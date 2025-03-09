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Yüklenici ödeme yazılımı, işverenlerin bağımsız yüklenicilere ve serbest çalışanlara dijital ödemeler göndermesine olanak tanır. Bu yazılım, işletmelerin çalışan olmayan işçilere doğrudan para yatırma, ödeme kartları, ödeme işlemcisi entegrasyonları veya dijital cüzdanlar yoluyla ödeme yapmasına olanak tanır. Yüklenici ödemeleri için özel olarak tasarlanmamış kağıt çeklere, e-tablolara veya ödeme yazılımlarına ihtiyaç duymadan ilgili vergi kanunları ve düzenlemelerine uyumu sağlar. Bazı yüklenici ödeme çözümleri, Amerika Birleşik Devletleri gibi tek bir ülkedeki yurt içi ödemeler için özel olarak tasarlanırken, diğerleri birden fazla para biriminde uluslararası ödemeleri destekler. Bu yazılımı yaygın olarak kullanan şirketler arasında sağlık, konaklama, perakende ve inşaat gibi sektörlerdeki yüklenicilere (genellikle geçici çalışanlar veya 1099 işçi olarak anılır) güvenen şirketler bulunur. İK personeli bu platformları ödemeleri işlemek ve vergi uyumluluğunu sürdürmek için kullanırken, yükleniciler genellikle platformdaki bir portal aracılığıyla fonlara erişebilir ve kazançları takip edebilir.
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Worksome
worksome.com
Workome, bağımsız yüklenicileri yönetmek için tasarlanmış bir platformdur; uyum, sözleşme, ödeme ve raporlama işlevleri sunar.
Everee
everee.com
Everee, çalışanların çok sevdiği bir fayda olan, hafta sonları ve tatil günlerinde bile insanlara her gün ödeme yapmayı kolaylaştıran bir iş gücü ödeme platformudur. Bordroyla birlikte gelen tüm yoğun işleri ortadan kaldırıyoruz, böylece saniyeler içinde insanlara ödeme yapabilir ve işinizi yürütmeye geri dönebilirsiniz. Çalışanları yönetmek ve ödeme yapmak için platformumuzu kullanın veya 1099 ve W-2 çalışanlarına geniş ölçekte ödeme yapmak için API ve yerleştirilebilir bileşenler de dahil olmak üzere teknoloji çözümlerimizden yararlanın. Çalışanlara hızlı ödeme yapmak istiyorsanız ancak müşterilerinizden ödeme almak için haftalarca, hatta daha uzun süre beklemek zorunda kalıyorsanız, bu açığı kapatmanıza yardımcı oluyoruz. İşçi ödemelerini sizin adınıza karşılıyoruz. Hesaplarınızı faturalandırdıktan sonra bize ödeme yaparsınız.
RemotePass
remotepass.com
RemotePass, küresel ekipler için en güçlü ve kullanımı kolay küresel işe alım ve bordro platformudur. Vizyonumuz, herkesin her yerden çalışabileceği ve aynı zamanda avantajlara ve finansal hizmetlere erişebileceği bir dünya yaratmaktır. Sürecin karmaşıklığını ortadan kaldırarak, ileriye dönük şirketler ve uzak ekipler için maaş bordrosunu ve avantajları yeniden keşfediyoruz. Şirketler için hepsi bir arada çözümümüz, uzaktan çalışma yaşam döngüsünün tamamını kontrol etmenize yardımcı olarak 150 ülkedeki uzak ekipleri zahmetsizce başlatmanıza, ödeme yapmanıza ve yönetmenize olanak tanır. Ekipler ve yükleniciler için RemotePass, zamanında ve seçtiğiniz ödeme yöntemi ve para biriminde ödeme almanızı sağlar ve süper uygulamamız, dünyanın neresinde olursanız olun önde gelen finansal hizmetlere ve avantajlara kesintisiz erişim sağlar. Ekibimiz kullanıcı deneyimine odaklanmıştır ve tüketici sınıfı UX ile karmaşık bir ürün işletmekteyiz. İK ve finans ekiplerinin manuel işlerden kaçınmasını ve uyumlu kalmasını sağlamayı çok önemsiyoruz, böylece siz de en iyi küresel yetenekleri çekmeye ve elinizde tutmaya odaklanabilirsiniz. RemotePass'in işe alım ve maaş bordronuzu gerçekten zahmetsiz hale nasıl getirebileceğini öğrenmek için bugün bir demo rezervasyonu yapın. RemotePass: Gemiye binin ve herkese, her yerden ödeme yapın.
