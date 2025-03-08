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Yüklenici ödeme yazılımı, işverenlerin bağımsız yüklenicilere ve serbest çalışanlara dijital ödemeler göndermesine olanak tanır. Bu yazılım, işletmelerin çalışan olmayan işçilere doğrudan para yatırma, ödeme kartları, ödeme işlemcisi entegrasyonları veya dijital cüzdanlar yoluyla ödeme yapmasına olanak tanır. Yüklenici ödemeleri için özel olarak tasarlanmamış kağıt çeklere, e-tablolara veya ödeme yazılımlarına ihtiyaç duymadan ilgili vergi kanunları ve düzenlemelerine uyumu sağlar. Bazı yüklenici ödeme çözümleri, Amerika Birleşik Devletleri gibi tek bir ülkedeki yurt içi ödemeler için özel olarak tasarlanırken, diğerleri birden fazla para biriminde uluslararası ödemeleri destekler. Bu yazılımı yaygın olarak kullanan şirketler arasında sağlık, konaklama, perakende ve inşaat gibi sektörlerdeki yüklenicilere (genellikle geçici çalışanlar veya 1099 işçi olarak anılır) güvenen şirketler bulunur. İK personeli bu platformları ödemeleri işlemek ve vergi uyumluluğunu sürdürmek için kullanırken, yükleniciler genellikle platformdaki bir portal aracılığıyla fonlara erişebilir ve kazançları takip edebilir.
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Square
squareup.com
Square, işletmelere ödeme işlemleri, envanter yönetimi ve satış analizi sunan bulut tabanlı bir POS çözümüdür.
Rippling
rippling.com
Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff, olumlu bir çalışan deneyimi sağlarken uzak, hibrit ve şirket içi ekipler arasında üretkenliği artırmak için tasarlanmış son teknoloji ürünü bir iş gücü analitiği yazılım çözümüdür. Hubstaff, işletmenizin daha verimli çalışabilmesi için 30'dan fazla uygulamayla entegre olur. Zaman izleme, ekran görüntüleri, etkinlik izleme, URL ve uygulama izleme, iş gücü analiz ölçümleri, otomatik bordro ve faturalandırma, planlama, GPS ve konum izleme ve zaman çizelgeleri gibi özelliklerle işin nasıl gerçekleştiğini görebilirsiniz. Mac, Windows, Linux, Chrome, iOS ve Android için kullanılabilir. Misyonumuz herkesin işyerinde en verimli gününü geçirmesine yardımcı olmaktır. Bu taahhüt, herkes için tatmin edici bir çalışma ortamından ödün vermeden en yüksek performansı önceliklendirmek anlamına gelir. Hubstaff'ın kuruluşumuzun verimliliği ve başarısı üzerindeki dönüştürücü etkisini deneyimleyin. Hubstaff'ın müşterilerimizin işletmeleri için nasıl paha biçilmez bir varlık haline geldiği aşağıda açıklanmıştır: - Artan Üretkenlik: PTO süreçlerini sorunsuz bir şekilde otomatikleştirerek üretkenlikte %5'lik dikkate değer bir artış elde edildi. - Stratejik Kaynak Tahsisi: Hubstaff'ın uygulaması, 10 personele eşdeğer bir personel sayısından tasarruf ederek operasyonel verimliliği artırdı. - İş Kazanımları ve İyileştirilmiş Kârlılık: Yeni iş fırsatları kazanmada ve mali kârlılığı önemli ölçüde iyileştirmede etkilidir. - Sıfır Kesinti Süresi: Sürekli ve sorunsuz bir iş akışı sağlayan sıfır kesinti süresiyle kesintisiz operasyonların keyfini çıkarın. - Verimli Bordro ve İK Süreçleri: Tüm bordro ve İK süreçlerini kolaylaştırarak idari yükü azalttık ve doğruluk sağladık. - Projelerde Maliyet Tasarrufu: Çeşitli projelerde %10 ile %25 arasında değişen önemli tasarruflar elde ederek genel karlılığı artırdık. - Artan Müşteri Değeri: Müşterilere sunulan değerde %30'luk kayda değer bir artış elde ederek hizmet standartlarını yükselttik. - Görev Optimizasyonu: Boşa giden görevlerin ortadan kaldırılması ve genel kaynak kullanımının iyileştirilmesi yoluyla %25 oranında maliyet tasarrufu sağlandı. - İşe Alma Maliyetlerinde Düşüş: İşe alma maliyetlerini %25 oranında azaltın, kötü işe alımlarla ilişkili riskleri azaltın ve işe alım süreçlerini optimize edin. - Çalışanları Elde Tutma: En iyi performans gösterenleri daha hızlı terfiler için ihtiyaç duydukları verilerle güçlendirir, böylece çalışanların elde tutulmasının iyileşmesini sağlar. Hubstaff, müşterilerimizin mükemmellik arayışında çok önemli bir araç olduğunu ve çeşitli iş operasyonlarında somut sonuçlar sağladığını kanıtladı. Hubstaff ile işin geleceğini kucaklayın!
