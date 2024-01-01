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Konuşma Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Guernsey
Konuşma zekası (CI) yazılımı satış çağrılarını kaydeder, yazıya döker ve değerlendirir. CI yazılımı, bu aramaları inceleyerek anahtar kelimeleri ve konuşma konularını belirleyerek kullanıcıların, derinlemesine analiz için kayıtlı satış konuşmalarındaki belirli noktalara hızlı bir şekilde gitmesine olanak tanır. İşletmeler, potansiyel alıcılarla yapılan önemli tartışmaları belgelemek, potansiyel olarak riskli veya uyumsuz konuşma konularını belirlemek, en iyi uygulamalara dayalı olarak yeni satış temsilcilerine rehberlik sağlamak ve satış çağrılarının analizi ve dökümünden elde edilen çeşitli kullanım örneklerini keşfetmek için CI yazılımından yararlanabilir.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı sesli notlar oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Fireflies.ai
fireflies.ai
Ateşböcekleri, toplantılar sırasında notların yazılmasına, özetlenmesine ve eylemlerin tamamlanmasına yardımcı olan bir yapay zeka sesli asistanıdır. Yapay zeka asistanımız Fred, Hubspot, Slack, Trello, Asana, Salesforce ve daha fazlası gibi iş uygulamalarının yanı sıra Zoom, Google Meet, Webex ve M...
OpenPhone
openphone.co
OpenPhone, işletmeler için basit, işbirliğine dayalı bir telefondur. Sezgisel ve etkili olacak şekilde tasarlanan bu ürün, ekibinizin müşteri ve iletişim ilişkilerini yönetme biçimini dönüştüren, güvenilir ve güçlü bir bulut tabanlı arama ve mesajlaşma çözümüdür. Derin entegrasyonlar ve yapılandırıl...
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
CallRail
callrail.com
CallRail, her ölçekteki işletmenin daha fazla potansiyel müşteriyi daha iyi müşterilere dönüştürmesini kolaylaştırır. 200.000'den fazla işletmeye hizmet veren ve önde gelen pazarlama ve satış yazılımlarıyla entegre olan pazarlama analitiği ve iş iletişimi çözümlerimiz, müşterilerimizin güvenle pazar...
MightyCall
mightycall.com
Sanal telefonda 20 yılı aşkın uzmanlığa sahip bir ekip tarafından oluşturulan MightyCall Çağrı Merkezi, iş akışınıza kolayca uyum sağlar. Özelleştirilebilir ayarlarımız, çözümün benzersiz ihtiyaçlarınıza uygun olmasını sağlayarak iletişimi basitleştirir ve gelirinizi artırır. Öne Çıkan Özellikler: G...
Outreach
outreach.io
Outreach, pazara bakan ekiplerin daha fazla satış hattını verimli bir şekilde oluşturmasına ve öngörülebilir şekilde kapatmasına yardımcı olan lider satış yürütme platformudur. Platformumuz, müşteri adaylarından anlaşma yönetimine ve tahminlere kadar, gelir liderlerinin gelir döngüsü boyunca tüm paz...
Gong.io
gong.io
Daha Fazlasını Gör. Daha Fazlasını Anlayın. Daha Fazla Kazanın. Gelir İstihbaratı Platformu (Gong tarafından), iş verimliliğini artırmak, karar alma sürecini geliştirmek ve gelir artışını hızlandırmak için kuruluşları müşteri etkileşimlerini doğru bir şekilde anlayarak dönüştürür. Şirketlerin tüm mü...
Aircall
aircall.io
Aircall, daha iyi bir konuşma için tasarlanmış özelliklere sahip, kullanımı kolay, bulut tabanlı bir telefon çözümüdür. Saniyeler içinde kurulumu yapın ve bugün dünyanın herhangi bir yerinde sohbete başlayın. Donanım yok. Baş ağrısı yok. Aircall, kolay, tek tıklamayla entegrasyonlar, bağlanan CRM ...
Rewatch
rewatch.com
Bitmeyen toplantılara ve not almaya elveda deyin. Rewatch, yapay zeka destekli not alma aracını, ekran kaydediciyi ve ortak çalışmaya dayalı video merkezini birleştiren tek çözümdür; böylece gereksiz toplantıları ortadan kaldırabilir, maliyetleri azaltabilir ve işinize odaklanmaya devam edebilirsini...
