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Konuşma Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bolivya
Konuşma zekası (CI) yazılımı satış çağrılarını kaydeder, yazıya döker ve değerlendirir. CI yazılımı, bu aramaları inceleyerek anahtar kelimeleri ve konuşma konularını belirleyerek kullanıcıların, derinlemesine analiz için kayıtlı satış konuşmalarındaki belirli noktalara hızlı bir şekilde gitmesine olanak tanır. İşletmeler, potansiyel alıcılarla yapılan önemli tartışmaları belgelemek, potansiyel olarak riskli veya uyumsuz konuşma konularını belirlemek, en iyi uygulamalara dayalı olarak yeni satış temsilcilerine rehberlik sağlamak ve satış çağrılarının analizi ve dökümünden elde edilen çeşitli kullanım örneklerini keşfetmek için CI yazılımından yararlanabilir.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı sesli notlar oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
OpenPhone
openphone.co
OpenPhone, işletmeler için basit, işbirliğine dayalı bir telefondur. Sezgisel ve etkili olacak şekilde tasarlanan bu ürün, ekibinizin müşteri ve iletişim ilişkilerini yönetme biçimini dönüştüren, güvenilir ve güçlü bir bulut tabanlı arama ve mesajlaşma çözümüdür. Derin entegrasyonlar ve yapılandırıl...
Fireflies.ai
fireflies.ai
Ateşböcekleri, toplantılar sırasında notların yazılmasına, özetlenmesine ve eylemlerin tamamlanmasına yardımcı olan bir yapay zeka sesli asistanıdır. Yapay zeka asistanımız Fred, Hubspot, Slack, Trello, Asana, Salesforce ve daha fazlası gibi iş uygulamalarının yanı sıra Zoom, Google Meet, Webex ve M...
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
MightyCall
mightycall.com
Sanal telefonda 20 yılı aşkın uzmanlığa sahip bir ekip tarafından oluşturulan MightyCall Çağrı Merkezi, iş akışınıza kolayca uyum sağlar. Özelleştirilebilir ayarlarımız, çözümün benzersiz ihtiyaçlarınıza uygun olmasını sağlayarak iletişimi basitleştirir ve gelirinizi artırır. Öne Çıkan Özellikler: G...
CallRail
callrail.com
CallRail, her ölçekteki işletmenin daha fazla potansiyel müşteriyi daha iyi müşterilere dönüştürmesini kolaylaştırır. 200.000'den fazla işletmeye hizmet veren ve önde gelen pazarlama ve satış yazılımlarıyla entegre olan pazarlama analitiği ve iş iletişimi çözümlerimiz, müşterilerimizin güvenle pazar...
Outreach
outreach.io
Outreach, pazara bakan ekiplerin daha fazla satış hattını verimli bir şekilde oluşturmasına ve öngörülebilir şekilde kapatmasına yardımcı olan lider satış yürütme platformudur. Platformumuz, müşteri adaylarından anlaşma yönetimine ve tahminlere kadar, gelir liderlerinin gelir döngüsü boyunca tüm paz...
Gong.io
gong.io
Daha Fazlasını Gör. Daha Fazlasını Anlayın. Daha Fazla Kazanın. Gelir İstihbaratı Platformu (Gong tarafından), iş verimliliğini artırmak, karar alma sürecini geliştirmek ve gelir artışını hızlandırmak için kuruluşları müşteri etkileşimlerini doğru bir şekilde anlayarak dönüştürür. Şirketlerin tüm mü...
Aircall
aircall.io
Aircall, daha iyi bir konuşma için tasarlanmış özelliklere sahip, kullanımı kolay, bulut tabanlı bir telefon çözümüdür. Saniyeler içinde kurulumu yapın ve bugün dünyanın herhangi bir yerinde sohbete başlayın. Donanım yok. Baş ağrısı yok. Aircall, kolay, tek tıklamayla entegrasyonlar, bağlanan CRM ...
