Sözleşme Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Çad

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Sözleşme yönetimi yazılımı, oluşturma, izleme ve izleme de dahil olmak üzere tüm sözleşme yaşam döngüsünü kolaylaştırır ve otomatikleştirir. Satış görevlileri veya müşteri temsilcileri gibi sözleşme müzakerelerinde yer alan profesyoneller için özellikle faydalıdır. Bu kişiler sözleşme şartlarının, hizmet seviyesi anlaşmalarının tanımlanmasından, değişiklik yapılmasından ve sözleşmelerin yürütülmesinden sorumludur. Müzakere yönünün yanı sıra, her iki tarafın hukuk departmanları sözleşme sürecinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Sözleşmelerin ilgili kanunlara, düzenlemelere ve şirket içi politikalara uygun olmasını sağlarlar. Kuruluşlar, sözleşme yönetimi yazılımından yararlanarak sözleşme yönetimi sürecini basitleştirebilir ve hızlandırabilir. Manuel görevleri ortadan kaldırır, hataları azaltır ve genel verimliliği artırır. Bu yazılım, farklı paydaşlar arasında kesintisiz işbirliğine olanak tanır, sözleşme iş akışlarını kolaylaştırır ve tüm sözleşme yaşam döngüsü boyunca uyumluluğu sağlar.
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WhitePipe
whitepipe.io
Kolaylaştırılmış Sözleşme Yönetimi ve Otomasyonun en iyisi! Tüm KOBİ'ler için Otomasyon ve Şablonlar aracılığıyla Sözleşme Yönetimini ve Alacak Hesaplarını kolaylaştırın, zamandan tasarruf edin ve aynı anda dijitalleştirin.
Acquirell
acquirell.com
Acquirell, Küçük ve Orta Ölçekli Pazardaki işletmelere özel olarak tasarlanmış, tek bir sistemdeki satın alma süreci otomasyonu yoluyla gerçek değerin artırılmasına olanak tanıyan bir satın alma teknolojisi paketi çözümüdür. Ürün, KOBİ'lerin satın alma konusunda karşılaştığı aşağıdaki sorunları çözmektedir: *Satın alma sürecinin Excel ve kağıt sayfaları gibi geleneksel araçlarla yönetilememesi. *Karmaşık onay süreçleri nedeniyle şirketin satın alma gereksinimlerinin yönetilememesi. *Kaynak bulma etkinlikleri de dahil olmak üzere tüm satın alma süreçlerinin manuel olarak yürütülmesi nedeniyle önemli zaman kaybı. *Çeşitli iletişim kanallarının uygunsuz kullanımı nedeniyle şirket içi ve tedarikçilerle iletişimsizlik. Acquirell, yukarıda bahsedilen sorunların çözümüne olanak sağlayan aşağıdaki modüllere sahiptir: GEREKSİNİM PLANLAMASI Karmaşık ihtiyaç onayı algoritmalarından ve gereksiz ürün satın alma işleminden kurtulmak için tüm departmanlardan ve çalışanlardan satın alma taleplerini toplayın ve yönetin. E-SATIN ALMA Yeniden çalışmayı ve hataları azaltmak için tam entegre bir satın alma sistemi ile PO oluşturmayı ve kontrolörler tarafından onaylanmasını otomatikleştirin. SÖZLEŞME YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Zaman tüketimini azaltmak ve manuel iş akışının ortadan kaldırılması sayesinde hataları en aza indirmek için sözleşmelerle çalışmanın tüm aşamalarını otomatikleştirerek uyumluluğu sağlayın. E-KAYNAKLANDIRMA Anında e-sorcing etkinlikleri gerçekleştirerek stratejik anahtar öğeleri en iyi teklifle kaynaklayın: ileri açık artırmalar, ters açık artırmalar, Hollanda açık artırmaları ve RFx etkinlikleri. TEDARİKÇİ BAZI YÖNETİMİ Tüm tedarikçi iletişimlerini ve ilişkilerini tek bir veritabanında belgeleyin ve nitelikli tedarikçilerle gerçek stratejik ilişkiler geliştirin. HARCAMA ANALİZLERİ Tedarik masraflarını hesaplamak için veri toplamayı otomatikleştirin. Satın alma stratejisini ayarlamak için harcamaları takip edin ve kontrol edin.
Advocat
advocat.ai
Advocat AI, sözleşme oluşturma, müzakere, e-imza ve sözleşme deposudur. Riski azaltırken sözleşmeleri daha hızlı taşımak için Advocat AI'yı kullanın.
top.legal
top.legal
top.legal, sözleşme müzakere sürecinde devrim yaratan bir SaaS platformudur. Sözleşme müzakere zorluklarını ortadan kaldırmaya ve sonuçları optimize etmeye yönelik net bir vizyonla, yazılım tabanlı analitiği, müzakereyi ve otomasyonu sözleşme sürecine entegre eden bir çözüm sunuyoruz. Misyonumuz, sözleşme müzakerelerinde ve sonuç iyileştirmelerinde değer yaratmanın yolunu açmaktır. Platformumuz aracılığıyla müşterilerimize mevcut sözleşmelerinden yararlanma ve daha etkili ve verimli pazarlık yapma olanağı sağlıyoruz. top.legal'in temel değer teklifi, müşterilerin daha iyi anlaşmaları daha hızlı tamamlamasını sağlıyor. Platformumuz, üstün sonuçlara sahip uyumlu sözleşmeler sağlar ve sonuçta daha başarılı ve hızlı müzakerelere yol açar. Top.Legal ile sözleşme müzakerelerinin geleceğini bugün deneyimleyin.
Ignition
ignitionapp.com
Ignition, işletmelerin daha hızlı ödeme almasını ve daha akıllı çalışmasını sağlayan profesyonel hizmetler için hepsi bir arada bir platformdur. Ignition, geç ödemelere, faturalandırılmamış çalışmalara ve sıradan tekrarlayan yöneticiye son vermek için teklifleri, müşteri sözleşmelerini, faturalandırmayı ve ödeme tahsilatını otomatikleştirir ve optimize eder. Ignition ayrıca iş akışlarını otomatikleştirmek ve değerli zamandan tasarruf etmek için Gusto, QuickBooks Online, Xero, ProConnect, Karbon, Xero Practice Manager ve Zapier gibi önde gelen uygulamalarla da entegre olur. Dünya çapında 7.000'den fazla profesyonel hizmet işletmesi, tüm işleri için daha hızlı ödeme almak, daha verimli çalışmak ve daha kârlı olmak için Ignition'a güveniyor.
DocuX
docux.ai
Belgelerinizi ve sözleşmelerinizi otomatik pilota alın. DocuX, belgelerinizin ve sözleşmelerinizin tüm yaşam döngüsünü (oluşturma ve işbirliğinden e-İmzalama ve uzun vadeli arşivlemeye kadar) yönetmenize olanak tanıyan yapay zeka destekli tek platformdur. Belgelerinize otomatik olarak öncelik veren ve gerekli onayları ve e-İmzaları sizin için toplayan akıllı Çalışma Alanımızla işlerinizi saatler yerine dakikalar içinde tamamlayın. 500'den fazla yerleşik, yasal olarak incelenmiş sözleşme, form, sözleşme, politika ve daha fazla şablon arasından seçim yapın. (Değeri 50.000 doların üzerindedir, tüm ücretli planlarda ekstra ücret olmadan mevcuttur.) DocuX, varsayılan olarak tüm kullanıcılara banka düzeyinde güvenlik sunar. Mevcut araç ve platformlarınızı sadece birkaç tıklamayla DocuX ile entegre edebilirsiniz. DocuX kullanan ekipler üretkenlikte %80'e varan artış, maliyette %70 azalma ve anlaşmaların 10 kat daha hızlı sonuçlandığını bildiriyor Dokümanlarınızın ve sözleşmelerinizin kontrolünü nasıl geri alabileceğinizi, verimliliği en üst düzeye nasıl çıkarabileceğinizi ve abonelik maliyetlerini en aza indirebileceğinizi görmek için bir demo rezervasyonu yapın.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen, her kuruluşa uygun fiyatlandırmaya sahip, gelişmiş sözleşme yönetimi, %100 kağıtsız yönetim kurulu toplantıları yönetimi, zahmetsiz varlık yönetimi, sorunsuz bir şekilde entegre e-imza sağlayıcıları ve yerleşik sanal veri odalarından oluşan, kullanımı kolay ve güvenli bir yönetişim yazılımıdır. (VDR) - hepsi bir arada. Dünya çapında milyonlarca KOBİ'ye ve kar amacı gütmeyen kuruluşa modern yönetim getiren ContractZen'in misyonu, kuruluşların her gün durum tespitine hazır olmalarına yardımcı olmaktır. Yöneticilere, yatırımcılara ve yönetim kurullarına gönül rahatlığı sağlıyoruz. Bu yüzden adımız ContractZen.
