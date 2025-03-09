Konuşma Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Konuşma zekası (CI) yazılımı satış çağrılarını kaydeder, yazıya döker ve değerlendirir. CI yazılımı, bu aramaları inceleyerek anahtar kelimeleri ve konuşma konularını belirleyerek kullanıcıların, derinlemesine analiz için kayıtlı satış konuşmalarındaki belirli noktalara hızlı bir şekilde gitmesine olanak tanır. İşletmeler, potansiyel alıcılarla yapılan önemli tartışmaları belgelemek, potansiyel olarak riskli veya uyumsuz konuşma konularını belirlemek, en iyi uygulamalara dayalı olarak yeni satış temsilcilerine rehberlik sağlamak ve satış çağrılarının analizi ve dökümünden elde edilen çeşitli kullanım örneklerini keşfetmek için CI yazılımından yararlanabilir.
Yeni Uygulama Gönder
MeetRecord
meetrecord.com
MeetRecord, satış ekiplerinin anlaşma akışını hızlandırmak ve koçluğu otomatikleştirmek için müşteri konuşmalarına ilişkin derinlemesine görünürlük elde etmesine yardımcı olur. Anlaşma akışını hızlandıracak modeller bulun - Anlaşmaları daha hızlı kapatmaya yönelik modelleri, satış temsilcilerinizin nasıl performans gösterdiğini keşfetmek ve nelerin geliştirilebileceğine dair öneriler almak için bireysel satış çağrılarını değerlendirin veya ekipler arasındaki konuşmaları analiz edin. Kişiselleştirilmiş Yapay Zeka Koçluğu - En iyi performans gösteren satış elemanlarınızı taklit eden, yapay zeka tarafından oluşturulan kişiselleştirilmiş koçluk programları. Arama transkriptlerini ve yapay zekayı kullanarak ilerlemeyi izleyin ve programa uyumu değerlendirin. CRM Otomasyonu - Yapay zekayı kullanarak otomatik çağrı ve anlaşma özetleri oluşturun, müşteri gereksinimlerini ve takip e-postalarını yakalayın ve müşteri geri bildirimlerini not edin. Bunları CRM'nize gönderin veya doğrudan MeetRecord kontrol panelinizden doğru ekiple paylaşın.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics, pazarlama stratejilerini iyileştirmek için çağrı izleme ve analiz sağlayan bir platformdur.
Salesken
salesken.ai
Salesken, satış ekiplerine gerçek zamanlı koçluk ve satış konuşması analizi sunan bir yapay zeka platformudur.
Modjo
modjo.ai
Modjo'nun misyonu, satış organizasyonlarının çalışma biçiminde devrim yapmak ve Avrupa'da Konuşma Zekası alanında lider olmaktır. Modjo'nun platformu, tüm müşteri/potansiyel etkileşimlerindeki önemli bilgileri tespit ederek şirketlerin iş stratejisini ve uygulamasını geliştirmesine yardımcı olur. Bu, şirketlerin sahada olup bitenler hakkında bilgi sahibi olmasına, doğru kararlar almasına ve daha iyi sonuçlar elde etmesine olanak tanır. Modjo, aralarında Bouygues Telecom, Doctolib, WorkMotion ve PayFit'in de bulunduğu +400 Avrupalı şirket tarafından güvenilmektedir.
