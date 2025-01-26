Yüklenici Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Antigua ve Barbuda

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Yüklenici yönetimi yazılımı, şirketlerin sözleşmeli çalışanlar veya taşeronlar tarafından yürütülen dış kaynak işlerini verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu çözümler, iş emirlerini organize edip yönetirken performansın ve üretkenliğin izlenmesine de yardımcı olur. Belirli görevleri ve projeleri gerçekleştirmek için özel beceriler ve uzmanlık açısından yüklenicilere bağımlı olan şirketler için özellikle faydalıdırlar. Bu yazılım, görevlerin şirket standartlarını karşılamasını sağlar ve 1099 form düzenlenmesine, görev yönetimine ve tamamlanma takibine yardımcı olur. Yüklenici yönetimi araçları inşaat, perakende, restoranlar, enerji, kamu hizmetleri ve daha fazlası gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
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YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno, bir işletmenin yüklenici bulmak, işe almak, yönetmek ve ödeme yapmak için ihtiyaç duyduğu tek platformdur. Serbest Çalışan Yönetim Sistemini 100.000'den fazla endüstri onaylı yüklenicinin yer aldığı seçkin bir pazar yeri ile birleştiren YunoJuno, İK, İşe Alma Yöneticileri, Finans ve Hukuk ekiplerini tek bir yerde bir araya getirir. Platformumuz, yetenek kaynaklarından uyumluluk kontrollerine, belgelere, ödemelere ve içgörülere kadar dünyanın önde gelen şirketlerine maliyetleri azaltmada, işe alım sürelerini hızlandırmada ve 150'den fazla ülkede yanlış sınıflandırmaya karşı koruma sağlamada yardımcı olur. Platformu ücretsiz olarak keşfedin veya bugün bir demo rezervasyonu yaptırın - PepsiCo, Depop ve dünyanın önde gelen 12.000'den fazla şirketinin yüklenicilerle zahmetsizce çalışmak için YunoJuno'yu nasıl kullandığını görün.
Sonovate
sonovate.com
Sonovate yeni çalışma dünyasına güç veriyor. İşe alım ajanslarının, danışmanlıkların ve bireylerin, özel teknolojiyle sarılmış basit, hızlı fatura finansmanı ile ödeme almasına yardımcı olur.
Lancerkit
lancerkit.com
LancerKit, serbest çalışanlara ve küçük ve orta ölçekli işletmelere operasyonlarını kolaylaştırmada yardımcı olmayı amaçlayan eksiksiz bir işletme yönetimi çözümüdür. LancerKit ile faturaları, teklifleri, kişileri ve belgeleri tek bir yerden zahmetsizce yönetebilir, zamandan tasarruf edebilir ve üretkenliğinizi artırabilirsiniz. Platformun kullanımı basit ve anlaşılır olduğundan hemen başlamayı kolaylaştırır. LancerKit, ister kendi başına çalışan bir serbest çalışan, ister personelini yönetmek isteyen küçük bir şirket sahibi olun, gelişmenize ve gelişmenize yardımcı olacak ideal seçenektir. LancerKit, otomatik faturalandırma, özelleştirilebilir fiyat teklifleri ve güvenli belge depolama gibi özelliklerle düzenli kalmanızı ve oyununuzun zirvesinde kalmanızı sağlar.
ContractHub
contracthub.com
Belge Sürecinizi Dijitalleştirin ContractHub, ekiplerin belgeleri yaklaşık %80 daha hızlı oluşturmasına, onaylamasına, yürütmesine ve yönetmesine yardımcı olur. Belgelerinizi yükleyin ve iş akışınızı ayarlayın; bu kadar basit!
ISNetworld
isnetworld.com
Sağlık, Güvenlik ve Çevre kontrolü, Sigorta ve Tedarik yönetimi, çalışanların uyumu ve eğitimi, denetim ve değerlendirme takibi ve daha fazlasına yönelik modülleri içerir.
