Konuşma Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Somali

Echo AI

echoai.com

Echo AI (eski adıyla Pathlight), çığır açan Conversation Intelligence platformuyla kuruluşların müşterileriyle etkileşim kurma biçimini dönüştürüyor. Gelişmiş üretken yapay zekadan yararlanan Echo AI, milyonlarca müşteri etkileşimini özerk bir şekilde işleyerek işletmelerin gerçek zamanlı zeka ve içgörülere göre hareket etmesine olanak tanır. Bu, yalnızca müşteriyle yüz yüze olan ekiplerin değil, tüm kuruluşların her müşteri etkileşimini anlayıp buna göre hareket etmelerini sağlar. En iyi işletmeler müşteri odaklı olanlardır. Bu her zaman doğruydu. Startup'ların bu kadar yıkıcı olabilmelerinin temel nedeni müşteriye daha yakın olmaları ve değişen ihtiyaçlarına daha hızlı tepki verebilmeleridir. Ancak işletme büyüdükçe bir paradoks ortaya çıkar. Ne kadar çok müşteri kazanırsa, her birini gerçekten dinlemek o kadar zorlaşır. Bir şirket ne kadar az dinlerse o kadar bocalar. Çok geçmeden onların yerini daha yeni, daha müşteri odaklı bir rakip alır. Müşterileriniz size her gün ne istediklerini söylüyor. Tam önünüzdedir: aramalarda ve sohbetlerde, anketlerde ve incelemelerde. Aklınıza takılan her milyon dolarlık sorunun yanıtları göz önünde saklanıyor. Şu ana kadar bu cevapları bulmak imkansızdı. Sonuçta hiçbir kişi veya ekip her müşteri etkileşimini fiziksel olarak analiz edemez. Üretken yapay zekanın ortaya çıkışı tüm bunları değiştirdi. Echo AI'yi geliştirdik çünkü teknolojinin sonunda bu sorunu çözebileceğini gördük. Misyonumuz, ister 10 ister 10 milyon müşteriniz olsun, sizi sonsuz müşteri odaklı olmaya teşvik etmektir. Her müşteriyi başladığınızda olduğu gibi dikkatle dinleyebilmeniz, öğrenebilmeniz ve onlara tepki verebilmeniz için yapay zekanın gücünden yararlanmak amacıyla Echo AI'yi sıfırdan geliştirdik. Kişisel bilgisayar gibi, bu da ancak teknolojik bir atılımla gelebilecek türden bir insani gelişmedir ve şu anda ulaşılabilecek bir yetenektir. Bir startup kurucusu olarak her müşteriyle konuşabilirsiniz. Echo AI, Fortune 500 yöneticilerinin de aynısını yapmasına olanak tanıyor. Milyonlarca müşterinin ne istediğini bildiğinizden emin olarak her kararınızı verdiğinizi hayal edin.