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Yüklenici Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Çin Hong Kong ÖİB
Yüklenici yönetimi yazılımı, şirketlerin sözleşmeli çalışanlar veya taşeronlar tarafından yürütülen dış kaynak işlerini verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu çözümler, iş emirlerini organize edip yönetirken performansın ve üretkenliğin izlenmesine de yardımcı olur. Belirli görevleri ve projeleri gerçekleştirmek için özel beceriler ve uzmanlık açısından yüklenicilere bağımlı olan şirketler için özellikle faydalıdırlar. Bu yazılım, görevlerin şirket standartlarını karşılamasını sağlar ve 1099 form düzenlenmesine, görev yönetimine ve tamamlanma takibine yardımcı olur. Yüklenici yönetimi araçları inşaat, perakende, restoranlar, enerji, kamu hizmetleri ve daha fazlası gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
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Remote
remote.com
Remote, dünya çapında tam zamanlı çalışanları ve sözleşmeli çalışanları yönetmek ve ödeme yapmak için hepsi bir arada çözümünüzdür. Platformumuz, çok sayıda ülkede uluslararası maaş bordrosu, sosyal haklar, vergiler, hisse senedi opsiyonları ve uyumlulukla ilgilenir. Ekibiniz nerede olursa olsun Rem...
Gusto
gusto.com
İster yeni başlıyor olun, ister hızla büyüyen işletmenizi ölçeklendiriyor olun, Gusto, ekibinizi büyütmek ve beslemek için ihtiyaç duyduğunuz ortaktır. Gusto ile bordro, sosyal haklar, işe alım, yönetim kaynakları ve daha fazlası gibi modern İK özelliklerine tek bir yerden sahip olursunuz. Gusto, ek...
Rippling
rippling.com
Rippling, işletmelere küresel olarak İK, BT ve Finans'ı yönetebilecekleri tek bir yer sağlar. Bordro, giderler, sosyal haklar ve bilgisayarlar gibi normalde bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk defa, çalışan yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir sistemde yönetebil...
Deel
letsdeel.com
Deel, küresel ekiplere yönelik hepsi bir arada İK platformudur. Bu, her yerde, her ekip için uçtan uca İK yönetimi anlamına gelir. Tam zamanlı çalışanları veya bağımsız yüklenicileri birkaç dakika içinde uyumlu bir şekilde işe alın, işe alın ve ödeme yapın. İlk defa, tüm iş gücünüzün merkezi görünüm...
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff, olumlu bir çalışan deneyimi sağlarken uzak, hibrit ve şirket içi ekipler arasında üretkenliği artırmak için tasarlanmış son teknoloji ürünü bir iş gücü analitiği yazılım çözümüdür. Hubstaff, işletmenizin daha verimli çalışabilmesi için 30'dan fazla uygulamayla entegre olur. Zaman izleme, e...
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket by ADP, işletmenize günümüzün rekabet ortamında ölçeklenme yeteneği sağlayan son teknoloji ürünü bir platform sunar. Platformumuz şirketlerin genişletilmiş iş gücünü verimli ve uyumlu bir şekilde organize etmesine, yönetmesine ve ödeme yapmasına olanak tanır. New York, New York'ta bulunan...
ServiceChannel
servicechannel.com
ServiceChannel, tesis yöneticilerine, kuruluşları genelindeki ticari yüklenicilerden onarım ve bakım hizmetleri tedarik etmeleri, tedarik etmeleri, yönetmeleri ve ödeme yapmaları için tek bir platform sağlar. Tesis yöneticileri, tüm iş kollarında, konumlarda ve yüklenicilerde benzeri görülmemiş şeff...
Justworks
justworks.com
Justworks, İK sertifikalı uzmanların ödüllü desteğiyle küresel bordro, sosyal haklar, uyumluluk desteği, zaman takibi, İK araçları ve daha fazlasını sunan çok ürünlü bir çözümdür. Önemli olana odaklanabilmeniz için işin inceliklerini biz hallederiz: işinizi ve ekibinizi geliştirmek.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, dünyanın ilk ve tek uçtan uca yapay zeka işe alım platformu Braintrust AIR ile işe alımda devrim yaratıyor. İnsan içgörüleri ve özel verilerle eğitilen Braintrust AIR, işe alım süresini aylardan günlere indirir, sizi önceden incelenmiş nitelikli adaylarla anında eşleştirir ve ilk tur tel...