Pocketlaw
pocketlaw.com
Her büyüklükteki ekip, yasal çapraz kuruluşlarla otomatik, ölçeklenebilir ve kullanıcı dostu bir şekilde zahmetsizce çalışmak için Pocketlaw'ı kullanıyor. Sezgisel hepsi bir arada yasal platformumuz, yasal ve yasal olmayan ekiplerin, iş fırsatlarının önündeki engelleri kaldırmak için kuruluşun günlük yasal ihtiyaçlarını yönetmesine yardımcı olur. Platformda, sözleşme otomasyonu (+400 güncel yetki alanına özel şablon), entegre e-imzalama ve akıllı sözleşme yönetimi işlevleri aracılığıyla hukuki işlerinizi kolayca yönetebilirsiniz. Zahmetsizce işbirliği yapın ve pazarlık yapın ve tüm yasal belgelerinizi tek bir yerde güvenli bir şekilde saklayın. Yerel yapay zeka özellikleri, hem yasal hem de yasal olmayan ekipleri güçlendirecek ve her zamankinden daha hızlı, bilinçli kararlar almalarına yardımcı olacak. Hukukun geleceğini keşfedin.
provakil
provakil.com
İşletmelere yasal operasyonlarında daha fazla görünürlük kazandırıyor ve onları karar alma ve uygulama için gerekli kritik bilgilerle donatıyoruz. Şirketler, Anlaşmazlık Çözümü, Anlaşmazlık Öncesi ve Sonrası Çözüm, Sözleşme Yönetimi, Kredi Kurtarma ve Tahsilatlar - Hukuk ve Fikri Mülkiyetin Korunması ve Uygulaması süreçlerini yönetmek için Provakil'i kullanıyor. Bu Ürün paketinde Kullanıcılarımız, bilgi toplama ve depolama, belge oluşturma, farklı dış ve iç veri kaynaklarından gelen bilgileri birleştirme, iş akışları aracılığıyla görevleri atama, ele alınması gereken en önemli şeyi bulma ve önemli işleri çıkarma ile ilgili temel süreçleri otomatikleştirmede değer bulur. Kapsamlı raporlama yoluyla içgörüler. 200'den fazla kuruluş ve hukuk firmasının güvendiği Provakil, hukuk profesyonellerinin çalışma biçiminde devrim yaratarak onların benzeri görülmemiş bir büyüme ve modern operasyonel verimlilik elde etmelerini sağlıyor.
AXDRAFT
axdraft.com
AXDRAFT, kuruluşların belgeleri %70 daha hızlı hazırlamasına ve onay süresini 4-7 gün kısaltmasına yardımcı olur. Uygulama süresi: 1-3 hafta. Biz, şu önemli avantajlara sahip bir belge otomasyonu ve sözleşme yönetim sistemiyiz: 1. Katılım: Şablonlarınızı sizin için otomatikleştiriyoruz (Kendin Yap yok) ve 1-3 hafta içinde işleyen bir otomatik süreç başlatıyoruz. 2. Esneklik: Mevcut süreçlerinizi desteklemek veya AXDRAFT'ı departman başına kullanıma sunmak için AXDRAFT'ın her özelliğini gerektiği şekilde satın alın. İhtiyaçlarınızı karşılıyoruz. 3. AXDRAFT, çok uluslu şirketlerin küresel kullanımı için mükemmel olan herhangi bir dildeki belgeleri otomatikleştirir. 4. Kullanım kolaylığı: AXDRAFT, her türlü yasal bütçeye uyan ve hem hızlı kazançlar arayan büyüyen ekiplerin hem de olgun organizasyonların ihtiyaçlarını karşılayan basit ve ölçeklenebilir, uçtan uca bir CLM sistemidir.
Contractzy
contractzy.io
Contractzy (eski adıyla The Legal Capsule), kurumsal bir yasal sözleşme yaşam döngüsü yönetimi platformudur. Platform, işletmelerin anlaşmaları daha verimli ve daha hızlı tamamlamasına yardımcı olmak için sözleşme şablonları, taslak hazırlama, müzakere, depolama imzalama ve yasal sözleşmeler sağlar.
WorkRails
workrails.com
WorkRails Hizmetleri CPQ, kurumsal teknoloji şirketlerinin hızlı ve kolay bir şekilde profesyonel hizmet teklifleri oluşturmasına yardımcı olur. Karmaşık hizmetler satan ancak doğruluk ve zamanındalık konusunda zorluk yaşayan ekipler için idealdir. WorkRails Services CPQ platformu, hizmetlerin nasıl satıldığını standartlaştırarak tekrarlanabilirliğe, ölçeğe ve gelir artışına olanak tanır. WorkRails, Satış, Profesyonel Hizmetler ve Müşterileri arasındaki siloları ortadan kaldırır, diğer kayıt sistemlerine bağlanır, çift girişi ve hataları ortadan kaldırır ve satışı kolaylaştırır. WorkRails, Salesforce.com, Conga ve Microsoft Dynamics ile kullanıma hazır entegrasyonlar da dahil olmak üzere mevcut teknoloji yığınınızla entegre olur. 40.000'den fazla Profesyonel Hizmet teklifi, WorkRails Hizmetleri CPQ ile yapılandırılmıştır. WorkRails müşterileri, hizmet teklifi oluşturma süresini haftalardan saatlere indirerek genel satış döngüsü sürelerini kısalttı, ürünün benimsenmesini artırdı ve kaybı azalttı.
DocTract
doctract.com
DocTract, gelişmiş işbirliği yeteneklerine sahip özel bir bulut çözümü aracılığıyla kuruluşların önemli belgelerden yararlanma biçiminde devrim yaratıyor. Politika Yönetimi, Prosedür Yönetimi ve Sözleşme Yönetimi, kuruluşların doğrudan işbirliği yapmasına, önemli belgeleri dağıtmasına ve güvence altına almasına olanak tanıyan gerçek katma değerli süreçlere dönüşür. DocTract, Politikaları, Prosedürleri, SOP'ları ve Sözleşmeleri işlemek için gereken özel gereksinimlerin bilincindedir. Yerleşik yetenekler, revizyonlar üzerinde işbirliği yapmaktan onay seviyelerine ve elektronik imzalara kadar tüm süreç boyunca yardımcı olur.
