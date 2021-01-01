Konuşma Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar
Konuşma Zekası Yazılımı, insan dilini yorumlamak ve ona yanıt vermek için tasarlanmış bir araç ve teknolojiler paketidir. Doğal Dil İşleme (NLP), makine öğrenimi ve veri analitiğinden yararlanan bu yazılım, konuşmaların bağlamını ve nüanslarını anlayarak etkileşimleri daha üretken ve anlayışlı hale getirebilir.
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Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri ...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan müşteri hizmetleri yazılım şirketidir. New York Menkul Kıymetler Borsası'nda ZEN sembolüyle işlem görmektedir ve Russell 2000 Endeksi'nin bir bileşenidir. 2007 yılında Danimarka'nın Kopenhag şehrinde kurulan Zendesk'in 2.0...
Intercom
intercom.com
Intercom, işletmelerin kişiselleştirilmiş, mesajlaşma tabanlı deneyimler yoluyla daha iyi müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olan bir Konuşmalı İlişkiler Platformudur (CRP). Intercom'un genel merkezi San Francisco'da olup Chicago, Dublin, Sidney ve Londra'da ek ofisleri bulunmaktadır. Şubat 2017...
Verizon
verizon.com
Verizon, daha önce Verizon Wireless adı altında Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak faaliyet gösteren bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.
Tidio
tidio.com
Web sitenizin ziyaretçileriyle anında bağlantı kurun ve onları ödeme yapan müşterilere dönüştürün. İşletmenizi büyütmek için Tidio iletişim ve pazarlama çözümlerini kullanın.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat, müşteri sohbetlerinde başarılı olmak isteyen ekipler için tasarlanmış modern bir canlı sohbet yazılımıdır ✓ Freshworks'ten Freshchat Canlı Sohbet Yazılımı.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, yüksek performanslı makaleler, açılış sayfaları, reklamlar, ürün açıklamaları ve daha fazlasını saniyeler içinde oluşturmanızı son derece kolaylaştırır.
Smartsupp
smartsupp.com
Canlı sohbeti olmayan bir web sitesi, satış asistanı olmayan bir mağazaya benzer. Ziyaretçilerinizle sohbet başlatın ve onları mutlu müşterilere dönüştürün.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot, Twitch, YouTube ve Trovo için canlı yayınınızın sohbetini denetleme ve yeni özelliklerle otomatikleştirmenize olanak tanıyan ve izleyicilerinizi eğlendirmeye daha fazla zaman ayırmanıza olanak tanıyan bir sohbet botudur.
Drift
drift.com
Drift, işletmelerin işletmelerden satın almanın yeni yoludur. Bugün satın almayı kolaylaştırmak için tasarlanmış, tamamen ücretsiz, etkileşimli pazarlama ve satış araçlarımızı deneyin.
Appy Pie
appypie.com
Kod geliştirme platformu yok.
CustomGPT
customgpt.ai
CustomGPT ile Kişiselleştirilmiş Yapay Zekanın Avantajlarını Yaşayın: İçeriğiniz Üzerinde Eğitimli Yapay Zeka ile Benzersiz İçgörüler ve Çözümler Elde Edin
BirdEye
birdeye.com
BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.
Botpress
botpress.com
Şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde ChatGPT sohbet robotları oluşturun 🚀. OpenAI tarafından desteklenen ilk yeni nesil sohbet robotu oluşturucu. İşlerinizi halletmek amacıyla projeniz veya işletmeniz için ChatGPT benzeri botlar oluşturun. 🎯
SendPulse
sendpulse.com
Pazarlamanızı otomatikleştirin ve tüm dağıtım kanallarını tek bir platformda birleştirin: e-posta, web push bildirimleri, SMS, Viber. © 2021
Qualified
qualified.com
Qualified, şirketlerin satış hattını daha hızlı oluşturmasına yardımcı olur. En değerli ziyaretçilerinizi belirlemek, anında satış konuşmaları başlatmak, toplantılar planlamak, giden ve ücretli trafiği dönüştürmek ve satın alma niyeti sinyallerini ortaya çıkarmak için en büyük varlığınızdan - web si...
Signals
getsignals.ai
Sayfa Görüntülemelerini Müşterilere Dönüştürün. Şu anda web sitenizde gezinen Firmaları tanıyın ve onları müşteriye dönüştürün!
Norby AI
norby.io
Web siteniz için ChatGPT tarafından desteklenen bir sohbet robotu edinin. Ürün/hizmet açıklamanızı, belgelerinizi veya SSS'lerinizi kopyalayıp yapıştırın; Norby, müşterilerinize hızlı ve doğru yanıtlar verecektir.
Landbot
landbot.io
En Güçlü Kodsuz Chatbot Oluşturucu Gelirinizi artırın, operasyonel maliyetleri azaltın ve müşterilerinizi memnun edin.
Payhip
payhip.com
Payhip, dijital indirmeleri ve üyelikleri satmanın en kolay yoludur. Hiçbir teknik beceri gerekmez. Kendi hepsi bir arada dijital vitrininizi yaratın. Ücretsiz dene!