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft, B2B satıcılarının "evet" cevabına daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olan 1 numaralı satış etkileşim platformudur. Günümüzün en iyi CRM'leriyle entegre olarak verilerinizi dolara dönüştürüyoruz.
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk'un iş arama yazılımıyla CX'i en büyük avantajınız haline getirin. Doğrudan CloudTalk ile çağrı yapın, tüm müşteri verilerine erişin ve görevleri otomatikleştirin. CloudTalk ile iş görüşmesinin geleceğini deneyimleyin. 160'tan fazla uluslararası numaraya erişin, çağrı verimliliğini %87'ye k...
Balto
balto.ai
Balto, sonuç veren daha iyi görüşmeler sağlamak için temsilcileri yapay zekayla birleştiriyor. En iyi performansı gösteren iletişim merkezleri, kaçırılan satış fırsatlarını, maliyetli uyumluluk hatalarını ve olumsuz müşteri deneyimlerini önlemek için Balto'nun gerçek zamanlı kurumsal çözümlerine güv...
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek, toplantı süreçlerini daha verimli ve anlaşılır hale getirmek için tasarlanmış bir yapay zeka toplantı asistanıdır. Bu araç, toplantı içeriğinin daha sonra kolayca gözden geçirilmesini ve anlaşılmasını kolaylaştırmak için yapay zeka destekli transkripsiyon özellikleriyle birlikte toplantıla...
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri Sales Copilot, daha iyi müşteri görüşmeleri ve görüşme öngörüleri sağlayan bir yapay zeka aracıdır. Müşteri görüşmeleri sırasında, görüşmeleri kaydederken, yazıya dökerken ve analiz ederken satıcılara gerçek zamanlı olarak faydalı ipuçları vererek en iyi uygulamaları takip etmelerine ve mali...
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker, toplantılar sırasında not almada devrim yaratmak için tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir araçtır. Toplantıların anında özetlenmesine odaklanarak kullanıcıların ayrıntıları belgelemek yerine konuşmalara konsantre olmalarını sağlar. Araç, toplantılar sırasında tartışılan önemli n...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme dönüştürülebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta ye...
Chorus.ai
chorus.ai
Chorus by ZoomInfo, telefon görüşmeleri, görüntülü toplantılar ve e-postalardaki tüm müşteri etkileşimlerinizi yakalayıp analiz eden, ekibinizin hedefine ulaşmasını sağlayan, yapay zeka destekli bir Konuşma Zekası platformudur.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk sanal satışlar için lider platformdur. Yapay zeka ile otomatik pilotta toplantılar planlayın, profesyonel görüntülü toplantılar gerçekleştirin ve satış ekiplerine gerçek zamanlı koçluk yapın. %100 GDPR uyumlu, kurumsal düzeyde güvenlik ve destek. Platform, tekrarlanan görevleri otomatik hal...
Salesroom
salesroom.com
Yapay zeka destekli video konferans platformumuz Salesroom'un gücünü deneyimleyin. Satış odası yalnızca alıcı etkileşimini izlemekle kalmaz, aynı zamanda sanal iletişimin en iyi uygulamalarını da öğretir. Bilgi tabanınıza gerçek zamanlı erişim sağlayan Salesroom, temsilcilerin toplantılardaki perfor...
UpdateAI
update.ai
UpdateAI, Müşteri Başarı Yöneticileri için oluşturulmuş dünyanın ilk ve tek Dijital Asistanıdır. Zoom'a entegre olarak otomatik olarak not alır, eylem öğelerini yakalayıp atar, riskleri belirler ve ürün geri bildirimlerini yüzeye çıkarırız. Daha da iyisi, takip e-postalarının taslağını çıkarmanıza v...
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai, satış ekiplerinin performansı artırmasına ve satın alma maliyetlerini azaltmasına yardımcı olan bir konuşma zekası platformudur. Araç, müşterileriyle daha iyi etkileşim kurmalarına yardımcı olmak için satış temsilcilerine konuşmaları sırasında gerçek zamanlı ipuçları veriyor. Platform, ...
Sybill
sybill.ai
Sybill, GTM (pazara açılma) ekiplerinin satış iletişimlerini ve mesajlaşmalarını geliştirmelerine yardımcı olan yapay zeka destekli bir araçtır. Araç, satış görüşmelerinde alıcıların vücut dilini analiz ederek onlara neyin hitap ettiğine dair öngörüler sağlıyor. Her satış görüşmesinden sonra Sybill...
