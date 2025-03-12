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En Popüler Son Eklenenler Konuşma Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Konuşma zekası (CI) yazılımı satış çağrılarını kaydeder, yazıya döker ve değerlendirir. CI yazılımı, bu aramaları inceleyerek anahtar kelimeleri ve konuşma konularını belirleyerek kullanıcıların, derinlemesine analiz için kayıtlı satış konuşmalarındaki belirli noktalara hızlı bir şekilde gitmesine olanak tanır. İşletmeler, potansiyel alıcılarla yapılan önemli tartışmaları belgelemek, potansiyel olarak riskli veya uyumsuz konuşma konularını belirlemek, en iyi uygulamalara dayalı olarak yeni satış temsilcilerine rehberlik sağlamak ve satış çağrılarının analizi ve dökümünden elde edilen çeşitli kullanım örneklerini keşfetmek için CI yazılımından yararlanabilir.