Terminus
terminusplatform.com
Terminus, nerede olurlarsa olsunlar doğru hedef kitleye kişiselleştirilmiş mesajlar iletmenizi sağlar.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunarak başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yere...
Simple Phones
simplephones.ai
Bir müşteriden gelen çağrıyı asla kaçırmayın. Cevapsız aramalarınızı iletin veya yeni bir numara alın, biz de yapay zekayı kullanarak yanıtlayalım.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX iletişim merkezi platformu, işletmenizin müşteri yolculuğu boyunca olağanüstü hizmet sunmasını sağlar. Harika CX'i bugün keşfedin.
Coachvox AI
coachvox.ai
Kendinizin yapay zeka versiyonunu oluşturun. Tıpkı sizin yaptığınız gibi koçluk yapmak, mentorluk yapmak ve soruları yanıtlamak. İçeriğinize ve tarzınıza göre eğitilmiş yapay zeka ile kendinizi klonlayın. Hedef kitlenize aşinalık kazanın, müşterilerinize değer katın ve ekibinizi güçlendirin.
Support Guy
supportguy.co
İşletmeniz ve desteğiniz asla uyumaz. Her zaman açık, her zaman ulaşılabilir ekip arkadaşımız ChatGPT destekli chatbotumuzla bir daha asla müşteri sorgularını kaçırmayın.
Selz
selz.com
Çevrimiçi işinizi büyütün. Dijital ürünleri, fiziksel ürünleri ve hizmetleri tek bir basit platformdan satın.
Gleen AI
gleen.ai
Belgeleriniz üzerinde eğitilmiş özel yapay zeka sohbet robotu oluşturun İster müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırmak isteyen bir işletme olun, ister hızlı ve etkili yardım arayan bir kişi olun, AI botumuz ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.
Capacity
capacity.com
Kapasite, soruları yanıtlamak, tekrarlanan destek görevlerini otomatikleştirmek ve her türlü iş sorununa çözüm oluşturmak için tüm teknoloji yığınınızı birbirine bağlayan, yapay zeka destekli bir destek otomasyon platformudur.
Whippy
whippy.ai
Whippy, Otomasyon ve yapay zeka odaklı teknolojiyle iş üretkenliğini ve müşteri etkileşimini artırmak için tasarlanmış güçlü bir SMS ve E-posta iletişim platformudur. Temel ürünler arasında Ekip Gelen Kutusu, Kampanyalar, Otomasyonlar, Yapay Zeka Entegrasyonu, Sıralar, Akışlar ve İncelemeler yer alı...
Leadoo
leadoo.com
Leadoo, pasif web sitesi trafiğinizi aktif potansiyel müşterilere ve somut iş sonuçlarına dönüştüren bir dönüşüm platformudur. Satın alma kararlarının %83'ünün çevrimiçi olarak gerçekleşmesi nedeniyle, web sitesi dönüşüm fırsatları hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Ancak site ziyaretçilerinin çoğu pasi...
Pylon
usepylon.com
Hızla büyüyen güneş enerjisi işletmeleri için güneş enerjisi tasarım yazılımı. 2 dakikadan kısa sürede yüksek çözünürlüklü güneş enerjisi satış teklifleri oluşturun.
AskHandle
askhandle.com
AskHandle ile müşteri deneyiminizi dönüştürün. Üretken yapay zekayı kullanarak müşteri desteği iş akışlarınızı geliştirin ve müşterilerinizi memnun edin. Ücretsiz başlayın!
Glassix
glassix.com
Glassix: 'Müşteriyle konuşan yapay zeka.' Son teknoloji ürünü müşteri iletişim platformumuzla mesajlarınızı birleştirin, yanıtları hızlandırın ve memnuniyeti artırın.
LivePerson
liveperson.com
Yapay olmaktan başka bir şey olmayan, konuşmaya dayalı yapay zeka. İşletmeniz için gerçek sonuçlar sunarken müşterilerinizle anlamlı, kişiselleştirilmiş bağlantılar oluşturun.
BMC
bmc.com
BMC, karmaşık BT sorunlarına yönelik açık, ölçeklenebilir ve modüler çözümlerle müşterilerinin işletmelerini yönetmelerine ve yeniden keşfetmelerine yardımcı olur. BMC, geleceklerini yaratmak için Forbes Global 50'nin %86'sıyla ve dünya çapındaki müşterileri ve ortaklarıyla birlikte çalışıyor. İnova...
Vizury
vizury.com
2007 yılında piyasaya sürülen Vizury, markalara daha yüksek dönüşüm hunisi dönüşümleri ve müşteriyi elde tutma konusunda güç veren, performans odaklı bir MarTech çözümüdür. Kuruluşundan bu yana, benzersiz teknoloji odaklı hizmetlerimizin odak noktası her zaman müşterileri bir markanın web sitesine, ...
Outgrow
outgrow.co
Outgrow, kişiselleştirilmiş testler, hesap makineleri, değerlendirmeler, yarışmalar, formlar/anketler, öneriler, anketler ve sohbet robotları oluşturmayı kolaylaştırarak potansiyel müşterileri daha iyi elde etmenize, nitelendirmenize ve onlarla etkileşime geçmenize olanak tanır. Geliştiriciye veya t...