Contractify
contractify.io
Contractify, sözleşmelerin çevrimiçi olarak e-imzalanması, yönetilmesi ve otomatikleştirilmesi sürecini basitleştiren bir sözleşme yönetimi yazılımıdır. Ekiplerin etkili bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanır ve hukuk ekipleri, finans ekipleri ve iş liderleri için özel olarak tasarlanmış çeşitli özellikler sunar. Yazılım, üç tür elektronik imza desteğiyle sözleşme oluşturmayı, müzakere etmeyi ve dijitalleştirmenin yanı sıra onay iş akışlarını ve e-imzalamayı da kolaylaştırır. Ayrıca, yapay zeka teknolojisi aracılığıyla sözleşme PDF'lerinden kritik verilerin çıkarılması ve sözleşme zaman çizelgelerinin oluşturulması da dahil olmak üzere imzalama sonrası yönetim yetenekleri sağlar. Contractify, sözleşmeleri zahmetsizce oluşturmak ve özelleştirilebilir oyun kitapları ile yasal taslak hazırlamayı otomatikleştirmek için AI teknolojisini kullanıcının uzmanlığıyla birleştiren kullanıcı dostu bir taslak hazırlama asistanı sunar. Çeşitli departmanlardaki meslektaşlarla işbirliğine olanak tanır ve standart iş sözleşmesi şablonlarından oluşan kapsamlı bir kitaplık sunar. Yazılım, DocuSign ve Connective gibi önde gelen sağlayıcılarla entegrasyon yoluyla dijital imzaları destekleyerek kullanıcıların sözleşmeleri çevrimiçi olarak güvenli ve hızlı bir şekilde imzalamasına olanak tanır. Ayrıca otomatik iş akışlarıyla onay süreçlerini kolaylaştırır ve iç ve dış paydaşlar arasında işbirlikçi katılımı teşvik eder. Contractify'ın Ada adlı yapay zeka sözleşme veri analisti, sözleşme verilerini PDF'lerden çıkarabilir ve sözleşmeleri etkili bir şekilde yönetmek için otomatik takip görevleri sağlayabilir. Yazılım kişiselleştirilmiş demolar sunuyor ve akıllı sözleşme yönetimi yetenekleri nedeniyle sektör liderleri tarafından övgüyle karşılanıyor. Fiyatlandırma aylık 147 €'dan başlıyor ve şirket müşteri desteği sağlıyor ve Belçika, Hollanda ve Fransa'da lokasyonları var.
Pergamin
pergam.in
Pergamin, sözleşmeler gibi yasal belgeleri oluşturmanıza, düzenlemenize, imzalamanıza, saklamanıza ve arşivlemenize olanak tanıyan çevrimiçi bir araçtır. Pergamin sayesinde şirketiniz zamandan ve kağıttan tasarruf eder. Pergamin, sözleşmelerle çalışma sürecinin tamamını sezgisel bir çevrimiçi platformda tek bir yerde birleştirir. Belge yönetiminin farklı aşamaları arasında sorunsuzca geçiş yapabilirsiniz. Şablon oluşturucumuz yasal bir çerçeve oluşturmanıza olanak tanır. Pergamin ile tüm poliçenizi mantıksal bir yapıya oturtabilirsiniz. Bu sayede siz ve İK, Satış, Hukuk ve İdari ekibiniz şirketiniz için önemli olan şeylere odaklanabilirsiniz.
Bounsel
bounsel.com
Bounsel Flow, etkileşimli formlar aracılığıyla, sanki sohbet ediyormuşçasına saniyeler içinde belge oluşturmanın çözümüdür. Otomatik özetler oluşturmanıza, hatırlatmalar oluşturmanıza, onay ve imza istemenize (biyometrik veya dijital sertifika ile) ve belgenin durumunu tek yerden kontrol etmenize olanak tanıyan yapay zeka destekli bu yazılımla sözleşme yönetiminizi geliştirin. Ayrıca API aracılığıyla en sevdiğiniz iş akışları ve araçlarla entegre edebilir ve Zapier ile 5.000'den fazla entegrasyona erişebilirsiniz.
Pactly
pactly.com
Pactly, taslak aşamasından imzalamaya kadar sözleşme yaşam döngünüzü kolaylaştırmak için tasarlanmış bir sözleşme yönetimi platformudur. Görevleri otomatikleştirmek, iş ekipleriyle verimli bir şekilde işbirliği yapmak ve sözleşmelerde gerçek zamanlı görünürlük elde etmek için her büyüklükteki hukuk ekibini güçlendirin. Özelleştirilebilir şablonlar, yapay zeka destekli taktik kitabı incelemeleri, gelişmiş iş akışları ve analizlerle Pactly zamandan tasarruf sağlar, riski azaltır ve süreçleri iyileştirir. Sözleşme yönetiminde devrim yaratmak için Pactly'yi kullanan birçok küçük ve büyük ekibe katılın.
Zefort
zefort.com
Zefort, sözleşmeleri yönetmenin akıcı ve zahmetsiz bir yolunu sunan bir sözleşme yönetimi yazılımıdır. Zefort ile kullanıcılar sözleşmeleri kolayca oluşturabilir, imzalayabilir, saklayabilir ve ekipleriyle paylaşabilir. Yazılım, hatırlatıcılar ve güçlü bir arama işlevi gibi özellikler sunarak düzenli kalmayı ve gerektiğinde belirli sözleşmeleri bulmayı kolaylaştırır.Zefort, hukuk ekipleri, satın alma, İK ekipleri, satış ekipleri ve şirket yönetimi. Yazılım, kullanıcıların tüm sözleşmelerini tek, güvenli bir depoda saklamasına olanak tanıyarak, önemli belgeleri kaybetme veya önemli tarihleri kaçırma riskini ortadan kaldırır.Zefort ayrıca, kullanıcıların imzalanması kolay çevrimiçi belgeler oluşturmasına olanak tanıyan Zefort Forms gibi ek özellikler de sunar. çeşitli amaçlar için ve yasal olarak bağlayıcı ve güvenli elektronik imzalar almak için kullanıcı dostu bir platform sağlayan Zefort Sign. Yazılım, önde gelen e-İmza hizmetleriyle entegrasyonları destekler ve mevcut belge yönetimi sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Güvenlik, Zefort için en önemli önceliktir ve yazılım, katı düzenleme gerekliliklerini karşılayarak ve sağlam yazılım mimarisi ve fiziksel güvenlik önlemlerini uygulayarak banka düzeyinde güvenlik sağlar. Zefort, her boyuttaki ve sözleşme hacmindeki kuruluşlara uygundur ve çeşitli sektörlerden çok sayıda mutlu müşteriye sahiptir. Yazılım, kredi kartı gerekmeden 14 günlük ücretsiz deneme olanağı sunarak kullanıcıların taahhütte bulunmadan önce özelliklerini ve avantajlarını deneyimlemelerine olanak tanır.
Contract Cardinal
contractcardinal.com
Piyasadaki en kolay ve en uygun fiyatlı sözleşme yönetimi yazılımını kullanarak zamandan, paradan ve enerjiden tasarruf edin.
Contract Hound
contracthound.com
Contract Hound, sözleşme deposu, uyarılar ve onay iş akışları içeren basit ve güvenli bir sözleşme yönetimi yazılımıdır.
