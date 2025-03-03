Konuşma Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tayvan

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Konuşma Zekası Yazılımı, insan dilini yorumlamak ve ona yanıt vermek için tasarlanmış bir araç ve teknolojiler paketidir. Doğal Dil İşleme (NLP), makine öğrenimi ve veri analitiğinden yararlanan bu yazılım, konuşmaların bağlamını ve nüanslarını anlayarak etkileşimleri daha üretken ve anlayışlı hale getirebilir.
Yeni Uygulama Gönder
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Cloud Platform (GCP), Google'ın Google Search, Gmail, Dosya Depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra, bilgi işlem, veri depolama, veri analizi ve makine öğrenimi gibi bir dizi modüler bulut hizmeti sunar. Kayıt, bir kredi kartı veya banka hesabı detayları gerektirir.Google Cloud Platform, hizmet olarak bir hizmet, hizmet olarak platform ve sunucusuz bilgi işlem ortamları olarak altyapı sağlar. Nisan 2008'de Google, şirketten ilk bulut bilişim hizmeti olan Google tarafından yönetilen veri merkezlerinde web uygulamalarını geliştirmek ve barındırma için bir platform olan APP Engine'i duyurdu. Hizmet genel olarak Kasım 2011'de kullanılabilir hale geldi. App motorunun duyurulmasından bu yana Google platforma birden fazla bulut hizmeti ekledi. Google Cloud Platform, Google Cloud Platform genel bulut altyapısının yanı sıra G Suite, Android ve Chrome OS'nin kurumsal sürümlerini ve makine öğrenimi ve işletme haritalama hizmetleri için Uygulama Programlama Arabirimleri'ni (API) içeren Google Cloud'un bir parçasıdır.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bireylere, şirketlere ve hükümetlere isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ları sağlayan bir iştirakidir. Bu bulut bilişim web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı taşları ve araçları sağlar. Bu hizmetlerden biri, kullanıcıların internet üzerinden her zaman mevcut olan sanal bir bilgisayar kümesini elinde bulundurmasına olanak tanıyan Amazon Elastik Compute Cloud (EC2). AWS'nin sanal bilgisayarların sürümü, işleme için donanım merkezi işleme birimleri (CPU) ve grafik işleme birimleri (GPU) dahil olmak üzere gerçek bir bilgisayarın özelliklerinin çoğunu taklit eder; Yerel/RAM bellek; Sabit disk/SSD depolama; işletim sistemleri seçimi; ağ oluşturma; ve web sunucuları, veritabanları ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) gibi önceden yüklenmiş uygulama yazılımı. AWS teknolojisi, dünya çapında sunucu çiftliklerinde uygulanır ve Amazon yan kuruluşu tarafından sürdürülür. Ücretler, abone tarafından seçilen kullanılabilirlik, fazlalık, güvenlik ve hizmet seçenekleri gerektiren kullanım ("kullandıkça ödeme" modeli olarak bilinir), donanım, işletim sistemi, yazılım veya ağ özelliklerinin bir kombinasyonuna dayanmaktadır. Aboneler tek bir sanal AWS bilgisayarı, özel bir fiziksel bilgisayar veya her ikisinin de kümeleri için ödeme yapabilir. Abonelik sözleşmesinin bir parçası olarak Amazon, abonelerin sistemleri için güvenlik sağlar. AWS, Kuzey Amerika'da 6 dahil olmak üzere birçok küresel coğrafi bölgeden faaliyet göstermektedir. Tüm hizmetler kullanıma göre faturalandırılır, ancak her hizmet kullanımı farklı şekillerde ölçer. 2017 itibariyle AWS, Synergy Group'a göre tüm bulutun (IaaS, PaaS) baskın bir% 34'üne sahiptir (IaaS, PaaS).
ChatBot
chatbot.com
ChatBot, çeşitli şablonlarla dakikalar içinde sohbet robotları oluşturmanıza ve önemli görevleri hemen otomatikleştirmenize olanak tanır. Herhangi bir şablonu ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak için yeni öğeleri kolayca sürükleyip bırakın. ChatBot kutudan çıktığı gibi çalışmaya hazırdır; yapay zeka algoritmaları ise zaman içinde yanıtları iyileştirmenize yardımcı olur. Müşterilerinizle daha iyi ilişkiler kurmak için sorunsuz konuşma deneyimleri tasarlayın. Müşterileri sohbet etmeye ve etkileşime teşvik eden dinamik yanıtlar gönderin. Markanızı, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi sergilemek için metinleri, görselleri, düğmeleri ve hızlı yanıtları karıştırıp eşleştirin. Tek tıklamayla entegrasyonu kullanarak ChatBot'u farklı platformlarda ve kanallarda kullanın (Facebook Messenger, Slack, LiveChat, WordPress ve daha fazlası). Açık API, web kancaları ve Zapier kullanarak sohbet robotunuzu aklınıza gelebilecek hemen hemen her şeye bağlayın.
tolk.ai
tolk.ai
tolk.ai, işletme yöneticileri için tasarlanmış müşteri ilişkileri otomasyon platformudur. Müşteri desteği ve müşteri adayı yaratma için kodsuz otomasyon platformu. Yapay zeka destekli akıllı sanal aracılarımız, müşterilerinizin sorgularını dinamik olarak çözer veya önceliklendirir.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya ve Asya-Pasifik bölgesindeki çok çeşitli perakendecilere profesyonel sohbet ticareti çözümleri sunmaktadır. Resmi WhatsApp İş Çözümleri Sağlayıcısı ve Meta ve LINE'ın resmi ortağı olarak, sosyal mesajlaşma kanallarında (WhatsApp, Facebook, Instagram, LINE ve web sitesi canlı sohbeti) gelişmiş verimlilik, kullanıcı davranışı analizi ve dolayısıyla yeniden pazarlama stratejisi geliştirme ile gelişmiş iş çözümleri sunuyoruz. Çok kanallı mesajlaşma, Pazarlama otomasyonu, Çevrimiçi-birleştirme-çevrimdışı perakendecilik, Sosyal müşteri veri platformu, ChatGPT'nin yanı sıra WhatsApp Kataloğu ve Ödeme ile entegre "Omni AI" aracılığıyla sohbet ticaretinin potansiyelini ortaya çıkarma misyonuyla Omnichat, şirketleri donatıyor Çok kanallı perakendecilik ortamından doğan fırsatları yakalayacak şekilde kusursuz bir müşteri yolculuğu sağlamak. Çevrimiçi-birleştirme-çevrimdışı satış özelliği, ziyaretçileri çevrimiçi kanallardan takip için fiziksel mağazalardaki satış görevlilerine kolayca yönlendirebilir, çevrimiçi ve çevrimdışı ortamda dönüşümleri ve gelir takibini kolaylaştırabilir. AI destekli sohbet robotumuz “Omni AI”, ChatGPT'den yararlanarak müşterilerin sorularını yanıtlamak, ürün önermek ve pazarlama kampanyası planlamasını kolaylaştırmak için perakendecilerin dijital asistanı olarak hizmet ediyor. WhatsApp Kataloğu ve Ödeme, perakendecilerin ürünlere göz atmaktan, belirlenen satışlarla iletişim kurmaya, satın alma yapmaya, müşterilerin karar verme sürecini kısaltıp satın alma sürecini hızlandırmaya kadar müşteri yolculuğunu WhatsApp üzerinde tamamlamasına olanak tanır ve satıcılara anında gelir sağlar. Son üç yılda yıllık bazda %300 Sürekli Gelir (ARR) artışı yakalayan Omnichat, aralarında Watsons, Fortress, Sasa Cosmetic, Lukfook Jewellery, LVMH Group, Mannings, Swire Resources, OSIM'in de bulunduğu 5.000'den fazla perakende ve e-ticaret şirketine güç veriyor. Logitech, Timberland, Tom Lee Music, Vita Green ve devlet daireleri.
GPT-Trainer
gpt-trainer.com
GPT-Trainer, müşteri hizmetleri verimliliğini ve kişiselleştirmeyi geliştirmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir müşteri etkileşimi platformudur. İnsan müşteri hizmetleri temsilcilerine olan ihtiyacı azaltarak 7/24 kullanılabilirlik, sorulara hızlı yanıt ve önemli maliyet tasarrufu sunar. Platform, otomatik destek, potansiyel müşteri toplama, toplantı planlama ve gelişmiş analizler dahil olmak üzere bir dizi özelliği destekler. GPT-Trainer'a 25.000'den fazla işletme güveniyor ve çeşitli CRM'ler ve mesajlaşma kanallarıyla sorunsuz bir şekilde entegre oluyor.