Deel
deel.com
Deel, küresel ekipler için hepsi bir arada İK platformudur. Bu, herhangi bir ekip için uçtan uca İK yönetimi anlamına gelir. Dakikalar içinde tam zamanlı çalışanları veya bağımsız yüklenicilere uyumlu bir şekilde işe alın, yerleşik ve ödeme yapın. İlk kez, tüm iş gücünüzün merkezi bir görünümüne tek bir yerde olacak. Deel ile şirketler, Deel'in şirket içi geri ofisini ve yerel olarak sahip olduğu varlıklardan yararlanarak küresel bordroyu mümkün kılar. İşçiler, yöneticiler ve liderler, Deel’in modern self-servis arayüzü aracılığıyla geri çekilme ayrıntılarını güncelleyebilir, ekip yapısını görselleştirebilir, toplam bordro harcamalarını denetleyebilir ve düzinelerce diğer görevi tamamlayabilir. Bugün Deel, KOBİ'lerden halka açık şirketlere 25.000'den fazla müşteriye hizmet vererek 120.000'den fazla işçinin her yerden ödeme yapılmasına yardımcı oluyor. Yerelleştirilmiş yasal sözleşmeler oluşturun, zaman ayırma, hibe bonusları, özkaynakları yönetin ve daha fazlasını oluşturun. Deel'in platformu için kişisel bir rehber için bir demo rezervasyonu yapın ve bugün küresel iş gücünüzün kilidini açın.
RemotePass
remotepass.com
RemotePass, küresel ekipler için en güçlü ve kullanımı kolay küresel işe alım ve bordro platformudur. Vizyonumuz, herkesin her yerden çalışabileceği ve aynı zamanda avantajlara ve finansal hizmetlere erişebileceği bir dünya yaratmaktır. Sürecin karmaşıklığını ortadan kaldırarak, ileriye dönük şirketler ve uzak ekipler için maaş bordrosunu ve avantajları yeniden keşfediyoruz. Şirketler için hepsi bir arada çözümümüz, uzaktan çalışma yaşam döngüsünün tamamını kontrol etmenize yardımcı olarak 150 ülkedeki uzak ekipleri zahmetsizce başlatmanıza, ödeme yapmanıza ve yönetmenize olanak tanır. Ekipler ve yükleniciler için RemotePass, zamanında ve seçtiğiniz ödeme yöntemi ve para biriminde ödeme almanızı sağlar ve süper uygulamamız, dünyanın neresinde olursanız olun önde gelen finansal hizmetlere ve avantajlara kesintisiz erişim sağlar. Ekibimiz kullanıcı deneyimine odaklanmıştır ve tüketici sınıfı UX ile karmaşık bir ürün işletmekteyiz. İK ve finans ekiplerinin manuel işlerden kaçınmasını ve uyumlu kalmasını sağlamayı çok önemsiyoruz, böylece siz de en iyi küresel yetenekleri çekmeye ve elinizde tutmaya odaklanabilirsiniz. RemotePass'in işe alım ve maaş bordronuzu gerçekten zahmetsiz hale nasıl getirebileceğini öğrenmek için bugün bir demo rezervasyonu yapın. RemotePass: Gemiye binin ve herkese, her yerden ödeme yapın.
Remofirst
remofirst.com
Remofirst, 180'den fazla ülkede tam zamanlı çalışanlarınızı ve/veya yüklenicilerinizi sizin adınıza çalıştırır. Üstün yeteneklerinizle çalışacak yerel bir varlık oluşturmak için aylarca ve onbinlerce dolar harcamanıza gerek yok. Yanlış sınıflandırma risklerinden kaçınırken, uyumluluk denetimlerini geçerken ve uluslararası iş gücünüzü tek bir yerden yönetirken yerel olarak uyumlu sözleşmeler kullanarak tam zamanlı çalışanlara ve/veya yüklenicilere ödeme yapın, yönetin ve işe alın.