Docue
docue.com
Docue Technologies, 2015 yılında Londra, Helsinki ve Stockholm'de ofisleri bulunan bir hukuk teknoloji şirketidir. Docue, şirketlerin avukat düzeyinde, yasal olarak bağlayıcı sözleşmeleri hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturmasına, e-imzalamasına, yönetmesine ve saklamasına olanak tanır. Birkaç tıklamayla otomatikleştirilebilen, avukat tarafından yazılmış ve avukat tarafından bakımı yapılan şablonlardan oluşan kütüphanesiyle Docue, yasal dokümantasyon ve sözleşme yönetiminde kategori belirleyici bir çözümdür. Halihazırda 100.000'den fazla müşteri Docue'yu kullanıyor. Teknolojiye yoğun yatırım yapan Docue, yıllık %70'in üzerinde hızla büyüyor.
fynk
fynk.com
fynk, sözleşmelerin oluşturulmasını, düzenlenmesini, müzakere edilmesini ve imzalanmasını önemli ölçüde kolaylaştırmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir Sözleşme Yönetimi Yazılımıdır. Başlıca özellikleri taslak oluşturma ve oluşturma, dinamik içerik, işbirliğine dayalı düzenleme, onay iş akışları ve elektronik imzadan oluşur. Yapay zekadan yararlanan fynk, sözleşmelerdeki verilere ilişkin derinlemesine bir bakış açısı için gelişmiş sözleşme analizi sunar. Tekrarlanan belge türleri için şablonlar oluşturularak sözleşmeler ve teklifler arasında tutarlılık ve marka uyumu sağlanabilir. Dinamik içerik özelliği sayesinde kullanıcılar sözleşmeleri form doldurarak doldurabilir veya harici kullanıcılar anket aracılığıyla katkıda bulunabilir. Ayrıca sözleşme girişi ve isteğe bağlı bölümlerde kolaylık sağlamak için akıllı blokları ve koşulları da korur. Sözleşmelerin ne zaman yenilenmesi gerektiğini takip eder, hatırlatıcılar kurar ve söz konusu değere ilişkin genel bir bakış sağlar. Yazılım, iç ve dış kullanıcıların gerçek zamanlı olarak birlikte çalışabileceği ekip işbirliğine olanak tanır. Birden fazla sistemle entegre olarak mevcut iş akışlarıyla uyumluluk sağlar ve GDPR uyumlu güvenlik protokollerini sözleşme yönetimine getirir.
Juridoc
juridoc.com.br
Juridoc, daha akıllı yasal belgeler için hepsi bir arada PaaS çözümüdür. Sözleşmeleri kolayca oluşturmak, müzakere etmek, imzalamak ve yönetmek için benzersiz platformumuz, yasal belge iş akışınızın tam kontrolüne sahip olmanızı sağlar. Juridoc, hatasız yasal belge oluşturma süresini %80 oranında azaltarak uyumluluğunuzu ve verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olur. İnsanlar her yıl aynı görevleri tekrar tekrar yaparak, alıcıya yanlış bilgiyle yanlış belge göndererek ne kadar zaman, ne kadar para kaybediyor? Sorunun Ciddiyeti:- - Büyük şirketlerde sözleşme müzakere etmenin yıllık maliyeti 1,3 milyar dolardan fazladır - Vakaların %31'inde müzakere maliyeti sözleşme değerini aşmaktadır* İhtiyaçlar: - Sözleşmelerin marjlarını ve kârlılığını güvence altına almak - doğrulama prosedürü ve imza süresini kısaltın - Anlaşmaları daha hızlı kapatın - Sözleşmedeki önemli son tarihler hakkında kişiselleştirilmiş uyarılara sahip olun - Sözleşme varlıklarının dijitalleştirilmiş versiyonuna erişin - Sözleşmelerin durumunu izleyin Juridoc, otomasyon, müzakere, yürütme ve sözleşme için tek ve tamamen dijital bir ortam sağlar. tüm taraflar dahil tüm sözleşmelerin, tüm düzenlemelerin ve tüm imzaların yenilenmesi. Juridoc, üçüncü taraf e-imza sağlayıcılarına, e-postaya ve Word'e olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Bu, sözleşme sürecindeki parçalanmayı ortadan kaldırır ve potansiyel uyumluluk boşluklarını ve güvenlik açıklarını ortadan kaldırır. Juridoc ile tonlarca zaman ve paradan tasarruf edeceksiniz.
Leeway
getleeway.com
Leeway, Qonto, Luko, Alma veya Voodoo gibi yüzlerce modern ve hızlı büyüyen şirketin sözleşmelerine güç vererek, sözleşme yönetimine harcanan zamanı azaltmalarına yardımcı olur ve onlara yasal ve finansal riskler üzerinde kontrol ve görünürlük sağlar.
Legalesign
legalesign.com
Legalesign, sözleşmeleri çevrimiçi olarak göndermek, imzalamak ve yönetmek için kullanılan İngiltere merkezli bir e-İmza yazılımıdır. Şirketler Legalesign'ı önemli verimlilik ve finansal faydalar elde etmek, yazıcı ihtiyacını ortadan kaldırarak ve her yerden imza atmalarını sağlayarak müşterilerinin memnuniyetini artırmak ve son fakat bir o kadar da önemlisi, her yerde uzun süredir sıkıntı çeken personelin üzerindeki yorucu evrak işlerinin yükünü hafifletmek için kullanıyor. Legalesign müşterileri arasında hukuk firmaları, sigorta şirketleri, emlak firmaları, işe alım uzmanları, muhasebeciler ve daha birçok kişi bulunmaktadır. Legalesign, müşterilerimize maksimum değer sunmak için sıfırdan inşa edilmiştir. İş yazılımının tarife fiyatı genellikle kullanım maliyetleriyle (benimseme maliyeti, eğitim maliyeti, günlük kullanım süresi ve değişim maliyeti) çok daha fazladır. Legalesign, baştan sona bu maliyetleri en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır; böylece müşterilerimizin en fazla değeri en alt satıra kadar görmeleri sağlanır: sözleşmelerin gönderilmesiyle zaman kaybetmemeniz için günlük eylemlerde gereksiz tıklamaların ortadan kaldırılmasından sözleşmelerin tamamına kadar yatay ve dikey olarak sorunsuz ve kolay bir şekilde ölçeklendirme yapmanızı sağlayan sistem mimarisi. Çalışma süresini ve güvenilirliği sağlamak ve önemli olan yerde hizmet sunmak için perde arkası sistemlere büyük yatırım yapıyoruz.
Precisely
preciselycontracts.com
Kesinlikle hukuk departmanlarının gerçekten önemli olan işlere odaklanmasına yardımcı olan bir sözleşme yaşam döngüsü yönetimi yazılımıdır. Otomatik sözleşme taslağı hazırlama, onay iş akışları, e-İmzalama, akıllı arşivleme ve izleme sayesinde, hukuk departmanının kuruluşlarına yapı ve gerçek iş değeri getirmesini tam olarak sağlar. Kurumsal odaklı işlevlerimiz karmaşık sözleşme otomasyonu ve oluşturmayı içerir, gelişmiş onay iş akışları ayarlamanıza, sözleşmelerinizi inceleme ve e-İmzalama için göndermenize ve tüm sözleşmelerinizi tek bir yerde arşivlemenize olanak tanır. Kesinlikle gerçeğin tek kaynağı haline gelir. Çözümümüz hukukçular tarafından güveniliyor ve Red Bull, Orange, Adverity, Engel & Völkers AG, Mærsk Mc-Kinney Møller Sıfır Karbon Nakliye Merkezi ve daha birçok şirketteki iş ekipleri tarafından seviliyor.