Echo AI
echoai.com
Echo AI (eski adıyla Pathlight), çığır açan Conversation Intelligence platformuyla kuruluşların müşterileriyle etkileşim kurma biçimini dönüştürüyor. Gelişmiş üretken yapay zekadan yararlanan Echo AI, milyonlarca müşteri etkileşimini özerk bir şekilde işleyerek işletmelerin gerçek zamanlı zeka ve içgörülere göre hareket etmesine olanak tanır. Bu, yalnızca müşteriyle yüz yüze olan ekiplerin değil, tüm kuruluşların her müşteri etkileşimini anlayıp buna göre hareket etmelerini sağlar. En iyi işletmeler müşteri odaklı olanlardır. Bu her zaman doğruydu. Startup'ların bu kadar yıkıcı olabilmelerinin temel nedeni müşteriye daha yakın olmaları ve değişen ihtiyaçlarına daha hızlı tepki verebilmeleridir. Ancak işletme büyüdükçe bir paradoks ortaya çıkar. Ne kadar çok müşteri kazanırsa, her birini gerçekten dinlemek o kadar zorlaşır. Bir şirket ne kadar az dinlerse o kadar bocalar. Çok geçmeden onların yerini daha yeni, daha müşteri odaklı bir rakip alır. Müşterileriniz size her gün ne istediklerini söylüyor. Tam önünüzdedir: aramalarda ve sohbetlerde, anketlerde ve incelemelerde. Aklınıza takılan her milyon dolarlık sorunun yanıtları göz önünde saklanıyor. Şu ana kadar bu cevapları bulmak imkansızdı. Sonuçta hiçbir kişi veya ekip her müşteri etkileşimini fiziksel olarak analiz edemez. Üretken yapay zekanın ortaya çıkışı tüm bunları değiştirdi. Echo AI'yi geliştirdik çünkü teknolojinin sonunda bu sorunu çözebileceğini gördük. Misyonumuz, ister 10 ister 10 milyon müşteriniz olsun, sizi sonsuz müşteri odaklı olmaya teşvik etmektir. Her müşteriyi başladığınızda olduğu gibi dikkatle dinleyebilmeniz, öğrenebilmeniz ve onlara tepki verebilmeniz için yapay zekanın gücünden yararlanmak amacıyla Echo AI'yi sıfırdan geliştirdik. Kişisel bilgisayar gibi, bu da ancak teknolojik bir atılımla gelebilecek türden bir insani gelişmedir ve şu anda ulaşılabilecek bir yetenektir. Bir startup kurucusu olarak her müşteriyle konuşabilirsiniz. Echo AI, Fortune 500 yöneticilerinin de aynısını yapmasına olanak tanıyor. Milyonlarca müşterinin ne istediğini bildiğinizden emin olarak her kararınızı verdiğinizi hayal edin.
Rewatch
rewatch.com
Bitmeyen toplantılara ve not almaya elveda deyin. Rewatch, yapay zeka destekli not alma aracını, ekran kaydediciyi ve ortak çalışmaya dayalı video merkezini birleştiren tek çözümdür; böylece gereksiz toplantıları ortadan kaldırabilir, maliyetleri azaltabilir ve işinize odaklanmaya devam edebilirsiniz. Herkesin katıldığı toplantılardan proje güncellemelerine kadar Rewatch, ekibinizin ihtiyaç duyduğu bilgileri parmaklarının ucuna getirir. Rewatch ile uyumlu kalın, daha hızlı işbirliği yapın ve işlerinizi ileriye taşıyın.
Simpleem
simpleem.com
Simpleem, işletmelere yardımcı olan yapay zeka destekli bir yazılımdır (Web Platformu veya API). Yapay zeka tabanlı tahmin puanıyla olası satışları 3 kat daha hızlı değerlendirmeye, %35 daha fazla anlaşma kapatmaya, elde tutma ve satışları %40'a kadar artırmaya yardımcı olur. İş video görüşmelerinden insan etkileşimleri, etkileşimin ölçülmesi ve hedef kitleyle uyum düzeylerinin oluşturulması. 1 milyarın üzerinde görsel ve işitsel parametreden yararlanan Simpleem, davranış ve sonuçlar arasında %94'e varan doğrulukla son derece doğru korelasyonlar oluşturur. İşletmelerin ölçümlerini geliştirmesine ve başarıyı artırmasına olanak tanıyan müzakere içgörüleri elde edersiniz. Simpleem'i Zoom, Webex veya Zapier ile entegre etmek 5 dakika kadar sürer ve ardından yapay zeka sistemi: - anlaşmayı kapatma olasılığını tahmin eder - davranış ile toplantı sonucu arasında korelasyon oluşturur - kırmızı bayrakları ve fırsatları, katılım düzeyini gösterir ve ses analizi - video oynatıcı ve transkript ile eyleme geçirilebilir tüm içgörüleri sağlar Simpleem, dünya çapındaki çeşitli sektörlerden (ABD, LATAM, EMEA, Hindistan) müşterilerin satış süreçlerini, müşteri başarısını ve yetenek kazanımını uzaktan format aracılığıyla güçlendirmelerine yardımcı olur ve video iletişimini çok daha etkili hale getirir. kişi. Daha fazla bilgi için https://simpleem.com/ adresini ziyaret edin.
Avoma
avoma.com
Avoma, müşteri odaklı ekipler için AI destekli bir toplantı asistanıdır. Toplantıları kaydeder, transkriptler sağlar ve CRM ile entegre olur.
Kixie
kixie.com
Kixie, satış ekipleri için otomatik çağrı ve mesajlaşma sağlayan bir platformdur. Kullanıcıların CRM'lerinden hızlı iletişim kurmasını sağlar.