TalentDesk
talentdesk.io
Yüklenicilerinizi ve serbest çalışanlarınızı yönetmeye ve ödeme yapmaya yönelik yazılım. Nerede olurlarsa olsunlar. TalentDesk.io, lider pazar yeri PeopleHour.com'un arkasındaki ekip tarafından oluşturulmuş uçtan uca bir Serbest Çalışan Yönetim Sistemidir (FMS). Serbest ekonomide 15 yılı aşkın deneyimden yararlanarak, büyük ölçüde dış kaynaklara bağımlı olan şirketler için özel olarak oluşturulmuş tek platformuz. En iyi serbest çalışan yetenekleri uyumlu bir şekilde işe alın, özel olarak oluşturulmuş bir dizinle işleri anında dağıtın ve her yerdeki yüklenicilere çoklu para birimi ödemelerini otomatikleştirin. Küresel E-öğrenme, Prodüksiyon / Medya, Danışmanlık ve dünya çapında hızla büyüyen Teknoloji şirketleri tarafından güvenilmektedir.
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global, işin geleceğini sınırların ötesinde hızlandırıyor. Küresel çalışma platformu, işveren ve yetenek deneyimini herkesle, her yerde, her şekilde çalışmayı kolaylaştırır. İşverenler ve yetenekler, kişiselleştirilmiş uzmanlık ve benzersiz küresel ölçekle desteklenen, tescilli bulut tabanlı iş gücü yönetimi teknolojisi aracılığıyla yalnızca bir tıklamayla etkileşime geçer. 185 ülkede ve 50 ABD'de en büyük küresel Kayıtlı İşveren (Uluslararası PEO olarak da bilinir) olarak 1.000'den fazla marka, yabancı tüzel kişilikler veya devlet tescilleri oluşturmanın maliyeti veya karmaşıklığı olmadan küresel ekipler oluşturmak için Velocity Global'e güveniyor. Şirket, iş gücünü değerlendirmek için Bağımsız Yüklenici Uyumluluğu ve yüklenicilere yapılan ödemeleri kolaylaştırmak için Kayıtlı Temsilci (AoR) gibi ek hizmetler sunmaktadır. Velocity Global, önde gelen analist firması NelsonHall tarafından Küresel Kayıtlı İşveren hizmetlerinde “Lider” olarak adlandırıldı. 2014 yılında kurulan şirketin altı kıtada yüzlerce çalışanı bulunmaktadır.
Gusto
gusto.com
Gusto, bordro, çalışan yararları ve İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir platformdur. İşletmelere otomasyon ve kolay erişim sağlayarak verimliliği artırır.
Everee
everee.com
Everee, çalışanların çok sevdiği bir fayda olan, hafta sonları ve tatil günlerinde bile insanlara her gün ödeme yapmayı kolaylaştıran bir iş gücü ödeme platformudur. Bordroyla birlikte gelen tüm yoğun işleri ortadan kaldırıyoruz, böylece saniyeler içinde insanlara ödeme yapabilir ve işinizi yürütmeye geri dönebilirsiniz. Çalışanları yönetmek ve ödeme yapmak için platformumuzu kullanın veya 1099 ve W-2 çalışanlarına geniş ölçekte ödeme yapmak için API ve yerleştirilebilir bileşenler de dahil olmak üzere teknoloji çözümlerimizden yararlanın. Çalışanlara hızlı ödeme yapmak istiyorsanız ancak müşterilerinizden ödeme almak için haftalarca, hatta daha uzun süre beklemek zorunda kalıyorsanız, bu açığı kapatmanıza yardımcı oluyoruz. İşçi ödemelerini sizin adınıza karşılıyoruz. Hesaplarınızı faturalandırdıktan sonra bize ödeme yaparsınız.
