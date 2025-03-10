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Sözleşme yönetimi yazılımı, oluşturma, izleme ve izleme de dahil olmak üzere tüm sözleşme yaşam döngüsünü kolaylaştırır ve otomatikleştirir. Satış görevlileri veya müşteri temsilcileri gibi sözleşme müzakerelerinde yer alan profesyoneller için özellikle faydalıdır. Bu kişiler sözleşme şartlarının, hizmet seviyesi anlaşmalarının tanımlanmasından, değişiklik yapılmasından ve sözleşmelerin yürütülmesinden sorumludur. Müzakere yönünün yanı sıra, her iki tarafın hukuk departmanları sözleşme sürecinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Sözleşmelerin ilgili kanunlara, düzenlemelere ve şirket içi politikalara uygun olmasını sağlarlar. Kuruluşlar, sözleşme yönetimi yazılımından yararlanarak sözleşme yönetimi sürecini basitleştirebilir ve hızlandırabilir. Manuel görevleri ortadan kaldırır, hataları azaltır ve genel verimliliği artırır. Bu yazılım, farklı paydaşlar arasında kesintisiz işbirliğine olanak tanır, sözleşme iş akışlarını kolaylaştırır ve tüm sözleşme yaşam döngüsü boyunca uyumluluğu sağlar.
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Workday
workday.com
Workday, insan kaynakları ve finans yönetimini bir araya getiren bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, işlemleri mobil cihazlarıyla kolayca yönetebilir.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Adobe Acrobat Sign, belgeleri elektronik olarak imzalama, gönderme ve yönetme sürecini basit ve güvenli bir şekilde gerçekleştiren bir uygulamadır.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc, belgelerin oluşturulması, gönderilmesi ve imzalanması için bir belge yönetim platformudur. Elektronik imza ve iş akışı otomasyonu sunar.
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho Sözleşmeleri, sözleşme süreçlerini yönetmek ve uyumluluğu sağlamak için merkezi bir platform sunar.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için proje yönetimi, faturalandırma ve müşteri ilişkileri gibi iş süreçlerini yönetmeyi sağlayan bir uygulamadır.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io, satış süreçlerini hızlandırmak için ayrıntılı teklif, faturalama ve abonelik yönetimi çözümleri sunan bir platformdur.
Concord
concordnow.com
Concord, tüm sözleşmelerinizi yönetmek için tek araçtır. Taslağını hazırlayın, müzakere edin, imzalayın ve yönetin. Sınırsız ücretsiz e-imza ve şablonlar sunar.
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper, satıcı ve sözleşme yaşam döngüsü yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Görünürlük sağlar, uyumu korur ve riski yönetir.
Papernest
papernest.com
Papernest, elektrik, gaz ve internet gibi aboneliklerinizi merkezi bir platformda yönetmenizi sağlar, kolayca abone olur, değiştirir veya sonlandırabilirsiniz.
provakil
provakil.com
Provakil, şirketlerin hukuki operasyonlarını yönetmelerine yardımcı olan bir uygulamadır. Süreçleri otomatikleştirir, bilgi toplar ve raporlar oluşturur.
Proposify
proposify.com
Proposify, satış tekliflerini oluşturmayı, yönetmeyi ve analiz etmeyi sağlayan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Linksquares
linksquares.com
LinkSquares, hukuk ekiplerinin sözleşmeleri AI destekli olarak taslaklama, gözden geçirme ve yürütmesini sağlamaya yönelik bir araçtır.
DocuX
docux.ai
DocuX, belgelerin ve sözleşmelerin yaşam döngüsünü yönetmenizi sağlayan AI destekli bir platformdur. Otomatik imza ve arşivleme imkanı sunar.
Legistify
legistify.com
Legistify, kuruluşlar için yasal işlemleri kolaylaştıran, yasal belgeleri ve davaları yönetme imkanı sunan bir yasal teknoloji platformudur.
Juro
juro.com
Juro, sözleşmeleri oluşturma, yürütme ve yönetme sürecini hızlandıran yapay zeka destekli bir sözleşme otomasyon platformudur.