Gleen AI
gleen.ai
Glenn olarak misyonumuz müşterilerimizin müşterilerini memnun etmektir. Gleen AI, müşteri başarısı ekipleri için dünyanın en doğru ve yetenekli üretken yapay zekasıdır. Üretken yapay zekamız halüsinasyon görmez, 2 saatten daha kısa sürede devreye alınabilir, önde gelen yardım masası çözümleriyle entegre olur, harekete geçerek soruları yanıtlamanın ötesine geçer ve parçalanmış bilgileri otomatik olarak birleştirir. Gleen'in merkezi Pleasanton, CA'da bulunmaktadır ve ekibimizde LinkedIn, Microsoft, Uber, Facebook, Siemens, Accenture ve McKinsey & Company'den deneyimli kişiler bulunmaktadır.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk, ayarlanması, kullanılması ve ölçeklendirilmesi kolay olan AI destekli bir hizmet çözümüdür. Zendesk çözümü kutudan çıkıyor ve değişim durumunda değiştirilmesi kolay ve işletmelerin daha hızlı hareket etmesini sağlıyor. Zendesk ayrıca, işletmelerin hizmet ekiplerinin müşteri sorunlarını daha hızlı ve daha doğru bir şekilde çözmeleri için en yeni AI'dan yararlanmasına yardımcı olur. Milyarlarca CX etkileşimi üzerine inşa edilen Zendesk AI, self servis, ajanlara, yöneticilere, büyümenize ve ölçekte verimli bir şekilde çalışmanıza yardımcı olmak için tüm hizmet deneyimi boyunca kullanılabilir. Zendesk, ajanlara sosyal mesajlaşma, telefon veya e -posta olsun, herhangi bir kanalda kişiselleştirilmiş bir hizmet deneyimi sunmaları için ihtiyaç duydukları araçlar, içgörüler ve bağlamla güçlendirir. Zendesk, bir servis ekibinin ihtiyaç duyduğu her şeyi bir araya getiriyor - kişiselleştirilmiş konuşmalardan ve çok kanallı vaka yönetiminden AI ile çalışan iş akışlarına ve ajan araçlarına, otomasyona ve 1200'den fazla uygulamadan oluşan bir pazar - hepsi bir çatı altında korunuyor. Ve çözümümüzün uygulanması ve anında ayarlanması kolaydır, ekiplerin devam eden değişiklikler yapmalarını gerektiren ekiplerin, geliştiricilerin ve pahalı ortakların gerektirmesini sağlar. Zendesk'te işin karmaşıklığını basitleştirme ve şirketlerin müşterilerle anlamlı bağlantılar kurmasını kolaylaştırma görevindeyiz. Yeni başlayanlardan büyük işletmelere kadar, büyüklük, endüstri veya hırs ne olursa olsun, akıllı, yenilikçi müşteri deneyimlerinin her şirket için ulaşılabilir olması gerektiğine inanıyoruz. Zendesk, 30'dan fazla dilde çok sayıda sektörde 130K'dan fazla küresel markaya hizmet vermektedir. Zendesk'in merkezi San Francisco'da bulunuyor ve dünya çapında ofisler işletiyor.
Botpress
botpress.com
Botpress, ChatGPT sohbet robotları oluşturmaya yönelik üretken bir yapay zeka platformudur ve kullanıcıların, OpenAI tarafından sunulan LLM'ler ve GPT'deki en son gelişmelerle desteklenen, sezgisel bir oluşturma deneyimine sahip sohbet robotları oluşturmasına olanak tanır. Platform, yeni nesil bir sohbet robotu düzenleyicisi sağlayan GPT-Native Engine ve Conversation Studio dahil olmak üzere çok çeşitli özellikler sunuyor. Ayrıca platform, kullanıcıların sohbet robotlarını diğer araç ve hizmetlerle entegre etmek için kullanabilecekleri en geniş entegrasyon koleksiyonu olan Hub'ı da içeriyor. Ayrıca belgeler, video eğitimleri, SDK ve Discord'da bir topluluk forumu dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar sunar. Botpress Cloud, kullanıcıların sohbet robotlarını daha hızlı oluşturmak ve dağıtmak için deneyebilecekleri platformun yeni özelliğidir; Görsel Akış Düzenleyicisi ise kullanıcıların kullanıcılarının konuşmalarını hayata geçirmesine olanak tanıyan sezgisel, görsel bir akış düzenleyicisi sunar. Platform ayrıca, en büyük açık kaynak sohbet robotu topluluğu tarafından desteklenen çeşitli önceden oluşturulmuş entegrasyonlar ve beceriler sunarak kullanıcıların oluşturma süreçlerini hızlandırmasına olanak tanır. Kullanıcılar, sohbet robotlarını sürekli olarak geliştirmek için platformun Analitik, Yanlış Anlaşılan ve Duygu Analizi'nden elde ettiği içgörülerden yararlanabilir. Ayrıca Botpress, kullanıcılarla bulundukları yerde buluşmak için tüm kanallarında tek tıklamayla dağıtım olanağı sunuyor. Botpress binlerce kuruluş tarafından güvenilmektedir ve Alışveriş Yardımcısı, Sağlık Botu Şablonu, Bankacılık Desteği, BT Asistanı, Telco Faturalama Danışmanı, Fitness Arkadaşı, İK Yardımcısı ve Dil Öğretmeni sohbet robotları dahil olmak üzere çeşitli şablonlar oluşturmuştur. Genel olarak Botpress, sohbet robotlarının oluşturulmasını ve dağıtılmasını daha hızlı ve zahmetsiz hale getiren çeşitli araçlar ve özellikler sunar.
Zowie
getzowie.com
Zowie, çevrimiçi satış yapan şirketlerin güçlü otomasyon teknolojisini kullanarak biletleri yönlendirmesine, çok kanallı gelen kutusuyla müşterileriyle ilgilenmesine ve gelişmiş müşteri bağlamını kullanarak daha fazla satış yapmasına olanak tanır. Zowie, bağımsız müşteri hizmetleri sisteminiz olarak hareket edebilir veya Zendesk, Intercom, Gorgias ve diğerleri gibi mevcut araçlarınızı otomasyon teknolojisiyle geliştirebilir. * Otomasyon potansiyelinizin ücretsiz analizi | Ne satın aldığınızı bilin! * Ücretsiz çok kanallı gelen kutusu | Teknolojiden tasarruf edin. * Tonlarca entegrasyon | Shopify, Magento, Klaviyo, Zapier'e bağlanın ve otomasyonunuzu bir sonraki seviyeye taşıyın. Zowie'yi kullanın ve… 1. Tekrarlanan soruların %60'ına kadarını 4 hafta içinde saptırın ve çözüm sürelerini %67 oranında kısaltın. 2. Bakım – temsilcilerin karmaşık vakaları çözmesine ve CSAT'yi %12 artırmasına olanak tanır. 3. Satış – satın alma niyetini tespit edin ve %40'a kadar daha fazla müşteri dönüştürün.
Alendei
alendei.com
Alendei yapay zeka tabanlı müşteri etkileşim platformudur. Kullanıcıların cep telefonu kullanıcılarına kısa metin mesajları göndermesine olanak tanır. Kullanıcı deneyimini ve memnuniyetini artırmak için konuşma arayüzü aracılığıyla otomatik müşteri desteği ve katılımı sağlar. Mesaj göndermek ve almak için WhatsApp Business API'lerini entegre ederek kullanıcıların iki yönlü iletişim sağlamasına olanak tanır.
AIhelp
aihelp.net
AIhelp, merkezi Hong Kong'da bulunan küresel bir müşteri destek platformu şirketidir. 2014 yılında kurulan şirketin şu anda 80'den fazla çalışanı var ve 32 ülke ve bölgede 12.000 müşteriye hizmet veriyor. Müşteri ilişkilerini ve memnuniyetini daha güçlü, kişisel ve üretken kılmak isteyen şirketler için tasarlanmıştır. Şirketlere, 20'den fazla dilde kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmış tüm araçları ve teknoloji altyapılarını sağlayarak, büyük destek sağlamalarını ve ardından olgun hizmet ve proaktif katılım sağlamalarını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. AIhelp, Uygulama İçi mesajlaşma, AI sohbet botu, Otomatik Kontrol Formu, Anlık Bildirimler, Uyarılar, Spotlight, Uygulama gibi birçok müşteri destek işlevini içeren, hem Mobil hem de Web için mesajlaşma ve operasyon amaçlı bir Yapay Zeka Müşteri Destek Platformudur. indeksleme ve daha fazlası. Daha yüksek sıralamaları ve elde tutmayı artırmak ve müşteri sorunlarını anında çözmek için güçlü bulut tabanlı analizler için Makine Öğrenimini kullanarak kişiselleştirilmiş destek sağlamanıza olanak tanır ve müşterilerin mutlu ve memnun kalmasına yol açan çok büyük miktarda veriyi anlamlandırmak için son derece verimlidir.
