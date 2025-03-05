Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Konuşma Zekası Yazılımı, insan dilini yorumlamak ve ona yanıt vermek için tasarlanmış bir araç ve teknolojiler paketidir. Doğal Dil İşleme (NLP), makine öğrenimi ve veri analitiğinden yararlanan bu yazılım, konuşmaların bağlamını ve nüanslarını anlayarak etkileşimleri daha üretken ve anlayışlı hale getirebilir.
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HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch, destek, pazarlama ve satış için hepsi bir arada bir müşteri iletişim platformudur. İşletmenizi büyütmenize yardımcı olacak bir dizi aracı birleştirir: 👉 Çok kanallı canlı sohbet 👉 Sohbet robotları 👉 Paylaşılan gelen kutusu 👉 Bilgi tabanı 👉 E-posta pazarlaması 👉 Pop-up'lar 👉 CRM
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, ilgi çekici içerik oluşturma ve güçlü yapay zeka sohbet robotları geliştirme konusunda güvenilir arkadaşınız olarak hizmet vererek içerik oluşturma ve müşteri deneyimi alanında devrim yaratıyor. Platformları, İçerik Oluşturma, Ses Oluşturma ve Görüntü Hazırlama için kapsamlı bir araç paketi sağlamak üzere yapay zekanın ve yaratıcılığın gücünü birleştiriyor. Herkese her şeyi yazma, her yerde yayınlama ve içeriklerini benzersiz bir kolaylıkla optimize etme yetkisi veriyorlar. Güçlü AI sohbet robotu oluşturucusu Botsonic, Slack, WhatsApp, Telegram ve FB Messenger gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek kesintisiz çok kanallı konuşmalar sağlar. Ayrıca robottan insan etkileşimlerine yumuşak geçişleri kolaylaştıran İnsan Devri özelliği de sunuyor. Zapier entegrasyonuyla görevleri otomatikleştiriyor ve iş akışlarını kolaylaştırarak müşteri katılımını artırıyorlar. Botsonic, GDPR uyumludur ve güvenli müşteri etkileşimleri vaat etmektedir. Araç paketleri birlikte içerik oluşturmayı ve müşteri deneyimini yeniden tanımlamayı amaçlayarak Writesonic'i tüm dijital ihtiyaçlarınız için tek durak çözüm haline getiriyor.
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği arasında kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan ve maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetinin artması sağlayan tek eksiksiz müşteri hizmeti çözümüdür. Müşteri konuşmalarının çoğunun insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü ve ekibi daha yüksek değerli müşteri konuşmaları üzerinde çalışmaya bıraktığı bir gelecek inşa ediyoruz. Atlassian, Amazon ve Lyft Business dahil olmak üzere 25.000'den fazla küresel kuruluş, herhangi bir ölçekte benzersiz kullanıcı deneyimleri sunmak için Interkom'a güveniyor. İnterkom platformu ayda 500 milyondan fazla mesaj göndermek için kullanılır ve aylık 600 milyondan fazla aktif son kullanıcıyla etkileşimler sağlar. 2011 yılında kurulan ve Kleiner Perkins, Bessemer Girişim Ortakları ve Sosyal Sermaye de dahil olmak üzere önde gelen girişim kapitalistleri tarafından desteklenen Intercom, İnternet işini kişisel hale getirme görevinde.
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Cloud Platform (GCP), Google'ın Google Search, Gmail, Dosya Depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra, bilgi işlem, veri depolama, veri analizi ve makine öğrenimi gibi bir dizi modüler bulut hizmeti sunar. Kayıt, bir kredi kartı veya banka hesabı detayları gerektirir.Google Cloud Platform, hizmet olarak bir hizmet, hizmet olarak platform ve sunucusuz bilgi işlem ortamları olarak altyapı sağlar. Nisan 2008'de Google, şirketten ilk bulut bilişim hizmeti olan Google tarafından yönetilen veri merkezlerinde web uygulamalarını geliştirmek ve barındırma için bir platform olan APP Engine'i duyurdu. Hizmet genel olarak Kasım 2011'de kullanılabilir hale geldi. App motorunun duyurulmasından bu yana Google platforma birden fazla bulut hizmeti ekledi. Google Cloud Platform, Google Cloud Platform genel bulut altyapısının yanı sıra G Suite, Android ve Chrome OS'nin kurumsal sürümlerini ve makine öğrenimi ve işletme haritalama hizmetleri için Uygulama Programlama Arabirimleri'ni (API) içeren Google Cloud'un bir parçasıdır.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dakika içinde açılış sayfaları oluşturmanıza olanak tanır. SendPulse ayrıca çevrimiçi kurslar oluşturmak için bir platform da sunuyor. SendPulse'un ücretsiz CRM'si ile tüm pazarlama faaliyetlerinizi ve müşteri bilgilerinizi kolayca takip edebilirsiniz.
Helpwise
helpwise.io
Müşterileri elde tutmak, yenilerini kazanmak kadar önemlidir. Sadık müşteriler daha fazla gelir elde eder ve size sıfır maliyetle yönlendirmeler getirir. İyi müşteri hizmeti sunmak, müşteriyi elde tutmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Helpwise ile müşteri hizmetlerini yönetmek kolaydır. 1. Müşteri hizmetleri merkezinizi tam anlamıyla dakikalar içinde kurun. 2. Müşterilerle tüm kanallardan iletişim kurun ve ekibinizle işbirliği yapın. 3. Artık paylaşılan şifreler olmadan sorumluluk oluşturun. 4. Self servis ve otomasyonu kurun. 5. Ekip üretkenliğini ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik eyleme dönüştürülebilir bilgiler edinin. Helpwise, E-posta (destek@, satış@, kariyer@ vb.), Canlı Sohbet, Whatsapp, SMS, Sosyal Medya ve daha fazlasını düşünün. İşletmenizin gelirini artıran bir müşteri hizmetleri çözümü olan Helpwise'ı kullanmaya başlayın.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ:ZI), işletmelerin müşterilerini bulmasına, kazanmasına ve büyütmesine yardımcı olan pazara açılma platformudur. ZoomInfo, dünya çapında 35.000'den fazla şirkete doğru, gerçek zamanlı veriler, öngörüler ve teknoloji sunuyor. İşletmeler verimliliği artırmak, satış ve pazarlama ekiplerini uyumlu hale getirmek ve teknoloji yığınlarını birleştirmek için verilerini ve platformunu kullanıyor. Sektör lideri GDPR ve CCPA uyumluluğu ve çok sayıda veri güvenliği ve gizlilik sertifikasıyla veri gizliliğinde tanınmış bir liderdir. Uzmanlık Alanları: GTM platformu, GTM stratejisi, satış zekası, konuşma zekası, pazarlama zekası, satış katılımı, iletişim verileri, amaç verileri, potansiyel müşteri yaratma, gelişmiş potansiyel müşteri bulma, iş bilgileri, iş bağlantıları, hesap tabanlı pazarlama (ABM), veri doğruluğu, veritabanı Hijyen ve veri düzenleme.
