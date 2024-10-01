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Yüklenici Ödeme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Yeni Kaledonya
Yüklenici ödeme yazılımı, işverenlerin bağımsız yüklenicilere ve serbest çalışanlara dijital ödemeler göndermesine olanak tanır. Bu yazılım, işletmelerin çalışan olmayan işçilere doğrudan para yatırma, ödeme kartları, ödeme işlemcisi entegrasyonları veya dijital cüzdanlar yoluyla ödeme yapmasına olanak tanır. Yüklenici ödemeleri için özel olarak tasarlanmamış kağıt çeklere, e-tablolara veya ödeme yazılımlarına ihtiyaç duymadan ilgili vergi kanunları ve düzenlemelerine uyumu sağlar. Bazı yüklenici ödeme çözümleri, Amerika Birleşik Devletleri gibi tek bir ülkedeki yurt içi ödemeler için özel olarak tasarlanırken, diğerleri birden fazla para biriminde uluslararası ödemeleri destekler. Bu yazılımı yaygın olarak kullanan şirketler arasında sağlık, konaklama, perakende ve inşaat gibi sektörlerdeki yüklenicilere (genellikle geçici çalışanlar veya 1099 işçi olarak anılır) güvenen şirketler bulunur. İK personeli bu platformları ödemeleri işlemek ve vergi uyumluluğunu sürdürmek için kullanırken, yükleniciler genellikle platformdaki bir portal aracılığıyla fonlara erişebilir ve kazançları takip edebilir.
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Square
squareup.com
Square, Inc., San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim McKelvey ta...
Gusto
gusto.com
İster yeni başlıyor olun, ister hızla büyüyen işletmenizi ölçeklendiriyor olun, Gusto, ekibinizi büyütmek ve beslemek için ihtiyaç duyduğunuz ortaktır. Gusto ile bordro, sosyal haklar, işe alım, yönetim kaynakları ve daha fazlası gibi modern İK özelliklerine tek bir yerden sahip olursunuz. Gusto, ek...
Rippling
rippling.com
Rippling, işletmelere küresel olarak İK, BT ve Finans'ı yönetebilecekleri tek bir yer sağlar. Bordro, giderler, sosyal haklar ve bilgisayarlar gibi normalde bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk defa, çalışan yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir sistemde yönetebil...
Deel
letsdeel.com
Deel, küresel ekiplere yönelik hepsi bir arada İK platformudur. Bu, her yerde, her ekip için uçtan uca İK yönetimi anlamına gelir. Tam zamanlı çalışanları veya bağımsız yüklenicileri birkaç dakika içinde uyumlu bir şekilde işe alın, işe alın ve ödeme yapın. İlk defa, tüm iş gücünüzün merkezi görünüm...
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff, olumlu bir çalışan deneyimi sağlarken uzak, hibrit ve şirket içi ekipler arasında üretkenliği artırmak için tasarlanmış son teknoloji ürünü bir iş gücü analitiği yazılım çözümüdür. Hubstaff, işletmenizin daha verimli çalışabilmesi için 30'dan fazla uygulamayla entegre olur. Zaman izleme, e...
Melio
meliopayments.com
Melio, nakit akışını en üst düzeye çıkaran ve yoğun çalışmayı en aza indiren ücretsiz bir satıcı/fatura ödeme aracıdır. Yalnızca çek kabul etseler bile satıcı faturalarını banka havalesi veya banka kartını kullanarak ücretsiz ödeyin! Nakit paranızı daha uzun süre elinizde tutmak ve kart ödülleri kaz...
Remote
remote.com
Remote, dünya çapında tam zamanlı çalışanları ve sözleşmeli çalışanları yönetmek ve ödeme yapmak için hepsi bir arada çözümünüzdür. Platformumuz, çok sayıda ülkede uluslararası maaş bordrosu, sosyal haklar, vergiler, hisse senedi opsiyonları ve uyumlulukla ilgilenir. Ekibiniz nerede olursa olsun Rem...
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket by ADP, işletmenize günümüzün rekabet ortamında ölçeklenme yeteneği sağlayan son teknoloji ürünü bir platform sunar. Platformumuz şirketlerin genişletilmiş iş gücünü verimli ve uyumlu bir şekilde organize etmesine, yönetmesine ve ödeme yapmasına olanak tanır. New York, New York'ta bulunan...
Tipalti
tipalti.com
Uçtan uca borç sürecinizi otomatikleştirmenin tek çözümü. Tüm borç hesaplarınızı, global iş ortağı ödemelerinizi ve satın alma süreçlerinizi Tipalti ile otomatikleştirin ve manuel iş yükünüzün %80'ini ortadan kaldırın. Tiplati, tedarikçileri, iş ortaklarını ve serbest çalışanları kolayca dahil etmen...
