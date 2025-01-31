Konuşma Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sudan

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Konuşma zekası (CI) yazılımı satış çağrılarını kaydeder, yazıya döker ve değerlendirir. CI yazılımı, bu aramaları inceleyerek anahtar kelimeleri ve konuşma konularını belirleyerek kullanıcıların, derinlemesine analiz için kayıtlı satış konuşmalarındaki belirli noktalara hızlı bir şekilde gitmesine olanak tanır. İşletmeler, potansiyel alıcılarla yapılan önemli tartışmaları belgelemek, potansiyel olarak riskli veya uyumsuz konuşma konularını belirlemek, en iyi uygulamalara dayalı olarak yeni satış temsilcilerine rehberlik sağlamak ve satış çağrılarının analizi ve dökümünden elde edilen çeşitli kullanım örneklerini keşfetmek için CI yazılımından yararlanabilir.
Yeni Uygulama Gönder
MeetRecord
meetrecord.com
MeetRecord, satış ekiplerinin anlaşma akışını hızlandırmak ve koçluğu otomatikleştirmek için müşteri konuşmalarına ilişkin derinlemesine görünürlük elde etmesine yardımcı olur. Anlaşma akışını hızlandıracak modeller bulun - Anlaşmaları daha hızlı kapatmaya yönelik modelleri, satış temsilcilerinizin nasıl performans gösterdiğini keşfetmek ve nelerin geliştirilebileceğine dair öneriler almak için bireysel satış çağrılarını değerlendirin veya ekipler arasındaki konuşmaları analiz edin. Kişiselleştirilmiş Yapay Zeka Koçluğu - En iyi performans gösteren satış elemanlarınızı taklit eden, yapay zeka tarafından oluşturulan kişiselleştirilmiş koçluk programları. Arama transkriptlerini ve yapay zekayı kullanarak ilerlemeyi izleyin ve programa uyumu değerlendirin. CRM Otomasyonu - Yapay zekayı kullanarak otomatik çağrı ve anlaşma özetleri oluşturun, müşteri gereksinimlerini ve takip e-postalarını yakalayın ve müşteri geri bildirimlerini not edin. Bunları CRM'nize gönderin veya doğrudan MeetRecord kontrol panelinizden doğru ekiple paylaşın.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics, pazarlamacılara güvenli strateji kararları vermeleri için veriler sağlayan küresel bir konuşma analitiği sağlayıcısıdır. The Washington Post, Verizon Connect ve ServiceMaster'ın da aralarında bulunduğu 100.000'den fazla kullanıcı, verilere dayalı reklamcılık kararları almak için CTM'ye güveniyor. CTM, pazarlamacıların her gün kullandığı Google Ads ve Analytics, Hubspot, Salesforce, Zoom ve Facebook gibi temel araçlarla entegre olur. CTM, en eski çağrı izleme sağlayıcılarından biriydi ve mülkiyeti hala karı koca kurucuları Todd ve Laure Fisher'a aitti. CallTrackingMetrics, G2 ve Capterra gibi önde gelen yazılım yayınları tarafından her yıl sektör liderleri olarak adlandırılıyor ve büyümesi ve yenilikçi kültürüyle düzenli olarak takdir ediliyor.
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai, satış ekiplerinin performansı artırmasına ve satın alma maliyetlerini azaltmasına yardımcı olan bir konuşma zekası platformudur. Araç, müşterileriyle daha iyi etkileşim kurmalarına yardımcı olmak için satış temsilcilerine konuşmaları sırasında gerçek zamanlı ipuçları veriyor. Platform, duygular, itirazlar, niyetler vb. dahil olmak üzere ayrıntılı Çağrı Analitiği aracılığıyla yöneticilere ve satış temsilcilerine her çağrıda görünürlük sağlar.
Modjo
modjo.ai
Modjo'nun misyonu, satış organizasyonlarının çalışma biçiminde devrim yapmak ve Avrupa'da Konuşma Zekası alanında lider olmaktır. Modjo'nun platformu, tüm müşteri/potansiyel etkileşimlerindeki önemli bilgileri tespit ederek şirketlerin iş stratejisini ve uygulamasını geliştirmesine yardımcı olur. Bu, şirketlerin sahada olup bitenler hakkında bilgi sahibi olmasına, doğru kararlar almasına ve daha iyi sonuçlar elde etmesine olanak tanır. Modjo, aralarında Bouygues Telecom, Doctolib, WorkMotion ve PayFit'in de bulunduğu +400 Avrupalı şirket tarafından güvenilmektedir.
Echo AI
echoai.com
Echo AI (eski adıyla Pathlight), çığır açan Conversation Intelligence platformuyla kuruluşların müşterileriyle etkileşim kurma biçimini dönüştürüyor. Gelişmiş üretken yapay zekadan yararlanan Echo AI, milyonlarca müşteri etkileşimini özerk bir şekilde işleyerek işletmelerin gerçek zamanlı zeka ve içgörülere göre hareket etmesine olanak tanır. Bu, yalnızca müşteriyle yüz yüze olan ekiplerin değil, tüm kuruluşların her müşteri etkileşimini anlayıp buna göre hareket etmelerini sağlar. En iyi işletmeler müşteri odaklı olanlardır. Bu her zaman doğruydu. Startup'ların bu kadar yıkıcı olabilmelerinin temel nedeni müşteriye daha yakın olmaları ve değişen ihtiyaçlarına daha hızlı tepki verebilmeleridir. Ancak işletme büyüdükçe bir paradoks ortaya çıkar. Ne kadar çok müşteri kazanırsa, her birini gerçekten dinlemek o kadar zorlaşır. Bir şirket ne kadar az dinlerse o kadar bocalar. Çok geçmeden onların yerini daha yeni, daha müşteri odaklı bir rakip alır. Müşterileriniz size her gün ne istediklerini söylüyor. Tam önünüzdedir: aramalarda ve sohbetlerde, anketlerde ve incelemelerde. Aklınıza takılan her milyon dolarlık sorunun yanıtları göz önünde saklanıyor. Şu ana kadar bu cevapları bulmak imkansızdı. Sonuçta hiçbir kişi veya ekip her müşteri etkileşimini fiziksel olarak analiz edemez. Üretken yapay zekanın ortaya çıkışı tüm bunları değiştirdi. Echo AI'yi geliştirdik çünkü teknolojinin sonunda bu sorunu çözebileceğini gördük. Misyonumuz, ister 10 ister 10 milyon müşteriniz olsun, sizi sonsuz müşteri odaklı olmaya teşvik etmektir. Her müşteriyi başladığınızda olduğu gibi dikkatle dinleyebilmeniz, öğrenebilmeniz ve onlara tepki verebilmeniz için yapay zekanın gücünden yararlanmak amacıyla Echo AI'yi sıfırdan geliştirdik. Kişisel bilgisayar gibi, bu da ancak teknolojik bir atılımla gelebilecek türden bir insani gelişmedir ve şu anda ulaşılabilecek bir yetenektir. Bir startup kurucusu olarak her müşteriyle konuşabilirsiniz. Echo AI, Fortune 500 yöneticilerinin de aynısını yapmasına olanak tanıyor. Milyonlarca müşterinin ne istediğini bildiğinizden emin olarak her kararınızı verdiğinizi hayal edin.
Rewatch
rewatch.com
Bitmeyen toplantılara ve not almaya elveda deyin. Rewatch, yapay zeka destekli not alma aracını, ekran kaydediciyi ve ortak çalışmaya dayalı video merkezini birleştiren tek çözümdür; böylece gereksiz toplantıları ortadan kaldırabilir, maliyetleri azaltabilir ve işinize odaklanmaya devam edebilirsiniz. Herkesin katıldığı toplantılardan proje güncellemelerine kadar Rewatch, ekibinizin ihtiyaç duyduğu bilgileri parmaklarının ucuna getirir. Rewatch ile uyumlu kalın, daha hızlı işbirliği yapın ve işlerinizi ileriye taşıyın.
