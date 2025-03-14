Yüklenici Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Yüklenici yönetimi yazılımı, şirketlerin sözleşmeli çalışanlar veya taşeronlar tarafından yürütülen dış kaynak işlerini verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu çözümler, iş emirlerini organize edip yönetirken performansın ve üretkenliğin izlenmesine de yardımcı olur. Belirli görevleri ve projeleri gerçekleştirmek için özel beceriler ve uzmanlık açısından yüklenicilere bağımlı olan şirketler için özellikle faydalıdırlar. Bu yazılım, görevlerin şirket standartlarını karşılamasını sağlar ve 1099 form düzenlenmesine, görev yönetimine ve tamamlanma takibine yardımcı olur. Yüklenici yönetimi araçları inşaat, perakende, restoranlar, enerji, kamu hizmetleri ve daha fazlası gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
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Rippling
rippling.com
Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.
Gusto
gusto.com
Gusto, bordro, çalışan yararları ve İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir platformdur. İşletmelere otomasyon ve kolay erişim sağlayarak verimliliği artırır.
Deel
deel.com
Deel, uluslararası çalışanları hızlı bir şekilde işe alıp yönetmeyi sağlayan bir İK platformudur. Ödemeler ve yasal süreçleri kolaylaştırır.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff, uzaktan ve ofis ekiplerinin verimliliğini artırmak için zaman izleme, etkinlik izleme ve bordro yönetimi sunan bir işgücü analitiği yazılımıdır.
Remote
remote.com
Remote, uluslararası çalışanlar için maaş, yan haklar ve vergi yönetimi yapan bir platformdur. Güvenli ve şeffaf fiyat politikası sunar.
Contra
contra.com
Contra, bağımsız çalışmayı kolaylaştıran bir ağ platformu olup, kullanıcıların projelerini yönetmelerine ve esnek iş fırsatlarına erişmelerine olanak tanır.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket, bağımsız yüklenicilerin yönetimi için tasarlanmış, iş akışlarını otomatikleştiren ve uyumluluk sağlayan bir platformdur.
ServiceChannel
servicechannel.com
ServiceChannel, tesis yöneticilerine onarım ve bakım hizmetlerini tek bir platformda yönetme olanağı sunan kapsamlı bir yazılım çözümüdür.
Justworks
justworks.com
Justworks, bordro, faydalar, uyum desteği ve İK araçları sunan bir platformdur. İşletmeler için çalışan yönetimini kolaylaştırır.
Worksome
worksome.com
Workome, bağımsız yüklenicileri yönetmek için tasarlanmış bir platformdur; uyum, sözleşme, ödeme ve raporlama işlevleri sunar.
Avetta
avetta.com
Avetta, tedarikçi güvenliği, işçi yetkinliği ve sürdürülebilirliği yönetmek için kapsamlı bir risk yönetim platformudur.
Multiplier
usemultiplier.com
Çarpan, uluslararası işe alım, bordro işleme ve uyumluluğu kolaylaştırarak işletmelere küresel işgücü yönetimi sunan bir platformdur.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno, işletmelerin serbest çalışanları bulması, işe alması, yönetmesi ve ödemesini kolaylaştıran bir platformdur.
Borderless AI
hireborderless.com
Borderless AI, uluslararası çalışanların işe alınması, yönetilmesi ve ödeme süreçlerini otomatikleştiren bir İK platformudur.
Skuad
skuad.io
Skuad, dünya genelinde istihdam ve bordro yönetimi sağlayan bir platformdur. 160'dan fazla ülkede çalışanları yönetmeyi ve ödemeleri kolaylaştırır.
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk, serbest çalışanları yönetmek ve ödemelerini yapmak için kapsamlı bir sistemdir. Kullanıcılar, kolayca işe alım yapabilir ve çoklu para birimlerinde ödeme gerçekleştirebilir.
Plane
plane.com
Plane, ABD merkezli şirketlere, ABD ve uluslararası çalışanların maaş, faydalar ve uyum yönetimi sağlar. Güvenli bir platformda çalıştırma, ödeme ve süreçleri kolaylaştırır.
Thera
getthera.com
Thera, maaş, bankacılık ve fatura ödemeleri gibi para hareketleri için tasarlanmış bir uygulama ekosistemidir, global takımlara hizmet eder.
Oyster
oysterhr.com
Oyster, şirketlerin 180'den fazla ülkede uyumlu bir şekilde çalışanları yönetmesini sağlayan bir istihdam platformudur.
Asanify
asanify.com
Asanify, işletmelerin İK süreçlerini yönetmesini sağlayan entegre bir platformdur. Bordro, izin yönetimi ve çalışan katılımı gibi işlevler sunar.
Ruul
ruul.io
Ruul, işletmelerin serbest çalışanlarla olan iş süreçlerini kolaylaştıran, fatura ve ödeme yönetimi gibi idari görevleri üstlenen bir uygulamadır.
RemotePass
remotepass.com
RemotePass, dünya genelindeki ekiplerin bordro, uyumluluk ve finansal hizmetlerini kolaylaştıran bir uzaktan çalışma platformudur.
Remofirst
remofirst.com
Remofirst, 180'den fazla ülkede çalışan ve yüklenici yönetimi yaparak global iş gücünü etkin bir şekilde yönetmeyi sağlar.
Xolo
xolo.io
Xolo, serbest çalışanlar ve girişimciler için iş yönetimi, faturalama, muhasebe ve vergi raporlaması gibi çözümler sunan bir uygulamadır.
HireArt
hireart.com
HireArt, sözleşmeli iş gücünü tek bir araçla yönetmenizi sağlar; işveren kaydı, talebe göre kaynak sağlama ve serbest çalışan yönetimi gibi özellikler sunar.
ContractHub
contracthub.com
ContractHub, belgeleri hızla oluşturup yönetmeyi sağlayan bir platformdur. İş akışlarını otomatikleştirir ve sözleşme süreçlerini optimize eder.
Sonovate
sonovate.com
Sonovate, işletmelere fatura finansmanı sunarak nakit akışlarını yönetmelerine ve hızlı bir şekilde fon sağlamalarına yardımcı olan bir uygulamadır.
Lancerkit
lancerkit.com
LancerKit, serbest çalışanlar ve küçük/orta ölçekli işletmeler için faturaları, teklifleri, iletişimleri ve belgeleri tek yerden yönetmeyi sağlayan bir iş yönetim uygulamasıdır.
ISNetworld
isnetworld.com
ISNetworld, yüklenici yönetimi, güvenlik, uyum ve çevre standartlarını sağlamaya yönelik kapsamlı bir platformdur; izleme, raporlama ve eğitim araçları sunar.
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