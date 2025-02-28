Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff, olumlu bir çalışan deneyimi sağlarken uzak, hibrit ve şirket içi ekipler arasında üretkenliği artırmak için tasarlanmış son teknoloji ürünü bir iş gücü analitiği yazılım çözümüdür. Hubstaff, işletmenizin daha verimli çalışabilmesi için 30'dan fazla uygulamayla entegre olur. Zaman izleme, ekran görüntüleri, etkinlik izleme, URL ve uygulama izleme, iş gücü analiz ölçümleri, otomatik bordro ve faturalandırma, planlama, GPS ve konum izleme ve zaman çizelgeleri gibi özelliklerle işin nasıl gerçekleştiğini görebilirsiniz. Mac, Windows, Linux, Chrome, iOS ve Android için kullanılabilir. Misyonumuz herkesin işyerinde en verimli gününü geçirmesine yardımcı olmaktır. Bu taahhüt, herkes için tatmin edici bir çalışma ortamından ödün vermeden en yüksek performansı önceliklendirmek anlamına gelir. Hubstaff'ın kuruluşumuzun verimliliği ve başarısı üzerindeki dönüştürücü etkisini deneyimleyin. Hubstaff'ın müşterilerimizin işletmeleri için nasıl paha biçilmez bir varlık haline geldiği aşağıda açıklanmıştır: - Artan Üretkenlik: PTO süreçlerini sorunsuz bir şekilde otomatikleştirerek üretkenlikte %5'lik dikkate değer bir artış elde edildi. - Stratejik Kaynak Tahsisi: Hubstaff'ın uygulaması, 10 personele eşdeğer bir personel sayısından tasarruf ederek operasyonel verimliliği artırdı. - İş Kazanımları ve İyileştirilmiş Kârlılık: Yeni iş fırsatları kazanmada ve mali kârlılığı önemli ölçüde iyileştirmede etkilidir. - Sıfır Kesinti Süresi: Sürekli ve sorunsuz bir iş akışı sağlayan sıfır kesinti süresiyle kesintisiz operasyonların keyfini çıkarın. - Verimli Bordro ve İK Süreçleri: Tüm bordro ve İK süreçlerini kolaylaştırarak idari yükü azalttık ve doğruluk sağladık. - Projelerde Maliyet Tasarrufu: Çeşitli projelerde %10 ile %25 arasında değişen önemli tasarruflar elde ederek genel karlılığı artırdık. - Artan Müşteri Değeri: Müşterilere sunulan değerde %30'luk kayda değer bir artış elde ederek hizmet standartlarını yükselttik. - Görev Optimizasyonu: Boşa giden görevlerin ortadan kaldırılması ve genel kaynak kullanımının iyileştirilmesi yoluyla %25 oranında maliyet tasarrufu sağlandı. - İşe Alma Maliyetlerinde Düşüş: İşe alma maliyetlerini %25 oranında azaltın, kötü işe alımlarla ilişkili riskleri azaltın ve işe alım süreçlerini optimize edin. - Çalışanları Elde Tutma: En iyi performans gösterenleri daha hızlı terfiler için ihtiyaç duydukları verilerle güçlendirir, böylece çalışanların elde tutulmasının iyileşmesini sağlar. Hubstaff, müşterilerimizin mükemmellik arayışında çok önemli bir araç olduğunu ve çeşitli iş operasyonlarında somut sonuçlar sağladığını kanıtladı. Hubstaff ile işin geleceğini kucaklayın!