Fathom
fathom.video
Fathom, toplantıları kaydeden, metne döken ve özetleyen AI tabanlı bir not alma aracıdır. Görevleri CRM sistemleriyle senkronize eder ve çok dilli destek sunar.
Scratchpad
scratchpad.com
Scratchpad, satış boru hattını yönetmek ve Salesforce'u güncellemek için kolay ve hızlı bir araçtır. Veri hijyenini artırır ve satış süreçlerini optimize eder.
Traq.ai
traq.ai
Traq.ai, çağrı kaydı ve AI analizi ile satış ekiplerine müşteri etkileşimlerinden içgörüler sunarak satış performansını artırır.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI, Müşteri Başarı Yöneticileri için oluşturulmuş dünyanın ilk ve tek Dijital Asistanıdır. Zoom'a entegre olarak otomatik olarak not alır, eylem öğelerini yakalayıp atar, riskleri belirler ve ürün geri bildirimlerini yüzeye çıkarırız. Daha da iyisi, takip e-postalarının taslağını çıkarmanıza ve yarınki aramalara hazırlanmanıza yardımcı oluyoruz. Dünyanın her yerindeki CSM'ler, UpdateAI'yi kullanarak daha az stres yaşıyor ve ilk kez İdari işler konusundaki savaşı kazandıklarını görüyorlar.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr, işletmelere 30'dan fazla dijital kanalda müşteri hizmetlerini yönetme ve müşteri etkileşimlerini geliştirme imkanı sunan bir platformdur.
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai, ilk ve tek RevBI motoruyla desteklenen RevOps Komuta Merkezidir. En kritik gelir öngörülerinizin sunulmasını hızlandırır ve gelir süreçlerinin benimsenmesini basitleştirir. RevBI ile BoostUp, RevOps'a gelir verileri üzerinde tam kontrol sağlar, böylece ekipleri hizalayabilir ve reddedilemez içgörülerle onları sorumlu tutabilirler. Platform, RevBI Gelişmiş Analitik, Anlaşma İnceleme ve Yönetimi ve Tahmin İstihbaratı ve Yönetimi olmak üzere 3 modül içerir ve satış faaliyetlerini, CRM'yi ve 3. taraf verilerini önceden bağlayan ve bunları neredeyse anında içgörülere dönüştüren yerleşik bir depo üzerine kuruludur. kullanıma hazır görselleştirmeler. Platformun esnekliği ve özel ölçümler oluşturma kolaylığı, benimsemeyi sorunsuz hale getirir, öngörülebilirliği ve tahmin doğruluğunu artırır ve RevOps ekiplerine gelir performansını proaktif olarak iyileştirme gücü verir. BoostUp.ai, Forrester'ın Yüksek Performanslı ve G2 RevOps ve İstihbarat Lideridir. TripActions, Lucid, Sisense, Branch, ContentSquare, Windstream, Degreed ve Udemy gibi önde gelen şirketler öngörülebilir gelir ve büyüme sağlamak için BoostUp.ai'ye güveniyor.
Salesroom
salesroom.com
Yapay zeka destekli video konferans platformumuz Salesroom'un gücünü deneyimleyin. Satış odası yalnızca alıcı etkileşimini izlemekle kalmaz, aynı zamanda sanal iletişimin en iyi uygulamalarını da öğretir. Bilgi tabanınıza gerçek zamanlı erişim sağlayan Salesroom, temsilcilerin toplantılardaki performansını ve ekip genelinde kota erişimini artırmak için tasarlanmıştır.
Wudpecker
wudpecker.io
Wudpecker satış çağrınızı kaydeder, yüksek kaliteli notlar oluşturur ve bunları CRM'nizle senkronize eder. Otomatik olarak. Wudpecker şunları yaparak verimliliğinizi artırır: - Müşterinin sözlerinden otomatik olarak not oluşturarak. - CRM'yi notlar, eylem öğeleri vb. ile manuel olarak güncellemek gibi yönetici işlerinde haftada 5 saatten fazla tasarruf. - Dikkatlice tasarlanmış toplantı şablonlarını kullanarak kazanan satış süreçlerini kopyalamak. Elit satış ekipleri, daha az yazıp daha çok satış yapmak için Wudpecker'ı kullanıyor.
Convin
convin.ai
Convin, müşteri görüşmelerini kaydedip analiz eden, yapay zeka destekli bir çağrı merkezi yazılımıdır. Çok kanallı destek ile müşteri deneyimini iyileştirir.
