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Konuşma zekası (CI) yazılımı satış çağrılarını kaydeder, yazıya döker ve değerlendirir. CI yazılımı, bu aramaları inceleyerek anahtar kelimeleri ve konuşma konularını belirleyerek kullanıcıların, derinlemesine analiz için kayıtlı satış konuşmalarındaki belirli noktalara hızlı bir şekilde gitmesine olanak tanır. İşletmeler, potansiyel alıcılarla yapılan önemli tartışmaları belgelemek, potansiyel olarak riskli veya uyumsuz konuşma konularını belirlemek, en iyi uygulamalara dayalı olarak yeni satış temsilcilerine rehberlik sağlamak ve satış çağrılarının analizi ve dökümünden elde edilen çeşitli kullanım örneklerini keşfetmek için CI yazılımından yararlanabilir.
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Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmaları hatırlamak, aramak ve paylaşmak için akıllı notlar oluşturan bir not alma uygulamasıdır.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies.ai, toplantıları kaydedip transkribe eden, özetleyen ve eylem öğeleri oluşturan AI destekli bir toplantı asistanıdır.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io, satış ekiplerinin süreçlerini yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir satış katılım platformudur.
OpenPhone
openphone.com
OpenPhone, işletmelerin çağrı ve mesajlaşmalarını yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir iletişim uygulamasıdır.
CallRail
callrail.com
CallRail, işletmelere çağrı izleme ve pazarlama analizi sağlayarak olası satışları daha iyi müşteri dönüşümüne dönüştürmelerini kolaylaştırır.
Aircall
aircall.io
Aircall, satış ve destek ekipleri için bulut tabanlı çağrı yönetimi ve müşteri etkileşim platformudur. Popüler CRM'lerle entegrasyon sunar.
Fathom
fathom.video
Fathom, toplantıları kaydeden, metne döken ve özetleyen AI tabanlı bir not alma aracıdır. Görevleri CRM sistemleriyle senkronize eder ve çok dilli destek sunar.
Rewatch
rewatch.com
Rewatch, AI destekli not alma, ekran kaydı ve işbirlikçi video merkezi sunarak toplantıları azaltmayı ve iş akışını kolaylaştırmayı sağlar.
Gong.io
gong.io
Gong.io, müşteri etkileşimlerini analiz ederek satış ekiplerine derinlemesine bilgi sağlayan ve gelir artışını destekleyen bir gelir istihbarat platformudur.
Balto
balto.ai
Balto, çağrı merkezlerine AI ile gerçek zamanlı rehberlik sağlayarak, müşteri etkileşimlerini ve operasyonel verimliliği geliştirmeyi amaçlayan bir platformdur.
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk, bulut tabanlı çağrı merkezi yazılımı, işletmelere çağrı yönetimi, müşteri verileri erişimi ve otomasyon çözümleri sunar.
Outreach
outreach.io
Outreach, satış ekiplerinin fırsatları yönetmesini ve etkinliğini artırmasını sağlayan bir satış otomasyon platformudur.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr, işletmelere 30'dan fazla dijital kanalda müşteri hizmetlerini yönetme ve müşteri etkileşimlerini geliştirme imkanı sunan bir platformdur.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek, toplantıları otomatik olarak kaydeden ve transkribe eden, özetler ve analizler sunan, ekip işbirliğini destekleyen bir sanal toplantı asistanıdır.
MightyCall
mightycall.com
MightyCall, işletmeler için sanal bir telefon sistemi olup, sesli arama, mesajlaşma ve çağrı yönetimi gibi özellikler sunar.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI, Müşteri Başarı Yöneticileri için tasarlanmış bir dijital asistandır. Zoom ile entegre çalışarak not alır, eylem maddelerini belirler ve takip e-postaları hazırlar.
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri.ai, müşteri görüşmelerini kaydedip analiz ederek satış ekiplerine gerçek zamanlı bilgiler sunan bir AI aracıdır.
Sybill
sybill.ai
Sybill, satış ekiplerinin iletişimini geliştiren, yapay zeka destekli bir araçtır. Satış görüşmelerindeki beden dilini analiz ederek içgörüler sunar.
