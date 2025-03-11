Konuşma Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Konuşma zekası (CI) yazılımı satış çağrılarını kaydeder, yazıya döker ve değerlendirir. CI yazılımı, bu aramaları inceleyerek anahtar kelimeleri ve konuşma konularını belirleyerek kullanıcıların, derinlemesine analiz için kayıtlı satış konuşmalarındaki belirli noktalara hızlı bir şekilde gitmesine olanak tanır. İşletmeler, potansiyel alıcılarla yapılan önemli tartışmaları belgelemek, potansiyel olarak riskli veya uyumsuz konuşma konularını belirlemek, en iyi uygulamalara dayalı olarak yeni satış temsilcilerine rehberlik sağlamak ve satış çağrılarının analizi ve dökümünden elde edilen çeşitli kullanım örneklerini keşfetmek için CI yazılımından yararlanabilir.
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Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmaları hatırlamak, aramak ve paylaşmak için akıllı notlar oluşturan bir not alma uygulamasıdır.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies.ai, toplantıları kaydedip transkribe eden, özetleyen ve eylem öğeleri oluşturan AI destekli bir toplantı asistanıdır.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io, satış ekiplerinin süreçlerini yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir satış katılım platformudur.
OpenPhone
openphone.com
OpenPhone, işletmelerin çağrı ve mesajlaşmalarını yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir iletişim uygulamasıdır.
CallRail
callrail.com
CallRail, işletmelere çağrı izleme ve pazarlama analizi sağlayarak olası satışları daha iyi müşteri dönüşümüne dönüştürmelerini kolaylaştırır.
Aircall
aircall.io
Aircall, satış ve destek ekipleri için bulut tabanlı çağrı yönetimi ve müşteri etkileşim platformudur. Popüler CRM'lerle entegrasyon sunar.
Fathom
fathom.video
Fathom, toplantıları kaydeden, metne döken ve özetleyen AI tabanlı bir not alma aracıdır. Görevleri CRM sistemleriyle senkronize eder ve çok dilli destek sunar.
Rewatch
rewatch.com
Rewatch, AI destekli not alma, ekran kaydı ve işbirlikçi video merkezi sunarak toplantıları azaltmayı ve iş akışını kolaylaştırmayı sağlar.
Gong.io
gong.io
Gong.io, müşteri etkileşimlerini analiz ederek satış ekiplerine derinlemesine bilgi sağlayan ve gelir artışını destekleyen bir gelir istihbarat platformudur.
Balto
balto.ai
Balto, çağrı merkezlerine AI ile gerçek zamanlı rehberlik sağlayarak, müşteri etkileşimlerini ve operasyonel verimliliği geliştirmeyi amaçlayan bir platformdur.
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk, bulut tabanlı çağrı merkezi yazılımı, işletmelere çağrı yönetimi, müşteri verileri erişimi ve otomasyon çözümleri sunar.
Outreach
outreach.io
Outreach, satış ekiplerinin fırsatları yönetmesini ve etkinliğini artırmasını sağlayan bir satış otomasyon platformudur.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr, işletmelere 30'dan fazla dijital kanalda müşteri hizmetlerini yönetme ve müşteri etkileşimlerini geliştirme imkanı sunan bir platformdur.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek, toplantıları otomatik olarak kaydeden ve transkribe eden, özetler ve analizler sunan, ekip işbirliğini destekleyen bir sanal toplantı asistanıdır.
MightyCall
mightycall.com
MightyCall, işletmeler için sanal bir telefon sistemi olup, sesli arama, mesajlaşma ve çağrı yönetimi gibi özellikler sunar.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI, Müşteri Başarı Yöneticileri için tasarlanmış bir dijital asistandır. Zoom ile entegre çalışarak not alır, eylem maddelerini belirler ve takip e-postaları hazırlar.
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri.ai, müşteri görüşmelerini kaydedip analiz ederek satış ekiplerine gerçek zamanlı bilgiler sunan bir AI aracıdır.