Simpleem
simpleem.com
Simpleem, işletmelere yardımcı olan yapay zeka destekli bir yazılımdır (Web Platformu veya API). Yapay zeka tabanlı tahmin puanıyla olası satışları 3 kat daha hızlı değerlendirmeye, %35 daha fazla anlaşma kapatmaya, elde tutma ve satışları %40'a kadar artırmaya yardımcı olur. İş video görüşmelerinden insan etkileşimleri, etkileşimin ölçülmesi ve hedef kitleyle uyum düzeylerinin oluşturulması. 1 milyarın üzerinde görsel ve işitsel parametreden yararlanan Simpleem, davranış ve sonuçlar arasında %94'e varan doğrulukla son derece doğru korelasyonlar oluşturur. İşletmelerin ölçümlerini geliştirmesine ve başarıyı artırmasına olanak tanıyan müzakere içgörüleri elde edersiniz. Simpleem'i Zoom, Webex veya Zapier ile entegre etmek 5 dakika kadar sürer ve ardından yapay zeka sistemi: - anlaşmayı kapatma olasılığını tahmin eder - davranış ile toplantı sonucu arasında korelasyon oluşturur - kırmızı bayrakları ve fırsatları, katılım düzeyini gösterir ve ses analizi - video oynatıcı ve transkript ile eyleme geçirilebilir tüm içgörüleri sağlar Simpleem, dünya çapındaki çeşitli sektörlerden (ABD, LATAM, EMEA, Hindistan) müşterilerin satış süreçlerini, müşteri başarısını ve yetenek kazanımını uzaktan format aracılığıyla güçlendirmelerine yardımcı olur ve video iletişimini çok daha etkili hale getirir. kişi. Daha fazla bilgi için https://simpleem.com/ adresini ziyaret edin.
Avoma
avoma.com
Avoma, müşteriyle yüz yüze kalan ekipler için uçtan uca yapay zeka toplantı asistanıdır. Yapay zeka destekli teknolojisi, müşteriyle yüz yüze gelen ekiplerin önemli toplantıların öncesinde, sırasında ve sonrasında önemli müşteri bilgilerini yakalamasına yardımcı olur. Avoma, temsilcilerin satış döngülerini kısaltmasına ve daha fazla müşteriyi memnun etmesine yardımcı olmak için konuşma içgörülerini ve istihbaratını analiz eder. Avoma ile tüm toplantılarınızı otomatik olarak kaydedebilir, tam transkriptleri ve özet notları alabilir ve doğrudan CRM'nizle senkronize edilmiş eyleme geçirilebilir içgörüleri alabilirsiniz. Tam olarak aradığınızı bulmak için doğrudan transkriptlerde arama yaparak ve belirlenen konuları kullanarak aramaları ve toplantıları daha hızlı inceleyin. Avoma favori araçlarınızla kusursuz bir şekilde bütünleşir.
Kixie
kixie.com
Kixie, HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho ve diğer önde gelen CRM'ler için son derece güvenilir, kolayca otomatikleştirilmiş arama ve mesaj gönderme yoluyla satış ekibi performansını artıran bir satış etkileşim platformudur. Her etkileşimin otomatik olarak CRM'nize kaydedilmesiyle, tek tıklamayla CRM'nizden veya Google Chrome'daki herhangi bir web sayfasından numaraları arayın veya kısa mesaj gönderin. Kixie PowerCall Chrome uzantısı, satış ekiplerinin ve müşteriyle yüz yüze kalan diğer ekiplerin, gelişmiş arama ve mesajlaşma özellikleri paketiyle performansı artırmasına olanak tanır. Kixie, Chrome'da ziyaret ettiğiniz herhangi bir web sayfasındaki telefon numaralarını otomatik olarak tanır ve tek tıklamayla arama için her numaranın yanına bir tıkla ve ara düğmesi yerleştirir. Aramalar, mesajlar, işlemler ve aktiviteler CRM'nize otomatik olarak kaydedilir ve satış elemanlarının günlük aktivitelerini yavaşlatan sıkıcı manuel kayıt tutma ihtiyacını pratik olarak ortadan kaldırır. Özellikler şunları içerir: • Kişi listeleri arasında otomatik olarak PowerDial. Çok hatlı PowerDialer ile aynı anda 10'a kadar numarayı çevirerek üretkenliği on kat artırın • Gelişmiş yapay zeka destekli yerel iletişim durumu, kullanıcıların, aradıkları kişiyle aynı yerel alan koduna sahip bir numaradan arama yapmasına olanak tanır
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker, toplantılar sırasında not almada devrim yaratmak için tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir araçtır. Toplantıların anında özetlenmesine odaklanarak kullanıcıların ayrıntıları belgelemek yerine konuşmalara konsantre olmalarını sağlar. Araç, toplantılar sırasında tartışılan önemli noktaları kaydederek, yazıya dökerek, vurgulayarak ve özetleyerek çalışır. Toplantıdan sonra Fathom, toplantının bitiminden kısa bir süre sonra hazır olan özetler sağlar. Transkripsiyon ve özete ek olarak Fathom, toplantıların belirli bölümlerinden klipleri paylaşma seçeneği de sunar; bu, meslektaşlarınıza veya meslektaşlarınıza bağlam sağlamak için yararlı olabilir. paydaşlar. İşlevselliğine ek olarak Fathom, toplantı özetlerini ve görevlerini kullanıcının Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımıyla otomatik olarak senkronize ederek kullanıcılara toplantı sonrası veri girişi görevlerinde önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar. Fathom, birden fazla video konferans platformu ve diliyle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır ve şu anda dünya çapında konuşulan 28 dili desteklemektedir, bu da onu uluslararası ekipler veya işletmeler için esnek bir araç haline getirmektedir. Araç ayrıca çeşitli popüler işyeri araçlarıyla da entegre olarak kullanıcıların özetleri ve eylem öğelerini Slack, Google Dokümanlar, Gmail veya diğer görev yönetimi programlarına kolayca kopyalayıp yapıştırmasına olanak tanır. Müşteri geri bildirimleri, aracın verimliliğini, kullanım kolaylığını ve toplantılar sırasında üretkenliğe ve genel görüşme katılımına yardımcı olma yeteneğini vurgulamaktadır.
Scratchpad
scratchpad.com
İşlem hattınızdaki değişiklikleri izleyin ve Salesforce'u daha hızlı güncelleyin. Scratchpad, temsilciler ve liderler için satış hattını yönetmeyi, anlaşmaları incelemeyi, koçluk yapmayı ve tahmin yapmayı hızlı, basit ve keyifli hale getiren modern bir deneyimdir.
Traq.ai
traq.ai
Alıcıların her zamankinden daha fazla bilgi sahibi olduğu bir dünyada, daha fazla anlaşma kazanmak, bir senaryoyu takip etmekten çok potansiyel müşterinizin önceliklerini ve sorunlu noktalarını anlamakla ilgilidir. Traq.ai konuşma zekası platformu, çağrı kaydı, transkripsiyon ve yapay zeka analiziyle her çağrıdan alıcı odaklı, anlaşma kazandıran bilgiler elde eder ve bunları doğrudan CRM'nize bağlar. Herhangi bir VoIP telefon ve çevrimiçi toplantı aracıyla uyumlu, platformdan bağımsız bir yapay zeka satış asistanı olan Traq.ai, her ekip üyesini her gün daha üretken ve giderek daha etkili hale getiriyor. Bir satış performansı ve koçluk platformu olarak Traq.ai, ekibinizin karşılaştığı zorlukları ortaya çıkarır, böylece eğitimi optimize edebilir ve en yüksek performans düzeyine ilham verebilirsiniz. Ücretsiz seçeneği de içeren şeffaf, rekabetçi fiyatlandırma.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI, Müşteri Başarı Yöneticileri için oluşturulmuş dünyanın ilk ve tek Dijital Asistanıdır. Zoom'a entegre olarak otomatik olarak not alır, eylem öğelerini yakalayıp atar, riskleri belirler ve ürün geri bildirimlerini yüzeye çıkarırız. Daha da iyisi, takip e-postalarının taslağını çıkarmanıza ve yarınki aramalara hazırlanmanıza yardımcı oluyoruz. Dünyanın her yerindeki CSM'ler, UpdateAI'yi kullanarak daha az stres yaşıyor ve ilk kez İdari işler konusundaki savaşı kazandıklarını görüyorlar.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yerel birleştirilmiş bir müşteri hizmetleri platformudur. * Müşteri memnuniyetine yol açan tutarlı bir marka deneyimi için müşterilerin tercih ettikleri kanalda markanızla etkileşime girmesine olanak tanır. * Temsilcileri birleştirilmiş/360 derece müşteri görünümüyle güçlendirir ve temsilci üretkenliğini ve deneyimini geliştirmek için yapay zekanın gücüyle en alakalı yanıtları önerir. * Büyümeyi ve operasyonel mükemmelliği teşvik etmek için denetçilere anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar * Kurum genelinde ölçeklendirilebilen gerçek zamanlı iletişim merkezi bilgileri aracılığıyla liderlerin büyüme, dönüşüm ve yenilik fırsatlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai, ilk ve tek RevBI motoruyla desteklenen RevOps Komuta Merkezidir. En kritik gelir öngörülerinizin sunulmasını hızlandırır ve gelir süreçlerinin benimsenmesini basitleştirir. RevBI ile BoostUp, RevOps'a gelir verileri üzerinde tam kontrol sağlar, böylece ekipleri hizalayabilir ve reddedilemez içgörülerle onları sorumlu tutabilirler. Platform, RevBI Gelişmiş Analitik, Anlaşma İnceleme ve Yönetimi ve Tahmin İstihbaratı ve Yönetimi olmak üzere 3 modül içerir ve satış faaliyetlerini, CRM'yi ve 3. taraf verilerini önceden bağlayan ve bunları neredeyse anında içgörülere dönüştüren yerleşik bir depo üzerine kuruludur. kullanıma hazır görselleştirmeler. Platformun esnekliği ve özel ölçümler oluşturma kolaylığı, benimsemeyi sorunsuz hale getirir, öngörülebilirliği ve tahmin doğruluğunu artırır ve RevOps ekiplerine gelir performansını proaktif olarak iyileştirme gücü verir. BoostUp.ai, Forrester'ın Yüksek Performanslı ve G2 RevOps ve İstihbarat Lideridir. TripActions, Lucid, Sisense, Branch, ContentSquare, Windstream, Degreed ve Udemy gibi önde gelen şirketler öngörülebilir gelir ve büyüme sağlamak için BoostUp.ai'ye güveniyor.
