Konuşma Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Britanya Hint Okyanusu Toprakları

CloudKarafka

cloudkarafka.com

Apache Kafka, işlemler, uygulamalar ve sunucular arasında veri göndermek için kullanılan yüksek verimli bir mesajlaşma sistemidir. Tüm Kafka mesajları Apache Kafka kümesindeki konular halinde düzenlenir ve buradan bağlı hizmetler bu mesajları gecikmeden tüketerek hızlı, sağlam ve ölçeklenebilir bir ...