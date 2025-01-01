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Sözleşme Yönetimi Yazılımı
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Sözleşme Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Sözleşme yönetimi yazılımı, oluşturma, izleme ve izleme de dahil olmak üzere tüm sözleşme yaşam döngüsünü kolaylaştırır ve otomatikleştirir. Satış görevlileri veya müşteri temsilcileri gibi sözleşme müzakerelerinde yer alan profesyoneller için özellikle faydalıdır. Bu kişiler sözleşme şartlarının, hizmet seviyesi anlaşmalarının tanımlanmasından, değişiklik yapılmasından ve sözleşmelerin yürütülmesinden sorumludur. Müzakere yönünün yanı sıra, her iki tarafın hukuk departmanları sözleşme sürecinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Sözleşmelerin ilgili kanunlara, düzenlemelere ve şirket içi politikalara uygun olmasını sağlarlar. Kuruluşlar, sözleşme yönetimi yazılımından yararlanarak sözleşme yönetimi sürecini basitleştirebilir ve hızlandırabilir. Manuel görevleri ortadan kaldırır, hataları azaltır ve genel verimliliği artırır. Bu yazılım, farklı paydaşlar arasında kesintisiz işbirliğine olanak tanır, sözleşme iş akışlarını kolaylaştırır ve tüm sözleşme yaşam döngüsü boyunca uyumluluğu sağlar.

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Workday

Workday

workday.com

Workday, insan kaynakları ve finans yönetimini bir araya getiren bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, işlemleri mobil cihazlarıyla kolayca yönetebilir.

Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign

adobe.com

Adobe Acrobat Sign, belgeleri elektronik olarak imzalama, gönderme ve yönetme sürecini basit ve güvenli bir şekilde gerçekleştiren bir uygulamadır.

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc, belgelerin oluşturulması, gönderilmesi ve imzalanması için bir belge yönetim platformudur. Elektronik imza ve iş akışı otomasyonu sunar.

Zoho Contracts

Zoho Contracts

zoho.com

Zoho Sözleşmeleri, sözleşme süreçlerini yönetmek ve uyumluluğu sağlamak için merkezi bir platform sunar.

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Bonsai, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için proje yönetimi, faturalandırma ve müşteri ilişkileri gibi iş süreçlerini yönetmeyi sağlayan bir uygulamadır.

DealHub.io

DealHub.io

dealhub.io

DealHub.io, satış süreçlerini hızlandırmak için ayrıntılı teklif, faturalama ve abonelik yönetimi çözümleri sunan bir platformdur.

Concord

Concord

concordnow.com

Concord, tüm sözleşmelerinizi yönetmek için tek araçtır. Taslağını hazırlayın, müzakere edin, imzalayın ve yönetin. Sınırsız ücretsiz e-imza ve şablonlar sunar.

Gatekeeper

Gatekeeper

gatekeeperhq.com

Gatekeeper, satıcı ve sözleşme yaşam döngüsü yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Görünürlük sağlar, uyumu korur ve riski yönetir.

Papernest

Papernest

papernest.com

Papernest, elektrik, gaz ve internet gibi aboneliklerinizi merkezi bir platformda yönetmenizi sağlar, kolayca abone olur, değiştirir veya sonlandırabilirsiniz.

provakil

provakil

provakil.com

Provakil, şirketlerin hukuki operasyonlarını yönetmelerine yardımcı olan bir uygulamadır. Süreçleri otomatikleştirir, bilgi toplar ve raporlar oluşturur.

Proposify

Proposify

proposify.com

Proposify, satış tekliflerini oluşturmayı, yönetmeyi ve analiz etmeyi sağlayan bulut tabanlı bir yazılımdır.

Linksquares

Linksquares

linksquares.com

LinkSquares, hukuk ekiplerinin sözleşmeleri AI destekli olarak taslaklama, gözden geçirme ve yürütmesini sağlamaya yönelik bir araçtır.

DocuX

DocuX

docux.ai

DocuX, belgelerin ve sözleşmelerin yaşam döngüsünü yönetmenizi sağlayan AI destekli bir platformdur. Otomatik imza ve arşivleme imkanı sunar.

Legistify

Legistify

legistify.com

Legistify, kuruluşlar için yasal işlemleri kolaylaştıran, yasal belgeleri ve davaları yönetme imkanı sunan bir yasal teknoloji platformudur.

Juro

Juro

juro.com

Juro, sözleşmeleri oluşturma, yürütme ve yönetme sürecini hızlandıran yapay zeka destekli bir sözleşme otomasyon platformudur.

Legislate

Legislate

legislate.ai

Legislate, Oxford'da kurulan bir hukuk teknolojisi şirketidir. Avukat onaylı sözleşmeleri kolayca oluşturma, yönetme ve arama imkanı sunar.

