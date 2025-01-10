Web uygulamaları için uygulama mağazası
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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Konuşma Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Filipinler
Konuşma Zekası Yazılımı, insan dilini yorumlamak ve ona yanıt vermek için tasarlanmış bir araç ve teknolojiler paketidir. Doğal Dil İşleme (NLP), makine öğrenimi ve veri analitiğinden yararlanan bu yazılım, konuşmaların bağlamını ve nüanslarını anlayarak etkileşimleri daha üretken ve anlayışlı hale getirebilir.
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Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği genelinde kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan, maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetini artıran tek eksiksiz Müşteri Hizmetleri çözümüdür. Çoğu müşteri görüşmesinin insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü, ekibin daha yüksek değere sahip müşteri görüşmeleri üzerinde çalışmasına olanak tanıyan bir gelecek inşa ediyoruz. Atlassian, Amazon ve Lyft Business'ın da aralarında bulunduğu 25.000'den fazla küresel kuruluş, her ölçekte benzersiz kullanıcı deneyimleri sunmak için Intercom'a güveniyor. Intercom'un platformu ayda 500 milyondan fazla mesaj göndermek için kullanılıyor ve aylık 600 milyondan fazla aktif son kullanıcıyla etkileşime olanak sağlıyor. 2011 yılında kurulan ve aralarında Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners ve Social Capital'in de bulunduğu önde gelen risk sermayedarları tarafından desteklenen Intercom, internet işini kişiselleştirme misyonunu üstleniyor.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk, kurulumu, kullanımı ve ölçeklendirilmesi kolay, yapay zeka destekli bir hizmet çözümüdür. Zendesk çözümü, kutudan çıktığı gibi çalışır ve değişiklik durumunda kolayca değiştirilebildiği için işletmelerin daha hızlı hareket etmesini sağlar. Zendesk ayrıca işletmelerin, Müşteri sorunlarını daha hızlı ve daha doğru bir şekilde çözmek için Hizmet ekipleri için en son teknolojiye sahip yapay zekadan yararlanmasına yardımcı olur. Milyarlarca CX etkileşimi üzerine inşa edilen Zendesk AI, geniş ölçekte verimli bir şekilde büyümenize ve çalışmanıza yardımcı olmak için self servisten aracılara ve yöneticilere kadar tüm hizmet deneyiminde kullanılabilir. Zendesk, aracılara sosyal mesajlaşma, telefon veya e-posta gibi herhangi bir kanalda kişiselleştirilmiş bir hizmet deneyimi sunmaları için ihtiyaç duydukları araçları, öngörüleri ve bağlamı sağlar. Zendesk, kişiselleştirilmiş görüşmeler ve çok kanallı vaka yönetiminden yapay zeka destekli iş akışları ve temsilci araçlarına, otomasyona ve 1200'den fazla uygulamadan oluşan bir Marketplace'e kadar bir hizmet ekibinin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir çatı altında bir araya getirir. Çözümümüzün anında uygulanması ve ayarlanması kolaydır; ekipleri BT'nin, geliştiricilerin ve pahalı iş ortaklarının sürekli değişiklikler yapma zorunluluğundan kurtarır. Zendesk olarak işin karmaşıklığını basitleştirme ve şirketlerin müşterilerle anlamlı bağlantılar kurmasını kolaylaştırma misyonundayız. Yeni kurulan şirketlerden büyük şirketlere kadar, akıllı, yenilikçi müşteri deneyimlerinin büyüklüğü, sektörü veya tutkusu ne olursa olsun her şirket için ulaşılabilir olması gerektiğine inanıyoruz. Zendesk, birçok sektörde 30'dan fazla dilde 130.000'den fazla küresel markaya hizmet vermektedir. Zendesk'in genel merkezi San Francisco'dadır ve dünya çapında ofisleri bulunmaktadır.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ, canlı sohbet, web sitesi ziyaretçi takibi ve ziyaretçilerinizi tanımanıza, onlarla etkileşime geçmenize ve müşterilerinizi gerçek zamanlı olarak desteklemenize yardımcı olan analiz yeteneklerine sahip bir müşteri etkileşim platformudur. Canlı ziyaretçi takibi, canlı sohbet çevirisi, canlı sohbet, otomatik sohbet tetikleyicileri, potansiyel müşteri puanlaması, sesli arama, ekran paylaşımı, küfür yönetimi, sohbet önizlemesi, kodsuz bot, cevap botu dahil olmak üzere bir müşterinin beklediği tüm özellikler ve çok daha fazlası ile yüklüdür. sohbet yönlendirme, dahili sohbet, temsilci mobil uygulaması, iOS ve Android için SDK ve Whatsapp, Instagram, FB Messenger ve Telegram gibi popüler IM kanallarıyla entegrasyonlar. Bunların hepsi tek bir platformda.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (Freshworks Inc.'in bir ürünü), işletmelerin müşterilerle web sohbeti, e-posta, telefon gibi birden fazla kanal ve WhatsApp, Instagram ve iMessage gibi sosyal kanallar üzerinden etkileşim kurmasına yardımcı olan bir sohbete dayalı etkileşim çözümüdür. Freshchat ayrıca, işletmelerin geniş ölçekte kişiselleştirilmiş self-servis sağlamasına yardımcı olan, kod gerektirmeyen bir oluşturucuyla kolayca oluşturulabilen yerel yapay zeka destekli sohbet robotları da sunuyor. Freshchat'in yolculuk oluşturucusu ve hazır taktik kitapları sayesinde işletmeler, müşterilerinin ihtiyaçlarının ilerisinde kalabilir ve gerektiğinde onları proaktif bir şekilde destekleyebilir. Freshchat ayrıca müşterinin konuşma geçmişine ve diğer ilgili bilgilere ilişkin kapsamlı bir görünüm sunarak temsilcileri daha üretken hale getiriyor ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmalarına olanak tanıyor.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ:ZI), işletmelerin müşterilerini bulmasına, kazanmasına ve büyütmesine yardımcı olan pazara açılma platformudur. ZoomInfo, dünya çapında 35.000'den fazla şirkete doğru, gerçek zamanlı veriler, öngörüler ve teknoloji sunuyor. İşletmeler verimliliği artırmak, satış ve pazarlama ekiplerini uyumlu hale getirmek ve teknoloji yığınlarını birleştirmek için verilerini ve platformunu kullanıyor. Sektör lideri GDPR ve CCPA uyumluluğu ve çok sayıda veri güvenliği ve gizlilik sertifikasıyla veri gizliliğinde tanınmış bir liderdir. Uzmanlık Alanları: GTM platformu, GTM stratejisi, satış zekası, konuşma zekası, pazarlama zekası, satış katılımı, iletişim verileri, amaç verileri, potansiyel müşteri yaratma, gelişmiş potansiyel müşteri bulma, iş bilgileri, iş bağlantıları, hesap tabanlı pazarlama (ABM), veri doğruluğu, veritabanı Hijyen ve veri düzenleme.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bir yan kuruluşudur ve bireylere, şirketlere ve hükümetlere, tarifeli kullandıkça öde esasına göre isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ler sağlar. Bu bulut bilgi işlem web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı taşları ve araçları sağlar. Bu hizmetlerden biri, kullanıcıların İnternet üzerinden her zaman erişebilecekleri sanal bir bilgisayar kümesine sahip olmalarını sağlayan Amazon Elastic Compute Cloud'dur (EC2). AWS'nin sanal bilgisayar sürümü, işleme için donanım merkezi işlem birimleri (CPU'lar) ve grafik işleme birimleri (GPU'lar) dahil olmak üzere gerçek bir bilgisayarın çoğu özelliğini taklit eder; yerel/RAM belleği; sabit disk/SSD depolama; işletim sistemi seçimi; ağ oluşturma; ve web sunucuları, veritabanları ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) gibi önceden yüklenmiş uygulama yazılımları. AWS teknolojisi dünya çapındaki sunucu çiftliklerinde uygulanmakta ve Amazon yan kuruluşu tarafından sürdürülmektedir. Ücretler, abonenin gerektirdiği kullanılabilirlik, yedeklilik, güvenlik ve hizmet seçenekleri tarafından seçilen kullanım ("Kullandığın kadar öde" modeli olarak bilinir), donanım, işletim sistemi, yazılım veya ağ özelliklerinin bir kombinasyonuna dayanır. Aboneler tek bir sanal AWS bilgisayarı, özel bir fiziksel bilgisayar veya bunların kümeleri için ödeme yapabilir. Abonelik sözleşmesinin bir parçası olarak Amazon, abonelerin sistemlerinin güvenliğini sağlar. AWS, Kuzey Amerika'daki 6 bölge de dahil olmak üzere birçok küresel coğrafi bölgede faaliyet göstermektedir. Amazon, AWS'yi abonelere, gerçek bir fiziksel sunucu grubu oluşturmaktan daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde büyük ölçekli bilgi işlem kapasitesi elde etmenin bir yolu olarak pazarlamaktadır. Tüm hizmetler kullanıma göre faturalandırılır ancak her hizmet, kullanımı farklı şekillerde ölçer. 2017 itibarıyla AWS, tüm bulutun (IaaS, PaaS) %34'üne hakim bir paya sahipken, Synergy Group'a göre sonraki üç rakip Microsoft, Google ve IBM sırasıyla %11, %8 ve %6'ya sahiptir.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitelikli yeni bağlantı bulmasına yardımcı olduk.