Sybill
sybill.ai
Sybill, satış ekiplerinin iletişimini geliştiren, yapay zeka destekli bir araçtır. Satış görüşmelerindeki beden dilini analiz ederek içgörüler sunar.
Salesroom
salesroom.com
Salesroom, yapay zeka destekli bir video konferans platformudur. Alıcı etkileşimini izler ve sanal iletişim konusunda en iyi uygulamaları öğretir.
Kixie
kixie.com
Kixie, satış ekipleri için otomatik çağrı ve mesajlaşma sağlayan bir platformdur. Kullanıcıların CRM'lerinden hızlı iletişim kurmasını sağlar.
Chorus.ai
chorus.ai
Chorus.ai, satış çağrıları ve toplantılarını analiz ederek ekiplerin performansını artırmaya yardımcı olan bir konuşma analizi platformudur.
Salesken
salesken.ai
Salesken, satış ekiplerine gerçek zamanlı koçluk ve satış konuşması analizi sunan bir yapay zeka platformudur.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics, pazarlama stratejilerini iyileştirmek için çağrı izleme ve analiz sağlayan bir platformdur.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings, uzaktan satış ekipleri için yapay zeka destekli video toplantı ve analiz platformudur. Satış süreçlerini otomatikleştirir ve performans analizi sunar.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk, sanal satış süreçlerini otomatikleştirir, profesyonel video toplantıları düzenler ve satış ekiplerini gerçek zamanlı koçlukla destekler.
Verint
verint.com
Verint, işletmelere müşteri deneyimlerini yönetme, analiz etme ve geliştirme konusunda kapsamlı bir platform sunar.
Salesloft
salesloft.com
Salesloft, B2B satış ekiplerine veri entegrasyonu ve otomasyon ile müşterilerle etkili iletişim kurmalarını sağlayan bir satış platformudur.
Laxis
laxis.com
Laxis, toplantılardaki önemli noktaları kaydeden ve transkribe eden AI destekli bir asistan olup, kullanıcıların müşteri etkileşimlerinden yararlanmasına yardımcı olur.
Aviso
aviso.com
Aviso, satış ve gelir ekiplerinin daha fazla anlaşma kapatmasına ve gelir artışını yönetmesine yardımcı olan bir yapay zeka platformudur.
Echo AI
echoai.com
Echo AI, müşteri etkileşimlerini analiz eden bir platformdur. Şirketlerin gerçek zamanlı bilgilerle müşteri taleplerine yanıt vermesine yardımcı olur.
Cordless
cordless.io
Cordless, çağrı merkezi için bulut tabanlı bir uygulamadır. Müşteri destek ekiplerinin müşterilerle telefonla iletişim kurmasını ve görüşmelerden içgörüler elde etmesini sağlar.
Attention
attention.tech
Attention, satış departmanları için tasarlanmış bir yapay zeka platformudur. CRM ve satış ekiplerinin performansını artırmak için veri analizi ve otomasyon sağlar.
Allego
allego.com
Allego, uzaktan çalışan ekipler için satış eğitim ve geliştirme platformudur; video dersler, koçluk araçları ve otomasyon ile işbirliğini artırır.
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai, yapay zeka ile insan konuşmalarını gerçek zamanlı olarak analiz eden ve içgörü sağlayan bir platformdur.
Avoma
avoma.com
Avoma, müşteri odaklı ekipler için AI destekli bir toplantı asistanıdır. Toplantıları kaydeder, transkriptler sağlar ve CRM ile entegre olur.
Ender Turing
enderturing.com
Ender Turing, çağrılarda, sohbetlerde ve video toplantılarda en iyi performans gösterenleri belirler, kendi kendine koçluk için en iyi uygulamaları sunar.
Wudpecker
wudpecker.io
Wudpecker, satış aramalarınızı kaydeder, yüksek kaliteli notlar oluşturur ve bunları otomatik olarak CRM'inize senkronize eder.
Modjo
modjo.ai
Modjo, satış organizasyonlarının müşteri etkileşimlerini analiz etmelerine yardımcı olan bir platformdur. Firmaların iş stratejilerini ve karar alma süreçlerini geliştirmelerini sağlar.