Zipteams
zipteams.com
Müşteri toplantılarını daha ilgi çekici ve verimli hale getirmek için gerçek zamanlı müşteri bağlamı, bilgiler ve öneriler sağlayan, iç satış ve müşteri başarısı ekipleri için tasarlanmış akıllı toplantı odaları.
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI, iletişim merkezlerinin yapay zeka odaklı içgörüler yoluyla geliri ve müşteriyi elde tutmayı artırmasına yardımcı olur. Enthu.AI, %100 müşteri konuşmalarının izlenmesine olanak tanır, önemli olan etkileşimleri otomatik olarak ortaya çıkarır ve kaliteli ekiplerin kişiselleştirilmiş ve noktaya odaklı koçluk ve eğitim yoluyla temsilci performansını artırmasına yardımcı olur. Hem gelir hem de destek işlevleri için uygun olan Enthu.AI, temsilci performansının optimize edilmesine yardımcı olarak çağrı QA verimliliği, müşteri memnuniyeti puanı, yeni temsilci katılımı ve temsilci eğitimi ve koçluk süresinde ölçülebilir kazanımlar sağlayarak sonuçta geliri etkiler. Daha fazla bilgi için https://enthu.ai adresini ziyaret edin.
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt, iş sonuçlarınızı doğrudan iyileştirmek için temsilcilere gerçek zamanlı olarak rehberlik eden, öznelliği ortadan kaldıran ve her çağrıda QA'yı otomatikleştiren bir çağrı merkezi platformudur. Aramalardaki belirsizliği ortadan kaldırın ve temsilcilerinize gerçek zamanlı gücü verin.
Verint
verint.com
Verint, işletmelere müşteri deneyimlerini yönetme, analiz etme ve geliştirme konusunda kapsamlı bir platform sunar.
Capturi
capturi.ai
Capturi, şirketinizin potansiyel müşteriler, müşteriler ve vatandaşlarla olan etkileşimlerini otomatik olarak analiz etmek için tasarlanmış, İskandinavya'nın lider konuşma yapay zeka yazılımıdır. Bu gelişmiş yapay zeka çözümü size hızlı bir şekilde ölçülebilir değere dönüştürülebilecek benzersiz bilgiler sunar. Capturi, müşteri deneyimini değerli bir varlığa dönüştüren üç temel çözüm sunar: Insights, ekibinizin tam potansiyeline ulaşmasına, müşteri memnuniyetini artırmasına, elde tutmayı artırmasına ve daha verimli çalışmasına yardımcı olmak için eyleme dönüştürülebilir, veriye dayalı bilgiler sunar. Bu bilgiler aynı zamanda iş akışlarının otomatikleştirilmesine de zemin hazırlıyor. Asistan, temsilcileriniz için yardımcı pilot görevi görerek hızlı ve doğru yanıtlar vermek için doğru bilgilere sahip olmalarını sağlar. Asistan müşterinin sorununu anlar ve gerekli çözümü önerir, böylece temsilcilerin çağrıyı yanıtlarken iyi hazırlıklı olmaları sağlanır. AI Agent rutin sorguları yöneterek ekibinizin daha karmaşık görevlere odaklanmasına olanak tanır. AI Agent'ın yanıtları geçmiş görüşmelerinizdeki kanıtlanmış en iyi uygulamalara dayanmaktadır. Ekibimizle bir sohbet başlatmak ve platformu ilk elden görmek isterseniz, kapı her zaman açık; bu nedenle Danimarka, Aarhus C'deki Ankersgade 12e, 1.tv'ye bir kahve içmek için uğramaktan çekinmeyin.
Ender Turing
enderturing.com
Ender Turing aramalarda, sohbetlerde ve görüntülü toplantılarda en iyi performansı gösterenleri belirliyor. Kendi kendine koçluk için her çalışana en iyi performans gösterenlerin en iyi uygulamalarını sağlamak ve performans artışını gözlemlemek için bunu kullanın. Ender Turing, satış ve müşteri hizmetleri ekiplerinizi daha yüksek gelire ve daha iyi müşteri hizmetlerine yönlendirir.