RemotePass
remotepass.com
RemotePass, küresel ekipler için en güçlü ve kullanımı kolay küresel işe alım ve bordro platformudur. Vizyonumuz, herkesin her yerden çalışabileceği ve aynı zamanda avantajlara ve finansal hizmetlere erişebileceği bir dünya yaratmaktır. Sürecin karmaşıklığını ortadan kaldırarak, ileriye dönük şirketler ve uzak ekipler için maaş bordrosunu ve avantajları yeniden keşfediyoruz. Şirketler için hepsi bir arada çözümümüz, uzaktan çalışma yaşam döngüsünün tamamını kontrol etmenize yardımcı olarak 150 ülkedeki uzak ekipleri zahmetsizce başlatmanıza, ödeme yapmanıza ve yönetmenize olanak tanır. Ekipler ve yükleniciler için RemotePass, zamanında ve seçtiğiniz ödeme yöntemi ve para biriminde ödeme almanızı sağlar ve süper uygulamamız, dünyanın neresinde olursanız olun önde gelen finansal hizmetlere ve avantajlara kesintisiz erişim sağlar. Ekibimiz kullanıcı deneyimine odaklanmıştır ve tüketici sınıfı UX ile karmaşık bir ürün işletmekteyiz. İK ve finans ekiplerinin manuel işlerden kaçınmasını ve uyumlu kalmasını sağlamayı çok önemsiyoruz, böylece siz de en iyi küresel yetenekleri çekmeye ve elinizde tutmaya odaklanabilirsiniz. RemotePass'in işe alım ve maaş bordronuzu gerçekten zahmetsiz hale nasıl getirebileceğini öğrenmek için bugün bir demo rezervasyonu yapın. RemotePass: Gemiye binin ve herkese, her yerden ödeme yapın.
Remofirst
remofirst.com
Remofirst, 180'den fazla ülkede tam zamanlı çalışanlarınızı ve/veya yüklenicilerinizi sizin adınıza çalıştırır. Üstün yeteneklerinizle çalışacak yerel bir varlık oluşturmak için aylarca ve onbinlerce dolar harcamanıza gerek yok. Yanlış sınıflandırma risklerinden kaçınırken, uyumluluk denetimlerini geçerken ve uluslararası iş gücünüzü tek bir yerden yönetirken yerel olarak uyumlu sözleşmeler kullanarak tam zamanlı çalışanlara ve/veya yüklenicilere ödeme yapın, yönetin ve işe alın.
TalentDesk
talentdesk.io
Yüklenicilerinizi ve serbest çalışanlarınızı yönetmeye ve ödeme yapmaya yönelik yazılım. Nerede olurlarsa olsunlar. TalentDesk.io, lider pazar yeri PeopleHour.com'un arkasındaki ekip tarafından oluşturulmuş uçtan uca bir Serbest Çalışan Yönetim Sistemidir (FMS). Serbest ekonomide 15 yılı aşkın deneyimden yararlanarak, büyük ölçüde dış kaynaklara bağımlı olan şirketler için özel olarak oluşturulmuş tek platformuz. En iyi serbest çalışan yetenekleri uyumlu bir şekilde işe alın, özel olarak oluşturulmuş bir dizinle işleri anında dağıtın ve her yerdeki yüklenicilere çoklu para birimi ödemelerini otomatikleştirin. Küresel E-öğrenme, Prodüksiyon / Medya, Danışmanlık ve dünya çapında hızla büyüyen Teknoloji şirketleri tarafından güvenilmektedir.
Asanify
asanify.com
Asanify, kuruluşunuzun uçtan uca İK Yönetimi gereksinimlerini karşılayan tek noktadan çözümdür. Yeni başlayanlar ve hızlı büyüyen işletmeler için mükemmel şekilde uygun, sorunsuz ve tam otomatik bir Bordro çözümü de sağlar. Emekliliğe kadar işe alma sistemimizi ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Tek tıklamayla bordro uygulaması, yalnızca yerel Çalışanlarınız için değil, aynı zamanda Küresel Yükleniciler için de bordronuzu yürütmenize ve para aktarmanıza olanak tanır. Slack, Excel, Google Suite ve Whatsapp ile entegrasyonlarımız İKYS'nize erişimi son derece kolay ve sohbet dostu hale getiriyor. Esnek ve tamamen yapılandırılabilir platformumuz, 7/24 müşteri desteğiyle birleştiğinde, kuruluşunuz için insan yönetimini son derece kolaylaştıracaktır.