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft, B2B satıcılarının "evet" cevabına daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olan 1 numaralı satış etkileşim platformudur. Günümüzün en iyi CRM'leriyle entegre olarak verilerinizi dolara dönüştürüyoruz.
Rewatch
rewatch.com
Tüm ekibinize güç veren video Rewatch, ekiplerin daha fazlasını bilmesine ve hızlı hareket etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış ortak çalışmaya dayalı bir video çalışma alanıdır.
Cloudtalk
cloudtalk.com
İşletmelerin müşterileriyle bağlantı kurmasına yardımcı olmak. 160'tan fazla ulusal telefon numarasıyla CloudTalk'un çağrı merkezi yazılımı, büyüyen işletmelerin yerel bölgelerin ötesine genişlemesine yardımcı olur.
Balto
balto.ai
Balto, sonuç veren daha iyi görüşmeler sağlamak için temsilcileri yapay zekayla birleştiriyor. En iyi performansı gösteren iletişim merkezleri, kaçırılan satış fırsatlarını, maliyetli uyumluluk hatalarını ve olumsuz müşteri deneyimlerini önlemek için Balto'nun gerçek zamanlı kurumsal çözümlerine güv...
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri Sales Copilot, daha iyi müşteri görüşmeleri ve görüşme öngörüleri sağlayan bir yapay zeka aracıdır. Müşteri görüşmeleri sırasında, görüşmeleri kaydederken, yazıya dökerken ve analiz ederken satıcılara gerçek zamanlı olarak faydalı ipuçları vererek en iyi uygulamaları takip etmelerine ve mali...
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek, her toplantının videosunu otomatik olarak kaydeden, yazıya döken, özetleyen ve önemli bilgiler sağlayan bir yapay zeka toplantı asistanıdır.
Fathom
fathom.video
Aramalarınızdaki en önemli anları kaydeder, yazıya döker ve vurgular. Otomatik olarak oluşturulan çağrı notlarını CRM'nize gönderir.
Chorus.ai
chorus.ai
Chorus by ZoomInfo, telefon görüşmeleri, görüntülü toplantılar ve e-postalardaki tüm müşteri etkileşimlerinizi yakalayıp analiz eden, ekibinizin hedefine ulaşmasını sağlayan, yapay zeka destekli bir Konuşma Zekası platformudur.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunarak başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yere...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk sanal satışlar için lider platformdur. Yapay zeka ile otomatik pilotta toplantılar planlayın, profesyonel görüntülü toplantılar gerçekleştirin ve satış ekiplerine gerçek zamanlı koçluk yapın. %100 GDPR uyumlu, kurumsal düzeyde güvenlik ve destek. Platform, tekrarlanan görevleri otomatik hal...
Salesroom
salesroom.com
Yapay zeka destekli video konferans platformumuz Salesroom'un gücünü deneyimleyin. Satış odası yalnızca alıcı etkileşimini izlemekle kalmaz, aynı zamanda sanal iletişimin en iyi uygulamalarını da öğretir. Bilgi tabanınıza gerçek zamanlı erişim sağlayan Salesroom, temsilcilerin toplantılardaki perfor...
Sybill
sybill.ai
GTM Ekipleri için Kişisel Asistan Her satış görüşmesinden sonra Sybill doğru bir özet oluşturur ve bunu Slack + CRM'ye aktarır. Sizin için bir taslak takip e-postası yazar. Her kelimeyi ve sözlü olmayan tepkiyi bir rapora kaydeder.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings, uzaktan satışlar için özel olarak oluşturulmuş, ilk video yapay zeka ve analitik özellikli bir platformdur. Satış ekiplerinin geleneksel video toplantı ihtiyaçlarının ötesinde, üretkenlik için satış iş akışlarını otomatikleştirir ve satış dönüşümü için dinamik ipuçları ve dürtüler sağl...