WeConnect.chat
weconnect.chat
Hepsi bir arada konuşabilen yapay zeka platformu WeConnect.chat'in konuşmaya dayalı yapay zeka arayüzleriyle işletmenizi güçlendirin. Özel bir yapay zeka sohbet robotu ile olası satış yaratmayı kolaylaştırın, müşteri desteğini yükseltin, katılımda devrim yaratın ve sınırsız olanakların kilidini açın. Kural tabanlı bileşenleri sorunsuz bir şekilde entegre edin ve çok kanallı bir aracı kontrol panelinin potansiyelinden yararlanın.
Creative Virtual
creativevirtual.com
Creative Virtual, sektörde yaklaşık yirmi yıllık deneyimimiz ve eşsiz uzmanlığımızla tanınan, konuşabilen bir yapay zeka lideridir. Yenilikçi V-Person™ sanal aracımız, sohbet robotumuz ve canlı sohbet çözümlerimiz, müşteriler ve çalışanlar için kesintisiz, kişiselleştirilmiş ve ölçeklenebilir dijital destek sunmak üzere insanları ve yapay zekayı bir araya getiriyor. Önde gelen küresel kuruluşlar, destek deneyimlerini geliştirmek, maliyetleri azaltmak, satışları artırmak ve marka sadakati oluşturmak için ödüllü teknolojimize ve uzman danışmanlığımıza güveniyor. Küresel ekibimiz ve kapsamlı ortak ağ desteğimiz, dünya çapında 37'den fazla dilde kurulum yaparak hem yerelleştirilmiş işbirliği hem de uluslararası bilgiler sağlar. Creative Virtual'ın genel merkezi Birleşik Krallık'ta olup Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Hindistan, Singapur ve Hong Kong'da faaliyet göstermektedir.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – çevrimiçi satışlarınızı sohbetlerle artırın! Smartsupp ile satışları otomatikleştirin. Çevrimiçi satışlarınızı artırmak için ihtiyacınız olan her şeyi sunuyoruz: Yapay zeka, LeadGen sohbet robotları, canlı sohbet ve ziyaretçilerinizle doğru zamanda etkileşime geçmek için kullanabileceğiniz çok daha fazlası. Ve onları kısa sürede sadık müşterilere dönüştürün. Smartsupp, şu anda 100.000'den fazla web mağazasını ve web sitesini destekleyen, dünyanın önde gelen ve en güvenilir sohbet ve sohbet robotu çözümlerinden biridir.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai, kullanıcıların çeşitli iş uygulamaları için özel yapay zeka sohbet robotları ve üretken yapay zeka modelleri (GPT'ler) oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan kapsamlı bir platformdur. Platformun temel özellikleri ve yetenekleri şunları içerir: * Kullanım Kolaylığı: Web sitesi, ChatBotBuilder.ai'nin kapsamlı teknik uzmanlık gerektirmeden "özel sohbet robotları ve GPT'ler oluşturmanın en hızlı, en kolay yolu" olduğunu vurguluyor. * Esnek Entegrasyon: Platform, binlerce uygulamayla entegrasyonu destekler ve kullanıcıların rekabet avantajı elde etmek için araçlarını ve ekiplerini birbirine bağlamasına olanak tanır. * Son Teknoloji Yapay Zeka: ChatBotBuilder.ai, gelişmiş sohbet robotlarını ve GPT'leri desteklemek için en yeni büyük dil modellerinden (LLM'ler) ve yapay zeka teknolojilerinden yararlanır. * Özelleştirme: Kullanıcılar, platformun kullanıcı dostu arayüzünü kullanarak sohbet robotlarının görünümünü, işlevselliğini ve davranışını özelleştirebilir. * Kanallar Arası Destek: Sohbet robotları web siteleri, sosyal medya, e-posta ve ses dahil olmak üzere birden fazla kanala entegre edilebilir. * Pazarlama Araçları: Platform, kullanıcıların sohbet robotları aracılığıyla müşterilerle daha etkili bir şekilde etkileşime geçmesine yardımcı olmak için yerleşik pazarlama özellikleri sağlar. * Analitik: Güçlü analitik yetenekleri, kullanıcıların sohbet robotlarının performansını izlemesine ve optimize etmesine olanak tanır. Web sitesi, ChatBotBuilder.ai'yi "2024'te Dünyanın En İyi Yapay Zeka Sohbet Robotu Oluşturucusu" olarak konumlandırıyor ve yapay zekanın gücüyle müşteri hizmetlerini otomatikleştirmek, iletişimi basitleştirmek ve kullanıcı deneyimlerini geliştirmek isteyen işletmelere ve kuruluşlara hitap ediyor. Platform, hem bireysel kullanıcılar için bir Pro Plan hem de kendi markalı chatbot çözümlerini oluşturmak isteyen ajanslar ve daha büyük kuruluşlar için bir White Label Enterprise planı sunuyor. Genel olarak ChatBotBuilder.ai, her boyuttaki işletmeyi gelişmiş yapay zeka sohbet robotlarının ve üretken yapay zeka modellerinin avantajlarından yararlanmaya teşvik etmek için tasarlanmış kapsamlı, kodsuz bir platform gibi görünüyor.
Almo Chat
almochat.com
Almo Chat, içeriğinize ve bilgi tabanınıza (Web Sitesi, Belgeler, Metin, Soru-Cevap) göre eğitilmiş, Yapay Zeka Destekli özel bir sohbet robotudur. Almo Chat, işletmelerin müşteri etkileşimlerini geliştirmesine ve 7x24 Müşteri Desteği ve Sorun Çözümleri sağlamasına yardımcı olur. Almo Chat ayrıca kullanıcıların ayrıntılarının ve Geri Bildirimlerinin toplanmasına da yardımcı olabilir.
BotSpice
botspice.com
BOTSPICE, kullanıcıların beceri geliştirme, paydaş katılımı, iş süreci dönüşümü ve kurumsal bilgi yönetimi için DIY WorkBot'lar oluşturmasına olanak tanıyan yenilikçi bir platform çözümüdür. Ayrıca Robotik Proses Otomasyonunu (RPA) kolaylaştırmak amacıyla istenen özelleştirme seviyelerini elde etmek için API aracılığıyla arka uç sistemlerle entegre edilebilir.
Botifi
botifi.me
Chatbot oluşturucu, Telegram, Facebook Messenger, Instagram ve diğerlerinde satış, pazarlama ve desteği otomatikleştiriyor
BotDistrikt
botdistrikt.com
BotDistrikt, işletmelerin herhangi bir kodlama becerisine ihtiyaç duymadan sohbet robotları oluşturmasına olanak tanıyan, kullanıcı deneyimi odaklı bir platformdur. Hem yeni başlayanlar hem de köklü işletmeler için eksiksiz bir chatbot çözümü sunar. Araç özellikle pazarlamacılar, müşteriler ve geliştiriciler için tasarlanmıştır. Pazarlamacılar için sanal bir kişiliğin tasarlanmasına, hedeflenen kampanyaların oluşturulmasına olanak tanır ve veriye dayalı içgörüler sağlar. BotDistrikt, müşteriler için 7/24 bot kullanılabilirliği sağlayarak akıcı ve etkileşimli görüşmelere olanak tanır. Ayrıca biletleri yönetmek için insan geçişini de destekler ve çok kanallı iletişime olanak tanır. Geliştiriciler için platform son derece özelleştirilebilir; karmaşık, iki yönlü konuşmaları desteklemek için mantıksal koşulları, normal ifade kalıplarını, yapay zeka eğitimini, API entegrasyonlarını ve Javascript işlevlerini içerir. BotDistrikt'in chatbot'ları Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram, web siteleri, Google Asistan ve Skype gibi çeşitli kanallarda çalışabiliyor. Ayrıca Dialogflow, Wit.ai, Gmail ve Slack gibi kullanışlı araçlarla da entegre olur. Platform, Entrepreneur First ve Singapur Infocomm Geliştirme Otoritesi tarafından desteklenmektedir. Müşteri odaklı, yapay zeka destekli sohbet robotlarına vurgu yapan BotDistrikt, sohbet robotu stratejisi oluşturmak ve uygulamak için kolay, eğlenceli ve akıllı bir araç sunmayı amaçlıyor.