Voyc
voyc.ai
Voyc, denetime tabi firmaların konuşma analitiği yapay zeka yazılımımızla iletişim merkezi etkileşimlerinin %100'ünü kontrol etmesine olanak tanıyarak operasyonel verimliliği artırmaya, şikayetleri yakalamaya, savunmasız müşterileri tespit etmeye ve olağanüstü bir müşteri deneyimi sunmaya yardımcı olur. Artan düzenleyici baskı ve tüketici güvensizliği karşısında, finansal hizmet şirketlerinin müşteri etkileşimlerini %100 izlemesi zorunlu hale geldi. Bu çok tanıdık bir zorluk: Şirketler müşteri çağrılarının %100'ünün kalite güvencesi için ölçeklenebilir, uygun maliyetli ve objektif olarak doğru bir şekilde etkili bir şekilde izlenmesini nasıl sağlayabilir? Voyc, şirketlerin şikayetler ve korunmasız müşteriler gibi mevzuat açısından önem taşıyan etkileşimleri otomatik olarak tanımlamasına yardımcı olur, özel ilgi gerektiren çağrılara dikkat çeker, temsilci performansını artırır ve QA iş akışlarını otomatikleştirir. Hızlı uygulama, kullanım kolaylığı ve banka düzeyinde güvenlik vaat eden Voyc, kalite güvence süreçlerinizde devrim yaratmak için burada.
Equal Time
equaltime.io
Equal Time, sanal toplantılar için bir yapay zeka asistanıdır. Equal Time, daha kapsayıcı toplantıların desteklenmesine yardımcı olmak için toplantı transkripsiyonunun ve otomatik Eylem öğelerinin ötesine geçer. Teknolojimiz daha sessiz sesleri dahil etmenize ve liderliğinizi nasıl geliştireceğiniz konusunda kişiselleştirilmiş öneriler almanıza yardımcı olur. Aranabilir ve paylaşılabilir bir transkript ile toplantının ayrıntılarını daha sonra gözden geçirin. Ortaya çıkan maliyete ilişkin bir tahminle toplantınızın maliyetine ilişkin bilgi edinin. Toplantılarınızı renklendirmek için buz kırıcıları, toplantı zamanlayıcılarını ve Turları kullanın. Bugün ücretsiz başlayın! www.equaltime.io 2021 yılında teknoloji alanında çalışan iki kadın tarafından kurulan Equal Time, hızla büyüyerek dijital çalışma alanında üretkenliği ve kapsayıcılığı artırma konusunda tutkulu, kendini adamış ve yetenekli bireylerden oluşan bir ekibi bünyesine kattı. Equal Time'da misyonumuz açıktır; eşitlik ve verimlilik kültürünü teşvik ederek ekiplerin sanal toplantılarda etkileşim kurma ve işbirliği yapma biçiminde devrim yaratmayı hedefliyoruz. Equal Time, net iletişimi, kapsamlı kayıt tutmayı ve daha adil katılımı kolaylaştırarak ekiplerin modern dijital çalışma alanında başarılı olmalarını sağlıyor.
Spinach
spinach.ai
Ispanak, toplantıları düzenleyen, notları özetleyen ve görevleri otomatikleştiren AI destekli bir toplantı asistanıdır.
Convirza
convirza.com
Convirza, ilk kurumsal çağrı izleme ve çağrı optimizasyon platformudur. Telefon etkileşimlerinden artan istihbarat talebini karşılamak için, geleneksel çağrı izlemeyi telefon görüşmelerinin güçlü analiziyle birleştiriyoruz. Convirza, müşteri adayı kalitesini ölçmek, dönüşümleri ölçmek ve tam kapsamlı pazarlama otomasyonu ile harekete geçmek için konuşma tanıma teknolojisini ve gelişmiş algoritmaları kullanır. Deneyimli pazarlamacıların daha iyi kararlar almasına, geliri artırırken kapanış oranlarını ve müşteri deneyimini iyileştirmesine yardımcı oluyoruz. Otomotiv, sağlık, otelcilik, ev ve finans hizmetlerinde önde gelen ulusal ve uluslararası markalara hizmet veriyoruz. Her ölçekteki işletme, medya/yayıncılık ajansları, çağrı merkezleri ve daha fazlası için tasarlanan, arayanın amacını ve davranışını anlamak için çağrıları izlemenize ve analiz etmenize yardımcı olan çağrı kaydı ve veri çözümleri sağlıyoruz. Şirket kısa süre önce Silicon Slopes, Utah'taki genel merkezinden çığır açan bir çağrı pazarlama optimizasyon platformunu piyasaya sürdü.