Appy Pie
appypie.com
İşletmenizi başlatmak, yürütmek ve büyütmek için tüm yapay zeka ve kodsuz çözümleri içeren kapsamlı bir platform. Appy Pie, mobil uygulamalar, web siteleri, sohbet robotları, otomasyon, tasarım, bilgi tabanı, yardım masası ve çok daha fazlası için en son kodsuz teknolojiden yararlanarak her işletmenin çok yönlü bir şekilde başarılı olmasına yardımcı olabilecek bir dizi ürün ve hizmete sahiptir.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk, ayarlanması, kullanılması ve ölçeklendirilmesi kolay olan AI destekli bir hizmet çözümüdür. Zendesk çözümü kutudan çıkıyor ve değişim durumunda değiştirilmesi kolay ve işletmelerin daha hızlı hareket etmesini sağlıyor. Zendesk ayrıca, işletmelerin hizmet ekiplerinin müşteri sorunlarını daha hızlı ve daha doğru bir şekilde çözmeleri için en yeni AI'dan yararlanmasına yardımcı olur. Milyarlarca CX etkileşimi üzerine inşa edilen Zendesk AI, self servis, ajanlara, yöneticilere, büyümenize ve ölçekte verimli bir şekilde çalışmanıza yardımcı olmak için tüm hizmet deneyimi boyunca kullanılabilir. Zendesk, ajanlara sosyal mesajlaşma, telefon veya e -posta olsun, herhangi bir kanalda kişiselleştirilmiş bir hizmet deneyimi sunmaları için ihtiyaç duydukları araçlar, içgörüler ve bağlamla güçlendirir. Zendesk, bir servis ekibinin ihtiyaç duyduğu her şeyi bir araya getiriyor - kişiselleştirilmiş konuşmalardan ve çok kanallı vaka yönetiminden AI ile çalışan iş akışlarına ve ajan araçlarına, otomasyona ve 1200'den fazla uygulamadan oluşan bir pazar - hepsi bir çatı altında korunuyor. Ve çözümümüzün uygulanması ve anında ayarlanması kolaydır, ekiplerin devam eden değişiklikler yapmalarını gerektiren ekiplerin, geliştiricilerin ve pahalı ortakların gerektirmesini sağlar. Zendesk'te işin karmaşıklığını basitleştirme ve şirketlerin müşterilerle anlamlı bağlantılar kurmasını kolaylaştırma görevindeyiz. Yeni başlayanlardan büyük işletmelere kadar, büyüklük, endüstri veya hırs ne olursa olsun, akıllı, yenilikçi müşteri deneyimlerinin her şirket için ulaşılabilir olması gerektiğine inanıyoruz. Zendesk, 30'dan fazla dilde çok sayıda sektörde 130K'dan fazla küresel markaya hizmet vermektedir. Zendesk'in merkezi San Francisco'da bulunuyor ve dünya çapında ofisler işletiyor.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye, yerel markalar ve çok konumlu işletmeler için en iyi üne kavuşma yönetimi ve dijital müşteri deneyimi platformudur. 100.000'den fazla işletme, müşterilerle sorunsuz bir şekilde etkileşim kurmak, sadakat artırmak ve yerel pazarlarında mükemmel olmak için AI ile çalışan platformdan yararlanıyor.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yerel birleştirilmiş bir müşteri hizmetleri platformudur. * Müşteri memnuniyetine yol açan tutarlı bir marka deneyimi için müşterilerin tercih ettikleri kanalda markanızla etkileşime girmesine olanak tanır. * Temsilcileri birleştirilmiş/360 derece müşteri görünümüyle güçlendirir ve temsilci üretkenliğini ve deneyimini geliştirmek için yapay zekanın gücüyle en alakalı yanıtları önerir. * Büyümeyi ve operasyonel mükemmelliği teşvik etmek için denetçilere anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar * Kurum genelinde ölçeklendirilebilen gerçek zamanlı iletişim merkezi bilgileri aracılığıyla liderlerin büyüme, dönüşüm ve yenilik fırsatlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.
Gleen AI
gleen.ai
Glenn olarak misyonumuz müşterilerimizin müşterilerini memnun etmektir. Gleen AI, müşteri başarısı ekipleri için dünyanın en doğru ve yetenekli üretken yapay zekasıdır. Üretken yapay zekamız halüsinasyon görmez, 2 saatten daha kısa sürede devreye alınabilir, önde gelen yardım masası çözümleriyle entegre olur, harekete geçerek soruları yanıtlamanın ötesine geçer ve parçalanmış bilgileri otomatik olarak birleştirir. Gleen'in merkezi Pleasanton, CA'da bulunmaktadır ve ekibimizde LinkedIn, Microsoft, Uber, Facebook, Siemens, Accenture ve McKinsey & Company'den deneyimli kişiler bulunmaktadır.
Qualified
qualified.com
Kalifiye, Salesforce'u kullanan gelir ekipleri için boru hattı üretim platformudur. Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThinkSpot ve VMware Trust gibi önde gelen B2B markaları, en değerli alıcıları tanımlamak, alıcı interinin işaretlerini ortaya çıkarmak ve anında en büyük satış ve pazarlama varlıklarına (kurumsal web sitesine) dokunarak boru hatlarını büyütmeye hak kazanmıştır. Satış konuşmalarına başlayın. Nitelikli kullanan müşteriler, satış toplantılarında 10 kat artış, olası satış dönüşümünde 4 kat artış ve boru hattında 6 kat artış bildirmektedir. Salesforce üzerine inşa edilen kalifiye, hesap tabanlı alıcı niyetini belirlemek ve gerçek zamanlı satış konuşmalarını kolaylaştırmak için web sitesini Salesforce verileriyle birleştirir. Kalifiye Salesforce AppExchange'de 1 numaralı ve G2'de 20'den fazla kategoride 1 numaralı. Merkezi San Francisco'da bulunan kalifiye, eski Salesforce CMO Kraig Swensrud ve eski Salesforce ürünü SVP Sean Whiteley tarafından yönetiliyor ve Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures ve Salesforce Ventures tarafından finanse ediliyor. Daha fazla bilgi edinmek için Qualify.com adresini ziyaret edin.
Zowie
getzowie.com
Zowie, çevrimiçi satış yapan şirketlerin güçlü otomasyon teknolojisini kullanarak biletleri yönlendirmesine, çok kanallı gelen kutusuyla müşterileriyle ilgilenmesine ve gelişmiş müşteri bağlamını kullanarak daha fazla satış yapmasına olanak tanır. Zowie, bağımsız müşteri hizmetleri sisteminiz olarak hareket edebilir veya Zendesk, Intercom, Gorgias ve diğerleri gibi mevcut araçlarınızı otomasyon teknolojisiyle geliştirebilir. * Otomasyon potansiyelinizin ücretsiz analizi | Ne satın aldığınızı bilin! * Ücretsiz çok kanallı gelen kutusu | Teknolojiden tasarruf edin. * Tonlarca entegrasyon | Shopify, Magento, Klaviyo, Zapier'e bağlanın ve otomasyonunuzu bir sonraki seviyeye taşıyın. Zowie'yi kullanın ve… 1. Tekrarlanan soruların %60'ına kadarını 4 hafta içinde saptırın ve çözüm sürelerini %67 oranında kısaltın. 2. Bakım – temsilcilerin karmaşık vakaları çözmesine ve CSAT'yi %12 artırmasına olanak tanır. 3. Satış – satın alma niyetini tespit edin ve %40'a kadar daha fazla müşteri dönüştürün.
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetleri yazılımında dünya lideridir. Tidio'nun kullanıcı dostu platformu, dünya çapında 300.000'den fazla işletmenin müşterilerine daha akıllı, daha hızlı destek sunmasına olanak tanıyor. Eksiksiz bir müşteri hizmetleri çözümleri paketiyle Tidio, müşteri sorunlarını çözmenize ve dönüşüm oranlarınızı artırmanıza yardımcı olmak için canlı sohbet, sohbet robotları, biletleme ve yapay zeka destekli sanal destek temsilcileri sunar. Tidio'nun yazılımı tüm önemli içerik yönetimi sistemlerinde, e-ticaret platformlarında ve sosyal medya kanallarında çalışır. 2013 yılında kurulan Tidio'nun 180'den fazla çalışanı bulunmaktadır ve San Francisco, Szczecin ve Varşova'da ofisleri bulunmaktadır. Tidio, aralarında Mercedes, Shell ve Praktiker'in de bulunduğu 205'ten fazla ülkeden her ölçekteki müşteriye hizmet veriyor. Tidio'nun canlı sohbet widget'ı her ay 510 milyon tekil kullanıcı tarafından görüntüleniyor.