Remofirst
remofirst.com
Remofirst, 180'den fazla ülkede tam zamanlı çalışanlarınızı ve/veya yüklenicilerinizi sizin adınıza çalıştırır. Üstün yeteneklerinizle çalışacak yerel bir varlık oluşturmak için aylarca ve onbinlerce dolar harcamanıza gerek yok. Yanlış sınıflandırma risklerinden kaçınırken, uyumluluk denetimlerini geçerken ve uluslararası iş gücünüzü tek bir yerden yönetirken yerel olarak uyumlu sözleşmeler kullanarak tam zamanlı çalışanlara ve/veya yüklenicilere ödeme yapın, yönetin ve işe alın.
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk, serbest çalışanları yönetmek ve ödemelerini yapmak için kapsamlı bir sistemdir. Kullanıcılar, kolayca işe alım yapabilir ve çoklu para birimlerinde ödeme gerçekleştirebilir.
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global, işin geleceğini sınırların ötesinde hızlandırıyor. Küresel çalışma platformu, işveren ve yetenek deneyimini herkesle, her yerde, her şekilde çalışmayı kolaylaştırır. İşverenler ve yetenekler, kişiselleştirilmiş uzmanlık ve benzersiz küresel ölçekle desteklenen, tescilli bulut tabanlı iş gücü yönetimi teknolojisi aracılığıyla yalnızca bir tıklamayla etkileşime geçer. 185 ülkede ve 50 ABD'de en büyük küresel Kayıtlı İşveren (Uluslararası PEO olarak da bilinir) olarak 1.000'den fazla marka, yabancı tüzel kişilikler veya devlet tescilleri oluşturmanın maliyeti veya karmaşıklığı olmadan küresel ekipler oluşturmak için Velocity Global'e güveniyor. Şirket, iş gücünü değerlendirmek için Bağımsız Yüklenici Uyumluluğu ve yüklenicilere yapılan ödemeleri kolaylaştırmak için Kayıtlı Temsilci (AoR) gibi ek hizmetler sunmaktadır. Velocity Global, önde gelen analist firması NelsonHall tarafından Küresel Kayıtlı İşveren hizmetlerinde “Lider” olarak adlandırıldı. 2014 yılında kurulan şirketin altı kıtada yüzlerce çalışanı bulunmaktadır.
Asanify
asanify.com
Asanify, işletmelerin İK süreçlerini yönetmesini sağlayan entegre bir platformdur. Bordro, izin yönetimi ve çalışan katılımı gibi işlevler sunar.
Plane
plane.com
Plane (eski adıyla Pilot), ABD'li ve uluslararası çalışanları ve yüklenicileri işe alan ABD merkezli şirketlerin maaş bordrosunu, sosyal haklarını ve uyumluluğunu yönetir. Güvenli, bulut tabanlı tek bir platformda ABD'deki ve dünya çapındaki çalışanları ve yüklenicileri kolayca işe alın, işe alın ve ödeme yapın. Plane'ı kullanarak 240'tan fazla ülkedeki yüklenicilere optimum döviz kurlarıyla ödeme gönderebilirsiniz. Plane, uluslararası yüklenicilerin ABD çalışanlarının sahip olduğu bordro deneyiminin aynısına sahip olması gerektiğine inanıyor. Ödemeleri doğrudan yüklenicilerin banka hesaplarına gönderiyoruz, böylece e-cüzdan sıkıntısı veya para çekme ücreti olmadan kendi hesaplarından para çekebiliyorlar. Yükleniciler yerine çalışanları mı işe almak istiyorsunuz? Plane ile yerel kuruluşlar kurmanıza gerek kalmadan 100'den fazla ülkede tam zamanlı çalışanları kolayca işe alabilirsiniz. Plane, istihdam evraklarını, vergi stopajını ve daha fazlasını halleder, böylece sizin uğraşmanıza gerek kalmaz. Pek çok EOR'dan farklı olarak Plane, gizli ücretler olmaksızın basit fiyatlandırmaya inanıyor. Aylık sabit bir ücret ödersiniz. Bir ekip üyesini çalışan olarak mı yoksa yüklenici olarak mı işe alacağınızdan emin değil misiniz? Plane ilk günden itibaren her iki seçeneği de desteklemiştir ve uzman ekibimiz, gündem olmadan, ihtiyaçlarınıza en uygun seçeneğe sizi yönlendirmekten mutluluk duyacaktır.
