Konuşma Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Singapur

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Konuşma Zekası Yazılımı, insan dilini yorumlamak ve ona yanıt vermek için tasarlanmış bir araç ve teknolojiler paketidir. Doğal Dil İşleme (NLP), makine öğrenimi ve veri analitiğinden yararlanan bu yazılım, konuşmaların bağlamını ve nüanslarını anlayarak etkileşimleri daha üretken ve anlayışlı hale getirebilir.
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Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri depolama, veri analitiği ve makine öğrenimi de dahil olmak üzere bir dizi modüler bulut hizmeti sağlar. Kayıt için kredi kartı veya banka hesabı ayrıntıları gerekir. Google Cloud Platform, hizmet olarak altyapı, hizmet olarak platform ve sunucusuz bilgi işlem ortamları sağlar. Nisan 2008'de Google, Google tarafından yönetilen veri merkezlerinde web uygulamaları geliştirmeye ve barındırmaya yönelik bir platform olan ve şirketin ilk bulut bilişim hizmeti olan App Engine'i duyurdu. Hizmet, Kasım 2011'de genel kullanıma sunuldu. App Engine'in duyurulmasından bu yana Google, platforma birden fazla bulut hizmeti ekledi. Google Cloud Platform, Google Cloud Platform genel bulut altyapısının yanı sıra G Suite, Android ve Chrome OS'nin kurumsal sürümlerinin yanı sıra makine öğrenimi ve kurumsal haritalama hizmetlerine yönelik uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) içeren Google Cloud'un bir parçasıdır.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bir yan kuruluşudur ve bireylere, şirketlere ve hükümetlere, tarifeli kullandıkça öde esasına göre isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ler sağlar. Bu bulut bilgi işlem web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı taşları ve araçları sağlar. Bu hizmetlerden biri, kullanıcıların İnternet üzerinden her zaman erişebilecekleri sanal bir bilgisayar kümesine sahip olmalarını sağlayan Amazon Elastic Compute Cloud'dur (EC2). AWS'nin sanal bilgisayar sürümü, işleme için donanım merkezi işlem birimleri (CPU'lar) ve grafik işleme birimleri (GPU'lar) dahil olmak üzere gerçek bir bilgisayarın çoğu özelliğini taklit eder; yerel/RAM belleği; sabit disk/SSD depolama; işletim sistemi seçimi; ağ oluşturma; ve web sunucuları, veritabanları ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) gibi önceden yüklenmiş uygulama yazılımları. AWS teknolojisi dünya çapındaki sunucu çiftliklerinde uygulanmakta ve Amazon yan kuruluşu tarafından sürdürülmektedir. Ücretler, abonenin gerektirdiği kullanılabilirlik, yedeklilik, güvenlik ve hizmet seçenekleri tarafından seçilen kullanım ("Kullandığın kadar öde" modeli olarak bilinir), donanım, işletim sistemi, yazılım veya ağ özelliklerinin bir kombinasyonuna dayanır. Aboneler tek bir sanal AWS bilgisayarı, özel bir fiziksel bilgisayar veya bunların kümeleri için ödeme yapabilir. Abonelik sözleşmesinin bir parçası olarak Amazon, abonelerin sistemlerinin güvenliğini sağlar. AWS, Kuzey Amerika'daki 6 bölge de dahil olmak üzere birçok küresel coğrafi bölgede faaliyet göstermektedir. Amazon, AWS'yi abonelere, gerçek bir fiziksel sunucu grubu oluşturmaktan daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde büyük ölçekli bilgi işlem kapasitesi elde etmenin bir yolu olarak pazarlamaktadır. Tüm hizmetler kullanıma göre faturalandırılır ancak her hizmet, kullanımı farklı şekillerde ölçer. 2017 itibarıyla AWS, tüm bulutun (IaaS, PaaS) %34'üne hakim bir paya sahipken, Synergy Group'a göre sonraki üç rakip Microsoft, Google ve IBM sırasıyla %11, %8 ve %6'ya sahiptir.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, ilgi çekici içerik oluşturma ve güçlü yapay zeka sohbet robotları geliştirme konusunda güvenilir arkadaşınız olarak hizmet vererek içerik oluşturma ve müşteri deneyimi alanında devrim yaratıyor. Platformları, İçerik Oluşturma, Ses Oluşturma ve Görüntü Hazırlama için kapsamlı bir araç paketi sağlamak üzere yapay zekanın ve yaratıcılığın gücünü birleştiriyor. Herkese her şeyi yazma, her yerde yayınlama ve içeriklerini benzersiz bir kolaylıkla optimize etme yetkisi veriyorlar. Güçlü AI sohbet robotu oluşturucusu Botsonic, Slack, WhatsApp, Telegram ve FB Messenger gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek kesintisiz çok kanallı konuşmalar sağlar. Ayrıca robottan insan etkileşimlerine yumuşak geçişleri kolaylaştıran İnsan Devri özelliği de sunuyor. Zapier entegrasyonuyla görevleri otomatikleştiriyor ve iş akışlarını kolaylaştırarak müşteri katılımını artırıyorlar. Botsonic, GDPR uyumludur ve güvenli müşteri etkileşimleri vaat etmektedir. Araç paketleri birlikte içerik oluşturmayı ve müşteri deneyimini yeniden tanımlamayı amaçlayarak Writesonic'i tüm dijital ihtiyaçlarınız için tek durak çözüm haline getiriyor.
WATI
wati.io
Müşteri etkileşimini yeniden tasarlayan Wati, WhatsApp'ın Business API'sini temel alan önde gelen konuşma platformudur. Kullanımı kolay yazılımımız, 100'den fazla ülkede 8.000'den fazla işletmeye geniş ölçekte kişiselleştirilmiş, gerçek zamanlı görüşmeler sunma olanağı sağlar. Yenilikçi yapay zeka çözümleriyle şirketlerin iletişim şeklini değiştiriyoruz: * Paylaşılan gelen kutuları kesintisiz işbirliğine olanak tanır * Güçlü otomasyon verimliliği artırır * Yayın mesajları müşterilerin ilgisini çeker * Akıllı sohbet robotları anında destek sağlar Hızla büyüyen küresel bir SaaS girişimi olarak, işletmeler ve müşteriler arasında anlamlı ilişkiler kurmak için teknolojiyi kullanma konusunda tutkuluyuz. Yetenekli ve azimli ekibimiz, organizasyonları güçlendirme ve anlamlı konuşmalar yoluyla bağlantıları yeniden tanımlama vizyonuyla birleşiyor.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dakika içinde açılış sayfaları oluşturmanıza olanak tanır. SendPulse ayrıca çevrimiçi kurslar oluşturmak için bir platform da sunuyor. SendPulse'un ücretsiz CRM'si ile tüm pazarlama faaliyetlerinizi ve müşteri bilgilerinizi kolayca takip edebilirsiniz.
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya ve Asya-Pasifik bölgesindeki çok çeşitli perakendecilere profesyonel sohbet ticareti çözümleri sunmaktadır. Resmi WhatsApp İş Çözümleri Sağlayıcısı ve Meta ve LINE'ın resmi ortağı olarak, sosyal mesajlaşma kanallarında (WhatsApp, Facebook, Instagram, LINE ve web sitesi canlı sohbeti) gelişmiş verimlilik, kullanıcı davranışı analizi ve dolayısıyla yeniden pazarlama stratejisi geliştirme ile gelişmiş iş çözümleri sunuyoruz. Çok kanallı mesajlaşma, Pazarlama otomasyonu, Çevrimiçi-birleştirme-çevrimdışı perakendecilik, Sosyal müşteri veri platformu, ChatGPT'nin yanı sıra WhatsApp Kataloğu ve Ödeme ile entegre "Omni AI" aracılığıyla sohbet ticaretinin potansiyelini ortaya çıkarma misyonuyla Omnichat, şirketleri donatıyor Çok kanallı perakendecilik ortamından doğan fırsatları yakalayacak şekilde kusursuz bir müşteri yolculuğu sağlamak. Çevrimiçi-birleştirme-çevrimdışı satış özelliği, ziyaretçileri çevrimiçi kanallardan takip için fiziksel mağazalardaki satış görevlilerine kolayca yönlendirebilir, çevrimiçi ve çevrimdışı ortamda dönüşümleri ve gelir takibini kolaylaştırabilir. AI destekli sohbet robotumuz “Omni AI”, ChatGPT'den yararlanarak müşterilerin sorularını yanıtlamak, ürün önermek ve pazarlama kampanyası planlamasını kolaylaştırmak için perakendecilerin dijital asistanı olarak hizmet ediyor. WhatsApp Kataloğu ve Ödeme, perakendecilerin ürünlere göz atmaktan, belirlenen satışlarla iletişim kurmaya, satın alma yapmaya, müşterilerin karar verme sürecini kısaltıp satın alma sürecini hızlandırmaya kadar müşteri yolculuğunu WhatsApp üzerinde tamamlamasına olanak tanır ve satıcılara anında gelir sağlar. Son üç yılda yıllık bazda %300 Sürekli Gelir (ARR) artışı yakalayan Omnichat, aralarında Watsons, Fortress, Sasa Cosmetic, Lukfook Jewellery, LVMH Group, Mannings, Swire Resources, OSIM'in de bulunduğu 5.000'den fazla perakende ve e-ticaret şirketine güç veriyor. Logitech, Timberland, Tom Lee Music, Vita Green ve devlet daireleri.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot, çeşitli şablonlarla dakikalar içinde sohbet robotları oluşturmanıza ve önemli görevleri hemen otomatikleştirmenize olanak tanır. Herhangi bir şablonu ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak için yeni öğeleri kolayca sürükleyip bırakın. ChatBot kutudan çıktığı gibi çalışmaya hazırdır; yapay zeka algoritmaları ise zaman içinde yanıtları iyileştirmenize yardımcı olur. Müşterilerinizle daha iyi ilişkiler kurmak için sorunsuz konuşma deneyimleri tasarlayın. Müşterileri sohbet etmeye ve etkileşime teşvik eden dinamik yanıtlar gönderin. Markanızı, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi sergilemek için metinleri, görselleri, düğmeleri ve hızlı yanıtları karıştırıp eşleştirin. Tek tıklamayla entegrasyonu kullanarak ChatBot'u farklı platformlarda ve kanallarda kullanın (Facebook Messenger, Slack, LiveChat, WordPress ve daha fazlası). Açık API, web kancaları ve Zapier kullanarak sohbet robotunuzu aklınıza gelebilecek hemen hemen her şeye bağlayın.