Verizon
verizon.com
Verizon, daha önce Verizon Wireless adıyla Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak çalışan bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bireylere, şirketlere ve hükümetlere isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ları sağlayan bir iştirakidir. Bu bulut bilişim web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı taşları ve araçları sağlar. Bu hizmetlerden biri, kullanıcıların internet üzerinden her zaman mevcut olan sanal bir bilgisayar kümesini elinde bulundurmasına olanak tanıyan Amazon Elastik Compute Cloud (EC2). AWS'nin sanal bilgisayarların sürümü, işleme için donanım merkezi işleme birimleri (CPU) ve grafik işleme birimleri (GPU) dahil olmak üzere gerçek bir bilgisayarın özelliklerinin çoğunu taklit eder; Yerel/RAM bellek; Sabit disk/SSD depolama; işletim sistemleri seçimi; ağ oluşturma; ve web sunucuları, veritabanları ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) gibi önceden yüklenmiş uygulama yazılımı. AWS teknolojisi, dünya çapında sunucu çiftliklerinde uygulanır ve Amazon yan kuruluşu tarafından sürdürülür. Ücretler, abone tarafından seçilen kullanılabilirlik, fazlalık, güvenlik ve hizmet seçenekleri gerektiren kullanım ("kullandıkça ödeme" modeli olarak bilinir), donanım, işletim sistemi, yazılım veya ağ özelliklerinin bir kombinasyonuna dayanmaktadır. Aboneler tek bir sanal AWS bilgisayarı, özel bir fiziksel bilgisayar veya her ikisinin de kümeleri için ödeme yapabilir. Abonelik sözleşmesinin bir parçası olarak Amazon, abonelerin sistemleri için güvenlik sağlar. AWS, Kuzey Amerika'da 6 dahil olmak üzere birçok küresel coğrafi bölgeden faaliyet göstermektedir. Tüm hizmetler kullanıma göre faturalandırılır, ancak her hizmet kullanımı farklı şekillerde ölçer. 2017 itibariyle AWS, Synergy Group'a göre tüm bulutun (IaaS, PaaS) baskın bir% 34'üne sahiptir (IaaS, PaaS).
CustomGPT
customgpt.ai
CustomGPT ile Kişiselleştirilmiş Yapay Zekanın Avantajlarını Yaşayın: İçeriğiniz Üzerinde Eğitimli Yapay Zeka ile Benzersiz İçgörüler ve Çözümler Elde Edin
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya ve Asya-Pasifik bölgesindeki çok çeşitli perakendecilere profesyonel sohbet ticareti çözümleri sunmaktadır. Resmi WhatsApp İş Çözümleri Sağlayıcısı ve Meta ve LINE'ın resmi ortağı olarak, sosyal mesajlaşma kanallarında (WhatsApp, Facebook, Instagram, LINE ve web sitesi canlı sohbeti) gelişmiş verimlilik, kullanıcı davranışı analizi ve dolayısıyla yeniden pazarlama stratejisi geliştirme ile gelişmiş iş çözümleri sunuyoruz. Çok kanallı mesajlaşma, Pazarlama otomasyonu, Çevrimiçi-birleştirme-çevrimdışı perakendecilik, Sosyal müşteri veri platformu, ChatGPT'nin yanı sıra WhatsApp Kataloğu ve Ödeme ile entegre "Omni AI" aracılığıyla sohbet ticaretinin potansiyelini ortaya çıkarma misyonuyla Omnichat, şirketleri donatıyor Çok kanallı perakendecilik ortamından doğan fırsatları yakalayacak şekilde kusursuz bir müşteri yolculuğu sağlamak. Çevrimiçi-birleştirme-çevrimdışı satış özelliği, ziyaretçileri çevrimiçi kanallardan takip için fiziksel mağazalardaki satış görevlilerine kolayca yönlendirebilir, çevrimiçi ve çevrimdışı ortamda dönüşümleri ve gelir takibini kolaylaştırabilir. AI destekli sohbet robotumuz “Omni AI”, ChatGPT'den yararlanarak müşterilerin sorularını yanıtlamak, ürün önermek ve pazarlama kampanyası planlamasını kolaylaştırmak için perakendecilerin dijital asistanı olarak hizmet ediyor. WhatsApp Kataloğu ve Ödeme, perakendecilerin ürünlere göz atmaktan, belirlenen satışlarla iletişim kurmaya, satın alma yapmaya, müşterilerin karar verme sürecini kısaltıp satın alma sürecini hızlandırmaya kadar müşteri yolculuğunu WhatsApp üzerinde tamamlamasına olanak tanır ve satıcılara anında gelir sağlar. Son üç yılda yıllık bazda %300 Sürekli Gelir (ARR) artışı yakalayan Omnichat, aralarında Watsons, Fortress, Sasa Cosmetic, Lukfook Jewellery, LVMH Group, Mannings, Swire Resources, OSIM'in de bulunduğu 5.000'den fazla perakende ve e-ticaret şirketine güç veriyor. Logitech, Timberland, Tom Lee Music, Vita Green ve devlet daireleri.
Futr
futr.ai
Futr, herhangi bir dilde ve herhangi bir kanalda otomatik, canlı, video ve sosyal sohbet ile müşteri hizmetleri yeteneklerini güçlendiren bir hizmet olarak sohbet platformudur. Çok sayıda polis teşkilatı, önde gelen perakendeciler ve hayır kurumlarının da dahil olduğu müşterileri ile Futr, akıllı kuruluşların her zaman açık, her zaman anında, her zaman anlayışlı sohbet hizmetleri aracılığıyla hedef kitleleriyle bağlantı kurmasına yardımcı oluyor. Bu konuda bizim sözümüze güvenmeyin. Bir aylık denememizle Futr platformunu ücretsiz deneyin! - Anında Otomatik Sohbet dağıtımı - İzlenen kullanım ve karşılaştırmalı yatırım getirisi - Planlanmış check-in'lerle özel destek - Deneme sonu iş senaryosu incelemesi - Yükümlülük yok - kredi kartına gerek yok
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz, markanın yarattığı çevrimiçi söylentileri dinlemek ve bunlara yanıt vermek ve belirli bir pazarlama kampanyasının etkinliğini değerlendirmek için etkili bir şekilde kullanılabilen, ödüllü bir sosyal medya analiz ve etkileşim platformudur. Locobuzz yalnızca sosyal medyayı 'Dinlemeye' yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda dahili CRM özelliklerini kullanarak kullanıcılarla kişiselleştirilmiş bir şekilde 'Etkileşime Geçmeye' de yardımcı oluyor. Verilerin güçlü bir şekilde gruplanması öngörüler üretir ve eyleme dönüştürülebilir veriler sağlar. Markanız için tek noktadan dijital istihbarat merkezi tasarlıyoruz. Bu, aşırı karmaşık sosyal verilerden arındırılmış, yapılandırılmış ve güçlü analizler ve görselleştirmelerle dijital stratejinizi ve marka kimliğinizi yönlendirme çabalarınızı kolaylaştırır. Gerçek Zamanlı Deneyim, Düşünce Liderliği ve Kriz Yönetimi konularında size yardımcı oluyoruz. Locobuzz ayrıca işletmelerin çok dilli sohbet robotlarını kullanarak etkileşimli bir deneyim oluşturmak için makine öğreniminin ve NLP'nin gücünden yararlanmasına olanak tanır. Konuşmaya dayalı ticaretin potansiyelinin, insan zekasını yapay zeka aracılığıyla makineye dahil ederek üretkenliği artırabileceğine inanıyoruz.
Vizury
vizury.com
2007 yılında piyasaya sürülen Vizury, markalara daha yüksek huni dönüşümleri ve müşteri elde tutma elde etmelerini sağlayan performans odaklı bir Martech çözümüdür. Kuruluşundan bu yana, benzersiz teknoloji odaklı hizmetlerimizin odak noktası her zaman müşterileri bir markanın web sitesine, mobil uygulamasına veya perakende mağazasına geri getirme ve yeni müşteri edinimi, elde tutma ve marka sadakatini geliştirme yeteneği olmuştur. Küresel ölçek başlattıktan ve elde ettikten sonra, Vizury platformu ve işi 2018'de Affle tarafından satın alındı.