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetleri yazılımında dünya lideridir. Tidio'nun kullanıcı dostu platformu, dünya çapında 300.000'den fazla işletmenin müşterilerine daha akıllı, daha hızlı destek sunmasına olanak tanıyor. Eksiksiz bir müşteri hizmetleri çözümleri paketiyle Tidio, müşteri sorunlarını çözmenize ve dönüşüm oranlarınızı artırmanıza yardımcı olmak için canlı sohbet, sohbet robotları, biletleme ve yapay zeka destekli sanal destek temsilcileri sunar. Tidio'nun yazılımı tüm önemli içerik yönetimi sistemlerinde, e-ticaret platformlarında ve sosyal medya kanallarında çalışır. 2013 yılında kurulan Tidio'nun 180'den fazla çalışanı bulunmaktadır ve San Francisco, Szczecin ve Varşova'da ofisleri bulunmaktadır. Tidio, aralarında Mercedes, Shell ve Praktiker'in de bulunduğu 205'ten fazla ülkeden her ölçekteki müşteriye hizmet veriyor. Tidio'nun canlı sohbet widget'ı her ay 510 milyon tekil kullanıcı tarafından görüntüleniyor.
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri depolama, veri analitiği ve makine öğrenimi de dahil olmak üzere bir dizi modüler bulut hizmeti sağlar. Kayıt için kredi kartı veya banka hesabı ayrıntıları gerekir. Google Cloud Platform, hizmet olarak altyapı, hizmet olarak platform ve sunucusuz bilgi işlem ortamları sağlar. Nisan 2008'de Google, Google tarafından yönetilen veri merkezlerinde web uygulamaları geliştirmeye ve barındırmaya yönelik bir platform olan ve şirketin ilk bulut bilişim hizmeti olan App Engine'i duyurdu. Hizmet, Kasım 2011'de genel kullanıma sunuldu. App Engine'in duyurulmasından bu yana Google, platforma birden fazla bulut hizmeti ekledi. Google Cloud Platform, Google Cloud Platform genel bulut altyapısının yanı sıra G Suite, Android ve Chrome OS'nin kurumsal sürümlerinin yanı sıra makine öğrenimi ve kurumsal haritalama hizmetlerine yönelik uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) içeren Google Cloud'un bir parçasıdır.
Helpwise
helpwise.io
Müşterileri elde tutmak, yenilerini kazanmak kadar önemlidir. Sadık müşteriler daha fazla gelir elde eder ve size sıfır maliyetle yönlendirmeler getirir. İyi müşteri hizmeti sunmak, müşteriyi elde tutmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Helpwise ile müşteri hizmetlerini yönetmek kolaydır. 1. Müşteri hizmetleri merkezinizi tam anlamıyla dakikalar içinde kurun. 2. Müşterilerle tüm kanallardan iletişim kurun ve ekibinizle işbirliği yapın. 3. Artık paylaşılan şifreler olmadan sorumluluk oluşturun. 4. Self servis ve otomasyonu kurun. 5. Ekip üretkenliğini ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik eyleme dönüştürülebilir bilgiler edinin. Helpwise, E-posta (destek@, satış@, kariyer@ vb.), Canlı Sohbet, Whatsapp, SMS, Sosyal Medya ve daha fazlasını düşünün. İşletmenizin gelirini artıran bir müşteri hizmetleri çözümü olan Helpwise'ı kullanmaya başlayın.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – çevrimiçi satışlarınızı sohbetlerle artırın! Smartsupp ile satışları otomatikleştirin. Çevrimiçi satışlarınızı artırmak için ihtiyacınız olan her şeyi sunuyoruz: Yapay zeka, LeadGen sohbet robotları, canlı sohbet ve ziyaretçilerinizle doğru zamanda etkileşime geçmek için kullanabileceğiniz çok daha fazlası. Ve onları kısa sürede sadık müşterilere dönüştürün. Smartsupp, şu anda 100.000'den fazla web mağazasını ve web sitesini destekleyen, dünyanın önde gelen ve en güvenilir sohbet ve sohbet robotu çözümlerinden biridir.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business, hepsi bir arada bir WhatsApp İş Çözümüdür; tekliflerimiz arasında resmi WhatsApp API, Chatbot, WhatsApp tabanlı CRM, otomasyon, birçok araçla entegrasyon vb. yer alır. WhatsTool Ekibi, WhatsApp ve işlerini WhatsApp üzerinde yürüten veya pazarlama yapan Küçük işletmeler için araçlar oluşturmaya odaklanmıştır. İşletmelerin büyümeleri için yeni sayıları tutmalarına yardımcı olan WhatsSave gibi daha fazla uygulama geliştiriyoruz.