arabot
arabot.io
Lider Kodsuz Chatbot Platformu. SUPERFAST, müşteri etkileşimlerini ve hizmet gerçekleştirmeyi geniş ölçekte otomatikleştirmek amacıyla kuruluşlar için tasarlandı. arabot, işletmelerin görevleri otomatikleştirmesine, üstün müşteri hizmetleri sağlamasına, satışları artırmasına ve konuşmaya dayalı yapay zeka kullanarak müşterileriyle anlamlı konuşma deneyimleri oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, MENA'nın önde gelen düşük kodlu kurumsal sohbet robotu platformudur. arabot.io, herkese birkaç dakika içinde bot oluşturma, test etme, yönetme ve dağıtma araçlarını sağlar. Güçlü yönetim özellikleri ve kurumsal düzeyde güvenlikle, ayda 2 milyondan fazla işletmeden müşteriye görüşme gerçekleştiriyoruz. Amacımız işletmelerin müşterileriyle iletişimi daha hızlı, daha sorunsuz ve daha verimli hale getirmesine yardımcı olmaktır. 2016'dan beri FB Messenger, WhatsApp, Slack, Telegram, Hangouts, Web Sitesi ve diğer iletişim platformlarında e-ticaret, otomotiv, e-devlet, enerji ve kamu hizmetleri, perakende ve telekomünikasyon için sohbet robotları oluşturuyoruz.
eBotify
ebotify.com
eBotify, işletmeniz için Müşteri Adayı yaratma, Canlı sohbet desteği, İnteraktif Açılış Sayfaları, Anketler, Sorular, Randevular, Geri Bildirim ve Öneriler için özel olarak tasarlanmış sohbet robotları oluşturmaya yönelik, yapay zeka destekli, sohbete dayalı bir bot oluşturma platformudur.
crafter.ai
crafter.ai
Crafter.ai: Her deneyim seviyesindeki kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde sohbet robotları ve sanal asistanlar oluşturmasını sağlamak için kuralları, makine öğrenimini ve üretken yapay zekayı birleştiren, konuşmaya dayalı bir yapay zeka platformu.
Infobip
infobip.com
Infobip Email API, yüksek hacimli e-postaları SMTP veya HTTP API üzerinden anında ileten bir e-posta gönderme altyapısıdır. E-postaların gecikme olmadan teslim edilmesiyle mükemmel bir müşteri deneyimi sağlanmasına yardımcı olur ve teslim edilebilirliği en üst düzeye çıkararak geliri artırır. İşlemsel veya promosyonel e-postaların tüm formatlarını destekleyin. Sağlam ve kolayca ölçeklenebilir altyapı Milyonlarca e-postayı dakikalar içinde işleyin ve %99,4 teslim edilebilirlik oranıyla 2 saniyede teslim edin. Her türlü e-postayı desteklemeye hazır. Ürün ekipleri ve geliştiriciler için tasarlandı Basit ve esnek entegrasyon, tüm popüler programlama dillerini destekler, <100 milisaniye ortalama yanıt süresi, %99,99 kesintisiz çalışma HDS'si. Deneyimli mühendislerden 7/24 teknik destek. Dünya çapındaki veri merkezleri Yerel dağıtımlar ve depolama, daha düşük gecikme süreleri ve daha yüksek güvenlik sağlar. Bölgesel düzenlemelere tamamen uyum sağlayın. Teslim edilebilirlik desteği Teslim edilebilirlik uzmanlarından oluşan özel bir ekip, katılıma, özel etki alanının ısınmasına ve performansın en üst düzeye çıkarılmasına yardımcı olur. Raporlama ve analiz Günlük raporları ve web kancalarıyla gönderme sorunlarını hızlı bir şekilde teşhis edin ve çözün. E-posta performansını izleyin ve tam e-posta analiziyle içgörüler elde edin. E-posta Doğrulaması Yüksek riskli kişileri belirlemek, geçersiz e-posta adreslerini kaldırmak ve posta listelerini temiz tutmak için API veya web uygulamasını kullanın. Kaliteli bir veritabanıyla gönderenin itibarını koruyun ve teslimatı artırın.
Qualified
qualified.com
Kalifiye, Salesforce'u kullanan gelir ekipleri için boru hattı üretim platformudur. Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThinkSpot ve VMware Trust gibi önde gelen B2B markaları, en değerli alıcıları tanımlamak, alıcı interinin işaretlerini ortaya çıkarmak ve anında en büyük satış ve pazarlama varlıklarına (kurumsal web sitesine) dokunarak boru hatlarını büyütmeye hak kazanmıştır. Satış konuşmalarına başlayın. Nitelikli kullanan müşteriler, satış toplantılarında 10 kat artış, olası satış dönüşümünde 4 kat artış ve boru hattında 6 kat artış bildirmektedir. Salesforce üzerine inşa edilen kalifiye, hesap tabanlı alıcı niyetini belirlemek ve gerçek zamanlı satış konuşmalarını kolaylaştırmak için web sitesini Salesforce verileriyle birleştirir. Kalifiye Salesforce AppExchange'de 1 numaralı ve G2'de 20'den fazla kategoride 1 numaralı. Merkezi San Francisco'da bulunan kalifiye, eski Salesforce CMO Kraig Swensrud ve eski Salesforce ürünü SVP Sean Whiteley tarafından yönetiliyor ve Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures ve Salesforce Ventures tarafından finanse ediliyor. Daha fazla bilgi edinmek için Qualify.com adresini ziyaret edin.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitelikli yeni bağlantı bulmasına yardımcı olduk.
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği arasında kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan ve maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetinin artması sağlayan tek eksiksiz müşteri hizmeti çözümüdür. Müşteri konuşmalarının çoğunun insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü ve ekibi daha yüksek değerli müşteri konuşmaları üzerinde çalışmaya bıraktığı bir gelecek inşa ediyoruz. Atlassian, Amazon ve Lyft Business dahil olmak üzere 25.000'den fazla küresel kuruluş, herhangi bir ölçekte benzersiz kullanıcı deneyimleri sunmak için Interkom'a güveniyor. İnterkom platformu ayda 500 milyondan fazla mesaj göndermek için kullanılır ve aylık 600 milyondan fazla aktif son kullanıcıyla etkileşimler sağlar. 2011 yılında kurulan ve Kleiner Perkins, Bessemer Girişim Ortakları ve Sosyal Sermaye de dahil olmak üzere önde gelen girişim kapitalistleri tarafından desteklenen Intercom, İnternet işini kişisel hale getirme görevinde.
Gerabot
gerabot.com
Gerabot - site için sohbet, haberciler için sohbet botlarının tasarımcısı. * Site için sohbet edin. * Sohbet botlarının kurucusu. * Sohbet botlarının geliştirilmesi.
Atom
atomchat.io
Atom, işletmelerin daha nitelikli müşteri adayları oluşturmasına, daha akıllı sohbet robotları oluşturmasına, sonuçları ölçmesine ve CRM'lerle entegre olmasına yardımcı olmak için yapay zeka destekli bir WhatsApp sohbet robotu çözümü sunuyor. Temel özellikler şunları içerir: * Müşteri sorularını yanıtlamak için 7/24 akıllı sanal asistan * WhatsApp yayın kampanyaları aracılığıyla müşterilerin %98'ine kadar ulaşabilme * İlgilenen potansiyel müşterileri filtrelemek ve satış ekibini anlaşmaları kapatmaya odaklamak için otomatik iş akışları * Müşteri konuşmalarının tam görünürlüğünü sağlamak için WhatsApp çoklu temsilci entegrasyonu Çözüm, HubSpot ile entegre olarak işletmelerin WhatsApp kişilerini CRM'lerine senkronize etmelerine ve AI sohbet robotlarını kullanarak otomatik iş akışları oluşturmalarına olanak tanıyor. Atom, işletmelere entegrasyon süreci boyunca rehberlik etmek ve kendilerini pazarda "anahtar teslimi" bir çözüm olarak konumlandırmak için WhatsApp uzmanlarından oluşan kişiselleştirilmiş bir danışman ve yapay zeka ekibi sağlıyor. Vaka çalışmaları, satışların ayda 200'den 3.000'in üzerine çıkarılması, dijital satış dönüşüm oranlarının üç katına çıkarılması ve 2,5 ayda 5.000'den fazla onaylanmış randevunun alınması gibi müşterilerin nasıl önemli gelişmeler kaydettiğini vurguluyor. Şirket, CIO Peru, Forbes ve Estrategia & Negocios gibi yayınlarda yer alarak pazardaki büyümelerini ve tanınırlıklarını vurguladı. İşletmeler daha fazla bilgi edinmek ve platformu kendileri denemek için bir Atom danışmanıyla konuşmaya davet ediliyor.