Plane
plane.com
Plane (eski adıyla Pilot), ABD'li ve uluslararası çalışanları ve yüklenicileri işe alan ABD merkezli şirketlerin maaş bordrosunu, sosyal haklarını ve uyumluluğunu yönetir. Güvenli, bulut tabanlı tek bir platformda ABD'deki ve dünya çapındaki çalışanları ve yüklenicileri kolayca işe alın, işe alın ve ödeme yapın. Plane'ı kullanarak 240'tan fazla ülkedeki yüklenicilere optimum döviz kurlarıyla ödeme gönderebilirsiniz. Plane, uluslararası yüklenicilerin ABD çalışanlarının sahip olduğu bordro deneyiminin aynısına sahip olması gerektiğine inanıyor. Ödemeleri doğrudan yüklenicilerin banka hesaplarına gönderiyoruz, böylece e-cüzdan sıkıntısı veya para çekme ücreti olmadan kendi hesaplarından para çekebiliyorlar. Yükleniciler yerine çalışanları mı işe almak istiyorsunuz? Plane ile yerel kuruluşlar kurmanıza gerek kalmadan 100'den fazla ülkede tam zamanlı çalışanları kolayca işe alabilirsiniz. Plane, istihdam evraklarını, vergi stopajını ve daha fazlasını halleder, böylece sizin uğraşmanıza gerek kalmaz. Pek çok EOR'dan farklı olarak Plane, gizli ücretler olmaksızın basit fiyatlandırmaya inanıyor. Aylık sabit bir ücret ödersiniz. Bir ekip üyesini çalışan olarak mı yoksa yüklenici olarak mı işe alacağınızdan emin değil misiniz? Plane ilk günden itibaren her iki seçeneği de desteklemiştir ve uzman ekibimiz, gündem olmadan, ihtiyaçlarınıza en uygun seçeneğe sizi yönlendirmekten mutluluk duyacaktır.
Borderless AI
hireborderless.com
Sınırsız AI, uluslararası ekip üyelerine katılım, yönetim ve ödeme sürecini otomatikleştirmek ve hızlandırmak için üretken yapay zekanın gücünden yararlanan benzersiz bir küresel bordro çözümüdür. Neden benzersiz? Kuruluşların dünyanın her yerindeki çalışanlarla hızlı ve uyumlu bir şekilde etkileşim kurabilmesi ve ödeme yapabilmesi için sezgisel teknolojiyi yüksek düzeyde dokunmatik hizmetle harmanladık.
Thera
getthera.com
Para hareketi ile ilgili her şey. Küresel ekipler için tasarlandı. Thera, paradan tasarruf etmenizi sağlamak için tasarlanmış uygulamalardan oluşan bir ekosistemdir - Bordro, Bankacılık, Fatura Ödemesi. İster ürünlerimizden birini ister tam paketi kullanmak istiyor olun, yanınızdayız.
Contra
contra.com
Contra, kullanıcılara bağımsız çalışma özgürlüğü ve fırsatı veren bir ağ platformudur. Serbest çalışanların ve diğer bağımsız profesyonellerin kendi şartlarına göre geçimlerini sağlamalarına olanak tanıyan iş portföylerini sergileyerek, özel bir topluluk ve yönlendirme ağı aracılığıyla insanlara esnek çalışma fırsatları sağlar.
Avetta
avetta.com
İhtiyacınız olan tek hepsi bir arada yüklenici risk yönetimi platformu. Güvenli, sürdürülebilir ve emniyetli bağlantılar oluşturmak için 120'den fazla ülkede 130.000'den fazla işletmenin güvendiği platformu kullanın.
Skuad
skuad.io
Skuad, sizin gibi şirketlerin dünyanın her yerinde olağanüstü yetenekleri uyumlu bir şekilde istihdam etmesine ve ödeme yapmasına olanak tanıyan, hızla büyüyen küresel bir istihdam ve bordro platformudur. Skuad, büyük işletmelerin ve yeni kurulan girişimlerin, işlerini büyütmek ve çeşitli dağıtılmış ekipler oluşturmak için küresel olarak en iyi yeteneklere erişebilecekleri yeni iş dünyası için tasarlandı. Ön ödemeler, gizli maliyetler veya uzun vadeli taahhütler söz konusu değildir. 160'tan fazla ülkede kiralama || 100'den fazla para biriminde ödeme yapın || 24x5 uzman desteği alın
Gusto
gusto.com
İster yeni başlıyor olun, ister hızla büyüyen işletmenizi ölçeklendiriyor olun, Gusto, ekibinizi büyütmek ve beslemek için ihtiyaç duyduğunuz ortaktır. Gusto ile bordro, sosyal haklar, işe alım, yönetim kaynakları ve daha fazlası gibi modern İK özelliklerine tek bir yerden sahip olursunuz. Gusto, ekibinizi güçlendirmenize yardımcı olacak tek bir güvenilir sistem, rekabetçi ücretlendirme araçları ve uzman rehberliği ile ABD genelinde 300.000'den fazla işletmeye hizmet vermekten gurur duymaktadır. Çünkü çalışanlarınız geliştikçe işiniz de gelişir. Daha fazla bilgiyi https://gusto.com adresinde bulabilirsiniz.