Salesroom
salesroom.com
Yapay zeka destekli video konferans platformumuz Salesroom'un gücünü deneyimleyin. Satış odası yalnızca alıcı etkileşimini izlemekle kalmaz, aynı zamanda sanal iletişimin en iyi uygulamalarını da öğretir. Bilgi tabanınıza gerçek zamanlı erişim sağlayan Salesroom, temsilcilerin toplantılardaki performansını ve ekip genelinde kota erişimini artırmak için tasarlanmıştır.
Wudpecker
wudpecker.io
Wudpecker satış çağrınızı kaydeder, yüksek kaliteli notlar oluşturur ve bunları CRM'nizle senkronize eder. Otomatik olarak. Wudpecker şunları yaparak verimliliğinizi artırır: - Müşterinin sözlerinden otomatik olarak not oluşturarak. - CRM'yi notlar, eylem öğeleri vb. ile manuel olarak güncellemek gibi yönetici işlerinde haftada 5 saatten fazla tasarruf. - Dikkatlice tasarlanmış toplantı şablonlarını kullanarak kazanan satış süreçlerini kopyalamak. Elit satış ekipleri, daha az yazıp daha çok satış yapmak için Wudpecker'ı kullanıyor.
Convin
convin.ai
Convin, müşteri konuşmalarını kaydetmek, yazıya dökmek ve analiz etmek için konuşma zekasını kullanan, yapay zeka destekli bir iletişim merkezi yazılımıdır. Convin, çok kanallı iletişim merkezlerini destekler ve çağrılar, sohbetler ve e-postalarda kalite denetimleri gerçekleştirir. Temsilci performansını bütünsel olarak iyileştirerek, müşteri deneyimini geliştirerek ve iletişim merkezi yatırım getirinizi artırarak iletişim merkezi performansınızı 3 katına çıkaran tek elden çözümdür. Convin'in Anahtar Ürünleri: 1. Kalite Yönetim Sistemi: Çağrı dinleme, rastgeleleştirici (örnekleme için), çağrı denetimi ve özel raporlama için tek noktadan çözümünüzdür. Sezgisel geri bildirim için sesli ve görüntülü yorumlar bırakın ve raporların ve geri bildirimlerin anında otomatik olarak gönderilmesini sağlayın. 2. Otomatik QA: Otomatik QA ile rastgele örneklemeyi, insan önyargısını ve hatalı puanlamayı ortadan kaldırın. Temsilci performansını anlamak ve koçluk atamak için çağrılar, sohbetler ve e-postalar dahil her konuşmayı izleyin. 3. Öğrenim Yönetim Sistemi: Manuel koçluk, bilgi tabanı, değerlendirmeler ve kurslardan oluşan sağlam bir ÖYS/LMS ile temsilci eğitiminden yararlanın. Temsilciler için özelleştirilmiş değerlendirmeler oluşturun, bilgi tabanını gerekli bilgilerle zenginleştirin ve koçluk oturumlarına temsilci katılımını izleyin. 4. Otomatik Koçluk: Hedeflenen eşler arası otomatik koçluk ile çağrı merkezi koçluğunu bir adım daha yukarı taşıyın. En iyi performans gösteren temsilci konuşmalarına göre yapay zeka tarafından otomatik olarak atanan çağrı merkezi eğitim oturumları üzerinde kontrol sahibi olun. Temsilci katılım süresini %60 azaltın ve yıllık çağrı merkezi yatırım getirisini artırın. 5. Konuşma Davranışı Analizi: Temsilci-müşteri etkileşimlerinin ardındaki kazanma ve kaybetme eğilimlerini takip edip analiz edin ve daha fazla iş kazandıran anlaşmalar sağlamak için çağrı davranışından, eylemlerinden ve ifadelerinden yararlanın. Başarılı ve ileriye dönük bir işi sürdürmek için kazanma davranışını kopyalayın ve kaybetme davranışını ortadan kaldırın. 6. Müşteri İstihbaratı: Müşteri istihbaratını kullanarak müşteri çağrılarındaki gizli içgörüleri ortaya çıkarın. Kazanılan ve kaybedilen anlaşmalara yol açan anahtar kelimeleri ve cümleleri bulun. Rakipleri, hedefleri, ürün özelliklerini, rekabeti ve duyguları keşfetmek için müşteri konuşmalarını dinleyin. 7. Konuşma Zekası: Her temsilci-müşteri görüşmesinin ardındaki gizli değerli bilgi madenlerini açığa çıkarın. Daha stratejik kararlar ve iş çıktıları sağlamak için değerli içgörüleri ortaya çıkarın. Not alma, veri girişi vb. gibi tekrarlayan ve gereksiz görevleri azaltın.
Zipteams
zipteams.com
Müşteri toplantılarını daha ilgi çekici ve verimli hale getirmek için gerçek zamanlı müşteri bağlamı, bilgiler ve öneriler sağlayan, iç satış ve müşteri başarısı ekipleri için tasarlanmış akıllı toplantı odaları.
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI, iletişim merkezlerinin yapay zeka odaklı içgörüler yoluyla geliri ve müşteriyi elde tutmayı artırmasına yardımcı olur. Enthu.AI, %100 müşteri konuşmalarının izlenmesine olanak tanır, önemli olan etkileşimleri otomatik olarak ortaya çıkarır ve kaliteli ekiplerin kişiselleştirilmiş ve noktaya odaklı koçluk ve eğitim yoluyla temsilci performansını artırmasına yardımcı olur. Hem gelir hem de destek işlevleri için uygun olan Enthu.AI, temsilci performansının optimize edilmesine yardımcı olarak çağrı QA verimliliği, müşteri memnuniyeti puanı, yeni temsilci katılımı ve temsilci eğitimi ve koçluk süresinde ölçülebilir kazanımlar sağlayarak sonuçta geliri etkiler. Daha fazla bilgi için https://enthu.ai adresini ziyaret edin.
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt, iş sonuçlarınızı doğrudan iyileştirmek için temsilcilere gerçek zamanlı olarak rehberlik eden, öznelliği ortadan kaldıran ve her çağrıda QA'yı otomatikleştiren bir çağrı merkezi platformudur. Aramalardaki belirsizliği ortadan kaldırın ve temsilcilerinize gerçek zamanlı gücü verin.
