme Yönetimi ve SMS pazarlama yazılımıdır. Kurulumu kolay, entegrasyonu hızlı ve güçlü SMS pazarlama kampanyaları göndermek kolaydır.
Global Message Services
gms.net
Global Mesaj Hizmetleri (GMS), dünya çapındaki İşletmeler ve Mobil Operatörler için güvenilir iletişim hizmeti sağlayıcısıdır. GMS'nin CPaaS çözümü, markaların çok kanallı müşteri iletişimlerini tek bir API ve self servis platform aracılığıyla birleştirmesine olanak tanır. Bunu tamamlayan yapay zeka...
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai, dünyanın önde gelen yapay zeka satış destek otomasyonu ve B2C veri araştırma platformudur. Temel Özellikler şunları içerir: Anonim web sitesi ziyaretçilerinizi e-postayla tanımlama, şablonlu satış destek otomasyon araçları, binlerce iş üretkenliği aracıyla entegrasyonlar, herhangi bir ...
Payemoji
payemoji.com
Payemoji, her türlü müşterinin ve çalışanın WhatsApp Business gibi günlük mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla yolculuk yapmasına olanak tanıyan çok kanallı bir mesajlaşma hizmetidir. BT becerisi gerekmez. İndirilecek mobil uygulama yok.
JeffreyAI
jeffreyai.com
JeffreyAI, satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri görevlerini otomatikleştirerek büyüyen şirketlerin büyümeyi hızlandırmasına yardımcı olan akıllı bir etkileşim platformudur. Bir CRM görevi gören JeffreyAI, size zaman kazandırmak, gelir kayıplarını kurtarmak ve satışları teşvik etmek için programlan...
Voxie
voxie.com
Voxie, perakende, hizmet ve restoran tutkusu markalarının önemli ölçüde daha fazla gelir elde etmek için müşterileriyle bağlantı kurmasına ve onlardan öğrenmesine yardımcı olan, etkileşimli yapay zeka metin pazarlama lideridir. Daha fazla bilgi edinmek için www.voxie.com adresini ziyaret edin.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo, pasif web sitesi trafiğini aktif potansiyel müşterilere ve somut iş sonuçlarına dönüştüren bir dönüşüm platformudur. Satın alma kararlarının %83'ünün çevrimiçi olarak gerçekleşmesi nedeniyle, web sitesi dönüşüm fırsatları hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Ancak site ziyaretçilerinin çoğu pasift...
Verse.ai
verse.ai
Verse.ai, yeni potansiyel müşterilerinizi anında Yapay Zeka Odaklı ve İnsan Gücüyle yapılan görüşmeler yoluyla satışa hazır fırsatlara dönüştüren bir potansiyel müşteri dönüşüm platformudur. Müşteri adaylarına milyarlarca dolar harcanıyor, ancak aslında yalnızca %27'sine yanıt veriliyor; Verse.ai, h...