Konuşma Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Mozambik

Atom

atomchat.io

Atom, işletmelerin daha nitelikli müşteri adayları oluşturmasına, daha akıllı sohbet robotları oluşturmasına, sonuçları ölçmesine ve CRM'lerle entegre olmasına yardımcı olmak için yapay zeka destekli bir WhatsApp sohbet robotu çözümü sunuyor. Temel özellikler şunları içerir: * Müşteri sorularını ya...