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings, uzaktan satışlar için özel olarak oluşturulmuş, ilk video yapay zeka ve analitik özellikli bir platformdur. Satış ekiplerinin geleneksel video toplantı ihtiyaçlarının ötesinde, üretkenlik için satış iş akışlarını otomatikleştirir ve satış dönüşümü için dinamik ipuçları ve dürtüler sağl...
Allego
allego.com
Allego, modern gelir sağlama yazılımının lider sağlayıcısıdır. Allego'nun Modern Gelir Etkinleştirme platformu GO, B2B alıcılarının aradığı deneyimi tek ve kapsamlı bir platformda sunmak için satış, etkinleştirme ve pazarlama ekiplerini bir araya getiriyor. GO platformu, patentli teknolojisiyle geli...
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics, pazarlamacılara güvenli strateji kararları vermeleri için veriler sağlayan küresel bir konuşma analitiği sağlayıcısıdır. The Washington Post, Verizon Connect ve ServiceMaster'ın da aralarında bulunduğu 100.000'den fazla kullanıcı, verilere dayalı reklamcılık kararları almak için...
Kixie
kixie.com
Kixie, HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho ve diğer önde gelen CRM'ler için son derece güvenilir, kolayca otomatikleştirilmiş arama ve mesaj gönderme yoluyla satış ekibi performansını artıran bir satış etkileşim platformudur. Her etkileşimin otomatik olarak CRM'nize kaydedilmesiyle, tek tıklamayla ...
Aviso
aviso.com
Aviso AI, modern satış organizasyonlarının ve gelir ekiplerinin daha fazla anlaşma yapmasına, gelir artışını artırmasına ve patentli yapay zeka rehberliği aracılığıyla riski azaltmasına yardımcı olan entegre bir gelir platformudur. Yapay zeka tabanlı gelir operasyonları çözümlerinde sektör lideri ol...
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai, gelişmiş derin öğrenme modellerini kullanarak geliştiricilere gerçek zamanlı transkripsiyon ve yapılandırılmamış konuşma verilerinin içgörülerini sunan bir konuşma zekası platformudur. Araç, gelir istihbaratı, etkinlikler ve web seminerleri, uzaktan işbirliği, iletişim merkezi ve işe alım...
Echo AI
echoai.com
Pathlight, kuruluşların müşteri görüşmelerinin derinliklerindeki gizli içgörüleri, fırsatları ve riskleri keşfetmesine yardımcı olan lider GenAI-yerel Konuşma Zekası platformudur. Pathlight, her müşteri görüşmesini incelemek ve gizli içgörüleri insan düzeyinde doğrulukla ortaya çıkarmak için Büyük D...
Jiminny
jiminny.com
Jiminny, ticari ekiplerin konuşma zekası yoluyla gelirlerini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı oluyor. Jiminny ile konuşmaları kaydedebilir, yazıya dökebilir ve analiz edebilir, böylece değerli müşteri içgörülerine erişmenizi ve performansı tam olarak görebilmenizi sağlayabilirsiniz. Jiminny, büyük...
Cordless
cordless.io
Cordless, yerleşik konuşma zekasına sahip, müşteri destek ekipleri için modern, bulut tabanlı bir çağrı merkezidir. Cordless, müşteri destek ekiplerinin müşterilerle telefonda konuşması ve görüşmelerden derin bilgiler elde etmesi için hepsi bir arada bir çözüm sunuyor. Kutudan çıkan transkripsiyonla...
Verint
verint.com
Verint Messaging™, mesajlaşmayı dijital müşteri yolculuğuna entegre etmek ve müşterilerle mesajlaşma ve sosyal kanallar aracılığıyla geniş ölçekte görüşmeleri kolaylaştırmak için amaca yönelik tasarlanmış bir çözümdür. Mesajlaşma kanalları için dijital bir müşteri etkileşimi çözümü sunan Verint, tem...
Wudpecker
wudpecker.io
Wudpecker satış çağrınızı kaydeder, yüksek kaliteli notlar oluşturur ve bunları CRM'nizle senkronize eder. Otomatik olarak. Wudpecker şunları yaparak verimliliğinizi artırır: - Müşterinin sözlerinden otomatik olarak not oluşturarak. - CRM'yi notlar, eylem öğeleri vb. ile manuel olarak güncellemek gi...