Knowtworthy
knowtworthy.com
Toplantılar berbat. Ama buna mecbur değiller. Knowtworthy, sizin ve ekibinizin etkili toplantılar yürütmesine yardımcı olmak için gerçek zamanlı dakika paylaşımı ve işbirliğine dayalı düzenleme gibi toplantı üretkenliği özellikleri sağlar.
Meetric
meetric.com
Geliri ve öngörüleri artırmak için satış toplantılarını yapay zekayla kolay ve etkili bir şekilde yakalayın, analiz edin ve optimize edin. Basitçe Teams, Zoom veya Google Meet'e bağlanın veya satış için tasarlanmış toplantı platformumuzdan yararlanarak bunu bir sonraki seviyeye taşıyın.
Gridspace
gridspace.com
Gridspace, konuşma ve dil yapay zekasında dünya lideridir. Makinelere insan dilini anlamayı ve konuşmayı öğretiyoruz. Yılda milyarlarca dakikalık bir konuşma verisini işliyoruz ve dile uygulanan ses teknolojisi ve üretken yapay zeka alanında öncüyüz. Gridspace, uygulamalı bir yapay zeka şirketi ve Grace'in yaratıcısıdır. İletişim merkezleri için kullanışlı ses teknolojisi ve yapay zeka yazılımları geliştiriyoruz. On yılı aşkın bir süredir önde gelen iletişim merkezlerine hizmet veriyoruz.
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder, müşteri deneyimlerini güçlendirmek için yapay zeka ses otomasyonunun gücünden yararlanan bir yazılım şirketidir. Yapay zeka sesli asistanlarıyla çağrı merkeziniz, daha fazla müşteriye ulaşmak ve onları etkinleştirmek için verileri otomatik olarak toplayıp analiz ederek ışık hızlarında insan benzeri kaliteli aramalar yapabilir. AI Rudder, tekrarlanan görevleri otomatikleştirerek ve temsilci iş yükünü azaltarak çağrı merkezlerinin maliyetleri azaltmasına yardımcı olur. Bu, ajanların yalnızca insanların yapabileceği şeylere odaklanmasını sağlar. Uzun vadede AI Rudder, iş iletişiminin geleceğini yeniden düşünmeyi hedefliyor.
MightyCall
mightycall.com
MightyCall, işletmeler için sanal bir telefon sistemi olup, sesli arama, mesajlaşma ve çağrı yönetimi gibi özellikler sunar.
Allego
allego.com
Allego, uzaktan çalışan ekipler için satış eğitim ve geliştirme platformudur; video dersler, koçluk araçları ve otomasyon ile işbirliğini artırır.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io, satış ekiplerinin süreçlerini yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir satış katılım platformudur.
Aviso
aviso.com
Aviso AI, modern satış organizasyonlarının ve gelir ekiplerinin daha fazla anlaşma yapmasına, gelir artışını artırmasına ve patentli yapay zeka rehberliği aracılığıyla riski azaltmasına yardımcı olan entegre bir gelir platformudur. Yapay zeka tabanlı gelir operasyonları çözümlerinde sektör lideri olan Aviso AI, satış, pazarlama ve müşteri başarı ekipleri için her müşterinin gizli gelir fırsatını ortaya çıkaran en kapsamlı akıllı araç ve çözümlere sahip tek oyuncudur. Aviso AI platformu altı temel bölüme ayrılabilir: 1) Tahmine Dayalı Tahmin 2) Anlaşma Zekası 3) Faaliyet ve İlişki Zekası 4) Konuşma Zekası. 5) GTM ve Müşteri İşbirliği 6) CRM Otomasyonu Platformumuz her türlü karmaşık müşteri hiyerarşisini yapılandırmak için esnek ve ölçeklenebilirdir. Satış liderleri, yöneticiler ve temsilcilerin tümü, satış hattı yönetimimizi, öngörümümüzü, anlaşma işbirliğimizi ve konuşma zekası aracımızı kullanmaktan yararlanır. Aviso ile satış ekipleri hedefler belirleyebilir, tahminleri birleştirebilir, anlaşmalara rehberlik edebilir ve başarı için doğru rotayı belirleyebilir. Sanal satış çağında satış ekipleri, uzaktan çalışarak başarı elde etmelerini sağlayacak bir platformu hak ediyor. Son teknoloji Auto-ML, NLP ve derin bir zaman serisi veritabanıyla desteklenen Aviso platformu, satışı yönlendirmek için insan ve yapay zekanın en iyilerini birleştiriyor. Honeywell, Dell, LaunchDarkly, Elastic, RingCentral, Microsoft GitHub, FireEye gibi şirketlerin tümü, Aviso'yu kullanarak anlaşma kazanma oranlarında ortalama %20 artış gibi harika sonuçlar elde etti. Aviso AI ile Gelirinizi True North'ta bulun.