UpdateAI
update.ai
UpdateAI, Müşteri Başarı Yöneticileri için oluşturulmuş dünyanın ilk ve tek Dijital Asistanıdır. Zoom'a entegre olarak otomatik olarak not alır, eylem öğelerini yakalayıp atar, riskleri belirler ve ürün geri bildirimlerini yüzeye çıkarırız. Daha da iyisi, takip e-postalarının taslağını çıkarmanıza v...
Salesken
salesken.ai
Salesken, Satış Temsilcilerinizin Aramalardaki Performansının Tek Tek Görünürlüğünü Sağlar, Böylece Müşteri Etkileşimini Artırabilir ve Daha Fazla Anlaşma Yapabilirsiniz.
Allego
allego.com
Allego, modern gelir sağlama yazılımının lider sağlayıcısıdır. Allego'nun Modern Gelir Etkinleştirme platformu GO, B2B alıcılarının aradığı deneyimi tek ve kapsamlı bir platformda sunmak için satış, etkinleştirme ve pazarlama ekiplerini bir araya getiriyor. GO platformu, patentli teknolojisiyle geli...
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Yatırım getirisini kanıtlayın. Dönüşümleri Artırın. Geliri Artırın. Her çevrimiçi ve çevrimdışı potansiyel müşteriyi takip edin ve onu tam olarak hangi kampanyanın desteklediğiyle ilişkilendirin.
Kixie
kixie.com
HubSpot, Salesforce, Pipedrive ve daha fazlası gibi önde gelen CRM'lerle çalışan satış ekipleri için son derece güvenilir, kolayca otomatikleştirilmiş arama ve mesaj gönderme.
Jiminny
jiminny.com
Jiminny, ticari ekiplerin konuşma zekası yoluyla gelirlerini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı oluyor. Jiminny ile konuşmaları kaydedebilir, yazıya dökebilir ve analiz edebilir, böylece değerli müşteri içgörülerine erişmenizi ve performansı tam olarak görebilmenizi sağlayabilirsiniz. Jiminny, büyük...
Aviso
aviso.com
Aviso AI, modern satış organizasyonlarının ve gelir ekiplerinin daha fazla anlaşma yapmasına, gelir artışını artırmasına ve patentli yapay zeka rehberliği aracılığıyla riski azaltmasına yardımcı olan entegre bir gelir platformudur. Yapay zeka tabanlı gelir operasyonları çözümlerinde sektör lideri ol...
Verint
verint.com
Verint, Müşteri İlişkileri alanında küresel bir liderdir. Otomasyon, Yapay Zeka ve Bulut alanında Müşteri Deneyimi uzmanları.
Echo AI
echoai.com
Üretken yapay zekanın gücünden yararlanın. Gizli içgörüleri ortaya çıkarmak, fırsatları yakalamak ve riskleri azaltmak için müşteri konuşmalarınızı ve ekip performansınızı analiz edin.
Attention
attention.tech
Artık Dikkatinizi çektiğimize göre... CRM'nizi yapay zeka ile doldurun ve satış simgesi kontrolünüzü artırın. Dikkat, satış simge kontrolü için gerçek zamanlı, tam entegre sesli yardımcınızdır. Anlaşmalarınızı gerçek zamanlı rehberliğimizle kazanın ve CRM'nizi tek tıklamayla simge kontrolüyle dold...
Cordless
cordless.io
Ses içeriğinizin kilidini açın. Müşteri destek ekipleri için modern telefon. Ses ve metin arasındaki boşluğu kapatmak.
Symbl.ai
symbl.ai
İşletmeler için İnsan Zekası. Symbl.ai'nin konuşma anlayışı ve üretken yapay zeka teknolojisi, hedeflerinize ulaşmanız için insan konuşmalarının tüm potansiyelini ortaya çıkarır.