Attention
attention.tech
Attention, satış departmanlarının performansını artırmak için tasarlanmış özel bir Yapay Zeka (AI) platformudur. Analiz, eğitim ve verimlilik için çeşitli araçlar sağlayan, CRM'nizin ve satış ekiplerinizin yeteneklerini artırmayı amaçlayan bir araçtır. Attention, değerli bilgiler sağlamak, satış pe...
Laxis
laxis.com
Müşteri görüşmelerini optimize etmeyi amaçlayan Laxis, gelir ekiplerinin etkileşimlerinden önemli bilgiler elde etmesine ve çeşitli ticari kapasitelerde daha iyi performans göstermesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir Yapay Zeka Toplantı Asistanıdır. Araç, müşteri toplantıları sırasında tartışı...
Ender Turing
enderturing.com
Ender Turing aramalarda, sohbetlerde ve görüntülü toplantılarda en iyi performansı gösterenleri belirliyor. Kendi kendine koçluk için her çalışana en iyi performans gösterenlerin en iyi uygulamalarını sağlamak ve performans artışını gözlemlemek için bunu kullanın. Ender Turing, satış ve müşteri hizm...
Traq.ai
traq.ai
Alıcıların her zamankinden daha fazla bilgi sahibi olduğu bir dünyada, daha fazla anlaşma kazanmak, bir senaryoyu takip etmekten çok potansiyel müşterinizin önceliklerini ve sorunlu noktalarını anlamakla ilgilidir. Traq.ai konuşma zekası platformu, çağrı kaydı, transkripsiyon ve yapay zeka analiziyl...
Avoma
avoma.com
Avoma, müşteriyle yüz yüze kalan ekipler için uçtan uca yapay zeka toplantı asistanıdır. Yapay zeka destekli teknolojisi, müşteriyle yüz yüze gelen ekiplerin önemli toplantıların öncesinde, sırasında ve sonrasında önemli müşteri bilgilerini yakalamasına yardımcı olur. Avoma, temsilcilerin satış döng...
CallSource
callsource.com
CallSource, çağrı izleme, müşteri adayı yönetimi ve iş analitiği çözümlerinde sektör lideridir. Pazarlama harcamalarınızı en üst düzeye çıkarın ve ölçülmüş sonuçlar elde edin.
Marchex
marchex.com
Marchex Marketing Edge, hangi pazarlama kampanyalarının ve kanallarının gelen aramaları ve mesajları oluşturduğunu, bu görüşmelerde neler olduğunu ortaya çıkaran ve dijital pazarlama performansını iyileştirmek ve geliri en üst düzeye çıkarmak için veriye dayalı kararlara olanak tanıyan, kullanımı ko...
Meetric
meetric.com
Geliri ve öngörüleri artırmak için satış toplantılarını yapay zekayla kolay ve etkili bir şekilde yakalayın, analiz edin ve optimize edin. Basitçe Teams, Zoom veya Google Meet'e bağlanın veya satış için tasarlanmış toplantı platformumuzdan yararlanarak bunu bir sonraki seviyeye taşıyın.
Scratchpad
scratchpad.com
İşlem hattınızdaki değişiklikleri izleyin ve Salesforce'u daha hızlı güncelleyin. Scratchpad, temsilciler ve liderler için satış hattını yönetmeyi, anlaşmaları incelemeyi, koçluk yapmayı ve tahmin yapmayı hızlı, basit ve keyifli hale getiren modern bir deneyimdir.
Convirza
convirza.com
Convirza, ilk kurumsal çağrı izleme ve çağrı optimizasyon platformudur. Telefon etkileşimlerinden artan istihbarat talebini karşılamak için, geleneksel çağrı izlemeyi telefon görüşmelerinin güçlü analiziyle birleştiriyoruz. Convirza, müşteri adayı kalitesini ölçmek, dönüşümleri ölçmek ve tam kapsaml...
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai, ilk ve tek RevBI motoruyla desteklenen RevOps Komuta Merkezidir. En kritik gelir öngörülerinizin sunulmasını hızlandırır ve gelir süreçlerinin benimsenmesini basitleştirir. RevBI ile BoostUp, RevOps'a gelir verileri üzerinde tam kontrol sağlar, böylece ekipleri hizalayabilir ve reddedile...
Modjo
modjo.ai
Modjo'nun misyonu, satış organizasyonlarının çalışma biçiminde devrim yapmak ve Avrupa'da Konuşma Zekası alanında lider olmaktır. Modjo'nun platformu, tüm müşteri/potansiyel etkileşimlerindeki önemli bilgileri tespit ederek şirketlerin iş stratejisini ve uygulamasını geliştirmesine yardımcı olur. Bu...