Salesroom
salesroom.com
Salesroom, yapay zeka destekli bir video konferans platformudur. Alıcı etkileşimini izler ve sanal iletişim konusunda en iyi uygulamaları öğretir.
Kixie
kixie.com
Kixie, satış ekipleri için otomatik çağrı ve mesajlaşma sağlayan bir platformdur. Kullanıcıların CRM'lerinden hızlı iletişim kurmasını sağlar.
Chorus.ai
chorus.ai
Chorus.ai, satış çağrıları ve toplantılarını analiz ederek ekiplerin performansını artırmaya yardımcı olan bir konuşma analizi platformudur.
Salesken
salesken.ai
Salesken, satış ekiplerine gerçek zamanlı koçluk ve satış konuşması analizi sunan bir yapay zeka platformudur.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics, pazarlama stratejilerini iyileştirmek için çağrı izleme ve analiz sağlayan bir platformdur.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings, uzaktan satış ekipleri için yapay zeka destekli video toplantı ve analiz platformudur. Satış süreçlerini otomatikleştirir ve performans analizi sunar.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk, sanal satış süreçlerini otomatikleştirir, profesyonel video toplantıları düzenler ve satış ekiplerini gerçek zamanlı koçlukla destekler.
Verint
verint.com
Verint, işletmelere müşteri deneyimlerini yönetme, analiz etme ve geliştirme konusunda kapsamlı bir platform sunar.
Salesloft
salesloft.com
Salesloft, B2B satış ekiplerine veri entegrasyonu ve otomasyon ile müşterilerle etkili iletişim kurmalarını sağlayan bir satış platformudur.
Laxis
laxis.com
Laxis, toplantılardaki önemli noktaları kaydeden ve transkribe eden AI destekli bir asistan olup, kullanıcıların müşteri etkileşimlerinden yararlanmasına yardımcı olur.
Aviso
aviso.com
Aviso, satış ve gelir ekiplerinin daha fazla anlaşma kapatmasına ve gelir artışını yönetmesine yardımcı olan bir yapay zeka platformudur.
Echo AI
echoai.com
Echo AI, müşteri etkileşimlerini analiz eden bir platformdur. Şirketlerin gerçek zamanlı bilgilerle müşteri taleplerine yanıt vermesine yardımcı olur.
Cordless
cordless.io
Cordless, çağrı merkezi için bulut tabanlı bir uygulamadır. Müşteri destek ekiplerinin müşterilerle telefonla iletişim kurmasını ve görüşmelerden içgörüler elde etmesini sağlar.
Attention
attention.tech
Attention, satış departmanları için tasarlanmış bir yapay zeka platformudur. CRM ve satış ekiplerinin performansını artırmak için veri analizi ve otomasyon sağlar.
Allego
allego.com
Allego, uzaktan çalışan ekipler için satış eğitim ve geliştirme platformudur; video dersler, koçluk araçları ve otomasyon ile işbirliğini artırır.
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai, yapay zeka ile insan konuşmalarını gerçek zamanlı olarak analiz eden ve içgörü sağlayan bir platformdur.
Avoma
avoma.com
Avoma, müşteri odaklı ekipler için AI destekli bir toplantı asistanıdır. Toplantıları kaydeder, transkriptler sağlar ve CRM ile entegre olur.
Ender Turing
enderturing.com
Ender Turing, çağrılarda, sohbetlerde ve video toplantılarda en iyi performans gösterenleri belirler, kendi kendine koçluk için en iyi uygulamaları sunar.
Modjo
modjo.ai
Modjo, satış organizasyonlarının müşteri etkileşimlerini analiz etmelerine yardımcı olan bir platformdur. Firmaların iş stratejilerini ve karar alma süreçlerini geliştirmelerini sağlar.
Wudpecker
wudpecker.io
Wudpecker, satış aramalarınızı kaydeder, yüksek kaliteli notlar oluşturur ve bunları otomatik olarak CRM'inize senkronize eder.
Scratchpad
scratchpad.com
Scratchpad, satış boru hattını yönetmek ve Salesforce'u güncellemek için kolay ve hızlı bir araçtır. Veri hijyenini artırır ve satış süreçlerini optimize eder.
