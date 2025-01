Yüklenici Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası

Deel

letsdeel.com

Deel, küresel ekiplere yönelik hepsi bir arada İK platformudur. Bu, her yerde, her ekip için uçtan uca İK yönetimi anlamına gelir. Tam zamanlı çalışanları veya bağımsız yüklenicileri birkaç dakika içinde uyumlu bir şekilde işe alın, işe alın ve ödeme yapın. İlk defa, tüm iş gücünüzün merkezi görünümünü tek bir yerden görebileceksiniz. Deel ile şirketler, Deel'in şirket içi arka ofisinden ve yerel olarak sahip olunan kuruluşlardan yararlanarak küresel maaş bordrosunu mümkün kılar. Çalışanlar, yöneticiler ve liderler, Deel'in modern self-servis arayüzü aracılığıyla para çekme ayrıntılarını güncelleyebilir, ekip yapısını görselleştirebilir, toplam maaş bordrosu harcamalarını denetleyebilir ve düzinelerce başka görevi tamamlayabilir. Bugün Deel, KOBİ'lerden halka açık şirketlere kadar 20.000'den fazla müşteriye hizmet vererek 120.000'den fazla çalışanın her yerden ödeme almasına yardımcı oluyor. Yerelleştirilmiş yasal sözleşmeler oluşturun, izinleri takip edin, ikramiye verin, eşitliği yönetin ve daha fazlasını yapın. Deel platformuna yönelik kişisel bir rehber için bir demo rezervasyonu yapın ve küresel iş gücünüzün kilidini bugün açın.