Konuşma Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Konuşma Zekası Yazılımı, insan dilini yorumlamak ve ona yanıt vermek için tasarlanmış bir araç ve teknolojiler paketidir. Doğal Dil İşleme (NLP), makine öğrenimi ve veri analitiğinden yararlanan bu yazılım, konuşmaların bağlamını ve nüanslarını anlayarak etkileşimleri daha üretken ve anlayışlı hale getirebilir.
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AWS Console
amazon.com
AWS Konsolu, kullanıcıların Amazon Web Services bulut hizmetlerini merkezi bir platformdan yönetmesine ve izlemelerine olanak tanır.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform, uygulama geliştirme, veri depolama ve analizi için bulut bilişim hizmetleri sunan bir platformdur.
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği ile müşteri hizmetleri sürecini kolaylaştıran bir mesajlaşma platformudur.
Podium
podium.com
Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri için iletişim ve pazarlama araçları sunan bir platformdur.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk, çok kanallı müşteri desteği sunan bir platformdur. Otomasyon ve AI ile etkileşimleri yönetir, bilet sistemi ve self servis imkanı sağlar.
Verizon
verizon.com
Verizon uygulaması, kullanıcıların Verizon hesaplarını yönetmelerine, faturalarını ödemelerine ve veri kullanımını izlemelerine olanak tanır.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, içerik oluşturma ve AI chatbot geliştirme için kapsamlı araçlar sunan bir yazılım uygulamasıdır. Kullanıcıların çeşitli içerik türlerini kolayca yazmalarını sağlar.
Brevo
brevo.com
Brevo, müşteri etkileşimlerini merkezi bir platformda yöneterek e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya üzerinden destek sunar.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp, canlı sohbet ve chatbot çözümleri sunarak işletmelerin müşteri etkileşimlerini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business, WhatsApp üzerinden müşteri yönetimi ve otomasyon sağlayan kapsamlı bir iş çözümüdür. Üretkenlik artırıcı özellikler içerir.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ, canlı sohbet ve ziyaretçi izleme imkanı sunarak işletmelerin müşterileriyle gerçek zamanlı etkileşim kurmasını sağlar.
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetlerini geliştiren bir platformdur. Canlı sohbet, chatbotlar ve AI destekli çözümler sunarak işletmelere hızlı destek sağlar.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.
Botpress
botpress.com
Botpress, kullanıcıların sohbet botları oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan bir yapay zeka platformudur. Görsel akış düzenleyici ve çok kanallı entegrasyon destekler.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot, kullanıcıların hızlıca sohbet botları oluşturmasını ve müşteri etkileşimlerini otomatikleştirmesini sağlayan bir platformdur.
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie, kodlama bilgisi gerektirmeden mobil uygulamalar, web siteleri ve otomasyon çözümleri oluşturmayı sağlayan bir platformdur.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat, işletmelerin web, e-posta, telefon ve sosyal medya gibi kanallarda müşteri etkileşimlerini yönetmelerini sağlayan bir canlı sohbet çözümüdür.
WATI
wati.io
WATI, işletmelerin WhatsApp Business API üzerinden müşterileriyle otomatik mesajlaşma ve sohbet botları kullanarak etkileşim kurmasına olanak tanır.
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT, yapay zeka kullanarak web siteleri oluşturan bir web tabanlı site oluşturucudur. 1 dakikadan kısa sürede ücretsiz profesyonel web sitesi sağlar.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot, Twitch, YouTube ve Trovo için sohbeti otomatikleştiren, moderasyon ve etkileşim özellikleri sunan bir chatbot uygulamasıdır.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye, çevrimiçi itibar yönetimi ve müşteri etkileşimi sağlayan bir platformdur. İşletmelere incelemeleri izleme, yanıt verme ve sosyal medya yönetimi sunar.
YourGPT
yourgpt.ai
YourGPT, kodlama gerektirmeden özel chat botlar oluşturmanıza ve eğitmenize olanak tanıyan bir yapay zeka platformudur.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizdeki ziyaretçileri tanımanıza ve onlarla etkileşim kurmanıza yardımcı olan bir lider bulma ve yapay zeka platformudur.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermeyi, chatbot'lar kullanarak müşteri etkileşimi yönetmeyi ve hızlıca açılış sayfaları oluşturmayı sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise, çoklu iletişim kanallarında müşteri destek hizmetlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur.
AITable
aitable.ai
AITable, kodlama gerektirmeyen bir AI geliştirme platformudur. Kullanıcılar, kendi verileriyle özelleştirilmiş bir ChatGPT oluşturabilirler.
Cody
meetcody.ai
Cody, işletmelere özel eğitim alabilen bir AI asistanıdır. Takımınıza hızlı yanıtlar ve öneriler sunarak verimliliği artırır.
CustomGPT
customgpt.ai
CustomGPT, işletmelerin özel ihtiyaçlarına göre eğitimli sohbet botları oluşturarak bilgi kaynaklarından doğru ve güncel yanıtlar sağlar.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr, işletmelere 30'dan fazla dijital kanalda müşteri hizmetlerini yönetme ve müşteri etkileşimlerini geliştirme imkanı sunan bir platformdur.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
Chatbot Builder AI, kullanıcıların kod bilgisi olmadan özel AI chatbot'ları oluşturmasını ve yönetmesini sağlayan bir platformdur.
Norby AI
norby.io
Norby AI, işletmelerin web siteleri için AI destekli bir sohbet botu sağlayan bir uygulamadır. Müşteri sorgularını anlamak ve hızlı yanıtlar vermek için tasarlanmıştır.