Jiminny
jiminny.com
Jiminny, satış ekiplerinin konuşmaları kaydetmesine, analiz etmesine ve içgörüler elde etmesine yardımcı olan bir platformdur.
CallSource
callsource.com
CallSource, çağrı izleme ve olası satış yönetimi çözümleri sunarak işletmelerin pazarlama etkinliğini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.
Spinach
spinach.ai
Ispanak, toplantıları düzenleyen, notları özetleyen ve görevleri otomatikleştiren AI destekli bir toplantı asistanıdır.
Convin
convin.ai
Convin, müşteri görüşmelerini kaydedip analiz eden, yapay zeka destekli bir çağrı merkezi yazılımıdır. Çok kanallı destek ile müşteri deneyimini iyileştirir.
Marchex
marchex.com
Marchex, pazarlama kampanyalarını analiz eden ve çağrı izleme hizmetleri sunan bir platformdur. Müşteri etkileşimlerini geliştirir ve karar vermeye yardımcı olur.
Meetric
meetric.com
Metrik, satış toplantılarını AI ile analiz edip optimize ederek gelir ve içgörü sağlar. Teams, Zoom veya Google Meet ile entegre çalışır.
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.ai, çağrı merkezlerinin müşteri etkileşimlerini izleyerek gelir ve memnuniyeti artırmalarına yardımcı olan yapay zeka destekli bir platformdur.
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai, gelir verilerini yönetmek ve analiz etmek için RevOps süreçlerini basitleştiren bir platformdur. Üç modül içerir ve özelleştirilmiş metrikler oluşturma imkanı sunar.
Convirza
convirza.com
Convirza, çağrı izleme ve optimizasyonu sağlayan bir yazılımdır. İşletmelere veri analizi ve kullanıcı davranışlarını anlama konusunda yardımcı olur.
Knowtworthy
knowtworthy.com
Toplantılar berbat. Ama buna mecbur değiller. Knowtworthy, sizin ve ekibinizin etkili toplantılar yürütmesine yardımcı olmak için gerçek zamanlı dakika paylaşımı ve işbirliğine dayalı düzenleme gibi toplantı üretkenliği özellikleri sağlar.
Equal Time
equaltime.io
Equal Time, sanal toplantılar için bir yapay zeka asistanıdır. Equal Time, daha kapsayıcı toplantıların desteklenmesine yardımcı olmak için toplantı transkripsiyonunun ve otomatik Eylem öğelerinin ötesine geçer. Teknolojimiz daha sessiz sesleri dahil etmenize ve liderliğinizi nasıl geliştireceğiniz konusunda kişiselleştirilmiş öneriler almanıza yardımcı olur. Aranabilir ve paylaşılabilir bir transkript ile toplantının ayrıntılarını daha sonra gözden geçirin. Ortaya çıkan maliyete ilişkin bir tahminle toplantınızın maliyetine ilişkin bilgi edinin. Toplantılarınızı renklendirmek için buz kırıcıları, toplantı zamanlayıcılarını ve Turları kullanın. Bugün ücretsiz başlayın! www.equaltime.io 2021 yılında teknoloji alanında çalışan iki kadın tarafından kurulan Equal Time, hızla büyüyerek dijital çalışma alanında üretkenliği ve kapsayıcılığı artırma konusunda tutkulu, kendini adamış ve yetenekli bireylerden oluşan bir ekibi bünyesine kattı. Equal Time'da misyonumuz açıktır; eşitlik ve verimlilik kültürünü teşvik ederek ekiplerin sanal toplantılarda etkileşim kurma ve işbirliği yapma biçiminde devrim yaratmayı hedefliyoruz. Equal Time, net iletişimi, kapsamlı kayıt tutmayı ve daha adil katılımı kolaylaştırarak ekiplerin modern dijital çalışma alanında başarılı olmalarını sağlıyor.