Asanify
asanify.com
Asanify, kuruluşunuzun uçtan uca İK Yönetimi gereksinimlerini karşılayan tek noktadan çözümdür. Yeni başlayanlar ve hızlı büyüyen işletmeler için mükemmel şekilde uygun, sorunsuz ve tam otomatik bir Bordro çözümü de sağlar. Emekliliğe kadar işe alma sistemimizi ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Tek tıklamayla bordro uygulaması, yalnızca yerel Çalışanlarınız için değil, aynı zamanda Küresel Yükleniciler için de bordronuzu yürütmenize ve para aktarmanıza olanak tanır. Slack, Excel, Google Suite ve Whatsapp ile entegrasyonlarımız İKYS'nize erişimi son derece kolay ve sohbet dostu hale getiriyor. Esnek ve tamamen yapılandırılabilir platformumuz, 7/24 müşteri desteğiyle birleştiğinde, kuruluşunuz için insan yönetimini son derece kolaylaştıracaktır.
Plane
plane.com
Plane (eski adıyla Pilot), ABD'li ve uluslararası çalışanları ve yüklenicileri işe alan ABD merkezli şirketlerin maaş bordrosunu, sosyal haklarını ve uyumluluğunu yönetir. Güvenli, bulut tabanlı tek bir platformda ABD'deki ve dünya çapındaki çalışanları ve yüklenicileri kolayca işe alın, işe alın ve ödeme yapın. Plane'ı kullanarak 240'tan fazla ülkedeki yüklenicilere optimum döviz kurlarıyla ödeme gönderebilirsiniz. Plane, uluslararası yüklenicilerin ABD çalışanlarının sahip olduğu bordro deneyiminin aynısına sahip olması gerektiğine inanıyor. Ödemeleri doğrudan yüklenicilerin banka hesaplarına gönderiyoruz, böylece e-cüzdan sıkıntısı veya para çekme ücreti olmadan kendi hesaplarından para çekebiliyorlar. Yükleniciler yerine çalışanları mı işe almak istiyorsunuz? Plane ile yerel kuruluşlar kurmanıza gerek kalmadan 100'den fazla ülkede tam zamanlı çalışanları kolayca işe alabilirsiniz. Plane, istihdam evraklarını, vergi stopajını ve daha fazlasını halleder, böylece sizin uğraşmanıza gerek kalmaz. Pek çok EOR'dan farklı olarak Plane, gizli ücretler olmaksızın basit fiyatlandırmaya inanıyor. Aylık sabit bir ücret ödersiniz. Bir ekip üyesini çalışan olarak mı yoksa yüklenici olarak mı işe alacağınızdan emin değil misiniz? Plane ilk günden itibaren her iki seçeneği de desteklemiştir ve uzman ekibimiz, gündem olmadan, ihtiyaçlarınıza en uygun seçeneğe sizi yönlendirmekten mutluluk duyacaktır.
Borderless AI
hireborderless.com
Sınırsız AI, uluslararası ekip üyelerine katılım, yönetim ve ödeme sürecini otomatikleştirmek ve hızlandırmak için üretken yapay zekanın gücünden yararlanan benzersiz bir küresel bordro çözümüdür. Neden benzersiz? Kuruluşların dünyanın her yerindeki çalışanlarla hızlı ve uyumlu bir şekilde etkileşim kurabilmesi ve ödeme yapabilmesi için sezgisel teknolojiyi yüksek düzeyde dokunmatik hizmetle harmanladık.
Dots
dots.dev
Dots, işletmelerin yüklenicilerine yalnızca birkaç satır kodla ödeme yapmasına olanak tanıyan geliştirici dostu bir API'dir. Uber sürücüleri gibi iş çalışanları, Etsy gibi pazaryerlerindeki satıcılar veya sadece yerel tamirciniz olsun, Dots, ödemelerin karmaşıklığını tamamen ortadan kaldırır. Tüm süreci yönetiyoruz: bilgi toplama (KYC), herhangi bir demiryolu aracılığıyla ödemeler (ACH, Venmo, CashApp, Zelle, uluslararası ve daha fazlası) ve hatta vergi formlarının doldurulması! Dots, geliştiricilerin normalde aylarca sürecek olan ödemeleri yalnızca birkaç saat içinde almaya başlamasına olanak tanıyor.
Warp
joinwarp.com
Warp, kurucular için oluşturulmuş modern bir maaş bordrosu, uyumluluk ve sosyal haklar platformudur. Tüm eyalet vergi kayıtlarını ve uyumluluğunu otomatik pilota alıyoruz, böylece bir daha başka bir .gov web sitesinde oturum açmanıza gerek kalmaz.
