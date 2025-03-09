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Yüklenici yönetimi yazılımı, şirketlerin sözleşmeli çalışanlar veya taşeronlar tarafından yürütülen dış kaynak işlerini verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu çözümler, iş emirlerini organize edip yönetirken performansın ve üretkenliğin izlenmesine de yardımcı olur. Belirli görevleri ve projeleri gerçekleştirmek için özel beceriler ve uzmanlık açısından yüklenicilere bağımlı olan şirketler için özellikle faydalıdırlar. Bu yazılım, görevlerin şirket standartlarını karşılamasını sağlar ve 1099 form düzenlenmesine, görev yönetimine ve tamamlanma takibine yardımcı olur. Yüklenici yönetimi araçları inşaat, perakende, restoranlar, enerji, kamu hizmetleri ve daha fazlası gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
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YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno, işletmelerin serbest çalışanları bulması, işe alması, yönetmesi ve ödemesini kolaylaştıran bir platformdur.
Sonovate
sonovate.com
Sonovate yeni çalışma dünyasına güç veriyor. İşe alım ajanslarının, danışmanlıkların ve bireylerin, özel teknolojiyle sarılmış basit, hızlı fatura finansmanı ile ödeme almasına yardımcı olur.
Lancerkit
lancerkit.com
LancerKit, serbest çalışanlara ve küçük ve orta ölçekli işletmelere operasyonlarını kolaylaştırmada yardımcı olmayı amaçlayan eksiksiz bir işletme yönetimi çözümüdür. LancerKit ile faturaları, teklifleri, kişileri ve belgeleri tek bir yerden zahmetsizce yönetebilir, zamandan tasarruf edebilir ve üretkenliğinizi artırabilirsiniz. Platformun kullanımı basit ve anlaşılır olduğundan hemen başlamayı kolaylaştırır. LancerKit, ister kendi başına çalışan bir serbest çalışan, ister personelini yönetmek isteyen küçük bir şirket sahibi olun, gelişmenize ve gelişmenize yardımcı olacak ideal seçenektir. LancerKit, otomatik faturalandırma, özelleştirilebilir fiyat teklifleri ve güvenli belge depolama gibi özelliklerle düzenli kalmanızı ve oyununuzun zirvesinde kalmanızı sağlar.
ContractHub
contracthub.com
Belge Sürecinizi Dijitalleştirin ContractHub, ekiplerin belgeleri yaklaşık %80 daha hızlı oluşturmasına, onaylamasına, yürütmesine ve yönetmesine yardımcı olur. Belgelerinizi yükleyin ve iş akışınızı ayarlayın; bu kadar basit!
ISNetworld
isnetworld.com
Sağlık, güvenlik ve çevre kontrolü, sigorta ve tedarik yönetimi, emplyee uyumluluğu ve eğitim, denetim ve değerlendirme izleme ve daha fazlası için modüller içerir.
RemotePass
remotepass.com
RemotePass, küresel ekipler için en güçlü ve kullanımı kolay küresel işe alım ve bordro platformudur. Vizyonumuz, herkesin her yerden çalışabileceği ve aynı zamanda avantajlara ve finansal hizmetlere erişebileceği bir dünya yaratmaktır. Sürecin karmaşıklığını ortadan kaldırarak, ileriye dönük şirketler ve uzak ekipler için maaş bordrosunu ve avantajları yeniden keşfediyoruz. Şirketler için hepsi bir arada çözümümüz, uzaktan çalışma yaşam döngüsünün tamamını kontrol etmenize yardımcı olarak 150 ülkedeki uzak ekipleri zahmetsizce başlatmanıza, ödeme yapmanıza ve yönetmenize olanak tanır. Ekipler ve yükleniciler için RemotePass, zamanında ve seçtiğiniz ödeme yöntemi ve para biriminde ödeme almanızı sağlar ve süper uygulamamız, dünyanın neresinde olursanız olun önde gelen finansal hizmetlere ve avantajlara kesintisiz erişim sağlar. Ekibimiz kullanıcı deneyimine odaklanmıştır ve tüketici sınıfı UX ile karmaşık bir ürün işletmekteyiz. İK ve finans ekiplerinin manuel işlerden kaçınmasını ve uyumlu kalmasını sağlamayı çok önemsiyoruz, böylece siz de en iyi küresel yetenekleri çekmeye ve elinizde tutmaya odaklanabilirsiniz. RemotePass'in işe alım ve maaş bordronuzu gerçekten zahmetsiz hale nasıl getirebileceğini öğrenmek için bugün bir demo rezervasyonu yapın. RemotePass: Gemiye binin ve herkese, her yerden ödeme yapın.