Botpress
botpress.com
Botpress, ChatGPT sohbet robotları oluşturmaya yönelik üretken bir yapay zeka platformudur ve kullanıcıların, OpenAI tarafından sunulan LLM'ler ve GPT'deki en son gelişmelerle desteklenen, sezgisel bir oluşturma deneyimine sahip sohbet robotları oluşturmasına olanak tanır. Platform, yeni nesil bir sohbet robotu düzenleyicisi sağlayan GPT-Native Engine ve Conversation Studio dahil olmak üzere çok çeşitli özellikler sunuyor. Ayrıca platform, kullanıcıların sohbet robotlarını diğer araç ve hizmetlerle entegre etmek için kullanabilecekleri en geniş entegrasyon koleksiyonu olan Hub'ı da içeriyor. Ayrıca belgeler, video eğitimleri, SDK ve Discord'da bir topluluk forumu dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar sunar. Botpress Cloud, kullanıcıların sohbet robotlarını daha hızlı oluşturmak ve dağıtmak için deneyebilecekleri platformun yeni özelliğidir; Görsel Akış Düzenleyicisi ise kullanıcıların kullanıcılarının konuşmalarını hayata geçirmesine olanak tanıyan sezgisel, görsel bir akış düzenleyicisi sunar. Platform ayrıca, en büyük açık kaynak sohbet robotu topluluğu tarafından desteklenen çeşitli önceden oluşturulmuş entegrasyonlar ve beceriler sunarak kullanıcıların oluşturma süreçlerini hızlandırmasına olanak tanır. Kullanıcılar, sohbet robotlarını sürekli olarak geliştirmek için platformun Analitik, Yanlış Anlaşılan ve Duygu Analizi'nden elde ettiği içgörülerden yararlanabilir. Ayrıca Botpress, kullanıcılarla bulundukları yerde buluşmak için tüm kanallarında tek tıklamayla dağıtım olanağı sunuyor. Botpress binlerce kuruluş tarafından güvenilmektedir ve Alışveriş Yardımcısı, Sağlık Botu Şablonu, Bankacılık Desteği, BT Asistanı, Telco Faturalama Danışmanı, Fitness Arkadaşı, İK Yardımcısı ve Dil Öğretmeni sohbet robotları dahil olmak üzere çeşitli şablonlar oluşturmuştur. Genel olarak Botpress, sohbet robotlarının oluşturulmasını ve dağıtılmasını daha hızlı ve zahmetsiz hale getiren çeşitli araçlar ve özellikler sunar.
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow, müşteri katılımına yönelik yapay zeka destekli Çok Kanallı Konuşma Paketidir. Hepsi bir arada SleekFlow platformu, WhatsApp, Instagram, canlı sohbet ve daha fazlası dahil olmak üzere herkesin kullandığı mesajlaşma kanallarında kusursuz ve kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları yaratıyor. SleekFlow, şirketlerin tüm iş akışlarını anlamlı konuşmalar etrafında toplamasını sağlayarak iletişimin geleceğini şekillendirmeye kendini adamıştır. SleekFlow, pazarlama ve satıştan destek ekiplerine kadar, en ileri konuşmaya dayalı yapay zeka yeteneklerinden yararlanarak iş operasyonlarını kolaylaştırır. Rutin görevleri otomatikleştirerek, müşteri etkileşimlerini optimize ederek ve benzersiz destek sunarak, müşteri odaklı çözüm, işletmelere benzeri görülmemiş ölçeklenebilirlik ve büyüme elde etme gücü verir. SleekFlow Singapur, Hong Kong, Malezya, Endonezya, Brezilya ve BAE'de bulunmaktadır. 2022'de girişim, Tiger Global liderliğinde, AEF Greater Bay Area Fund ve Transcend Capital Partners'ın katılımıyla 8 milyon dolarlık A Serisi finansman turu elde etti.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business, hepsi bir arada bir WhatsApp İş Çözümüdür; tekliflerimiz arasında resmi WhatsApp API, Chatbot, WhatsApp tabanlı CRM, otomasyon, birçok araçla entegrasyon vb. yer alır. WhatsTool Ekibi, WhatsApp ve işlerini WhatsApp üzerinde yürüten veya pazarlama yapan Küçük işletmeler için araçlar oluşturmaya odaklanmıştır. İşletmelerin büyümeleri için yeni sayıları tutmalarına yardımcı olan WhatsSave gibi daha fazla uygulama geliştiriyoruz.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk, kurulumu, kullanımı ve ölçeklendirilmesi kolay, yapay zeka destekli bir hizmet çözümüdür. Zendesk çözümü, kutudan çıktığı gibi çalışır ve değişiklik durumunda kolayca değiştirilebildiği için işletmelerin daha hızlı hareket etmesini sağlar. Zendesk ayrıca işletmelerin, Müşteri sorunlarını daha hızlı ve daha doğru bir şekilde çözmek için Hizmet ekipleri için en son teknolojiye sahip yapay zekadan yararlanmasına yardımcı olur. Milyarlarca CX etkileşimi üzerine inşa edilen Zendesk AI, geniş ölçekte verimli bir şekilde büyümenize ve çalışmanıza yardımcı olmak için self servisten aracılara ve yöneticilere kadar tüm hizmet deneyiminde kullanılabilir. Zendesk, aracılara sosyal mesajlaşma, telefon veya e-posta gibi herhangi bir kanalda kişiselleştirilmiş bir hizmet deneyimi sunmaları için ihtiyaç duydukları araçları, öngörüleri ve bağlamı sağlar. Zendesk, kişiselleştirilmiş görüşmeler ve çok kanallı vaka yönetiminden yapay zeka destekli iş akışları ve temsilci araçlarına, otomasyona ve 1200'den fazla uygulamadan oluşan bir Marketplace'e kadar bir hizmet ekibinin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir çatı altında bir araya getirir. Çözümümüzün anında uygulanması ve ayarlanması kolaydır; ekipleri BT'nin, geliştiricilerin ve pahalı iş ortaklarının sürekli değişiklikler yapma zorunluluğundan kurtarır. Zendesk olarak işin karmaşıklığını basitleştirme ve şirketlerin müşterilerle anlamlı bağlantılar kurmasını kolaylaştırma misyonundayız. Yeni kurulan şirketlerden büyük şirketlere kadar, akıllı, yenilikçi müşteri deneyimlerinin büyüklüğü, sektörü veya tutkusu ne olursa olsun her şirket için ulaşılabilir olması gerektiğine inanıyoruz. Zendesk, birçok sektörde 30'dan fazla dilde 130.000'den fazla küresel markaya hizmet vermektedir. Zendesk'in genel merkezi San Francisco'dadır ve dünya çapında ofisleri bulunmaktadır.