Contra
contra.com
Contra, kullanıcılara bağımsız çalışma özgürlüğü ve fırsatı veren bir ağ platformudur. Serbest çalışanların ve diğer bağımsız profesyonellerin kendi şartlarına göre geçimlerini sağlamalarına olanak tanıyan iş portföylerini sergileyerek, özel bir topluluk ve yönlendirme ağı aracılığıyla insanlara esnek çalışma fırsatları sağlar.
Branch app
branchapp.com
Şube, işletmelerin çalışan Amerikalıları güçlendirmek için ödemeleri hızlandırmasına yardımcı olur. İşletmeler, işçilere ödeme yapmanın ve kağıt çek ve maaş kartlarının maliyetlerini azaltmanın daha uygun maliyetli, daha hızlı bir yolu için şubeye döner. Şube ile kaydolan çalışanlar ve bağımsız yükleniciler, maaş çekleri arasındaki nakit akışlarını yönetmelerine yardımcı olacak sıfır ücret banka hesabı, kazanılan ücretlere ücretsiz anında erişim ve otomatik bütçeli araçlar alabilirler. Perakende, restoran, lojistik, üretim ve sağlık hizmetlerinde işverenleri desteklemek için ülkenin önde gelen bordro ve işgücü teknolojilerinden bazılarıyla şube ortakları.
Skuad
skuad.io
Skuad, sizin gibi şirketlerin dünyanın her yerinde olağanüstü yetenekleri uyumlu bir şekilde istihdam etmesine ve ödeme yapmasına olanak tanıyan, hızla büyüyen küresel bir istihdam ve bordro platformudur. Skuad, büyük işletmelerin ve yeni kurulan girişimlerin, işlerini büyütmek ve çeşitli dağıtılmış ekipler oluşturmak için küresel olarak en iyi yeteneklere erişebilecekleri yeni iş dünyası için tasarlandı. Ön ödemeler, gizli maliyetler veya uzun vadeli taahhütler söz konusu değildir. 160'tan fazla ülkede kiralama || 100'den fazla para biriminde ödeme yapın || 24x5 uzman desteği alın
Useme
useme.com
Useme, freelancerlara ödeme yapmak isteyen şirketler ve kendi şirketi olmayan, vergi faturası düzenlemek isteyen freelancerlar için hızlı ve basit bir çözüm sunuyor. Useme ile taşeronunuzla anlaşma yaptığınızda, serbest çalışanınızın kendi işi olsa da olmasa da bir vergi faturası alacaksınız. Ve en iyi kısmı? Anlaşmaların sonuçlandırılmasıyla ilgili tüm idari görevleri biz üstleniyoruz, işletme sahiplerinin ve serbest çalışanların temel faaliyetlerine odaklanmalarına olanak sağlıyoruz. Bu hizmet tüm ülkelerde mevcuttur ve hem serbest çalışanların hem de müşterilerin uluslararası işbirliklerini kolay bir şekilde kurmasına olanak tanır.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno, bir işletmenin yüklenici bulmak, işe almak, yönetmek ve ödeme yapmak için ihtiyaç duyduğu tek platformdur. Serbest Çalışan Yönetim Sistemini 100.000'den fazla endüstri onaylı yüklenicinin yer aldığı seçkin bir pazar yeri ile birleştiren YunoJuno, İK, İşe Alma Yöneticileri, Finans ve Hukuk ekiplerini tek bir yerde bir araya getirir. Platformumuz, yetenek kaynaklarından uyumluluk kontrollerine, belgelere, ödemelere ve içgörülere kadar dünyanın önde gelen şirketlerine maliyetleri azaltmada, işe alım sürelerini hızlandırmada ve 150'den fazla ülkede yanlış sınıflandırmaya karşı koruma sağlamada yardımcı olur. Platformu ücretsiz olarak keşfedin veya bugün bir demo rezervasyonu yaptırın - PepsiCo, Depop ve dünyanın önde gelen 12.000'den fazla şirketinin yüklenicilerle zahmetsizce çalışmak için YunoJuno'yu nasıl kullandığını görün.
Worksome
worksome.com
Güçlü dış iş gücü yönetimi: Yüklenici deneyimini yeniden tanımlıyoruz. Güçlü uyumluluk ve hızlı ödemelerle bağımsız yüklenicileri yönetmek için oluşturulmuş tek araçla harici iş gücünüzü oluşturun, yönetin ve elinizde tutun.
