Sözleşme Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Pakistan

DeepStream ile nihayet satın alma ekibinizi, manuel araçlar kullanarak sözleşme süreçlerini kaynakla yürüterek zaman kaybetmekten kurtarabilir ve onları iş değeri katacak stratejik çalışmalara geri döndürebilirsiniz. Türünün en iyisi bir e-kaynak platformu olarak, ekiplerin iş gereksinimlerinden tedarikçilerin ödüllendirilmesine ve sözleşmelerin yönetilmesine yardımcı olmaya, RFx süreçlerinizi planlamaya ve bulut tabanlı platformumuz dahilinde tedarikçileri davet etmeye, değerlendirmeye ve müzakere etmeye hazırız. Kaynak bulma süreciniz için ihtiyacınız olan her şey: Ön Yeterlilik Özel tedarikçi katılım anketleri oluşturun ve her zaman doğru tedarikçilerle güvenle iletişim kurun. RFx Taleplerinizi standartlaştırın, iletişiminizi tek yerde tutun ve tedarikçilerinizi kolaylıkla değerlendirin. e-Açık Artırmalar Tedarikçileri çevrimiçi ve gerçek zamanlı olarak rekabet etmeye davet ederek saatlerce pazarlık süresinden tasarruf edin ve harcamalarınızı önemli ölçüde azaltın. Sözleşme Yönetimi Verilen RFx'inizden sözleşmeler oluşturun ve verimli ve denetlenebilir kaynaktan sözleşmeye süreçleri deneyimleyin. Yönetim Raporlaması RFx süreçlerinize ilişkin eyleme dönüştürülebilir ve bilgilendirici bilgiler, bilinçli kaynak kullanımı kararları vermenizi sağlar. Yapay Zeka Tedarikçi Keşfi Bize ihtiyaçlarınızı söyleyin, aramaya basın ve birkaç dakika içinde yeni tedarikçilerin listesini keşfedin. Entegrasyonlar Hızlı, uygun maliyetli ve dayanıklı, entegrasyonları kolaylaştırıyoruz ve her türlü modern yazılıma entegre olabiliyoruz. Zamandan tasarruf etmenizi, harcamaları azaltmanızı ve güvenle işlem yapmanızı sağlayacak şekilde kaynaktan sözleşmeye kadar olan süreçleri basitleştirmeye hazır olun.