Warmly
warmly.ai
Warmly, KOBİ büyüklüğündeki gelir ekipleri için özel olarak oluşturulmuş ilk otonom satış düzenleme platformudur. Platform, dönüşüme hazır web sitesi ziyaretçilerini belirlemek, takip etmek ve onlarla bağlantı kurmak için satış etkinleştirme araçlarından, B2B amacından ve zenginleştirme araçlarından meta verileri düzenler. Warmly, verileri otomatik olarak toplayarak ve çeşitli platformlardan gelen öngörüleri entegre ederek, satış ekibi için nitelikli görüşmeler sağlamak üzere bir sonraki en etkili adımı düzenler. Sıcak bir şekilde gelir ekibinizin pazardaki fırsatları daha erken tespit etmesine yardımcı olur. Onları daha hızlı ilerletin. Ve her çeyrekte ardışık düzen hedeflerinize ulaşın. Yapay Zeka Sıcak Potansiyel Müşteriler Platformu, web sitenizdeki, giden ve CRM'deki satın alma niyeti sinyallerini izleyerek satış hattınızı aydınlatır. Daha sonra bu boru hattını sıcak ve ilgi çekici yollarla kapatmanıza yardımcı olurlar. Ayrıca, ücretsiz satış araçları paketi, ödüllü Essential Zoom Uygulaması ile ekibinizin Takviminizde ve Zoom'da potansiyel müşteriler veya müşterilerle daha iyi bağlantı kurmasına yardımcı olur.
Watermelon
watermelon.ai
Karpuz, kodlama gerektirmeyen, konuşmaları otomatikleştiren en kullanıcı dostu konuşma platformudur. Hizmet kanallarını bağlayarak iş yükünüzü azaltın, yazılımınızı entegre edin ve yapay zeka sohbet robotu kullanarak müşteri hizmetlerinizi otomatikleştirmeye başlayın. Chatbot, müşteri yolculuklarının her adımında müşterilerinizin 7/24 ulaşılabilir olmasını sağlar.
Glassix
glassix.com
Glassix, Diyaloğa Dayalı Yapay Zeka ve Çok Kanallı Müşteri İletişimine erişimi genişletme, işletmelerin kullanılmamış potansiyellerini ortaya çıkarma ve benzersiz ölçeklenebilirlik elde etmelerine olanak sağlama misyonundadır. Glassix, AI Omnichannel yetenekleriyle müşteri yolculuklarını yeniden şekillendiriyor. Müşteri ihtiyaçlarını her temas noktasında, hatta hareketsiz saatlerde bile karşılayarak zamansal sınırları aşıyoruz. Nike, Avis, Nintendo, Domino's ve Dyson'ın güvendiği Glassix, dönüştürücü teknolojisiyle misyonları ileriye taşıyor. Glassix ile müşteri etkileşimlerinizi yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Birleşik gelen kutumuz birden fazla araca olan ihtiyacı ortadan kaldırarak iş akışı yönetimini kolaylaştırır ve giderleri azaltır. Yapay zeka destekli sohbet robotlarından kişiselleştirilmiş karşılamalara kadar müşterilerinizin tek bir yerden etkileşim kurmasını sağlayın. Glassix, müşteri konuşmalarınızı herhangi bir dijital kanal üzerinden (Anlık mesajlaşma uygulamaları ve SMS metni, e-posta konuşmaları, web sitenizdeki veya uygulamanızdaki canlı sohbet ve sosyal medya mesajları) birbirine bağlı tutan yapay zeka destekli birleştirilmiş mesajlaşma platformudur. Güvenli platform, başlamak için hiçbir teknik bilgi gerektirmeyen görsel kodsuz/düşük kodlu sohbet robotu araçlarıyla tamamlanan bir abonelik hizmeti olarak sunulan güçlü bir özellik seti sunar. Müşteriler, GPT-4 tarafından desteklenen konuşmaya dayalı yapay zeka yetenekleriyle işe başlayabilir veya son derece özelleştirilmiş deneyimler oluşturmak için Glassix API'sinden yararlanabilir. Küresel bir entegrasyon ortakları ağıyla birlikte çalışan Glassix, köklü markalardan, yüksek büyüme gösteren girişimlerden ve küçük işletmelerden oluşan büyüyen bir müşteri tabanına hizmet vermektedir. Olağanüstü müşteri deneyimleri sunmanıza olanak tanıyan etkileşimleri geliştiren Glassix'in gücünü deneyimleyin. Manuel görevlere elveda deyin ve değerli zamanınızı geri kazanın. Otomasyon yeteneklerimiz sayesinde, konuşmalar zahmetsizce akarak müşterilerinizi hayranlık içinde bırakır.
Botpress
botpress.com
Botpress, ChatGPT sohbet robotları oluşturmaya yönelik üretken bir yapay zeka platformudur ve kullanıcıların, OpenAI tarafından sunulan LLM'ler ve GPT'deki en son gelişmelerle desteklenen, sezgisel bir oluşturma deneyimine sahip sohbet robotları oluşturmasına olanak tanır. Platform, yeni nesil bir sohbet robotu düzenleyicisi sağlayan GPT-Native Engine ve Conversation Studio dahil olmak üzere çok çeşitli özellikler sunuyor. Ayrıca platform, kullanıcıların sohbet robotlarını diğer araç ve hizmetlerle entegre etmek için kullanabilecekleri en geniş entegrasyon koleksiyonu olan Hub'ı da içeriyor. Ayrıca belgeler, video eğitimleri, SDK ve Discord'da bir topluluk forumu dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar sunar. Botpress Cloud, kullanıcıların sohbet robotlarını daha hızlı oluşturmak ve dağıtmak için deneyebilecekleri platformun yeni özelliğidir; Görsel Akış Düzenleyicisi ise kullanıcıların kullanıcılarının konuşmalarını hayata geçirmesine olanak tanıyan sezgisel, görsel bir akış düzenleyicisi sunar. Platform ayrıca, en büyük açık kaynak sohbet robotu topluluğu tarafından desteklenen çeşitli önceden oluşturulmuş entegrasyonlar ve beceriler sunarak kullanıcıların oluşturma süreçlerini hızlandırmasına olanak tanır. Kullanıcılar, sohbet robotlarını sürekli olarak geliştirmek için platformun Analitik, Yanlış Anlaşılan ve Duygu Analizi'nden elde ettiği içgörülerden yararlanabilir. Ayrıca Botpress, kullanıcılarla bulundukları yerde buluşmak için tüm kanallarında tek tıklamayla dağıtım olanağı sunuyor. Botpress binlerce kuruluş tarafından güvenilmektedir ve Alışveriş Yardımcısı, Sağlık Botu Şablonu, Bankacılık Desteği, BT Asistanı, Telco Faturalama Danışmanı, Fitness Arkadaşı, İK Yardımcısı ve Dil Öğretmeni sohbet robotları dahil olmak üzere çeşitli şablonlar oluşturmuştur. Genel olarak Botpress, sohbet robotlarının oluşturulmasını ve dağıtılmasını daha hızlı ve zahmetsiz hale getiren çeşitli araçlar ve özellikler sunar.
Whatstool Business
whatstool.business
WhatStool Business, hepsi bir arada bir WhatsApp iş çözümüdür, tekliflerimiz resmi WhatsApp API, Chatbot, WhatsApp tabanlı CRM, otomasyon, birçok araçla entegrasyon vb. WhatStool Team, WhatsApp ve WhatsApp'ta pazarlama yapan veya pazarlama yapan küçük işletmeler için araçlar oluşturmaya odaklanmıştır. Whatssave gibi işletmelerin büyümeleri için onları kullanmaları için yeni sayılar tutmasına yardımcı olan daha fazla uygulama oluşturuyoruz.
Desku
desku.io
Desku, E-ticaret ve SaaS endüstrileri için tasarlanan çözümlerde uzmanlaşarak yapay zeka odaklı müşteri desteğinde ön sıralarda yer almaktadır. Şirket, artan verimliliğe, gelişmiş kullanıcı deneyimlerine ve kurumsal düzeyde güvenilirliğe odaklanarak müşteri hizmetleri sektörünü dönüştürmeyi hedefliyor. Desku'nun Teklifleri * Yapay Zeka Destekli Otomasyon: Desku'nun yapay zeka destekli sohbet robotları ve otomasyon yardımcı programları, desteğin iş yükünü önemli ölçüde azaltır. * Paylaşılan Gelen Kutusu: Desku, modern destek ekipleri için optimize edilmiş, ışık hızında, kullanıcı dostu, yapay zeka ile geliştirilmiş bir gelen kutusu sunar. * Bilgi Tabanı: Desku, müşterileri self-servis seçeneklerle güçlendirmek için oluşturulması kolay bir bilgi tabanı sağlar. * Canlı Sohbet: Desku'nun Canlı Sohbet özelliği, müşterilerle gerçek zamanlı, kesintisiz iletişim kurulmasına olanak tanır. İşletmeler Neden Desku'ya Güveniyor? * Platforma 1000'den fazla destek temsilcisi ve 350 işletme güvenmektedir. * Desku, destek sorgularını %50'ye kadar azaltmaya yardımcı olur. * Şirket destek maliyetlerinin %40 oranında azaltılmasına katkıda bulunmaktadır. Entegrasyon Yetenekleri - Desku, ekip üretkenliğini artırmak için mevcut araçların kusursuz entegrasyonuna olanak tanır. Platform, 30'dan fazla entegre uygulamayı destekliyor ve gerçek zamanlı müşteri verileriyle desteklenen özel eylemler sunuyor.