Jetlink
jetlink.io
İnsanlar ve işletmeler arasındaki iletişim sonsuza kadar değişiyor ve mesajlaşma bugün ve gelecek yıllarda merkezi bir rol oynayacak. Sosyal ve mobilin yakınsaması müşteri davranışını ve beklentilerini şekillendiriyor. Şu anda burada bir şeyler soruyorlar. Jetlink, çok kanallı mesajlaşma ve gelişmiş kurumsal sohbet robotlarıyla "Şimdinin Gücünü" kuruluşunuza getiriyor. Bunun ticaret ve müşteri desteğinde bir devrim olduğuna inanıyoruz. Jetlink, müşterilerinizin halihazırda bulunduğu yerde keyifli sohbetli satış ve destek deneyimleri sunmanıza olanak tanır. Jetink, yapay zeka olarak konumlandırılıyor. Web sohbeti, IVR, sosyal mesajlaşma uygulamaları, Facebook Messenger, Whatsapp, Skype, Slack, Teams ve uygulama içi mesajlaşma gibi müşteri temas noktaları için güçlendirilmiş merkezi iletişim platformu.
Netomi
netomi.com
Dünyanın en iyi yapay zeka liderlerinin desteklediği ve en büyük küresel markaların güvendiği Netomi, işletmelere yönelik müşteri deneyimi yapay zekasında liderdir. Netomi, çok modlu ve çok kanallı Yaptırımlı Üretken Yapay Zeka sağlayarak doğruluk, güvenlik ve veri gizliliği için yerleşik yapay zeka yönetişim kontrolleriyle marka açısından güvenli görüşmelere geniş ölçekte olanak tanır. Yenilikçi yapay zeka dağıtımımız maliyet tasarruflarını, operasyonel verimliliği garanti eder ve müşteri memnuniyeti, sadakati, gelir ve karlılıkta artış sağlar. Netomi'nin kodsuz çözümü haftalar içinde dağıtılır, otomatik olarak ölçeklenir ve teknik bilgisi olmayan kullanıcıların CX AI'yi uygun ölçekte kolayca yönetebilmeleri için kapsamlı araçlar sunar. Bu, daha düşük toplam sahip olma maliyeti, daha hızlı pazara sunma süresi ve geliştirici kaynaklarına olan bağımlılığın azalmasıyla sonuçlanır. 2016 yılında kurulan Netomi, müşteri deneyimini geliştirmek için en son yapay zeka gelişmelerinden yararlanıyor, markaları yüksek kaliteli otomatik destek ve insan temsilci ekiplerini güçlendirecek araçlarla güçlendiriyor. Hızla gelişen yapay zeka ortamında Netomi, markaların artan müşteri beklentilerini karşılamasını ve olağanüstü hizmet sunmasını kolaylaştırıyor.
Botmaker
botmaker.com
Botmaker, müşterilerinize tüm dijital kanallarda akıllı ve hızlı yanıtlar vermenizi sağlayan en gelişmiş konuşma platformudur. Hibrit botlar ve canlı aracılarla dijital deneyimler oluşturun. Sohbet ticareti, müşteri hizmetleri ve yardım masası işlemlerine yönelik otomatik çözümlerle işinizi büyütün. Platform, yapay zeka ve makine öğrenimi sayesinde müşterilerinizin ihtiyaçlarını ve isteklerini anlamanıza ve tahmin etmenize olanak tanır. Biz WhatsApp Çözüm Sağlayıcıları ve Messenger Ortaklarıyız.
Metanoz
metanoz.com
Metanoz AI, bireylere, girişimcilere ve işletmelere problem çözme hizmetleri sunmak için tasarlanmış sanal bir chatbot çözümüdür. Uzman ve uzman ekibimiz 7/24 sorunlarınıza doğru ve güvenilir çözümler sunmaya kendini adamıştır. Günümüzün hızlı dünyasında bireylerin ve işletmelerin karşılaştığı zorlukları anlıyoruz. Amacımız bu zorlukların üstesinden gelmenize ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmaktır. Sağlık ve hastalıklarla ilgili çözümler, iş çözümleri, Arama Motoru Optimizasyonu, Otomobil Mekaniği, Makyaj Sanatçılığı, Film Eleştirisi, Astroloji, Tarih, Bilimsel Veri Görselleştirme, Yoga, Sosyal Medya Etkisi, Teknik İncelemeler dahil olmak üzere çok çeşitli alanlarda uzmanlaşıyoruz. İç Dekorasyon, Muhasebe, Tıp, Web Tasarım Danışmanlığı, Emlak, Ruh Sağlığı, Kişisel Eğitim, Kariyer Danışmanlığı, Felsefe, Motivasyon, Seyahat, Sözlü İngilizce Eğitimi ve Metin Yazarlığı. Uzmanlık alanlarına tutkuyla bağlı, yüksek eğitimli ve deneyimli profesyonellerden oluşan bir ekip oluşturduk. Uzmanlarımız, sorunlarınıza mümkün olan en iyi çözümleri sunmak için en son bilgi ve becerilerle donatılmıştır. Müşterilerimizin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilmiş, zamanında ve doğru çözümler sunma yeteneğimizden gurur duyuyoruz. Metanoz AI olarak mükemmel müşteri hizmeti sunmaya kendimizi adadık. Her müşterinin farklı ihtiyaç ve gereksinimleri olduğunu biliyoruz ve tüm müşterilerimizin kişisel ilgi görmesini sağlamak için çalışıyoruz. Sorularınızı yanıtlamak, rehberlik sağlamak ve karşılaşabileceğiniz zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olmak için her zaman hazırız. Misyonumuz bireylerin ve işletmelerin sorunlarına mümkün olan en iyi çözümleri sunarak hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır. En son teknolojiden ve profesyonellerimizin uzmanlığından yararlanarak müşterilerimizin her türlü engeli aşmalarına ve başarıya ulaşmalarına yardımcı olabileceğimize inanıyoruz. Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için hizmetlerimizi ve uzmanlığımızı sürekli genişletiyoruz. Ekibimiz, ilgili alanlarımızdaki en son trendler ve gelişmeler konusunda güncel kalmaya kendini adamıştır. Sektörümüzün ön saflarında yer almamızı sağlamak için araştırma ve geliştirmeye yoğun yatırım yapıyoruz.
Messangi
messangi.com
Messangi, 2001 yılından bu yana dünya çapında milyarlarca cihaz üzerinden şirketleri müşterilerine bağlıyor. Çok yönlü ve güvenilir platformlarımız, sektördeki en iyi mühendislerden bazıları tarafından kendi bünyemizde oluşturulmuştur. Operasyonlarımıza güç vermek için 7 ülkede, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ekstra çaba harcamaya istekli birinci sınıf ekiplerimiz var. Günümüzde önde gelen mobil operatörler, küresel bankalar ve perakendeciler, müşteri iletişimi ve etkileşim zorluklarını çözmek için Messangi'ye güveniyor. SMS, E-posta, Uygulamalar, Mobil Cüzdan ve Sesli Asistanlara yönelik çözümlerimiz, iletişimi her zamankinden daha kolay, verimli ve erişilebilir hale getirerek şirket-müşteri etkileşimlerinde devrim yaratmaya devam ediyor. Messangi'nin hizmet olarak bulut iletişim platformu, en uygun çözümü oluşturmak üzere özelleştirilebilir ve şekillendirilebilir. Birden fazla kanalın birleşimiyle müşterilerinize daha verimli bir şekilde ulaşın ve onlarla etkileşime geçin.
