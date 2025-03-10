Yüklenici Ödeme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Yüklenici ödeme yazılımı, işverenlerin bağımsız yüklenicilere ve serbest çalışanlara dijital ödemeler göndermesine olanak tanır. Bu yazılım, işletmelerin çalışan olmayan işçilere doğrudan para yatırma, ödeme kartları, ödeme işlemcisi entegrasyonları veya dijital cüzdanlar yoluyla ödeme yapmasına olanak tanır. Yüklenici ödemeleri için özel olarak tasarlanmamış kağıt çeklere, e-tablolara veya ödeme yazılımlarına ihtiyaç duymadan ilgili vergi kanunları ve düzenlemelerine uyumu sağlar. Bazı yüklenici ödeme çözümleri, Amerika Birleşik Devletleri gibi tek bir ülkedeki yurt içi ödemeler için özel olarak tasarlanırken, diğerleri birden fazla para biriminde uluslararası ödemeleri destekler. Bu yazılımı yaygın olarak kullanan şirketler arasında sağlık, konaklama, perakende ve inşaat gibi sektörlerdeki yüklenicilere (genellikle geçici çalışanlar veya 1099 işçi olarak anılır) güvenen şirketler bulunur. İK personeli bu platformları ödemeleri işlemek ve vergi uyumluluğunu sürdürmek için kullanırken, yükleniciler genellikle platformdaki bir portal aracılığıyla fonlara erişebilir ve kazançları takip edebilir.
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Square
squareup.com
Square, işletmelere ödeme işlemleri, envanter yönetimi ve satış analizi sunan bulut tabanlı bir POS çözümüdür.
Rippling
rippling.com
Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.
Gusto
gusto.com
Gusto, bordro, çalışan yararları ve İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir platformdur. İşletmelere otomasyon ve kolay erişim sağlayarak verimliliği artırır.
Deel
deel.com
Deel, uluslararası çalışanları hızlı bir şekilde işe alıp yönetmeyi sağlayan bir İK platformudur. Ödemeler ve yasal süreçleri kolaylaştırır.
Melio
meliopayments.com
Melio, faturaları banka transferi veya kredi kartıyla ödemeye olanak tanıyan, QuickBooks ile entegre bulut tabanlı bir ödeme platformudur.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff, uzaktan ve ofis ekiplerinin verimliliğini artırmak için zaman izleme, etkinlik izleme ve bordro yönetimi sunan bir işgücü analitiği yazılımıdır.
Remote
remote.com
Remote, uluslararası çalışanlar için maaş, yan haklar ve vergi yönetimi yapan bir platformdur. Güvenli ve şeffaf fiyat politikası sunar.
Contra
contra.com
Contra, bağımsız çalışmayı kolaylaştıran bir ağ platformu olup, kullanıcıların projelerini yönetmelerine ve esnek iş fırsatlarına erişmelerine olanak tanır.
Tipalti
tipalti.com
Tipalti, ödemeleri otomatikleştiren bir finansal otomasyon platformudur; tedarikçi işe alım, fatura işleme ve uluslararası ödemeleri kolaylaştırır.
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket, bağımsız yüklenicilerin yönetimi için tasarlanmış, iş akışlarını otomatikleştiren ve uyumluluk sağlayan bir platformdur.
Justworks
justworks.com
Justworks, bordro, faydalar, uyum desteği ve İK araçları sunan bir platformdur. İşletmeler için çalışan yönetimini kolaylaştırır.
Branch app
branchapp.com
Branch, işletmelere çalışanlara hızlı ve maliyet etkin ödemeler yapma imkanı sunan bir finans uygulamasıdır. Kullanıcılar, ücretsiz banka hesabı ve hemen erişim sağlar.
Worksome
worksome.com
Workome, bağımsız yüklenicileri yönetmek için tasarlanmış bir platformdur; uyum, sözleşme, ödeme ve raporlama işlevleri sunar.
Veem
veem.com
Veem, işletmelerin 100 ülkede hızlı ve güvenli uluslararası ödemeler yapmasını sağlayan bir çevrimiçi ödeme platformudur.
Warp
joinwarp.com
Warp, girişimciler için modern bir bordro, uyum ve yan haklar platformudur. Eyalet vergi kayıtlarını otomatikleştirir, kamu web sitelerine giriş yapmaya gerek kalmaz.
Patriot
patriotsoftware.com
Patriot, Amerikan işletmeleri ve muhasebecileri için çevrimiçi muhasebe yazılımı sunar. Temel ve Premium planlarla faturalama, 1099 ödemeleri ve finansal raporlara erişim sağlar.