Verint
verint.com
Verint, dünyanın en ikonik markalarının kurum genelinde iş, veri ve deneyimleri birbirine bağlayarak kalıcı müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı oluyor. Bu yaklaşımla markalar, işin geleceğine uyum sağlarken ilerleyebilir ve gelişebilir, organizasyonel ve veri silolarının yarattığı verimsizlikleri ortadan kaldırabilir ve her etkileşimde tutarlı bir şekilde geniş ölçekte farklı deneyimler sunabilir. Verint'in çözümleri, markaların müşteri beklentilerini karşılayan deneyimler sunmak için gerekli kaynaklara sahip olmadıklarında ortaya çıkan boşluğu kapatmalarına yardımcı oluyor. Bu Katılım Kapasitesi Boşluğunun kapatılması™, müşterilerle kalıcı ilişkiler kurmalarına ve gerçek iş sonuçları elde etmelerine yardımcı olur. Verint Müşteri Etkileşimi Platformu, sürekli artan, sürekli değişen tüketici etkileşimlerini ve taleplerini karşılamak için yapay zeka ve analitik, açık entegrasyon ve müşteri etkileşimi bilimindeki en son gelişmelerden yararlanıyor. Geniş bir çözüm ve iş ortağı ekosistemiyle yakın işbirliği içinde çalışarak müşterilerinin teknoloji yatırımlarından daha fazla değer elde etmelerine yardımcı oluyorlar. Verint ile markalar, müşterilerine ve çalışanlarına tutarlı bir şekilde farklılaştırılmış deneyimler sunmak için işin her alanında müşteri etkileşimi potansiyelini nihayet ortaya çıkarabilir ve bunu somut iş sonuçları elde etmek için geniş ölçekte yapabilir. Küresel Varlık • Genel merkezi Melville, N.Y.'dedir ve dünya çapında 40'tan fazla ofisi bulunmaktadır • 4.500 uzman profesyonel ve küresel bir iş ortağı ağı tarafından desteklenmektedir Katılım Kapasitesi Açığının Kapatılması Günümüzde markalar, hepsi aynı ekip ve kaynaklarla düzinelerce etkileşim kanalı, yüzlerce müşteri yolculuğu ve milyonlarca etkileşim üzerinden kaliteli müşteri deneyimleri sunma konusunda zorlanıyor. Bu, Katılım Kapasitesi Açığı ile sonuçlanır. Verint çözümleri benzersiz bir şekilde bu boşluğu kapatmaya yöneliktir.
Capturi
capturi.ai
Capturi, şirketinizin potansiyel müşteriler, müşteriler ve vatandaşlarla olan etkileşimlerini otomatik olarak analiz etmek için tasarlanmış, İskandinavya'nın lider konuşma yapay zeka yazılımıdır. Bu gelişmiş yapay zeka çözümü size hızlı bir şekilde ölçülebilir değere dönüştürülebilecek benzersiz bilgiler sunar. Capturi, müşteri deneyimini değerli bir varlığa dönüştüren üç temel çözüm sunar: Insights, ekibinizin tam potansiyeline ulaşmasına, müşteri memnuniyetini artırmasına, elde tutmayı artırmasına ve daha verimli çalışmasına yardımcı olmak için eyleme dönüştürülebilir, veriye dayalı bilgiler sunar. Bu bilgiler aynı zamanda iş akışlarının otomatikleştirilmesine de zemin hazırlıyor. Asistan, temsilcileriniz için yardımcı pilot görevi görerek hızlı ve doğru yanıtlar vermek için doğru bilgilere sahip olmalarını sağlar. Asistan müşterinin sorununu anlar ve gerekli çözümü önerir, böylece temsilcilerin çağrıyı yanıtlarken iyi hazırlıklı olmaları sağlanır. AI Agent rutin sorguları yöneterek ekibinizin daha karmaşık görevlere odaklanmasına olanak tanır. AI Agent'ın yanıtları geçmiş görüşmelerinizdeki kanıtlanmış en iyi uygulamalara dayanmaktadır. Ekibimizle bir sohbet başlatmak ve platformu ilk elden görmek isterseniz, kapı her zaman açık; bu nedenle Danimarka, Aarhus C'deki Ankersgade 12e, 1.tv'ye bir kahve içmek için uğramaktan çekinmeyin.
Ender Turing
enderturing.com
Ender Turing aramalarda, sohbetlerde ve görüntülü toplantılarda en iyi performansı gösterenleri belirliyor. Kendi kendine koçluk için her çalışana en iyi performans gösterenlerin en iyi uygulamalarını sağlamak ve performans artışını gözlemlemek için bunu kullanın. Ender Turing, satış ve müşteri hizmetleri ekiplerinizi daha yüksek gelire ve daha iyi müşteri hizmetlerine yönlendirir.
Voyc
voyc.ai
Voyc, denetime tabi firmaların konuşma analitiği yapay zeka yazılımımızla iletişim merkezi etkileşimlerinin %100'ünü kontrol etmesine olanak tanıyarak operasyonel verimliliği artırmaya, şikayetleri yakalamaya, savunmasız müşterileri tespit etmeye ve olağanüstü bir müşteri deneyimi sunmaya yardımcı olur. Artan düzenleyici baskı ve tüketici güvensizliği karşısında, finansal hizmet şirketlerinin müşteri etkileşimlerini %100 izlemesi zorunlu hale geldi. Bu çok tanıdık bir zorluk: Şirketler müşteri çağrılarının %100'ünün kalite güvencesi için ölçeklenebilir, uygun maliyetli ve objektif olarak doğru bir şekilde etkili bir şekilde izlenmesini nasıl sağlayabilir? Voyc, şirketlerin şikayetler ve korunmasız müşteriler gibi mevzuat açısından önem taşıyan etkileşimleri otomatik olarak tanımlamasına yardımcı olur, özel ilgi gerektiren çağrılara dikkat çeker, temsilci performansını artırır ve QA iş akışlarını otomatikleştirir. Hızlı uygulama, kullanım kolaylığı ve banka düzeyinde güvenlik vaat eden Voyc, kalite güvence süreçlerinizde devrim yaratmak için burada.
Equal Time
equaltime.io
Equal Time, sanal toplantılar için bir yapay zeka asistanıdır. Equal Time, daha kapsayıcı toplantıların desteklenmesine yardımcı olmak için toplantı transkripsiyonunun ve otomatik Eylem öğelerinin ötesine geçer. Teknolojimiz daha sessiz sesleri dahil etmenize ve liderliğinizi nasıl geliştireceğiniz konusunda kişiselleştirilmiş öneriler almanıza yardımcı olur. Aranabilir ve paylaşılabilir bir transkript ile toplantının ayrıntılarını daha sonra gözden geçirin. Ortaya çıkan maliyete ilişkin bir tahminle toplantınızın maliyetine ilişkin bilgi edinin. Toplantılarınızı renklendirmek için buz kırıcıları, toplantı zamanlayıcılarını ve Turları kullanın. Bugün ücretsiz başlayın! www.equaltime.io 2021 yılında teknoloji alanında çalışan iki kadın tarafından kurulan Equal Time, hızla büyüyerek dijital çalışma alanında üretkenliği ve kapsayıcılığı artırma konusunda tutkulu, kendini adamış ve yetenekli bireylerden oluşan bir ekibi bünyesine kattı. Equal Time'da misyonumuz açıktır; eşitlik ve verimlilik kültürünü teşvik ederek ekiplerin sanal toplantılarda etkileşim kurma ve işbirliği yapma biçiminde devrim yaratmayı hedefliyoruz. Equal Time, net iletişimi, kapsamlı kayıt tutmayı ve daha adil katılımı kolaylaştırarak ekiplerin modern dijital çalışma alanında başarılı olmalarını sağlıyor.
Spinach.io
spinach.io
Spinach.io, ürün geliştirme ekipleri için Yapay Zeka Toplantı Asistanıdır. — Gündemler oluşturur — Daha etkili toplantılar gerçekleştirir — Yapay zeka toplantı notları, transkript ve video alır — Ürün toplantıları için tasarlanmış şablonlar (stand-up, planlama, kullanıcı araştırması ve daha fazlası) — Eylem öğelerini yakalar ve panonuzu günceller (Jira, Asana, +daha fazlası) — Ekip kararlarının anlık deposu (Confluence, Notion, Docs) Yoğun çalışmalarınızı otomatikleştirin ve bir şeyler oluşturmaya odaklanın. Atlassian, Zoom ve Y Combinator tarafından desteklenmektedir.