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği genelinde kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan, maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetini artıran tek eksiksiz Müşteri Hizmetleri çözümüdür. Çoğu müşteri görüşmesinin insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü, ekibin daha yüksek değere sahip müşteri görüşmeleri üzerinde çalışmasına olanak tanıyan bir gelecek inşa ediyoruz. Atlassian, Amazon ve Lyft Business'ın da aralarında bulunduğu 25.000'den fazla küresel kuruluş, her ölçekte benzersiz kullanıcı deneyimleri sunmak için Intercom'a güveniyor. Intercom'un platformu ayda 500 milyondan fazla mesaj göndermek için kullanılıyor ve aylık 600 milyondan fazla aktif son kullanıcıyla etkileşime olanak sağlıyor. 2011 yılında kurulan ve aralarında Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners ve Social Capital'in de bulunduğu önde gelen risk sermayedarları tarafından desteklenen Intercom, internet işini kişiselleştirme misyonunu üstleniyor.
orimon.ai
orimon.ai
Orimon AI, işletmelerin müşterileriyle etkileşim kurma biçimini dönüştürmek için tasarlanmış, son teknoloji ürünü bir Üretken Yapay Zeka sohbet robotu platformudur. Platformumuz, doğal, insana benzer konuşmalar sunma, kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunma ve satışları ve müşteri memnuniyetini yeni boyutlara taşıma konusunda uzmandır. Orimon AI'nin kalbinde, sohbet ticaretini sorunsuz bir şekilde yürütme yeteneği yatmaktadır. İster Shopify, WooCommerce ile entegre edilmiş olsun, isterse özel bir ürün sayfası kullanıyor olsun, sohbet robotlarımız müşterilerle deneyimli bir satış elemanı gibi etkileşime girer. Gerçek kişi etkileşiminin sezgiselliğini taklit ederek sorgulara yanıt verir, ürün önerir ve satışları kapatırlar. Bu özellik özellikle e-ticaret siteleri için faydalıdır; satışları artırmak ve müşteri yolculuğunu geliştirmek için yapay zekadan yararlanmalarını sağlar. Orimon AI'nin bir diğer öne çıkan özelliği, AI verimliliği ile insan dokunuşunun mükemmel bir karışımını sunan gelişmiş canlı sohbet işlevidir. Karmaşık sorgular ortaya çıktığında veya kişisel bir dokunuşa ihtiyaç duyulduğunda platform, etkileşimi sorunsuz bir şekilde insan temsilcilerine aktararak müşteri sorgularının her zaman dikkatle ele alınmasını sağlar. Orimon AI'nin çok yönlülüğü geniş entegrasyon yeteneklerine kadar uzanıyor. Web sitesi sohbeti, WhatsApp, Telegram, Facebook Direct Messaging, Slack ve Discord dahil olmak üzere çeşitli mesajlaşma kanallarına sorunsuz bir şekilde bağlanarak işletmenizin müşterilerinizin en çok kullandığı platformlarda erişilebilir olmasını sağlar. Ayrıca platformumuz Zapier, Pabbly Connect, HubSpot ve Salesforce gibi önde gelen otomasyon araçları ve CRM'lerle entegre olur. Bu entegrasyon, etkin potansiyel müşteri işleme ve yönetimine olanak tanıyarak her etkileşimin yakalanıp işin büyümesi için kullanılmasını sağlar. Platformumuz müşteriye yönelik rollerle sınırlı değildir; aynı zamanda dahili iş operasyonlarına yönelik kullanım senaryolarını da içerir. Orimon AI, basit destek sorgusu işlemeden karmaşık satış süreçlerine, lider kalifikasyonuna ve hatta İK, destek ve satış ekipleri için dahili asistan olarak hizmet vermeye kadar çeşitli iş ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış çok yönlü bir araçtır. Özetle, Orimon AI bir sohbet robotundan daha fazlasıdır; iş etkileşiminizi her yönüyle geliştiren kapsamlı, yapay zeka destekli bir iletişim çözümüdür. Bu, dijital ticaret ve müşteri hizmetlerinin gelişen taleplerini yalnızca karşılamayı değil, aşmayı da vaat eden en son teknolojiye yapılan bir yatırımdır.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (Freshworks Inc.'in bir ürünü), işletmelerin müşterilerle web sohbeti, e-posta, telefon gibi birden fazla kanal ve WhatsApp, Instagram ve iMessage gibi sosyal kanallar üzerinden etkileşim kurmasına yardımcı olan bir sohbete dayalı etkileşim çözümüdür. Freshchat ayrıca, işletmelerin geniş ölçekte kişiselleştirilmiş self-servis sağlamasına yardımcı olan, kod gerektirmeyen bir oluşturucuyla kolayca oluşturulabilen yerel yapay zeka destekli sohbet robotları da sunuyor. Freshchat'in yolculuk oluşturucusu ve hazır taktik kitapları sayesinde işletmeler, müşterilerinin ihtiyaçlarının ilerisinde kalabilir ve gerektiğinde onları proaktif bir şekilde destekleyebilir. Freshchat ayrıca müşterinin konuşma geçmişine ve diğer ilgili bilgilere ilişkin kapsamlı bir görünüm sunarak temsilcileri daha üretken hale getiriyor ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmalarına olanak tanıyor.
Blip
blip.ai
Küresel vizyon sahibi liderler, markalarını, müşteri ilişkilerini ve çeşitli iletişim stratejilerini bir sonraki seviyeye taşımak için Yapay Zeka Konuşma platformumuza güveniyor. 125.000'den fazla sanal asistan yaratarak değerin kilidini açtık ve bugüne kadar dünya çapında 2000'den fazla müşteriyle 20 milyardan fazla mesaj alışverişinde bulunduk. Sezgisel ve kullanımı kolay bulut platformumuz ve profesyonel hizmetlerimiz, şirketinize ve karşılaştığınız zorluklara göre özel olarak tasarlanmıştır. Markaların müşterilere istedikleri zaman ve yerde ulaşmalarını ve onlarla etkileşime geçmelerini sağlıyoruz. Önde gelen çok kanallı iletişim platformlarının tercih edilen ortaklarıyız; tamamen entegre, güvenli ve uyumlu. Potansiyel olarak sonsuz ve alakalı ilişkiler ve konuşmalar yaratarak büyümenizi destekleyeceğimize güvenin.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – çevrimiçi satışlarınızı sohbetlerle artırın! Smartsupp ile satışları otomatikleştirin. Çevrimiçi satışlarınızı artırmak için ihtiyacınız olan her şeyi sunuyoruz: Yapay zeka, LeadGen sohbet robotları, canlı sohbet ve ziyaretçilerinizle doğru zamanda etkileşime geçmek için kullanabileceğiniz çok daha fazlası. Ve onları kısa sürede sadık müşterilere dönüştürün. Smartsupp, şu anda 100.000'den fazla web mağazasını ve web sitesini destekleyen, dünyanın önde gelen ve en güvenilir sohbet ve sohbet robotu çözümlerinden biridir.
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetleri yazılımında dünya lideridir. Tidio'nun kullanıcı dostu platformu, dünya çapında 300.000'den fazla işletmenin müşterilerine daha akıllı, daha hızlı destek sunmasına olanak tanıyor. Eksiksiz bir müşteri hizmetleri çözümleri paketiyle Tidio, müşteri sorunlarını çözmenize ve dönüşüm oranlarınızı artırmanıza yardımcı olmak için canlı sohbet, sohbet robotları, biletleme ve yapay zeka destekli sanal destek temsilcileri sunar. Tidio'nun yazılımı tüm önemli içerik yönetimi sistemlerinde, e-ticaret platformlarında ve sosyal medya kanallarında çalışır. 2013 yılında kurulan Tidio'nun 180'den fazla çalışanı bulunmaktadır ve San Francisco, Szczecin ve Varşova'da ofisleri bulunmaktadır. Tidio, aralarında Mercedes, Shell ve Praktiker'in de bulunduğu 205'ten fazla ülkeden her ölçekteki müşteriye hizmet veriyor. Tidio'nun canlı sohbet widget'ı her ay 510 milyon tekil kullanıcı tarafından görüntüleniyor.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ, canlı sohbet, web sitesi ziyaretçi takibi ve ziyaretçilerinizi tanımanıza, onlarla etkileşime geçmenize ve müşterilerinizi gerçek zamanlı olarak desteklemenize yardımcı olan analiz yeteneklerine sahip bir müşteri etkileşim platformudur. Canlı ziyaretçi takibi, canlı sohbet çevirisi, canlı sohbet, otomatik sohbet tetikleyicileri, potansiyel müşteri puanlaması, sesli arama, ekran paylaşımı, küfür yönetimi, sohbet önizlemesi, kodsuz bot, cevap botu dahil olmak üzere bir müşterinin beklediği tüm özellikler ve çok daha fazlası ile yüklüdür. sohbet yönlendirme, dahili sohbet, temsilci mobil uygulaması, iOS ve Android için SDK ve Whatsapp, Instagram, FB Messenger ve Telegram gibi popüler IM kanallarıyla entegrasyonlar. Bunların hepsi tek bir platformda.
Get Answer
get-answer.ai
Yanıt Al, OpenAI'nin ChatGPT'si, Google'ın Gemini ve PaLM'si, Meta'nın Llama'sı ve Anthropic'in Claude'u gibi gelişmiş yapay zeka modellerini entegre eden, yapay zeka destekli bir kişisel asistan platformudur. Bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanmış çözümler sunan bir mobil uygulama, web uygulaması ve Chrome uzantısı aracılığıyla birleşik bir deneyim sunar. Özellikler arasında önceden oluşturulmuş sohbet istemleri, özel iş akışları ve üçüncü taraf araçlarla kusursuz entegrasyon bulunur. Yanıt Al, öğrenciler ve geliştiricilerden işletme sahipleri ve tasarımcılara kadar çeşitli kullanıcılar için üretkenliği artırmak ve görevleri basitleştirmek üzere tasarlanmıştır.