Pocketlaw

Pocketlaw

pocketlaw.com

Pocketlaw, yasal belgelerin oluşturulmasını, yönetilmesini ve anlaşılması sürecini basitleştiren kullanıcı dostu bir platformdur.

Contractzy

Contractzy

contractzy.io

Contractzy, sözleşme oluşturma, müzakere, depolama ve imzalama süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir kurumsal sözleşme yönetim platformudur.

Ironclad

Ironclad

ironcladapp.com

Ironclad, sözleşme süreçlerini otomatikleştirerek hukuk ekiplerinin iş yükünü azaltan bir sözleşme yaşam döngüsü yönetim platformudur.

ContractZen

ContractZen

contractzen.com

ContractZen, sözleşme yönetimi ve sanal veri odaları sunan, kullanıcı dostu ve güvenli bir yazılımdır. Kuruluşların sözleşme süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olur.

Contract Cardinal

Contract Cardinal

contractcardinal.com

Sözleşme Kardinal, sözleşme yönetimi için oluşturma, müzakere, izleme ve analiz gibi işlevler sunan bir uygulamadır.

Zefort

Zefort

zefort.com

Zefort, sözleşme yönetimi yazılımıdır. Kullanıcılar, sözleşmeleri oluşturabilir, imzalayabilir, depolayabilir ve paylaşabilirler.

GetAccept

GetAccept

getaccept.com

GetAccept, satış belgelerini yönetmekte ve işbirlikçi süreçler sunarak alıcı ve satıcıların anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmasına yardımcı olan bir dijital satış platformudur.

SYDLE ONE

SYDLE ONE

sydle.com

SYDLE ONE, dijital dönüşüm için merkezi bir platform sunan, iş süreçlerini otomatikleştiren ve verileri yöneten çözümler sağlar.

Legalesign

Legalesign

legalesign.com

Legalesign, belgeleri çevrimiçi olarak göndermek, imzalamak ve yönetmek için tasarlanmış bir elektronik imza yazılımıdır.

ContractWorks

ContractWorks

contractworks.com

ContractWorks, bulut tabanlı bir sözleşme yönetim yazılımıdır; sözleşme yaşam döngüsünü yönetir, otomatikleştirir ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar.

Ignition

Ignition

ignitionapp.com

Ignition, profesyonel hizmetler için otomatik teklif, sözleşme, fatura ve ödeme süreçlerini yöneten bir platformdur. İşletmelerin daha hızlı ödeme almasını sağlar.

SpotDraft

SpotDraft

app.spotdraft.com

SpotDraft, sözleşme yönetimi ve otomasyonu için AI destekli bir platformdur. Yasal ekiplerin süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olur.

Ontra

Ontra

ontra.ai

Ontra, sözleşme otomasyonu ve yönetimi sağlayarak yasal işlemleri basitleştirir, maliyetleri azaltır ve uyumluluğu artırır.

Lexion

Lexion

lexion.ai

Lexion, sözleşmeleri merkezi olarak yönetmeyi sağlayan basit ve etkili bir sözleşme yönetim platformudur. AI ile otomatikleştirilmiş iş akışları sunar.

WhitePipe

WhitePipe

whitepipe.io

WhitePipe, KOBİ'ler için sözleşme yönetimi ve alacak süreçlerini otomasyon ve şablonlar ile kolaylaştıran bir uygulamadır.

Evisort

Evisort

evisort.com

Evisort, sözleşmeleri merkezi olarak yönetir, gerçek zamanlı analiz sağlar ve sözleşme yaşam döngüsünü otomatikleştirir.

Practice Ignition

Practice Ignition

practiceignition.com

Practice Ignition, teklifleri, sözleşmeleri ve ödemeleri tek belgede birleştirerek müşteri ilişkilerini yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur.

Contractify

Contractify

contractify.io

Contractify, sözleşmeleri oluşturma, yönetme ve elektronik imzalama süreçlerini basitleştiren bir sözleşme yönetim yazılımıdır.

Zoopsign

Zoopsign

zoopsign.com

Zoopsign, belgeleri dijital olarak imzalamayı ve yönetmeyi sağlayan bir uygulamadır, güvenli bir ortamda işlem izleme olanağı sunar.

DeepStream

DeepStream

deep.stream

DeepStream, tedarik süreçlerini basit, çevrimiçi bir platformda yönetmenizi sağlar; tedarikçi değerlendirme, sözleşme yönetimi ve entegrasyon işlemlerini kolaylaştırır.

Leeway

Leeway

getleeway.com

Leeway, Qonto, Luko, Alma ve Voodoo gibi şirketlerin sözleşmelerini yönetmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.

Juridoc

Juridoc

juridoc.com.br

Juridoc, yasal belgelerin oluşturulması, müzakere edilmesi, imzalanması ve yönetilmesi için kapsamlı bir dijital platform sunar. Verimliliği artırır ve hata oranını azaltır.

