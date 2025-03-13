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Sözleşme yönetimi yazılımı, oluşturma, izleme ve izleme de dahil olmak üzere tüm sözleşme yaşam döngüsünü kolaylaştırır ve otomatikleştirir. Satış görevlileri veya müşteri temsilcileri gibi sözleşme müzakerelerinde yer alan profesyoneller için özellikle faydalıdır. Bu kişiler sözleşme şartlarının, hizmet seviyesi anlaşmalarının tanımlanmasından, değişiklik yapılmasından ve sözleşmelerin yürütülmesinden sorumludur. Müzakere yönünün yanı sıra, her iki tarafın hukuk departmanları sözleşme sürecinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Sözleşmelerin ilgili kanunlara, düzenlemelere ve şirket içi politikalara uygun olmasını sağlarlar. Kuruluşlar, sözleşme yönetimi yazılımından yararlanarak sözleşme yönetimi sürecini basitleştirebilir ve hızlandırabilir. Manuel görevleri ortadan kaldırır, hataları azaltır ve genel verimliliği artırır. Bu yazılım, farklı paydaşlar arasında kesintisiz işbirliğine olanak tanır, sözleşme iş akışlarını kolaylaştırır ve tüm sözleşme yaşam döngüsü boyunca uyumluluğu sağlar.
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Workday
workday.com
Workday, insan kaynakları ve finans yönetimini bir araya getiren bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, işlemleri mobil cihazlarıyla kolayca yönetebilir.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Adobe Acrobat Sign, belgeleri elektronik olarak imzalama, gönderme ve yönetme sürecini basit ve güvenli bir şekilde gerçekleştiren bir uygulamadır.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc, belgelerin oluşturulması, gönderilmesi ve imzalanması için bir belge yönetim platformudur. Elektronik imza ve iş akışı otomasyonu sunar.
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho Sözleşmeleri, sözleşme süreçlerini yönetmek ve uyumluluğu sağlamak için merkezi bir platform sunar.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için proje yönetimi, faturalandırma ve müşteri ilişkileri gibi iş süreçlerini yönetmeyi sağlayan bir uygulamadır.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io, satış süreçlerini hızlandırmak için ayrıntılı teklif, faturalama ve abonelik yönetimi çözümleri sunan bir platformdur.
Concord
concordnow.com
Concord, tüm sözleşmelerinizi yönetmek için tek araçtır. Taslağını hazırlayın, müzakere edin, imzalayın ve yönetin. Sınırsız ücretsiz e-imza ve şablonlar sunar.
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper, satıcı ve sözleşme yaşam döngüsü yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Görünürlük sağlar, uyumu korur ve riski yönetir.
Papernest
papernest.com
Papernest, elektrik, gaz ve internet gibi aboneliklerinizi merkezi bir platformda yönetmenizi sağlar, kolayca abone olur, değiştirir veya sonlandırabilirsiniz.
provakil
provakil.com
Provakil, şirketlerin hukuki operasyonlarını yönetmelerine yardımcı olan bir uygulamadır. Süreçleri otomatikleştirir, bilgi toplar ve raporlar oluşturur.
Proposify
proposify.com
Proposify, satış tekliflerini oluşturmayı, yönetmeyi ve analiz etmeyi sağlayan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Linksquares
linksquares.com
LinkSquares, hukuk ekiplerinin sözleşmeleri AI destekli olarak taslaklama, gözden geçirme ve yürütmesini sağlamaya yönelik bir araçtır.
DocuX
docux.ai
DocuX, belgelerin ve sözleşmelerin yaşam döngüsünü yönetmenizi sağlayan AI destekli bir platformdur. Otomatik imza ve arşivleme imkanı sunar.
Legistify
legistify.com
Legistify, kuruluşlar için yasal işlemleri kolaylaştıran, yasal belgeleri ve davaları yönetme imkanı sunan bir yasal teknoloji platformudur.
Juro
juro.com
Juro, sözleşmeleri oluşturma, yürütme ve yönetme sürecini hızlandıran yapay zeka destekli bir sözleşme otomasyon platformudur.
Legislate
legislate.ai
Legislate, Oxford'da kurulan bir hukuk teknolojisi şirketidir. Avukat onaylı sözleşmeleri kolayca oluşturma, yönetme ve arama imkanı sunar.
Pocketlaw
pocketlaw.com
Pocketlaw, yasal belgelerin oluşturulmasını, yönetilmesini ve anlaşılması sürecini basitleştiren kullanıcı dostu bir platformdur.
