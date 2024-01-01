Konuşma Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Curaçao

Simple Phones

simplephones.ai

Simple Phones, işletmelere, aramaları onlar adına yanıtlayan bir yapay zeka telefon temsilcisi sağlar; böylece hiçbir müşteriden gelen aramayı kaçırmazlar. Temsilci ayrıca müşterileri takip etmek, potansiyel müşterilerle iletişimde kalmak ve otomatik pilotta soğuk aramalar yapmak için giden aramalar...