Justworks
justworks.com
Justworks, İK sertifikalı uzmanların ödüllü desteğiyle küresel bordro, sosyal haklar, uyumluluk desteği, zaman takibi, İK araçları ve daha fazlasını sunan çok ürünlü bir çözümdür. Önemli olana odaklanabilmeniz için işin inceliklerini biz hallederiz: işinizi ve ekibinizi geliştirmek.
Veem
veem.com
Veem, 2014 yılında Marwan Forzley ve Aldo Carrascoso tarafından kurulan San Francisco merkezli bir çevrimiçi küresel ödeme platformudur. Eskiden Align Commerce olarak biliniyordu ve 8 Mart 2017'de adı Veem olarak değiştirildi. Şirket 100 ülkeye ve USD, CAD, GBP, EUR, HKD, CNY ve AUD dahil 70 para bi...
Contra
contra.com
Contra, kullanıcılara bağımsız çalışma özgürlüğü ve fırsatı veren bir ağ platformudur. Serbest çalışanların ve diğer bağımsız profesyonellerin kendi şartlarına göre geçimlerini sağlamalarına olanak tanıyan iş portföylerini sergileyerek, özel bir topluluk ve yönlendirme ağı aracılığıyla insanlara esn...
Dwolla
dwolla.com
Dwolla, Inc., gelişmiş hesaptan hesaba ödeme çözümleriyle yeniliklere güç veren bir fintech şirketidir. Dwolla'nın sağlam platformu, az kodlu API'si ve ortaklık ekosistemi, tek bir uçtan uca çözüm oluşturmak için çeşitli ödeme ağlarıyla entegrasyona yönelik karmaşık süreci basitleştirir. Dwolla'nın ...
Worksome
worksome.com
Güçlü dış iş gücü yönetimi: Yüklenici deneyimini yeniden tanımlıyoruz. Güçlü uyumluluk ve hızlı ödemelerle bağımsız yüklenicileri yönetmek için oluşturulmuş tek araçla harici iş gücünüzü oluşturun, yönetin ve elinizde tutun.
Branch app
branchapp.com
Şube, çalışan Amerikalıları güçlendirmek için işletmelerin ödemeleri hızlandırmasına yardımcı oluyor. İşletmeler, çalışanlara ödeme yapmanın daha uygun maliyetli, daha hızlı bir yolu ve kağıt çek ve maaş kartı maliyetlerini azaltmak için Şube'ye yöneliyor. Şube'ye kaydolan işçiler ve bağımsız yüklen...
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno, bir işletmenin yüklenici bulmak, işe almak, yönetmek ve ödeme yapmak için ihtiyaç duyduğu tek platformdur. Serbest Çalışan Yönetim Sistemini 100.000'den fazla endüstri onaylı yüklenicinin yer aldığı seçkin bir pazar yeri ile birleştiren YunoJuno, İK, İşe Alma Yöneticileri, Finans ve Hukuk ...
Skuad
skuad.io
Skuad, sizin gibi şirketlerin dünyanın her yerinde olağanüstü yetenekleri uyumlu bir şekilde istihdam etmesine ve ödeme yapmasına olanak tanıyan, hızla büyüyen küresel bir istihdam ve bordro platformudur. Skuad, büyük işletmelerin ve yeni kurulan girişimlerin, işlerini büyütmek ve çeşitli dağıtılmış...
Patriot
patriotsoftware.com
Patriot'un muhasebe yazılımı, Amerikan işletmelerinin ve muhasebecilerinin kitaplarını çevrimiçi olarak yönetmelerine olanak tanır. Patriot'un seçebileceği iki muhasebe seçeneği vardır: 1. Temel Muhasebe: Aylık 20 ABD Doları 2. Muhasebe Premium: Aylık 30 ABD Doları Her iki seçenekle de sınırsız müşt...
Useme
useme.com
Useme, freelancerlara ödeme yapmak isteyen şirketler ve kendi şirketi olmayan, vergi faturası düzenlemek isteyen freelancerlar için hızlı ve basit bir çözüm sunuyor. Useme ile taşeronunuzla anlaşma yaptığınızda, serbest çalışanınızın kendi işi olsa da olmasa da bir vergi faturası alacaksınız. Ve en ...
Xolo
xolo.io
Xolo, iş kurma, KDV uyumlu faturalama, muhasebe, vergi raporlama, işletme giderleri ve daha fazlası için yerel ve küresel çözümler sunan, tamamen sololara yönelik bir iş motorudur.
Oyster
oysterhr.com
Oyster'ın EOR'u ile bir ticari kuruluş kurmadan uyumlu bir şekilde işe alım yapın ve tüm istihdam işlevlerini tek bir otomatik platformdan yönetin. Geleneksel bir kayıtlı işverenden daha iyi olan Oyster, 180'den fazla ülkede uyumluluğu sağlamak için derin istihdam öngörülerinden ve hukuk ve İK uzman...