Qualified
qualified.com
Qualified, Salesforce'u kullanan gelir ekipleri için üretim hattı oluşturma platformudur. Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, DüşünceSpot ve VMWare gibi önde gelen B2B markaları, en değerli alıcıları belirlemek, alıcı niyetine ilişkin sinyalleri ortaya çıkarmak ve anında alışveriş yapmak için en büyük satış ve pazarlama varlıkları olan kurumsal web sitesinden yararlanarak satış kanallarını büyütme konusunda Qualified'a güveniyor. satış görüşmelerine başlayın. Qualified'ı kullanan müşteriler, satış toplantılarında 10 kat artış, potansiyel müşteri dönüşümünde 4 kat artış ve satış hattında 6 kat artış bildiriyor. Salesforce'u temel alan Qualified, hesaba dayalı alıcı amacını belirlemek ve gerçek zamanlı satış görüşmelerini kolaylaştırmak için web sitesini Salesforce verileriyle birleştirir. Qualified, Salesforce AppExchange'te 1. sırada yer alır ve G2'de 20'den fazla kategoride 1. sırada yer alır. Merkezi San Francisco'da bulunan Qualified, eski Salesforce CMO Kraig Swensrud ve eski Salesforce ürünü SVP Sean Whiteley tarafından yönetiliyor ve Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures ve Salesforce Ventures tarafından finanse ediliyor. Daha fazla bilgi edinmek içinqualified.com adresini ziyaret edin.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot, çeşitli şablonlarla dakikalar içinde sohbet robotları oluşturmanıza ve önemli görevleri hemen otomatikleştirmenize olanak tanır. Herhangi bir şablonu ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak için yeni öğeleri kolayca sürükleyip bırakın. ChatBot kutudan çıktığı gibi çalışmaya hazırdır; yapay zeka algoritmaları ise zaman içinde yanıtları iyileştirmenize yardımcı olur. Müşterilerinizle daha iyi ilişkiler kurmak için sorunsuz konuşma deneyimleri tasarlayın. Müşterileri sohbet etmeye ve etkileşime teşvik eden dinamik yanıtlar gönderin. Markanızı, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi sergilemek için metinleri, görselleri, düğmeleri ve hızlı yanıtları karıştırıp eşleştirin. Tek tıklamayla entegrasyonu kullanarak ChatBot'u farklı platformlarda ve kanallarda kullanın (Facebook Messenger, Slack, LiveChat, WordPress ve daha fazlası). Açık API, web kancaları ve Zapier kullanarak sohbet robotunuzu aklınıza gelebilecek hemen hemen her şeye bağlayın.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch, destek, pazarlama ve satış için hepsi bir arada bir müşteri iletişim platformudur. İşletmenizi büyütmenize yardımcı olacak bir dizi aracı birleştirir: 👉 Çok kanallı canlı sohbet 👉 Sohbet robotları 👉 Paylaşılan gelen kutusu 👉 Bilgi tabanı 👉 E-posta pazarlaması 👉 Pop-up'lar 👉 CRM
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, ilgi çekici içerik oluşturma ve güçlü yapay zeka sohbet robotları geliştirme konusunda güvenilir arkadaşınız olarak hizmet vererek içerik oluşturma ve müşteri deneyimi alanında devrim yaratıyor. Platformları, İçerik Oluşturma, Ses Oluşturma ve Görüntü Hazırlama için kapsamlı bir araç paketi sağlamak üzere yapay zekanın ve yaratıcılığın gücünü birleştiriyor. Herkese her şeyi yazma, her yerde yayınlama ve içeriklerini benzersiz bir kolaylıkla optimize etme yetkisi veriyorlar. Güçlü AI sohbet robotu oluşturucusu Botsonic, Slack, WhatsApp, Telegram ve FB Messenger gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek kesintisiz çok kanallı konuşmalar sağlar. Ayrıca robottan insan etkileşimlerine yumuşak geçişleri kolaylaştıran İnsan Devri özelliği de sunuyor. Zapier entegrasyonuyla görevleri otomatikleştiriyor ve iş akışlarını kolaylaştırarak müşteri katılımını artırıyorlar. Botsonic, GDPR uyumludur ve güvenli müşteri etkileşimleri vaat etmektedir. Araç paketleri birlikte içerik oluşturmayı ve müşteri deneyimini yeniden tanımlamayı amaçlayarak Writesonic'i tüm dijital ihtiyaçlarınız için tek durak çözüm haline getiriyor.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot, Twitch, YouTube ve Trovo için canlı yayınınızın sohbetini denetleme ve yeni özelliklerle otomatikleştirmenize olanak tanıyan ve izleyicilerinizi eğlendirmeye daha fazla zaman ayırmanıza olanak tanıyan bir sohbet botudur.
Chaport
chaport.com
Chaport, çok kanallı canlı sohbet, sohbet robotları, bilgi tabanı ve daha fazlasını sağlayan hepsi bir arada mesajlaşma platformudur. Web sitesi ziyaretçileriyle etkileşim kurmanın, daha nitelikli potansiyel müşteriler elde etmenin, satışları artırmanın ve müşteri hizmetlerini geliştirmenin kolay bir yolunu sağlayarak işletmelerin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olur. Bugün Chaport dünya çapında 30.000'den fazla takım tarafından kullanılıyor. Neden Chaport? Chaport, web sitesi ziyaretçilerini sadık müşterilere dönüştürmenize yardımcı olacak bir dizi güçlü özellik sunar. Yine de kullanıcı dostu olmaya devam ediyor ve müşterilerle iletişimi, arkadaşlarla sohbet etmek kadar kolay ve keyifli hale getiriyor. Kurulum işlemi basittir ve 5 dakikadan fazla sürmez. Web sitenize bir sohbet widget'ı ekleyin ve müşterilerinizin sorularını yanıtlamaya başlayın. Ayrıca bir chatbot'a ihtiyacınız varsa Chaport'un WYSIWYG chatbot oluşturucusu sayesinde birkaç dakika içinde oluşturabilirsiniz. Temel özellikler: – Canlı sohbet: Müşterilerinizle gerçek zamanlı olarak konuşun. – Sohbet robotları: Sohbet robotlarının sık sorulan soruları yanıtlamasına ve olası satışları değerlendirmesine izin verin. Ekibiniz çevrimdışı olsa bile 7/24 anında yardım sunun. – Bilgi tabanı + SSS botu: Müşterilerinize bir bilgi tabanı sağlayın ve sohbet widget'ındaki makaleleri otomatik olarak önermek için bir SSS botunu etkinleştirin. – Facebook, Viber, Telegram vb. ile entegrasyonlar: Tüm kanallardan gelen soruları tek yerden yanıtlayın. – Otomatik davetiyeler: Web sitenizin ziyaretçileriyle daha fazla sohbet başlatın. – Kayıtlı yanıtlar: Sık sorulan sorulara yanıt şablonları hazırlayın, birkaç tıklamayla yanıtlayın ve zamandan tasarruf edin. – Yazma öngörüleri: Mesajları gönderilmeden önce okuyun ve daha hızlı yanıtlayın. – Web, masaüstü ve mobil uygulamalar: Nerede olursanız olun müşterilerle sohbet edin. – Zapier ve API: Chaport'u web sitenize daha yakından entegre edin veya üçüncü taraf uygulamalara bağlayın. – Ve çok daha fazlası... Bugün kaydolun ve satışlarınızı artırın! Ücretsiz deneme mevcut.
Joonbot
joonbot.com
Joonbot, dönüşümlerinizi artırmak için kod gerektirmeyen ve kullanımı kolay bir sohbet robotu oluşturucudur. Joonbot ile hedef kitlenize kısa sürede rehberlik edebilir, toplayabilir ve bilgi iletebilirsiniz. Bazı kullanım örnekleri: Daha nitelikli potansiyel müşteriler elde edin Satışları artırın Müşteri çözümlerini otomatikleştirin
Outgrow
outgrow.co
Outgrow, kişiselleştirilmiş testler, hesap makineleri, değerlendirmeler, yarışmalar, formlar/anketler, öneriler, anketler ve sohbet robotları oluşturmayı kolaylaştırarak potansiyel müşterileri daha iyi elde etmenize, nitelendirmenize ve onlarla etkileşime geçmenize olanak tanır. Geliştiriciye veya tasarımcıya gerek yok! Outgrow, mobil, masaüstü ve tablet için tamamen optimize edilmiş ve reklamlarınıza, web sitelerinize, mobil uygulamalarınıza, sosyal medyanıza, SMS ve e-posta iletişiminize kolayca yerleştirilebilen bir dizi tasarım şablonuna sahiptir. Ek olarak, dönüşümü iyileştirmek için optimize edilmiş 1000'den fazla önceden hazırlanmış içerik parçası ve huni vardır; böylece soruları değiştirebilir, birkaç ince ayar yaparak markanızla tutarlı olmasını sağlayabilir ve kendi etkileşimli içeriğinizi birkaç dakika içinde hazır hale getirebilirsiniz.