Cody
meetcody.ai
Cody, ChatGPT gibi akıllı bir yapay zeka asistanıdır, ancak ek olarak onu işletmeniz, ekibiniz, süreçleriniz ve müşteri verileriniz üzerinde eğitebilme avantajına da sahiptir. Ekibinizi çeşitli şekillerde desteklemek için Cody'yi bir çalışan olarak kullanabilirsiniz: * Şirketinizin birikmiş dokümanlarını analiz ederek ve süreçlerinizde uzman davranarak iş sorularına anında yanıt verin. * Ekibinizin daha akıllı çalışmasına yardımcı olmak için anında yanıtlar, fikirler ve hazır çalışmalar sağlayarak çalışan verimliliğini artırın. * Destek belgelerini kullanarak sorunları giderin ve dijital araçlarınızın gizli özelliklerini keşfedin. * Fikirler üzerinde beyin fırtınası yapın ve Cody ile geçmiş konuşmalarınızın bağlamından yola çıkarak önerilerde bulunun. Cody'yi kullanmak için şirketinizin dosyalarını, belgelerini ve verilerini yükleyerek kendi özelleştirilmiş bilgi tabanınızı oluşturabilirsiniz. Cody daha sonra bu bilgiyi özel yanıtlar sağlamak için kullanır. Cody, PowerPoint, PDF, Word, Discord, web siteleri ve daha fazlası gibi çeşitli araçlara entegre edilebilir. Platform, AWS şifreleme, SOC II uyumluluğu ve özelleştirilebilir erişim kontrolleri gibi özelliklerle gelişmiş veri güvenliği ve gizliliğini vurguluyor. Cody, kendi iş bağlamlarına göre eğitilmiş bir yapay zeka asistanı sağlayarak ekipleri güçlendirmek için tasarlandı.
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday, son derece kişiselleştirilmiş müşteri görüşmelerine olanak tanıyarak en üst düzeyde müşteri deneyimi sunmak için yapay zekanın ve insan zekasının gücünü birleştiren yeni nesil bir canlı sohbet çözümüdür. Konuşmaya Dayalı Yapay Zekamız, hem müşterilerin kendi kendilerine yardım etmelerine yardımcı olan birinci basamak, self-servis müşteri danışmanı olarak hem de müşteri hizmetleri temsilcilerinin verimliliğini artırmaya yardımcı olan şık bir sanal asistan olarak hareket eder. Heyday'in sezgisel temsilci merkezi her cihazda mevcuttur; böylece ister masanızda ister hareket halindeyken müşterilerinizi memnun edebilirsiniz. Heyday ile şunları yapabilirsiniz: * Birinci basamak müşteri hizmetleri sorgularına yanıtları otomatikleştirin, müşterileri nitelendirin ve daha karmaşık soruları otomatik olarak önceliklendirerek onları doğru temsilciye iletin * Üstün bir müşteri deneyimi sunmak için birleşik bir ekip gelen kutusuyla işbirliği yapın * Güçlü e-ticaret entegrasyonları sayesinde doğrudan sohbetin içinde anında alışveriş sepetleri oluşturun * CRM'nizi zenginleştirmek için değerli müşteri içgörüleri toplayın * Verimliliğinizi artırmak ve zamandan tasarruf etmek için şablonlar oluşturun veya yapay zeka tarafından önerilen hızlı yanıtlardan yararlanın * Sipariş takibi bildirimleri, ürün satışları, müşteri memnuniyeti anketleri vb. ile müşterileri son derece kişiselleştirilmiş bir düzeyde yeniden hedefleyin. * Hiçbir ritmi kaçırmamak için temsilci bildirimlerinizi özelleştirin * Ve daha fazlası! Heyday, canlı sohbette yeni bir çağ başlatıyor. Müşteri hizmetleri ekibinize yapay zeka süper güçleri kazandırmak için bugün indirin.
Gerabot
gerabot.com
Gerabot - site için sohbet, haberciler için sohbet botlarının tasarımcısı. * Site için sohbet edin. * Sohbet botlarının kurucusu. * Sohbet botlarının geliştirilmesi.
CommBox
commbox.io
CommBox, markaların tüm kanallardaki müşterileriyle tek bir arayüzden etkileşime geçmesine olanak tanıyan, çok kanallı iletişim, dijital katılım, iş otomasyonu, konuşmaya dayalı yapay zeka ve üretken yapay zeka sohbet robotlarından yararlanan, kurumsal düzeyde yapay zeka çok kanallı bir müşteri deneyimi platformudur. CommBox, kuruluşların tekrarlayan işlerini otomatikleştirmesine, müşteri yolculuklarını optimize etmesine, müşteri hizmetleri ekiplerinin üretkenliğini artırmasına ve dijital öncelikli ortamda gelişen müşteri beklentilerinin önünde kalmasına yardımcı olur. CommBox, tek otonom iletişim platformuyla destek ve satış ekiplerine SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Mesajlar ve daha fazlası gibi tercih ettikleri mesajlaşma iletişim kanalları üzerinden müşterilerle daha iyi etkileşim kurma olanağı sağlar. CommBox'ın 350'den fazla kurumsal müşterisi, çağrı merkezlerindeki operasyonel maliyetlerin azalmasından, artan müşteri memnuniyetinden ve daha yüksek temsilci üretkenliğinden yararlanır. CommBox deneyimini keşfedin: www.commbox.io adresini ziyaret edin
HappyFox
happyfox.com
HappyFox, e-posta, web, telefon ve sosyal medyadan gelen müşteri taleplerine çok kanallı destek sağlayan pratik bir yardım masası yazılımıdır. HappyFox, Muhasebe, müşteri geri bildirimi, CRM, ticaret vb. iş uygulamalarıyla entegre olur. Uygulamanın iOS, Android ve Windows versiyonları akıllı telefon ve tabletler üzerinden destek verilmesine olanak sağlıyor. Topluluk forumları ve bilgi tabanı, müşterilerin anında destek sağlamasına ve birbirleriyle bağlantı kurmasına yardımcı olur.
SharurAI
sharurai.com
SharurAI, işletmelerin müşterileriyle etkileşim kurma biçimini dönüştüren isteğe bağlı yapay zeka sohbet robotu hizmetleri sunan, yapay zeka uygulama geliştirme alanında dinamik bir oyuncudur. SharurAI, en son yapay zeka teknolojisine odaklanarak, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlanmış özel yapay zeka sohbet robotları oluşturma konusunda uzmanlaşmıştır. Misyonumuz, müşteri etkileşimlerini geliştirmek, verimliliği artırmak ve büyümeyi desteklemek için yapay zekanın gücünden yararlanmaktır. Mevcut sistemlerinize ve süreçlerinize kusursuz bir şekilde entegre olan, kişiselleştirilmiş ve verimli müşteri desteği, satış yardımı ve daha fazlasını sunan yapay zeka sohbet robotları oluşturma yeteneğimizle gurur duyuyoruz. SharurAI olarak her işletmenin benzersiz olduğunu anlıyoruz ve bu nedenle müşterilerimizle yakın işbirliği içinde çalışarak onların özel amaç ve hedeflerine uygun yapay zeka sohbet robotları geliştiriyoruz. İster operasyonları kolaylaştırmak, müşteri memnuniyetini artırmak veya satışları artırmak istiyor olun, yapay zeka uzmanlarından oluşan ekibimiz vizyonunuzu hayata geçirmek için burada.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot, çeşitli şablonlarla dakikalar içinde sohbet robotları oluşturmanıza ve önemli görevleri hemen otomatikleştirmenize olanak tanır. Herhangi bir şablonu ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak için yeni öğeleri kolayca sürükleyip bırakın. ChatBot kutudan çıktığı gibi çalışmaya hazırdır; yapay zeka algoritmaları ise zaman içinde yanıtları iyileştirmenize yardımcı olur. Müşterilerinizle daha iyi ilişkiler kurmak için sorunsuz konuşma deneyimleri tasarlayın. Müşterileri sohbet etmeye ve etkileşime teşvik eden dinamik yanıtlar gönderin. Markanızı, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi sergilemek için metinleri, görselleri, düğmeleri ve hızlı yanıtları karıştırıp eşleştirin. Tek tıklamayla entegrasyonu kullanarak ChatBot'u farklı platformlarda ve kanallarda kullanın (Facebook Messenger, Slack, LiveChat, WordPress ve daha fazlası). Açık API, web kancaları ve Zapier kullanarak sohbet robotunuzu aklınıza gelebilecek hemen hemen her şeye bağlayın.