Legislate
legislate.ai
Legislate, Oxford'da kurulan bir hukuk teknolojisi şirketidir. Avukat onaylı sözleşmeleri kolayca oluşturma, yönetme ve arama imkanı sunar.
Pocketlaw
pocketlaw.com
Pocketlaw, yasal belgelerin oluşturulmasını, yönetilmesini ve anlaşılması sürecini basitleştiren kullanıcı dostu bir platformdur.
Contractzy
contractzy.io
Contractzy, sözleşme oluşturma, müzakere, depolama ve imzalama süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir kurumsal sözleşme yönetim platformudur.
Ironclad
ironcladapp.com
Ironclad, sözleşme süreçlerini otomatikleştirerek hukuk ekiplerinin iş yükünü azaltan bir sözleşme yaşam döngüsü yönetim platformudur.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen, sözleşme yönetimi ve sanal veri odaları sunan, kullanıcı dostu ve güvenli bir yazılımdır. Kuruluşların sözleşme süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olur.
Contract Cardinal
contractcardinal.com
Sözleşme Kardinal, sözleşme yönetimi için oluşturma, müzakere, izleme ve analiz gibi işlevler sunan bir uygulamadır.
GetAccept
getaccept.com
GetAccept, satış belgelerini yönetmekte ve işbirlikçi süreçler sunarak alıcı ve satıcıların anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmasına yardımcı olan bir dijital satış platformudur.
SYDLE ONE
sydle.com
SYDLE ONE, dijital dönüşüm için merkezi bir platform sunan, iş süreçlerini otomatikleştiren ve verileri yöneten çözümler sağlar.
Legalesign
legalesign.com
Legalesign, belgeleri çevrimiçi olarak göndermek, imzalamak ve yönetmek için tasarlanmış bir elektronik imza yazılımıdır.
ContractWorks
contractworks.com
ContractWorks, bulut tabanlı bir sözleşme yönetim yazılımıdır; sözleşme yaşam döngüsünü yönetir, otomatikleştirir ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar.
Ignition
ignitionapp.com
Ignition, profesyonel hizmetler için otomatik teklif, sözleşme, fatura ve ödeme süreçlerini yöneten bir platformdur. İşletmelerin daha hızlı ödeme almasını sağlar.
Ontra
ontra.ai
Ontra, sözleşme otomasyonu ve yönetimi sağlayarak yasal işlemleri basitleştirir, maliyetleri azaltır ve uyumluluğu artırır.
Lexion
lexion.ai
Lexion, sözleşmeleri merkezi olarak yönetmeyi sağlayan basit ve etkili bir sözleşme yönetim platformudur. AI ile otomatikleştirilmiş iş akışları sunar.
WhitePipe
whitepipe.io
WhitePipe, KOBİ'ler için sözleşme yönetimi ve alacak süreçlerini otomasyon ve şablonlar ile kolaylaştıran bir uygulamadır.
SpotDraft
app.spotdraft.com
SpotDraft, sözleşme yönetimi ve otomasyonu için AI destekli bir platformdur. Yasal ekiplerin süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olur.
Evisort
evisort.com
Evisort, sözleşmeleri merkezi olarak yönetir, gerçek zamanlı analiz sağlar ve sözleşme yaşam döngüsünü otomatikleştirir.
Practice Ignition
practiceignition.com
Practice Ignition, teklifleri, sözleşmeleri ve ödemeleri tek belgede birleştirerek müşteri ilişkilerini yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur.
Contractify
contractify.io
Contractify, sözleşmeleri oluşturma, yönetme ve elektronik imzalama süreçlerini basitleştiren bir sözleşme yönetim yazılımıdır.
Zoopsign
zoopsign.com
Zoopsign, belgeleri dijital olarak imzalamayı ve yönetmeyi sağlayan bir uygulamadır, güvenli bir ortamda işlem izleme olanağı sunar.
DeepStream
deep.stream
DeepStream, tedarik süreçlerini basit, çevrimiçi bir platformda yönetmenizi sağlar; tedarikçi değerlendirme, sözleşme yönetimi ve entegrasyon işlemlerini kolaylaştırır.