Borderless AI
hireborderless.com
Borderless AI, uluslararası çalışanların işe alınması, yönetilmesi ve ödeme süreçlerini otomatikleştiren bir İK platformudur.
Dots
dots.dev
Dots, geliştiricilere birkaç kod satırı ile kontratörlere ödeme yapma imkanı sunan bir API'dir. KYC, ödeme işlemleri ve vergi belgeleri yönetimini sağlar.
Skuad
skuad.io
Skuad, dünya genelinde istihdam ve bordro yönetimi sağlayan bir platformdur. 160'dan fazla ülkede çalışanları yönetmeyi ve ödemeleri kolaylaştırır.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno, işletmelerin serbest çalışanları bulması, işe alması, yönetmesi ve ödemesini kolaylaştıran bir platformdur.
Useme
useme.com
Useme, serbest çalışanlar için fatura kesim hizmeti sunan bir platformdur; işletmelerin uluslararası işbirliklerini yönetmesini kolaylaştırır.
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk, serbest çalışanları yönetmek ve ödemelerini yapmak için kapsamlı bir sistemdir. Kullanıcılar, kolayca işe alım yapabilir ve çoklu para birimlerinde ödeme gerçekleştirebilir.
Plane
plane.com
Plane, ABD merkezli şirketlere, ABD ve uluslararası çalışanların maaş, faydalar ve uyum yönetimi sağlar. Güvenli bir platformda çalıştırma, ödeme ve süreçleri kolaylaştırır.
Dwolla
dwolla.com
Dwolla, banka transferlerini kolaylaştıran bir finansal teknoloji platformudur. İşletmelere para gönderme, alma ve talep etme imkanı sunar.
Oyster
oysterhr.com
Oyster, şirketlerin 180'den fazla ülkede uyumlu bir şekilde çalışanları yönetmesini sağlayan bir istihdam platformudur.
Asanify
asanify.com
Asanify, işletmelerin İK süreçlerini yönetmesini sağlayan entegre bir platformdur. Bordro, izin yönetimi ve çalışan katılımı gibi işlevler sunar.
Ruul
ruul.io
Ruul, işletmelerin serbest çalışanlarla olan iş süreçlerini kolaylaştıran, fatura ve ödeme yönetimi gibi idari görevleri üstlenen bir uygulamadır.
RemotePass
remotepass.com
RemotePass, dünya genelindeki ekiplerin bordro, uyumluluk ve finansal hizmetlerini kolaylaştıran bir uzaktan çalışma platformudur.
Remofirst
remofirst.com
Remofirst, 180'den fazla ülkede çalışan ve yüklenici yönetimi yaparak global iş gücünü etkin bir şekilde yönetmeyi sağlar.
Xolo
xolo.io
Xolo, serbest çalışanlar ve girişimciler için iş yönetimi, faturalama, muhasebe ve vergi raporlaması gibi çözümler sunan bir uygulamadır.
Everee
everee.com
Everee, işletmelere günlük ödeme yapma kolaylığı sağlayan bir bordro yönetim platformudur. Otomatik işleme ve vergi uyumu ile bordro süreçlerini basitleştirir.
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global, işin geleceğini sınırların ötesinde hızlandırıyor. Küresel çalışma platformu, işveren ve yetenek deneyimini herkesle, her yerde, her şekilde çalışmayı kolaylaştırır. İşverenler ve yetenekler, kişiselleştirilmiş uzmanlık ve benzersiz küresel ölçekle desteklenen, tescilli bulut tabanlı iş gücü yönetimi teknolojisi aracılığıyla yalnızca bir tıklamayla etkileşime geçer. 185 ülkede ve 50 ABD'de en büyük küresel Kayıtlı İşveren (Uluslararası PEO olarak da bilinir) olarak 1.000'den fazla marka, yabancı tüzel kişilikler veya devlet tescilleri oluşturmanın maliyeti veya karmaşıklığı olmadan küresel ekipler oluşturmak için Velocity Global'e güveniyor. Şirket, iş gücünü değerlendirmek için Bağımsız Yüklenici Uyumluluğu ve yüklenicilere yapılan ödemeleri kolaylaştırmak için Kayıtlı Temsilci (AoR) gibi ek hizmetler sunmaktadır. Velocity Global, önde gelen analist firması NelsonHall tarafından Küresel Kayıtlı İşveren hizmetlerinde “Lider” olarak adlandırıldı. 2014 yılında kurulan şirketin altı kıtada yüzlerce çalışanı bulunmaktadır.
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