Convirza
convirza.com
Convirza, ilk kurumsal çağrı izleme ve çağrı optimizasyon platformudur. Telefon etkileşimlerinden artan istihbarat talebini karşılamak için, geleneksel çağrı izlemeyi telefon görüşmelerinin güçlü analiziyle birleştiriyoruz. Convirza, müşteri adayı kalitesini ölçmek, dönüşümleri ölçmek ve tam kapsamlı pazarlama otomasyonu ile harekete geçmek için konuşma tanıma teknolojisini ve gelişmiş algoritmaları kullanır. Deneyimli pazarlamacıların daha iyi kararlar almasına, geliri artırırken kapanış oranlarını ve müşteri deneyimini iyileştirmesine yardımcı oluyoruz. Otomotiv, sağlık, otelcilik, ev ve finans hizmetlerinde önde gelen ulusal ve uluslararası markalara hizmet veriyoruz. Her ölçekteki işletme, medya/yayıncılık ajansları, çağrı merkezleri ve daha fazlası için tasarlanan, arayanın amacını ve davranışını anlamak için çağrıları izlemenize ve analiz etmenize yardımcı olan çağrı kaydı ve veri çözümleri sağlıyoruz. Şirket kısa süre önce Silicon Slopes, Utah'taki genel merkezinden çığır açan bir çağrı pazarlama optimizasyon platformunu piyasaya sürdü.
Knowtworthy
knowtworthy.com
Toplantılar berbat. Ama buna mecbur değiller. Knowtworthy, sizin ve ekibinizin etkili toplantılar yürütmesine yardımcı olmak için gerçek zamanlı dakika paylaşımı ve işbirliğine dayalı düzenleme gibi toplantı üretkenliği özellikleri sağlar.
Meetric
meetric.com
Geliri ve öngörüleri artırmak için satış toplantılarını yapay zekayla kolay ve etkili bir şekilde yakalayın, analiz edin ve optimize edin. Basitçe Teams, Zoom veya Google Meet'e bağlanın veya satış için tasarlanmış toplantı platformumuzdan yararlanarak bunu bir sonraki seviyeye taşıyın.
Gridspace
gridspace.com
Gridspace, konuşma ve dil yapay zekasında dünya lideridir. Makinelere insan dilini anlamayı ve konuşmayı öğretiyoruz. Yılda milyarlarca dakikalık bir konuşma verisini işliyoruz ve dile uygulanan ses teknolojisi ve üretken yapay zeka alanında öncüyüz. Gridspace, uygulamalı bir yapay zeka şirketi ve Grace'in yaratıcısıdır. İletişim merkezleri için kullanışlı ses teknolojisi ve yapay zeka yazılımları geliştiriyoruz. On yılı aşkın bir süredir önde gelen iletişim merkezlerine hizmet veriyoruz.
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder, müşteri deneyimlerini güçlendirmek için yapay zeka ses otomasyonunun gücünden yararlanan bir yazılım şirketidir. Yapay zeka sesli asistanlarıyla çağrı merkeziniz, daha fazla müşteriye ulaşmak ve onları etkinleştirmek için verileri otomatik olarak toplayıp analiz ederek ışık hızlarında insan benzeri kaliteli aramalar yapabilir. AI Rudder, tekrarlanan görevleri otomatikleştirerek ve temsilci iş yükünü azaltarak çağrı merkezlerinin maliyetleri azaltmasına yardımcı olur. Bu, ajanların yalnızca insanların yapabileceği şeylere odaklanmasını sağlar. Uzun vadede AI Rudder, iş iletişiminin geleceğini yeniden düşünmeyi hedefliyor.
MightyCall
mightycall.com
Sanal telefonda 20 yılı aşkın uzmanlığa sahip bir ekip tarafından oluşturulan MightyCall'ın Çağrı Merkezi, iş akışınıza kolayca uyum sağlar. Özelleştirilebilir ayarlarımız, çözümün benzersiz ihtiyaçlarınıza uygun olmasını sağlayarak iletişimi basitleştirir ve gelirinizi artırır. Öne Çıkan Özellikler: Gerçek zamanlı geri bildirim araçları, özel yönetici çalışma alanları ve ayrıntılı temsilci performans raporları, verimli yönetim ve derinlemesine performans analizi sunar. Etkili Çağrı Yönetimi: Etkin çağrı yönetimi özellikleri ve çok seviyeli IVR sistemleri, müşteri sorularına sorunsuz ve hızlı yanıtlar sağlar. Kolaylaştırılmış Kayıt Tutma: Sesli posta transkriptleri, kolay referansı ve etkili takipleri kolaylaştırır. Sezgisel Arayüz: Kullanıcı dostu bir arayüz, bu güçlü işlevleri barındırarak gezinmeyi ve çalışmayı basitleştirir. Sarsılmaz Destek: Kendini adamış destek ekibimiz, canlı katılım veya diğer konularda yardımcı olmaya hazır olup, sizi memnun etme konusundaki kararlılığımızı vurgulamaktadır. İş iletişiminizi sanal telefon dünyasında yeni boyutlara taşıyacak bir ortaklık için MightyCall'ı seçin.
Allego
allego.com
Allego, modern gelir sağlama yazılımının lider sağlayıcısıdır. Allego'nun Modern Gelir Etkinleştirme platformu GO, B2B alıcılarının aradığı deneyimi tek ve kapsamlı bir platformda sunmak için satış, etkinleştirme ve pazarlama ekiplerini bir araya getiriyor. GO platformu, patentli teknolojisiyle gelir ekiplerinin doğru içeriği seçmesini, satış ekiplerinin güvenle kazanmaya hazır olmasını ve daha hızlı satış döngüleri ve daha fazla gelir için alıcılarla doğru zamanda doğru şekilde etkileşim kurmasını sağlar. Allego, Dow Jones Industrial Average şirketlerinin dörtte biri, en büyük 15 ABD bankasının 5'i, en büyük 8 sigorta sağlayıcısından 4'ü, en büyük 5 küresel tıbbi cihaz şirketinden 4'ü, en büyük 10 varlık yönetimi firmasından 6'sı, En büyük 5 varlık yönetimi şirketinden 5'i ve diğer birçok küresel kuruluş. Allego.com'da satıcıları ve alıcıları kazanan gelir sağlama hakkında daha fazla bilgi edinin. İster eş zamanlı olmayan video aracılığıyla birbirlerine geri bildirimde bulunsun, ister yapay zeka destekli koçluk ve eşler arası işbirliği yoluyla becerilerini geliştirsin, yaklaşık 1 milyon profesyonel, işe alım, eğitim, işbirliği ve satış yöntemlerinde devrim yaratmak için Allego'yu kullanıyor. Allego ve inşa ettiğimiz hareket hakkında allego.com adresinden daha fazla bilgi edinin.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Aviso
aviso.com
Aviso AI, modern satış organizasyonlarının ve gelir ekiplerinin daha fazla anlaşma yapmasına, gelir artışını artırmasına ve patentli yapay zeka rehberliği aracılığıyla riski azaltmasına yardımcı olan entegre bir gelir platformudur. Yapay zeka tabanlı gelir operasyonları çözümlerinde sektör lideri olan Aviso AI, satış, pazarlama ve müşteri başarı ekipleri için her müşterinin gizli gelir fırsatını ortaya çıkaran en kapsamlı akıllı araç ve çözümlere sahip tek oyuncudur. Aviso AI platformu altı temel bölüme ayrılabilir: 1) Tahmine Dayalı Tahmin 2) Anlaşma Zekası 3) Faaliyet ve İlişki Zekası 4) Konuşma Zekası. 5) GTM ve Müşteri İşbirliği 6) CRM Otomasyonu Platformumuz her türlü karmaşık müşteri hiyerarşisini yapılandırmak için esnek ve ölçeklenebilirdir. Satış liderleri, yöneticiler ve temsilcilerin tümü, satış hattı yönetimimizi, öngörümümüzü, anlaşma işbirliğimizi ve konuşma zekası aracımızı kullanmaktan yararlanır. Aviso ile satış ekipleri hedefler belirleyebilir, tahminleri birleştirebilir, anlaşmalara rehberlik edebilir ve başarı için doğru rotayı belirleyebilir. Sanal satış çağında satış ekipleri, uzaktan çalışarak başarı elde etmelerini sağlayacak bir platformu hak ediyor. Son teknoloji Auto-ML, NLP ve derin bir zaman serisi veritabanıyla desteklenen Aviso platformu, satışı yönlendirmek için insan ve yapay zekanın en iyilerini birleştiriyor. Honeywell, Dell, LaunchDarkly, Elastic, RingCentral, Microsoft GitHub, FireEye gibi şirketlerin tümü, Aviso'yu kullanarak anlaşma kazanma oranlarında ortalama %20 artış gibi harika sonuçlar elde etti. Aviso AI ile Gelirinizi True North'ta bulun.