Warmly
warmly.ai
Warmly, KOBİ büyüklüğündeki gelir ekipleri için özel olarak oluşturulmuş ilk otonom satış düzenleme platformudur. Platform, dönüşüme hazır web sitesi ziyaretçilerini belirlemek, takip etmek ve onlarla bağlantı kurmak için satış etkinleştirme araçlarından, B2B amacından ve zenginleştirme araçlarından meta verileri düzenler. Warmly, verileri otomatik olarak toplayarak ve çeşitli platformlardan gelen öngörüleri entegre ederek, satış ekibi için nitelikli görüşmeler sağlamak üzere bir sonraki en etkili adımı düzenler. Sıcak bir şekilde gelir ekibinizin pazardaki fırsatları daha erken tespit etmesine yardımcı olur. Onları daha hızlı ilerletin. Ve her çeyrekte ardışık düzen hedeflerinize ulaşın. Yapay Zeka Sıcak Potansiyel Müşteriler Platformu, web sitenizdeki, giden ve CRM'deki satın alma niyeti sinyallerini izleyerek satış hattınızı aydınlatır. Daha sonra bu boru hattını sıcak ve ilgi çekici yollarla kapatmanıza yardımcı olurlar. Ayrıca, ücretsiz satış araçları paketi, ödüllü Essential Zoom Uygulaması ile ekibinizin Takviminizde ve Zoom'da potansiyel müşteriler veya müşterilerle daha iyi bağlantı kurmasına yardımcı olur.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat, çevrimiçi işletmelerin müşterileriyle gerçek zamanlı olarak konuşabileceği ücretsiz bir canlı sohbettir. Size 360° müşteri destek sistemi oluşturmanızı ve mesaj hunilerini bağlamanızı, arama teklif etmenizi, özgürce yapılandırmanızı ve özelleştirmenizi sağlar.
Botmaker
botmaker.com
Botmaker, müşterilerinize tüm dijital kanallarda akıllı ve hızlı yanıtlar vermenizi sağlayan en gelişmiş konuşma platformudur. Hibrit botlar ve canlı aracılarla dijital deneyimler oluşturun. Sohbet ticareti, müşteri hizmetleri ve yardım masası işlemlerine yönelik otomatik çözümlerle işinizi büyütün. Platform, yapay zeka ve makine öğrenimi sayesinde müşterilerinizin ihtiyaçlarını ve isteklerini anlamanıza ve tahmin etmenize olanak tanır. Biz WhatsApp Çözüm Sağlayıcıları ve Messenger Ortaklarıyız.
Selz
selz.com
Selz, çevrimiçi mağazalar oluşturmanıza, mevcut web sitelerinden satış yapmanıza veya sosyal ağlar üzerinden satış yapmanıza olanak tanıyan basit bir e-Ticaret platformudur. Selz, çevrimiçi varlığınızı oluşturmak, ürünlerinizi satmak, müşterilerinize pazarlamak ve satışları takip etmek için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlar. Selz, fiziksel ürün, dijital ürün ve hizmet satmak isteyen bireyler ve küçük işletmeler için idealdir. Daha fazlasını öğrenmek için www.selz.com adresini ziyaret edin.
WotNot
wotnot.io
WotNot, sohbet robotlarıyla müşteri etkileşimlerinizi geniş ölçekte otomatikleştirir. Daha fazla potansiyel müşteri elde etmek, daha fazla randevu almak, müşteri desteğinizi son teknoloji sohbet robotlarıyla ölçeklendirmek gibi iş zorluklarını çözün. Müşteriler WotNot'u mevcut veya gelecekteki müşterilerine 7/24 ulaşılabilir, anında yanıt veren, tamamen güvenilir ve müşterinin dilini konuşan kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimi sunmak için kullanıyor. Birden fazla kullanım senaryosunu karşılamak için Emlak, Sigorta, Finans, Sağlık, Otomotiv, SaaS, Bankacılık, Tüketim Malları, Üretim ve Eğitim gibi herhangi bir sektöre bir sohbet robotu ekleyin. WotNot'un Kodsuz Bot Oluşturucusu ile sezgisel bir görsel oluşturucuyla oldukça kolay bir şekilde botlar oluşturabilirsiniz. Sizin tarafınızdan tanımlanan tetikleyicilere ve koşullara göre farklı etkinlikler için birden fazla botu yönetin. Ayrıca WotNot, deneyimli konuşma tasarımı uzmanlarından oluşan ekibimizin ihtiyaçlarınızı anladığı ve işletmenizin ihtiyaçlarına uygun bir konuşma akışını dikkatlice oluşturduğu ve sonuçları inceleyerek akışı optimize etmeye devam ettiği, size özel bir hizmet sunar. Müşteri etkileşimlerinde WotNot'a güvenen dünya çapında 3000'den fazla işletmeye katılın.
WATI
wati.io
Müşteri etkileşimini yeniden tasarlayan Wati, WhatsApp'ın Business API'sini temel alan önde gelen konuşma platformudur. Kullanımı kolay yazılımımız, 100'den fazla ülkede 8.000'den fazla işletmeye geniş ölçekte kişiselleştirilmiş, gerçek zamanlı görüşmeler sunma olanağı sağlar. Yenilikçi yapay zeka çözümleriyle şirketlerin iletişim şeklini değiştiriyoruz: * Paylaşılan gelen kutuları kesintisiz işbirliğine olanak tanır * Güçlü otomasyon verimliliği artırır * Yayın mesajları müşterilerin ilgisini çeker * Akıllı sohbet robotları anında destek sağlar Hızla büyüyen küresel bir SaaS girişimi olarak, işletmeler ve müşteriler arasında anlamlı ilişkiler kurmak için teknolojiyi kullanma konusunda tutkuluyuz. Yetenekli ve azimli ekibimiz, organizasyonları güçlendirme ve anlamlı konuşmalar yoluyla bağlantıları yeniden tanımlama vizyonuyla birleşiyor.
Engati
engati.com
Engati sohbet robotu ve canlı sohbet platformu, 2021 CODiE Ödülünün sahibi oldu. Programlama gerektirmeden dakikalar içinde akıllı botlar oluşturmanıza olanak sağlar. Bir kez oluşturun ve 15 kanalda yayınlayın: WhatsApp, Messenger, Instagram, Kik, Telegram, Line, Viber, Skype, Slack, WeChat, Twitter, Skype kurumsal, web siteniz ve mobil uygulamanız. Akıllı yolları, eğitimi, kopyalamayı, analitiği ve özel etiketlemeyi destekler. Engati'yi kullanarak, kendi sohbet robotunuzu tasarlamak ve müşterilerinizle 50'den fazla dilde etkileşim kurmak için makine öğreniminin, NLP/NLU'nun gücünden yararlanabilirsiniz.
My AskAI
myaskai.com
My AskAI, müşterilerinize sitenizde veya e-posta yoluyla anında yanıt vermek için 7/24 kullanılabilen yapay zeka müşteri destek sohbet robotunuzdur. Şirketinizin bilgisine göre eğitilmiş sohbet robotunuz, müşterilerinizin sorularına her zaman bir yanıt bulmasını sağlar ve yanıt veremezse bunları (insan) ekibinize aktararak her iki dünyanın da en iyisini sunar ve müşteri memnuniyetini ve elde tutma oranını artırır. Yapay zeka öngörüleriyle ortak sorunlarınızın veya sorularınızın neler olduğunu anında öğrenin, böylece genel sorgulara daha az, ürününüzü geliştirmeye daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Kullanıcılarımız arasındaki konuşmaların ortalama %79'unun doğrudan yapay zeka tarafından çözümlendiğini, böylece daha stratejik fırsatlara harcanabilecek binlerce saatlik destek süresinden tasarruf edildiğini görüyoruz. My AskAI ile destek taleplerinizi bir gecede %50'den fazla azaltın.
