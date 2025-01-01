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Yüklenici Yönetim Yazılımı
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Yüklenici Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Yüklenici yönetimi yazılımı, şirketlerin sözleşmeli çalışanlar veya taşeronlar tarafından yürütülen dış kaynak işlerini verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu çözümler, iş emirlerini organize edip yönetirken performansın ve üretkenliğin izlenmesine de yardımcı olur. Belirli görevleri ve projeleri gerçekleştirmek için özel beceriler ve uzmanlık açısından yüklenicilere bağımlı olan şirketler için özellikle faydalıdırlar. Bu yazılım, görevlerin şirket standartlarını karşılamasını sağlar ve 1099 form düzenlenmesine, görev yönetimine ve tamamlanma takibine yardımcı olur. Yüklenici yönetimi araçları inşaat, perakende, restoranlar, enerji, kamu hizmetleri ve daha fazlası gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

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Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto, bordro, çalışan yararları ve İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir platformdur. İşletmelere otomasyon ve kolay erişim sağlayarak verimliliği artırır.

Deel

Deel

deel.com

Deel, uluslararası çalışanları hızlı bir şekilde işe alıp yönetmeyi sağlayan bir İK platformudur. Ödemeler ve yasal süreçleri kolaylaştırır.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff, uzaktan ve ofis ekiplerinin verimliliğini artırmak için zaman izleme, etkinlik izleme ve bordro yönetimi sunan bir işgücü analitiği yazılımıdır.

Remote

Remote

remote.com

Remote, uluslararası çalışanlar için maaş, yan haklar ve vergi yönetimi yapan bir platformdur. Güvenli ve şeffaf fiyat politikası sunar.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.

Contra

Contra

contra.com

Contra, bağımsız çalışmayı kolaylaştıran bir ağ platformu olup, kullanıcıların projelerini yönetmelerine ve esnek iş fırsatlarına erişmelerine olanak tanır.

WorkMarket

WorkMarket

workmarket.com

WorkMarket, bağımsız yüklenicilerin yönetimi için tasarlanmış, iş akışlarını otomatikleştiren ve uyumluluk sağlayan bir platformdur.

ServiceChannel

ServiceChannel

servicechannel.com

ServiceChannel, tesis yöneticilerine onarım ve bakım hizmetlerini tek bir platformda yönetme olanağı sunan kapsamlı bir yazılım çözümüdür.

Justworks

Justworks

justworks.com

Justworks, bordro, faydalar, uyum desteği ve İK araçları sunan bir platformdur. İşletmeler için çalışan yönetimini kolaylaştırır.

Worksome

Worksome

worksome.com

Workome, bağımsız yüklenicileri yönetmek için tasarlanmış bir platformdur; uyum, sözleşme, ödeme ve raporlama işlevleri sunar.

Avetta

Avetta

avetta.com

Avetta, tedarikçi güvenliği, işçi yetkinliği ve sürdürülebilirliği yönetmek için kapsamlı bir risk yönetim platformudur.

Multiplier

Multiplier

usemultiplier.com

Çarpan, uluslararası işe alım, bordro işleme ve uyumluluğu kolaylaştırarak işletmelere küresel işgücü yönetimi sunan bir platformdur.

YunoJuno

YunoJuno

yunojuno.com

YunoJuno, işletmelerin serbest çalışanları bulması, işe alması, yönetmesi ve ödemesini kolaylaştıran bir platformdur.

Borderless AI

Borderless AI

hireborderless.com

Borderless AI, uluslararası çalışanların işe alınması, yönetilmesi ve ödeme süreçlerini otomatikleştiren bir İK platformudur.

Skuad

Skuad

skuad.io

Skuad, dünya genelinde istihdam ve bordro yönetimi sağlayan bir platformdur. 160'dan fazla ülkede çalışanları yönetmeyi ve ödemeleri kolaylaştırır.

TalentDesk

TalentDesk

talentdesk.io

TalentDesk, serbest çalışanları yönetmek ve ödemelerini yapmak için kapsamlı bir sistemdir. Kullanıcılar, kolayca işe alım yapabilir ve çoklu para birimlerinde ödeme gerçekleştirebilir.

Plane

Plane

plane.com

Plane, ABD merkezli şirketlere, ABD ve uluslararası çalışanların maaş, faydalar ve uyum yönetimi sağlar. Güvenli bir platformda çalıştırma, ödeme ve süreçleri kolaylaştırır.

Thera

Thera

getthera.com

Thera, maaş, bankacılık ve fatura ödemeleri gibi para hareketleri için tasarlanmış bir uygulama ekosistemidir, global takımlara hizmet eder.

Oyster

Oyster

oysterhr.com

Oyster, şirketlerin 180'den fazla ülkede uyumlu bir şekilde çalışanları yönetmesini sağlayan bir istihdam platformudur.

Asanify

Asanify

asanify.com

Asanify, işletmelerin İK süreçlerini yönetmesini sağlayan entegre bir platformdur. Bordro, izin yönetimi ve çalışan katılımı gibi işlevler sunar.

Ruul

Ruul

ruul.io

Ruul, işletmelerin serbest çalışanlarla olan iş süreçlerini kolaylaştıran, fatura ve ödeme yönetimi gibi idari görevleri üstlenen bir uygulamadır.

RemotePass

RemotePass

remotepass.com

RemotePass, dünya genelindeki ekiplerin bordro, uyumluluk ve finansal hizmetlerini kolaylaştıran bir uzaktan çalışma platformudur.

Remofirst

Remofirst

remofirst.com

Remofirst, 180'den fazla ülkede çalışan ve yüklenici yönetimi yaparak global iş gücünü etkin bir şekilde yönetmeyi sağlar.

Xolo

Xolo

xolo.io

Xolo, serbest çalışanlar ve girişimciler için iş yönetimi, faturalama, muhasebe ve vergi raporlaması gibi çözümler sunan bir uygulamadır.

HireArt

HireArt

hireart.com

HireArt, sözleşmeli iş gücünü tek bir araçla yönetmenizi sağlar; işveren kaydı, talebe göre kaynak sağlama ve serbest çalışan yönetimi gibi özellikler sunar.

ContractHub

ContractHub

contracthub.com

ContractHub, belgeleri hızla oluşturup yönetmeyi sağlayan bir platformdur. İş akışlarını otomatikleştirir ve sözleşme süreçlerini optimize eder.

Sonovate

Sonovate

sonovate.com

Sonovate, işletmelere fatura finansmanı sunarak nakit akışlarını yönetmelerine ve hızlı bir şekilde fon sağlamalarına yardımcı olan bir uygulamadır.

Lancerkit

Lancerkit

lancerkit.com

LancerKit, serbest çalışanlar ve küçük/orta ölçekli işletmeler için faturaları, teklifleri, iletişimleri ve belgeleri tek yerden yönetmeyi sağlayan bir iş yönetim uygulamasıdır.

ISNetworld

ISNetworld

isnetworld.com

ISNetworld, yüklenici yönetimi, güvenlik, uyum ve çevre standartlarını sağlamaya yönelik kapsamlı bir platformdur; izleme, raporlama ve eğitim araçları sunar.

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