Docsmore
docsmore.com
Docsmore, kullanıcıların belge işlemlerinden verileri kolayca ve güvenli bir şekilde toplamasına, yönetmesine ve raporlamasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir çözümdür. Docsmore ile aşağıdakileri yaparak belgelerinizden daha fazla yararlanırsınız: * FORM.FILL.SIGN - Docsmore ile form oluşturma ve kullanıcılara doldurmaları veya imzalamaları için gönderme işlemi basitleştirilmiştir. Bir belgeyi kolayca yüklemek, form alanlarını/tabelalarını belirlemek ve tamamlamaları için kullanıcılara göndermek için platformumuzu kullanın. Formları kullanıcılarınıza mümkün olan en doğal şekilde, yani belgenin kendisini sunun. * İŞBİRLİĞİ - Birden fazla kullanıcıyla gerçek zamanlı olarak paylaşın ve işbirliği yapın. Güçlü bir işbirliği deneyimi için her alanı benzersiz bir kullanıcıya atayın. * BELGEYİ TAKİP EDİN - Artık müşterilerinize formu indirip indirmediklerini ve okuyup okumadıklarını soran telefon görüşmelerine gerek yok. Docsmore ile müşteri belgeyi açar açmaz gerçek zamanlı bildirimler alırsınız. Docsmore'un güçlü Kontrol Paneli işlevselliği aracılığıyla tüm belgelerinizin ilerlemesini ve durumunu izleyin. * GÜÇLÜ RAPORLAMA - Docsmore etkileyici bir raporlama aracıyla birlikte gelir. Müşterilerinizin girdiği tüm verilere, yalnızca bu özelliği açarak arama amacıyla kolayca ulaşabilirsiniz. Belgenizdeki belirli alana kadar kontrol edilebilir, böylece onu yalnızca ihtiyacınız olanlar için hazır hale getirirsiniz, bu da onu çok güçlü kılar. * PDF FORMLARI - Docsmore, çoğu pdf form alanını tanır ve belgenizi yüklediğinizde alan adlarını korur. Docsmore'a yüklediğinizde form alanlarını kaybetme korkusu olmadan favori aracınızı kullanarak form alanları içeren pdf belgesi oluşturmaya devam edebilirsiniz. * MARKALAMA - Docsmore, uygulamanızla doğrudan entegre edilebilir ve uygulamanızın veya web sitenizin bir parçası gibi görünmesini ve hissettirmesini sağlar. Özel sunucu ve statik IP sunarak ürünün ölçeklendirilmesini çocuk oyuncağı haline getiriyoruz.
Zoopsign
zoopsign.com
Zoop Sign e-İmza ve belge izleme çözümleriyle sözleşme yönetimini basitleştirin, güvenliği artırın ve iş akışlarını optimize edin. Ücretsiz denemenizi şimdi başlatın
Legislate
legislate.ai
Legislate, Oxford'da kurulmuş ve avukat olmayanların yasal bütçe olmadan avukat onaylı sözleşmeleri güvenli bir şekilde oluşturmasını, yönetmesini ve aramasını kolaylaştıran bir hukuk teknolojisi şirketidir. Legislate'in sözleşme yönetimi yazılımı, sözleşme verilerinin geniş ölçekte kullanılabilir ve aranabilir olmasını sağlayan patentli bilgi grafiği teknolojisi üzerine kurulmuştur.
DeepStream
deep.stream
DeepStream ile nihayet satın alma ekibinizi, manuel araçlar kullanarak sözleşme süreçlerini kaynakla yürüterek zaman kaybetmekten kurtarabilir ve onları iş değeri katacak stratejik çalışmalara geri döndürebilirsiniz. Türünün en iyisi bir e-kaynak platformu olarak, ekiplerin iş gereksinimlerinden tedarikçilerin ödüllendirilmesine ve sözleşmelerin yönetilmesine yardımcı olmaya, RFx süreçlerinizi planlamaya ve bulut tabanlı platformumuz dahilinde tedarikçileri davet etmeye, değerlendirmeye ve müzakere etmeye hazırız. Kaynak bulma süreciniz için ihtiyacınız olan her şey: Ön Yeterlilik Özel tedarikçi katılım anketleri oluşturun ve her zaman doğru tedarikçilerle güvenle iletişim kurun. RFx Taleplerinizi standartlaştırın, iletişiminizi tek yerde tutun ve tedarikçilerinizi kolaylıkla değerlendirin. e-Açık Artırmalar Tedarikçileri çevrimiçi ve gerçek zamanlı olarak rekabet etmeye davet ederek saatlerce pazarlık süresinden tasarruf edin ve harcamalarınızı önemli ölçüde azaltın. Sözleşme Yönetimi Verilen RFx'inizden sözleşmeler oluşturun ve verimli ve denetlenebilir kaynaktan sözleşmeye süreçleri deneyimleyin. Yönetim Raporlaması RFx süreçlerinize ilişkin eyleme dönüştürülebilir ve bilgilendirici bilgiler, bilinçli kaynak kullanımı kararları vermenizi sağlar. Yapay Zeka Tedarikçi Keşfi Bize ihtiyaçlarınızı söyleyin, aramaya basın ve birkaç dakika içinde yeni tedarikçilerin listesini keşfedin. Entegrasyonlar Hızlı, uygun maliyetli ve dayanıklı, entegrasyonları kolaylaştırıyoruz ve her türlü modern yazılıma entegre olabiliyoruz. Zamandan tasarruf etmenizi, harcamaları azaltmanızı ve güvenle işlem yapmanızı sağlayacak şekilde kaynaktan sözleşmeye kadar olan süreçleri basitleştirmeye hazır olun.
SYDLE ONE
sydle.com
SYDLE ONE, birçok çözümü tek bir yerde sunan, dijital dönüşüme ayak uydurmanızı sağlayan hepsi bir arada kurumsal dijital platformdur. Platform size yerel ve sorunsuz bir şekilde entegre çözümler, diğer kurumsal sistem ve uygulamaları bağlamak için esnek bir mimari ve kullanıcılarınızın deneyimini zenginleştirecek birçok ekstra kaynak sunar. Farklı planlarda sunulan birkaç SYDLE ONE çözümüne göz atın: * BPM: iş süreci otomasyonu ve iş akışları. * ECM: merkezi veri ve eksiksiz içerik ve belge yönetimi. * Analytics: gerçek zamanlı iş göstergeleri. * CRM: 360 derece müşteri ilişkileri yönetimi. * Servis Masası: Biletlerinizin ve müşteri hizmetlerinizin tam yönetimi. * Hizmet Portalı: sonraki düzey self-servis ve ilişki portalları. * SYBOX: İK, satın alma, finans ve daha fazlası gibi ortak hizmetlere yönelik çözümler. * E-ticaret: Entegre ön uç ve arka uç içeren çevrimiçi bir satış platformu. * Faturalandırma: fiyatlandırma, faturalandırma, tahsilat ve daha fazlasını içeren fatura yönetimi.
Oneflow
oneflow.com
Oneflow, tüm sözleşme sürecini baştan sona tek bir yerde otomatikleştiren bir platformdur. Hantal, statik sözleşmeleri, sihir gibi hissettiren yararlı, gerçekten dijital sözleşmelere dönüştürmek. Süreçler daha hızlı, kararlar daha iyi ve anlaşmalar daha hızlı. Bu, her şekil ve büyüklükteki ekiplerin sözleşmelerini yerine getirmesinin daha kolay, daha sorunsuz ve daha akıllı bir yoludur. Oneflow.com'da Oneflow'u ücretsiz deneyin
Concord
concordnow.com
Concord, tüm sözleşmeleriniz için ihtiyacınız olan tek araçtır. Uygulamalar, düzenleyiciler ve e-imza araçları arasında geçiş yaparak daha az zaman harcayın ve paradan tasarruf edin. 500.000'den fazla şirket sözleşmelerinde Concord'a güveniyor. Concord'la şunları yapabilirsiniz: * Kuruluşunuzdaki her sözleşmeyi tek bir yerden tasarlayın, müzakere edin, imzalayın ve yönetin * Concord, Word veya Google Dokümanlar üzerinde istediğiniz şekilde çalışın -Ekipleriniz, müşterileriniz ve tedarikçileriniz olmak üzere herkesle işbirliği yapın * Aylar değil, dakikalar içinde başlayın Concord'un sunduğu temel özellikler: * Her sözleşmenin doğru kişi (ve yalnızca o kişi) tarafından incelenmesini sağlayan koşullu onay iş akışları * Daha etkili sözleşme müzakereleri için özel yorumlar ve versiyonlama * Gerektiğinde sözleşmelere eklenecek tüm önceden onaylanmış maddeler için madde kütüphanesi * Sözleşme taslağı hazırlama sürecini kolaylaştıracak şablonlar * Sınırsız, ücretsiz e-imza * Sınırsız sözleşmeler
DealHub.io
dealhub.io
DealHub, satış süreçlerini daha hızlı ilerletmek için tasarlanmış eksiksiz bir fiyat teklifi-gelir çözümü sunar. Özelleştirilebilirliği iş çevikliğiyle dengeleyen tek az kodlu ticaret motoru olan DealHub, orta ölçekli pazar ve kurumsal liderlere ekiplerini ve süreçlerini düzene koyma, anlaşmaları daha hızlı yürütme ve öngörülebilir işlem hatlarını daha etkili bir şekilde oluşturma konusunda güç verir. Sezgisel bir Satış Başucu Kitabı tarafından desteklenen CPQ, CLM, Faturalandırma ve Abonelik Yönetimi çözümleri sayesinde ekipler tek bir birleşik konumdan teklif verebilir, anlaşmalar yapabilir, sözleşmeleri yönetebilir ve aboneliklerini ve faturalandırmalarını otomatikleştirebilir. DealHub ayrıca alıcı/satıcı iletişimlerini merkezileştirir ve anlaşmaları tamamlamak için gereken her şeyi dijital bir DealRoom'da sunar. Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, SugarCRM, Freshworks gibi önde gelen CRM'lerle entegre olan ve WalkMe, Gong, Drift, Hopin, SpotOn, Sendoso ve Braze gibi gelir uzmanlarının güvendiği DealHub, tek bir akıcı gelirle daha hızlı değer elde etme süresi sağlar hareket.