Xolo
xolo.io
Xolo, iş kurma, KDV uyumlu faturalama, muhasebe, vergi raporlama, işletme giderleri ve daha fazlası için yerel ve küresel çözümler sunan, tamamen sololara yönelik bir iş motorudur.
Tipalti
tipalti.com
Uçtan uca borç sürecinizi otomatikleştirmenin tek çözümü. Tüm borç hesaplarınızı, global iş ortağı ödemelerinizi ve satın alma süreçlerinizi Tipalti ile otomatikleştirin ve manuel iş yükünüzün %80'ini ortadan kaldırın. Tiplati, tedarikçileri, iş ortaklarını ve serbest çalışanları kolayca dahil etmenize, PO oluşturmayı kolaylaştırmanıza, onayları hızlandırmanıza, fatura girişlerini ortadan kaldırmanıza ve 196 ülkeye yerel para biriminde hızlı küresel ödemeler yapmanıza olanak tanır. Ayrıca küresel vergi uyumluluğu, 2 ve 3 yönlü PO eşleştirme, çoklu varlık desteği, OCR fatura taraması, çalışan harcamaları, fiziksel ve sanal kartlar da dahildir NetSuite, Quickbooks, Xero ve Sage Intacct'ı içeren ERP entegrasyonlarıyla anında mutabakatın keyfini çıkarın. Tüm bunları %98 müşteri memnuniyetini koruyarak ve Amazon Twitch, ClassPass, GoPro, GoDaddy, Twitter, Roblox ve Zola gibi dünyanın en hızlı büyüyen şirketlerinden bazılarıyla çalışarak yapıyoruz.
Oyster
oysterhr.com
Oyster'ın EOR'u ile bir ticari kuruluş kurmadan uyumlu bir şekilde işe alım yapın ve tüm istihdam işlevlerini tek bir otomatik platformdan yönetin. Geleneksel bir kayıtlı işverenden daha iyi olan Oyster, 180'den fazla ülkede uyumluluğu sağlamak için derin istihdam öngörülerinden ve hukuk ve İK uzmanlarından oluşan bir ekipten yararlanıyor.
Ruul
ruul.io
Ruul, işletmelerin serbest çalışanlar ve bağımsız yüklenicilerle çalışırken operasyonlarını kolaylaştırmalarına yönelik kapsamlı bir çözüm sunuyor. Ruul, faturalama ve taşeron ödemelerini yönetme gibi çeşitli idari görevleri yerine getirerek işletmelerin temel faaliyetlerine odaklanmasına olanak tanır. Ruul, özellikle dijital ekonomidekiler olmak üzere çeşitli işletmeler için çok uygundur. Şunlar için idealdir: - Etkin taşeronluk ve finansal yönetim çözümleri arayan yeni kurulan şirketler ve küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler). - Esnek yetenek yönetimi ve ödeme çözümlerine ihtiyaç duyan dijital ajanslar ve medya şirketleri. - Serbest çalışanlar ve bağımsız yüklenicilerle düzenli olarak etkileşim kuran platformlar ve topluluklar. Dünya çapında 10.000'den fazla işletme ve 70.000 serbest çalışan, işlerini ve finansal ilişkilerini kusursuz ve uyumlu bir şekilde yönetmek için Ruul'a güveniyor.
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket by ADP, işletmenize günümüzün rekabet ortamında ölçeklenme yeteneği sağlayan son teknoloji ürünü bir platform sunar. Platformumuz şirketlerin genişletilmiş iş gücünü verimli ve uyumlu bir şekilde organize etmesine, yönetmesine ve ödeme yapmasına olanak tanır. New York, New York'ta bulunan WorkMarket, 2010 yılında kuruldu ve 2018 yılında ADP tarafından satın alındı.