Leeway
getleeway.com
Leeway, Qonto, Luko, Alma ve Voodoo gibi şirketlerin sözleşmelerini yönetmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
Juridoc
juridoc.com.br
Juridoc, yasal belgelerin oluşturulması, müzakere edilmesi, imzalanması ve yönetilmesi için kapsamlı bir dijital platform sunar. Verimliliği artırır ve hata oranını azaltır.
Contract Hound
contracthound.com
Sözleşme Hound, sözleşmeleri merkezi bir sistemde yönetmek, izlemek ve depolamak için güvenli bir yazılımdır.
Advocat
advocat.ai
Advocat AI, sözleşme oluşturma, pazarlık, e-imza ve sözleşme arşivi hizmeti sunar. Sözleşmeleri hızla yöneterek riski azaltmayı sağlar.
Summize
summize.com
Summize, kullanıcı odaklı bir CLM çözümü ile sözleşmeleri hızlıca yönetir ve AI destekli özetlerle süreçleri kolaylaştırır.
Zefort
zefort.com
Zefort, sözleşme yönetimi yazılımıdır. Kullanıcılar, sözleşmeleri oluşturabilir, imzalayabilir, depolayabilir ve paylaşabilirler.
Tradogram
tradogram.com
Tradogram, bulut tabanlı bir tedarik yazılımıdır. Satın alma siparişleri, sözleşmeler ve faturaları yönetmek için araçlar sunar, süreçleri merkezi ve şeffaf hale getirir.
Precisely
preciselycontracts.com
Kesinlikle hukuk departmanlarının gerçekten önemli olan işlere odaklanmasına yardımcı olan bir sözleşme yaşam döngüsü yönetimi yazılımıdır. Otomatik sözleşme taslağı hazırlama, onay iş akışları, e-İmzalama, akıllı arşivleme ve izleme sayesinde, hukuk departmanının kuruluşlarına yapı ve gerçek iş değeri getirmesini tam olarak sağlar. Kurumsal odaklı işlevlerimiz karmaşık sözleşme otomasyonu ve oluşturmayı içerir, gelişmiş onay iş akışları ayarlamanıza, sözleşmelerinizi inceleme ve e-İmzalama için göndermenize ve tüm sözleşmelerinizi tek bir yerde arşivlemenize olanak tanır. Kesinlikle gerçeğin tek kaynağı haline gelir. Çözümümüz hukukçular tarafından güveniliyor ve Red Bull, Orange, Adverity, Engel & Völkers AG, Mærsk Mc-Kinney Møller Sıfır Karbon Nakliye Merkezi ve daha birçok şirketteki iş ekipleri tarafından seviliyor.
fynk
fynk.com
fynk, sözleşmelerin oluşturulmasını, düzenlenmesini, müzakere edilmesini ve imzalanmasını önemli ölçüde kolaylaştırmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir Sözleşme Yönetimi Yazılımıdır. Başlıca özellikleri taslak oluşturma ve oluşturma, dinamik içerik, işbirliğine dayalı düzenleme, onay iş akışları ve elektronik imzadan oluşur. Yapay zekadan yararlanan fynk, sözleşmelerdeki verilere ilişkin derinlemesine bir bakış açısı için gelişmiş sözleşme analizi sunar. Tekrarlanan belge türleri için şablonlar oluşturularak sözleşmeler ve teklifler arasında tutarlılık ve marka uyumu sağlanabilir. Dinamik içerik özelliği sayesinde kullanıcılar sözleşmeleri form doldurarak doldurabilir veya harici kullanıcılar anket aracılığıyla katkıda bulunabilir. Ayrıca sözleşme girişi ve isteğe bağlı bölümlerde kolaylık sağlamak için akıllı blokları ve koşulları da korur. Sözleşmelerin ne zaman yenilenmesi gerektiğini takip eder, hatırlatıcılar kurar ve söz konusu değere ilişkin genel bir bakış sağlar. Yazılım, iç ve dış kullanıcıların gerçek zamanlı olarak birlikte çalışabileceği ekip işbirliğine olanak tanır. Birden fazla sistemle entegre olarak mevcut iş akışlarıyla uyumluluk sağlar ve GDPR uyumlu güvenlik protokollerini sözleşme yönetimine getirir.