Gryphon.ai
gryphon.ai
Uyumluluk ve yapay zeka destekli konuşma zekası alanında lider olan Gryphon.ai, satış ve müşteri hizmetleri ekipleri için gerçek zamanlı konuşma zekası ve otomatik uyumluluk sağlayan pazardaki tek çözümdür. Gryphon, hem temsilciler hem de son kullanıcılar için sınıfının en iyisi deneyimi sağlamak am...
Knowtworthy
knowtworthy.com
Toplantılar berbat. Ama buna mecbur değiller. Knowtworthy, sizin ve ekibinizin etkili toplantılar yürütmesine yardımcı olmak için gerçek zamanlı dakika paylaşımı ve işbirliğine dayalı düzenleme gibi toplantı üretkenliği özellikleri sağlar.
Spinach.io
spinach.io
Spinach.io, ürün geliştirme ekipleri için Yapay Zeka Toplantı Asistanıdır. — Gündemler oluşturur — Daha etkili toplantılar gerçekleştirir — Yapay zeka toplantı notları, transkript ve video alır — Ürün toplantıları için tasarlanmış şablonlar (stand-up, planlama, kullanıcı araştırması ve daha fazlası)...
Capturi
en.capturi.com
Değer yaratan konuşmalar burada başlıyor. İskandinavya'da konuşma analizinde lider platform olan Capturi, yapay zeka ve gelişmiş makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak müşteri görüşmelerini somut ve ölçülebilir değere dönüştürüyor. 200'den fazla markadan 30 milyondan fazla müşteri görüşmesini an...
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt, uyumluluğu sağlayarak, riski azaltarak ve her çağrıda temsilcilere rehberlik ederek ekibinizin ilk seferde doğru sonuca ulaşmasına yardımcı olan gerçek zamanlı bir çağrı yönlendirme yazılımıdır. Aramalardaki belirsizliği ortadan kaldırın ve temsilcilerinize gerçek zamanlı gücü verin.
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI, iletişim merkezlerinin yapay zeka odaklı içgörüler yoluyla geliri ve müşteriyi elde tutmayı artırmasına yardımcı olur. Enthu.AI, %100 müşteri konuşmalarının izlenmesine olanak tanır, önemli olan etkileşimleri otomatik olarak ortaya çıkarır ve kaliteli ekiplerin kişiselleştirilmiş ve noktay...
Zipteams
zipteams.com
Müşteri toplantılarını daha ilgi çekici ve verimli hale getirmek için gerçek zamanlı müşteri bağlamı, bilgiler ve öneriler sağlayan, iç satış ve müşteri başarısı ekipleri için tasarlanmış akıllı toplantı odaları.
Convin
convin.ai
Convin, müşteri konuşmalarını kaydetmek, yazıya dökmek ve analiz etmek için konuşma zekasını kullanan, yapay zeka destekli bir iletişim merkezi yazılımıdır. Convin, çok kanallı iletişim merkezlerini destekler ve çağrılar, sohbetler ve e-postalarda kalite denetimleri gerçekleştirir. Temsilci performa...
Gridspace
gridspace.com
Gridspace, konuşma ve dil yapay zekasında dünya lideridir. Makinelere insan dilini anlamayı ve konuşmayı öğretiyoruz. Yılda milyarlarca dakikalık bir konuşma verisini işliyoruz ve dile uygulanan ses teknolojisi ve üretken yapay zeka alanında öncüyüz.
Equal Time
equaltime.io
Equal Time, sanal toplantılar için bir yapay zeka asistanıdır. Equal Time, daha kapsayıcı toplantıların desteklenmesine yardımcı olmak için toplantı transkripsiyonunun ve otomatik Eylem öğelerinin ötesine geçer. Teknolojimiz daha sessiz sesleri dahil etmenize ve liderliğinizi nasıl geliştireceğiniz ...
Voyc
voyc.ai
Voyc, denetime tabi firmaların konuşma analitiği yapay zeka yazılımımızla iletişim merkezi etkileşimlerinin %100'ünü kontrol etmesine olanak tanıyarak operasyonel verimliliği artırmaya, şikayetleri yakalamaya, savunmasız müşterileri tespit etmeye ve olağanüstü bir müşteri deneyimi sunmaya yardımcı o...