Evisort
evisort.com
Evisort'un Akıllı Sözleşme Yönetimi Platformu, sözleşmeleri merkezi olarak yönetmenize, gerçek zamanlı sözleşme analizleri almanıza ve sözleşmelerin yaşam döngüsünü otomatikleştirmenize yardımcı olur.
Ironclad
ironcladapp.com
Sözleşmeler, idari görevlere hapsolmuş iş kararlarıdır. Ironclad, tüm idari işleri bir robota bırakıldığında daha iyi yapan, hukuk ekiplerine daha önemli işler yapma ve iş stratejisini yönlendirme konusunda özgürlük tanıyan bir yazılımdır. Ironclad, sözleşme süreçlerini otomatikleştirerek ve sözleşmelerden bilgi toplayarak hukuk ekiplerinin evrak işleri yerine yasal işlere odaklanmasına olanak tanıyor. Gusto, HotelTonight, GoFundMe, Glassdoor, Procore gibi şirketlerin hukuk ekipleri, sözleşmelerini daha verimli ve doğru bir şekilde gerçekleştirmek ve içerikleriyle ilgili tek bir gerçek kaynağı korumak için Ironclad'ı kullanıyor. Merkezi San Francisco'da bulunan Ironclad, Accel, Greylock, SV Angel, Formation 8 tarafından desteklenmektedir ve Y Combinator'da kuluçkalanmıştır. Daha fazla bilgi için https://www.ironcladapp.com adresini ziyaret edin.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc, SaaS yazılımı sağlayan Amerikan yazılım şirketidir. Platform satış süreçleri yazılımı sağlar. PandaDoc'un merkezi San Francisco, Kaliforniya'da olup ana ofisleri Minsk, Beyaz Rusya ve St. Petersburg, Florida'da bulunmaktadır. Yerleşik elektronik imzalara, iş akışı yönetimine, belge oluşturucuya ve CPQ işlevselliğine sahip bir hizmet olarak belge otomasyon yazılımı.
Practice Ignition
practiceignition.com
Teklifleri, sözleşmeleri ve ödemeleri tek bir belgede gönderin; bu, müşteri etkileşimlerini yönetmenin daha hızlı ve daha etkili bir yoludur. Pratik Ateşleme onu süper hale getiriyor
Proposify
proposify.com
Proposify, satış sürecinizin en önemli aşamasında kontrol ve görünürlük sağlayan çevrimiçi teklif yazılımıdır. Yakın. Anlaşma tasarımından imzaya kadar anlaşmalara hakim olacak güven ve esnekliğe sahip olun. Tutarlı ve hatasız kalan etkileyici satış belgeleri oluşturun. Sürecinizi ölçeklendirmek, zamanında etkileşim kurmak ve doğru tahminlerde bulunmak için içgörüler alın. Müşterileriniz ve potansiyel müşterileriniz için sorunsuz bir oturum kapatma deneyimi sunun. Özellikleri arasında esnek ve kullanıcı dostu bir tasarım düzenleyici, elektronik imzalar, CRM entegrasyonları, veriye dayalı bilgiler, etkileşimli fiyatlandırma, içerik yönetimi, onaylar ve çok daha fazlası yer alır. Satış ekibinize rekabet avantajı sağlamaya hazırsanız web sitemizi ziyaret edin veya https://www.proposify.com adresinden bir demo rezervasyonu yapın.
SpringCM
springcm.com
SpringCM, masaüstü, mobil ve Salesforce gibi iş ortağı uygulamalarında satış sözleşmelerini ve her türlü belgeyi yöneten güvenli bir bulut platformudur. SpringCM, sözleşme yaşam döngüsünün tamamını, manuel görevleri ve karmaşık süreçleri otomatikleştiren gelişmiş iş akışlarıyla yönetir. Kendi bulut altyapı platformu üzerine inşa edilen SpringCM, performans, kullanılabilirlik ve güvenlik için bir içerik dağıtım ağıdır. Kurumsal merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. SpringCM, 2016 yılında San Francisco ve Londra'da iki yeni ofis açtı ve 2018'de SpringCM Bükreş'te bir ofis açtı. Sözleşme Yönetimi alanında Salesforce AppExchange iş ortakları arasında en fazla 5 yıldızlı incelemeyi alan uygulamadır. 31 Temmuz 2018'de DocuSign, SpringCM'i 220 milyon dolara satın alma planlarını duyurdu. 4 Eylül 2018'de DocuSign, SpringCM Çözümünü satın aldı.
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho Contracts, sözleşme süreçlerinizi kolaylaştırmanıza ve düşük maliyetlerle geniş ölçekte uyumluluk elde etmenize olanak tanıyan, zengin özelliklere sahip bir CLM platformudur.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Belgeleri ve formları imzalatın. Kolayca. Güvenli bir şekilde. Herhangi bir yer. Tüm PDF ve e-imza çalışmalarınız için tek yer. Acrobat bunu başardı. Microsoft'un tercih ettiği e-imza çözümü ve aynı zamanda Adobe Acrobat'ın gücünü tek bir pakette içeren tek e-imza aracı olan Acrobat Sign ile iş akışlarınızı dönüştürün ve hızlandırın.
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud şu anda finans, İK, planlama ve harcama yönetimi için çözümler içeriyor. Kurumsal Yönetim Bulutu ERP kısıtlamalarının üstesinden gelir ve şirketleri daha iyi performans gösteren kuruluşlara dönüştürür. Daha fazla bilgi edin.
Juro
juro.com
Hukuk ve iş ekiplerinin sözleşmeleri her zamankinden daha hızlı oluşturmasına, yürütmesine ve yönetmesine olanak tanıyan yapay zeka destekli sözleşme otomasyon platformu. Uçtan uca platform, sözleşmenin başlatılmasından yenilenmesine kadar tüm sözleşme yaşam döngüsünü güvenli, tarayıcıya özgü bir ortamda destekler. Juro, sözleşme iş akışını kolaylaştırmak ve sözleşme verilerine ilişkin daha iyi bilgiler elde etmek için Trustpilot, Soundcloud ve WeWork gibi hızlı ölçeklenen işletmelerle birlikte çalışır. Juro, Eight Roads, Union Square Ventures, Point Nine Capital, Seedcamp ve Wise, Gumtree ve Indeed'in kurucuları tarafından desteklenmektedir.