Borderless AI
hireborderless.com
Borderless AI, uluslararası çalışanların işe alınması, yönetilmesi ve ödeme süreçlerini otomatikleştiren bir İK platformudur.
Dots
dots.dev
Dots, işletmelerin yüklenicilerine yalnızca birkaç satır kodla ödeme yapmasına olanak tanıyan geliştirici dostu bir API'dir. Uber sürücüleri gibi iş çalışanları, Etsy gibi pazaryerlerindeki satıcılar veya sadece yerel tamirciniz olsun, Dots, ödemelerin karmaşıklığını tamamen ortadan kaldırır. Tüm süreci yönetiyoruz: bilgi toplama (KYC), herhangi bir demiryolu aracılığıyla ödemeler (ACH, Venmo, CashApp, Zelle, uluslararası ve daha fazlası) ve hatta vergi formlarının doldurulması! Dots, geliştiricilerin normalde aylarca sürecek olan ödemeleri yalnızca birkaç saat içinde almaya başlamasına olanak tanıyor.
Warp
joinwarp.com
Warp, kurucular için oluşturulmuş modern bir maaş bordrosu, uyumluluk ve sosyal haklar platformudur. Tüm eyalet vergi kayıtlarını ve uyumluluğunu otomatik pilota alıyoruz, böylece bir daha başka bir .gov web sitesinde oturum açmanıza gerek kalmaz.
Contra
contra.com
Contra, bağımsız çalışmayı kolaylaştıran bir ağ platformu olup, kullanıcıların projelerini yönetmelerine ve esnek iş fırsatlarına erişmelerine olanak tanır.
Branch app
branchapp.com
Branch, işletmelere çalışanlara hızlı ve maliyet etkin ödemeler yapma imkanı sunan bir finans uygulamasıdır. Kullanıcılar, ücretsiz banka hesabı ve hemen erişim sağlar.
Skuad
skuad.io
Skuad, dünya genelinde istihdam ve bordro yönetimi sağlayan bir platformdur. 160'dan fazla ülkede çalışanları yönetmeyi ve ödemeleri kolaylaştırır.
Useme
useme.com
Useme, serbest çalışanlar için fatura kesim hizmeti sunan bir platformdur; işletmelerin uluslararası işbirliklerini yönetmesini kolaylaştırır.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno, işletmelerin serbest çalışanları bulması, işe alması, yönetmesi ve ödemesini kolaylaştıran bir platformdur.
Gusto
gusto.com
Gusto, bordro, çalışan yararları ve İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir platformdur. İşletmelere otomasyon ve kolay erişim sağlayarak verimliliği artırır.
Xolo
xolo.io
Xolo, serbest çalışanlar ve girişimciler için iş yönetimi, faturalama, muhasebe ve vergi raporlaması gibi çözümler sunan bir uygulamadır.
Tipalti
tipalti.com
Tipalti, ödemeleri otomatikleştiren bir finansal otomasyon platformudur; tedarikçi işe alım, fatura işleme ve uluslararası ödemeleri kolaylaştırır.
Oyster
oysterhr.com
Oyster, şirketlerin 180'den fazla ülkede uyumlu bir şekilde çalışanları yönetmesini sağlayan bir istihdam platformudur.
