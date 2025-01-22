Konuşma Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Rusya

Convin

convin.ai

Convin, müşteri konuşmalarını kaydetmek, yazıya dökmek ve analiz etmek için konuşma zekasını kullanan, yapay zeka destekli bir iletişim merkezi yazılımıdır. Convin, çok kanallı iletişim merkezlerini destekler ve çağrılar, sohbetler ve e-postalarda kalite denetimleri gerçekleştirir. Temsilci performansını bütünsel olarak iyileştirerek, müşteri deneyimini geliştirerek ve iletişim merkezi yatırım getirinizi artırarak iletişim merkezi performansınızı 3 katına çıkaran tek elden çözümdür. Convin'in Anahtar Ürünleri: 1. Kalite Yönetim Sistemi: Çağrı dinleme, rastgeleleştirici (örnekleme için), çağrı denetimi ve özel raporlama için tek noktadan çözümünüzdür. Sezgisel geri bildirim için sesli ve görüntülü yorumlar bırakın ve raporların ve geri bildirimlerin anında otomatik olarak gönderilmesini sağlayın. 2. Otomatik QA: Otomatik QA ile rastgele örneklemeyi, insan önyargısını ve hatalı puanlamayı ortadan kaldırın. Temsilci performansını anlamak ve koçluk atamak için çağrılar, sohbetler ve e-postalar dahil her konuşmayı izleyin. 3. Öğrenim Yönetim Sistemi: Manuel koçluk, bilgi tabanı, değerlendirmeler ve kurslardan oluşan sağlam bir ÖYS/LMS ile temsilci eğitiminden yararlanın. Temsilciler için özelleştirilmiş değerlendirmeler oluşturun, bilgi tabanını gerekli bilgilerle zenginleştirin ve koçluk oturumlarına temsilci katılımını izleyin. 4. Otomatik Koçluk: Hedeflenen eşler arası otomatik koçluk ile çağrı merkezi koçluğunu bir adım daha yukarı taşıyın. En iyi performans gösteren temsilci konuşmalarına göre yapay zeka tarafından otomatik olarak atanan çağrı merkezi eğitim oturumları üzerinde kontrol sahibi olun. Temsilci katılım süresini %60 azaltın ve yıllık çağrı merkezi yatırım getirisini artırın. 5. Konuşma Davranışı Analizi: Temsilci-müşteri etkileşimlerinin ardındaki kazanma ve kaybetme eğilimlerini takip edip analiz edin ve daha fazla iş kazandıran anlaşmalar sağlamak için çağrı davranışından, eylemlerinden ve ifadelerinden yararlanın. Başarılı ve ileriye dönük bir işi sürdürmek için kazanma davranışını kopyalayın ve kaybetme davranışını ortadan kaldırın. 6. Müşteri İstihbaratı: Müşteri istihbaratını kullanarak müşteri çağrılarındaki gizli içgörüleri ortaya çıkarın. Kazanılan ve kaybedilen anlaşmalara yol açan anahtar kelimeleri ve cümleleri bulun. Rakipleri, hedefleri, ürün özelliklerini, rekabeti ve duyguları keşfetmek için müşteri konuşmalarını dinleyin. 7. Konuşma Zekası: Her temsilci-müşteri görüşmesinin ardındaki gizli değerli bilgi madenlerini açığa çıkarın. Daha stratejik kararlar ve iş çıktıları sağlamak için değerli içgörüleri ortaya çıkarın. Not alma, veri girişi vb. gibi tekrarlayan ve gereksiz görevleri azaltın.