Bounsel
bounsel.com
Bounsel Flow, etkileşimli formlar aracılığıyla, sanki sohbet ediyormuşçasına saniyeler içinde belge oluşturmanın çözümüdür. Otomatik özetler oluşturmanıza, hatırlatmalar oluşturmanıza, onay ve imza istemenize (biyometrik veya dijital sertifika ile) ve belgenin durumunu tek yerden kontrol etmenize olanak tanıyan yapay zeka destekli bu yazılımla sözleşme yönetiminizi geliştirin. Ayrıca API aracılığıyla en sevdiğiniz iş akışları ve araçlarla entegre edebilir ve Zapier ile 5.000'den fazla entegrasyona erişebilirsiniz.
DocTract
doctract.com
DocTract, gelişmiş işbirliği yeteneklerine sahip özel bir bulut çözümü aracılığıyla kuruluşların önemli belgelerden yararlanma biçiminde devrim yaratıyor. Politika Yönetimi, Prosedür Yönetimi ve Sözleşme Yönetimi, kuruluşların doğrudan işbirliği yapmasına, önemli belgeleri dağıtmasına ve güvence altına almasına olanak tanıyan gerçek katma değerli süreçlere dönüşür. DocTract, Politikaları, Prosedürleri, SOP'ları ve Sözleşmeleri işlemek için gereken özel gereksinimlerin bilincindedir. Yerleşik yetenekler, revizyonlar üzerinde işbirliği yapmaktan onay seviyelerine ve elektronik imzalara kadar tüm süreç boyunca yardımcı olur.
WorkRails
workrails.com
WorkRails Hizmetleri CPQ, kurumsal teknoloji şirketlerinin hızlı ve kolay bir şekilde profesyonel hizmet teklifleri oluşturmasına yardımcı olur. Karmaşık hizmetler satan ancak doğruluk ve zamanındalık konusunda zorluk yaşayan ekipler için idealdir. WorkRails Services CPQ platformu, hizmetlerin nasıl satıldığını standartlaştırarak tekrarlanabilirliğe, ölçeğe ve gelir artışına olanak tanır. WorkRails, Satış, Profesyonel Hizmetler ve Müşterileri arasındaki siloları ortadan kaldırır, diğer kayıt sistemlerine bağlanır, çift girişi ve hataları ortadan kaldırır ve satışı kolaylaştırır. WorkRails, Salesforce.com, Conga ve Microsoft Dynamics ile kullanıma hazır entegrasyonlar da dahil olmak üzere mevcut teknoloji yığınınızla entegre olur. 40.000'den fazla Profesyonel Hizmet teklifi, WorkRails Hizmetleri CPQ ile yapılandırılmıştır. WorkRails müşterileri, hizmet teklifi oluşturma süresini haftalardan saatlere indirerek genel satış döngüsü sürelerini kısalttı, ürünün benimsenmesini artırdı ve kaybı azalttı.
top.legal
top.legal
top.legal, sözleşme müzakere sürecinde devrim yaratan bir SaaS platformudur. Sözleşme müzakere zorluklarını ortadan kaldırmaya ve sonuçları optimize etmeye yönelik net bir vizyonla, yazılım tabanlı analitiği, müzakereyi ve otomasyonu sözleşme sürecine entegre eden bir çözüm sunuyoruz. Misyonumuz, sözleşme müzakerelerinde ve sonuç iyileştirmelerinde değer yaratmanın yolunu açmaktır. Platformumuz aracılığıyla müşterilerimize mevcut sözleşmelerinden yararlanma ve daha etkili ve verimli pazarlık yapma olanağı sağlıyoruz. top.legal'in temel değer teklifi, müşterilerin daha iyi anlaşmaları daha hızlı tamamlamasını sağlıyor. Platformumuz, üstün sonuçlara sahip uyumlu sözleşmeler sağlar ve sonuçta daha başarılı ve hızlı müzakerelere yol açar. Top.Legal ile sözleşme müzakerelerinin geleceğini bugün deneyimleyin.
Zuva
zuva.ai
Kullanımı son derece basit olan Sözleşmeler Yapay Zekası. Sözleşme bilgilerini iş akışlarınıza ve uygulamalarınıza kolayca ekleyin.