Answered.so
answered.so
Cevaplandı.so: İnsan uzmanlığına sahip yapay zeka destekli müşteri hizmetleri. GPT sohbet robotu, Bilgi tabanı, HelpHub ve akıllı Arama Çubuğu ile müşteri sorunlarının %70'e kadarını çözün.
Algomo
algomo.com
Algomo, web siteleri için özel ChatGPT benzeri botlar aracılığıyla müşteri desteğini otomatikleştirmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli üretken bir platformdur. İşletmelerin, bot taleplerini ele alarak, gerektiğinde sorunları ileterek ve eğitim veya bakıma ihtiyaç duymadan çalışarak müşteri destek etkileşimlerini verimli bir şekilde çözmelerine olanak tanır. Algomo'nun platformu, tekrarlanan müşteri sorularını anında yanıtlayarak, maliyetleri azaltıp müşteri memnuniyeti (CSAT) ve çalışan bağlılığı puanlarını artırarak çalışır. Destek etkileşimlerinin etiketlenmesini, sınıflandırılmasını ve önceliklendirilmesini otomatik hale getirerek işlem sürelerini ve manuel görevleri kısaltır. Ek olarak, yanıt sürelerini ve üretkenliği artırmak için temsilcileri yapay zeka önerileri ve canlı ekran paylaşımıyla güçlendirir. Algomo özellikle aşağıdakileri yapmak isteyen işletmeler için faydalıdır: * Müşteri Hizmetlerini Otomatikleştirin: Çoğu destek etkileşimini otomasyon yoluyla çözerek. * Verimliliği Artırın: Müşteri desteğine harcanan zamanı ve kaynakları azaltmak. * Müşteri ve Çalışan Memnuniyetini Artırın: Daha hızlı çözümler ve daha az manuel görev sayesinde. * Uluslararası Genişleme: Çok dilli yetenekleri sayesinde küresel ölçekte ölçeklenen işletmeler için idealdir.
AIChatbot
aichatbot.so
AIChatbot, müşteri desteğine yönelik yapay zeka destekli bir sohbet robotu oluşturucusudur. AIChatbot, kendi verilerinizden eğitilmiş özel bir GPT sohbet robotu oluşturmanıza olanak tanır. Bu, web sitenizin URL'sini, PDF dosyalarınızı veya site haritanızı yükleyerek gerçekleştirilir. AIChatbot, müşteri sorularına birden fazla dilde yanıt verebilir ve sohbet robotu widget'ını doğrudan web sitenize yerleştirme rahatlığını sağlar.
3Dolphins
3dolphins.ai
3Dolphins.ai, işletmelerin dijital müşteri deneyimlerini hızlandırmasına yardımcı olmak için PT InMotion Inovasi Teknologi (InMotion) tarafından geliştirildi. Kurumsal, bulut veya şirket içi çözümler olarak oluşturulan yaklaşımımız, teknoloji ile insanlar arasında kusursuz işbirliğine olanak sağlar. InMotion (PT. InMotion Inovasi Teknologi), öncelikle işletmelerin yeni teknolojiler ve müşteriye yönelik kanalları kullanarak müşteri deneyimini geliştirmelerine yardımcı olmaya odaklanan Endonezya merkezli bir teknoloji şirketidir. Finans, Otomotiv, Online Seyahat, Eğitim, Kamu Sektörü gibi birçok sektöre hizmet verdik.
ChatShape
chatshape.com
ChatShape, web siteniz için yapay zeka destekli sohbet robotları oluşturmanıza olanak tanıyan yeni nesil yapay zeka destekli bir araçtır. Sadece chatshape.com/create adresine gidin, taranacak web sitenizin bağlantısını ekleyin; metin, müşteri sorgularını anında yanıtlamak, daha fazla ziyaretçiyi müşteriye dönüştürmek ve sizi kurtarmak için web sitenize yerleştirebileceğiniz bir sohbet robotunu eğitmek için kullanılacaktır. yüzlerce saat zaman.
Bot9
bot9.ai
Sadece akıllı değil, aynı zamanda benzersiz bir şekilde size ait olan kendi yapay zeka destekli asistanınızı yaratın!
FranklyAI
frankly.ai
FranklyAI, kuruluşların ve bireylerin ChatGPT gibi üretken yapay zeka teknolojilerinin gücünden yararlanmalarına yardımcı olmak için eğitim hizmetleri ve Microsoft Teams entegrasyonu sağlayan bir şirkettir. FranklyAI ile ilgili önemli noktalar: * Eğitim Hizmetleri: AçıkçasıAI, kuruluşların ve bireylerin üretken AI araçlarını ve teknolojilerini kullanma konusunda ustalık kazanmalarına yardımcı olacak temel eğitim programları sunmaktadır. * Açıkçası Microsoft Teams için AI: Bu, doğrudan Teams platformunda üretken AI özelliklerine güvenli, kontrollü erişim sağlayan bir Microsoft Teams uygulamasıdır. Bu, çalışanların kontrollü bir kurumsal ortamda ChatGPT gibi yapay zeka asistanlarından yararlanmasına olanak tanır. * Ismarlama Çözümler: FranklyAI ayrıca ticari müşterilerinin özel ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine göre uyarlanmış özelleştirilmiş üretken yapay zeka çözümleri de geliştirir. Web sitesi, üretken yapay zekayı benimseyen kuruluşların, çalışan verimliliğini artırabileceği ve zamandan ve paradan tasarruf edebileceğinden, benimsemeyen kuruluşlardan nasıl daha iyi performans göstermesinin beklendiğini vurguluyor. FranklyAI Teams uygulaması, güvenliği ve kontrolü korurken bu teknolojilerin potansiyelini ortaya çıkarmanın bir yolu olarak konumlandırılmıştır. Sitede müşteri referansları, FranklyAI ekibi ve yaklaşımı hakkında bilgilerin yanı sıra çeşitli medya kuruluşlarında yer alan çalışmalarından örnekler yer alıyor. Genel olarak Frankly.ai, eğitimleri, yazılım entegrasyonları ve özel çözümleri aracılığıyla üretken yapay zeka teknolojilerinin kurumsal alanda benimsenmesini teşvik etmeye odaklanmış görünüyor.
Evie
evie.ai
Evie, işe alım görevlilerinin insan temasını korurken zaman alan mülakat planlama işini üstlenmelerine yardımcı olan dünyanın en iyi Yapay Zeka İşe Alma Koordinatörüdür. Siemens Yetenek Kazanımı Danışmanı Marta Brockwell, Evie hakkında şunları söylüyor: “Ayda yüze yakın görüşme planlıyorum ve Evie ile zamanımdan %30 tasarruf ediyorum! Bu, aday bulma gibi gerçekten önemli görevlere odaklanmamı ve şirketimize katılacak en iyi yetenekleri bulmak için taramaya daha fazla zaman ayırmamı sağladı. Ayrıca adaylara ve işe alım yöneticilerine doğru bilgileri (ekler, talimatlar vb.) otomatik olarak göndermek için Evie'yi kullanıyorum, bu bana daha fazla zaman kazandırıyor ve tüm adaylarımız ve görüşmecilerimiz için tutarlı bir deneyim sağlıyor. Evie ayrıca adaylarımızla iyi bir etkileşim kurarak sorunsuz bir aday deneyimi sağladı. Evie ekibi inanılmaz derecede hızlı tepki veriyor ve birlikte çalışmaktan keyif alıyoruz." Otomasyonla bile, bugün işe alım uzmanları mülakatlarda hokkabazlık yapma, adayları şaşırtma ve yetenek savaşını kazanma konusunda hâlâ zorlanıyor. İşe alım uzmanlarının %54'ü mülakat planlamasının otomatikleştirilmesini istiyor. Yapay zeka tarafından desteklenen, sınıfının en iyisi mülakat planlama aracı olan Evie ile işe alım uzmanları mülakat planlama sıkıntısından kurtulur, mülakatçılar ve adaylar arasında işbirliğine dayalı bir deneyim sağlar ve aşağıdakileri başarır: • Mülakat planlamada 10 kat daha hızlı • Yeniden Planlamada 2 kat Azalma • Kısa bir sürede %30 Zaman Tasarrufu İşveren Günü Bir demo ve ücretsiz deneme planlamak için [email protected] ile iletişime geçin.