Asanify
asanify.com
Asanify, kuruluşunuzun uçtan uca İK Yönetimi gereksinimlerini karşılayan tek noktadan çözümdür. Yeni başlayanlar ve hızlı büyüyen işletmeler için mükemmel şekilde uygun, sorunsuz ve tam otomatik bir Bordro çözümü de sağlar. Emekliliğe kadar işe alma sistemimizi ücretsiz olarak kullanmaya başlayabili...
Warp
joinwarp.com
Warp, kurucular için oluşturulmuş modern bir maaş bordrosu, uyumluluk ve sosyal haklar platformudur. Tüm eyalet vergi kayıtlarını ve uyumluluğunu otomatik pilota alıyoruz, böylece bir daha başka bir .gov web sitesinde oturum açmanıza gerek kalmaz.
Ruul
ruul.io
Ruul, işletmelerin serbest çalışanlar ve bağımsız yüklenicilerle çalışırken operasyonlarını kolaylaştırmalarına yönelik kapsamlı bir çözüm sunuyor. Ruul, faturalama ve taşeron ödemelerini yönetme gibi çeşitli idari görevleri yerine getirerek işletmelerin temel faaliyetlerine odaklanmasına olanak tan...
RemotePass
remotepass.com
RemotePass, küresel ekipler için en güçlü ve kullanımı kolay küresel işe alım ve bordro platformudur. Vizyonumuz, herkesin her yerden çalışabileceği ve aynı zamanda avantajlara ve finansal hizmetlere erişebileceği bir dünya yaratmaktır. Sürecin karmaşıklığını ortadan kaldırarak, ileriye dönük şirket...
Remofirst
remofirst.com
Remofirst, 180'den fazla ülkede tam zamanlı çalışanlarınızı ve/veya yüklenicilerinizi sizin adınıza çalıştırır. Üstün yeteneklerinizle çalışacak yerel bir varlık oluşturmak için aylarca ve onbinlerce dolar harcamanıza gerek yok. Yanlış sınıflandırma risklerinden kaçınırken, uyumluluk denetimlerini g...
Plane
plane.com
Plane (eski adıyla Pilot), ABD'li ve uluslararası çalışanları ve yüklenicileri işe alan ABD merkezli şirketlerin maaş bordrosunu, sosyal haklarını ve uyumluluğunu yönetir. Güvenli, bulut tabanlı tek bir platformda ABD'deki ve dünya çapındaki çalışanları ve yüklenicileri kolayca işe alın, işe alın ve...
Borderless AI
hireborderless.com
Sınırsız AI, uluslararası ekip üyelerine katılım, yönetim ve ödeme sürecini otomatikleştirmek ve hızlandırmak için üretken yapay zekanın gücünden yararlanan benzersiz bir küresel bordro çözümüdür. Neden benzersiz? Kuruluşların dünyanın her yerindeki çalışanlarla hızlı ve uyumlu bir şekilde etkileşim...
Dots
dots.dev
Dots, işletmelerin yüklenicilerine yalnızca birkaç satır kodla ödeme yapmasına olanak tanıyan geliştirici dostu bir API'dir. Uber sürücüleri gibi iş çalışanları, Etsy gibi pazaryerlerindeki satıcılar veya sadece yerel tamirciniz olsun, Dots, ödemelerin karmaşıklığını tamamen ortadan kaldırır. Tüm sü...
Everee
everee.com
Everee, çalışanların çok sevdiği bir fayda olan, hafta sonları ve tatil günlerinde bile insanlara her gün ödeme yapmayı kolaylaştıran bir iş gücü ödeme platformudur. Bordroyla birlikte gelen tüm yoğun işleri ortadan kaldırıyoruz, böylece saniyeler içinde insanlara ödeme yapabilir ve işinizi yürütmey...
TalentDesk
talentdesk.io
Yüklenicilerinizi ve serbest çalışanlarınızı yönetmeye ve ödeme yapmaya yönelik yazılım. Nerede olurlarsa olsunlar. TalentDesk.io, lider pazar yeri PeopleHour.com'un arkasındaki ekip tarafından oluşturulmuş uçtan uca bir Serbest Çalışan Yönetim Sistemidir (FMS). Serbest ekonomide 15 yılı aşkın deney...
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global, işin geleceğini sınırların ötesinde hızlandırıyor. Küresel çalışma platformu, işveren ve yetenek deneyimini herkesle, her yerde, her şekilde çalışmayı kolaylaştırır. İşverenler ve yetenekler, kişiselleştirilmiş uzmanlık ve benzersiz küresel ölçekle desteklenen, tescilli bulut tabanl...