Get Answer
get-answer.ai
Yanıt Al, OpenAI'nin ChatGPT'si, Google'ın Gemini ve PaLM'si, Meta'nın Llama'sı ve Anthropic'in Claude'u gibi gelişmiş yapay zeka modellerini entegre eden, yapay zeka destekli bir kişisel asistan platformudur. Bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanmış çözümler sunan bir mobil uygulama, web uygulaması ve Chrome uzantısı aracılığıyla birleşik bir deneyim sunar. Özellikler arasında önceden oluşturulmuş sohbet istemleri, özel iş akışları ve üçüncü taraf araçlarla kusursuz entegrasyon bulunur. Yanıt Al, öğrenciler ve geliştiricilerden işletme sahipleri ve tasarımcılara kadar çeşitli kullanıcılar için üretkenliği artırmak ve görevleri basitleştirmek üzere tasarlanmıştır.
YourGPT
yourgpt.ai
YourGPT Chatbot, kodlamaya gerek kalmadan özel, sektöre özel sohbet robotları oluşturma sürecini basitleştirir. Yeni nesil AI ve GPT tabanlı sohbet robotu oluşturucumuz, kullanıcıların yalnızca birkaç dakika içinde hızlı bir şekilde kendi verileriyle botlar oluşturmasına ve eğitmesine olanak tanır. YourGPT Chatbot'unuzla yapay zekadan en iyi şekilde yararlanın ve zamandan ve paradan tasarruf edin. YourGPT, benzersiz ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış son teknoloji AI ve GPT ürünleri sunar. * Güçlü yapay zeka sohbet robotumuzla müşteri desteğini artırın * LLM Spark'ı kullanarak üretime hazır LLM Uygulamaları oluşturun.
Glider AI
glider.ai
En yenilikçi İK teknolojisi dalında 2021 SIA kazananı olan Glider AI Skill Intelligence Platform, İşletmeler, Personel Firmaları ve MSP'ler için işe alım kalitesindeki yetenekleri ölçeklendirmek için sanal değerlendirmeler, kodlama/video röportajları, ekran robotları ve daha fazlasını içeren işe alma çözümleri sunar. Intuit, PwC, Amazon ve Capital One gibi küresel markalar, aday kalitesini doğrulamak ve her sektördeki her role uyum sağlamak için Glider'a güveniyor. Müşteriler ortalama olarak 3 kat yerleştirme oranı, doldurma süresinde %50 azalma ve aday memnuniyetinde %98 iyileşme görüyor. Daha fazla bilgi için Planör AI'yı ziyaret edin.
AiSensy
m.aisensy.com
AiSensy bir Whatsapp Chatbot, CRM ve Pazarlama Platformudur. AiSensy'de Satışlarınızı Artırabilir ve Desteğinizi Otomatikleştirebilir, binlerce kullanıcıya Yayın mesajları gönderebilir ve Whatsapp Kişilerini yönetebilirsiniz. * Önceden hazırlanmış NLP Chatbot Şablonları arasından seçim yapın (Google Dialogflow'u Whatsapp'a bağlayın) * Whatsapp'ta Doğrulanmış Varlık Alın (Yeşil Onay) * Satışları Artırın ve Desteği Otomatikleştirin
Swiftsell
swiftsell.biz
Swiftsell, tüketici markalarının çeşitli kanallar üzerinden lider konuşmalarını sorunsuz bir şekilde otomatikleştirebildiği ve satış, pazarlama ve müşteri memnuniyetini artırabildiği, üretken, yapay zeka destekli, kodsuz bir araçtır.
Unleash
unleash.so
Unleash, bir çalışanın ihtiyaç duyduğu anda, çalışmayı tercih ettiği her yerde, şirket departmanları içindeki bilgiyi kolayca düzenleyerek SaaS araçlarınızdaki tüm bilgilerden yararlanmak için yapay zekayı kullanır. Unleash bunu şirketinizin Slack, Notion, Jira, Zendesk ve daha fazlası gibi veri kaynaklarıyla kusursuz entegrasyonlar yoluyla gerçekleştirir ve her çalışanın sadece Unleash'e sorarak aradıkları bilgiyi bulmasına olanak tanır.
Atom
atomchat.io
Atom, işletmelerin daha nitelikli müşteri adayları oluşturmasına, daha akıllı sohbet robotları oluşturmasına, sonuçları ölçmesine ve CRM'lerle entegre olmasına yardımcı olmak için yapay zeka destekli bir WhatsApp sohbet robotu çözümü sunuyor. Temel özellikler şunları içerir: * Müşteri sorularını yanıtlamak için 7/24 akıllı sanal asistan * WhatsApp yayın kampanyaları aracılığıyla müşterilerin %98'ine kadar ulaşabilme * İlgilenen potansiyel müşterileri filtrelemek ve satış ekibini anlaşmaları kapatmaya odaklamak için otomatik iş akışları * Müşteri konuşmalarının tam görünürlüğünü sağlamak için WhatsApp çoklu temsilci entegrasyonu Çözüm, HubSpot ile entegre olarak işletmelerin WhatsApp kişilerini CRM'lerine senkronize etmelerine ve AI sohbet robotlarını kullanarak otomatik iş akışları oluşturmalarına olanak tanıyor. Atom, işletmelere entegrasyon süreci boyunca rehberlik etmek ve kendilerini pazarda "anahtar teslimi" bir çözüm olarak konumlandırmak için WhatsApp uzmanlarından oluşan kişiselleştirilmiş bir danışman ve yapay zeka ekibi sağlıyor. Vaka çalışmaları, satışların ayda 200'den 3.000'in üzerine çıkarılması, dijital satış dönüşüm oranlarının üç katına çıkarılması ve 2,5 ayda 5.000'den fazla onaylanmış randevunun alınması gibi müşterilerin nasıl önemli gelişmeler kaydettiğini vurguluyor. Şirket, CIO Peru, Forbes ve Estrategia & Negocios gibi yayınlarda yer alarak pazardaki büyümelerini ve tanınırlıklarını vurguladı. İşletmeler daha fazla bilgi edinmek ve platformu kendileri denemek için bir Atom danışmanıyla konuşmaya davet ediliyor.
Jetlink
jetlink.io
İnsanlar ve işletmeler arasındaki iletişim sonsuza kadar değişiyor ve mesajlaşma bugün ve gelecek yıllarda merkezi bir rol oynayacak. Sosyal ve mobilin yakınsaması müşteri davranışını ve beklentilerini şekillendiriyor. Şu anda burada bir şeyler soruyorlar. Jetlink, çok kanallı mesajlaşma ve gelişmiş kurumsal sohbet robotlarıyla "Şimdinin Gücünü" kuruluşunuza getiriyor. Bunun ticaret ve müşteri desteğinde bir devrim olduğuna inanıyoruz. Jetlink, müşterilerinizin halihazırda bulunduğu yerde keyifli sohbetli satış ve destek deneyimleri sunmanıza olanak tanır. Jetink, yapay zeka olarak konumlandırılıyor. Web sohbeti, IVR, sosyal mesajlaşma uygulamaları, Facebook Messenger, Whatsapp, Skype, Slack, Teams ve uygulama içi mesajlaşma gibi müşteri temas noktaları için güçlendirilmiş merkezi iletişim platformu.