Contractzy
contractzy.io
Contractzy, sözleşme oluşturma, müzakere, depolama ve imzalama süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir kurumsal sözleşme yönetim platformudur.
Ironclad
ironcladapp.com
Ironclad, sözleşme süreçlerini otomatikleştirerek hukuk ekiplerinin iş yükünü azaltan bir sözleşme yaşam döngüsü yönetim platformudur.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen, sözleşme yönetimi ve sanal veri odaları sunan, kullanıcı dostu ve güvenli bir yazılımdır. Kuruluşların sözleşme süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olur.
Contract Cardinal
contractcardinal.com
Sözleşme Kardinal, sözleşme yönetimi için oluşturma, müzakere, izleme ve analiz gibi işlevler sunan bir uygulamadır.
GetAccept
getaccept.com
GetAccept, satış belgelerini yönetmekte ve işbirlikçi süreçler sunarak alıcı ve satıcıların anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmasına yardımcı olan bir dijital satış platformudur.
SYDLE ONE
sydle.com
SYDLE ONE, dijital dönüşüm için merkezi bir platform sunan, iş süreçlerini otomatikleştiren ve verileri yöneten çözümler sağlar.
Legalesign
legalesign.com
Legalesign, belgeleri çevrimiçi olarak göndermek, imzalamak ve yönetmek için tasarlanmış bir elektronik imza yazılımıdır.
Zefort
zefort.com
Zefort, sözleşme yönetimi yazılımıdır. Kullanıcılar, sözleşmeleri oluşturabilir, imzalayabilir, depolayabilir ve paylaşabilirler.
ContractWorks
contractworks.com
ContractWorks, bulut tabanlı bir sözleşme yönetim yazılımıdır; sözleşme yaşam döngüsünü yönetir, otomatikleştirir ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar.
Ignition
ignitionapp.com
Ignition, profesyonel hizmetler için otomatik teklif, sözleşme, fatura ve ödeme süreçlerini yöneten bir platformdur. İşletmelerin daha hızlı ödeme almasını sağlar.
Ontra
ontra.ai
Ontra, sözleşme otomasyonu ve yönetimi sağlayarak yasal işlemleri basitleştirir, maliyetleri azaltır ve uyumluluğu artırır.
Lexion
lexion.ai
Lexion, sözleşmeleri merkezi olarak yönetmeyi sağlayan basit ve etkili bir sözleşme yönetim platformudur. AI ile otomatikleştirilmiş iş akışları sunar.
WhitePipe
whitepipe.io
WhitePipe, KOBİ'ler için sözleşme yönetimi ve alacak süreçlerini otomasyon ve şablonlar ile kolaylaştıran bir uygulamadır.
SpotDraft
app.spotdraft.com
SpotDraft, sözleşme yönetimi ve otomasyonu için AI destekli bir platformdur. Yasal ekiplerin süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olur.
Evisort
evisort.com
Evisort, sözleşmeleri merkezi olarak yönetir, gerçek zamanlı analiz sağlar ve sözleşme yaşam döngüsünü otomatikleştirir.
Practice Ignition
practiceignition.com
Practice Ignition, teklifleri, sözleşmeleri ve ödemeleri tek belgede birleştirerek müşteri ilişkilerini yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur.
Contractify
contractify.io
Contractify, sözleşmeleri oluşturma, yönetme ve elektronik imzalama süreçlerini basitleştiren bir sözleşme yönetim yazılımıdır.
Zoopsign
zoopsign.com
Zoopsign, belgeleri dijital olarak imzalamayı ve yönetmeyi sağlayan bir uygulamadır, güvenli bir ortamda işlem izleme olanağı sunar.
DeepStream
deep.stream
DeepStream, tedarik süreçlerini basit, çevrimiçi bir platformda yönetmenizi sağlar; tedarikçi değerlendirme, sözleşme yönetimi ve entegrasyon işlemlerini kolaylaştırır.
Leeway
getleeway.com
Leeway, Qonto, Luko, Alma ve Voodoo gibi şirketlerin sözleşmelerini yönetmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
Juridoc
juridoc.com.br
Juridoc, yasal belgelerin oluşturulması, müzakere edilmesi, imzalanması ve yönetilmesi için kapsamlı bir dijital platform sunar. Verimliliği artırır ve hata oranını azaltır.
Contract Hound
contracthound.com
Sözleşme Hound, sözleşmeleri merkezi bir sistemde yönetmek, izlemek ve depolamak için güvenli bir yazılımdır.