Ruul
ruul.io
Ruul, işletmelerin serbest çalışanlar ve bağımsız yüklenicilerle çalışırken operasyonlarını kolaylaştırmalarına yönelik kapsamlı bir çözüm sunuyor. Ruul, faturalama ve taşeron ödemelerini yönetme gibi çeşitli idari görevleri yerine getirerek işletmelerin temel faaliyetlerine odaklanmasına olanak tanır. Ruul, özellikle dijital ekonomidekiler olmak üzere çeşitli işletmeler için çok uygundur. Şunlar için idealdir: - Etkin taşeronluk ve finansal yönetim çözümleri arayan yeni kurulan şirketler ve küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler). - Esnek yetenek yönetimi ve ödeme çözümlerine ihtiyaç duyan dijital ajanslar ve medya şirketleri. - Serbest çalışanlar ve bağımsız yüklenicilerle düzenli olarak etkileşim kuran platformlar ve topluluklar. Dünya çapında 10.000'den fazla işletme ve 70.000 serbest çalışan, işlerini ve finansal ilişkilerini kusursuz ve uyumlu bir şekilde yönetmek için Ruul'a güveniyor.
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket, bağımsız yüklenicilerin yönetimi için tasarlanmış, iş akışlarını otomatikleştiren ve uyumluluk sağlayan bir platformdur.
Veem
veem.com
Veem, işletmelerin 100 ülkede hızlı ve güvenli uluslararası ödemeler yapmasını sağlayan bir çevrimiçi ödeme platformudur.
Square
squareup.com
Square, işletmelere ödeme işlemleri, envanter yönetimi ve satış analizi sunan bulut tabanlı bir POS çözümüdür.
Rippling
rippling.com
Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.
Remote
remote.com
Remote, dünya çapında tam zamanlı çalışanları ve sözleşmeli çalışanları yönetmek ve ödeme yapmak için hepsi bir arada çözümünüzdür. Platformumuz, çok sayıda ülkede uluslararası maaş bordrosu, sosyal haklar, vergiler, hisse senedi opsiyonları ve uyumlulukla ilgilenir. Ekibiniz nerede olursa olsun Remote, güçlü küresel istihdam çözümleriyle en iyi deneyimi sağlar. Benzersiz fikri mülkiyet korumalarımız ve üst düzey güvenlik önlemlerimiz size küresel ölçekte gönül rahatlığı sağlar. Ayrıca Remote, hiçbir gizli ücret içermeyen sabit oranlı bir fiyatlandırma modeli sunarak, işletmenizin büyümesini artırmaya odaklanırken bütçenizi etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.
Patriot
patriotsoftware.com
Patriot'un muhasebe yazılımı, Amerikan işletmelerinin ve muhasebecilerinin kitaplarını çevrimiçi olarak yönetmelerine olanak tanır. Patriot'un seçebileceği iki muhasebe seçeneği vardır: 1. Temel Muhasebe: Aylık 20 ABD Doları 2. Muhasebe Premium: Aylık 30 ABD Doları Her iki seçenekle de sınırsız müşteriye fatura kesebilir, 1099 satıcı ve yükleniciye ödeme yapabilir, kredi kartı ödemelerini kabul edebilir, bankanızı otomatik olarak içe aktarabilirsiniz. işlemler ve daha fazlası! Ve şirketinizin kar-zarar tabloları ve bilançoları dahil, kullanımı kolay mali raporlara tek tuşla erişin.
Melio
meliopayments.com
Melio, faturaları banka transferi veya kredi kartıyla ödemeye olanak tanıyan, QuickBooks ile entegre bulut tabanlı bir ödeme platformudur.
Justworks
justworks.com
Justworks, bordro, faydalar, uyum desteği ve İK araçları sunan bir platformdur. İşletmeler için çalışan yönetimini kolaylaştırır.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff, uzaktan ve ofis ekiplerinin verimliliğini artırmak için zaman izleme, etkinlik izleme ve bordro yönetimi sunan bir işgücü analitiği yazılımıdır.
Dwolla
dwolla.com
Dwolla, banka transferlerini kolaylaştıran bir finansal teknoloji platformudur. İşletmelere para gönderme, alma ve talep etme imkanı sunar.
Deel
deel.com
Deel, uluslararası çalışanları hızlı bir şekilde işe alıp yönetmeyi sağlayan bir İK platformudur. Ödemeler ve yasal süreçleri kolaylaştırır.
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