CallRail
callrail.com
CallRail, her büyüklükteki işletmenin daha fazla potansiyel müşteriyi daha iyi müşterilere dönüştürmesini kolaylaştırır. CallRail, her büyüklükteki işletmenin güvenle pazarlamasını kolaylaştıran öncü istihbarat platformudur. Dünya çapında 200.000'den fazla şirkete hizmet veren CallRail'in çözümleri, işletmelerin her bir müşteri adayını pazarlama yolculuklarıyla takip etmesine ve ilişkilendirmesine, her çağrıyı, mesajı, sohbeti ve formu yakalayıp yönetmesine ve pazarlamalarını optimize etmek için gerçek zamanlı bilgileri kullanmasına yardımcı olur.
CallSource
callsource.com
CallSource, çağrı izleme, müşteri adayı yönetimi ve iş analitiği çözümlerinde sektör lideridir. Pazarlama harcamalarınızı en üst düzeye çıkarın ve ölçülmüş sonuçlar elde edin.
Chorus.ai
chorus.ai
Chorus by ZoomInfo, telefon görüşmeleri, görüntülü toplantılar ve e-postalardaki tüm müşteri etkileşimlerinizi yakalayıp analiz eden, ekibinizin hedefine ulaşmasını sağlayan, yapay zeka destekli bir Konuşma Zekası platformudur.
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri Sales Copilot, daha iyi müşteri görüşmeleri ve görüşme öngörüleri sağlayan bir yapay zeka aracıdır. Müşteri görüşmeleri sırasında, görüşmeleri kaydederken, yazıya dökerken ve analiz ederken satıcılara gerçek zamanlı olarak faydalı ipuçları vererek en iyi uygulamaları takip etmelerine ve maliyetli hatalardan kaçınmalarına yardımcı olur. Her aramadan sonra Colibri bir AI toplantı özeti oluşturur ve sonraki adımları önerir. Ayrıca iyileştirme alanlarını belirlemek isteyen satıcılar ve yöneticiler için yararlı olan çağrı analitiği de sağlar. Colibri'yi Salesforce ile entegre ederek verimliliği artırın: her toplantıdan sonra aramaları ve AI toplantı notlarını otomatik olarak Salesforce'a kaydedin. Ekibinizi yönetici görevlerinden kurtarın, böylece anlaşmaları tamamlamak için daha fazla zaman harcayabilirler. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen colibri.ai adresini ziyaret edin.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk sanal satışlar için lider platformdur. Yapay zeka ile otomatik pilotta toplantılar planlayın, profesyonel görüntülü toplantılar gerçekleştirin ve satış ekiplerine gerçek zamanlı koçluk yapın. %100 GDPR uyumlu, kurumsal düzeyde güvenlik ve destek. Platform, tekrarlanan görevleri otomatik hale getirir ve tüm satış sürecini düzene sokarak satış temsilcilerinin ilişkiler kurmaya ve anlaşmaları tamamlamaya odaklanmasını sağlar. Otomatik planlama, gerçek zamanlı not alma ve CRM entegrasyonu gibi özellikler verimliliği ve üretkenliği optimize eder. Demodesk ile satış uzmanları, slayt gösterilerinin ötesine geçen büyüleyici ürün demoları sunabilirler. Platform, potansiyel müşteriler için sürükleyici ve kişiselleştirilmiş bir deneyim yaratmak için devrim niteliğinde ekran paylaşımı ve etkileşim yetenekleri sunarak etkileşimin artmasına ve dönüşüm oranlarının artmasına yol açar. Gölgelendirme veya entegre taktik kitapları ve savaş kartları gibi özellikler, sanal görüşmeler sırasında gerçek zamanlı koçluğa olanak tanır. Platform, satış performansına ilişkin eyleme geçirilebilir bilgiler sağlayan kapsamlı analiz ve raporlama özellikleri sunar. Bu değerli verilerle donanmış satış liderleri, veriye dayalı kararlar alabilir, satış süreçlerini optimize edebilir ve iyileştirilecek alanları belirleyebilir. Her ölçekteki işletme, satışları dijitalleştirmek, üretkenliği artırmak ve daha fazla gelir elde etmek için bize güveniyor. Müşterilerimizden aldığımız temel sonuçlar: Manuel görevlerde +%25 zaman tasarrufu (Pipedrive) ↑ 2 kat dönüşüm oranı (Clark) Satıcı başına +%30 daha yüksek gelir (Treatwell) ↑ Temsilci verimliliğinde 3 kat artış (Eigensonne) Daha fazla bilgi için demodesk.com adresini ziyaret edin .
Fireflies.ai
fireflies.ai
Ateşböcekleri, toplantılar sırasında notların yazılmasına, özetlenmesine ve eylemlerin tamamlanmasına yardımcı olan bir yapay zeka sesli asistanıdır. Yapay zeka asistanımız Fred, Hubspot, Slack, Trello, Asana, Salesforce ve daha fazlası gibi iş uygulamalarının yanı sıra Zoom, Google Meet, Webex ve Microsoft Teams gibi dünyanın önde gelen tüm web konferans platformlarıyla entegre olur. Kaydet: Tüm önemli web konferansı platformlarındaki toplantıları anında kaydedin. Ateşböceklerini davet edin veya otomatik olarak yakalamasını sağlayın. Metne Dönüştür: Ateşböcekleri, yüklediğiniz canlı toplantıların veya ses dosyalarının metnini yazabilir. Transkriptlere göz atın ve aynı anda sesi dinleyin. Özetle: AI Süper Özetler size ayrıntılı toplantı genel bakışları, ana hatlar, toplantı notları, anahtar kelimeler ve eylem öğeleri sunar. Tüm toplantıyı 5 dakika içinde hızla takip edin ve gözden geçirin! İşbirliği yapın: Ekip arkadaşlarınızın kolayca inceleyebilmesi için çağrılara yorumlar ekleyin ve önemli anları işaretleyin. Arama: Bir saatlik aramayı 5 dakikadan kısa sürede inceleyin. Eylem öğelerine, tarihlere, metriklere ve diğer önemli konulara göre filtreleyin. Bütünleştirin: Toplantı notlarınız, transkriptleriniz ve kayıtlarınız, halihazırda kullanmakta olduğunuz araç ve platformlarla otomatik olarak senkronize edildiklerinde daha değerli olur. Toplantı notlarını, transkriptleri ve kayıtları Salesforce, Hubspot, Slack, Zapier ve çok daha fazlası gibi CRM ve işbirliği uygulamalarınıza kaydedin. Analiz Et: Konuşma Zekası, konuşma süresi, konu eğilimleri, duyarlılık ve çok daha fazlası hakkında öngörüler üretir. Konuşma zekası paketi, çağrılarda neyin işe yarayıp neyin yaramadığını belirlemenize olanak tanır. Analizler, satış ekibinize daha fazla anlaşma yapması için koçluk yapmanıza yardımcı olur. Aday görüşmelerindeki eğilimleri belirleyerek işe alım uzmanlarınızın en iyi yetenekleri daha hızlı işe almalarına yardımcı olurlar. Kuruluşunuzun tamamı müşterinizin sesine kulak vererek daha iyi ürünler geliştirebilir. Müşteri ve ekip etkileşimlerinden hangi mesajlaşmanın işe yarayıp neyin yaramadığını keşfedin.