Stackchat
stackchat.com
Stackchat.com, çok çeşitli konularda ilgi çekici tartışmaları ve konuşmaları kolaylaştıran bir platformdur. Farklı geçmişlere sahip bireylerin fikirlerini paylaşmak, tavsiye almak ve benzer ilgi alanlarını paylaşan diğer kişilerle bağlantı kurmak için bir araya gelebileceği sanal bir buluşma alanı olarak hizmet vermektedir. İster teknoloji hakkında derin tartışmalara dalmak, edebiyatın inceliklerini keşfetmek, ister sadece sıradan şakalaşmalar yapmak istiyor olun, Stackchat.com anlamlı etkileşim için bir alan sağlar. Kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü topluluğuyla bilginin paylaşıldığı, dostlukların kurulduğu ve merakın kutlandığı bir yerdir. Bugün Stackchat.com'daki sohbete katılın!
Khoros
khoros.com
Khoros Marketing, müşterilerin markalarını oluşturmak ve korumak için karmaşık sosyal pazarlama operasyonlarını basitleştirmelerine olanak tanır. Khoros Marketing müşterilere şunları sunar: * Sosyal Pazarlama: Entegre sosyal kampanyaları, yapılandırılması kolay ve son derece uyarlanabilir bir platformda düzenleyin, yönetin, etkileşime geçin ve ölçün. * İstihbarat: Kamuya açık sosyal kanallarda gerçek zamanlı, sınırsız aramaya dayanan güçlü ancak erişilebilir bilgilerle pazarınızın, rakiplerinizin ve hedef kitlenizin önünde olun. * Vault: Erişim ve kimlik bilgileri yönetimiyle markanızı sosyal ayak iziniz genelinde koruyun. * Deneyimler: Sosyal UGC'nin gücüyle dijital mülklerinizde izleyici katılımına ilham verin. * Temel avantajlar şunları içerir: Etkileşimlerinizi ölçeklendirin: Entegre sosyal kampanyaları yönetmek için tüm ekiplerinizi, kanallarınızı ve içeriğinizi tek bir platformda toplayın. * Markanızı koruyun: Hesap erişimi, içerik onayı ve ekipler üzerinde merkezi görünürlük ve kontrol, marka değerinin geniş ölçekte korunması anlamına gelir. * Önemli olanı ölçün: Yapılandırılabilir kontrol panelleri ve veri aktarımlarıyla sosyal performansınızı işletmeniz için önemli olan ölçümlere dönüştürün. * Kriz yönetimi: Krizlerin ne zaman ortaya çıktığını ve gerçek zamanlı verileri ve özel bildirimleri kullanarak nasıl ve ne zaman müdahale edeceğinizi anlayarak her türlü krizin üstesinden gelin. * Rekabetçi zeka: Anlamlı marka farklılaşması sağlamak için rekabetçi kıyaslamalar geliştirin ve rakiplerinizin kampanyalarını takip edin.
Selz
selz.com
Selz, çevrimiçi mağazalar oluşturmanıza, mevcut web sitelerinden satış yapmanıza veya sosyal ağlar üzerinden satış yapmanıza olanak tanıyan basit bir e-Ticaret platformudur. Selz, çevrimiçi varlığınızı oluşturmak, ürünlerinizi satmak, müşterilerinize pazarlamak ve satışları takip etmek için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlar. Selz, fiziksel ürün, dijital ürün ve hizmet satmak isteyen bireyler ve küçük işletmeler için idealdir. Daha fazlasını öğrenmek için www.selz.com adresini ziyaret edin.
Chatling
chatling.ai
Kodlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan müşteri memnuniyetini artıran, satışları artıran, anında yanıt veren ve zamandan tasarruf sağlayan yapay zeka destekli sohbet robotlarıyla işletmenizi güçlendirin. Chatling, anında özel sohbet robotları oluşturmanıza ve herhangi bir kodlama gerektirmeden herhangi bir web sitesine dağıtmanıza yardımcı olur.
Chatsimple
chatsimple.ai
Chatsimple, gelen satış ve destek için web sitenizin ziyaretçileriyle etkileşime geçerek onların ihtiyaçlarını anlayan bir yapay zeka temsilcisidir. Sorularına net yanıtlar sağlar, işletmenizin sunduğu değeri gösterir, kişiselleştirilmiş e-postayı takip etmenize yardımcı olur ve onları o zaman olmasa bile yakın zamanda bir satın alma işlemi gerçekleştirmeye yönlendirir. * Ürün ve hizmetlerinizi tanıtır * Kaliteli potansiyel müşterilerin 7/24 CRM'nize akmasını sağlar * Nitelikli potansiyel müşterilerle toplantı rezervasyonu yapar * Ziyaretçinizin ihtiyaçlarını ve isteklerini anlayın * Son derece kişiselleştirilmiş e-postayla potansiyel müşterileri dönüştürün İşte Chatsimple - Web siteniz için özerk satış temsilcisi
Responsa
responsa.ai
Responsa, yeni nesil Müşteri ve Çalışan Deneyimi için ChatBot ve Konuşmalı Yapay Zeka platformudur. Kullanıma hazır, ölçeklenebilir, çok kanallı ve en yeni Üretken Yapay Zeka teknolojileriyle entegre. Müşterileriniz, çalışanlarınız, yardım masası ve iletişim merkezi temsilcileriniz için her zaman kullanılabilen, hızlı bir şekilde yapılandırılabilen ve tüm iş sistemleriniz ve kanallarınızla entegre edilebilen bir sanal asistan. Ayrıca Responsa'da uzmanlardan oluşan bir ekip, hizmetlerin iyileştirilmesi ve şirketlerin süreçlerinin optimize edilmesi amacıyla Yapay Zekanın özel kurumsal projelerinin gerçekleştirilmesine adanmıştır. Responsa, çeşitli sektörlerdeki müşterilerinin özel ihtiyaçlarını karşılayan özel çözümler sunmak, benzersiz ve kişiselleştirilmiş deneyimler yaratmalarına, maliyetleri azaltmalarına, süreçleri optimize etmelerine ve Müşteri ve Çalışan Deneyimlerini iyileştirmelerine yardımcı olmak için piyasadaki en iyi yapay zeka teknolojilerini kullanıyor.
AIChatbot
aichatbot.so
AIChatbot, müşteri desteğine yönelik yapay zeka destekli bir sohbet robotu oluşturucusudur. AIChatbot, kendi verilerinizden eğitilmiş özel bir GPT sohbet robotu oluşturmanıza olanak tanır. Bu, web sitenizin URL'sini, PDF dosyalarınızı veya site haritanızı yükleyerek gerçekleştirilir. AIChatbot, müşteri sorularına birden fazla dilde yanıt verebilir ve sohbet robotu widget'ını doğrudan web sitenize yerleştirme rahatlığını sağlar.