Contra
contra.com
Contra, kullanıcılara bağımsız çalışma özgürlüğü ve fırsatı veren bir ağ platformudur. Serbest çalışanların ve diğer bağımsız profesyonellerin kendi şartlarına göre geçimlerini sağlamalarına olanak tanıyan iş portföylerini sergileyerek, özel bir topluluk ve yönlendirme ağı aracılığıyla insanlara esn...
Skuad
skuad.io
Skuad, sizin gibi şirketlerin dünyanın her yerinde olağanüstü yetenekleri uyumlu bir şekilde istihdam etmesine ve ödeme yapmasına olanak tanıyan, hızla büyüyen küresel bir istihdam ve bordro platformudur. Skuad, büyük işletmelerin ve yeni kurulan girişimlerin, işlerini büyütmek ve çeşitli dağıtılmış...
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno, bir işletmenin yüklenici bulmak, işe almak, yönetmek ve ödeme yapmak için ihtiyaç duyduğu tek platformdur. Serbest Çalışan Yönetim Sistemini 100.000'den fazla endüstri onaylı yüklenicinin yer aldığı seçkin bir pazar yeri ile birleştiren YunoJuno, İK, İşe Alma Yöneticileri, Finans ve Hukuk ...
Worksome
worksome.com
Güçlü dış iş gücü yönetimi: Yüklenici deneyimini yeniden tanımlıyoruz. Güçlü uyumluluk ve hızlı ödemelerle bağımsız yüklenicileri yönetmek için oluşturulmuş tek araçla harici iş gücünüzü oluşturun, yönetin ve elinizde tutun.
Multiplier
usemultiplier.com
Başka bir ülkede yeteneklerin işe alınmasını kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? Çarpan sizin çözümünüzdür; teknolojimiz sorunsuz bir şekilde işe başlamanıza, çalışanlarınıza ödeme yapmanıza, düzenleyici yasalara uymanıza, sınırlar ötesinde faydalar sağlamanıza ve küresel ekiplerinizle bağlantıda kalman...
Xolo
xolo.io
Xolo, iş kurma, KDV uyumlu faturalama, muhasebe, vergi raporlama, işletme giderleri ve daha fazlası için yerel ve küresel çözümler sunan, tamamen sololara yönelik bir iş motorudur.
Oyster
oysterhr.com
Oyster'ın EOR'u ile bir ticari kuruluş kurmadan uyumlu bir şekilde işe alım yapın ve tüm istihdam işlevlerini tek bir otomatik platformdan yönetin. Geleneksel bir kayıtlı işverenden daha iyi olan Oyster, 180'den fazla ülkede uyumluluğu sağlamak için derin istihdam öngörülerinden ve hukuk ve İK uzman...
Asanify
asanify.com
Asanify, kuruluşunuzun uçtan uca İK Yönetimi gereksinimlerini karşılayan tek noktadan çözümdür. Yeni başlayanlar ve hızlı büyüyen işletmeler için mükemmel şekilde uygun, sorunsuz ve tam otomatik bir Bordro çözümü de sağlar. Emekliliğe kadar işe alma sistemimizi ücretsiz olarak kullanmaya başlayabili...
RemotePass
remotepass.com
RemotePass, küresel ekipler için en güçlü ve kullanımı kolay küresel işe alım ve bordro platformudur. Vizyonumuz, herkesin her yerden çalışabileceği ve aynı zamanda avantajlara ve finansal hizmetlere erişebileceği bir dünya yaratmaktır. Sürecin karmaşıklığını ortadan kaldırarak, ileriye dönük şirket...
Thera
getthera.com
Para hareketi ile ilgili her şey. Küresel ekipler için tasarlandı. Thera, paradan tasarruf etmenizi sağlamak için tasarlanmış uygulamalardan oluşan bir ekosistemdir - Bordro, Bankacılık, Fatura Ödemesi. İster ürünlerimizden birini ister tam paketi kullanmak istiyor olun, yanınızdayız.
