Konuşmalı Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Cook Adaları En Popüler Son Eklenenler

Messenger pazarlama yazılımı olarak da adlandırılan konuşmaya dayalı pazarlama yazılımı, potansiyel müşterilerle kişiselleştirilmiş bire bir etkileşimler başlatarak onları belirli ürün önerileri veya tekliflerine yönlendirir. Tüketici markaları bu teknolojiyi sosyal ağlarda veya ürün web sitelerinde ilgilenen alıcıları belirlemek, sorguları yanıtlamak, en uygun ürünleri önermek ve işlemin tamamlanması için müşterileri sorunsuz bir şekilde ödeme ağ geçitlerine veya satış temsilcilerine aktarmak için kullanır. Satış departmanları, entegre sohbet robotu ve yapay zeka yetenekleriyle akıllı yanıt akışları tasarlayabilir ve ziyaretçilere, kullanıcı etkinliğine ve diğer bağlamsal ayrıntılara dayalı anlamlı konuşmalar yoluyla rehberlik edebilir. Bu, işletmelerin hemen satın alma işlemi yapamayacak olan ilgili müşterileri takip ederek konuşmayı sorunsuz bir şekilde sürdürmesine olanak tanır. Konuşmaya dayalı pazarlama platformları, müşteri hizmetleri standartlarını geniş ölçekte yükselterek küresel satın alma sürecini günün her saatinde basitleştirir. Bu platformların başarılı bir şekilde kullanılması yalnızca değerli, nitelikli potansiyel müşteriler yaratmakla kalmaz, aynı zamanda müşteri demografik özellikleri ve tercihleri ​​hakkında bilgi sağlayarak sonuçta satış döngüsünü hızlandırır.