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Yüklenici Ödeme Yazılımı
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Yüklenici Ödeme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Yüklenici ödeme yazılımı, işverenlerin bağımsız yüklenicilere ve serbest çalışanlara dijital ödemeler göndermesine olanak tanır. Bu yazılım, işletmelerin çalışan olmayan işçilere doğrudan para yatırma, ödeme kartları, ödeme işlemcisi entegrasyonları veya dijital cüzdanlar yoluyla ödeme yapmasına olanak tanır. Yüklenici ödemeleri için özel olarak tasarlanmamış kağıt çeklere, e-tablolara veya ödeme yazılımlarına ihtiyaç duymadan ilgili vergi kanunları ve düzenlemelerine uyumu sağlar. Bazı yüklenici ödeme çözümleri, Amerika Birleşik Devletleri gibi tek bir ülkedeki yurt içi ödemeler için özel olarak tasarlanırken, diğerleri birden fazla para biriminde uluslararası ödemeleri destekler. Bu yazılımı yaygın olarak kullanan şirketler arasında sağlık, konaklama, perakende ve inşaat gibi sektörlerdeki yüklenicilere (genellikle geçici çalışanlar veya 1099 işçi olarak anılır) güvenen şirketler bulunur. İK personeli bu platformları ödemeleri işlemek ve vergi uyumluluğunu sürdürmek için kullanırken, yükleniciler genellikle platformdaki bir portal aracılığıyla fonlara erişebilir ve kazançları takip edebilir.

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Square

Square

squareup.com

Square, işletmelere ödeme işlemleri, envanter yönetimi ve satış analizi sunan bulut tabanlı bir POS çözümüdür.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto, bordro, çalışan yararları ve İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir platformdur. İşletmelere otomasyon ve kolay erişim sağlayarak verimliliği artırır.

Deel

Deel

deel.com

Deel, uluslararası çalışanları hızlı bir şekilde işe alıp yönetmeyi sağlayan bir İK platformudur. Ödemeler ve yasal süreçleri kolaylaştırır.

Melio

Melio

meliopayments.com

Melio, faturaları banka transferi veya kredi kartıyla ödemeye olanak tanıyan, QuickBooks ile entegre bulut tabanlı bir ödeme platformudur.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff, uzaktan ve ofis ekiplerinin verimliliğini artırmak için zaman izleme, etkinlik izleme ve bordro yönetimi sunan bir işgücü analitiği yazılımıdır.

Remote

Remote

remote.com

Remote, uluslararası çalışanlar için maaş, yan haklar ve vergi yönetimi yapan bir platformdur. Güvenli ve şeffaf fiyat politikası sunar.

Contra

Contra

contra.com

Contra, bağımsız çalışmayı kolaylaştıran bir ağ platformu olup, kullanıcıların projelerini yönetmelerine ve esnek iş fırsatlarına erişmelerine olanak tanır.

Tipalti

Tipalti

tipalti.com

Tipalti, ödemeleri otomatikleştiren bir finansal otomasyon platformudur; tedarikçi işe alım, fatura işleme ve uluslararası ödemeleri kolaylaştırır.

WorkMarket

WorkMarket

workmarket.com

WorkMarket, bağımsız yüklenicilerin yönetimi için tasarlanmış, iş akışlarını otomatikleştiren ve uyumluluk sağlayan bir platformdur.

Justworks

Justworks

justworks.com

Justworks, bordro, faydalar, uyum desteği ve İK araçları sunan bir platformdur. İşletmeler için çalışan yönetimini kolaylaştırır.

Branch app

Branch app

branchapp.com

Branch, işletmelere çalışanlara hızlı ve maliyet etkin ödemeler yapma imkanı sunan bir finans uygulamasıdır. Kullanıcılar, ücretsiz banka hesabı ve hemen erişim sağlar.

Worksome

Worksome

worksome.com

Workome, bağımsız yüklenicileri yönetmek için tasarlanmış bir platformdur; uyum, sözleşme, ödeme ve raporlama işlevleri sunar.

Veem

Veem

veem.com

Veem, işletmelerin 100 ülkede hızlı ve güvenli uluslararası ödemeler yapmasını sağlayan bir çevrimiçi ödeme platformudur.