Veem
veem.com
Veem, 2014 yılında Marwan Forzley ve Aldo Carrascoso tarafından kurulan San Francisco merkezli bir çevrimiçi küresel ödeme platformudur. Eskiden Align Commerce olarak biliniyordu ve 8 Mart 2017'de adı Veem olarak değiştirildi. Şirket 100 ülkeye ve USD, CAD, GBP, EUR, HKD, CNY ve AUD dahil 70 para birimine hizmet veriyor. 100 ülkedeki müşteriler ödeme alabiliyor ve bunların 25'indeki müşteriler ödeme gönderebiliyor. Ödemeler çeşitli raylar kullanılarak gönderilir; kullanılan ray, ödeme gönderildiğinde dahili olarak belirlenir. Şirket, ödemeleri SWIFT, otomatik takas odası (ACH), hazine hesapları, dijital cüzdanlar, banka kartları ve blockchain kullanarak yönlendiriyor. Şirket, küçük ve orta ölçekli işletmeleri, serbest çalışanları ve uluslararası hizmetler sunan işletmeleri hedefliyor. Veem 2020'de 225.000 kullanıcıdan oluşan bir müşteri tabanına ulaştı.
Remote
remote.com
Remote, dünya çapında tam zamanlı çalışanları ve sözleşmeli çalışanları yönetmek ve ödeme yapmak için hepsi bir arada çözümünüzdür. Platformumuz, çok sayıda ülkede uluslararası maaş bordrosu, sosyal haklar, vergiler, hisse senedi opsiyonları ve uyumlulukla ilgilenir. Ekibiniz nerede olursa olsun Remote, güçlü küresel istihdam çözümleriyle en iyi deneyimi sağlar. Benzersiz fikri mülkiyet korumalarımız ve üst düzey güvenlik önlemlerimiz size küresel ölçekte gönül rahatlığı sağlar. Ayrıca Remote, hiçbir gizli ücret içermeyen sabit oranlı bir fiyatlandırma modeli sunarak, işletmenizin büyümesini artırmaya odaklanırken bütçenizi etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.
Patriot
patriotsoftware.com
Patriot'un muhasebe yazılımı, Amerikan işletmelerinin ve muhasebecilerinin kitaplarını çevrimiçi olarak yönetmelerine olanak tanır. Patriot'un seçebileceği iki muhasebe seçeneği vardır: 1. Temel Muhasebe: Aylık 20 ABD Doları 2. Muhasebe Premium: Aylık 30 ABD Doları Her iki seçenekle de sınırsız müşteriye fatura kesebilir, 1099 satıcı ve yükleniciye ödeme yapabilir, kredi kartı ödemelerini kabul edebilir, bankanızı otomatik olarak içe aktarabilirsiniz. işlemler ve daha fazlası! Ve şirketinizin kar-zarar tabloları ve bilançoları dahil, kullanımı kolay mali raporlara tek tuşla erişin.
Melio
meliopayments.com
Melio, nakit akışını en üst düzeye çıkaran ve yoğun çalışmayı en aza indiren ücretsiz bir satıcı/fatura ödeme aracıdır. Yalnızca çek kabul etseler bile satıcı faturalarını banka havalesi veya banka kartını kullanarak ücretsiz ödeyin! Nakit paranızı daha uzun süre elinizde tutmak ve kart ödülleri kazanmak için kartların kabul edilmediği yerlerde kredi kartınızı da kullanabilirsiniz! Borç Hesapları yeniden icat edildi. Melio, QuickBook'larınızla otomatik olarak senkronize olur ve hatta sizin adınıza çekleri satıcılara postayla gönderir, böylece artık çekleri kesmenize gerek kalmaz.
Justworks
justworks.com
Justworks, İK sertifikalı uzmanların ödüllü desteğiyle küresel bordro, sosyal haklar, uyumluluk desteği, zaman takibi, İK araçları ve daha fazlasını sunan çok ürünlü bir çözümdür. Önemli olana odaklanabilmeniz için işin inceliklerini biz hallederiz: işinizi ve ekibinizi geliştirmek.
Dwolla
dwolla.com
Dwolla, Inc., gelişmiş hesaptan hesaba ödeme çözümleriyle yeniliklere güç veren bir fintech şirketidir. Dwolla'nın sağlam platformu, az kodlu API'si ve ortaklık ekosistemi, tek bir uçtan uca çözüm oluşturmak için çeşitli ödeme ağlarıyla entegrasyona yönelik karmaşık süreci basitleştirir. Dwolla'nın modern ödeme teknolojisini entegre etmek, bir işletmeye ödemeleri gerçek zamanlı olarak ve aynı gün programlama yeteneği verir. Fortune 500 şirketlerine yeni kurulan şirketler, minimum düzeyde gelişmeyle Dwolla ile çalışarak verimlilik, esneklik ve iyileştirilmiş nakit akışı elde edebilir.
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