Evie
evie.ai
Evie, işe alım görevlilerinin insan temasını korurken zaman alan mülakat planlama işini üstlenmelerine yardımcı olan dünyanın en iyi Yapay Zeka İşe Alma Koordinatörüdür. Siemens Yetenek Kazanımı Danışmanı Marta Brockwell, Evie hakkında şunları söylüyor: “Ayda yüze yakın görüşme planlıyorum ve Evie ile zamanımdan %30 tasarruf ediyorum! Bu, aday bulma gibi gerçekten önemli görevlere odaklanmamı ve şirketimize katılacak en iyi yetenekleri bulmak için taramaya daha fazla zaman ayırmamı sağladı. Ayrıca adaylara ve işe alım yöneticilerine doğru bilgileri (ekler, talimatlar vb.) otomatik olarak göndermek için Evie'yi kullanıyorum, bu bana daha fazla zaman kazandırıyor ve tüm adaylarımız ve görüşmecilerimiz için tutarlı bir deneyim sağlıyor. Evie ayrıca adaylarımızla iyi bir etkileşim kurarak sorunsuz bir aday deneyimi sağladı. Evie ekibi inanılmaz derecede hızlı tepki veriyor ve birlikte çalışmaktan keyif alıyoruz." Otomasyonla bile, bugün işe alım uzmanları mülakatlarda hokkabazlık yapma, adayları şaşırtma ve yetenek savaşını kazanma konusunda hâlâ zorlanıyor. İşe alım uzmanlarının %54'ü mülakat planlamasının otomatikleştirilmesini istiyor. Yapay zeka tarafından desteklenen, sınıfının en iyisi mülakat planlama aracı olan Evie ile işe alım uzmanları mülakat planlama sıkıntısından kurtulur, mülakatçılar ve adaylar arasında işbirliğine dayalı bir deneyim sağlar ve aşağıdakileri başarır: • Mülakat planlamada 10 kat daha hızlı • Yeniden Planlamada 2 kat Azalma • Kısa bir sürede %30 Zaman Tasarrufu İşveren Günü Bir demo ve ücretsiz deneme planlamak için [email protected] ile iletişime geçin.
Qualified
qualified.com
Qualified, Salesforce'u kullanan gelir ekipleri için üretim hattı oluşturma platformudur. Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, DüşünceSpot ve VMWare gibi önde gelen B2B markaları, en değerli alıcıları belirlemek, alıcı niyetine ilişkin sinyalleri ortaya çıkarmak ve anında alışveriş yapmak için en büyük satış ve pazarlama varlıkları olan kurumsal web sitesinden yararlanarak satış kanallarını büyütme konusunda Qualified'a güveniyor. satış görüşmelerine başlayın. Qualified'ı kullanan müşteriler, satış toplantılarında 10 kat artış, potansiyel müşteri dönüşümünde 4 kat artış ve satış hattında 6 kat artış bildiriyor. Salesforce'u temel alan Qualified, hesaba dayalı alıcı amacını belirlemek ve gerçek zamanlı satış görüşmelerini kolaylaştırmak için web sitesini Salesforce verileriyle birleştirir. Qualified, Salesforce AppExchange'te 1. sırada yer alır ve G2'de 20'den fazla kategoride 1. sırada yer alır. Merkezi San Francisco'da bulunan Qualified, eski Salesforce CMO Kraig Swensrud ve eski Salesforce ürünü SVP Sean Whiteley tarafından yönetiliyor ve Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures ve Salesforce Ventures tarafından finanse ediliyor. Daha fazla bilgi edinmek içinqualified.com adresini ziyaret edin.
Swiftsell
swiftsell.biz
Swiftsell, tüketici markalarının çeşitli kanallar üzerinden lider konuşmalarını sorunsuz bir şekilde otomatikleştirebildiği ve satış, pazarlama ve müşteri memnuniyetini artırabildiği, üretken, yapay zeka destekli, kodsuz bir araçtır.
Optiwe
optiwe.com
Optiwe, müşterilere WhatsApp, Instagram, Facebook ve web sitenizde hizmet veren en iyi çok aracılı ve çok kanallı WhatsApp CRM'dir. Optiwe, işletmelerin satışlarını artırmasına ve WhatsApp ve Instagram da dahil olmak üzere birden fazla kanalda müşteri hizmetlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan, yapay zeka destekli bir mesajlaşma platformudur. Özelleştirilebilir sohbet robotları, çoklu temsilci desteği ve analiz araçları, işletmelerin e-ticaret, emlak, otomotiv, turizm ve diğerleri gibi sektörlerdeki müşterilerine kişiselleştirilmiş, verimli ve veriye dayalı deneyimler sunmasına olanak tanır.
Unleash
unleash.so
Unleash, bir çalışanın ihtiyaç duyduğu anda, çalışmayı tercih ettiği her yerde, şirket departmanları içindeki bilgiyi kolayca düzenleyerek SaaS araçlarınızdaki tüm bilgilerden yararlanmak için yapay zekayı kullanır. Unleash bunu şirketinizin Slack, Notion, Jira, Zendesk ve daha fazlası gibi veri kaynaklarıyla kusursuz entegrasyonlar yoluyla gerçekleştirir ve her çalışanın sadece Unleash'e sorarak aradıkları bilgiyi bulmasına olanak tanır.
Atom
atomchat.io
Atom, işletmelerin daha nitelikli müşteri adayları oluşturmasına, daha akıllı sohbet robotları oluşturmasına, sonuçları ölçmesine ve CRM'lerle entegre olmasına yardımcı olmak için yapay zeka destekli bir WhatsApp sohbet robotu çözümü sunuyor. Temel özellikler şunları içerir: * Müşteri sorularını yanıtlamak için 7/24 akıllı sanal asistan * WhatsApp yayın kampanyaları aracılığıyla müşterilerin %98'ine kadar ulaşabilme * İlgilenen potansiyel müşterileri filtrelemek ve satış ekibini anlaşmaları kapatmaya odaklamak için otomatik iş akışları * Müşteri konuşmalarının tam görünürlüğünü sağlamak için WhatsApp çoklu temsilci entegrasyonu Çözüm, HubSpot ile entegre olarak işletmelerin WhatsApp kişilerini CRM'lerine senkronize etmelerine ve AI sohbet robotlarını kullanarak otomatik iş akışları oluşturmalarına olanak tanıyor. Atom, işletmelere entegrasyon süreci boyunca rehberlik etmek ve kendilerini pazarda "anahtar teslimi" bir çözüm olarak konumlandırmak için WhatsApp uzmanlarından oluşan kişiselleştirilmiş bir danışman ve yapay zeka ekibi sağlıyor. Vaka çalışmaları, satışların ayda 200'den 3.000'in üzerine çıkarılması, dijital satış dönüşüm oranlarının üç katına çıkarılması ve 2,5 ayda 5.000'den fazla onaylanmış randevunun alınması gibi müşterilerin nasıl önemli gelişmeler kaydettiğini vurguluyor. Şirket, CIO Peru, Forbes ve Estrategia & Negocios gibi yayınlarda yer alarak pazardaki büyümelerini ve tanınırlıklarını vurguladı. İşletmeler daha fazla bilgi edinmek ve platformu kendileri denemek için bir Atom danışmanıyla konuşmaya davet ediliyor.
Jetlink
jetlink.io
İnsanlar ve işletmeler arasındaki iletişim sonsuza kadar değişiyor ve mesajlaşma bugün ve gelecek yıllarda merkezi bir rol oynayacak. Sosyal ve mobilin yakınsaması müşteri davranışını ve beklentilerini şekillendiriyor. Şu anda burada bir şeyler soruyorlar. Jetlink, çok kanallı mesajlaşma ve gelişmiş kurumsal sohbet robotlarıyla "Şimdinin Gücünü" kuruluşunuza getiriyor. Bunun ticaret ve müşteri desteğinde bir devrim olduğuna inanıyoruz. Jetlink, müşterilerinizin halihazırda bulunduğu yerde keyifli sohbetli satış ve destek deneyimleri sunmanıza olanak tanır. Jetink, yapay zeka olarak konumlandırılıyor. Web sohbeti, IVR, sosyal mesajlaşma uygulamaları, Facebook Messenger, Whatsapp, Skype, Slack, Teams ve uygulama içi mesajlaşma gibi müşteri temas noktaları için güçlendirilmiş merkezi iletişim platformu.