Warp

Warp

joinwarp.com

Warp, girişimciler için modern bir bordro, uyum ve yan haklar platformudur. Eyalet vergi kayıtlarını otomatikleştirir, kamu web sitelerine giriş yapmaya gerek kalmaz.

Patriot

Patriot

patriotsoftware.com

Patriot, Amerikan işletmeleri ve muhasebecileri için çevrimiçi muhasebe yazılımı sunar. Temel ve Premium planlarla faturalama, 1099 ödemeleri ve finansal raporlara erişim sağlar.

YunoJuno

YunoJuno

yunojuno.com

YunoJuno, işletmelerin serbest çalışanları bulması, işe alması, yönetmesi ve ödemesini kolaylaştıran bir platformdur.

Useme

Useme

useme.com

Useme, serbest çalışanlar için fatura kesim hizmeti sunan bir platformdur; işletmelerin uluslararası işbirliklerini yönetmesini kolaylaştırır.

Borderless AI

Borderless AI

hireborderless.com

Borderless AI, uluslararası çalışanların işe alınması, yönetilmesi ve ödeme süreçlerini otomatikleştiren bir İK platformudur.

Dots

Dots

dots.dev

Dots, geliştiricilere birkaç kod satırı ile kontratörlere ödeme yapma imkanı sunan bir API'dir. KYC, ödeme işlemleri ve vergi belgeleri yönetimini sağlar.

Skuad

Skuad

skuad.io

Skuad, dünya genelinde istihdam ve bordro yönetimi sağlayan bir platformdur. 160'dan fazla ülkede çalışanları yönetmeyi ve ödemeleri kolaylaştırır.

TalentDesk

TalentDesk

talentdesk.io

TalentDesk, serbest çalışanları yönetmek ve ödemelerini yapmak için kapsamlı bir sistemdir. Kullanıcılar, kolayca işe alım yapabilir ve çoklu para birimlerinde ödeme gerçekleştirebilir.

Plane

Plane

plane.com

Plane, ABD merkezli şirketlere, ABD ve uluslararası çalışanların maaş, faydalar ve uyum yönetimi sağlar. Güvenli bir platformda çalıştırma, ödeme ve süreçleri kolaylaştırır.

Dwolla

Dwolla

dwolla.com

Dwolla, banka transferlerini kolaylaştıran bir finansal teknoloji platformudur. İşletmelere para gönderme, alma ve talep etme imkanı sunar.

Oyster

Oyster

oysterhr.com

Oyster, şirketlerin 180'den fazla ülkede uyumlu bir şekilde çalışanları yönetmesini sağlayan bir istihdam platformudur.

Asanify

Asanify

asanify.com

Asanify, işletmelerin İK süreçlerini yönetmesini sağlayan entegre bir platformdur. Bordro, izin yönetimi ve çalışan katılımı gibi işlevler sunar.

Ruul

Ruul

ruul.io

Ruul, işletmelerin serbest çalışanlarla olan iş süreçlerini kolaylaştıran, fatura ve ödeme yönetimi gibi idari görevleri üstlenen bir uygulamadır.

RemotePass

RemotePass

remotepass.com

RemotePass, dünya genelindeki ekiplerin bordro, uyumluluk ve finansal hizmetlerini kolaylaştıran bir uzaktan çalışma platformudur.

Remofirst

Remofirst

remofirst.com

Remofirst, 180'den fazla ülkede çalışan ve yüklenici yönetimi yaparak global iş gücünü etkin bir şekilde yönetmeyi sağlar.

Xolo

Xolo

xolo.io

Xolo, serbest çalışanlar ve girişimciler için iş yönetimi, faturalama, muhasebe ve vergi raporlaması gibi çözümler sunan bir uygulamadır.

Everee

Everee

everee.com

Everee, işletmelere günlük ödeme yapma kolaylığı sağlayan bir bordro yönetim platformudur. Otomatik işleme ve vergi uyumu ile bordro süreçlerini basitleştirir.

Velocity Global

Velocity Global

velocityglobal.com

Velocity Global, uluslararası istihdam, bordro ve uyum süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur. 185 ülkede iş gücü istihdamını destekler.

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