Wudpecker
wudpecker.io
Otomatik toplantı notları. Ve daha fazlası. Basit istemlerle toplantılarınızdan özetler, eylem öğeleri ve öngörüler alın
Laxis
laxis.com
Her müşteri görüşmesinden maksimum değeri elde edin Laxis AI Toplantı Asistanı, her müşteri etkileşiminden önemli bilgileri minimum çabayla otomatik olarak yakalayıp çıkararak gelir ekiplerine güç verir.
Ender Turing
enderturing.com
Ender Turing aramalarda, sohbetlerde ve görüntülü toplantılarda en iyi performansı gösterenleri belirliyor. Kendi kendine koçluk için her çalışana en iyi performans gösterenlerin en iyi uygulamalarını sağlamak ve performans artışını gözlemlemek için bunu kullanın. Ender Turing, satış ve müşteri hizm...
Traq.ai
traq.ai
Alıcıların her zamankinden daha fazla bilgi sahibi olduğu bir dünyada, daha fazla anlaşma kazanmak, bir senaryoyu takip etmekten çok potansiyel müşterinizin önceliklerini ve sorunlu noktalarını anlamakla ilgilidir. Traq.ai konuşma zekası platformu, çağrı kaydı, transkripsiyon ve yapay zeka analiziyl...
CallSource
callsource.com
CallSource, çağrı izleme, müşteri adayı yönetimi ve iş analitiği çözümlerinde sektör lideridir. Pazarlama harcamalarınızı en üst düzeye çıkarın ve ölçülmüş sonuçlar elde edin.
Marchex
marchex.com
Marchex Marketing Edge, hangi pazarlama kampanyalarının ve kanallarının gelen aramaları ve mesajları oluşturduğunu, bu görüşmelerde neler olduğunu ortaya çıkaran ve dijital pazarlama performansını iyileştirmek ve geliri en üst düzeye çıkarmak için veriye dayalı kararlara olanak tanıyan, kullanımı ko...
Meetric
meetric.com
Geliri ve öngörüleri artırmak için satış toplantılarını yapay zekayla kolay ve etkili bir şekilde yakalayın, analiz edin ve optimize edin. Basitçe Teams, Zoom veya Google Meet'e bağlanın veya satış için tasarlanmış toplantı platformumuzdan yararlanarak bunu bir sonraki seviyeye taşıyın.
Avoma
avoma.com
Ekonomik krizde bile bütçenizi iki katına çıkarmadan gelirinizi ve üretkenliğinizi ikiye katlayın Hepsi bir arada Yapay Zeka Toplantı Asistanı ve Gelir İstihbaratı çözümüyle
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai, ilk ve tek RevBI motoruyla desteklenen RevOps Komuta Merkezidir. En kritik gelir öngörülerinizin sunulmasını hızlandırır ve gelir süreçlerinin benimsenmesini basitleştirir. RevBI ile BoostUp, RevOps'a gelir verileri üzerinde tam kontrol sağlar, böylece ekipleri hizalayabilir ve reddedile...
Scratchpad
scratchpad.com
İşlem hattınızdaki değişiklikleri izleyin ve Salesforce'u daha hızlı güncelleyin. Scratchpad, temsilciler ve liderler için satış hattını yönetmeyi, anlaşmaları incelemeyi, koçluk yapmayı ve tahmin yapmayı hızlı, basit ve keyifli hale getiren modern bir deneyimdir.
Modjo
modjo.ai
Modjo platformu, tüm müşteri etkileşimlerinizi analiz eder ve ekiplerinize hedeflerini aşmak için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlar
Gryphon.ai
gryphon.ai
Uyumluluk ve yapay zeka destekli konuşma zekası alanında lider olan Gryphon.ai, satış ve müşteri hizmetleri ekipleri için gerçek zamanlı konuşma zekası ve otomatik uyumluluk sağlayan pazardaki tek çözümdür. Gryphon, hem temsilciler hem de son kullanıcılar için sınıfının en iyisi deneyimi sağlamak am...