Netomi
netomi.com
Dünyanın en iyi yapay zeka liderlerinin desteklediği ve en büyük küresel markaların güvendiği Netomi, işletmelere yönelik müşteri deneyimi yapay zekasında liderdir. Netomi, çok modlu ve çok kanallı Yaptırımlı Üretken Yapay Zeka sağlayarak doğruluk, güvenlik ve veri gizliliği için yerleşik yapay zeka yönetişim kontrolleriyle marka açısından güvenli görüşmelere geniş ölçekte olanak tanır. Yenilikçi yapay zeka dağıtımımız maliyet tasarruflarını, operasyonel verimliliği garanti eder ve müşteri memnuniyeti, sadakati, gelir ve karlılıkta artış sağlar. Netomi'nin kodsuz çözümü haftalar içinde dağıtılır, otomatik olarak ölçeklenir ve teknik bilgisi olmayan kullanıcıların CX AI'yi uygun ölçekte kolayca yönetebilmeleri için kapsamlı araçlar sunar. Bu, daha düşük toplam sahip olma maliyeti, daha hızlı pazara sunma süresi ve geliştirici kaynaklarına olan bağımlılığın azalmasıyla sonuçlanır. 2016 yılında kurulan Netomi, müşteri deneyimini geliştirmek için en son yapay zeka gelişmelerinden yararlanıyor, markaları yüksek kaliteli otomatik destek ve insan temsilci ekiplerini güçlendirecek araçlarla güçlendiriyor. Hızla gelişen yapay zeka ortamında Netomi, markaların artan müşteri beklentilerini karşılamasını ve olağanüstü hizmet sunmasını kolaylaştırıyor.
Botmaker
botmaker.com
Botmaker, müşterilerinize tüm dijital kanallarda akıllı ve hızlı yanıtlar vermenizi sağlayan en gelişmiş konuşma platformudur. Hibrit botlar ve canlı aracılarla dijital deneyimler oluşturun. Sohbet ticareti, müşteri hizmetleri ve yardım masası işlemlerine yönelik otomatik çözümlerle işinizi büyütün. Platform, yapay zeka ve makine öğrenimi sayesinde müşterilerinizin ihtiyaçlarını ve isteklerini anlamanıza ve tahmin etmenize olanak tanır. Biz WhatsApp Çözüm Sağlayıcıları ve Messenger Ortaklarıyız.
Metanoz
metanoz.com
Metanoz AI, bireylere, girişimcilere ve işletmelere problem çözme hizmetleri sunmak için tasarlanmış sanal bir chatbot çözümüdür. Uzman ve uzman ekibimiz 7/24 sorunlarınıza doğru ve güvenilir çözümler sunmaya kendini adamıştır. Günümüzün hızlı dünyasında bireylerin ve işletmelerin karşılaştığı zorlukları anlıyoruz. Amacımız bu zorlukların üstesinden gelmenize ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmaktır. Sağlık ve hastalıklarla ilgili çözümler, iş çözümleri, Arama Motoru Optimizasyonu, Otomobil Mekaniği, Makyaj Sanatçılığı, Film Eleştirisi, Astroloji, Tarih, Bilimsel Veri Görselleştirme, Yoga, Sosyal Medya Etkisi, Teknik İncelemeler dahil olmak üzere çok çeşitli alanlarda uzmanlaşıyoruz. İç Dekorasyon, Muhasebe, Tıp, Web Tasarım Danışmanlığı, Emlak, Ruh Sağlığı, Kişisel Eğitim, Kariyer Danışmanlığı, Felsefe, Motivasyon, Seyahat, Sözlü İngilizce Eğitimi ve Metin Yazarlığı. Uzmanlık alanlarına tutkuyla bağlı, yüksek eğitimli ve deneyimli profesyonellerden oluşan bir ekip oluşturduk. Uzmanlarımız, sorunlarınıza mümkün olan en iyi çözümleri sunmak için en son bilgi ve becerilerle donatılmıştır. Müşterilerimizin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilmiş, zamanında ve doğru çözümler sunma yeteneğimizden gurur duyuyoruz. Metanoz AI olarak mükemmel müşteri hizmeti sunmaya kendimizi adadık. Her müşterinin farklı ihtiyaç ve gereksinimleri olduğunu biliyoruz ve tüm müşterilerimizin kişisel ilgi görmesini sağlamak için çalışıyoruz. Sorularınızı yanıtlamak, rehberlik sağlamak ve karşılaşabileceğiniz zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olmak için her zaman hazırız. Misyonumuz bireylerin ve işletmelerin sorunlarına mümkün olan en iyi çözümleri sunarak hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır. En son teknolojiden ve profesyonellerimizin uzmanlığından yararlanarak müşterilerimizin her türlü engeli aşmalarına ve başarıya ulaşmalarına yardımcı olabileceğimize inanıyoruz. Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için hizmetlerimizi ve uzmanlığımızı sürekli genişletiyoruz. Ekibimiz, ilgili alanlarımızdaki en son trendler ve gelişmeler konusunda güncel kalmaya kendini adamıştır. Sektörümüzün ön saflarında yer almamızı sağlamak için araştırma ve geliştirmeye yoğun yatırım yapıyoruz.
Messangi
messangi.com
Messangi, 2001 yılından bu yana dünya çapında milyarlarca cihaz üzerinden şirketleri müşterilerine bağlıyor. Çok yönlü ve güvenilir platformlarımız, sektördeki en iyi mühendislerden bazıları tarafından kendi bünyemizde oluşturulmuştur. Operasyonlarımıza güç vermek için 7 ülkede, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ekstra çaba harcamaya istekli birinci sınıf ekiplerimiz var. Günümüzde önde gelen mobil operatörler, küresel bankalar ve perakendeciler, müşteri iletişimi ve etkileşim zorluklarını çözmek için Messangi'ye güveniyor. SMS, E-posta, Uygulamalar, Mobil Cüzdan ve Sesli Asistanlara yönelik çözümlerimiz, iletişimi her zamankinden daha kolay, verimli ve erişilebilir hale getirerek şirket-müşteri etkileşimlerinde devrim yaratmaya devam ediyor. Messangi'nin hizmet olarak bulut iletişim platformu, en uygun çözümü oluşturmak üzere özelleştirilebilir ve şekillendirilebilir. Birden fazla kanalın birleşimiyle müşterilerinize daha verimli bir şekilde ulaşın ve onlarla etkileşime geçin.
Answered.so
answered.so
Cevaplandı.so: İnsan uzmanlığına sahip yapay zeka destekli müşteri hizmetleri. GPT sohbet robotu, Bilgi tabanı, HelpHub ve akıllı Arama Çubuğu ile müşteri sorunlarının %70'e kadarını çözün.
Algomo
algomo.com
Algomo, web siteleri için özel ChatGPT benzeri botlar aracılığıyla müşteri desteğini otomatikleştirmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli üretken bir platformdur. İşletmelerin, bot taleplerini ele alarak, gerektiğinde sorunları ileterek ve eğitim veya bakıma ihtiyaç duymadan çalışarak müşteri destek etkileşimlerini verimli bir şekilde çözmelerine olanak tanır. Algomo'nun platformu, tekrarlanan müşteri sorularını anında yanıtlayarak, maliyetleri azaltıp müşteri memnuniyeti (CSAT) ve çalışan bağlılığı puanlarını artırarak çalışır. Destek etkileşimlerinin etiketlenmesini, sınıflandırılmasını ve önceliklendirilmesini otomatik hale getirerek işlem sürelerini ve manuel görevleri kısaltır. Ek olarak, yanıt sürelerini ve üretkenliği artırmak için temsilcileri yapay zeka önerileri ve canlı ekran paylaşımıyla güçlendirir. Algomo özellikle aşağıdakileri yapmak isteyen işletmeler için faydalıdır: * Müşteri Hizmetlerini Otomatikleştirin: Çoğu destek etkileşimini otomasyon yoluyla çözerek. * Verimliliği Artırın: Müşteri desteğine harcanan zamanı ve kaynakları azaltmak. * Müşteri ve Çalışan Memnuniyetini Artırın: Daha hızlı çözümler ve daha az manuel görev sayesinde. * Uluslararası Genişleme: Çok dilli yetenekleri sayesinde küresel ölçekte ölçeklenen işletmeler için idealdir.
Alendei
alendei.com
Alendei yapay zeka tabanlı müşteri etkileşim platformudur. Kullanıcıların cep telefonu kullanıcılarına kısa metin mesajları göndermesine olanak tanır. Kullanıcı deneyimini ve memnuniyetini artırmak için konuşma arayüzü aracılığıyla otomatik müşteri desteği ve katılımı sağlar. Mesaj göndermek ve almak için WhatsApp Business API'lerini entegre ederek kullanıcıların iki yönlü iletişim sağlamasına olanak tanır.
AIhelp
aihelp.net
AIhelp, merkezi Hong Kong'da bulunan küresel bir müşteri destek platformu şirketidir. 2014 yılında kurulan şirketin şu anda 80'den fazla çalışanı var ve 32 ülke ve bölgede 12.000 müşteriye hizmet veriyor. Müşteri ilişkilerini ve memnuniyetini daha güçlü, kişisel ve üretken kılmak isteyen şirketler için tasarlanmıştır. Şirketlere, 20'den fazla dilde kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmış tüm araçları ve teknoloji altyapılarını sağlayarak, büyük destek sağlamalarını ve ardından olgun hizmet ve proaktif katılım sağlamalarını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. AIhelp, Uygulama İçi mesajlaşma, AI sohbet botu, Otomatik Kontrol Formu, Anlık Bildirimler, Uyarılar, Spotlight, Uygulama gibi birçok müşteri destek işlevini içeren, hem Mobil hem de Web için mesajlaşma ve operasyon amaçlı bir Yapay Zeka Müşteri Destek Platformudur. indeksleme ve daha fazlası. Daha yüksek sıralamaları ve elde tutmayı artırmak ve müşteri sorunlarını anında çözmek için güçlü bulut tabanlı analizler için Makine Öğrenimini kullanarak kişiselleştirilmiş destek sağlamanıza olanak tanır ve müşterilerin mutlu ve memnun kalmasına yol açan çok büyük miktarda veriyi anlamlandırmak için son derece verimlidir.