Advocat
advocat.ai
Advocat AI, sözleşme oluşturma, pazarlık, e-imza ve sözleşme arşivi hizmeti sunar. Sözleşmeleri hızla yöneterek riski azaltmayı sağlar.
Summize
summize.com
Summize, kullanıcı odaklı bir CLM çözümü ile sözleşmeleri hızlıca yönetir ve AI destekli özetlerle süreçleri kolaylaştırır.
Tradogram
tradogram.com
Tradogram, bulut tabanlı bir tedarik yazılımıdır. Satın alma siparişleri, sözleşmeler ve faturaları yönetmek için araçlar sunar, süreçleri merkezi ve şeffaf hale getirir.
Precisely
preciselycontracts.com
Precisely, sözleşme yaşam döngüsü yönetim yazılımıdır. Otomatik sözleşme oluşturma, onay süreçleri ve elektronik imza ile hukuki departmanları destekler.
fynk
fynk.com
Fynk, yapay zeka destekli bir sözleşme yönetim yazılımıdır. Sözleşme oluşturma, düzenleme, müzakere etme ve imzalama süreçlerini kolaylaştırır.
Bounsel
bounsel.com
Bounsel Flow, etkileşimli formlar aracılığıyla hızlı belge oluşturma, sözleşme yönetimi ve onay süreçlerini kolaylaştıran bir yazılımdır.
DocTract
doctract.com
DocTract, organizasyonların belgeleri yönetmesine, işbirliği yapmasına ve güvenli bir şekilde süreçlerini yürütmesine yardımcı olan bir bulut uygulamasıdır.
WorkRails
workrails.com
WorkRails, karmaşık hizmetlerin hızlı ve doğru şekilde fiyat tekliflerini hazırlamak için tasarlanmış bir yazılımdır. Ekiplerin verimliliğini artırır.
top.legal
top.legal
top.legal, sözleşme müzakerelerini optimize eden bir SaaS platformudur. Müşterilere etkili müzakere ve otomasyon sağlar.
Zuva
zuva.ai
Zuva, sözleşme analizi için yapay zeka kullanan bir platformdur. Sözleşmeleri hızlı ve detaylı inceleyerek kullanıcıların süreçleri yönlendirmesine yardımcı olur.
Docsmore
docsmore.com
Docsmore, belgelerden veri toplama, yönetme ve raporlama için bulut tabanlı bir çözümdür. Kullanıcılar belgeleri kolayca doldurup imzalayabilir ve belgeleri takip edebilir.
Contractbook
contractbook.com
Sözleşme Kitabı, sözleşmeleri yönetmek, oluşturmak ve izlemek için tasarlanmış bir platformdur. Ekip içi işbirliğini destekler ve otomasyon sağlar.
Oneflow
oneflow.com
Oneflow, sözleşme süreçlerini otomatikleştiren ve yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur.
SpringCM
springcm.com
SpringCM, satış sözleşmeleri ve belgeleri merkezi olarak yöneten güvenli bir bulut platformudur. Otomatik iş akışları ile belge yönetimini kolaylaştırır.
Docue
docue.com
Docue, 2015'te kurulan bir hukuk teknolojisi uygulamasıdır. Kullanıcılar, hukuki sözleşmeleri hızlı ve uygun maliyetle oluşturup, imzalayıp, yönetebilir ve saklayabilir.
Pergamin
pergam.in
Pergamin, sözleşmeler gibi yasal belgeleri oluşturma, düzenleme, imzalama, saklama ve arşivleme imkanı sunan çevrimiçi bir araçtır.
AXDRAFT
axdraft.com
Axdraft, belgeleri %70 daha hızlı oluşturup onay süresini 4-7 gün kısaltan, çok dilli belge otomasyonu ve sözleşme yönetim sistemi sunar.
Acquirell
acquirell.com
Acquirell, KOBİ'ler için tasarlanmış bir tedarik otomasyon çözümüdür. Tedarik süreçlerini tek bir sistemle yöneterek verimliliği artırır.
Pactly
pactly.com
Pactly, sözleşme yönetimi platformudur; sözleşme taslağından imzasına kadar süreci kolaylaştırır, otomasyon ve işbirliği sağlar.
Inhubber
inhubber.com
Inhubber, sözleşme yönetimini blockchain ve yapay zeka ile kolaylaştıran bir platformdur. Sözleşme oluşturma ve depolama süreçlerini basit ve güvenli hale getirir.
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