Engati
engati.com
Engati, çeşitli platformlarda chatbot ve canlı sohbet oluşturarak müşteri etkileşimini geliştiren bir yapay zeka platformudur.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat, işletmelerin müşterileriyle gerçek zamanlı olarak iletişim kurmasını sağlayan çok kanallı bir canlı sohbet uygulamasıdır.
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer, OpenAI, Google ve Meta'nın yapay zeka modellerini kullanan bir kişisel asistan platformudur. İş akışlarını kolaylaştıran çözümler sunar.
Payhip
payhip.com
Payhip, dijital indirmeler ve çevrimiçi kurslar satışı için kullanıcı dostu bir e-ticaret platformudur.
Warmly
warmly.ai
Warmly, SMB gelir ekipleri için tasarlanan bir satış platformudur. Ziyaretçileri tanıyıp, takip edip, bağlantı kurarak satış sürecini hızlandırır.
Zappr.AI
zappr.ai
Kendi verilerinizle eğitilmiş bir yapay zeka destekli sohbet botu oluşturun. PDF yükleyerek veya web sitesi bağlantısı vererek belgelerinizle ilgili soruları yanıtlatın.
Cohere
cohere.com
Cohere, işletmelere özel AI çözümleri sunan bir platformdur. Veri güvenliğini gözeterek çeşitli iş fonksiyonlarında verimliliği artırmayı hedefler.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox, işletmelerin WhatsApp aracılığıyla müşteri etkileşimini artırmasına ve satış süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan bir iletişim platformudur.
Qualified
qualified.com
Qualified, Salesforce tabanlı bir platformdur. Web sitesi üzerinden değerli alıcıları belirleyip satış görüşmeleri başlatır.
Wonderchat
wonderchat.io
Wonderchat, web sitenize bağlanarak kişisel GPT sohbet botları oluşturmanızı sağlar. Soruları sitenize göre yanıtlar.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai, işletmelerin müşteri hizmetlerini otomatikleştirmesine olanak tanıyan bir yapay zeka platformudur.
Glider AI
glider.ai
Glider AI, adayları değerlendirmek için sanal sınavlar ve özelleştirilebilir testler sunan bir beceri zekası platformudur.
Atom
atomchat.io
Atom, işletmelere WhatsApp üzerinden nitelikli müşteri adayları oluşturma, akıllı chatbotlar geliştirme ve sonuçları ölçme olanağı sunar.
Chaport
chaport.com
Chaport, işletmelerin web sitesi ziyaretçileriyle gerçek zamanlı iletişim kurmasını sağlayan çok kanallı bir canlı sohbet platformudur.
Chatbit
chatbit.co
Chatbit, kodlama gerektirmeden kendi AI chatbot'unuzu oluşturmanıza olanak tanır. Verilerinizi kullanarak chatbot'u özelleştirip web sitenize entegre edebilirsiniz.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch, müşteri iletişimini destekleyen, pazarlama ve satış fonksiyonlarını birleştiren kapsamlı bir platformdur. Canlı sohbet, chatbot ve e-posta gibi araçlar sunar.
Formaloo
formaloo.com
Formaloo, anketlerden web uygulamalarına kadar çeşitli iş uygulamaları oluşturmayı sağlayan kodlama gerektirmeyen bir platformdur.
re:tune
retune.so
re:tune, kod yazmadan AI uygulamaları oluşturmaya yardımcı olan kapsamlı bir platformdur. Özelleştirilmiş sohbet robotları ve entegrasyon seçenekleri sunar.
Kindly
kindly.ai
Kindly, müşteri destek ve satış otomasyonu için yapay zeka destekli sohbet botları sunan bir platformdur. Çok dilli destek ve özelleştirme imkanı sağlar.
Robofy
robofy.ai
Robofy, web sitesi içeriğini kullanarak özelleştirilebilir yapay zeka sohbet botları oluşturan bir araçtır. 7/24 otomatik müşteri desteği sağlar.
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow, müşteri katılımını artıran çok kanallı bir konuşma platformudur. Mesajlaşma kanallarında kişiselleştirilmiş etkileşimler sağlar.
CloudKarafka
cloudkarafka.com
Cloudkarafka, Apache Kafka'nın yönetilen bir hizmetidir; veri iletimini kolaylaştırarak gerçek zamanlı uygulamalar için güvenilir bir platform sunar.
Drift
drift.com
Drift, işletmelerin web sitesi ziyaretçileriyle etkileşimde bulunmasını ve müşteri destek süreçlerini otomatikleştirmesini sağlayan bir iletişim platformudur.
Userlike
userlike.com
Userlike, farklı iletişim kanallarından gelen müşteri mesajlarını merkezi bir kutuda toplayan, sohbet yazılımı ve destek otomasyon çözümüdür.
Simple Phones
simplephones.ai
Simple Phones, işletmelere AI telefon ajanı sunar. Müşteri çağrılarını yanıtlar, takip aramaları yapar ve otomatik soğuk aramalar gerçekleştirir.
Chatnode
chatnode.ai
ChatNode, OpenAI teknolojisiyle desteklenen AI chat botlarını oluşturan ve eğiten bir platformdur. Kullanıcılar çeşitli veri kaynakları kullanarak sohbet botlarını özelleştirebilir.
ChatWizard
chatwizardai.com
ChatWizard, işletmelerin özel AI destekli chatbotlar oluşturmalarına olanak tanıyan bir platformdur. Çok dilli destek ve web entegrasyonu sunar.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud, çoklu kanallarda müşteri etkileşimlerini yönetmek için bulut tabanlı bir iletişim merkezi platformudur.
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