Gong.io
gong.io
Daha Fazlasını Gör. Daha Fazlasını Anlayın. Daha Fazla Kazanın. Gelir İstihbaratı Platformu (Gong tarafından), iş verimliliğini artırmak, karar alma sürecini geliştirmek ve gelir artışını hızlandırmak için kuruluşları müşteri etkileşimlerini doğru bir şekilde anlayarak dönüştürür. Şirketlerin tüm müşteri etkileşimlerini tek bir entegre platformda yakalamasına, anlamasına ve bunlara göre hareket etmesine olanak tanır. Gong'un Gelir İstihbaratı Platformu, görünürlüğü artırmak, karar almayı yönlendirmek ve kuruluşlardaki stratejileri uyumlu hale getirmek amacıyla müşteri etkileşimlerini doğru bir şekilde anlamak için özel ve patentli yapay zeka teknolojisini kullanır. başarılı sonuçlar elde edin. Morningstar Inc., LinkedIn, Shopify, Slack, SproutSocial, Twilio ve Zillow gibi binlerce yenilikçi şirket müşteri gerçekliklerini güçlendirmek için Gong'a güveniyor. Gong, merkezi San Francisco Körfez Bölgesi'nde bulunan özel bir şirkettir. G2'nin yazılım kullanıcıları kitlesi, 2021 ve 2022 için 'En İyi 100 Yazılım Ürünü' listesinde Gong'u 1. sırada yer aldı. Gong ayrıca aşağıdakiler de dahil olmak üzere yedi ek G2 En İyiler listesinde de tanındı: En Yüksek Memnuniyet Ürünleri'nde 1. İlk 50'de 1. Kurumsal Ürünler En İyi 50 Orta Ölçekli Pazar Ürününde 1 Numara Satışa Yönelik En İyi Ürünler Küçük İşletme Ürünleri En Hızlı Büyüyen Ürünler Daha fazla bilgi için www.gong.io adresini ziyaret edin.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings, uzaktan satışlar için özel olarak oluşturulmuş, ilk video yapay zeka ve analitik özellikli bir platformdur. Satış ekiplerinin geleneksel video toplantı ihtiyaçlarının ötesinde, üretkenlik için satış iş akışlarını otomatikleştirir ve satış dönüşümü için dinamik ipuçları ve dürtüler sağlamak üzere yapay zekadan yararlanır. Ayrıca akıllı toplantı meta veri yönetimi ve satış performansı analitiği aracılığıyla satış liderlerini güçlendirir.
Gryphon.ai
gryphon.ai
Uyumluluk ve yapay zeka destekli konuşma zekası alanında lider olan Gryphon.ai, satış ve müşteri hizmetleri ekipleri için gerçek zamanlı konuşma zekası ve otomatik uyumluluk sağlayan pazardaki tek çözümdür. Gryphon, hem temsilciler hem de son kullanıcılar için sınıfının en iyisi deneyimi sağlamak amacıyla her görüşmeyi gerçek zamanlı zekayla yönlendirir. Gryphon'un tescilli uyumluluk motoru, tüm giden iletişimleri TCPA, tahsilatlar, eyalet, federal ve diğer Arama Yapılmayacaklar listelerine göre otomatik olarak tarar, böylece kuruluşlar maliyetli uyumsuzluk ücretlerinden kaçınarak gelir elde edebilir. Gryphon'un çağrının yolunda olma yeteneği, konuşulan anahtar kelimeler aracılığıyla gerçek zamanlı öneriler ve gerekli içerik sağlar ve gelişmiş duyarlılık analizi yoluyla temsilcilere çağrının kalitesine ilişkin anında görünürlük sağlar. Gryphon.ai her zaman mükemmel sohbeti yaratma olanağı sağlar!
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü tek bir platformda. Değerli zamanınızdan tasarruf edecek ve doğru müşterileri geniş ölçekte çekip dönüştürecek kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm içeriğe sahip olacaksınız. Ayrıca Marketing Hub, HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulduğu için pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilirler. Pazarlamacılar, CRM platformunun tamamını kullanırken yatırım getirisini kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarda benzersiz bir uyum elde edebilir. İster stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenize olanak tanır. HubSpot daha iyi büyümeniz için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Invoca
invoca.com
Invoca, daha fazla gelir elde etmek amacıyla satın alma yolculuğunu izlemelerine ve optimize etmelerine yardımcı olmak için pazarlama ve satış ekiplerini birbirine bağlayan bir gelir yürütme platformudur. Gelir ekipleri, önde gelen teknoloji platformlarıyla derin entegrasyonlara sahip kapsamlı bir gelir yürütme platformu kullanarak, ücretli medya yatırımlarını doğrudan gelire daha iyi bağlayabilir, dijital katılımı geliştirebilir ve daha fazla satış sağlamak için en iyi alıcı deneyimlerini sunabilir. Invoca ile AutoNation, DIRECTV, Mayo Clinic, Mutual of Omaha ve Verizon gibi önde gelen tüketici markaları, inkar edilemez verilerle desteklenen inanılmaz sonuçları deneyimliyor. Invoca, Upfront Ventures, Accel, Silver Lake Waterman, H.I.G. gibi önde gelen risk sermayedarlarından 184 milyon dolar topladı. Büyüme Ortakları ve Salesforce Ventures. Invoca, işletmelerin çağrılardan yeni veriler elde ederek gelir artışını artırmalarına yardımcı oluyor, böylece daha az parayla daha fazla müşteri kazanıp elde tutabiliyorlar. Invoca'nın gelir uygulama platformuyla işletmeler inanılmaz sonuçlar elde ediyor: * Rogers Communications'taki gibi pazarlama ekipleri potansiyel müşteri kalitesini artırıyor ve satın alma maliyetlerini %82 oranında düşürüyor * MoneySolver'daki gibi iletişim merkezleri temsilcilerin performansını ve dönüşüm oranlarını %100 artırıyor * Andersen'ın Yenileme gibi çok konumlu işletmeler, telefonla ayarlanan randevuları neredeyse %50 oranında artırıyor
Marchex
marchex.com
Marchex Marketing Edge, hangi pazarlama kampanyalarının ve kanallarının gelen aramaları ve mesajları oluşturduğunu, bu görüşmelerde neler olduğunu ortaya çıkaran ve dijital pazarlama performansını iyileştirmek ve geliri en üst düzeye çıkarmak için veriye dayalı kararlara olanak tanıyan, kullanımı kolay bir konuşma zekası çözümü sunar. Marchex Marketing Edge, çağrı yönlendirmeden çağrı sonuçlarına kadar gelen her çağrının veya mesajın değerini optimize etmenize yardımcı olur.
Aircall
aircall.io
Aircall, satış ve destek ekipleri için tasarlanmış müşteri iletişim ve katılım platformudur. Kullanımı kolay, güvenilir ve Salesforce, HubSpot, Intercom, Slack, Gong ve diğerleri gibi tüm CRM'ler ve kritik iş ve konuşma araçlarıyla entegre, tamamen bulut tabanlı bir ses çözümüdür. Aircall, güçlü yazılımı ve kendini işine adamış çalışanlarının bir araya gelmesiyle KOBİ'lerin üretkenliği artırmalarına ve müşteri ve çalışan memnuniyetini temel büyüme etkenleri haline getirmelerine yardımcı oluyor. Aircall uluslararası kapsama alanını genişletti ve şu anda 6 ofise yayılmış 40 milletten 700'den fazla çalışana sahip ve Yerleşik'in En İyi Çalışma Yerlerinden biri seçildi. Deloitte Fast 500 listesinin bir parçası olarak Aircall, 2022'nin başlarında yıllık 100 milyon doların üzerinde sürekli gelir elde ettikten sonra centaur statüsüne ulaştı.
OpenPhone
openphone.co
OpenPhone, işletmeler için basit, işbirliğine dayalı bir telefondur. Sezgisel ve etkili olacak şekilde tasarlanan bu ürün, ekibinizin müşteri ve iletişim ilişkilerini yönetme biçimini dönüştüren, güvenilir ve güçlü bir bulut tabanlı arama ve mesajlaşma çözümüdür. Derin entegrasyonlar ve yapılandırılabilirlik ile OpenPhone, işletmelerin üretkenliği artırmasına ve büyümeyi desteklemek için müşteri memnuniyetini artırmasına yardımcı olur. Mac, Windows, Web, iOS ve Android'de mevcuttur.
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı sesli notlar oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin toplantılarda, röportajlarda, konferanslarda ve önemli konuşmaların gerçekleştiği her yerde daha odaklı, işbirlikçi ve verimli olmalarına yardımcı olur.