AIChatbot
aichatbot.so
AIChatbot, müşteri desteğine yönelik yapay zeka destekli bir sohbet robotu oluşturucusudur. AIChatbot, kendi verilerinizden eğitilmiş özel bir GPT sohbet robotu oluşturmanıza olanak tanır. Bu, web sitenizin URL'sini, PDF dosyalarınızı veya site haritanızı yükleyerek gerçekleştirilir. AIChatbot, müşteri sorularına birden fazla dilde yanıt verebilir ve sohbet robotu widget'ını doğrudan web sitenize yerleştirme rahatlığını sağlar.
3Dolphins
3dolphins.ai
3Dolphins.ai, işletmelerin dijital müşteri deneyimlerini hızlandırmasına yardımcı olmak için PT InMotion Inovasi Teknologi (InMotion) tarafından geliştirildi. Kurumsal, bulut veya şirket içi çözümler olarak oluşturulan yaklaşımımız, teknoloji ile insanlar arasında kusursuz işbirliğine olanak sağlar. InMotion (PT. InMotion Inovasi Teknologi), öncelikle işletmelerin yeni teknolojiler ve müşteriye yönelik kanalları kullanarak müşteri deneyimini geliştirmelerine yardımcı olmaya odaklanan Endonezya merkezli bir teknoloji şirketidir. Finans, Otomotiv, Online Seyahat, Eğitim, Kamu Sektörü gibi birçok sektöre hizmet verdik.
WeConnect.chat
weconnect.chat
Hepsi bir arada konuşabilen yapay zeka platformu WeConnect.chat'in konuşmaya dayalı yapay zeka arayüzleriyle işletmenizi güçlendirin. Özel bir yapay zeka sohbet robotu ile olası satış yaratmayı kolaylaştırın, müşteri desteğini yükseltin, katılımda devrim yaratın ve sınırsız olanakların kilidini açın. Kural tabanlı bileşenleri sorunsuz bir şekilde entegre edin ve çok kanallı bir aracı kontrol panelinin potansiyelinden yararlanın.
Creative Virtual
creativevirtual.com
Creative Virtual, sektörde yaklaşık yirmi yıllık deneyimimiz ve eşsiz uzmanlığımızla tanınan, konuşabilen bir yapay zeka lideridir. Yenilikçi V-Person™ sanal aracımız, sohbet robotumuz ve canlı sohbet çözümlerimiz, müşteriler ve çalışanlar için kesintisiz, kişiselleştirilmiş ve ölçeklenebilir dijital destek sunmak üzere insanları ve yapay zekayı bir araya getiriyor. Önde gelen küresel kuruluşlar, destek deneyimlerini geliştirmek, maliyetleri azaltmak, satışları artırmak ve marka sadakati oluşturmak için ödüllü teknolojimize ve uzman danışmanlığımıza güveniyor. Küresel ekibimiz ve kapsamlı ortak ağ desteğimiz, dünya çapında 37'den fazla dilde kurulum yaparak hem yerelleştirilmiş işbirliği hem de uluslararası bilgiler sağlar. Creative Virtual'ın genel merkezi Birleşik Krallık'ta olup Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Hindistan, Singapur ve Hong Kong'da faaliyet göstermektedir.
tolk.ai
tolk.ai
tolk.ai, işletme yöneticileri için tasarlanmış müşteri ilişkileri otomasyon platformudur. Müşteri desteği ve müşteri adayı yaratma için kodsuz otomasyon platformu. Yapay zeka destekli akıllı sanal aracılarımız, müşterilerinizin sorgularını dinamik olarak çözer veya önceliklendirir.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai, kullanıcıların çeşitli iş uygulamaları için özel yapay zeka sohbet robotları ve üretken yapay zeka modelleri (GPT'ler) oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan kapsamlı bir platformdur. Platformun temel özellikleri ve yetenekleri şunları içerir: * Kullanım Kolaylığı: Web sitesi, ChatBotBuilder.ai'nin kapsamlı teknik uzmanlık gerektirmeden "özel sohbet robotları ve GPT'ler oluşturmanın en hızlı, en kolay yolu" olduğunu vurguluyor. * Esnek Entegrasyon: Platform, binlerce uygulamayla entegrasyonu destekler ve kullanıcıların rekabet avantajı elde etmek için araçlarını ve ekiplerini birbirine bağlamasına olanak tanır. * Son Teknoloji Yapay Zeka: ChatBotBuilder.ai, gelişmiş sohbet robotlarını ve GPT'leri desteklemek için en yeni büyük dil modellerinden (LLM'ler) ve yapay zeka teknolojilerinden yararlanır. * Özelleştirme: Kullanıcılar, platformun kullanıcı dostu arayüzünü kullanarak sohbet robotlarının görünümünü, işlevselliğini ve davranışını özelleştirebilir. * Kanallar Arası Destek: Sohbet robotları web siteleri, sosyal medya, e-posta ve ses dahil olmak üzere birden fazla kanala entegre edilebilir. * Pazarlama Araçları: Platform, kullanıcıların sohbet robotları aracılığıyla müşterilerle daha etkili bir şekilde etkileşime geçmesine yardımcı olmak için yerleşik pazarlama özellikleri sağlar. * Analitik: Güçlü analitik yetenekleri, kullanıcıların sohbet robotlarının performansını izlemesine ve optimize etmesine olanak tanır. Web sitesi, ChatBotBuilder.ai'yi "2024'te Dünyanın En İyi Yapay Zeka Sohbet Robotu Oluşturucusu" olarak konumlandırıyor ve yapay zekanın gücüyle müşteri hizmetlerini otomatikleştirmek, iletişimi basitleştirmek ve kullanıcı deneyimlerini geliştirmek isteyen işletmelere ve kuruluşlara hitap ediyor. Platform, hem bireysel kullanıcılar için bir Pro Plan hem de kendi markalı chatbot çözümlerini oluşturmak isteyen ajanslar ve daha büyük kuruluşlar için bir White Label Enterprise planı sunuyor. Genel olarak ChatBotBuilder.ai, her boyuttaki işletmeyi gelişmiş yapay zeka sohbet robotlarının ve üretken yapay zeka modellerinin avantajlarından yararlanmaya teşvik etmek için tasarlanmış kapsamlı, kodsuz bir platform gibi görünüyor.
ChatShape
chatshape.com
ChatShape, web siteniz için yapay zeka destekli sohbet robotları oluşturmanıza olanak tanıyan yeni nesil yapay zeka destekli bir araçtır. Sadece chatshape.com/create adresine gidin, taranacak web sitenizin bağlantısını ekleyin; metin, müşteri sorgularını anında yanıtlamak, daha fazla ziyaretçiyi müşteriye dönüştürmek ve sizi kurtarmak için web sitenize yerleştirebileceğiniz bir sohbet robotunu eğitmek için kullanılacaktır. yüzlerce saat zaman.
BotSpice
botspice.com
BOTSPICE, kullanıcıların beceri geliştirme, paydaş katılımı, iş süreci dönüşümü ve kurumsal bilgi yönetimi için DIY WorkBot'lar oluşturmasına olanak tanıyan yenilikçi bir platform çözümüdür. Ayrıca Robotik Proses Otomasyonunu (RPA) kolaylaştırmak amacıyla istenen özelleştirme seviyelerini elde etmek için API aracılığıyla arka uç sistemlerle entegre edilebilir.
Botifi
botifi.me
Chatbot oluşturucu, Telegram, Facebook Messenger, Instagram ve diğerlerinde satış, pazarlama ve desteği otomatikleştiriyor
BotDistrikt
botdistrikt.com
BotDistrikt, işletmelerin herhangi bir kodlama becerisine ihtiyaç duymadan sohbet robotları oluşturmasına olanak tanıyan, kullanıcı deneyimi odaklı bir platformdur. Hem yeni başlayanlar hem de köklü işletmeler için eksiksiz bir chatbot çözümü sunar. Araç özellikle pazarlamacılar, müşteriler ve geliştiriciler için tasarlanmıştır. Pazarlamacılar için sanal bir kişiliğin tasarlanmasına, hedeflenen kampanyaların oluşturulmasına olanak tanır ve veriye dayalı içgörüler sağlar. BotDistrikt, müşteriler için 7/24 bot kullanılabilirliği sağlayarak akıcı ve etkileşimli görüşmelere olanak tanır. Ayrıca biletleri yönetmek için insan geçişini de destekler ve çok kanallı iletişime olanak tanır. Geliştiriciler için platform son derece özelleştirilebilir; karmaşık, iki yönlü konuşmaları desteklemek için mantıksal koşulları, normal ifade kalıplarını, yapay zeka eğitimini, API entegrasyonlarını ve Javascript işlevlerini içerir. BotDistrikt'in chatbot'ları Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram, web siteleri, Google Asistan ve Skype gibi çeşitli kanallarda çalışabiliyor. Ayrıca Dialogflow, Wit.ai, Gmail ve Slack gibi kullanışlı araçlarla da entegre olur. Platform, Entrepreneur First ve Singapur Infocomm Geliştirme Otoritesi tarafından desteklenmektedir. Müşteri odaklı, yapay zeka destekli sohbet robotlarına vurgu yapan BotDistrikt, sohbet robotu stratejisi oluşturmak ve uygulamak için kolay, eğlenceli ve akıllı bir araç sunmayı amaçlıyor.