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai is a comprehensive platform that enables users to create and deploy custom AI chatbots and generative AI models (GPTs) for a variety of business applications. Key features and capabilities of the platform include: * Ease of Use: The website emphasizes that ChatBotBuilder.ai is the...
ChatShape
chatshape.com
ChatShape is a next-generation AI powered tool which lets you build AI powered chatbots for your website. Just go to chatshape.com/create, add your website link which will be crawled, and the text will be used to train a chatbot that you can embed on your website to answer customer queries instantly...
BotSpice
botspice.com
BOTSPICE is an innovative platform solution for users to create DIY WorkBots for upskilling, stakeholder engagement, business process transformation and organisational knowledge management. It can also be integrated with back-end systems via API to achieve desired levels of customisation to facilita...
Botifi
botifi.me
Chatbot constructor, automating sales, marketing and support on Telegram, Facebook Messenger, Instagram and others
BotDistrikt
botdistrikt.com
BotDistrikt is a chatbot-building platform to help you set up workflow automation on messaging apps like Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, Telegram, and even your own website. Chatbots have a reputation for being little sidekicks to Customer Service agents. With BotDistrikt, the customer ser...
Bot9
bot9.ai
Create your own AI-powered assistant that's not just smart, but also uniquely yours!
arabot
arabot.io
The Leading No-Code Chatbot Platform. built for enterprise to automate customer interactions & service fulfilment at scale, SUPERFAST. arabot is MENA’s leading low-code enterprise chatbot platform designed to help businesses automate tasks, drive superior customer service, increase sales and create...
FranklyAI
frankly.ai
FranklyAI is a company that provides training services and a Microsoft Teams integration to help organizations and individuals unlock the power of generative AI technologies like ChatGPT. Key points about FranklyAI: * Training Services: FranklyAI offers core training programs to help organizations ...
Evie
evie.ai
Evie is an AI personal assistant that schedules and organizes your meeting according to your calendar preferences.
eBotify
ebotify.com
eBotify is an AI-driven conversational bot-building platform to create tailor-made chatbots for Lead generation, Live chat support, Interactive Landing Pages, Surveys, Enquiries, Appointments, Feedback and Suggestions for your business.
crafter.ai
crafter.ai
Crafter.ai: A conversational AI platform that combines rules, machine learning, and generative AI to enable users of all experience levels to create chatbots and virtual assistants quickly and easily.
Botmakers
botmakers.net
Botmakers helps agencies and marketers create bots in less time using more than 150 plug-and-play chatbot templates. ------------------ The following types of templates currently available: • Customer service, live chat, customer support, and FAQ chatbots. • Restaurant reservation bots for foodserv...
Codar.io
codar.io
Codar.io is an all-in-one digital marketing platform designed to streamline various aspects of online marketing for businesses. It integrates multiple tools and features to enhance marketing efficiency and effectiveness. These include chatbots for platforms like Facebook, Instagram, Telegram, and Wh...
Jekka.ai
jekka.ai
Jekka is an AI-powered chatbot that operates 24/7, speaking like a real human. It swiftly handles customer inquiries, guides purchases, and enhances conversions. Equipped with built-in logic and ticketing systems, Jekka can seamlessly escalate to human assistance when necessary. By leveraging your c...
Howazit
howazit.com
At Howazit we help organizations of all types, sizes, and industries meet customer expectations and walk them through their journey, by enabling simple and, most importantly, relevant communication. Our marketing and operations solutions enable you to interact with customers at relevant touchpoints,...
Hello Moe
hellomoe.co.uk
Hello Moe, is a platform that helps companies connect, communicate & convert, through automated conversation & 1-2-1 human support. Design smooth conversational experiences with our intuitive no-code bot builder. Turn every visit into a conversation. Send dynamic responses that encourage customers t...
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer is an AI-powered personal assistant platform that integrates advanced AI models like OpenAI's ChatGPT, Google's Gemini and PaLM, Meta's Llama, and Anthropic's Claude. It offers a unified experience through a mobile app, web app, and Chrome extension, providing solutions tailored to indivi...
Gerabot
gerabot.com
Gerabot - чат для сайта, конструктор чат-ботів для месенджерів. * Чат для сайта. * Конструктор чат-ботов. * Розробка чат-ботов.
FURTHER
talkfurther.com
FURTHER's team of AI powered sales assistants work together to automate conversations with senior living prospects, helping them find what they’re looking for faster, so you can capture and convert more qualified leads, all while gaining key insights into your sales process. More about Further: - G...
Officely AI
officely.ai
Officely AI is a revolutionary platform designed to create tailored AI agents that seamlessly integrate into an organization's processes. These AI agents act as virtual team members, tackling tasks that traditionally require human intervention. They excel in recruiting, training, and mentoring new t...
OCA
ocaindonesia.co.id
OCA is your Omni Communication Assistant. A web-based omni-communication dashboard founded in 2019 and a member of Telkom Group. We provides a real-time communication solution to help you gaining awareness, improve customer experiences and creating comprehensive communication strategy for your busin...