Contract Hound

Contract Hound

contracthound.com

Sözleşme Hound, sözleşmeleri merkezi bir sistemde yönetmek, izlemek ve depolamak için güvenli bir yazılımdır.

Advocat

Advocat

advocat.ai

Advocat AI, sözleşme oluşturma, pazarlık, e-imza ve sözleşme arşivi hizmeti sunar. Sözleşmeleri hızla yöneterek riski azaltmayı sağlar.

Summize

Summize

summize.com

Summize, kullanıcı odaklı bir CLM çözümü ile sözleşmeleri hızlıca yönetir ve AI destekli özetlerle süreçleri kolaylaştırır.

Tradogram

Tradogram

tradogram.com

Tradogram, bulut tabanlı bir tedarik yazılımıdır. Satın alma siparişleri, sözleşmeler ve faturaları yönetmek için araçlar sunar, süreçleri merkezi ve şeffaf hale getirir.

Precisely

Precisely

preciselycontracts.com

Precisely, sözleşme yaşam döngüsü yönetim yazılımıdır. Otomatik sözleşme oluşturma, onay süreçleri ve elektronik imza ile hukuki departmanları destekler.

fynk

fynk

fynk.com

Fynk, yapay zeka destekli bir sözleşme yönetim yazılımıdır. Sözleşme oluşturma, düzenleme, müzakere etme ve imzalama süreçlerini kolaylaştırır.

Bounsel

Bounsel

bounsel.com

Bounsel Flow, etkileşimli formlar aracılığıyla hızlı belge oluşturma, sözleşme yönetimi ve onay süreçlerini kolaylaştıran bir yazılımdır.

DocTract

DocTract

doctract.com

DocTract, organizasyonların belgeleri yönetmesine, işbirliği yapmasına ve güvenli bir şekilde süreçlerini yürütmesine yardımcı olan bir bulut uygulamasıdır.

WorkRails

WorkRails

workrails.com

WorkRails, karmaşık hizmetlerin hızlı ve doğru şekilde fiyat tekliflerini hazırlamak için tasarlanmış bir yazılımdır. Ekiplerin verimliliğini artırır.

top.legal

top.legal

top.legal

top.legal, sözleşme müzakerelerini optimize eden bir SaaS platformudur. Müşterilere etkili müzakere ve otomasyon sağlar.

Zuva

Zuva

zuva.ai

Zuva, sözleşme analizi için yapay zeka kullanan bir platformdur. Sözleşmeleri hızlı ve detaylı inceleyerek kullanıcıların süreçleri yönlendirmesine yardımcı olur.

Docsmore

Docsmore

docsmore.com

Docsmore, belgelerden veri toplama, yönetme ve raporlama için bulut tabanlı bir çözümdür. Kullanıcılar belgeleri kolayca doldurup imzalayabilir ve belgeleri takip edebilir.

Contractbook

Contractbook

contractbook.com

Sözleşme Kitabı, sözleşmeleri yönetmek, oluşturmak ve izlemek için tasarlanmış bir platformdur. Ekip içi işbirliğini destekler ve otomasyon sağlar.

Oneflow

Oneflow

oneflow.com

Oneflow, sözleşme süreçlerini otomatikleştiren ve yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur.

SpringCM

SpringCM

springcm.com

SpringCM, satış sözleşmeleri ve belgeleri merkezi olarak yöneten güvenli bir bulut platformudur. Otomatik iş akışları ile belge yönetimini kolaylaştırır.

Docue

Docue

docue.com

Docue, 2015'te kurulan bir hukuk teknolojisi uygulamasıdır. Kullanıcılar, hukuki sözleşmeleri hızlı ve uygun maliyetle oluşturup, imzalayıp, yönetebilir ve saklayabilir.

Pergamin

Pergamin

pergam.in

Pergamin, sözleşmeler gibi yasal belgeleri oluşturma, düzenleme, imzalama, saklama ve arşivleme imkanı sunan çevrimiçi bir araçtır.

AXDRAFT

AXDRAFT

axdraft.com

Axdraft, belgeleri %70 daha hızlı oluşturup onay süresini 4-7 gün kısaltan, çok dilli belge otomasyonu ve sözleşme yönetim sistemi sunar.

Acquirell

Acquirell

acquirell.com

Acquirell, KOBİ'ler için tasarlanmış bir tedarik otomasyon çözümüdür. Tedarik süreçlerini tek bir sistemle yöneterek verimliliği artırır.

Pactly

Pactly

pactly.com

Pactly, sözleşme yönetimi platformudur; sözleşme taslağından imzasına kadar süreci kolaylaştırır, otomasyon ve işbirliği sağlar.

Inhubber

Inhubber

inhubber.com

Inhubber, sözleşme yönetimini blockchain ve yapay zeka ile kolaylaştıran bir platformdur. Sözleşme oluşturma ve depolama süreçlerini basit ve güvenli hale getirir.

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