Remofirst
remofirst.com
Remofirst, 180'den fazla ülkede tam zamanlı çalışanlarınızı ve/veya yüklenicilerinizi sizin adınıza çalıştırır. Üstün yeteneklerinizle çalışacak yerel bir varlık oluşturmak için aylarca ve onbinlerce dolar harcamanıza gerek yok. Yanlış sınıflandırma risklerinden kaçınırken, uyumluluk denetimlerini geçerken ve uluslararası iş gücünüzü tek bir yerden yönetirken yerel olarak uyumlu sözleşmeler kullanarak tam zamanlı çalışanlara ve/veya yüklenicilere ödeme yapın, yönetin ve işe alın.
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk, serbest çalışanları yönetmek ve ödemelerini yapmak için kapsamlı bir sistemdir. Kullanıcılar, kolayca işe alım yapabilir ve çoklu para birimlerinde ödeme gerçekleştirebilir.
Asanify
asanify.com
Asanify, işletmelerin İK süreçlerini yönetmesini sağlayan entegre bir platformdur. Bordro, izin yönetimi ve çalışan katılımı gibi işlevler sunar.
Plane
plane.com
Plane (eski adıyla Pilot), ABD'li ve uluslararası çalışanları ve yüklenicileri işe alan ABD merkezli şirketlerin maaş bordrosunu, sosyal haklarını ve uyumluluğunu yönetir. Güvenli, bulut tabanlı tek bir platformda ABD'deki ve dünya çapındaki çalışanları ve yüklenicileri kolayca işe alın, işe alın ve ödeme yapın. Plane'ı kullanarak 240'tan fazla ülkedeki yüklenicilere optimum döviz kurlarıyla ödeme gönderebilirsiniz. Plane, uluslararası yüklenicilerin ABD çalışanlarının sahip olduğu bordro deneyiminin aynısına sahip olması gerektiğine inanıyor. Ödemeleri doğrudan yüklenicilerin banka hesaplarına gönderiyoruz, böylece e-cüzdan sıkıntısı veya para çekme ücreti olmadan kendi hesaplarından para çekebiliyorlar. Yükleniciler yerine çalışanları mı işe almak istiyorsunuz? Plane ile yerel kuruluşlar kurmanıza gerek kalmadan 100'den fazla ülkede tam zamanlı çalışanları kolayca işe alabilirsiniz. Plane, istihdam evraklarını, vergi stopajını ve daha fazlasını halleder, böylece sizin uğraşmanıza gerek kalmaz. Pek çok EOR'dan farklı olarak Plane, gizli ücretler olmaksızın basit fiyatlandırmaya inanıyor. Aylık sabit bir ücret ödersiniz. Bir ekip üyesini çalışan olarak mı yoksa yüklenici olarak mı işe alacağınızdan emin değil misiniz? Plane ilk günden itibaren her iki seçeneği de desteklemiştir ve uzman ekibimiz, gündem olmadan, ihtiyaçlarınıza en uygun seçeneğe sizi yönlendirmekten mutluluk duyacaktır.
Borderless AI
hireborderless.com
Borderless AI, uluslararası çalışanların işe alınması, yönetilmesi ve ödeme süreçlerini otomatikleştiren bir İK platformudur.
Thera
getthera.com
Para hareketi ile ilgili her şey. Küresel ekipler için tasarlandı. Thera, paradan tasarruf etmenizi sağlamak için tasarlanmış uygulamalardan oluşan bir ekosistemdir - Bordro, Bankacılık, Fatura Ödemesi. İster ürünlerimizden birini ister tam paketi kullanmak istiyor olun, yanınızdayız.
Contra
contra.com
Contra, bağımsız çalışmayı kolaylaştıran bir ağ platformu olup, kullanıcıların projelerini yönetmelerine ve esnek iş fırsatlarına erişmelerine olanak tanır.
Avetta
avetta.com
Avetta, tedarikçi güvenliği, işçi yetkinliği ve sürdürülebilirliği yönetmek için kapsamlı bir risk yönetim platformudur.
Skuad
skuad.io
Skuad, dünya genelinde istihdam ve bordro yönetimi sağlayan bir platformdur. 160'dan fazla ülkede çalışanları yönetmeyi ve ödemeleri kolaylaştırır.
Gusto
gusto.com
Gusto, bordro, çalışan yararları ve İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir platformdur. İşletmelere otomasyon ve kolay erişim sağlayarak verimliliği artırır.
Worksome
worksome.com
Workome, bağımsız yüklenicileri yönetmek için tasarlanmış bir platformdur; uyum, sözleşme, ödeme ve raporlama işlevleri sunar.
Xolo
xolo.io
Xolo, serbest çalışanlar ve girişimciler için iş yönetimi, faturalama, muhasebe ve vergi raporlaması gibi çözümler sunan bir uygulamadır.