AIhelp
aihelp.net
AIhelp, merkezi Hong Kong'da bulunan küresel bir müşteri destek platformu şirketidir. 2014 yılında kurulan şirketin şu anda 80'den fazla çalışanı var ve 32 ülke ve bölgede 12.000 müşteriye hizmet veriyor. Müşteri ilişkilerini ve memnuniyetini daha güçlü, kişisel ve üretken kılmak isteyen şirketler için tasarlanmıştır. Şirketlere, 20'den fazla dilde kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmış tüm araçları ve teknoloji altyapılarını sağlayarak, büyük destek sağlamalarını ve ardından olgun hizmet ve proaktif katılım sağlamalarını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. AIhelp, Uygulama İçi mesajlaşma, AI sohbet botu, Otomatik Kontrol Formu, Anlık Bildirimler, Uyarılar, Spotlight, Uygulama gibi birçok müşteri destek işlevini içeren, hem Mobil hem de Web için mesajlaşma ve operasyon amaçlı bir Yapay Zeka Müşteri Destek Platformudur. indeksleme ve daha fazlası. Daha yüksek sıralamaları ve elde tutmayı artırmak ve müşteri sorunlarını anında çözmek için güçlü bulut tabanlı analizler için Makine Öğrenimini kullanarak kişiselleştirilmiş destek sağlamanıza olanak tanır ve müşterilerin mutlu ve memnun kalmasına yol açan çok büyük miktarda veriyi anlamlandırmak için son derece verimlidir.
Louisebot
louisebot.com
LouiseBot, akıllı ve etkileşimli konuşmalar için nihai yapay zeka sohbet robotu çözümüdür. Bu son teknolojiyle, markalarıyla kusursuz bir şekilde uyum sağlayan ve benzersiz gereksinimlerini karşılayan, özelleştirilebilir, metin tabanlı bir sohbet robotu sunuyorlar. Bu güçlü araç, dünyanın her köşesinden ziyaretçilerin ilgisini çekmek ve her etkileşimi dönüşüm için altın bir fırsata dönüştürmek için tasarlanmıştır. Ancak LouiseBot bir sohbet robotundan daha fazlasıdır; onların uluslararası başarıya giden biletidir. Dil engellerine elveda ve küresel bir kitleye merhaba deyin. Bu sohbet robotu ile konuşmalarını mükemmel bir şekilde düzenleyebilirler, böylece her ziyaretçinin kişisel ilgi görmesini ve olağanüstü bir müşteri deneyimi yaşamasını sağlayabilirler. Dönüşüm oranlarını artırın ve müşterilerle daha önce hiç olmadığı gibi bağlantı kurun. Bu gelişmiş yapay zeka teknolojisi, müşterilerinin konuşmalarını gerçek zamanlı olarak anlayıp yanıt vererek bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış kesin çözümler sunar. Ve insan ajanların aksine, bu yorulmak bilmez chatbot asla yorulmaz ve yılın her günü 7/24 destek sunar. LouiseBot'un yardımıyla müşteri hizmetleri deneyimlerini yükseltin ve müşterilerine 24 saat yardım garantisi verin.
Alendei
alendei.com
Alendei yapay zeka tabanlı müşteri etkileşim platformudur. Kullanıcıların cep telefonu kullanıcılarına kısa metin mesajları göndermesine olanak tanır. Kullanıcı deneyimini ve memnuniyetini artırmak için konuşma arayüzü aracılığıyla otomatik müşteri desteği ve katılımı sağlar. Mesaj göndermek ve almak için WhatsApp Business API'lerini entegre ederek kullanıcıların iki yönlü iletişim sağlamasına olanak tanır.
Scotty AI
scottytechnologies.com
Kaynak bulmadan katılıma ve ötesine kadar hepsi bir arada sohbete dayalı yapay zeka çözümünüz Scotty ile tanışın! Scotty AI ile şunları deneyimleyeceksiniz: * Tüm başvuru ve sorularınıza 7/24 sesli ve yazılı olarak anında ve kişiselleştirilmiş yanıtlar * Kayıt sistemleri (ATS HCM, ERP, CMS, CRM), nokta çözüm ISV'leri, web siteleri ve işbirliği kanalları (Takımlar, Slack,...) arasında sorunsuz entegrasyon * Kaynak bulmadan iş gücü yönetimine kadar tüm işe alım yolculuğunun zahmetsiz yönetimi * Aynı anda +500.000 konuşmayı yönetebilme yeteneği * Otomasyon yetenekleri, kaynakları serbest bırakma ve başarıya giden yolunuzu hızlandırma Scotty AI, hem gelen hem de giden, metin ve ses kanallarında ve 100'den fazla dilde olağanüstü hız ve ölçekte bir konuşma şeklinde her türlü iş sürecini otomatikleştirir ve destekler. Scotty'nin benzersiz gücü, ilgili tüm taraflara son derece kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma yeteneğinde yatmaktadır. Adaylar ve işe alım ekipleri yolun her adımında unutulmaz bir deneyim yaşayacaklar.
Algomo
algomo.com
Algomo, web siteleri için özel ChatGPT benzeri botlar aracılığıyla müşteri desteğini otomatikleştirmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli üretken bir platformdur. İşletmelerin, bot taleplerini ele alarak, gerektiğinde sorunları ileterek ve eğitim veya bakıma ihtiyaç duymadan çalışarak müşteri destek etkileşimlerini verimli bir şekilde çözmelerine olanak tanır. Algomo'nun platformu, tekrarlanan müşteri sorularını anında yanıtlayarak, maliyetleri azaltıp müşteri memnuniyeti (CSAT) ve çalışan bağlılığı puanlarını artırarak çalışır. Destek etkileşimlerinin etiketlenmesini, sınıflandırılmasını ve önceliklendirilmesini otomatik hale getirerek işlem sürelerini ve manuel görevleri kısaltır. Ek olarak, yanıt sürelerini ve üretkenliği artırmak için temsilcileri yapay zeka önerileri ve canlı ekran paylaşımıyla güçlendirir. Algomo özellikle aşağıdakileri yapmak isteyen işletmeler için faydalıdır: * Müşteri Hizmetlerini Otomatikleştirin: Çoğu destek etkileşimini otomasyon yoluyla çözerek. * Verimliliği Artırın: Müşteri desteğine harcanan zamanı ve kaynakları azaltmak. * Müşteri ve Çalışan Memnuniyetini Artırın: Daha hızlı çözümler ve daha az manuel görev sayesinde. * Uluslararası Genişleme: Çok dilli yetenekleri sayesinde küresel ölçekte ölçeklenen işletmeler için idealdir.
Answered.so
answered.so
Cevaplandı.so: İnsan uzmanlığına sahip yapay zeka destekli müşteri hizmetleri. GPT sohbet robotu, Bilgi tabanı, HelpHub ve akıllı Arama Çubuğu ile müşteri sorunlarının %70'e kadarını çözün.
Messangi
messangi.com
Messangi, 2001 yılından bu yana dünya çapında milyarlarca cihaz üzerinden şirketleri müşterilerine bağlıyor. Çok yönlü ve güvenilir platformlarımız, sektördeki en iyi mühendislerden bazıları tarafından kendi bünyemizde oluşturulmuştur. Operasyonlarımıza güç vermek için 7 ülkede, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ekstra çaba harcamaya istekli birinci sınıf ekiplerimiz var. Günümüzde önde gelen mobil operatörler, küresel bankalar ve perakendeciler, müşteri iletişimi ve etkileşim zorluklarını çözmek için Messangi'ye güveniyor. SMS, E-posta, Uygulamalar, Mobil Cüzdan ve Sesli Asistanlara yönelik çözümlerimiz, iletişimi her zamankinden daha kolay, verimli ve erişilebilir hale getirerek şirket-müşteri etkileşimlerinde devrim yaratmaya devam ediyor. Messangi'nin hizmet olarak bulut iletişim platformu, en uygun çözümü oluşturmak üzere özelleştirilebilir ve şekillendirilebilir. Birden fazla kanalın birleşimiyle müşterilerinize daha verimli bir şekilde ulaşın ve onlarla etkileşime geçin.