Docsmore
docsmore.com
Docsmore, kullanıcıların belge işlemlerinden verileri kolayca ve güvenli bir şekilde toplamasına, yönetmesine ve raporlamasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir çözümdür. Docsmore ile aşağıdakileri yaparak belgelerinizden daha fazla yararlanırsınız: * FORM.FILL.SIGN - Docsmore ile form oluşturma ve kullanıcılara doldurmaları veya imzalamaları için gönderme işlemi basitleştirilmiştir. Bir belgeyi kolayca yüklemek, form alanlarını/tabelalarını belirlemek ve tamamlamaları için kullanıcılara göndermek için platformumuzu kullanın. Formları kullanıcılarınıza mümkün olan en doğal şekilde, yani belgenin kendisini sunun. * İŞBİRLİĞİ - Birden fazla kullanıcıyla gerçek zamanlı olarak paylaşın ve işbirliği yapın. Güçlü bir işbirliği deneyimi için her alanı benzersiz bir kullanıcıya atayın. * BELGEYİ TAKİP EDİN - Artık müşterilerinize formu indirip indirmediklerini ve okuyup okumadıklarını soran telefon görüşmelerine gerek yok. Docsmore ile müşteri belgeyi açar açmaz gerçek zamanlı bildirimler alırsınız. Docsmore'un güçlü Kontrol Paneli işlevselliği aracılığıyla tüm belgelerinizin ilerlemesini ve durumunu izleyin. * GÜÇLÜ RAPORLAMA - Docsmore etkileyici bir raporlama aracıyla birlikte gelir. Müşterilerinizin girdiği tüm verilere, yalnızca bu özelliği açarak arama amacıyla kolayca ulaşabilirsiniz. Belgenizdeki belirli alana kadar kontrol edilebilir, böylece onu yalnızca ihtiyacınız olanlar için hazır hale getirirsiniz, bu da onu çok güçlü kılar. * PDF FORMLARI - Docsmore, çoğu pdf form alanını tanır ve belgenizi yüklediğinizde alan adlarını korur. Docsmore'a yüklediğinizde form alanlarını kaybetme korkusu olmadan favori aracınızı kullanarak form alanları içeren pdf belgesi oluşturmaya devam edebilirsiniz. * MARKALAMA - Docsmore, uygulamanızla doğrudan entegre edilebilir ve uygulamanızın veya web sitenizin bir parçası gibi görünmesini ve hissettirmesini sağlar. Özel sunucu ve statik IP sunarak ürünün ölçeklendirilmesini çocuk oyuncağı haline getiriyoruz.
Contractbook
contractbook.com
Contractbook, statik sözleşmeleri tüm kuruluş için bir veritabanına dönüştürerek verilerinizin tam değerini ortaya çıkarır, şeffaflık ve araçlar arasında kesintisiz veri akışı sağlar. Zahmetsizce oluşturun ve imzalayın, ekibinizle işbirliği yapın, tüm yükümlülüklerinizi tek bir yerden takip edin ve verimlilik elde etmek için tüm süreci otomatikleştirin. Tiger Global, Bessemer Venture Partners ve Gradient Ventures gibi yatırımcılar tarafından finanse edilen Contractbook, 2017 yılında Kopenhag'da kuruldu ve 85'ten fazla ülkede 250.000'den fazla kullanıcıya hizmet veriyor. Contractbook.com'da yeni döneme adım atın ve sözleşmelerinizin kontrolünü elinize alın.