Worksome
worksome.com
Güçlü dış iş gücü yönetimi: Yüklenici deneyimini yeniden tanımlıyoruz. Güçlü uyumluluk ve hızlı ödemelerle bağımsız yüklenicileri yönetmek için oluşturulmuş tek araçla harici iş gücünüzü oluşturun, yönetin ve elinizde tutun.
Xolo
xolo.io
Xolo, iş kurma, KDV uyumlu faturalama, muhasebe, vergi raporlama, işletme giderleri ve daha fazlası için yerel ve küresel çözümler sunan, tamamen sololara yönelik bir iş motorudur.
Oyster
oysterhr.com
Oyster'ın EOR'u ile bir ticari kuruluş kurmadan uyumlu bir şekilde işe alım yapın ve tüm istihdam işlevlerini tek bir otomatik platformdan yönetin. Geleneksel bir kayıtlı işverenden daha iyi olan Oyster, 180'den fazla ülkede uyumluluğu sağlamak için derin istihdam öngörülerinden ve hukuk ve İK uzmanlarından oluşan bir ekipten yararlanıyor.
Ruul
ruul.io
Ruul, işletmelerin serbest çalışanlar ve bağımsız yüklenicilerle çalışırken operasyonlarını kolaylaştırmalarına yönelik kapsamlı bir çözüm sunuyor. Ruul, faturalama ve taşeron ödemelerini yönetme gibi çeşitli idari görevleri yerine getirerek işletmelerin temel faaliyetlerine odaklanmasına olanak tanır. Ruul, özellikle dijital ekonomidekiler olmak üzere çeşitli işletmeler için çok uygundur. Şunlar için idealdir: - Etkin taşeronluk ve finansal yönetim çözümleri arayan yeni kurulan şirketler ve küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler). - Esnek yetenek yönetimi ve ödeme çözümlerine ihtiyaç duyan dijital ajanslar ve medya şirketleri. - Serbest çalışanlar ve bağımsız yüklenicilerle düzenli olarak etkileşim kuran platformlar ve topluluklar. Dünya çapında 10.000'den fazla işletme ve 70.000 serbest çalışan, işlerini ve finansal ilişkilerini kusursuz ve uyumlu bir şekilde yönetmek için Ruul'a güveniyor.
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket by ADP, işletmenize günümüzün rekabet ortamında ölçeklenme yeteneği sağlayan son teknoloji ürünü bir platform sunar. Platformumuz şirketlerin genişletilmiş iş gücünü verimli ve uyumlu bir şekilde organize etmesine, yönetmesine ve ödeme yapmasına olanak tanır. New York, New York'ta bulunan WorkMarket, 2010 yılında kuruldu ve 2018 yılında ADP tarafından satın alındı.
ServiceChannel
servicechannel.com
ServiceChannel, tesis yöneticilerine, kuruluşları genelindeki ticari yüklenicilerden onarım ve bakım hizmetleri tedarik etmeleri, tedarik etmeleri, yönetmeleri ve ödeme yapmaları için tek bir platform sağlar. Tesis yöneticileri, tüm iş kollarında, konumlarda ve yüklenicilerde benzeri görülmemiş şeffaflık ve hizmet kalitesine dayalı veri odaklı analizler sunarak, dış kaynak kullanmadan veya yeni altyapıya yatırım yapmadan kuruluşları için önemli marka değeri ve yatırım getirisi sağlar. ServiceChannel, lokasyonlarının mümkün olan en iyi misafir ve çalışan deneyimini sunmasını sağlayarak tesislere ve mağaza operasyon ekiplerine gönül rahatlığı sağlar. Sektörlerdeki pazar liderleri, iş açısından kritik varlıkların performansını hızlandırmak için bizimle işbirliği yapıyor. Bunu, tek bir gerçek kaynak sağlayan bir SaaS platformu, işletmeleri en iyi hizmet sağlayıcılarla buluşturan bir pazar yeri ve profesyonelce yönetilen hizmetler aracılığıyla mümkün kılıyoruz. ServiceChannel, 66 ülkede 500.000'den fazla ticari lokasyonda 70.000'den fazla yükleniciyi yönetmek için 500'den fazla lider marka tarafından günlük olarak kullanılıyor.