CallRail
callrail.com
CallRail, işletmelere çağrı izleme ve pazarlama analizi sağlayarak olası satışları daha iyi müşteri dönüşümüne dönüştürmelerini kolaylaştırır.
CallSource
callsource.com
CallSource, çağrı izleme ve olası satış yönetimi çözümleri sunarak işletmelerin pazarlama etkinliğini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.
Chorus.ai
chorus.ai
Chorus.ai, satış çağrıları ve toplantılarını analiz ederek ekiplerin performansını artırmaya yardımcı olan bir konuşma analizi platformudur.
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri.ai, müşteri görüşmelerini kaydedip analiz ederek satış ekiplerine gerçek zamanlı bilgiler sunan bir AI aracıdır.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk, sanal satış süreçlerini otomatikleştirir, profesyonel video toplantıları düzenler ve satış ekiplerini gerçek zamanlı koçlukla destekler.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies.ai, toplantıları kaydedip transkribe eden, özetleyen ve eylem öğeleri oluşturan AI destekli bir toplantı asistanıdır.
Gong.io
gong.io
Gong.io, müşteri etkileşimlerini analiz ederek satış ekiplerine derinlemesine bilgi sağlayan ve gelir artışını destekleyen bir gelir istihbarat platformudur.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings, uzaktan satış ekipleri için yapay zeka destekli video toplantı ve analiz platformudur. Satış süreçlerini otomatikleştirir ve performans analizi sunar.
Gryphon.ai
gryphon.ai
Uyumluluk ve yapay zeka destekli konuşma zekası alanında lider olan Gryphon.ai, satış ve müşteri hizmetleri ekipleri için gerçek zamanlı konuşma zekası ve otomatik uyumluluk sağlayan pazardaki tek çözümdür. Gryphon, hem temsilciler hem de son kullanıcılar için sınıfının en iyisi deneyimi sağlamak amacıyla her görüşmeyi gerçek zamanlı zekayla yönlendirir. Gryphon'un tescilli uyumluluk motoru, tüm giden iletişimleri TCPA, tahsilatlar, eyalet, federal ve diğer Arama Yapılmayacaklar listelerine göre otomatik olarak tarar, böylece kuruluşlar maliyetli uyumsuzluk ücretlerinden kaçınarak gelir elde edebilir. Gryphon'un çağrının yolunda olma yeteneği, konuşulan anahtar kelimeler aracılığıyla gerçek zamanlı öneriler ve gerekli içerik sağlar ve gelişmiş duyarlılık analizi yoluyla temsilcilere çağrının kalitesine ilişkin anında görünürlük sağlar. Gryphon.ai her zaman mükemmel sohbeti yaratma olanağı sağlar!
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.
Invoca
invoca.com
Invoca, daha fazla gelir elde etmek amacıyla satın alma yolculuğunu izlemelerine ve optimize etmelerine yardımcı olmak için pazarlama ve satış ekiplerini birbirine bağlayan bir gelir yürütme platformudur. Gelir ekipleri, önde gelen teknoloji platformlarıyla derin entegrasyonlara sahip kapsamlı bir gelir yürütme platformu kullanarak, ücretli medya yatırımlarını doğrudan gelire daha iyi bağlayabilir, dijital katılımı geliştirebilir ve daha fazla satış sağlamak için en iyi alıcı deneyimlerini sunabilir. Invoca ile AutoNation, DIRECTV, Mayo Clinic, Mutual of Omaha ve Verizon gibi önde gelen tüketici markaları, inkar edilemez verilerle desteklenen inanılmaz sonuçları deneyimliyor. Invoca, Upfront Ventures, Accel, Silver Lake Waterman, H.I.G. gibi önde gelen risk sermayedarlarından 184 milyon dolar topladı. Büyüme Ortakları ve Salesforce Ventures. Invoca, işletmelerin çağrılardan yeni veriler elde ederek gelir artışını artırmalarına yardımcı oluyor, böylece daha az parayla daha fazla müşteri kazanıp elde tutabiliyorlar. Invoca'nın gelir uygulama platformuyla işletmeler inanılmaz sonuçlar elde ediyor: * Rogers Communications'taki gibi pazarlama ekipleri potansiyel müşteri kalitesini artırıyor ve satın alma maliyetlerini %82 oranında düşürüyor * MoneySolver'daki gibi iletişim merkezleri temsilcilerin performansını ve dönüşüm oranlarını %100 artırıyor * Andersen'ın Yenileme gibi çok konumlu işletmeler, telefonla ayarlanan randevuları neredeyse %50 oranında artırıyor
Marchex
marchex.com
Marchex, pazarlama kampanyalarını analiz eden ve çağrı izleme hizmetleri sunan bir platformdur. Müşteri etkileşimlerini geliştirir ve karar vermeye yardımcı olur.