Netomi
netomi.com
Dünyanın en iyi yapay zeka liderlerinin desteklediği ve en büyük küresel markaların güvendiği Netomi, kurumlara yönelik müşteri deneyimi yapay zekasında liderdir. Netomi, çok modlu ve çok kanallı Yaptırımlı Üretken Yapay Zeka sağlayarak doğruluk, güvenlik ve veri gizliliği için yerleşik yapay zeka yönetişim kontrolleriyle marka açısından güvenli görüşmelere geniş ölçekte olanak tanır. Yenilikçi yapay zeka dağıtımımız maliyet tasarruflarını, operasyonel verimliliği garanti eder ve müşteri memnuniyeti, sadakati, gelir ve karlılıkta artış sağlar. Netomi'nin kodsuz çözümü haftalar içinde dağıtılır, otomatik olarak ölçeklenir ve teknik bilgisi olmayan kullanıcıların CX AI'yi uygun ölçekte kolayca yönetebilmeleri için kapsamlı araçlar sunar. Bu, daha düşük toplam sahip olma maliyeti, daha hızlı pazara sunma süresi ve geliştirici kaynaklarına olan bağımlılığın azalmasıyla sonuçlanır. 2016 yılında kurulan Netomi, müşteri deneyimini geliştirmek için en son yapay zeka gelişmelerinden yararlanıyor, markaları yüksek kaliteli otomatik destek ve insan temsilci ekiplerini güçlendirecek araçlarla güçlendiriyor. Hızla gelişen yapay zeka ortamında Netomi, markaların artan müşteri beklentilerini karşılamasını ve olağanüstü hizmet sunmasını kolaylaştırıyor.
Metanoz
metanoz.com
Metanoz AI, bireylere, girişimcilere ve işletmelere problem çözme hizmetleri sunmak için tasarlanmış sanal bir chatbot çözümüdür. Uzman ve uzman ekibimiz 7/24 sorunlarınıza doğru ve güvenilir çözümler sunmaya kendini adamıştır. Günümüzün hızlı dünyasında bireylerin ve işletmelerin karşılaştığı zorlukları anlıyoruz. Amacımız bu zorlukların üstesinden gelmenize ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmaktır. Sağlık ve hastalıklarla ilgili çözümler, iş çözümleri, Arama Motoru Optimizasyonu, Otomobil Mekaniği, Makyaj Sanatçılığı, Film Eleştirisi, Astroloji, Tarih, Bilimsel Veri Görselleştirme, Yoga, Sosyal Medya Etkisi, Teknik İncelemeler dahil olmak üzere çok çeşitli alanlarda uzmanlaşıyoruz. İç Dekorasyon, Muhasebe, Tıp, Web Tasarım Danışmanlığı, Emlak, Ruh Sağlığı, Kişisel Eğitim, Kariyer Danışmanlığı, Felsefe, Motivasyon, Seyahat, Sözlü İngilizce Eğitimi ve Metin Yazarlığı. Uzmanlık alanlarına tutkuyla bağlı, yüksek eğitimli ve deneyimli profesyonellerden oluşan bir ekip oluşturduk. Uzmanlarımız, sorunlarınıza mümkün olan en iyi çözümleri sunmak için en son bilgi ve becerilerle donatılmıştır. Müşterilerimizin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilmiş, zamanında ve doğru çözümler sunma yeteneğimizden gurur duyuyoruz. Metanoz AI olarak mükemmel müşteri hizmeti sunmaya kendimizi adadık. Her müşterinin farklı ihtiyaç ve gereksinimleri olduğunu biliyoruz ve tüm müşterilerimizin kişisel ilgi görmesini sağlamak için çalışıyoruz. Sorularınızı yanıtlamak, rehberlik sağlamak ve karşılaşabileceğiniz zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olmak için her zaman hazırız. Misyonumuz bireylerin ve işletmelerin sorunlarına mümkün olan en iyi çözümleri sunarak hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır. En son teknolojiden ve profesyonellerimizin uzmanlığından yararlanarak müşterilerimizin her türlü engeli aşmalarına ve başarıya ulaşmalarına yardımcı olabileceğimize inanıyoruz. Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için hizmetlerimizi ve uzmanlığımızı sürekli genişletiyoruz. Ekibimiz, ilgili alanlarımızdaki en son trendler ve gelişmeler konusunda güncel kalmaya kendini adamıştır. Sektörümüzün ön saflarında yer almamızı sağlamak için araştırma ve geliştirmeye yoğun yatırım yapıyoruz.
Messangi
messangi.com
Messangi, 2001 yılından bu yana dünya çapında milyarlarca cihaz üzerinden şirketleri müşterilerine bağlıyor. Çok yönlü ve güvenilir platformlarımız, sektördeki en iyi mühendislerden bazıları tarafından kendi bünyemizde oluşturulmuştur. Operasyonlarımıza güç vermek için 7 ülkede, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ekstra çaba harcamaya istekli birinci sınıf ekiplerimiz var. Günümüzde önde gelen mobil operatörler, küresel bankalar ve perakendeciler, müşteri iletişimi ve etkileşim zorluklarını çözmek için Messangi'ye güveniyor. SMS, E-posta, Uygulamalar, Mobil Cüzdan ve Sesli Asistanlara yönelik çözümlerimiz, iletişimi her zamankinden daha kolay, verimli ve erişilebilir hale getirerek şirket-müşteri etkileşimlerinde devrim yaratmaya devam ediyor. Messangi'nin hizmet olarak bulut iletişim platformu, en uygun çözümü oluşturmak üzere özelleştirilebilir ve şekillendirilebilir. Birden fazla kanalın birleşimiyle müşterilerinize daha verimli bir şekilde ulaşın ve onlarla etkileşime geçin.
Answered.so
answered.so
Cevaplandı.so: İnsan uzmanlığına sahip yapay zeka destekli müşteri hizmetleri. GPT sohbet robotu, Bilgi tabanı, HelpHub ve akıllı Arama Çubuğu ile müşteri sorunlarının %70'e kadarını çözün.
Algomo
algomo.com
Algomo, web siteleri için özel ChatGPT benzeri botlar aracılığıyla müşteri desteğini otomatikleştirmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli üretken bir platformdur. İşletmelerin, bot taleplerini ele alarak, gerektiğinde sorunları ileterek ve eğitim veya bakıma ihtiyaç duymadan çalışarak müşteri destek etkileşimlerini verimli bir şekilde çözmelerine olanak tanır. Algomo'nun platformu, tekrarlanan müşteri sorularını anında yanıtlayarak, maliyetleri azaltıp müşteri memnuniyeti (CSAT) ve çalışan bağlılığı puanlarını artırarak çalışır. Destek etkileşimlerinin etiketlenmesini, sınıflandırılmasını ve önceliklendirilmesini otomatik hale getirerek işlem sürelerini ve manuel görevleri kısaltır. Ek olarak, yanıt sürelerini ve üretkenliği artırmak için temsilcileri yapay zeka önerileri ve canlı ekran paylaşımıyla güçlendirir. Algomo özellikle aşağıdakileri yapmak isteyen işletmeler için faydalıdır: * Müşteri Hizmetlerini Otomatikleştirin: Çoğu destek etkileşimini otomasyon yoluyla çözerek. * Verimliliği Artırın: Müşteri desteğine harcanan zamanı ve kaynakları azaltmak. * Müşteri ve Çalışan Memnuniyetini Artırın: Daha hızlı çözümler ve daha az manuel görev sayesinde. * Uluslararası Genişleme: Çok dilli yetenekleri sayesinde küresel ölçekte ölçeklenen işletmeler için idealdir.
Alendei
alendei.com
Alendei yapay zeka tabanlı müşteri etkileşim platformudur. Kullanıcıların cep telefonu kullanıcılarına kısa metin mesajları göndermesine olanak tanır. Kullanıcı deneyimini ve memnuniyetini artırmak için konuşma arayüzü aracılığıyla otomatik müşteri desteği ve katılımı sağlar. Mesaj göndermek ve almak için WhatsApp Business API'lerini entegre ederek kullanıcıların iki yönlü iletişim sağlamasına olanak tanır.