Bot9
bot9.ai
Sadece akıllı değil, aynı zamanda benzersiz bir şekilde size ait olan kendi yapay zeka destekli asistanınızı yaratın!
arabot
arabot.io
Lider Kodsuz Chatbot Platformu. SUPERFAST, müşteri etkileşimlerini ve hizmet gerçekleştirmeyi geniş ölçekte otomatikleştirmek amacıyla kuruluşlar için tasarlandı. arabot, işletmelerin görevleri otomatikleştirmesine, üstün müşteri hizmetleri sağlamasına, satışları artırmasına ve konuşmaya dayalı yapay zeka kullanarak müşterileriyle anlamlı konuşma deneyimleri oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, MENA'nın önde gelen düşük kodlu kurumsal sohbet robotu platformudur. arabot.io, herkese birkaç dakika içinde bot oluşturma, test etme, yönetme ve dağıtma araçlarını sağlar. Güçlü yönetim özellikleri ve kurumsal düzeyde güvenlikle, ayda 2 milyondan fazla işletmeden müşteriye görüşme gerçekleştiriyoruz. Amacımız işletmelerin müşterileriyle iletişimi daha hızlı, daha sorunsuz ve daha verimli hale getirmesine yardımcı olmaktır. 2016'dan beri FB Messenger, WhatsApp, Slack, Telegram, Hangouts, Web Sitesi ve diğer iletişim platformlarında e-ticaret, otomotiv, e-devlet, enerji ve kamu hizmetleri, perakende ve telekomünikasyon için sohbet robotları oluşturuyoruz.
FranklyAI
frankly.ai
FranklyAI, kuruluşların ve bireylerin ChatGPT gibi üretken yapay zeka teknolojilerinin gücünden yararlanmalarına yardımcı olmak için eğitim hizmetleri ve Microsoft Teams entegrasyonu sağlayan bir şirkettir. FranklyAI ile ilgili önemli noktalar: * Eğitim Hizmetleri: AçıkçasıAI, kuruluşların ve bireylerin üretken AI araçlarını ve teknolojilerini kullanma konusunda ustalık kazanmalarına yardımcı olacak temel eğitim programları sunmaktadır. * Açıkçası Microsoft Teams için AI: Bu, doğrudan Teams platformunda üretken AI özelliklerine güvenli, kontrollü erişim sağlayan bir Microsoft Teams uygulamasıdır. Bu, çalışanların kontrollü bir kurumsal ortamda ChatGPT gibi yapay zeka asistanlarından yararlanmasına olanak tanır. * Ismarlama Çözümler: FranklyAI ayrıca ticari müşterilerinin özel ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine göre uyarlanmış özelleştirilmiş üretken yapay zeka çözümleri de geliştirir. Web sitesi, üretken yapay zekayı benimseyen kuruluşların, çalışan verimliliğini artırabileceği ve zamandan ve paradan tasarruf edebileceğinden, benimsemeyen kuruluşlardan nasıl daha iyi performans göstermesinin beklendiğini vurguluyor. FranklyAI Teams uygulaması, güvenliği ve kontrolü korurken bu teknolojilerin potansiyelini ortaya çıkarmanın bir yolu olarak konumlandırılmıştır. Sitede müşteri referansları, FranklyAI ekibi ve yaklaşımı hakkında bilgilerin yanı sıra çeşitli medya kuruluşlarında yer alan çalışmalarından örnekler yer alıyor. Genel olarak Frankly.ai, eğitimleri, yazılım entegrasyonları ve özel çözümleri aracılığıyla üretken yapay zeka teknolojilerinin kurumsal alanda benimsenmesini teşvik etmeye odaklanmış görünüyor.
eBotify
ebotify.com
eBotify, işletmeniz için Müşteri Adayı yaratma, Canlı sohbet desteği, İnteraktif Açılış Sayfaları, Anketler, Sorular, Randevular, Geri Bildirim ve Öneriler için özel olarak tasarlanmış sohbet robotları oluşturmaya yönelik, yapay zeka destekli, sohbete dayalı bir bot oluşturma platformudur.
Thinkstack
thinkstack.ai
Thinkstack olarak yapay zekanın konuşmaları zorlaştırmak yerine kolaylaştırması gerektiğine inanıyoruz. Aracımız, gerçek konuşmalar gibi hissettiren yapay zeka destekli sohbet robotlarını hızlı bir şekilde oluşturmanıza olanak tanır. Thinkstack'la şunları yapabilirsiniz: * Chatbot'unuzu web sitenizden, belgelerinizden ve daha fazlasından elde edilen bilgilerle donatın. Anahtar ayrıntıları çıkaracağız ve yapılandıracağız. * Chatbot'unuzun görünümünü ve verdiği hissi markanıza uyacak şekilde özelleştirin. * Kişiselleştirilmiş destek için chatbot'u web sitenize sorunsuz bir şekilde entegre edin. * Birden fazla dili kolaylıkla kullanın. * Potansiyel müşteri bilgilerini toplayın. Gerçek bağlantılara odaklanabilmeniz için yapay zekayı yönetiyoruz.
Scotty AI
scottytechnologies.com
Kaynak bulmadan katılıma ve ötesine kadar hepsi bir arada sohbete dayalı yapay zeka çözümünüz Scotty ile tanışın! Scotty AI ile şunları deneyimleyeceksiniz: * Tüm başvuru ve sorularınıza 7/24 sesli ve yazılı olarak anında ve kişiselleştirilmiş yanıtlar * Kayıt sistemleri (ATS HCM, ERP, CMS, CRM), nokta çözüm ISV'leri, web siteleri ve işbirliği kanalları (Takımlar, Slack,...) arasında sorunsuz entegrasyon * Kaynak bulmadan iş gücü yönetimine kadar tüm işe alım yolculuğunun zahmetsiz yönetimi * Aynı anda +500.000 konuşmayı yönetebilme yeteneği * Otomasyon yetenekleri, kaynakları serbest bırakma ve başarıya giden yolunuzu hızlandırma Scotty AI, hem gelen hem de giden, metin ve ses kanallarında ve 100'den fazla dilde olağanüstü hız ve ölçekte bir konuşma şeklinde her türlü iş sürecini otomatikleştirir ve destekler. Scotty'nin benzersiz gücü, ilgili tüm taraflara son derece kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma yeteneğinde yatmaktadır. Adaylar ve işe alım ekipleri yolun her adımında unutulmaz bir deneyim yaşayacaklar.
Responsa
responsa.ai
Responsa, yeni nesil Müşteri ve Çalışan Deneyimi için ChatBot ve Konuşmalı Yapay Zeka platformudur. Kullanıma hazır, ölçeklenebilir, çok kanallı ve en yeni Üretken Yapay Zeka teknolojileriyle entegre. Müşterileriniz, çalışanlarınız, yardım masası ve iletişim merkezi temsilcileriniz için her zaman kullanılabilen, hızlı bir şekilde yapılandırılabilen ve tüm iş sistemleriniz ve kanallarınızla entegre edilebilen bir sanal asistan. Ayrıca Responsa'da uzmanlardan oluşan bir ekip, hizmetlerin iyileştirilmesi ve şirketlerin süreçlerinin optimize edilmesi amacıyla Yapay Zekanın özel kurumsal projelerinin gerçekleştirilmesine adanmıştır. Responsa, çeşitli sektörlerdeki müşterilerinin özel ihtiyaçlarını karşılayan özel çözümler sunmak, benzersiz ve kişiselleştirilmiş deneyimler yaratmalarına, maliyetleri azaltmalarına, süreçleri optimize etmelerine ve Müşteri ve Çalışan Deneyimlerini iyileştirmelerine yardımcı olmak için piyasadaki en iyi yapay zeka teknolojilerini kullanıyor.
Rebotify
rebotify.com
Rebotify çevrimiçi bir bot platformudur. Facebook, Slack, WeChat ve daha fazlası için sohbet botu oluşturmak için Rebotify'ı kullanın. Botunuzu oluşturmak ve başlatmak yalnızca 5 dakika sürer. Programlamaya gerek yok, sadece bir akış şeması çizin. Bir kez oluşturun, her yerde yayınlayın. Bugün kendi botunuzu yapın. Ücretsizdir. Rebotify'ın kullanımı kolay otomasyon çözümü, her büyüklükteki işletmenin yapay zeka destekli sohbet robotlarıyla dönüşümleri artırmasına, çalışanları güçlendirmesine ve maliyetleri azaltmasına yardımcı olur.