Botmakers
botmakers.net
Botmakers, ajansların ve pazarlamacıların 150'den fazla tak ve çalıştır sohbet robotu şablonunu kullanarak daha kısa sürede bot oluşturmalarına yardımcı olur. ------------------ Şu anda aşağıdaki şablon türleri mevcuttur: • Müşteri hizmetleri, canlı sohbet, müşteri desteği ve SSS sohbet robotları. • Yemek servisi şirketleri ve restoran zincirleri için restoran rezervasyon robotları. • Doktorlar, avukatlar, kişisel antrenörler, politikacılar, oteller, fiziksel ve harç acenteleri vb. için randevu, planlama ve resepsiyonist sohbet robotları. • E-ticaret sohbet robotları. • Giyim şirketleri, filmler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar vb. için marka sohbet robotları. • Ünlüler, müzisyenler ve politikacılar için kişisel sohbet robotları. • Restoranlar ve yiyecek hizmeti şirketleri için teslimat sohbet robotları. • Havayolları, otobüs, tren ve diğer toplu taşıma şirketleri için ulaşım sohbet robotları. • Yayıncılar için haber botları. • Çevrimiçi seyahat acenteleri ve oteller için seyahat botları. • Komisyoncular ve emlak acenteleri için emlak planlama sohbet robotları.
Stackchat
stackchat.com
Stackchat.com, çok çeşitli konularda ilgi çekici tartışmaları ve konuşmaları kolaylaştıran bir platformdur. Farklı geçmişlere sahip bireylerin fikirlerini paylaşmak, tavsiye almak ve benzer ilgi alanlarını paylaşan diğer kişilerle bağlantı kurmak için bir araya gelebileceği sanal bir buluşma alanı olarak hizmet vermektedir. İster teknoloji hakkında derin tartışmalara dalmak, edebiyatın inceliklerini keşfetmek, ister sadece sıradan şakalaşmalar yapmak istiyor olun, Stackchat.com anlamlı etkileşim için bir alan sağlar. Kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü topluluğuyla bilginin paylaşıldığı, dostlukların kurulduğu ve merakın kutlandığı bir yerdir. Bugün Stackchat.com'daki sohbete katılın!
Responsa
responsa.ai
Responsa, yeni nesil Müşteri ve Çalışan Deneyimi için ChatBot ve Konuşmalı Yapay Zeka platformudur. Kullanıma hazır, ölçeklenebilir, çok kanallı ve en yeni Üretken Yapay Zeka teknolojileriyle entegre. Müşterileriniz, çalışanlarınız, yardım masası ve iletişim merkezi temsilcileriniz için her zaman kullanılabilen, hızlı bir şekilde yapılandırılabilen ve tüm iş sistemleriniz ve kanallarınızla entegre edilebilen bir sanal asistan. Ayrıca Responsa'da uzmanlardan oluşan bir ekip, hizmetlerin iyileştirilmesi ve şirketlerin süreçlerinin optimize edilmesi amacıyla Yapay Zekanın özel kurumsal projelerinin gerçekleştirilmesine adanmıştır. Responsa, çeşitli sektörlerdeki müşterilerinin özel ihtiyaçlarını karşılayan özel çözümler sunmak, benzersiz ve kişiselleştirilmiş deneyimler yaratmalarına, maliyetleri azaltmalarına, süreçleri optimize etmelerine ve Müşteri ve Çalışan Deneyimlerini iyileştirmelerine yardımcı olmak için piyasadaki en iyi yapay zeka teknolojilerini kullanıyor.
Rebotify
rebotify.com
Rebotify çevrimiçi bir bot platformudur. Facebook, Slack, WeChat ve daha fazlası için sohbet botu oluşturmak için Rebotify'ı kullanın. Botunuzu oluşturmak ve başlatmak yalnızca 5 dakika sürer. Programlamaya gerek yok, sadece bir akış şeması çizin. Bir kez oluşturun, her yerde yayınlayın. Bugün kendi botunuzu yapın. Ücretsizdir. Rebotify'ın kullanımı kolay otomasyon çözümü, her büyüklükteki işletmenin yapay zeka destekli sohbet robotlarıyla dönüşümleri artırmasına, çalışanları güçlendirmesine ve maliyetleri azaltmasına yardımcı olur.
Rapidbott
rapidbott.com
Rapidbott (Kodlama olmadan işinizi otomatikleştirin), kullanıcıların kendi başlarına mesajlaşma sohbet robotları oluşturup dağıtabilecekleri, hepsi bir arada bir mesajlaşma pazarlama ve sohbete dayalı ticaret platformudur. * Görevleri otomatikleştirmek ve dönüşümü dönüştürmek için bir sohbet robotu tasarlayın ve oluşturun. * Teslimat yaparak müşterilerle daha güçlü ilişkiler kurun * Hedeflenen içerik ve tepkilerini tahmin etmek. Yerleşik AI-NLP teknolojimiz sayesinde sohbet robotlarının tüketicilerden gelen sorguları anlaması kolaylaşacak. Rapidbott'u bugün kullanmaya başlayın ve hedef kitlenizle 7/24 bağlantı kurun. Bunun yerine botunuzun işi yapmasına izin verin. Botlarla işinizi otomatikleştirin. En son haberler ve güncellemeler için bizi takip edin ve işinizi otomatikleştirmek için bizimle iletişime geçin.
Pingbix
pingbix.com
Pingbix, otomasyon ve akıllı çözümler aracılığıyla çeşitli iş süreçlerini kolaylaştırmak ve üretkenliği artırmak için tasarlanmış yenilikçi bir çevrimiçi platformdur. Pingbix'i kullanmanın bazı temel özellikleri ve faydaları şunlardır: * Görev Yönetimi: Pingbix, görevleri ve projeleri yönetmek için kapsamlı araçlar sunar. Kullanıcılar hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayarak görevleri kolaylıkla oluşturabilir, atayabilir ve izleyebilir. * İletişim Araçları: Platform, ekip üyeleri arasında kusursuz işbirliğini kolaylaştırmak için anlık mesajlaşma ve video konferans gibi güçlü iletişim özelliklerini içerir. * İş Akışı Otomasyonu: Pingbix, tekrarlanan görevlerin ve iş akışlarının otomatikleştirilmesine yardımcı olarak gereken manuel çabayı azaltır ve hata riskini en aza indirir. * Entegrasyon Yetenekleri: Çeşitli diğer yazılım ve hizmetlerle entegrasyonu destekleyerek kullanıcıların mevcut araçlarını bağlamasına ve iş akışlarını kolaylaştırmasına olanak tanır. * Veri Analizi ve Raporlama: Platform, güçlü analiz ve raporlama özellikleri sunarak işletmelerin veriye dayalı kararlar almasına ve performans ölçümlerini etkili bir şekilde izlemesine yardımcı olur. * Özelleştirilebilir Kontrol Panelleri: Kullanıcılar, temel ölçümleri izlemek ve önemli görevleri ve son teslim tarihlerini takip etmek için kişiselleştirilmiş kontrol panelleri oluşturabilir. * Güvenlik ve Uyumluluk: Pingbix, veri güvenliğine ve uyumluluğa öncelik vererek tüm kullanıcı verilerinin endüstri standartlarına göre korunmasını sağlar.
Tovie AI
tovie.ai
Tovie AI, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için etkileşimi ve hizmetleri geliştirmek üzere özel olarak tasarlanmış geniş bir yelpazede yapay zeka destekli çözümler sunar. Teklifleri arasında iletişim merkezlerinde müşteri desteği, kamu hizmetleri, konaklama ve sigorta gibi çeşitli kullanımlara uygulanabilen özel sohbet robotları ve ses robotları yer alıyor. Yazılım aynı zamanda kurumsal verilerle kusursuz etkileşime olanak tanıyarak iş optimizasyon potansiyelini artırır. Borç tahsilatı ve mağaza asistanı özelliğiyle gelişmiş perakende hizmetleri için özel çözümler öneriyorlar. Teknolojileri mobil operatörler tarafından da kolaylıkla uyarlanıp bankacılık sektöründe uygulanabiliyor. Güvenliği birinci öncelik olarak tutan Tovie AI'nin finansal hizmetleri, IBM ile geçerli ve uyumlu olarak onaylanmıştır. Tovie AI, dijital iş büyümesini artırma misyonunun bir parçası olarak, Lincoln Üniversitesi ile yaptıkları çalışmalarda da gösterildiği gibi, verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürebilen benzersiz bir Üretken Yapay Zeka uzmanlığı sunuyor. Ürünleri arasında Tovie Platformu ve Tovie Cloud'u sunuyorlar. Genel olarak Tovie AI, başarı öykülerine de yansıdığı gibi, işletmeleri ileriye taşımak için yapay zekanın stratejik kullanımını gösterdi.