Oyster
oysterhr.com
Oyster, şirketlerin 180'den fazla ülkede uyumlu bir şekilde çalışanları yönetmesini sağlayan bir istihdam platformudur.
Ruul
ruul.io
Ruul, işletmelerin serbest çalışanlar ve bağımsız yüklenicilerle çalışırken operasyonlarını kolaylaştırmalarına yönelik kapsamlı bir çözüm sunuyor. Ruul, faturalama ve taşeron ödemelerini yönetme gibi çeşitli idari görevleri yerine getirerek işletmelerin temel faaliyetlerine odaklanmasına olanak tanır. Ruul, özellikle dijital ekonomidekiler olmak üzere çeşitli işletmeler için çok uygundur. Şunlar için idealdir: - Etkin taşeronluk ve finansal yönetim çözümleri arayan yeni kurulan şirketler ve küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler). - Esnek yetenek yönetimi ve ödeme çözümlerine ihtiyaç duyan dijital ajanslar ve medya şirketleri. - Serbest çalışanlar ve bağımsız yüklenicilerle düzenli olarak etkileşim kuran platformlar ve topluluklar. Dünya çapında 10.000'den fazla işletme ve 70.000 serbest çalışan, işlerini ve finansal ilişkilerini kusursuz ve uyumlu bir şekilde yönetmek için Ruul'a güveniyor.
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket, bağımsız yüklenicilerin yönetimi için tasarlanmış, iş akışlarını otomatikleştiren ve uyumluluk sağlayan bir platformdur.
ServiceChannel
servicechannel.com
ServiceChannel, tesis yöneticilerine onarım ve bakım hizmetlerini tek bir platformda yönetme olanağı sunan kapsamlı bir yazılım çözümüdür.
Rippling
rippling.com
Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.
Remote
remote.com
Remote, dünya çapında tam zamanlı çalışanları ve sözleşmeli çalışanları yönetmek ve ödeme yapmak için hepsi bir arada çözümünüzdür. Platformumuz, çok sayıda ülkede uluslararası maaş bordrosu, sosyal haklar, vergiler, hisse senedi opsiyonları ve uyumlulukla ilgilenir. Ekibiniz nerede olursa olsun Remote, güçlü küresel istihdam çözümleriyle en iyi deneyimi sağlar. Benzersiz fikri mülkiyet korumalarımız ve üst düzey güvenlik önlemlerimiz size küresel ölçekte gönül rahatlığı sağlar. Ayrıca Remote, hiçbir gizli ücret içermeyen sabit oranlı bir fiyatlandırma modeli sunarak, işletmenizin büyümesini artırmaya odaklanırken bütçenizi etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.
Multiplier
usemultiplier.com
Çarpan, uluslararası işe alım, bordro işleme ve uyumluluğu kolaylaştırarak işletmelere küresel işgücü yönetimi sunan bir platformdur.
Justworks
justworks.com
Justworks, bordro, faydalar, uyum desteği ve İK araçları sunan bir platformdur. İşletmeler için çalışan yönetimini kolaylaştırır.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff, uzaktan ve ofis ekiplerinin verimliliğini artırmak için zaman izleme, etkinlik izleme ve bordro yönetimi sunan bir işgücü analitiği yazılımıdır.
HireArt
hireart.com
Kendi sözleşmeli iş gücünüzü yönetmek için ihtiyacınız olan her şey. Tek bir araçla modern bir sözleşmeli iş gücü oluşturun ve yönetin. Kayıtlı İşveren, Talep Üzerine Kaynak Kullanımı, Satıcı Yönetimi ve Serbest Çalışan Yönetimi, hepsi aynı self-servis kullanıcı arayüzünde.
Deel
deel.com
Deel, uluslararası çalışanları hızlı bir şekilde işe alıp yönetmeyi sağlayan bir İK platformudur. Ödemeler ve yasal süreçleri kolaylaştırır.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, dünyanın ilk ve tek uçtan uca yapay zeka işe alım platformu Braintrust AIR ile işe alımda devrim yaratıyor. İnsan içgörüleri ve özel verilerle eğitilen Braintrust AIR, işe alım süresini aylardan günlere indirir, sizi önceden incelenmiş nitelikli adaylarla anında eşleştirir ve ilk tur telefon ekranını sizin için yönetir. Aralarında Nestlé, Porsche, Atlassian, Goldman Sachs ve Nike'ın da bulunduğu yüzlerce Fortune 1000 kuruluşunun güvendiği Braintrust AIR, yetenek edinme profesyonellerini 100 kat daha etkili hale getiriyor ve şirketlerin işe alım maliyetlerinden yüzbinlerce dolar tasarruf etmesini sağlıyor.
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