Rapidbott
rapidbott.com
Rapidbott (Kodlama olmadan işinizi otomatikleştirin), kullanıcıların kendi başlarına mesajlaşma sohbet robotları oluşturup dağıtabilecekleri, hepsi bir arada bir mesajlaşma pazarlama ve sohbete dayalı ticaret platformudur. * Görevleri otomatikleştirmek ve dönüşümü dönüştürmek için bir sohbet robotu tasarlayın ve oluşturun. * Teslimat yaparak müşterilerle daha güçlü ilişkiler kurun * Hedeflenen içerik ve tepkilerini tahmin etmek. Yerleşik AI-NLP teknolojimiz sayesinde sohbet robotlarının tüketicilerden gelen sorguları anlaması kolaylaşacak. Rapidbott'u bugün kullanmaya başlayın ve hedef kitlenizle 7/24 bağlantı kurun. Bunun yerine botunuzun işi yapmasına izin verin. Botlarla işinizi otomatikleştirin. En son haberler ve güncellemeler için bizi takip edin ve işinizi otomatikleştirmek için bizimle iletişime geçin.
Pingbix
pingbix.com
Pingbix, otomasyon ve akıllı çözümler aracılığıyla çeşitli iş süreçlerini kolaylaştırmak ve üretkenliği artırmak için tasarlanmış yenilikçi bir çevrimiçi platformdur. Pingbix'i kullanmanın bazı temel özellikleri ve faydaları şunlardır: * Görev Yönetimi: Pingbix, görevleri ve projeleri yönetmek için kapsamlı araçlar sunar. Kullanıcılar hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayarak görevleri kolaylıkla oluşturabilir, atayabilir ve izleyebilir. * İletişim Araçları: Platform, ekip üyeleri arasında kusursuz işbirliğini kolaylaştırmak için anlık mesajlaşma ve video konferans gibi güçlü iletişim özelliklerini içerir. * İş Akışı Otomasyonu: Pingbix, tekrarlanan görevlerin ve iş akışlarının otomatikleştirilmesine yardımcı olarak gereken manuel çabayı azaltır ve hata riskini en aza indirir. * Entegrasyon Yetenekleri: Çeşitli diğer yazılım ve hizmetlerle entegrasyonu destekleyerek kullanıcıların mevcut araçlarını bağlamasına ve iş akışlarını kolaylaştırmasına olanak tanır. * Veri Analizi ve Raporlama: Platform, güçlü analiz ve raporlama özellikleri sunarak işletmelerin veriye dayalı kararlar almasına ve performans ölçümlerini etkili bir şekilde izlemesine yardımcı olur. * Özelleştirilebilir Kontrol Panelleri: Kullanıcılar, temel ölçümleri izlemek ve önemli görevleri ve son teslim tarihlerini takip etmek için kişiselleştirilmiş kontrol panelleri oluşturabilir. * Güvenlik ve Uyumluluk: Pingbix, veri güvenliğine ve uyumluluğa öncelik vererek tüm kullanıcı verilerinin endüstri standartlarına göre korunmasını sağlar.
Tovie AI
tovie.ai
Tovie AI, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için etkileşimi ve hizmetleri geliştirmek üzere özel olarak tasarlanmış geniş bir yelpazede yapay zeka destekli çözümler sunar. Teklifleri arasında iletişim merkezlerinde müşteri desteği, kamu hizmetleri, konaklama ve sigorta gibi çeşitli kullanımlara uygulanabilen özel sohbet robotları ve ses robotları yer alıyor. Yazılım aynı zamanda kurumsal verilerle kusursuz etkileşime olanak tanıyarak iş optimizasyon potansiyelini artırır. Borç tahsilatı ve mağaza asistanı özelliğiyle gelişmiş perakende hizmetleri için özel çözümler öneriyorlar. Teknolojileri mobil operatörler tarafından da kolaylıkla uyarlanıp bankacılık sektöründe uygulanabiliyor. Güvenliği birinci öncelik olarak tutan Tovie AI'nin finansal hizmetleri, IBM ile geçerli ve uyumlu olarak onaylanmıştır. Tovie AI, dijital iş büyümesini artırma misyonunun bir parçası olarak, Lincoln Üniversitesi ile yaptıkları çalışmalarda da gösterildiği gibi, verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürebilen benzersiz bir Üretken Yapay Zeka uzmanlığı sunuyor. Ürünleri arasında Tovie Platformu ve Tovie Cloud'u sunuyorlar. Genel olarak Tovie AI, başarı öykülerine de yansıdığı gibi, işletmeleri ileriye taşımak için yapay zekanın stratejik kullanımını gösterdi.
Tiny Talk
tinytalk.ai
Tiny Talk, kullanıcıların dakikalar içinde sohbet robotları oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan bir Hizmet Olarak Yazılım platformudur. Büyük dil modellerini kullanarak özel sohbet robotları oluşturmak için sezgisel bir arayüz ve araçlar sağlar. Tiny Talk, kullanıcıların sohbet robotlarını kendi verilerini veya belgelerini kullanarak eğitmelerine, davranışlarını özelleştirmelerine ve bunları API'ler aracılığıyla web sitelerine, WhatsApp gibi mesajlaşma platformlarına veya diğer uygulamalara entegre etmelerine olanak tanır. Kullanıcılar bilgi tabanları oluşturabilir, web URL'lerini kazıyabilir ve ziyaretçilerden potansiyel müşteriler elde edebilir. Genel olarak Tiny Talk, kullanıcılara, müşteri desteğini otomatikleştirmek, e-ticaret satışlarını artırmak, potansiyel müşterileri yakalamak ve nitelendirmek, geri bildirim toplamak, teknik destek sunmak veya İK, iş ve bir işgücünün işe alım operasyonlarını kolaylaştırmak için chatbot teknolojisinden yararlanma gücü veriyor.
VirtualSpirits
virtualspirits.com
VirtualSpirits Chatbot, her işletme için bir iletişim çözümü sağlar. E-ticareti, profesyonel hizmetleri, teknik desteği, elektronik veya modayı kapsar. Kamu veya özel kurumların web sitelerine uygundur. Bireysel ilgi alanlarına göre yapılandırılabilir. Bir logo ekleyin, müşterilerin sorularını yanıtlayın, kullanıcıların dikkatini çekin ve sorularını yanıtlayarak onları potansiyel müşterilere dönüştürün. Şirketin ihtiyaçlarına en uygun plan türünü seçin.
Web2Chat
web2chat.ai
Web2Chat, işletmelerin müşteri destek operasyonlarını yürütme biçimini dönüştürmeyi amaçlayan, yapay zeka destekli dinamik bir sohbet robotu platformudur. Temel özellikleri şunları içerir: 1. Yapay Zeka Destekli Yanıtlar: Web2Chat, web sitenizin içeriğinden, belgelerinizden veya dışa aktarılan Notion dosyalarından bilgi edinmek için makine öğrenimi algoritmalarını kullanır ve kullanıcı sorgularına kesin ve anında yanıtlar üretir. 2. Kusursuz Kullanıcı Etkileşimi: Platform, yöneticilerin veya müşteri yöneticilerinin tüm bot-kullanıcı konuşmalarını izleyebileceği organize bir gelen kutusu barındırır. Botu kötüye kullananlar için kullanıcı engelleme ve kullanıcı mesajlarını zahmetsizce yönetmek için "Tümünü okundu olarak işaretle" düğmesi gibi özellikler içerir. 3. Çok Kaynaklı Bot Eğitimi: Web2Chat, botu alanlar, Intercom, Gitbook, Zendesk makaleleri ve dosyalar (PDF, txt, CSV, Markdown) dahil olmak üzere çeşitli kaynakları kullanarak eğitme esnekliği sunar. Botun geniş bir bilgi tabanına sahip olmasının kapılarını açar. 4. Çoklu Bot ve Sayfa Yönetimi: Platform, her biri farklı sayfalara veya web sitelerine atanmış birden fazla botu yönetmenize olanak tanır. Her bot farklı kaynaklar kullanılarak ayrı ayrı eğitilebilir. 5. Ücretsiz Plan Erişimi: Web2Chat, kayıttan sonra ücretsiz bir plan sunarak kullanıcılara ücretli bir planı seçmeden önce platformun potansiyelini keşfetme fırsatı sunar. 6. Durum Göstergeleri ve Okundu Bilgileri: Bot dışı oturumlarda durum göstergeleri ve okundu bilgileri kullanıcı etkileşiminin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur. Kullanıcının çevrimiçi olup olmadığını ve yöneticinin mesajlarını okuyup okumadığını gösterir. Web2Chat'in güçlü özellikleri, müşterilerinizin sorularına zamanında, doğru ve etkili yanıtlar vererek müşteri hizmetleri deneyiminizi önemli ölçüde geliştirmeyi amaçlamaktadır.
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