Aircall
aircall.io
Aircall, satış ve destek ekipleri için bulut tabanlı çağrı yönetimi ve müşteri etkileşim platformudur. Popüler CRM'lerle entegrasyon sunar.
OpenPhone
openphone.com
OpenPhone, işletmelerin çağrı ve mesajlaşmalarını yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir iletişim uygulamasıdır.
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmaları hatırlamak, aramak ve paylaşmak için akıllı notlar oluşturan bir not alma uygulamasıdır.
Outreach
outreach.io
Outreach, satış ekiplerinin fırsatları yönetmesini ve etkinliğini artırmasını sağlayan bir satış otomasyon platformudur.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.
Salesloft
salesloft.com
Salesloft, B2B satış ekiplerine veri entegrasyonu ve otomasyon ile müşterilerle etkili iletişim kurmalarını sağlayan bir satış platformudur.
Balto
balto.ai
Balto, çağrı merkezlerine AI ile gerçek zamanlı rehberlik sağlayarak, müşteri etkileşimlerini ve operasyonel verimliliği geliştirmeyi amaçlayan bir platformdur.
Jiminny
jiminny.com
Jiminny, satış ekiplerinin konuşmaları kaydetmesine, analiz etmesine ve içgörüler elde etmesine yardımcı olan bir platformdur.
EvaluAgent
evaluagent.com
Konu Müşteri Deneyimini (CX) anlamak, geliştirmek ve farklılaştırmak olduğunda her etkileşim önemlidir. EvaluAgent, çağrılar ve e-postalardan web sohbetlerine, biletlere ve sosyal medyaya kadar etkileşimlerin %100'ünü analiz ederek müşteri deneyimini geliştirmenize yardımcı olur. Size kuruluşunuzla paylaşabileceğiniz eyleme geçirilebilir bilgiler ve izlenmesi gereken etkileşimler ve temsilci geliştirme üzerinde QA çabalarına lazerle odaklanma yeteneği veren, çevrilmemiş hiçbir taş kalmaz. EvaluAgent dünya çapındaki işletmelere aşağıdaki konularda yardımcı olur: * İçgörü açığını kapatın Kanallar genelinde %100 kapsam ile izlenmesi gereken etkileşimleri belirleyin, duyarlılık analiziyle içgörüleri ortaya çıkarın ve anlamlı kontrol panelleriyle ilerlemeyi görselleştirin * QA yaklaşımlarını geliştirin Otomatik atanan etkileşimlerle seçim önyargısını azaltın, denenmiş ve test edilmiş puan kartlarını kullanın ve SmartScore ile QA puanlarını otomatikleştirin * Somut CX iyileştirmeleri sunun Sınıfının en iyisi WFM platformları dizisiyle entegre olun ve gerçek anlamda birleşik bir yaklaşım için koçluk, öğrenme ve raporlamayı bir araya getirerek temsilcilerin gelişmesine yardımcı olun * Temsilcilerini meşgul edin ve motive edin Temsilcileri kendi verilerine ve hedeflerine şeffaf erişimle güçlendirin, takdiri ve ödülleri oyunlaştırın ve tek bir platformda iki yönlü iletişimi teşvik edin Evaluagent'ı yapay zeka destekli QA yardımcı pilotunuz olarak düşünün. Müşteri deneyiminizi geniş ölçekte anlamak, geliştirmek ve farklılaştırmak için her etkileşimden elde edilen zekadan yararlanın; üstelik insan dokunuşunun değerini asla unutmayın.
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk, bulut tabanlı çağrı merkezi yazılımı, işletmelere çağrı yönetimi, müşteri verileri erişimi ve otomasyon çözümleri sunar.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek, toplantıları otomatik olarak kaydeden ve transkribe eden, özetler ve analizler sunan, ekip işbirliğini destekleyen bir sanal toplantı asistanıdır.
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