Oneflow
oneflow.com
Oneflow, tüm sözleşme sürecini baştan sona tek bir yerde otomatikleştiren bir platformdur. Hantal, statik sözleşmeleri, sihir gibi hissettiren yararlı, gerçekten dijital sözleşmelere dönüştürmek. Süreçler daha hızlı, kararlar daha iyi ve anlaşmalar daha hızlı. Bu, her şekil ve büyüklükteki ekiplerin sözleşmelerini yerine getirmesinin daha kolay, daha sorunsuz ve daha akıllı bir yoludur. Oneflow.com'da Oneflow'u ücretsiz deneyin
SpringCM
springcm.com
SpringCM, masaüstü, mobil ve Salesforce gibi iş ortağı uygulamalarında satış sözleşmelerini ve her türlü belgeyi yöneten güvenli bir bulut platformudur. SpringCM, sözleşme yaşam döngüsünün tamamını, manuel görevleri ve karmaşık süreçleri otomatikleştiren gelişmiş iş akışlarıyla yönetir. Kendi bulut altyapı platformu üzerine inşa edilen SpringCM, performans, kullanılabilirlik ve güvenlik için bir içerik dağıtım ağıdır. Kurumsal merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. SpringCM, 2016 yılında San Francisco ve Londra'da iki yeni ofis açtı ve 2018'de SpringCM Bükreş'te bir ofis açtı. Sözleşme Yönetimi alanında Salesforce AppExchange iş ortakları arasında en fazla 5 yıldızlı incelemeyi alan uygulamadır. 31 Temmuz 2018'de DocuSign, SpringCM'i 220 milyon dolara satın alma planlarını duyurdu. 4 Eylül 2018'de DocuSign, SpringCM Çözümünü satın aldı.
Docue
docue.com
Docue Technologies, 2015 yılında Londra, Helsinki ve Stockholm'de ofisleri bulunan bir hukuk teknoloji şirketidir. Docue, şirketlerin avukat düzeyinde, yasal olarak bağlayıcı sözleşmeleri hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturmasına, e-imzalamasına, yönetmesine ve saklamasına olanak tanır. Birkaç tıklamayla otomatikleştirilebilen, avukat tarafından yazılmış ve avukat tarafından bakımı yapılan şablonlardan oluşan kütüphanesiyle Docue, yasal dokümantasyon ve sözleşme yönetiminde kategori belirleyici bir çözümdür. Halihazırda 100.000'den fazla müşteri Docue'yu kullanıyor. Teknolojiye yoğun yatırım yapan Docue, yıllık %70'in üzerinde hızla büyüyor.
Pergamin
pergam.in
Pergamin, sözleşmeler gibi yasal belgeleri oluşturmanıza, düzenlemenize, imzalamanıza, saklamanıza ve arşivlemenize olanak tanıyan çevrimiçi bir araçtır. Pergamin sayesinde şirketiniz zamandan ve kağıttan tasarruf eder. Pergamin, sözleşmelerle çalışma sürecinin tamamını sezgisel bir çevrimiçi platformda tek bir yerde birleştirir. Belge yönetiminin farklı aşamaları arasında sorunsuzca geçiş yapabilirsiniz. Şablon oluşturucumuz yasal bir çerçeve oluşturmanıza olanak tanır. Pergamin ile tüm poliçenizi mantıksal bir yapıya oturtabilirsiniz. Bu sayede siz ve İK, Satış, Hukuk ve İdari ekibiniz şirketiniz için önemli olan şeylere odaklanabilirsiniz.
AXDRAFT
axdraft.com
AXDRAFT, kuruluşların belgeleri %70 daha hızlı hazırlamasına ve onay süresini 4-7 gün kısaltmasına yardımcı olur. Uygulama süresi: 1-3 hafta. Biz, şu önemli avantajlara sahip bir belge otomasyonu ve sözleşme yönetim sistemiyiz: 1. Katılım: Şablonlarınızı sizin için otomatikleştiriyoruz (Kendin Yap yok) ve 1-3 hafta içinde işleyen bir otomatik süreç başlatıyoruz. 2. Esneklik: Mevcut süreçlerinizi desteklemek veya AXDRAFT'ı departman başına kullanıma sunmak için AXDRAFT'ın her özelliğini gerektiği şekilde satın alın. İhtiyaçlarınızı karşılıyoruz. 3. AXDRAFT, çok uluslu şirketlerin küresel kullanımı için mükemmel olan herhangi bir dildeki belgeleri otomatikleştirir. 4. Kullanım kolaylığı: AXDRAFT, her türlü yasal bütçeye uyan ve hem hızlı kazançlar arayan büyüyen ekiplerin hem de olgun organizasyonların ihtiyaçlarını karşılayan basit ve ölçeklenebilir, uçtan uca bir CLM sistemidir.
