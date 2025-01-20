Sözleşme Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Romanya

Docsmore

docsmore.com

Docsmore, kullanıcıların belge işlemlerinden verileri kolayca ve güvenli bir şekilde toplamasına, yönetmesine ve raporlamasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir çözümdür. Docsmore ile aşağıdakileri yaparak belgelerinizden daha fazla yararlanırsınız: * FORM.FILL.SIGN - Docsmore ile form oluşturma ve kullanıcılara doldurmaları veya imzalamaları için gönderme işlemi basitleştirilmiştir. Bir belgeyi kolayca yüklemek, form alanlarını/tabelalarını belirlemek ve tamamlamaları için kullanıcılara göndermek için platformumuzu kullanın. Formları kullanıcılarınıza mümkün olan en doğal şekilde, yani belgenin kendisini sunun. * İŞBİRLİĞİ - Birden fazla kullanıcıyla gerçek zamanlı olarak paylaşın ve işbirliği yapın. Güçlü bir işbirliği deneyimi için her alanı benzersiz bir kullanıcıya atayın. * BELGEYİ TAKİP EDİN - Artık müşterilerinize formu indirip indirmediklerini ve okuyup okumadıklarını soran telefon görüşmelerine gerek yok. Docsmore ile müşteri belgeyi açar açmaz gerçek zamanlı bildirimler alırsınız. Docsmore'un güçlü Kontrol Paneli işlevselliği aracılığıyla tüm belgelerinizin ilerlemesini ve durumunu izleyin. * GÜÇLÜ RAPORLAMA - Docsmore etkileyici bir raporlama aracıyla birlikte gelir. Müşterilerinizin girdiği tüm verilere, yalnızca bu özelliği açarak arama amacıyla kolayca ulaşabilirsiniz. Belgenizdeki belirli alana kadar kontrol edilebilir, böylece onu yalnızca ihtiyacınız olanlar için hazır hale getirirsiniz, bu da onu çok güçlü kılar. * PDF FORMLARI - Docsmore, çoğu pdf form alanını tanır ve belgenizi yüklediğinizde alan adlarını korur. Docsmore'a yüklediğinizde form alanlarını kaybetme korkusu olmadan favori aracınızı kullanarak form alanları içeren pdf belgesi oluşturmaya devam edebilirsiniz. * MARKALAMA - Docsmore, uygulamanızla doğrudan entegre edilebilir ve uygulamanızın veya web sitenizin bir parçası gibi görünmesini ve hissettirmesini sağlar. Özel sunucu ve statik IP sunarak ürünün ölçeklendirilmesini çocuk oyuncağı haline getiriyoruz.