Convirza
convirza.com
Convirza, ilk kurumsal çağrı izleme ve çağrı optimizasyon platformudur. Telefon etkileşimlerinden artan istihbarat talebini karşılamak için, geleneksel çağrı izlemeyi telefon görüşmelerinin güçlü analiziyle birleştiriyoruz. Convirza, müşteri adayı kalitesini ölçmek, dönüşümleri ölçmek ve tam kapsaml...
Capturi
en.capturi.com
Değer yaratan konuşmalar burada başlıyor. İskandinavya'da konuşma analizinde lider platform olan Capturi, yapay zeka ve gelişmiş makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak müşteri görüşmelerini somut ve ölçülebilir değere dönüştürüyor. 200'den fazla markadan 30 milyondan fazla müşteri görüşmesini an...
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt, uyumluluğu sağlayarak, riski azaltarak ve her çağrıda temsilcilere rehberlik ederek ekibinizin ilk seferde doğru sonuca ulaşmasına yardımcı olan gerçek zamanlı bir çağrı yönlendirme yazılımıdır. Aramalardaki belirsizliği ortadan kaldırın ve temsilcilerinize gerçek zamanlı gücü verin.
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI, iletişim merkezlerinin yapay zeka odaklı içgörüler yoluyla geliri ve müşteriyi elde tutmayı artırmasına yardımcı olur. Enthu.AI, %100 müşteri konuşmalarının izlenmesine olanak tanır, önemli olan etkileşimleri otomatik olarak ortaya çıkarır ve kaliteli ekiplerin kişiselleştirilmiş ve noktay...
Zipteams
zipteams.com
Müşteri toplantılarını daha ilgi çekici ve verimli hale getirmek için gerçek zamanlı müşteri bağlamı, bilgiler ve öneriler sağlayan, iç satış ve müşteri başarısı ekipleri için tasarlanmış akıllı toplantı odaları.
Convin
convin.ai
Convin, müşteri konuşmalarını kaydetmek, yazıya dökmek ve analiz etmek için konuşma zekasını kullanan, yapay zeka destekli bir iletişim merkezi yazılımıdır. Convin, çok kanallı iletişim merkezlerini destekler ve çağrılar, sohbetler ve e-postalar genelinde kalite denetimleri gerçekleştirir. Temsilci ...
Gridspace
gridspace.com
Gridspace, hastalara, müşterilere ve işletmelere üstün makine yeteneği sağlayarak konuşarak bakımın kolayca erişilebilir olmasını sağlar.
Knowtworthy
knowtworthy.com
Toplantılar berbat. Ama buna mecbur değiller. Knowtworthy, sizin ve ekibinizin etkili toplantılar yürütmesine yardımcı olmak için gerçek zamanlı dakika paylaşımı ve işbirliğine dayalı düzenleme gibi toplantı üretkenliği özellikleri sağlar.
Spinach.io
spinach.io
Spinach.io, geliştirici ekiplerinin günlük toplantılarından başlayarak daha sağlıklı toplantı alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı oluyor. — Standup için eşzamansız hazırlık yapın — Daha keskin güncellemeler verin — Daha iyi dinleyiciler olun — Slack'e otomatik notlar gönderin — Her gün zamanı g...
Equal Time
equaltime.io
Equal Time, sanal toplantılar için bir yapay zeka asistanıdır. Equal Time, daha kapsayıcı toplantıların desteklenmesine yardımcı olmak için toplantı transkripsiyonunun ve otomatik Eylem öğelerinin ötesine geçer. Teknolojimiz daha sessiz sesleri dahil etmenize ve liderliğinizi nasıl geliştireceğiniz ...
Voyc
voyc.ai
Voyc, düzenlemeye tabi firmaların konuşma analitiği yapay zeka yazılımımızla iletişim merkezi etkileşimlerinin %100'ünü kontrol etmesine olanak tanıyarak operasyonel verimliliği artırmaya, şikayetleri yakalamaya, savunmasız müşterileri tespit etmeye ve olağanüstü bir müşteri deneyimi sunmaya yardımc...