Rippling
rippling.com
Rippling, işletmelere küresel olarak İK, BT ve Finans'ı yönetebilecekleri tek bir yer sağlar. Bordro, giderler, sosyal haklar ve bilgisayarlar gibi normalde bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk defa, çalışan yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir sistemde yönetebilir ve otomatikleştirebilirsiniz. Örneğin işe alım işlemini ele alalım. Rippling ile dünyanın herhangi bir yerinde yeni bir çalışanı işe alabilir ve maaş bordrosunu, kurumsal kartını, bilgisayarını, sosyal haklarını ve hatta Slack ve Microsoft 365 gibi üçüncü taraf uygulamalarını 90 saniye içinde kurabilirsiniz.
Remote
remote.com
Remote, dünya çapında tam zamanlı çalışanları ve sözleşmeli çalışanları yönetmek ve ödeme yapmak için hepsi bir arada çözümünüzdür. Platformumuz, çok sayıda ülkede uluslararası maaş bordrosu, sosyal haklar, vergiler, hisse senedi opsiyonları ve uyumlulukla ilgilenir. Ekibiniz nerede olursa olsun Remote, güçlü küresel istihdam çözümleriyle en iyi deneyimi sağlar. Benzersiz fikri mülkiyet korumalarımız ve üst düzey güvenlik önlemlerimiz size küresel ölçekte gönül rahatlığı sağlar. Ayrıca Remote, hiçbir gizli ücret içermeyen sabit oranlı bir fiyatlandırma modeli sunarak, işletmenizin büyümesini artırmaya odaklanırken bütçenizi etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.
Multiplier
usemultiplier.com
Başka bir ülkede yeteneklerin işe alınmasını kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? Çarpan sizin çözümünüzdür; teknolojimiz sorunsuz bir şekilde işe başlamanıza, çalışanlarınıza ödeme yapmanıza, düzenleyici yasalara uymanıza, sınırlar ötesinde faydalar sağlamanıza ve küresel ekiplerinizle bağlantıda kalmanıza olanak tanır.
Justworks
justworks.com
Justworks, İK sertifikalı uzmanların ödüllü desteğiyle küresel bordro, sosyal haklar, uyumluluk desteği, zaman takibi, İK araçları ve daha fazlasını sunan çok ürünlü bir çözümdür. Önemli olana odaklanabilmeniz için işin inceliklerini biz hallederiz: işinizi ve ekibinizi geliştirmek.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff, olumlu bir çalışan deneyimi sağlarken uzak, hibrit ve şirket içi ekipler arasında üretkenliği artırmak için tasarlanmış son teknoloji ürünü bir iş gücü analitiği yazılım çözümüdür. Hubstaff, işletmenizin daha verimli çalışabilmesi için 30'dan fazla uygulamayla entegre olur. Zaman izleme, ekran görüntüleri, etkinlik izleme, URL ve uygulama izleme, iş gücü analiz ölçümleri, otomatik bordro ve faturalandırma, planlama, GPS ve konum izleme ve zaman çizelgeleri gibi özelliklerle işin nasıl gerçekleştiğini görebilirsiniz. Mac, Windows, Linux, Chrome, iOS ve Android için kullanılabilir. Misyonumuz herkesin işyerinde en verimli gününü geçirmesine yardımcı olmaktır. Bu taahhüt, herkes için tatmin edici bir çalışma ortamından ödün vermeden en yüksek performansı önceliklendirmek anlamına gelir. Hubstaff'ın kuruluşumuzun verimliliği ve başarısı üzerindeki dönüştürücü etkisini deneyimleyin. Hubstaff'ın müşterilerimizin işletmeleri için nasıl paha biçilmez bir varlık haline geldiği aşağıda açıklanmıştır: - Artan Üretkenlik: PTO süreçlerini sorunsuz bir şekilde otomatikleştirerek üretkenlikte %5'lik dikkate değer bir artış elde edildi. - Stratejik Kaynak Tahsisi: Hubstaff'ın uygulaması, 10 personele eşdeğer bir personel sayısından tasarruf ederek operasyonel verimliliği artırdı. - İş Kazanımları ve İyileştirilmiş Kârlılık: Yeni iş fırsatları kazanmada ve mali