Capturi
capturi.ai
Capturi, şirketinizin potansiyel müşteriler, müşteriler ve vatandaşlarla olan etkileşimlerini otomatik olarak analiz etmek için tasarlanmış, İskandinavya'nın lider konuşma yapay zeka yazılımıdır. Bu gelişmiş yapay zeka çözümü size hızlı bir şekilde ölçülebilir değere dönüştürülebilecek benzersiz bilgiler sunar. Capturi, müşteri deneyimini değerli bir varlığa dönüştüren üç temel çözüm sunar: Insights, ekibinizin tam potansiyeline ulaşmasına, müşteri memnuniyetini artırmasına, elde tutmayı artırmasına ve daha verimli çalışmasına yardımcı olmak için eyleme dönüştürülebilir, veriye dayalı bilgiler sunar. Bu bilgiler aynı zamanda iş akışlarının otomatikleştirilmesine de zemin hazırlıyor. Asistan, temsilcileriniz için yardımcı pilot görevi görerek hızlı ve doğru yanıtlar vermek için doğru bilgilere sahip olmalarını sağlar. Asistan müşterinin sorununu anlar ve gerekli çözümü önerir, böylece temsilcilerin çağrıyı yanıtlarken iyi hazırlıklı olmaları sağlanır. AI Agent rutin sorguları yöneterek ekibinizin daha karmaşık görevlere odaklanmasına olanak tanır. AI Agent'ın yanıtları geçmiş görüşmelerinizdeki kanıtlanmış en iyi uygulamalara dayanmaktadır. Ekibimizle bir sohbet başlatmak ve platformu ilk elden görmek isterseniz, kapı her zaman açık; bu nedenle Danimarka, Aarhus C'deki Ankersgade 12e, 1.tv'ye bir kahve içmek için uğramaktan çekinmeyin.
Zipteams
zipteams.com
Müşteri toplantılarını daha ilgi çekici ve verimli hale getirmek için gerçek zamanlı müşteri bağlamı, bilgiler ve öneriler sağlayan, iç satış ve müşteri başarısı ekipleri için tasarlanmış akıllı toplantı odaları.
Traq.ai
traq.ai
Traq.ai, çağrı kaydı ve AI analizi ile satış ekiplerine müşteri etkileşimlerinden içgörüler sunarak satış performansını artırır.
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon.ai, satış ve müşteri hizmetleri ekipleri için gerçek zamanlı konuşma zekası ve otomatik uyumluluk sağlayan bir uygulamadır.
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt, iş sonuçlarınızı doğrudan iyileştirmek için temsilcilere gerçek zamanlı olarak rehberlik eden, öznelliği ortadan kaldıran ve her çağrıda QA'yı otomatikleştiren bir çağrı merkezi platformudur. Aramalardaki belirsizliği ortadan kaldırın ve temsilcilerinize gerçek zamanlı gücü verin.
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder, müşteri deneyimlerini güçlendirmek için yapay zeka ses otomasyonunun gücünden yararlanan bir yazılım şirketidir. Yapay zeka sesli asistanlarıyla çağrı merkeziniz, daha fazla müşteriye ulaşmak ve onları etkinleştirmek için verileri otomatik olarak toplayıp analiz ederek ışık hızlarında insan benzeri kaliteli aramalar yapabilir. AI Rudder, tekrarlanan görevleri otomatikleştirerek ve temsilci iş yükünü azaltarak çağrı merkezlerinin maliyetleri azaltmasına yardımcı olur. Bu, ajanların yalnızca insanların yapabileceği şeylere odaklanmasını sağlar. Uzun vadede AI Rudder, iş iletişiminin geleceğini yeniden düşünmeyi hedefliyor.
Gridspace
gridspace.com
Gridspace, konuşma ve dil yapay zekasında dünya lideridir. Makinelere insan dilini anlamayı ve konuşmayı öğretiyoruz. Yılda milyarlarca dakikalık bir konuşma verisini işliyoruz ve dile uygulanan ses teknolojisi ve üretken yapay zeka alanında öncüyüz. Gridspace, uygulamalı bir yapay zeka şirketi ve Grace'in yaratıcısıdır. İletişim merkezleri için kullanışlı ses teknolojisi ve yapay zeka yazılımları geliştiriyoruz. On yılı aşkın bir süredir önde gelen iletişim merkezlerine hizmet veriyoruz.
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