AIhelp
aihelp.net
AIhelp, merkezi Hong Kong'da bulunan küresel bir müşteri destek platformu şirketidir. 2014 yılında kurulan şirketin şu anda 80'den fazla çalışanı var ve 32 ülke ve bölgede 12.000 müşteriye hizmet veriyor. Müşteri ilişkilerini ve memnuniyetini daha güçlü, kişisel ve üretken kılmak isteyen şirketler için tasarlanmıştır. Şirketlere, 20'den fazla dilde kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmış tüm araçları ve teknoloji altyapılarını sağlayarak, büyük destek sağlamalarını ve ardından olgun hizmet ve proaktif katılım sağlamalarını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. AIhelp, Uygulama İçi mesajlaşma, AI sohbet botu, Otomatik Kontrol Formu, Anlık Bildirimler, Uyarılar, Spotlight, Uygulama gibi birçok müşteri destek işlevini içeren, hem Mobil hem de Web için mesajlaşma ve operasyon amaçlı bir Yapay Zeka Müşteri Destek Platformudur. indeksleme ve daha fazlası. Daha yüksek sıralamaları ve elde tutmayı artırmak ve müşteri sorunlarını anında çözmek için güçlü bulut tabanlı analizler için Makine Öğrenimini kullanarak kişiselleştirilmiş destek sağlamanıza olanak tanır ve müşterilerin mutlu ve memnun kalmasına yol açan çok büyük miktarda veriyi anlamlandırmak için son derece verimlidir.
AIChatbot
aichatbot.so
AIChatbot, müşteri desteğine yönelik yapay zeka destekli bir sohbet robotu oluşturucusudur. AIChatbot, kendi verilerinizden eğitilmiş özel bir GPT sohbet robotu oluşturmanıza olanak tanır. Bu, web sitenizin URL'sini, PDF dosyalarınızı veya site haritanızı yükleyerek gerçekleştirilir. AIChatbot, müşteri sorularına birden fazla dilde yanıt verebilir ve sohbet robotu widget'ını doğrudan web sitenize yerleştirme rahatlığını sağlar.
3Dolphins
3dolphins.ai
3Dolphins.ai, işletmelerin dijital müşteri deneyimlerini hızlandırmasına yardımcı olmak için PT InMotion Inovasi Teknologi (InMotion) tarafından geliştirildi. Kurumsal, bulut veya şirket içi çözümler olarak oluşturulan yaklaşımımız, teknoloji ile insanlar arasında kusursuz işbirliğine olanak sağlar. InMotion (PT. InMotion Inovasi Teknologi), öncelikle işletmelerin yeni teknolojiler ve müşteriye yönelik kanalları kullanarak müşteri deneyimini geliştirmelerine yardımcı olmaya odaklanan Endonezya merkezli bir teknoloji şirketidir. Finans, Otomotiv, Online Seyahat, Eğitim, Kamu Sektörü gibi birçok sektöre hizmet verdik.
WeConnect.chat
weconnect.chat
Hepsi bir arada konuşabilen yapay zeka platformu WeConnect.chat'in konuşmaya dayalı yapay zeka arayüzleriyle işletmenizi güçlendirin. Özel bir yapay zeka sohbet robotu ile olası satış yaratmayı kolaylaştırın, müşteri desteğini yükseltin, katılımda devrim yaratın ve sınırsız olanakların kilidini açın. Kural tabanlı bileşenleri sorunsuz bir şekilde entegre edin ve çok kanallı bir aracı kontrol panelinin potansiyelinden yararlanın.
Creative Virtual
creativevirtual.com
Creative Virtual, sektörde yaklaşık yirmi yıllık deneyimimiz ve eşsiz uzmanlığımızla tanınan, konuşabilen bir yapay zeka lideridir. Yenilikçi V-Person™ sanal aracımız, sohbet robotumuz ve canlı sohbet çözümlerimiz, müşteriler ve çalışanlar için kesintisiz, kişiselleştirilmiş ve ölçeklenebilir dijital destek sunmak üzere insanları ve yapay zekayı bir araya getiriyor. Önde gelen küresel kuruluşlar, destek deneyimlerini geliştirmek, maliyetleri azaltmak, satışları artırmak ve marka sadakati oluşturmak için ödüllü teknolojimize ve uzman danışmanlığımıza güveniyor. Küresel ekibimiz ve kapsamlı ortak ağ desteğimiz, dünya çapında 37'den fazla dilde kurulum yaparak hem yerelleştirilmiş işbirliği hem de uluslararası bilgiler sağlar. Creative Virtual'ın genel merkezi Birleşik Krallık'ta olup Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Hindistan, Singapur ve Hong Kong'da faaliyet göstermektedir.
tolk.ai
tolk.ai
tolk.ai, işletme yöneticileri için tasarlanmış müşteri ilişkileri otomasyon platformudur. Müşteri desteği ve müşteri adayı yaratma için kodsuz otomasyon platformu. Yapay zeka destekli akıllı sanal aracılarımız, müşterilerinizin sorgularını dinamik olarak çözer veya önceliklendirir.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai, kullanıcıların çeşitli iş uygulamaları için özel yapay zeka sohbet robotları ve üretken yapay zeka modelleri (GPT'ler) oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan kapsamlı bir platformdur. Platformun temel özellikleri ve yetenekleri şunları içerir: * Kullanım Kolaylığı: Web sitesi, ChatBotBuilder.ai'nin kapsamlı teknik uzmanlık gerektirmeden "özel sohbet robotları ve GPT'ler oluşturmanın en hızlı, en kolay yolu" olduğunu vurguluyor. * Esnek Entegrasyon: Platform, binlerce uygulamayla entegrasyonu destekler ve kullanıcıların rekabet avantajı elde etmek için araçlarını ve ekiplerini birbirine bağlamasına olanak tanır. * Son Teknoloji Yapay Zeka: ChatBotBuilder.ai, gelişmiş sohbet robotlarını ve GPT'leri desteklemek için en yeni büyük dil modellerinden (LLM'ler) ve yapay zeka teknolojilerinden yararlanır. * Özelleştirme: Kullanıcılar, platformun kullanıcı dostu arayüzünü kullanarak sohbet robotlarının görünümünü, işlevselliğini ve davranışını özelleştirebilir. * Kanallar Arası Destek: Sohbet robotları web siteleri, sosyal medya, e-posta ve ses dahil olmak üzere birden fazla kanala entegre edilebilir. * Pazarlama Araçları: Platform, kullanıcıların sohbet robotları aracılığıyla müşterilerle daha etkili bir şekilde etkileşime geçmesine yardımcı olmak için yerleşik pazarlama özellikleri sağlar. * Analitik: Güçlü analitik yetenekleri, kullanıcıların sohbet robotlarının performansını izlemesine ve optimize etmesine olanak tanır. Web sitesi, ChatBotBuilder.ai'yi "2024'te Dünyanın En İyi Yapay Zeka Sohbet Robotu Oluşturucusu" olarak konumlandırıyor ve yapay zekanın gücüyle müşteri hizmetlerini otomatikleştirmek, iletişimi basitleştirmek ve kullanıcı deneyimlerini geliştirmek isteyen işletmelere ve kuruluşlara hitap ediyor. Platform, hem bireysel kullanıcılar için bir Pro Plan hem de kendi markalı chatbot çözümlerini oluşturmak isteyen ajanslar ve daha büyük kuruluşlar için bir White Label Enterprise planı sunuyor. Genel olarak ChatBotBuilder.ai, her boyuttaki işletmeyi gelişmiş yapay zeka sohbet robotlarının ve üretken yapay zeka modellerinin avantajlarından yararlanmaya teşvik etmek için tasarlanmış kapsamlı, kodsuz bir platform gibi görünüyor.