Outreach
outreach.io
Outreach, pazara bakan ekiplerin daha fazla satış hattını verimli bir şekilde oluşturmasına ve öngörülebilir şekilde kapatmasına yardımcı olan lider satış yürütme platformudur. Platformumuz, müşteri adaylarından anlaşma yönetimine ve tahminlere kadar, gelir liderlerinin gelir döngüsü boyunca tüm pazara açılma faaliyetlerinin ve personelin verimliliğini ve etkinliğini artırmasına yardımcı olmak için otomasyon ve yapay zekadan yararlanır. Outreach, satış katılımı, gelir istihbaratı ve gelir operasyonları işlevlerini birleşik bir platformda sunan tek şirkettir. Zoom, Siemens, Okta, DocuSign ve McKesson'un da aralarında bulunduğu 5.500'den fazla şirket, gelir organizasyonlarına güç sağlamak için Outreach'a güveniyor. Outreach, merkezi Seattle, Washington'da bulunan ve dünya çapında ofisleri bulunan özel bir şirkettir. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen www.outreach.io adresini ziyaret edin.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paketi satar. 2020 yılında Fortune dergisi, çalışanların memnuniyet anketine göre Salesforce'u 'Çalışılacak En İyi 100 Şirket Listesi'nde altıncı sıraya koydu.
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft, B2B satıcılarının "evet" cevabına daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olan 1 numaralı satış etkileşim platformudur. Günümüzün en iyi CRM'leriyle entegre olarak verilerinizi dolara dönüştürüyoruz.
Balto
balto.ai
Balto, sonuç veren daha iyi görüşmeler sağlamak için temsilcileri yapay zekayla birleştiriyor. En iyi performansı gösteren iletişim merkezleri, kaçırılan satış fırsatlarını, maliyetli uyumluluk hatalarını ve olumsuz müşteri deneyimlerini önlemek için Balto'nun gerçek zamanlı kurumsal çözümlerine güveniyor. Balto ile sonuçlar şaşırtıcı: - National General Insurance satış dönüşümlerini %16 artırdı - AmTrust CSAT puanlarını %25 artırdı - Arsenal Business Growth rampa süresini %83 azalttı - Florida Window & Door dönüşüm oranlarını ve randevuları %30 artırdı - Junklugger'lar çağrı süresini %6 azalttı Temsilcilerinizi ve amirlerinizi daha mutlu müşteriler, artan gelir ve daha iyi elde tutma için güçlendirin. Balto.ai'de daha fazla bilgi edinin
Jiminny
jiminny.com
Jiminny, ticari ekiplerin konuşma zekası yoluyla gelirlerini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı oluyor. Jiminny ile konuşmaları kaydedebilir, yazıya dökebilir ve analiz edebilir, böylece değerli müşteri içgörülerine erişmenizi ve performansı tam olarak görebilmenizi sağlayabilirsiniz. Jiminny, büyük satış liderlerini harika satış koçlarına dönüştüren, satış ekiplerinizde gerçek değişimi yönlendirmenize ve yüksek performanslı gelir üreten ekipler oluşturmanıza olanak tanıyan tek ortaktır.
EvaluAgent
evaluagent.com
Konu Müşteri Deneyimini (CX) anlamak, geliştirmek ve farklılaştırmak olduğunda her etkileşim önemlidir. EvaluAgent, çağrılar ve e-postalardan web sohbetlerine, biletlere ve sosyal medyaya kadar etkileşimlerin %100'ünü analiz ederek müşteri deneyimini geliştirmenize yardımcı olur. Size kuruluşunuzla paylaşabileceğiniz eyleme geçirilebilir bilgiler ve izlenmesi gereken etkileşimler ve temsilci geliştirme üzerinde QA çabalarına lazerle odaklanma yeteneği veren, çevrilmemiş hiçbir taş kalmaz. EvaluAgent dünya çapındaki işletmelere aşağıdaki konularda yardımcı olur: * İçgörü açığını kapatın Kanallar genelinde %100 kapsam ile izlenmesi gereken etkileşimleri belirleyin, duyarlılık analiziyle içgörüleri ortaya çıkarın ve anlamlı kontrol panelleriyle ilerlemeyi görselleştirin * QA yaklaşımlarını geliştirin Otomatik atanan etkileşimlerle seçim önyargısını azaltın, denenmiş ve test edilmiş puan kartlarını kullanın ve SmartScore ile QA puanlarını otomatikleştirin * Somut CX iyileştirmeleri sunun Sınıfının en iyisi WFM platformları dizisiyle entegre olun ve gerçek anlamda birleşik bir yaklaşım için koçluk, öğrenme ve raporlamayı bir araya getirerek temsilcilerin gelişmesine yardımcı olun * Temsilcilerini meşgul edin ve motive edin Temsilcileri kendi verilerine ve hedeflerine şeffaf erişimle güçlendirin, takdiri ve ödülleri oyunlaştırın ve tek bir platformda iki yönlü iletişimi teşvik edin Evaluagent'ı yapay zeka destekli QA yardımcı pilotunuz olarak düşünün. Müşteri deneyiminizi geniş ölçekte anlamak, geliştirmek ve farklılaştırmak için her etkileşimden elde edilen zekadan yararlanın; üstelik insan dokunuşunun değerini asla unutmayın.
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk'un iş arama yazılımıyla CX'i en büyük avantajınız haline getirin. Doğrudan CloudTalk ile çağrı yapın, tüm müşteri verilerine erişin ve görevleri otomatikleştirin. CloudTalk ile iş görüşmesinin geleceğini deneyimleyin. 160'tan fazla uluslararası numaraya erişin, çağrı verimliliğini %87'ye kadar artırın ve ekibinizin asıl önemli olan şey için harcadığı zamandan tasarruf ederek müşteri memnuniyetini artırın. CloudTalk'un Tıkla ve Ara özelliğiyle doğrudan arama yapın ve alın. Tekrarlanan görevleri ortadan kaldırın ve iş akışlarınızı otomatikleştirin. Zahmetsiz iki yönlü senkronizasyonla kişi ayrıntılarını, geçmiş etkileşimleri, çağrı kayıtlarını ve SMS'leri her iki sistem arasında senkronize edin. 35'ten fazla entegrasyonla kurulumunuzu ve müşteri deneyiminizi özelleştirin. Gelişmiş çağrı günlüğü özellikleriyle gelen, giden ve cevapsız çağrıların nasıl günlüğe kaydedileceğini seçin. Konuşmayı Metne Dönüştürme özelliği ile her aramanın sonunda önemli bilgileri doğrudan CRM'nize kaydedin. CloudTalk'tan gönderilen SMS mesajlarını CRM hesabınıza senkronize ederek etkileşimlere ilişkin kapsamlı bir genel bakış elde edin ve anlaşmaları kapatırken hiçbir önemli bilginin kaçırılmamasını sağlayın. CloudTalk'un müşterinizin deneyimi üzerinde size nasıl benzersiz bir kontrol sağlayabileceğini öğrenin ve beklentilerini bugünden karşılamaya başlayın. Bugün uzmanlarımızdan biriyle bir demo planlayın!
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek, toplantı süreçlerini daha verimli ve anlaşılır hale getirmek için tasarlanmış bir yapay zeka toplantı asistanıdır. Bu araç, toplantı içeriğinin daha sonra kolayca gözden geçirilmesini ve anlaşılmasını kolaylaştırmak için yapay zeka destekli transkripsiyon özellikleriyle birlikte toplantıların otomatik video kaydını sağlar. Bunun ötesinde MeetGeek, kullanıcıların saatlerce süren içeriği incelemeye gerek kalmadan toplantıların ana noktalarını verimli bir şekilde elde etmelerine yardımcı olan otomatik özetler gibi özellikler içerir. Araç aynı zamanda her toplantıdan önemli konuları çıkarmak ve vurgulamak için yapay zekayı kullanarak geçmiş olayları takip etmenin hızlı bir yolunu sunuyor. Arama işlevi, kullanıcıların geçmiş toplantılara, kayıtlara, transkriptlere ve önemli anlara tek bir yerden kolayca erişmesini sağlar. MeetGeek ayrıca toplantı içeriğiyle ilgili ortak kurallara izin vererek ekip işbirliğini de vurguluyor. 'Konuşma zekası' özelliği, toplantılardan kaynaklanan satış ve müşteri içgörüleri için yapay zeka odaklı analizler sağlıyor. Ayrıca MeetGeek, otomasyon yetenekleriyle üretkenliği artırır, kayıt ve vurguları kullanıcıların sistemleriyle otomatik olarak senkronize eder. Özel markalama seçenekleri, kullanıcıların toplantı deneyimini marka imajlarıyla uyumlu hale getirmesine olanak tanır. MeetGeek'in kullanımı, satış ekiplerinden İK'ya kadar çeşitli rolleri kapsar ve aynı zamanda müşteri aramaları ve röportajlar da dahil olmak üzere farklı türdeki profesyonel aramalar için de uygundur.
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