Atom
atomchat.io
Atom, işletmelerin daha nitelikli müşteri adayları oluşturmasına, daha akıllı sohbet robotları oluşturmasına, sonuçları ölçmesine ve CRM'lerle entegre olmasına yardımcı olmak için yapay zeka destekli bir WhatsApp sohbet robotu çözümü sunuyor. Temel özellikler şunları içerir: * Müşteri sorularını yanıtlamak için 7/24 akıllı sanal asistan * WhatsApp yayın kampanyaları aracılığıyla müşterilerin %98'ine kadar ulaşabilme * İlgilenen potansiyel müşterileri filtrelemek ve satış ekibini anlaşmaları kapatmaya odaklamak için otomatik iş akışları * Müşteri konuşmalarının tam görünürlüğünü sağlamak için WhatsApp çoklu temsilci entegrasyonu Çözüm, HubSpot ile entegre olarak işletmelerin WhatsApp kişilerini CRM'lerine senkronize etmelerine ve AI sohbet robotlarını kullanarak otomatik iş akışları oluşturmalarına olanak tanıyor. Atom, işletmelere entegrasyon süreci boyunca rehberlik etmek ve kendilerini pazarda "anahtar teslimi" bir çözüm olarak konumlandırmak için WhatsApp uzmanlarından oluşan kişiselleştirilmiş bir danışman ve yapay zeka ekibi sağlıyor. Vaka çalışmaları, satışların ayda 200'den 3.000'in üzerine çıkarılması, dijital satış dönüşüm oranlarının üç katına çıkarılması ve 2,5 ayda 5.000'den fazla onaylanmış randevunun alınması gibi müşterilerin nasıl önemli gelişmeler kaydettiğini vurguluyor. Şirket, CIO Peru, Forbes ve Estrategia & Negocios gibi yayınlarda yer alarak pazardaki büyümelerini ve tanınırlıklarını vurguladı. İşletmeler daha fazla bilgi edinmek ve platformu kendileri denemek için bir Atom danışmanıyla konuşmaya davet ediliyor.
Pingbix
pingbix.com
Pingbix, otomasyon ve akıllı çözümler aracılığıyla çeşitli iş süreçlerini kolaylaştırmak ve üretkenliği artırmak için tasarlanmış yenilikçi bir çevrimiçi platformdur. Pingbix'i kullanmanın bazı temel özellikleri ve faydaları şunlardır: * Görev Yönetimi: Pingbix, görevleri ve projeleri yönetmek için kapsamlı araçlar sunar. Kullanıcılar hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayarak görevleri kolaylıkla oluşturabilir, atayabilir ve izleyebilir. * İletişim Araçları: Platform, ekip üyeleri arasında kusursuz işbirliğini kolaylaştırmak için anlık mesajlaşma ve video konferans gibi güçlü iletişim özelliklerini içerir. * İş Akışı Otomasyonu: Pingbix, tekrarlanan görevlerin ve iş akışlarının otomatikleştirilmesine yardımcı olarak gereken manuel çabayı azaltır ve hata riskini en aza indirir. * Entegrasyon Yetenekleri: Çeşitli diğer yazılım ve hizmetlerle entegrasyonu destekleyerek kullanıcıların mevcut araçlarını bağlamasına ve iş akışlarını kolaylaştırmasına olanak tanır. * Veri Analizi ve Raporlama: Platform, güçlü analiz ve raporlama özellikleri sunarak işletmelerin veriye dayalı kararlar almasına ve performans ölçümlerini etkili bir şekilde izlemesine yardımcı olur. * Özelleştirilebilir Kontrol Panelleri: Kullanıcılar, temel ölçümleri izlemek ve önemli görevleri ve son teslim tarihlerini takip etmek için kişiselleştirilmiş kontrol panelleri oluşturabilir. * Güvenlik ve Uyumluluk: Pingbix, veri güvenliğine ve uyumluluğa öncelik vererek tüm kullanıcı verilerinin endüstri standartlarına göre korunmasını sağlar.
YourGPT
yourgpt.ai
YourGPT Chatbot, kodlamaya gerek kalmadan özel, sektöre özel sohbet robotları oluşturma sürecini basitleştirir. Yeni nesil AI ve GPT tabanlı sohbet robotu oluşturucumuz, kullanıcıların yalnızca birkaç dakika içinde hızlı bir şekilde kendi verileriyle botlar oluşturmasına ve eğitmesine olanak tanır. YourGPT Chatbot'unuzla yapay zekadan en iyi şekilde yararlanın ve zamandan ve paradan tasarruf edin. YourGPT, benzersiz ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış son teknoloji AI ve GPT ürünleri sunar. * Güçlü yapay zeka sohbet robotumuzla müşteri desteğini artırın * LLM Spark'ı kullanarak üretime hazır LLM Uygulamaları oluşturun.
Glider AI
glider.ai
En yenilikçi İK teknolojisi dalında 2021 SIA kazananı olan Glider AI Skill Intelligence Platform, İşletmeler, Personel Firmaları ve MSP'ler için işe alım kalitesindeki yetenekleri ölçeklendirmek için sanal değerlendirmeler, kodlama/video röportajları, ekran robotları ve daha fazlasını içeren işe alma çözümleri sunar. Intuit, PwC, Amazon ve Capital One gibi küresel markalar, aday kalitesini doğrulamak ve her sektördeki her role uyum sağlamak için Glider'a güveniyor. Müşteriler ortalama olarak 3 kat yerleştirme oranı, doldurma süresinde %50 azalma ve aday memnuniyetinde %98 iyileşme görüyor. Daha fazla bilgi için Planör AI'yı ziyaret edin.
AiSensy
m.aisensy.com
AiSensy bir Whatsapp Chatbot, CRM ve Pazarlama Platformudur. AiSensy'de Satışlarınızı Artırabilir ve Desteğinizi Otomatikleştirebilir, binlerce kullanıcıya Yayın mesajları gönderebilir ve Whatsapp Kişilerini yönetebilirsiniz. * Önceden hazırlanmış NLP Chatbot Şablonları arasından seçim yapın (Google Dialogflow'u Whatsapp'a bağlayın) * Whatsapp'ta Doğrulanmış Varlık Alın (Yeşil Onay) * Satışları Artırın ve Desteği Otomatikleştirin
Swiftsell
swiftsell.biz
Swiftsell, tüketici markalarının çeşitli kanallar üzerinden lider konuşmalarını sorunsuz bir şekilde otomatikleştirebildiği ve satış, pazarlama ve müşteri memnuniyetini artırabildiği, üretken, yapay zeka destekli, kodsuz bir araçtır.
Unleash
unleash.so
Unleash, bir çalışanın ihtiyaç duyduğu anda, çalışmayı tercih ettiği her yerde, şirket departmanları içindeki bilgiyi kolayca düzenleyerek SaaS araçlarınızdaki tüm bilgilerden yararlanmak için yapay zekayı kullanır. Unleash bunu şirketinizin Slack, Notion, Jira, Zendesk ve daha fazlası gibi veri kaynaklarıyla kusursuz entegrasyonlar yoluyla gerçekleştirir ve her çalışanın sadece Unleash'e sorarak aradıkları bilgiyi bulmasına olanak tanır.
Creative Virtual
creativevirtual.com
Creative Virtual, sektörde yaklaşık yirmi yıllık deneyimimiz ve eşsiz uzmanlığımızla tanınan, konuşabilen bir yapay zeka lideridir. Yenilikçi V-Person™ sanal aracımız, sohbet robotumuz ve canlı sohbet çözümlerimiz, müşteriler ve çalışanlar için kesintisiz, kişiselleştirilmiş ve ölçeklenebilir dijital destek sunmak üzere insanları ve yapay zekayı bir araya getiriyor. Önde gelen küresel kuruluşlar, destek deneyimlerini geliştirmek, maliyetleri azaltmak, satışları artırmak ve marka sadakati oluşturmak için ödüllü teknolojimize ve uzman danışmanlığımıza güveniyor. Küresel ekibimiz ve kapsamlı ortak ağ desteğimiz, dünya çapında 37'den fazla dilde kurulum yaparak hem yerelleştirilmiş işbirliği hem de uluslararası bilgiler sağlar. Creative Virtual'ın genel merkezi Birleşik Krallık'ta olup Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Hindistan, Singapur ve Hong Kong'da faaliyet göstermektedir.
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