ChatShape
chatshape.com
ChatShape, web siteniz için yapay zeka destekli sohbet robotları oluşturmanıza olanak tanıyan yeni nesil yapay zeka destekli bir araçtır. Sadece chatshape.com/create adresine gidin, taranacak web sitenizin bağlantısını ekleyin; metin, müşteri sorgularını anında yanıtlamak, daha fazla ziyaretçiyi müşteriye dönüştürmek ve sizi kurtarmak için web sitenize yerleştirebileceğiniz bir sohbet robotunu eğitmek için kullanılacaktır. yüzlerce saat zaman.
BotSpice
botspice.com
BOTSPICE, kullanıcıların beceri geliştirme, paydaş katılımı, iş süreci dönüşümü ve kurumsal bilgi yönetimi için DIY WorkBot'lar oluşturmasına olanak tanıyan yenilikçi bir platform çözümüdür. Ayrıca Robotik Proses Otomasyonunu (RPA) kolaylaştırmak amacıyla istenen özelleştirme seviyelerini elde etmek için API aracılığıyla arka uç sistemlerle entegre edilebilir.
Botifi
botifi.me
Chatbot oluşturucu, Telegram, Facebook Messenger, Instagram ve diğerlerinde satış, pazarlama ve desteği otomatikleştiriyor
BotDistrikt
botdistrikt.com
BotDistrikt, işletmelerin herhangi bir kodlama becerisine ihtiyaç duymadan sohbet robotları oluşturmasına olanak tanıyan, kullanıcı deneyimi odaklı bir platformdur. Hem yeni başlayanlar hem de köklü işletmeler için eksiksiz bir chatbot çözümü sunar. Araç özellikle pazarlamacılar, müşteriler ve geliştiriciler için tasarlanmıştır. Pazarlamacılar için sanal bir kişiliğin tasarlanmasına, hedeflenen kampanyaların oluşturulmasına olanak tanır ve veriye dayalı içgörüler sağlar. BotDistrikt, müşteriler için 7/24 bot kullanılabilirliği sağlayarak akıcı ve etkileşimli görüşmelere olanak tanır. Ayrıca biletleri yönetmek için insan geçişini de destekler ve çok kanallı iletişime olanak tanır. Geliştiriciler için platform son derece özelleştirilebilir; karmaşık, iki yönlü konuşmaları desteklemek için mantıksal koşulları, normal ifade kalıplarını, yapay zeka eğitimini, API entegrasyonlarını ve Javascript işlevlerini içerir. BotDistrikt'in chatbot'ları Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram, web siteleri, Google Asistan ve Skype gibi çeşitli kanallarda çalışabiliyor. Ayrıca Dialogflow, Wit.ai, Gmail ve Slack gibi kullanışlı araçlarla da entegre olur. Platform, Entrepreneur First ve Singapur Infocomm Geliştirme Otoritesi tarafından desteklenmektedir. Müşteri odaklı, yapay zeka destekli sohbet robotlarına vurgu yapan BotDistrikt, sohbet robotu stratejisi oluşturmak ve uygulamak için kolay, eğlenceli ve akıllı bir araç sunmayı amaçlıyor.
Bot9
bot9.ai
Sadece akıllı değil, aynı zamanda benzersiz bir şekilde size ait olan kendi yapay zeka destekli asistanınızı yaratın!
Scotty AI
scottytechnologies.com
Kaynak bulmadan katılıma ve ötesine kadar hepsi bir arada sohbete dayalı yapay zeka çözümünüz Scotty ile tanışın! Scotty AI ile şunları deneyimleyeceksiniz: * Tüm başvuru ve sorularınıza 7/24 sesli ve yazılı olarak anında ve kişiselleştirilmiş yanıtlar * Kayıt sistemleri (ATS HCM, ERP, CMS, CRM), nokta çözüm ISV'leri, web siteleri ve işbirliği kanalları (Takımlar, Slack,...) arasında sorunsuz entegrasyon * Kaynak bulmadan iş gücü yönetimine kadar tüm işe alım yolculuğunun zahmetsiz yönetimi * Aynı anda +500.000 konuşmayı yönetebilme yeteneği * Otomasyon yetenekleri, kaynakları serbest bırakma ve başarıya giden yolunuzu hızlandırma Scotty AI, hem gelen hem de giden, metin ve ses kanallarında ve 100'den fazla dilde olağanüstü hız ve ölçekte bir konuşma şeklinde her türlü iş sürecini otomatikleştirir ve destekler. Scotty'nin benzersiz gücü, ilgili tüm taraflara son derece kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma yeteneğinde yatmaktadır. Adaylar ve işe alım ekipleri yolun her adımında unutulmaz bir deneyim yaşayacaklar.
SharurAI
sharurai.com
SharurAI, işletmelerin müşterileriyle etkileşim kurma biçimini dönüştüren isteğe bağlı yapay zeka sohbet robotu hizmetleri sunan, yapay zeka uygulama geliştirme alanında dinamik bir oyuncudur. SharurAI, en son yapay zeka teknolojisine odaklanarak, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlanmış özel yapay zeka sohbet robotları oluşturma konusunda uzmanlaşmıştır. Misyonumuz, müşteri etkileşimlerini geliştirmek, verimliliği artırmak ve büyümeyi desteklemek için yapay zekanın gücünden yararlanmaktır. Mevcut sistemlerinize ve süreçlerinize kusursuz bir şekilde entegre olan, kişiselleştirilmiş ve verimli müşteri desteği, satış yardımı ve daha fazlasını sunan yapay zeka sohbet robotları oluşturma yeteneğimizle gurur duyuyoruz. SharurAI olarak her işletmenin benzersiz olduğunu anlıyoruz ve bu nedenle müşterilerimizle yakın işbirliği içinde çalışarak onların özel amaç ve hedeflerine uygun yapay zeka sohbet robotları geliştiriyoruz. İster operasyonları kolaylaştırmak, müşteri memnuniyetini artırmak veya satışları artırmak istiyor olun, yapay zeka uzmanlarından oluşan ekibimiz vizyonunuzu hayata geçirmek için burada.
Louisebot
louisebot.com
LouiseBot, akıllı ve etkileşimli konuşmalar için nihai yapay zeka sohbet robotu çözümüdür. Bu son teknolojiyle, markalarıyla kusursuz bir şekilde uyum sağlayan ve benzersiz gereksinimlerini karşılayan, özelleştirilebilir, metin tabanlı bir sohbet robotu sunuyorlar. Bu güçlü araç, dünyanın her köşesinden ziyaretçilerin ilgisini çekmek ve her etkileşimi dönüşüm için altın bir fırsata dönüştürmek için tasarlanmıştır. Ancak LouiseBot bir sohbet robotundan daha fazlasıdır; onların uluslararası başarıya giden biletidir. Dil engellerine elveda ve küresel bir kitleye merhaba deyin. Bu sohbet robotu ile konuşmalarını mükemmel bir şekilde düzenleyebilirler, böylece her ziyaretçinin kişisel ilgi görmesini ve olağanüstü bir müşteri deneyimi yaşamasını sağlayabilirler. Dönüşüm oranlarını artırın ve müşterilerle daha önce hiç olmadığı gibi bağlantı kurun. Bu gelişmiş yapay zeka teknolojisi, müşterilerinin konuşmalarını gerçek zamanlı olarak anlayıp yanıt vererek bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış kesin çözümler sunar. Ve insan ajanların aksine, bu yorulmak bilmez chatbot asla yorulmaz ve yılın her günü 7/24 destek sunar. LouiseBot'un yardımıyla müşteri hizmetleri deneyimlerini yükseltin ve müşterilerine 24 saat yardım garantisi verin.