Tiny Talk
tinytalk.ai
Tiny Talk, kullanıcıların dakikalar içinde sohbet robotları oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan bir Hizmet Olarak Yazılım platformudur. Büyük dil modellerini kullanarak özel sohbet robotları oluşturmak için sezgisel bir arayüz ve araçlar sağlar. Tiny Talk, kullanıcıların sohbet robotlarını kendi verilerini veya belgelerini kullanarak eğitmelerine, davranışlarını özelleştirmelerine ve bunları API'ler aracılığıyla web sitelerine, WhatsApp gibi mesajlaşma platformlarına veya diğer uygulamalara entegre etmelerine olanak tanır. Kullanıcılar bilgi tabanları oluşturabilir, web URL'lerini kazıyabilir ve ziyaretçilerden potansiyel müşteriler elde edebilir. Genel olarak Tiny Talk, kullanıcılara, müşteri desteğini otomatikleştirmek, e-ticaret satışlarını artırmak, potansiyel müşterileri yakalamak ve nitelendirmek, geri bildirim toplamak, teknik destek sunmak veya İK, iş ve bir işgücünün işe alım operasyonlarını kolaylaştırmak için chatbot teknolojisinden yararlanma gücü veriyor.
Thinkstack
thinkstack.ai
Thinkstack olarak yapay zekanın konuşmaları zorlaştırmak yerine kolaylaştırması gerektiğine inanıyoruz. Aracımız, gerçek konuşmalar gibi hissettiren yapay zeka destekli sohbet robotlarını hızlı bir şekilde oluşturmanıza olanak tanır. Thinkstack'la şunları yapabilirsiniz: * Chatbot'unuzu web sitenizden, belgelerinizden ve daha fazlasından elde edilen bilgilerle donatın. Anahtar ayrıntıları çıkaracağız ve yapılandıracağız. * Chatbot'unuzun görünümünü ve verdiği hissi markanıza uyacak şekilde özelleştirin. * Kişiselleştirilmiş destek için chatbot'u web sitenize sorunsuz bir şekilde entegre edin. * Birden fazla dili kolaylıkla kullanın. * Potansiyel müşteri bilgilerini toplayın. Gerçek bağlantılara odaklanabilmeniz için yapay zekayı yönetiyoruz.
Teleform
teleform.io
Teleform, kullanıcıların ilgi çekici Telegram botlarını kolayca oluşturmasına, özelleştirmesine ve dağıtmasına olanak tanıyan, kodlamanın karmaşıklığını ortadan kaldıran görsel sohbet robotu oluşturma araçlarıyla dijital iletişimi kolaylaştıran, kodsuz bir platformdur. Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yaratıcılar için tasarlanan Teleform, chatbot oluşturma sürecini baştan sona kolaylaştıran sezgisel bir arayüz sunuyor.
VirtualSpirits
virtualspirits.com
VirtualSpirits Chatbot, her işletme için bir iletişim çözümü sağlar. E-ticareti, profesyonel hizmetleri, teknik desteği, elektronik veya modayı kapsar. Kamu veya özel kurumların web sitelerine uygundur. Bireysel ilgi alanlarına göre yapılandırılabilir. Bir logo ekleyin, müşterilerin sorularını yanıtlayın, kullanıcıların dikkatini çekin ve sorularını yanıtlayarak onları potansiyel müşterilere dönüştürün. Şirketin ihtiyaçlarına en uygun plan türünü seçin.
SmatBot
smatbot.com
ByteQuark Solutions'ın bir yan kuruluşu olan SmatBot, 5000'den fazla aktif kullanıcıyla Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu ve Hindistan'da dünya çapında varlığıyla Yapay Zeka Destekli sohbet robotu sektörünün lider oyuncularından biridir. Çok kanallı, çok dilli (50'den fazla dilde) AI Chatbot platformumuz, kanallar (web sitesi, mobil uygulama, Messenger, Instagram, WhatsApp, vesaire). Yeteneklerimizden bazıları şunlardır: * Potansiyel müşteriler yaratmak, * Müşteri desteği, * Sıkça Sorulan Sorulara Cevap Vermek, * Canlı sohbet * Whatsapp Pazarlama ve Promosyon Mesajlaşma *OCR taraması, * E-posta ve SMS OTP doğrulaması * Adwords takibi, * Niyet eşleme * Bağlam Tabanlı Otomasyon Şunun için en iyisi: * D2C e-ticaret, * Eğitim * Lojistik * Gayrimenkul * Misafirperverlik * Sağlık hizmeti * Fintech
Sobot
sobot.io
Hem müşteri hizmetleri hem de pazarlama dahil olmak üzere iletişim merkezi çözümleri sunuyoruz. Ürün yelpazemiz AI Chatbot, Canlı Sohbet, Ses, Biletleme'yi içerir. Çeşitli kanallarda kusursuz müşteri etkileşimleri sağlayan çok kanallı ve akıllı bir çözüm sunmayı taahhüt ediyoruz. Samsung, OPPO, DFS, Philips, J&T ve Air Liquide gibi önemli müşterilerimiz var. Ayrıca AWS, Alibaba Cloud ve Meta gibi sektör devleriyle ortaklıklar kurduk. İşletmeleri daha iyi müşteri deneyimleri ve daha yüksek memnuniyet düzeyleri elde etmeleri için güçlendirmek istiyoruz. En ileri çözümleri sunarak, müşterilerimiz için dünya çapında başarıya ulaşmayı umuyoruz.
STAN AI
stan.ai
STAN ilk dijital mülk yöneticisi asistanıdır. Mülk yöneticilerine yönelik metinlere ve e-postalara 7/24 yanıt vermek için yapay zekayı kullanır. STAN, sektörde 20 yıldan fazla çalışmış ve Kuzey Amerika'nın en büyük yönetim şirketinde çalışmış iki eski mülk yönetimi yöneticisi tarafından 2019 yılında kuruldu. STAN, Rogers, FedEx, Ulusal Araştırma Danışmanı, George Brown College, StartUp Canada, Waterloo Hızlandırıcı Merkezi ve daha fazlası tarafından tanınan ödüllü bir platformdur!
Yugasa Bot
helloyubo.com
Yugasa Bot, bir Hastane / Klinik / Laboratuvarın ön bürosunu otomatikleştirmek ve görevlerini 7 gün 24 saat desteklemek için sanal resepsiyonlar oluşturmaya yönelik, Üretken AI destekli NLP tabanlı bir SaaS platformudur. Bu sanal sohbet asistanları, birden fazla Hint yerel dili de dahil olmak üzere 100'den fazla dilde sohbet edebilir. YugasaBot, Doktor Randevu rezervasyonu, Laboratuvar Raporu Durumu, Kan Bankası bilgileri, Eczane, Yatak müsaitliği, Sigorta vb. ile ilgili görevleri ve sorguları ele almak üzere eğitilebilir. Bu botlar, bir hastanenin destek maliyetini %40'a kadar azaltma kapasitesine sahiptir. YugasaBot platformu kullanılarak oluşturulan sohbet robotları çok kanallıdır ve WhatsApp, FB Messenger, Web Sitesi, Mobil uygulama vb. gibi herhangi bir iletişim kanalına yerleştirilebilir. Tak-Çalıştır çözümüdür ve onu akıllı hale getirmek için herhangi bir kodlama bilgisi gerektirmez. işletme. Yu-Desk, Yu-DB, Yu-Consult gibi çeşitli uzantıları VE WhatsApp Kampanyası, HACK (İnsan Aracısı Kontrol Kiti) ve e-Ticaret gibi birden fazla kullanıma hazır özelliği, YugasaBot'u 360 derecelik hazır bir platform haline getirir. Sağlık hizmetleri işletmeleri için kullanışlı bir çözüm. Ürün VAPT onaylıdır ve son derece emniyetli ve emniyetli bir ekosistemde yer almaktadır. e-Ticaret, Eğitim, Emlak ve BFSI iş alanlarındaki diğer D2C müşterileri de şu anda Promosyon, Potansiyel Müşteri Yaratma ve Müşteri Desteğini otomatikleştirmek için YugasaBot'un potansiyelinden yararlanıyor.
Zifront
zifront.com
Potansiyel müşteri yaratma ve müşteri başarısı için Chatbot ve Canlı Sohbet yazılımı.
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