Acquirell
acquirell.com
Acquirell, Küçük ve Orta Ölçekli Pazardaki işletmelere özel olarak tasarlanmış, tek bir sistemdeki satın alma süreci otomasyonu yoluyla gerçek değerin artırılmasına olanak tanıyan bir satın alma teknolojisi paketi çözümüdür. Ürün, KOBİ'lerin satın alma konusunda karşılaştığı aşağıdaki sorunları çözmektedir: *Satın alma sürecinin Excel ve kağıt sayfaları gibi geleneksel araçlarla yönetilememesi. *Karmaşık onay süreçleri nedeniyle şirketin satın alma gereksinimlerinin yönetilememesi. *Kaynak bulma etkinlikleri de dahil olmak üzere tüm satın alma süreçlerinin manuel olarak yürütülmesi nedeniyle önemli zaman kaybı. *Çeşitli iletişim kanallarının uygunsuz kullanımı nedeniyle şirket içi ve tedarikçilerle iletişimsizlik. Acquirell, yukarıda bahsedilen sorunların çözümüne olanak sağlayan aşağıdaki modüllere sahiptir: GEREKSİNİM PLANLAMASI Karmaşık ihtiyaç onayı algoritmalarından ve gereksiz ürün satın alma işleminden kurtulmak için tüm departmanlardan ve çalışanlardan satın alma taleplerini toplayın ve yönetin. E-SATIN ALMA Yeniden çalışmayı ve hataları azaltmak için tam entegre bir satın alma sistemi ile PO oluşturmayı ve kontrolörler tarafından onaylanmasını otomatikleştirin. SÖZLEŞME YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Zaman tüketimini azaltmak ve manuel iş akışının ortadan kaldırılması sayesinde hataları en aza indirmek için sözleşmelerle çalışmanın tüm aşamalarını otomatikleştirerek uyumluluğu sağlayın. E-KAYNAKLANDIRMA Anında e-sorcing etkinlikleri gerçekleştirerek stratejik anahtar öğeleri en iyi teklifle kaynaklayın: ileri açık artırmalar, ters açık artırmalar, Hollanda açık artırmaları ve RFx etkinlikleri. TEDARİKÇİ BAZI YÖNETİMİ Tüm tedarikçi iletişimlerini ve ilişkilerini tek bir veritabanında belgeleyin ve nitelikli tedarikçilerle gerçek stratejik ilişkiler geliştirin. HARCAMA ANALİZLERİ Tedarik masraflarını hesaplamak için veri toplamayı otomatikleştirin. Satın alma stratejisini ayarlamak için harcamaları takip edin ve kontrol edin.
Pactly
pactly.com
Pactly, taslak aşamasından imzalamaya kadar sözleşme yaşam döngünüzü kolaylaştırmak için tasarlanmış bir sözleşme yönetimi platformudur. Görevleri otomatikleştirmek, iş ekipleriyle verimli bir şekilde işbirliği yapmak ve sözleşmelerde gerçek zamanlı görünürlük elde etmek için her büyüklükteki hukuk ekibini güçlendirin. Özelleştirilebilir şablonlar, yapay zeka destekli taktik kitabı incelemeleri, gelişmiş iş akışları ve analizlerle Pactly zamandan tasarruf sağlar, riski azaltır ve süreçleri iyileştirir. Sözleşme yönetiminde devrim yaratmak için Pactly'yi kullanan birçok küçük ve büyük ekibe katılın.
Inhubber
inhubber.com
Yerel dijital imzaya sahip sözleşme yönetimi platformu. Blockchain ve yapay zekadan yararlanan INHUBBER, bulut tabanlı CLM yazılımı için benzeri görülmemiş güvenlik ve veri analitiği sağlar. INHUBBER sözleşmeleri basitleştirir ve bunları anlaşılır, etkileşimli, yönetimi kolay ve otomatik hale getirir. Sözleşmelerin müzakere edilmesi, oluşturulması, onaylanması ve yönetilmesiyle ilgili zamanı, maliyetleri ve riskleri azaltır. INHUBBER'ın yapay zekası bağlamsal soruları yanıtlıyor ve dijital imza her türlü dosya biçimini imzalıyor.
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