Scratchpad
scratchpad.com
Scratchpad, satış boru hattını yönetmek ve Salesforce'u güncellemek için kolay ve hızlı bir araçtır. Veri hijyenini artırır ve satış süreçlerini optimize eder.
Jiminny
jiminny.com
Jiminny, satış ekiplerinin konuşmaları kaydetmesine, analiz etmesine ve içgörüler elde etmesine yardımcı olan bir platformdur.
CallSource
callsource.com
CallSource, çağrı izleme ve olası satış yönetimi çözümleri sunarak işletmelerin pazarlama etkinliğini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.
Spinach
spinach.ai
Ispanak, toplantıları düzenleyen, notları özetleyen ve görevleri otomatikleştiren AI destekli bir toplantı asistanıdır.
Convin
convin.ai
Convin, müşteri görüşmelerini kaydedip analiz eden, yapay zeka destekli bir çağrı merkezi yazılımıdır. Çok kanallı destek ile müşteri deneyimini iyileştirir.
Marchex
marchex.com
Marchex, pazarlama kampanyalarını analiz eden ve çağrı izleme hizmetleri sunan bir platformdur. Müşteri etkileşimlerini geliştirir ve karar vermeye yardımcı olur.
Meetric
meetric.com
Metrik, satış toplantılarını AI ile analiz edip optimize ederek gelir ve içgörü sağlar. Teams, Zoom veya Google Meet ile entegre çalışır.
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.ai, çağrı merkezlerinin müşteri etkileşimlerini izleyerek gelir ve memnuniyeti artırmalarına yardımcı olan yapay zeka destekli bir platformdur.
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai, gelir verilerini yönetmek ve analiz etmek için RevOps süreçlerini basitleştiren bir platformdur. Üç modül içerir ve özelleştirilmiş metrikler oluşturma imkanı sunar.
Convirza
convirza.com
Convirza, çağrı izleme ve optimizasyonu sağlayan bir yazılımdır. İşletmelere veri analizi ve kullanıcı davranışlarını anlama konusunda yardımcı olur.
Knowtworthy
knowtworthy.com
Knowtworthy, toplantılarda gerçek zamanlı not paylaşımı ve ortak düzenleme özellikleri sunarak ekiplerin etkili toplantılar yapmasını sağlar.
Equal Time
equaltime.io
Equal Time, sanal toplantılar için bir AI asistanıdır. Toplantı kayıtları, eylem maddeleri ve katılımı artıran öneriler sunar. Ücretsiz olarak kullanılabilir.
Capturi
capturi.ai
Capturi, şirketlerin müşteri etkileşimlerini otomatik olarak analiz eden bir yapay zeka yazılımıdır. Müşteri deneyimini geliştirmek için veri sağlar.
Zipteams
zipteams.com
Zipteams, iç satış ve müşteri başarı takımları için tasarlanmış akıllı toplantı odaları sunar. Anlık müşteri bilgileri ve önerilerle toplantıları daha verimli hale getirir.
Traq.ai
traq.ai
Traq.ai, çağrı kaydı ve AI analizi ile satış ekiplerine müşteri etkileşimlerinden içgörüler sunarak satış performansını artırır.
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon.ai, satış ve müşteri hizmetleri ekipleri için gerçek zamanlı konuşma zekası ve otomatik uyumluluk sağlayan bir uygulamadır.
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt, çağrı merkezi ajanslarını gerçek zamanlı olarak yönlendiren, nesnellik sağlayan ve her çağrıda kalite kontrolü otomatikleştiren bir platformdur.
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder, çağrı merkezlerinde otomatik insan benzeri aramalar yaparak müşteri deneyimlerini iyileştiren bir yapay zeka ses otomasyon yazılımıdır.
Gridspace
gridspace.com
Gridspace, iletişim merkezleri için konuşma ve dil AI teknolojileri geliştiren bir uygulamadır. Makinelere insan dilini anlama ve konuşma yeteneği kazandırır.
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