GetAccept
getaccept.com
GetAccept, gelir ekiplerine belge iş akışlarını kolaylaştırma, anlaşmaları daha hızlı tamamlama ve fırsattan imzalanan anlaşmaya kadar olağanüstü müşteri deneyimleri sunma olanağı veren bir dijital satış odası yazılımıdır. Dijital Satış Odamız, satış süreci boyunca satıcıların ve alıcıların buluştuğu, işbirliği yaptığı ve pazarlık yaptığı merkezi bir merkezdir. İki güçlü bölümü vardır: Anlaşma Odası (ilk toplantıdan teklife kadar) ve Sözleşme Odası (tekliften imzalanan anlaşmaya kadar). Anlaşma Odası: Tek bir ortak alanda alıcılar ve satıcılar arasındaki işbirliğini kolaylaştırarak kazanma oranlarınızı artırın. Satış teminatlarını yükleyin, ortak eylem planları oluşturun ve alıcılarınızla gerçek zamanlı olarak sohbet edin. Sözleşme Odası: Satış temsilcilerinin en iyi performans gösterenler olmalarını ve birkaç dakika içinde çarpıcı teklifler oluşturmalarını sağlayın. Uygulama içi düzenleyicimizle sıfırdan başlayın veya etkileşimli, markalı sözleşmeler için akıllı şablonları kullanın. Kazanma oranlarını artırmak için tasarlanmış kapsamlı özellikler paketiyle GetAccept, dijital satış dönüşümünün ön saflarında yer alıyor.
Papernest
papernest.com
Tüm sözleşmeleriniz ve abonelikleriniz. Sadece birkaç tıklamayla, oldukça basit. Elektrik, gaz, internet kutusu, mobil tarife, konut sigortası, yazılı basın vb. 👉%100 ücretsiz! Tüm sözleşmelerinizi ve aboneliklerinizi yalnızca birkaç tıklamayla merkezileştirmek, abone olmak, değiştirmek ve serbestçe sonlandırmak için tek bir alan.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai, yaratıcı ve dijital ajanslar, danışmanlıklar ve profesyonel hizmet sağlayıcılar için tek adresli bir platformdur. İşletmelere, işlerine ilişkin eksiksiz ve gerçek zamanlı bir genel bakış sağlamak için tasarlanmıştır. İş operasyonlarınızı basitleştirin ve projelerinizi, müşterilerinizi ve ekibinizi entegre, kullanımı kolay tek bir platformda birleştirin. Sözleşmeler, teklifler ve proje yönetiminden müşteri faturalandırmasına, gelir takibine ve kaynak yönetimine kadar. Proje Yönetimi Ekibinize proje ve görevler atayın, haftanıza öncelik verin ve projelerinizin tam olarak nasıl ilerlediğini görün. Proje bütçelerini belirleyin ve beklenmeyen maliyetlerden kaçının. Kanban görünümü, kolay faturalandırma için entegre zamanlayıcı ve verimli çalışma için harici ortaklarla işbirliği. Ekip Zaman Takibi Doğru zaman çizelgeleriyle ekibinizin takip edilen saatlerine ilişkin anında rapor alın ve kimin kapasiteyi aştığını bir bakışta görün. İşletmenizin kullanımını izleyin ve ekibinizin verimliliği ve karlılığı konusunda netlik elde edin. Projelerinizi yolunda ve bütçeye uygun tutmak için kaynaklarınızı önceden planlayın. CRM Müşterilerinizi ve projelerini tek bir yerden yönetin. Tüm notlarınız, kişileriniz, oranlarınız ve etiketlerinizle benzersiz müşteri profilleri oluşturun. Müşterilerinizi, kendileriyle paylaştığınız projelere, belgelere ve bağlantılara erişebilecekleri markalı Müşteri Portalınıza davet edin.
Linksquares
linksquares.com
Hukuk ekipleri, AI-Powered sözleşme yönetimi yazılımıyla sözleşmeleri kolayca hazırlamak, incelemek ve yürütmek için LinkSquares'e güveniyor.
Tradogram
tradogram.com
İşletme Harcama Yönetiminin Geleceğini Keşfedin. Tradogram, kolaylaştırmak için özelleştirilebilir araçlar sağlar: Talepler, Satınalma Siparişleri, RFQ'lar/RFP'ler, Sözleşmeler, Alma ve Fatura Eşleştirme. Ayrıca süreci şu yöntemlerle yönetin: Kullanıcı İzinleri, Konumlar, Bütçeler, Ürün Kataloğu, Tedarikçi Yönetimi, Projeler ve çok daha fazlası. Basit bir fiyata en üst düzey güvenlik ve performans kriterlerine sahip en son teknoloji. ÜCRETSİZ hesabınızı bugün alın ve kullanımının ne kadar kolay olduğunu görün.
Dealsign
dealsign.ai
Dealsign, şirketlerin anlaşmaları daha hızlı tamamlamalarına ve tüm sözleşme yaşam döngüsü boyunca daha iyi etkileşimler yoluyla sözleşmeleri kolayca yönetmelerine yardımcı olur.
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper, her büyüklükteki şirket için lider satıcı ve sözleşme yaşam döngüsü yönetimi platformudur (VCLM). Tek bir çözümle görünürlüğü geri kazanın, kontrolü ele alın, uyumluluğu koruyun ve üçüncü taraf riskini yönetin.
Zuva
zuva.ai
Kullanımı son derece basit olan Sözleşmeler Yapay Zekası. Sözleşme bilgilerini iş akışlarınıza ve uygulamalarınıza kolayca ekleyin.
Lexion
lexion.ai
Lexion, sözleşme sürecini sizin yaptığınız gibi çalışan bir sistemde kolaylaştırıp merkezileştirerek her ekibin daha hızlı, daha fazla iş yapmasına yardımcı olan, güçlü ve basit bir sözleşme yönetimi platformudur. Tüm uçtan uca anlaşma yapma operasyonlarınızı, herhangi bir ekibin anında kullanabileceği basit e-postaya dayalı alım ve iş akışları, süreçleri ve iş akışlarını kolaylaştırmak için sezgisel kodsuz otomasyon ve okuyabilen sektör lideri, pratik yapay zeka ile tek bir merkezi kontrol panelinden yönetin. Anahtar terimleri otomatik olarak izlemek, raporlar oluşturmak ve daha fazlasını yapmak için sözleşmeler. Lexion'u Microsoft'un kurucu ortağı Paul Allen'ın yapay zeka araştırma enstitüsünde (AI2) kurduk. Microsoft, Facebook, Google ve Amazon'dan birinci sınıf ve deneyimli bir ekiple, CB Insights'ın iki yıl üst üste dünyanın en umut verici 1 numaralı yapay zeka yasal teknoloji girişimi olarak sıraladığı ve en iyi yapay zeka yatırımcılarının ( A16Z, Sequoia ve Goldman Sachs dahil) 2022'de izlenecek en iyi 40 Akıllı Uygulamadan biri olarak oy kullandı. En önemlisi, harika markalar sözleşmelerini yönetmek için Lexion'a güveniyor: Outreach, Lacework, OfferUp ve çok daha fazlası.
ContractHero
contracthero.com
ContractHero, sözleşmelerinizi etkili bir şekilde yönetmenizi sağlayan en kolay ve en sezgisel bulut tabanlı yazılımdır. Güvenli yazılımımız, AB'de ISO27001 ve ISO9001 sertifikalı sunucularda barındırılmaktadır ve yüzlerce müşteri tarafından güvenilmektedir; unutulan belgeleri potansiyellere dönüştüren otomatik ve merkezi sözleşme yönetimi sunarak hızlı bir şekilde uyum sağlamanıza ve şirketinizdeki kaynakları serbest bırakmanıza olanak tanır. Kendi yapay zeka destekli sözleşme analizlerimizden, bireysel alanlarımıza ve nitelikli elektronik imzamızdan Çoklu istemci özelliğine ve ödüllü müşteri desteğine kadar, ContractHero şirketinizin her departmanında güçlü bir yazılımdır. Planlar ve daha fazla özellik dahil daha fazla bilgi için bizi www.contracthero.com adresinden ziyaret edin.