Avetta
avetta.com
İhtiyacınız olan tek hepsi bir arada yüklenici risk yönetimi platformu. Güvenli, sürdürülebilir ve emniyetli bağlantılar oluşturmak için 120'den fazla ülkede 130.000'den fazla işletmenin güvendiği platformu kullanın.
Ruul
ruul.io
Ruul, işletmelerin serbest çalışanlar ve bağımsız yüklenicilerle çalışırken operasyonlarını kolaylaştırmalarına yönelik kapsamlı bir çözüm sunuyor. Ruul, faturalama ve taşeron ödemelerini yönetme gibi çeşitli idari görevleri yerine getirerek işletmelerin temel faaliyetlerine odaklanmasına olanak tan...
HireArt
hireart.com
Kendi sözleşmeli iş gücünüzü yönetmek için ihtiyacınız olan her şey. Tek bir araçla modern bir sözleşmeli iş gücü oluşturun ve yönetin. Kayıtlı İşveren, Talep Üzerine Kaynak Kullanımı, Satıcı Yönetimi ve Serbest Çalışan Yönetimi, hepsi aynı self-servis kullanıcı arayüzünde.
Sonovate
sonovate.com
Sonovate yeni çalışma dünyasına güç veriyor. İşe alım ajanslarının, danışmanlıkların ve bireylerin, özel teknolojiyle sarılmış basit, hızlı fatura finansmanı ile ödeme almasına yardımcı olur.
Lancerkit
lancerkit.com
LancerKit, serbest çalışanlara ve küçük ve orta ölçekli işletmelere operasyonlarını kolaylaştırmada yardımcı olmayı amaçlayan eksiksiz bir işletme yönetimi çözümüdür. LancerKit ile faturaları, teklifleri, kişileri ve belgeleri tek bir yerden zahmetsizce yönetebilir, zamandan tasarruf edebilir ve üre...
ContractHub
contracthub.com
Belge Sürecinizi Dijitalleştirin ContractHub, ekiplerin belgeleri yaklaşık %80 daha hızlı oluşturmasına, onaylamasına, yürütmesine ve yönetmesine yardımcı olur. Belgelerinizi yükleyin ve iş akışınızı ayarlayın; bu kadar basit!
ISNetworld
isnetworld.com
Sağlık, Güvenlik ve Çevre kontrolü, Sigorta ve Tedarik yönetimi, çalışanların uyumu ve eğitimi, denetim ve değerlendirme takibi ve daha fazlasına yönelik modülleri içerir.
Remofirst
remofirst.com
Remofirst, 180'den fazla ülkede tam zamanlı çalışanlarınızı ve/veya yüklenicilerinizi sizin adınıza çalıştırır. Üstün yeteneklerinizle çalışacak yerel bir varlık oluşturmak için aylarca ve onbinlerce dolar harcamanıza gerek yok. Yanlış sınıflandırma risklerinden kaçınırken, uyumluluk denetimlerini g...
TalentDesk
talentdesk.io
Yüklenicilerinizi ve serbest çalışanlarınızı yönetmeye ve ödeme yapmaya yönelik yazılım. Nerede olurlarsa olsunlar. TalentDesk.io, lider pazar yeri PeopleHour.com'un arkasındaki ekip tarafından oluşturulmuş uçtan uca bir Serbest Çalışan Yönetim Sistemidir (FMS). Serbest ekonomide 15 yılı aşkın deney...
Plane
plane.com
Plane (eski adıyla Pilot), ABD'li ve uluslararası çalışanları ve yüklenicileri işe alan ABD merkezli şirketlerin maaş bordrosunu, sosyal haklarını ve uyumluluğunu yönetir. Güvenli, bulut tabanlı tek bir platformda ABD'deki ve dünya çapındaki çalışanları ve yüklenicileri kolayca işe alın, işe alın ve...
Borderless AI
hireborderless.com
Sınırsız AI, uluslararası ekip üyelerine katılım, yönetim ve ödeme sürecini otomatikleştirmek ve hızlandırmak için üretken yapay zekanın gücünden yararlanan benzersiz bir küresel bordro çözümüdür. Neden benzersiz? Kuruluşların dünyanın her yerindeki çalışanlarla hızlı ve uyumlu bir şekilde etkileşim...