kârlılığı önemli ölçüde iyileştirmede etkilidir. - Sıfır Kesinti Süresi: Sürekli ve sorunsuz bir iş akışı sağlayan sıfır kesinti süresiyle kesintisiz operasyonların keyfini çıkarın. - Verimli Bordro ve İK Süreçleri: Tüm bordro ve İK süreçlerini kolaylaştırarak idari yükü azalttık ve doğruluk sağladık. - Projelerde Maliyet Tasarrufu: Çeşitli projelerde %10 ile %25 arasında değişen önemli tasarruflar elde ederek genel karlılığı artırdık. - Artan Müşteri Değeri: Müşterilere sunulan değerde %30'luk kayda değer bir artış elde ederek hizmet standartlarını yükselttik. - Görev Optimizasyonu: Boşa giden görevlerin ortadan kaldırılması ve genel kaynak kullanımının iyileştirilmesi yoluyla %25 oranında maliyet tasarrufu sağlandı. - İşe Alma Maliyetlerinde Düşüş: İşe alma maliyetlerini %25 oranında azaltın, kötü işe alımlarla ilişkili riskleri azaltın ve işe alım süreçlerini optimize edin. - Çalışanları Elde Tutma: En iyi performans gösterenleri daha hızlı terfiler için ihtiyaç duydukları verilerle güçlendirir, böylece çalışanların elde tutulmasının iyileşmesini sağlar. Hubstaff, müşterilerimizin mükemmellik arayışında çok önemli bir araç olduğunu ve çeşitli iş operasyonlarında somut sonuçlar sağladığını kanıtladı. Hubstaff ile işin geleceğini kucaklayın!
HireArt
hireart.com
Kendi sözleşmeli iş gücünüzü yönetmek için ihtiyacınız olan her şey. Tek bir araçla modern bir sözleşmeli iş gücü oluşturun ve yönetin. Kayıtlı İşveren, Talep Üzerine Kaynak Kullanımı, Satıcı Yönetimi ve Serbest Çalışan Yönetimi, hepsi aynı self-servis kullanıcı arayüzünde.
Deel
letsdeel.com
Deel, küresel ekiplere yönelik hepsi bir arada İK platformudur. Bu, her yerde, her ekip için uçtan uca İK yönetimi anlamına gelir. Tam zamanlı çalışanları veya bağımsız yüklenicileri birkaç dakika içinde uyumlu bir şekilde işe alın, işe alın ve ödeme yapın. İlk defa, tüm iş gücünüzün merkezi görünümünü tek bir yerden görebileceksiniz. Deel ile şirketler, Deel'in şirket içi arka ofisinden ve yerel olarak sahip olunan kuruluşlardan yararlanarak küresel maaş bordrosunu mümkün kılar. Çalışanlar, yöneticiler ve liderler, Deel'in modern self-servis arayüzü aracılığıyla para çekme ayrıntılarını güncelleyebilir, ekip yapısını görselleştirebilir, toplam maaş bordrosu harcamalarını denetleyebilir ve düzinelerce başka görevi tamamlayabilir. Bugün Deel, KOBİ'lerden halka açık şirketlere kadar 20.000'den fazla müşteriye hizmet vererek 120.000'den fazla çalışanın her yerden ödeme almasına yardımcı oluyor. Yerelleştirilmiş yasal sözleşmeler oluşturun, izinleri takip edin, ikramiye verin, eşitliği yönetin ve daha fazlasını yapın. Deel platformuna yönelik kişisel bir rehber için bir demo rezervasyonu yapın ve küresel iş gücünüzün kilidini bugün açın.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, dünyanın ilk ve tek uçtan uca yapay zeka işe alım platformu Braintrust AIR ile işe alımda devrim yaratıyor. İnsan içgörüleri ve özel verilerle eğitilen Braintrust AIR, işe alım süresini aylardan günlere indirir, sizi önceden incelenmiş nitelikli adaylarla anında eşleştirir ve ilk tur telefon ekranını sizin için yönetir. Aralarında Nestlé, Porsche, Atlassian, Goldman Sachs ve Nike'ın da bulunduğu yüzlerce Fortune 1000 kuruluşunun güvendiği Braintrust AIR, yetenek edinme profesyonellerini 100 kat daha etkili hale getiriyor ve şirketlerin işe alım maliyetlerinden yüzbinlerce dolar tasarruf etmesini sağlıyor.
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