Ontra
ontra.ai
Ontra, özel varlık yönetimi firmalarına yönelik Sözleşme Otomasyonu ve İstihbaratı alanında dünya lideridir. Ontra platformu, yinelenen hukuki iş akışlarını modernleştirmek için yapay zeka destekli yazılımı dünya çapında yüksek eğitimli avukatlardan oluşan bir ağla birleştirir. Ontra'nın çözümleri, rutin sözleşmelerin müzakere edilmesi ve işlenmesinden karmaşık sözleşmelerdeki yükümlülüklerin takip edilmesine kadar sözleşme yaşam döngüsünün tüm yönlerini iyileştirir. Sonuçta Ontra, sözleşme yönetimiyle ilgili zamanı, gideri ve riski azaltarak müşterilerinin diğer stratejik önceliklere odaklanmasını sağlar. Sözleşme Otomasyonu Ontra'nın Sözleşme Otomasyonu, rutin sözleşmeleri basitlik ve hızla müzakere etmenin ve yönetmenin üstün bir yoludur. Sözleşme Otomasyonu, deneyimli avukatlardan oluşan küresel bir ağı, özel pazarlar için oluşturulmuş yapay zeka destekli yazılımımız Ontra Synapse ile eşleştirir. Döngüdeki bu insan kombinasyonu, rutin sözleşmelerin doğru, güvenilir sonuçlarla verimli bir şekilde işlenmesini sağlar. Insight Ontra'nın Insight'ı dünyanın önde gelen fon yöneticilerine belgelerini merkezileştirme, temel hükümleri karşılaştırma ve karşılaştırma ve sözleşme yükümlülüklerine uyma gücü verir. Yapay zeka destekli yazılımımız, sözleşme verilerini erişilebilir ve üzerinde işlem yapılabilir hale getirecek şekilde belgeleri dönüştürür. Rekabet avantajı elde etmek ve hiçbir yatırımcı taahhüdünü kaçırmamak için Ontra'nın çözümlerini kullanan 600'den fazla yatırım firmasına katılın. Ontra Atlas Ontra Atlas, varlık bilgilerini, yapı şemalarını ve ilgili belgeleri yönetmek, eyleme geçirmek ve paylaşmak için kullanılan merkezi bir varlık yönetimi yazılımı çözümüdür. Ontra Atlas'ı kullanarak fon yöneticileri, uyumluluk çabalarını merkezileştirirken, maliyetleri düşürürken ve işbirliğini geliştirirken, kuruluş bilgilerinin korunmasıyla ilişkili manuel olarak zaman alan görevleri azaltabilir. Ontra Synapse AI Ontra Synapse, özel pazarlardaki kritik ancak rutin yasal iş akışlarını otomatikleştirmek için oluşturulmuş, sektör lideri bir yapay zeka çözümüdür. Ontra Synapse, dünyanın önde gelen sektöre özel sözleşme verileri deposunu, özel makine öğrenimi modelleri ve insan uzmanlığının yenilikçi birleşimiyle birleştirerek geleneksel yapay zeka ile ilgili zorlukların üstesinden gelir. Bu benzersiz eşleştirme, üstün ve güvenilir bir çözüm sağlayarak geleneksel yapay zeka teknolojisinin doğasında bulunan hataları azaltır. Fon yöneticileri, Ontra Synapse'i benimseyerek güncelliğini yitirmiş manuel yasal süreçleri ortadan kaldırabilir, riskleri azaltabilir, maliyetleri azaltabilir ve hukuk ekibinin üretkenliğini artırabilir.
SpotDraft
app.spotdraft.com
SpotDraft, hızlı büyüyen şirketler için tasarlanmış yapay zeka odaklı bir sözleşme yönetimi ve otomasyon çözümüdür. Hukuk, satış, pazarlama, insan kaynakları, ticari operasyonlar ve satın alma ekipleri için uçtan uca sözleşme yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Sınıfının en iyisi platformuyla SpotDraft, hukuk ekipleri için yardımcı pilot görevi görüyor ve verimsizlikleri ortadan kaldırarak ve tekrarlanan görevleri azaltarak sözleşme yönetimi sürecini optimize etmelerine yardımcı oluyor. Sezgisel bir arayüz, akıllı sözleşme deposu, özelleştirilebilir şablonlar, iş akışları ve çok daha fazlasıyla sözleşme sürecinizi kolaylaştırın. SpotDraft, Salesforce, HubSpot, Slack ve Google Drive gibi popüler SaaS araçlarıyla entegre olarak Airbnb, Notion, STRAVA, Beamery ve Fidelity International gibi küresel işletmeler için kusursuz bir deneyim sunar. 2017 yılında bir Harvard hukuk mezunu ve iki Carnegie Mellon bilgisayar mühendisi tarafından kurulan SpotDraft, platformunu daha da geliştirmek, ekibini genişletmek ve büyümeyi hızlandırmak için 2023 yılında A Serisi finansmanla 26 milyon dolar topladı.
Summize
summize.com
Summize, kullanıcı deneyimini ön planda tutan bir CLM çözümüyle gerçek dijital sözleşmelere öncülük ediyor. İş akışlarını Teams, Slack ve Word gibi sizin (ve işletmenizin) zaten bildiğiniz ve her gün kullandığınız mevcut teknolojilere doğrudan yerleştirerek kasıtlı olarak farklı bir yaklaşım benimsiyor. Bu benzersiz yaklaşım, daha fazla kullanıcı benimsemesini, daha hızlı sözleşme döngülerini, ölçülebilir verimliliği ve azaltılmış riski mümkün kılar. Artık şirket içi hukuk ekipleri, yapay zeka destekli meta veri özetleriyle bir sözleşmenin içeriğini anında hayata geçirebilir ve manuel inceleme süresinden saatlerce tasarruf edebilir. Kapsamlı analizler ve merkezi veri deposu, bilinçli kararlar vermeniz için gereken tüm bilgileri sağlar. CLM'nin farkı var.
Inhubber
inhubber.com
Yerel dijital imzaya sahip sözleşme yönetimi platformu. Blockchain ve yapay zekadan yararlanan INHUBBER, bulut tabanlı CLM yazılımı için benzeri görülmemiş güvenlik ve veri analitiği sağlar. INHUBBER sözleşmeleri basitleştirir ve bunları anlaşılır, etkileşimli, yönetimi kolay ve otomatik hale getirir. Sözleşmelerin müzakere edilmesi, oluşturulması, onaylanması ve yönetilmesiyle ilgili zamanı, maliyetleri ve riskleri azaltır. INHUBBER'ın yapay zekası bağlamsal soruları yanıtlıyor ve dijital imza her türlü dosya biçimini imzalıyor.
Legistify
legistify.com
Legistify, LegisTrak'a kurumsal müşteriler için tek bir entegre, uçtan uca yasal yönetim paketi sunan, dünyanın önde gelen ve hızla büyüyen hukuk teknolojisi şirketlerinden biridir. Platform, yerleşik, tamamen özelleştirilebilir ve otomatikleştirilmiş modüllerimiz aracılığıyla sözleşmeler, davalar, yasal bildirimler, fikri mülkiyet ve uyumluluklar dahil olmak üzere çeşitli kullanım durumlarını kapsamaktadır. Birçok ülkede 300'den fazla büyük kuruluş tarafından kullanılıyor. Legistify ayrıca, özellikle Hindistan genelindeki geçmiş vaka verilerini kullanarak istihbarat ve öngörüler sağlamak için makine öğreniminden de yararlanıyor. Destekçilerimizden bazıları Y kombinatör, Cathexis Ventures, Indiamart, GSF, Java Capital ve Titan VC'dir. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: www.legistify.com
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